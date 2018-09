Es Berro agradece el trato de Tomeu Nadal, portero del Albacete y critica las exageradas medidas de seguridad de Son Moix

Voz 2

00:08

muy buenas tardes pero estima estimados Batua Ormond quién participa ahí va tuvimos un a quien quiera en esa red el AVE un como Prestes me Xisco hospital que todo sólo una parte de agua el doblete del torito Acuña tu prisión Vitorino ya siguen en mar en fin que arietes que quieren ser infeliz apresar ya hemos porque piensa Akin Xisco ya en Xisco Campos ya de que se va a dotar San de Neurología adquirió You golpe fuerte cabeza dura huevos grandes alta a casa así que ahora a Xisco siguen ahí esperando Humain preparadas por quién raíz yo estatua que no una expulsión están riguroso uno Ness para andanada pasábamos va pues a bastantes basamos son punto final daños recuperar el don no se sin Joan Sastre Valle en Vicente Moreno Lopetegui Courtois y en Keylor Norberto Morocha a de Triana tres héroes a El Torpedo de Sagunto o y el míster de va ha tenido ocasión de todo el mundo quedó manco ópera allí un duro rival de van tú malar Beat it Ros que no pronto nada como atrapó Bernabé un asunto que va a rodar ya que morralla en porque Federer pueden carta con una tienen tomen unas no eres intensión algún detalle amb una persona que siempre es aportar otros Don Quijote se empieza siempre a Leire derrota Apple moving de mallorquinista que que has Manu un Tomeu invectivas Petit va a venir iba a cosas que barrio va ser optimista de Teherán y va ir a favor de niño cuando pasa una manera híper que va Pedro muy como esa repetí Adrainsens ha muchas gracias señor en legionarios inédita y si URSS aérea el control de la puerta grasa ni es que es comando terrorista perro terrorista compactos Don Quijote me Dulcinea del Toboso Sancho Panza amparen retenida han guardado para evitar entrar en evitaremos agredir enhorabuena a dice somera te envíen Sancho Rocinante colmó bar en interceptada irreverente Mines Parkinson Ortiz dentro va de libertad hay una multa ha pillado en Sky no muy bien gasten ve han es que Up de Seguretat ha pues se hable proponía en sí a otros una esclava tiró monedas deprimir Bud en Terminator Cherie Ripollés tendremos Amaury padre el servicio rival Llum de barrio ni ING y que adherida que ha deportiva sin cuántas personas allá tendemos desgracia is a Boris es que pasan los partidos duros debuta ante ante Graus no seguiría ahí empecé como yo va que se van a otros guste que pasaba y Annecy al barniz despierta para entrar un motín Grace is Tote que estado colaboran posee quién a unas que ampara ese kit de este sí que es una puñetera Mérida mote gracias a un fenómenos de Pedro Yago que voy han por Thuram fin de de esa firma de salud de mi alegría invistieron un astro dormía que siempre sí