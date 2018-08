Voz 1

00:00

mira que llevamos mucho muchos años en un estado de abandono hospital emo importante no las conducciones de agua aire aire estamos mal estado y no sean arreglados a los contratos de mantenimiento que tenemos son con importe de licitación cada vez más bajos entonces los resultan manifiestamente insuficientes no todos valen para cambiar cuatro bombillas y poco más entonces bueno pensamos que eso de que hace falta mucha inversión el estado de abandono no solamente ha significado que no saben una cosa que no se ha invertido y bueno como una casa asignado dejamos el grifo sin arreglarse Nos viene abajo no