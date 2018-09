Boris Izaguirre: "Mi madre no permitió que la violencia cambiara nuestro plan para que yo fuera una persona libre y feliz"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 3 00:40 en la agenda muy apretada sobre todo desde que vuelve a la actualidad televisiva desde Masterchef Celebrity el escritor y periodista estará este lunes en Palma para participar en el ciclo universos literarios organizado por Caixaforum lo vamos a saludar unos minutos porque lo tenemos al teléfono bon día

Voz 4 00:57 bueno millones de gracias eso cosa aún estuvo muy expectante gracias por atendernos a mí me cansa viajar a Mallorca como lo que a una gran cantidad de personas que es un placer pero bueno yo creo que es muy simpática esta idea de compartir con los oyentes a ese posición un poco cómo se esta Uli lo tenemos como como se hace méritos Gore no

Voz 3 01:26 sí claro que sí

Voz 4 01:29 en con muchísima lógica todos los escritores hemos sido antes lectores ingleses me gustaría hablar de de de se cura que realmente pues

Voz 0297 01:44 ha sido

Voz 4 01:45 en base a ella te que crear un universo que luego me ha permitido tener un lenguaje

Voz 3 01:50 eso es algo que muchos escritores comentan no que antes de ser escritor uno tiene que ser lector nos por lo segundo siglo lo primero

Voz 4 01:57 claro yo creo que no no no tiene que estén obligatorio lo de tener que ser luego que todo funda fomentamos la lectura pero los libros claramente que no

Voz 3 02:09 vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación Boris tenemos dificultades para para escucharte en condiciones lo que nosotras ahora explicando decíamos que bueno pues subrayaba Stuckey que antes de descubrir tu faceta de escritor te has empapado no de muchas lecturas cuáles han sido esas lecturas de tan influido más

Voz 4 02:26 no yo creo que es muy fácil decir que uno primero tiene que

Voz 0297 02:29 de él

Voz 4 02:32 te metes te involucra los libros se van atrapando te ayudan a que tengo una libertad que dos de los que permiten primero que todo he saben hablar poder expresarte tener más palabra que son importantísimas las palabras tienen un poder inmenso

Voz 0297 02:50 no

Voz 4 02:50 por ahí te dan aquí ese poder de la independencia tiene como esta pasividad de tu propio criterio saber presentes sabes identificar por ejemplo la mentira de la verdad a saber poner por ejemplo cuando una noticia falsa todo eso con el de porque yo pienso que lo importante es que la gente pasa mucho de Le dije que le aburre también es cierto que a lo mejor alguna es decir querías académicos en la educación te imponen a leer clásicos de una manera que que que que te fastidia que pareciera como si viera clásicos y los clásicos esos sensacionales son fabulosos son la mejor fuente de inspiración IVE sabiduría entonces todo eso al final si decides yoquieroescribir pues es un poco como esos libros que te ha embarcado a por ejemplo en el marcado muchísimo Drácula esto porque porque cada vez que lo leo y lo leo mucho me doy cuenta que por ejemplo utilizó distintas técnicas narrativas incluyendo por ejemplo el estofa bueno que utiliza el doctor Ganges iba yo Quito donde graba sus opiniones sobre el casos que están aplicando iría también lo epistolar las cartas tendrán acaban a aquel escribe a su novia en China antes de Transilvania donde está intentando venderle de una abadía gótica al conde Drácula es decir todo ese tipo de cosas a mí siempre me pareció fascinante que se pudiera empezar con distintos mimbres una narración hay IS fue una manera también de observaron poco un libro por él

Voz 3 04:24 hablábamos de leer y tú apuntabas ahora la importancia de releer también no que en esta sociedad en la que la lectura parece tan fragmentada porque estamos constantemente expuestos a a a entradas accesos de información mi parece que no tenemos tiempo de asimilarlo todo la las relecturas importante por esa pausa que introduce no en el recuerdo la memoria

Voz 4 04:45 estoy yo yo yo escribo para que me lean yo escribo para que me relegan porque un libro te tiene que acompañar sabes un libro tiene que generar en qué tal capacidad de fascinación de de de

Voz 0297 05:01 el sueño que tienes que

Voz 4 05:04 a quererlo para siempre yo creo que es muy difícil lógicamente que escribió un libro que que vaya a ser releído pero yo aspiro que por lo menos uno de los míos sí haya concedido con esas subida

Voz 0297 05:17 sí hay ICREA de relectura también pues te permite como

Voz 4 05:24 a hacer un ejercicio todavía más pedagógico intentar ver el libro desde otro ángulo a intentar también que las cosas que hicimos una buena primera vez vuelve emocional que nació con penas esta vez

Voz 3 05:36 algunas de las reflexiones que ahora estamos apuntando en esta conversación radiofónica son las que probablemente estarán sobre la mesa este lunes en este ciclo que arranca en Caixa aquí en Palma en el que diferentes escritores van a explicar sus experiencias personales en la literatura cómo fueron sus inicios cuál es su fuente de sus fuentes de inspiración sus musas en caso Boris algunos aspectos de tu privacidad según tú mismo has contado han sido determinantes y eso lo podemos también observar a la hora de animarse a escribir una lo una novela no

Voz 4 06:05 en hay que contar con que te puede tormentas

Voz 3 06:08 qué es la última hemos segunda así

Voz 4 06:11 bueno yo no las cuento pero es mi última novela

Voz 3 06:15 sí

Voz 4 06:17 elementos muy muy muy autobiográficos como la relación que estuvimos nada mayo hasta su muerte y los personajes se llaman Belén Boris

Voz 0297 06:28 es decir más más más tomaba la realidad

Voz 4 06:31 es imposible de es cierto que ese ejercicio de tres a dar autobiográfico a excepción que que que que que ambas ideas de la realidad de la ficción vayan un poco como en el mismo camino me obligaba a mí hacer muy sincero el conmigo mi sueño hace muy sincera también con las cosas que realmente quería tomar de mi propia vida imponerles en la novedad porque en el fondo también el jefe daban cómo había sido esa relación pienso que mi mami puerta en la novela porque creo que es un aprendizaje estoy convencido que muchas madres tienen ningún hijo como yo no solamente es muy dado el histrionismo sino homosexual muy pocas madres dijo que tiene un libro que hable de esto que hable de relación hace esencial de pie puede tormentas por eso evidentemente

Voz 0297 07:28 sí siento que me desnudez me ve

Voz 4 07:31 pues pero todo en aras de que realmente la ficción fuera un libro que de alguna manera reflejaron una historia que se repite millones de millones de casas de muchísimos país

Voz 3 07:43 en ese tiempo de tormentas relatan por ejemplo el episodio de de una violación en la que tú fuiste víctima con trece años el episodio sin duda más desgarrador de tu vida seguramente estamos asistiendo Boris a un momento de revelación en nuestra sociedad de acontecimientos que permanecieron tapados oscurecidos en una ocasión es porque miedo en otras por el tabú en tu caso que buscabas al contarlo en tu novela

Voz 4 08:07 la sociedad venezolana de ese entonces que yo sea también mete machista un asunto que aún no ha podido resolver y homosexual prácticamente te garantizaba que tu vida fuera hacer bastante bastante desagradable complicada llena de muchísimos peligros que me llama siempre quiso que yo no ocultara mi sexualidad tampoco quería que se convirtiera como un obstáculo en algo que me quiera a mí ser la persona que eso

Voz 0297 08:38 hoy hay en ese sentido es

Voz 4 08:41 esa violencia a en ese momento pues claramente derrumbó mucho del edificio de protección que ella había construido sí a mí para mí era muy importante contarlo muchas veces yo he utilizado una situación aquí estamos viendo es perdona que se utilice a una situación parecida

Voz 3 09:03 sí mucha Beiras

Voz 4 09:05 no en esta ocasión me parecía que era muy importante porque realmente

Voz 0297 09:09 un momento muy difícil para mi mamá y para mí porque cuando fuimos meterme que mi mamá tengo una decepción muy importante que era que no permitir que esta violencia cambiara el plan que los dos teníamos que pedido fuera una persona libre y feliz

Voz 3 09:25 además en tiempo de tormentas explica también cómo se produjo de alguna forma tu saltó a la fama como es esa vida de glamour de los medios una una vida que tu resumía recientemente en una frase que dice que la mejor manera de vivir el éxito en estos días es aprovecharlo efímero más que lo duradero tampoco tenemos mucha opción no porque todo parece muy efímero ha sido SL el gran cambio en la convicción de la popularidad su carácter efímero

Voz 0297 09:51 yo pienso que el momento de intervención porque tormenta penar rato con la fama y quizás más importante éxito que a mí me da una gran seguridad y también que yo creo que revalidó ese proyecto Mi mamá si yo dice viajábamos juntos era que pese a ciertos condiciona se manera es ser mi condición sexual que el de éxito los heridos obtuvo fue maravilloso maravilloso todo lo demás relató el tiempo y eso que muchas cosas en este momento hacen que todo sea como rapidísimo pero yo creo que una carrera que es distinto el azar pues también hay que entender que tiene altibajos de momento en un poco ya lo hicimos muy alto y hay que saber vivir los dos deben a Valera comenzó ICO Icon entendiendo que todas las cosas enseñan y prosiguió

Voz 3 10:59 además Boris en tus novelas también ha retratado partes de la historia de tu país de Venezuela en Villa Diamante por ejemplo con el que fuiste finalista del Premio Planeta en dos mil siete retratadas pues eso una parte de la historia reciente de Venezuela como vives los últimos acontecimientos que se están produciendo en

Voz 0297 11:17 yo yo puede tormentas es claramente vino verá más venezolanas no solamente porque ha sido mayor somos venezolano ha pasado de ser nunca sino que claramente la historia en el fondo una reflexión sobre cómo es Venezuela como ha sido el proceso que nos ha traído hasta aquí como era también en el proceso que ahora atravesamos

Voz 3 11:46 en ese cierta vives con mucha preocupación decía a los a los acontecimientos que se están produciendo ahora mismo en Venezuela se habla incluso de intervención militar bueno en fin las últimas noticias son ciertamente preocupantes no sí

Voz 0297 12:01 sí pero yo pienso que realmente que yo yo lamentablemente tengo una sensación muy pesimista y creo que de lo que ha sucedido ha convertido por ejemplo a esa posición en un títere y hay que lo que que que como para sentir el tormenta los malos siempre canteras decide seguir

Voz 3 12:36 Boris estamos ya a punto de terminar esta conversación te agradecemos mucho que no hayas atendido terminamos recordando que como decíamos al principio que estás ahora con un nuevo reto televisivo la participación en Masterchef Celebrity cómo es esa experiencia bueno yo

Voz 0297 12:52 muy y estoy muy agradecido a primero que me hayan aceptado unirse pasaron un duro no nunca casi si lo tienes que aprender a lo mismo a pasarlo también porque cada prueba ese más complicada ahí yo

Voz 4 13:11 porque eso es lo lo fascinante

Voz 0297 13:14 drama pero lo mejor programa Diane eh fíjate yo realmente no yo lo quiero ganar de Huelva me invita

Voz 5 13:24 que te vuelvan a repetir experiencia repetir porque me parece que se entiende montaban estás y eso estamos en eso estáis en otros proyectos televisivos también según tengo entendido

Voz 0297 13:37 sí sí estoy rodando el nuevo programa para una cadena en este Madrid con programas para escoger el el vestido de novia ideal que es la situación que no lo había conocido y estoy encantado como experiencias cien creen

Voz 3 13:53 bueno pues descubriendo nuevos entornos nuevos mundos nuevas posibilidades en cualquier caso en la televisión hizo este lunes como decíamos en Palma organizado por Caixaforum arranca el ciclo universos literarios con Boris Izaguirre como el primero de los invitados que pasarán también por este por este evento Boris muchísimas gracias un beso

Voz 4 14:10 a vosotros cumbre son muy grande nos veremos