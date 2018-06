Ser Deportivos Alicante (14/06/2016)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Alicante Pedro Vela Cuenca la actualidad del deporte alicantino Cadena SER

Voz 4 01:03 o lo que quieres que empecemos fue lo vamos a hacer a nivel deportivo en la jornada de hoy el

Voz 1643 01:09 la primera plantilla descansa lo va a hacer mañana mañana volverá otra vez al trabajo y lo hará de cara a preparar el partido del próximo domingo partido de ida ya sabéis en el Carranza el próximo domingo a las ocho de la tarde noche nosotros desde las siete y media en el carrusel especial Carrusel desde Carranza para llevarnos la información de ese partido media hora antes empezaremos con el encuentro para contarnos la última hora y todo lo que suceda al rededor de ese estadio un estadio que en un principio va a estar a rebosar lleno de hecho en la jornada ayer se pusieron a la venta en el Carranza por parte del Cádiz las entradas para sus abonados y socios la zona de preferencia ha sido agotada recordamos que ellos podían sacar varias entradas cuatro entradas al precio de cinco euros que ya lo sabéis las entradas para los socios abonados pues es al precio reducido del cincuenta por ciento en la misma grada lo que sí ha hecho el Hércules es que ahora mismo los abonados pueden sacar cinco localidades no como el anterior es eliminatorias donde solamente podían sea carteles aquí pueden sacar hasta cinco así lo que os decíamos el estadio del Carranza va a estar a tope va a estar lleno poco a poco se iban agotando las la entrada de sexo que queda bastante queda algunos días hoy estamos a tan solo martes pero ya digo se van agotando por cierto ya sabéis que el Hércules tienen en su poder mil entradas al precio de quince euros para vender aquí precisamente en Alicante que lo podéis hacer y además de todo eso esta mañana ha dado conocer el conjunto blanquiazul ha dicho el Hércules pues el viaje organizado por parte de la entidad que preside carros Prodi treinta euros cuesta tan sólo desplazamiento incluida la entrada está subvencionado por el club cinco autobuses pone a disposición de los aficionados cinco subvencionados el Hércules Club de Fútbol el sexto si se llenara ya hay que pagar un poquito más para compensar ya digo de momento subvencionado cinco autobuses hasta que se llenen el Hércules ahí los va a tener recordamos que su desplazamiento complicado pero no exento de no tener seguidores del Hércules obviamente el equipo necesitas su apoyo vuestro apoyo allí en el Carranza como les decíamos

Voz 4 03:19 se va a votar y colas kilométricas allí en el Carranza

Voz 1643 03:25 así que bueno los que vayan pues bienvenido será y además van a haber un estadio bonito un ambiente excepcional eso sí lo peor de todo es el horario a las ocho de la noche pero si uno quiere ver al Hércules estar con su equipo va a hacer ese desplazamiento además mucha gente tiene la intención de comprar la entrada aquí en Alicante desplazarse también en su vehículo particular me comentaban esta mañana que aficionados por ejemplo cuatro semanas juntar en un coche muchos van a ver de Alicante que se ha desplazado por cierto ya hay declaraciones de Vicente Mir fuiste leer en nuestra página web en Radio Alicante punto es ahora vamos a escuchar menú no tuvimos programa debido al partido de España

Voz 4 04:03 pero bueno esa victoria de España cero uno más cosas ahora escuchábamos a Vicente de lo que ha destacado lo que os decíamos el Hércules ya da a conocer los precios son los mismos que las anteriores eliminatorias digo precios

Voz 1643 04:18 para las entradas paradas localidades hasta la próxima semana a disposición de los aficionados en las diferentes taquillas del estadio José Rico Pérez recordamos el socio abonado cincuenta por ciento sobre el precio en taquilla el público en general hasta la semana que viene solamente un veinte por ciento de descuento recordamos el socio abonado pues vamos a o mejor dicho podrá retirar hasta cinco localidades en las anteriores tan sólo tres así que bueno esos son las que estaba mirando por aquí se había precisamente oral

Voz 4 04:49 Ellos sí que los hay no sí que allí precisamente horarios para retirar las

Voz 1643 04:55 imitaciones después lo que ya os he dicho cinco autobuses pone a disposición de vosotros aficionados el Hércules por cierto horario de venta de aquí en el Rico Pérez ves sí que lo tengo precisamente por aquí el miércoles de diez a dos y de cinco de la tarde a ocho el jueves mismo horario de diez a dos de cinco de la tarde a ocho de la tarde noche del viernes el mismo horario vamos que no va a cambiar hasta bien es podéis ir a comprar por un lado las entradas para el partido del día veintiséis aquí en el estadio José Rico Pérez y por otro lado también pues para comprar el pacto económico de treinta euros para tus es recordamos autobús más entrada solo

Voz 4 05:29 treinta euros eh

Voz 1643 05:32 cómo has que destacar en cuanto a la organización

Voz 4 05:35 solamente de ese viaje recordamos que Mir

Voz 1643 05:39 habla de las últimas horas y habla precisamente del emparejamiento contra Cádiz dice Vicente Mir el técnico del Hércules que ahora pues casi ya da igual que el rival le hubiera tocado al Hércules ha tocado a Cádiz pues bueno pues el animo de revancha sobre lo que ocurrió el año pasado allí precisamente

Voz 5 05:54 a estas alturas yo creo que que da igual que fuera un equipo que otro porque todos tienen tienen calidad a todos son buenos equipos Nos hemos enfrentado a dos grandes equipos Si ahora pues bueno pues que da el Cádiz que que bueno es un rival que que en su día nos eliminó como nos eliminó ahí bueno pues vamos a ver si puede ser una revancha que podemos ganar y podemos conseguir ese ascenso tan tan querido ir bueno vamos a intentarlo por todos los medios no que no cabe ninguna duda Cádiz buen equipo buenos futbolistas un equipo como nosotros con mucha historia y bueno vamos a ver qué es

Voz 1643 06:31 es cierto que en muchos pueden decir bueno pues si Vicente menos tuvo el año pasado en el banquillo del Hércules obviamente no pero

Voz 4 06:37 siempre sale siempre sale y además él lo vivió precisamente en la grada

Voz 5 06:42 era el año pasado estuve viéndolo en la grada lo viví y aparte de eso pues bueno siempre desde que he llegado aquí pues siempre se ha hablado del K

Voz 6 06:50 de que nos toque el de Z es bueno el nombre

Voz 5 06:53 ha salido muchas veces en el autobús ha salido muchas veces en vestuario y bueno y al final pues bueno es lo que nos ha tocado el equipo amarillo

Voz 1643 07:01 pues sí el submarino amarillo es lo que precisamente le ha le ha tocado a al Hércules y hay que destacar que sí es cierto que un sector oro parte de la primera plantilla del Hércules pues quería que le tocara el Cádiz hay otra parte de la plantilla que no prefería otro equipo pero al final ya lo decíamos casi casi va teledirigido no conforme iban pasando las rondas no se pueden enfrentar si es posible hasta la misma final que es lo que ha ocurrido este año ningún equipo que que bueno que haya estado ya disputadas la Liga regular en el mismo grupo es el caso precisamente los cuatro finalistas el Cádiz y el Sevilla coincidieron en el Grupo IV y el Lleida y el Hércules en el grupo tres así que no se podrían encontrar así que de ahí ese cruce con mucha se lo pregunta porqué ha tocado que no sea el sorteo o mucha gente muchos de vosotros habéis preguntado que por qué no es un sorteo puro y duro

Voz 4 07:52 pues no hasta la final eh hay que evitar Luisa mente equipos de ese mismo grupo así lo hizo

Voz 1643 08:00 comentó la Real Federación Española de Fútbol cuando cambie el reglamento cuando cambió la promoción de ascenso por cierto este año se puede dar el caso se podría dar el caso que un equipo precisamente de que ha acabado la Liga en cuarta posición ascendiera de categoría lo digo porque hasta la fecha lo comentábamos el año pasado cuando el Hércules se clasificó hasta la fecha ningún equipo había de los que habían acabado en cuarta posición había ascendido de categoría mínimo alto y seguimos como dicen Themis

Voz 1643 10:08 voy a tres minutos y un poquito más si llegamos a las cuatro de la tarde mira ha precisamente de los equipos que han caído frente al Hércules en esta eliminatoria son dos el Toledo comieran recordáis Ibai tudelano dos grandes equipos pero ahora toca este enfrentamiento

Voz 5 10:23 no yo creo que hemos eliminado y lo vuelvo a decir a dos muy buenos equipos que no tienen el nombre del Hércules y del Cádiz pero que tienen plantillas tan buenas como la del curso como la del Cádiz eso estoy yo convencidísimo pero sí que es cierto que el Cádiz es un equipo con más nombre eh somos dos equipos que que estamos necesitados los dos de subir bueno iba a ser un enfrentamiento muy duro es una pena que al final pues nos hayamos tenido que enfrentar dos equipos con con la masa social que tiene muy bueno pero lo que ha tocado y uno de los dos tiene que quedar fuera esperemos que que no seamos nosotros

Voz 1643 10:55 los equipos con historia en el fútbol nacional dos equipos con historia en Primera División pero que ahora están en horas bajas en Segunda División B y luchan al igual que la pasada campaña por ascender la diferencia de el año pasado es que era la segunda eliminatoria este año es la última de la gran final la diferencia del año pasado es que el partido de vuelta fue en el Carranza este año será en el estadio José Rico

Voz 4 11:17 no Pérez características del equipo fue muy diferente al Toledo el Cádiz la verdad que es muy similar

Voz 1643 11:23 a este Hércules es un equipo que

Voz 5 11:25 que bueno en un principio fue la presión presiona mucho más arriba es un yo te puedo decir acumula mucha gente más en el centro de campo y te hace te hace sufrir y el torero y en este caso el el Cádiz pues vuelvo a decir es un equipo que más te espera no tiene tanto no tiene tanta posesión es un equipo que sabe esperar

Voz 6 11:40 no

Voz 5 11:41 sabe salir a la contra cuando tiene el balón pues tiene tiene buenos futbolistas así de ahí también se va a hacer lo vuelvo a decir que son diferentes yo creo que son diferentes

Voz 4 11:49 pues muy diferentes el Toledo que

Voz 1643 11:52 sobre todo bueno pues aquí demostró la casta y sobre todo el trabajo del pundonor y esa ambición no de de conseguir intentar ganar la eliminatoria recuerdo que en el minuto veintitrés el pasado fin de semana veintitrés veinticuatro el Hércules ganaba dos cero y que al final sufriendo sufriendo muchísimo el conjunto que dirige Vicente Mir acabó con el empate a dos ahora hay que sacar algo positivo fuera de casa sobre todo lo venimos comentando en las dos anteriores eliminatorias marcar fuera de casa pues a lo mejor puede dar un salto de calidad no hay quemar Casio sí

Voz 5 12:23 sacar buen resultado si yo creo que es muy importante conseguir un gol fuera de casa creo que eso es es clave pero bueno vamos a ver cómo se da no nosotros vamos a salir como siempre intentar hacerlo bien intentar llevar con lo vuelvo a decir lo que pasa es que a veces el rival pues no te deja o no te salen las cosas como tú quieres pero nosotros vamos a ir allí nos vamos a ir a por el cero cero ni mucho menos vamos a intentar jugar como siempre lo intentamos hacer luego ya pues lo que nos dejen

Voz 1643 12:48 si miramos los datos de un equipo de de otros sobre todo el del Hércules hay que decirlo hoy yo creo que era también muy similar lo por lo menos los números y la estadística del Toledo el Hércules es mejor a domicilio lo venimos contando a lo largo de toda la semana por eso mil viene repitiendo desde que el Hércules se clasificó para la promoción de ascenso que le daba igual el partido de vuelta pero en este caso será quién al Rico Pérez en casa

Voz 5 13:11 yo siempre he dicho que a mí me da igual es decir nos ha ido bien durante estos partidos donde durante estas dos eliminatorias Nos ha ido bien

Voz 6 13:18 pero bueno yo creo que

Voz 5 13:20 a mí me da igual tanto jugar fuera como en casa es la la realidad pero bueno como nos ha ido bien pues bien recibido será intentar hacer un buen resultado allí para en casa pues con nuestra afición pues intentaré hacerlo mejor aunque nunca se sabe lo que es mejor porque a veces sacas un buen resultado fuera y luego el otro equipo viene más abierto como por ejemplo vino al Toledo con mucha común un equipo con muchas ganas de hacer necesidad de hacer gol y eso pues a veces te crea dificultades te crea dificultades porque al tirarse ellos p'alante pues bueno pues sí que es cierto que que tú creas ocasiones de gol pero exitación gol pues te asustan

Voz 1643 13:50 pues si te hacen gol te asustaban por cierto Álvaro Cervera el ex jugador del Hércules y ex entrenador del Alicante club de fútbol conoce perfectamente el estadio José Rico Pérez y conoce a varios jugadores qué han estado bajo su dirección como por ejemplo Chechu Yeray ambos ascendieron de categoría con el Tenerife y además mil también coincidió durmieron juntos en Holanda

Voz 14 14:12 dónde en el Valencia Club de Fútbol no yo coincido con Álvaro en el Valencia fuimos bueno en este caso fuimos fuimos compañeros fuimos compañeros Si bueno lo conozco bastante bien

Voz 5 14:23 eh es una persona que me cae muy bien cuando nos vemos hablamos muchísimo hay bueno lo que pasa que bueno ahora con otra tocado enfrentarnos sí

Voz 1643 14:31 ahora son rivales en la cancha son entrenadores de dos equipos que quieren y necesitan ascender de categoría nosotros llegamos a las cuatro altares gracias por estar ahí mañana volvemos a la misma hora a las cuatro menos cuarto con el especial Hércules gracias ley