Voz 0179

00:00

la valoración no puede ser no está que que positiva no se que desde la Administración se asuma un compromiso de apostar por reforzar reforzaba además utilizar recursos que ya existen en que que no sabemos cómo se pueden eh pues respetarlos el punto de vista no solamente de permitir que la empresa se puedan instalar que puedan contratar a profesionales cualificados sino de además de dar una imagen exterior de la apuesta por la innovación