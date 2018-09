Voz 2 00:00 sí

Voz 1264 00:27 el próximo viernes siete de septiembre se inicia el curso escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve en Primaria aquí en Alicante la pasada semana concedería publicó la orden para adelantar este inicio de esta forma que los chavales ya saben puedan concluir sus clases antes de las próximas obras tardarán hace la publicación ya fue criticada durante la pasada semana pero de a los sindicatos de profesores anunciaban un otoño caliente y como primer exponente este mediodía los interinos se concentraban se concentró al mediodía ante la sede de Presidencia de Generalitat en la conocida como Casa de Las brujas para protestar por este inicio de curso en donde hay interinos sin plaza otras oposiciones protestan por la oposición por la actual situación de las plantillas en fin hablamos de todo ello en primer lugar con Ignasi Amorós es delegado en Alicante del Sindicat de Treball del el en El País Valencià señor Amorós qué tal día hola bon día está usted en en en el paseo no manifestándose no

Voz 3 01:15 estamos en el paseo Gadea concretamente en prevención la delegación de la de la tela con seis vaya caso enjuiciado

Voz 1264 01:22 en la caja en la casa Las brujas y también queremos hablar con Ginés Pérez que es portavoz de la permanente directores de Primaria en Alicante señor Pérez que tal como está

Voz 3 01:29 hola buenos días primer día del colegio también para este verano estoy Medel como ha comenzado

Voz 4 01:35 pues de momento bien prácticamente al completo oí con energías renovadas para empezar el nuevo curso

Voz 3 01:42 qué falta hace verdad si falta si sabes que esto es siempre un reto nuevo cada oiga señor Amorós hablamos

Voz 1264 01:50 usted hace unos días del desaguisado estructural decía usted desairado estructural así lo definía con el que se inicia el curso a qué se refiere cuando habla de desaguisados Se refiere al tema de las oposiciones a los errores cometidos por la Conselleria

Voz 5 02:03 cuando hablamos de desaguisado sí que nos referimos en concreto a la situación del profesorado interino el resultado de las adjudicaciones que se hicieron en en julio como todos los años verdad que han confluido una serie de circunstancias pues más o menos previstas como era una una unas oposiciones masiva sobre todo en el cuerpo de maestros donde se convocaban unas tres mil plazas

Voz 3 02:25 esos naturalmente aceptada

Voz 5 02:27 yo a lo que es el a las adjudicaciones profesor interino que no aprobar las oposiciones la consecuencia de alguna manera ha sido que unos mil setecientos profesores que trabajaron el año anterior los cuatro mil diecisiete dieciocho pues se han visto que no tienen plaza este curso todo eso pues teniendo cruzando loco el propio secretario autonómico de la consigna Educación insistió en que las oposiciones no iban a aceptar a los trabajos del profesorado interino y que todos los que habían trabajado en el curso pasado trabajarían este curso viene eso sí que ha creado una de alguna manera una distorsión un desaguisado por qué pues la gente gentes gente que trabaja se mil años de experiencia entre que llevaba dos años y no no no no puede trabajar entonces nosotros estamos ahora exigiendo que la Conselleria pues de alguna manera resuelve esa cuestión es decir si ello se comprometieron

Voz 3 03:17 a que todo el mundo trabajarás pues que las plazas no las ampliaciones que haya de Plaza las plantillas Xetra garantice ese trabajo

Voz 1264 03:25 a ustedes hablan de de de una R baremación encubierta dicen que la estas oposición han servido parece una baremación encubierta descabalgar algunos docentes interinos no de sus puestos que de los puestos que tenían no

Voz 5 03:36 bueno entre nosotros lo hacemos incidencia ahora al principio de curso porque es cuando están saliendo salieron en julio dos vacantes y ahora hay unas segundas adjudicaciones ahora en previstas para el miércoles cinco o el jueves seis no entonces no es si que ha supuesto un desarreglos es decir la la A pero eso fundamentalmente más porque por la que por las oposiciones que sí que está contemplado en la propia Bolsa que piden antes que los heridos pasado poco condicionado distorsionado por otra la repetición de dentro de los interinos que quisieran ante una manera aleatoria porque tu podía repetir tu centro si otro profesor con más derechos digamos por concurso de traslados por haber aprobado consiguió les no te quitaba esa flaco favor eso hace que personas que iban por detrás en la bolsa podía está ocupando un sitio gente que está por delante se quedaba sin plazo eso junto a otra cuestión que nosotros hemos criticado las por lo menos en la forma en que lo ha aplicado consejería que ha sido la catalogación en inglés de algunas plazas de infantil y primaria sí yo tres especialidades para poder garantizar el proselitismo entonces eso eso que la gente que no se cumpliera los requisitos tampoco podía optar a esas plazas desde el esté prevé desde nuestro sindicato siempre me he planteado que para dar bien del plurilingüismo había que crear un esfuerzo económico y crear profesores de inglés que día eran como lengua vehicular el inglés en en en Infantil Primaria ir más que eso estos cosas sí que han distorsionado básicamente lo que hace la adjudicación de

Voz 1264 05:06 usted señor Pérez a usted como directores pero también como profesores como ven esta situación

Voz 4 05:13 pues sí pues un poco la ahí pues como siempre los dos puntos de vista o dos recientes yo como director de lo que necesito es que las plazas que tenemos adjudicadas y los programas lingüísticos que tengo establecidos cuplés y hasta ahora conseguiría en eso sí que ha cumplido aquí me ha venido el personal con la aparece en inglés o bien ha aprobado la oposición o bien con la especialidad de inglés que había solicitado para poder garantizar el mismo yeso pues ha cumplido temas indicarles y temas de de problemas de baremación pues esas son los sindicatos que más o como cimiento tienen pero claro nosotros lo que nos preocupa es que es nuestra plantilla este cubierta sea por un interino sea por una persona que ha aprobado la oposición claro y eso de momento está cubierto mi centro está prácticamente todo cubrió esto excepto una jubilación señora una baja por enfermedad que cubrirá el próximo día seis que no hay grandes porque abajo la jubilación ha sido ahora el día tres supongo que esas palabras y que serán cubiertas por interinos pero nosotros cuando directores de centro ya ya para organizar el centro organizamos persona

Voz 3 06:19 a mi persona lógicamente

Voz 1264 06:22 oiga luego hablamos de otras cuestiones pero señor Amorós me gustaría que lo escucharemos a a Miguel sobre la secretario autonómico de de Educación hace unos días a nuestros compañeros de Radio Valencia les hacía estas declaraciones sobre este inicio de curso escolar y se refería a los profesores que se quedaban sin plaza

Voz 5 06:36 lo conozco siempre lógicamente

Voz 6 06:38 no estamos diciendo que no es verdad que se hayan quedado sin trabajo producto de la posición los que se han quedado sin trabajo es más de tres años de antigüedad es porque no han perdido todas la brecha para no volver a acertar como casa cada año el curso en torno a otras cuatrocientas en cualquier caso lo que sí que hay hoy cinco mil profesores más que los que había en el año dos mil quince

Voz 5 07:02 hay cinco mil profesores más

Voz 6 07:04 cambio sólo han centrado en esta posición seiscientos

Voz 5 07:07 MI6 que venían de la calle pues es evidente que las

Voz 6 07:10 tras no admiten discusión

Voz 1264 07:12 qué le parece señor Amorós

Voz 5 07:14 cierto lo que afirma con todo el respeto el el secretario autonómico porque vamos a ver nosotros por la experiencia de los casos que tenemos es que alguna gente se haya visto afectada porque ha sido restrictiva en su excepciones pero en la provincia de Alicante básicamente eso no afectado nosotros tenemos constancia de que el profesorado interino con diez años de servicio que ha pedido toda la toda la provincia de Alicante que es aquí donde más plazas se celebra tradicionalmente para propios estado interino son las zonas de la Vega Baja las zonas de Alicante detrás que han pedido esas plazas El del cuerpo de maestros del cuerpo de maestros no han sido adjudicados es cierto que esas cinco mil plazas que el cine que se han creado es entre el cuerpo de maestros el cuerpo de secundaria no cuerpos de Secundaria no ha habido posiciones por lo tanto no se ha visto afectado prácticamente nada estoy más de las adjudicaciones ahora viene el cuerpo de maestros sí que ha sido fundamental aquí hay mucha gente mucha gente que no consta nosotros porque han llegado al sindicato en ese sentido sí que han pedido todas las plan estás de toda la provincia de Alicante no han sido adjudicados en curioso es decir que que nosotros Iker agradecemos el esfuerzo que están haciendo y de hecho estamos pidiendo un diálogo para que ahora en las adjudicaciones de de próximas de septiembre ver estas primeras que verdad esta semana y la semana que viene y demás hagan el esfuerzo y saquen todas las plazas para garantizar lo que ellos mismos prometieron es decir que ningún profesor interino que había trabajado en el curso dos mil diecisiete dieciocho se quede sin trabajo en el actual

Voz 1264 08:46 oiga señor Pérez como director hay hay cinco mil profesores más hay más profesores aumentado también decía el el secretario autonómico en más de un dieciocho por ciento la inversión por alumno

Voz 4 08:55 sí puedo profesores sí que hay algunos más lo que también es cierto yo estoy de acuerdo con con así es que el aumento de profesorado no es igualitario no es equiparable en primaria es algo que estamos reivindicando también de los directores de infantil y primaria es que el acuerdo de plantillas el el profesor generalista que se quitó en su momento pues se cubran todos los centros en fieltro que conseguiría ha hecho un esfuerzo grande y que se nos se nos ha dicho que sobre un sesenta por cien de los centros ya tienen ese general

Voz 5 09:31 o sea que se había

Voz 4 09:32 que se había ido

Voz 3 09:35 en cuanto al inversor ha notado ustedes ese aumento

Voz 1264 09:37 la inversión que hablada el secretario autonómico de casi un diecinueve por ciento señor Pérez

Voz 4 09:42 pero inversión que hay en en recursos humanos recursos materiales

Voz 1264 09:45 el oro de inversión Unnim una un dieciocho por ciento de inversión más por alumno

Voz 4 09:51 en esos debates yo no lo no yo creo que los datos que tenemos son parecidos a los del año pasado y no te podía contestar porque nunca

Voz 7 10:00 pero no no tengo datos para poder

Voz 4 10:02 eso eso eso esos datos son cifras macroeconómicas que nosotros los directores de los centros no lo vale

Voz 1264 10:10 oiga que que el hecho de que los profesores incapacitación en valenciano seis tienden a las zonas castellanohablantes que que les parece señor Amorós señor Pérez

Voz 5 10:18 nosotros no parece me una cuestión positiva de hecho el nuestro sindicato lo estábamos reivindicando que aplicaron al profesorado interino sin capacitación la misma la misma normativa que a los profesores funcionarios de carrera los profesores funcionarios de carrera que están en una zona está entrada que están trabajando no tienen la capacitación pueden pedir lo pueden moverse únicamente a zonas castellanoparlantes poder nosotros desde el principio hemos pedido que las gentes incapacitación pudiera optar a aquellas células unas castellanoparlantes y entonces en ese sentido nos parece positiva que quisiera hacer una matización a mi amigo Ginés buenos días Ginés hola buenos días en el sentido de que desde nosotros estamos de acuerdo a las plantillas han mejorado en algún sentido y que el ser dicho de facilitar o poder es realizar el plurilingüismo se debe hacer ahora bien lo que sí que nosotros pedimos a la Conselleria que sea un poco respetuosas con el trabajo de la gente se lleva muchos años de servicio que esas medidas las complementen con una inversión de o bien de profesores nativos como en algunos casos lo están haciendo bien con especialistas de inglés o especialistas en inglés de apoyo

Voz 4 11:28 ejemplos muchas veces incluso salido hace poco enfrente

Voz 5 11:31 algunos decían que con el dedo a no era suficiente para poder desarrollar viene el programa de mismo puede ser un apoyo un complemento pero nosotros somos partidarios de que se haga un esfuerzo y que la plantilla se doten por un especialista de inglés para favorecer la como lengua vehicular y aplicarle el hinduismo

Voz 4 11:48 sí sí y cuanto mejor y más especialistas tengamos mejor lo que sí que estamos consiguiendo ahora mismo y es que a través del programa Ashton siguiendo ese digamos profesores con la capacitación en inglés capaces de poder esos mismos de hecho me llegado uno e íbamos a conseguir el desdoble en todas las es desde Infantil Primaria con el tema de la conversación y vamos a doblar todas las aulas y eso es porque tenemos profesorado suficiente entre los que tenemos habilitados una Conselleria para poder hacerlo pero que sería mejor que fuera vamos avanzando por supuesto y en eso estamos de acuerdo y respecto a lo de citaciones en valenciano lógicamente no tiene ningún sentido ninguna coherencia que un maestro actualmente en la Comunidad Valenciana venga una zona para el antiguo dormido o sea no es un idioma cooficial que tenemos un par de la máxima calidad y el máximo rigor a los alumnos tienen todo el derecho a la lengua las dos lenguas oficiales de la Comunidad me parece perfecto que no el valenciano no pueda

Voz 3 12:44 estar en una zona valenciano parlantes eso es normal

Voz 1264 12:48 sin embargo esa decisión ha sido criticada por algunos padres eh

Voz 8 12:51 eh de Gines

Voz 1264 12:53 mi señor Amorós no porque dicen por ejemplo los de la Gonzalo Anaya que les parece poco poco coherente para potenciar precisamente el plurilingüismo no en toda la Comunitat Valenciana

Voz 4 13:02 sí pero él mismo necesitamos profesorado que dominen lenguas oficiales es que en el año dos mil dieciocho es incoherente el que él funciona el profesorado que esté en la Comunidad Valenciana no dominen los dos sitios

Voz 5 13:17 tiene que dominar lo hemos tenido

Voz 4 13:20 desde que está el de la ley de Ensenyament es ya muchos años para poder reciclar no es que lo que no se puede es es decir lo que no lo que no es cierto y lo cierto es que los colección necesitamos profesores que dominen castellano valenciano porque es nuestra obligación en los dos idiomas perfectamente dejen estoy de acuerdo que que que se cambie la normativa si es que es así de sencillo no hay más

Voz 5 13:44 totalmente de acuerdo Giner totalmente de acuerdo como puede ser de otra manera el el tema el de el de el hecho de poder pedir el profesorado interino que no tenga la capacitación es una cuestión transitoria ojo no no no no no plantea a nadie sí creo que la propia Conselleria es que que privar del derecho aprender valenciano incluso las zonas castellanoparlantes pero sí que como medida transitoria no no deben quedarse en el paro y no poder aplicarlo cuando en realidad las necesidades de los centros determinadas zonas no responden a esos criterios quiero decir que nosotros es lo que lo que se plantearon considera además nosotros que somos considerados el sindicato los valencianos los llaman en los sitios somos comprensivos con la situación sí que pensamos que como medida transitoria de hecho ha sido ha reconocido la propia Conselleria articular planes de formación irá un tiempo creo que habrá son cuatro años para que para evitar ese reciclaje en las mejores condiciones sin perjuicio de responder al servicio educativo con toda la ley

Voz 1264 14:41 oiga Ginés le quería preguntar barracones siguen existiendo las Xarxa Llibres funciona

Voz 5 14:48 la bueno barracones sí que siguen

Voz 4 14:50 diciéndoles en centro que que tengo pero bueno ya estamos entrando con el plan edificante si no pasa nada en un par de cursos cursos desaparecerán todo barracones porque quedaban hacer las obras pertinentes este año hemos reducido en tres aulas de barracones porque no está decidida bueno y poquito a poco y está claro que les de sea hecho fuera y el Ayuntamiento de Campello entrando en este plan nos va a aliviar mucho íbamos eliminar los barracones

Voz 3 15:15 el otro día en la Xarxa Llibres ya ha habido algunas quejas también

Voz 4 15:20 no se te puedo hablar de primarias harías se que es algo totalmente distinto eso es complicado pero a veces me haría está funcionando perfectamente no tiene más problema todos los niños aquí en el colegio tienen cuando vengan el día diez de septiembre el central su lote de libros y extenderán su han técnico escuché libro o si es a partir de tercero entrenas los libros sin ningún tipo de problemas es perfectamente

Voz 1264 15:47 oye a Ignasi y van a seguir con las movilizaciones

Voz 5 15:50 pues si nosotros porque es que haberla habido toquecito no puede no puede ir a consta de las condiciones laborales del profesorado de medidas restrictivas que impidan que que desprecie de alguna manera ninguna empresa despreció había gente que tiene una experiencia además decir años de trabajo eso es un valor que a pesar de todos los procedimientos y normativas que puedan ir saliendo pues se puede conculcar entonces ahora estamos expectantes de hecho estamos pidiendo Conselleria pues diálogo y una negociación para que en estas próximas adjudicaciones saquen todas las plazas posibles anterior apuntaba Ginés osea se ha cubierto el sesenta por ciento de los de los de los tutores y Torras que se eliminaron en mil once que hagan un esfuerzo en ese sentido y que la gente que estaba trabajando el año pasado tomando sus propias palabras continúo trabajando este curso y mantenemos una actitud de diálogo con la Conselleria para forzar esas plazas pero también sombras siguen movilizándose para sensibilizar a la opinión pública de que hay un grupo de profesores importante en torno a unos mil setecientos que que no puede creer que está sin trabajo

Voz 1264 16:55 setecientas entrar en toda la Comunitat Valenciana no Ignasi sí

Voz 5 16:59 nosotros estimamos que comparando las adjudicaciones que se hicieron en julio a las personas perjudicaron dormir en dos mil diecisiete en julio y comparándolo con las personas que han adjudicado ahora es mil trescientas personas se han quedado sin vacante no quiere decir que haya mil mil setecientos puestos sin cubrir sino que se han quedado vacantes

Voz 3 17:16 y no hace mucho tiempo

Voz 5 17:19 hace tiempo que está por eso estamos aquí sus el diálogo que tiene vocación con la quería para que sacan todas las plazas posibles en durante este esta primera quincena o antes de iniciar el principio

Voz 1264 17:30 Cook Ignasi Amorós delegado en Alicante del STEPV Ginés Pérez portavoz de la permanente directores de Primaria aquí en Alicante hubieran que feliz curso cualquier caso a los dos eh

Voz 5 17:40 muchas gracias