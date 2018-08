Voz 1

00:00

para iniciar el camino no está mal pero claro con esto no se va solucionar porque aquí ya desde la Coordinadora Estatal pues claro hay una serie de reivindicaciones como por ejemplo la boda de todo el dos mil once y dos mil tres ese es el factor de sostenibilidad que es el cero veinticinco que eso lo lo que hay que hacer es eliminarlo