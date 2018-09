Voz 1

00:00

no es paz voler fer que existir un idioma idiomas no Valencià sino que ya habían plazas crisis en el Anglés y no es para voler exigir esas plazas Sense posar ni un duro Ramón de la Taula no DGT el decreto publicado el día veinticuatro de agosto el diu específicamente no van a pasar un duro no perderán esa depositar dinero unos pesar esa responsabilidad de formación en más del profesora de forma que hemos tenido que costará mostradores Guineas formarnos espera poder la nuestro tasca