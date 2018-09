con nos parece muy bien todo lo que sean propuestas para avanzar en la contribución a que la verdad a la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de los lamenta bellísimos hechos que que han sucedido en la historia de nuestro país por no parece extraordinario

la Lucía llevó tragarse nos parece bien que naturalmente exista en un banco de ADN donde las víctimas pues puedan contrastar los restos de sus familiares y lógicamente identificarlos llegarles el honor y el merecimiento que que que necesitan que merecen lo que pasa es que a nosotros este asunto no no tenemos el dudoso honor de ser en último lugar donde concluyó el proyecto republicano pero también es verdad que sí a todo el fenómeno de fosas y demás que que que acompaña a otros territorios pues la Comunidad Valenciana inclusive pues en nuestro caso no es así en nuestro caso pues todas las la mayoría de las personas reprimidas a las como consecuencia de la represión están en fosas comunes en el Cementerio Si bueno habilitaron un proceso de identificación personal pues nos a nosotros siempre nos lo recibe un tema enormemente complejo y oneroso ahí desde luego optamos por por soluciones de otra naturaleza

pues pues llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo el el erigir un gran memorial justamente en esta no cosas comunes desde la del cementerio el donde se dignifique la memoria de cuanto allí yacen porque bueno pues aquí por por cuestiones de de simple mecánica históricas de simple transcurso del tiempo junto con los represaliados están enterrados miles y miles de personas normales y corrientes que fallecieron en un momento determinado deslinde para unos restos de otros es un tema complejo posiblemente un tema oneroso ya es un tema que creemos realmente que creemos no estamos convencidos de que quizá una solución global para la el bienestar de cuantos hay allí es más interesante que el análisis con independencia de que en este país las leyes dicen lo que dicen ir todas las personas tenemos los retos son inalienables que tenemos

me que nosotros hemos propuesto y de hecho es algo que sea yo determinado otra cosa en el presupuesto municipal de año correspondiente al año actual perdona al año dos mil diecinueve de una consignación presupuestaria para convocar un concurso de ideas para justamente a hacer una propuesta concreta de ese memorial por tanto ahí teníamos no primer elemento de aproximación tener ya una idea concreta porque el terreno es un poco complejo hay que hay que organizar un proyecto un poco singular bueno hay tenemos un proyecto que la Generalitat colabore con el Ayuntamiento que colabora con otras instituciones para que realmente sea una realidad en el año diecinueve sería fantástico pero nosotros tenemos que seguir reivindicando un proyecto mucho más vetusto mucho más viejo que es el gran temor que creemos que no las de Alicante si no el estado entero de de la proyecto republicano debe a los republicanos en el puerto de Alicante algo que por cierto el presidente se comprometió a a la ayudarnos a levantar ese gran proyecto hace año y Kiko y bueno pues realmente no llegamos a concreción alguna entonces claro que nos parecería magnífico ese memoria cementerio también nos parecerá fantástico y que el presidente de alguna manera o honor a su palabra allí nos ayude a llevar adelante ese gran proyecto que merece el puerto de Alicante representando lo que significó el proyecto republicano el fin de esa gran aventura finales desde marzo en bares