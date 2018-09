Voz 1 00:00 tu mundo

Voz 4 00:44 seguimos suelo y veintinueve minutos es el ahora que les ofreció en el centro cívico José Manuel Albentosa cómo estás

Voz 0920 00:49 muy bien bien muy bien corriendo en nuestros punto puestos de salida en los tiempos

Voz 4 00:54 salida bueno bueno a ver donde los llevas oye pues mira esta mañana

Voz 0920 00:58 es antes que nada quiero hacer un comentario que ha removido el decirle un programa de la semana pasada y es que con todo el menú que tenemos de programación de esta temporada sin olvidado comentar quemarán vamos a tener en una especie de sanedrín Palmira del del Running iban a va costar de de cinco personas cada uno de un club de de corredores de de Alicante nos reuniremos aquí por aproximadamente una vez al mes y hablaremos de temas de verdad que con el correr no voy con la particularidad que el tema se lo diremos aquí en directo para que ha vale hay una una discusión abierta y muy muy constructiva

Voz 4 01:36 venga pues ya pues ya veremos creo que bueno para el Barça

Voz 0920 01:39 estas cuestiones alrededor el esquema sí que se nota por diferentes personas y Si bueno porque correr está muy bien y la gente no teoría ahora tienen voz dando a tiempo la temporadas valga pues fíjate el primer programa del año pasado en nuestra primera temporada que tuvimos a don José Mora Moratinos eh pues nuestro primer programa digamos oficial en esta segunda temporada pues tenemos a a Trini Ayala no sé que está un poco nerviosa Pini acércate más al

Voz 4 02:10 hay que hacer valer tiene Illa quiero presentar porque

Voz 0920 02:15 siempre tenemos personas que que son un ejemplo para todos aquellas corredores y personas que quieren decir a correr y creo que Trini es un es un gran ejemplo pues como suya hicimos con don José Moratinos ella ahora cuenta con sesenta y siete años se empezó a cincuenta y cinco años que como se suele decir nunca es tarde si la dicha es buena

Voz 5 02:36 me acuerdo de verdad que sí es correcto no sí sí correcto totalmente correcto porque empezaste a los cincuenta y cinco pues empecé a las cincuenta y cinco porque antes me podré por cosas de la vida o porque no lo conocía hasta que me puse a correr si ya no lo deja

Voz 0920 02:53 no falta nada si fíjate yo tengo aquí el diploma que ha extraído de de la primera Medio Maratón que consiste en el dos mil siete que fue la de la de Santa Pola eh te acuerdas sí sí claro fíjate tu primera Medio Maratón hiciste dos horas cuatro minutos si a los

Voz 6 03:11 da nada mal para para tu bueno creo que eres una una pionera en en en tu categoría

Voz 0920 03:18 y luego tengo aquí otra otro diploma que me has dado de hace cuatro años en la Media Maratón de Elda

Voz 5 03:23 de Elda un ahora cuarenta y uno

Voz 0920 03:25 no obstante hay un tú al revés de las personas tú conforme te haces mayor mejoran

Voz 4 03:29 el jugadas alguna habrá cuarenta y uno mire un juego a cuarenta y uno es que esto

Voz 5 03:36 sí una sin la gente que entiende sabe lo que es o la gente que corremos más o menos

Voz 0920 03:42 la gente que no entiende es que sus

Voz 5 03:44 una burrada si es una burrada pero es que tengo Pallola pasa de cinco

Voz 0920 03:47 cuenta ahí no no aquí que tenía entonces aquí más de sesenta años más de sí

Voz 5 03:50 si hay algo así

Voz 0920 03:53 sí sí sí exactamente sino no estamos hablando que va a menos de de cuatro cincuenta el kilómetro

Voz 4 04:00 sí la gente abriendo también sobre a cinco cuatro el cincuenta y cinco Las Norias claro explica Gabriel de veintiocho así que bueno hacerlo si hay que tener mucho con la ganó lesionado Mosbah se haya sí sí sí

Voz 5 04:18 Chanel con los diez kilometros kilómetros seis pon pinche la digo bueno apenas sí pero bueno ya está eso ya es tengo que siga a la chapa y pintura y como nueva y lo hacía naderías que no haya hecho nada de nada poner necesitan a Bustos en los primeros cinco Elche que bien voy como que a la segunda vuelta vueltas en el kilómetro se dice che ya está aquí pero eso era el calor que hace mucho calor calor jefe por la noche vieja en calor hacer cosas que llevan no no debería sin sin entrega sin entrenar me puse a quien muchas ganas y me pase lo que me pasó

Voz 0920 04:52 pues fíjate este años estos señores revelaba datos de vale va

Voz 5 04:55 no llegue con el pie cogí te cogido llegue allí

Voz 0920 04:58 pues este año corrió la Maratón de Valencia si cuatro cero cuatro cuatro cero cuatro Maratón sí sí se que valen aquí sí que hablamos con sesenta y siete sesenta y siete la media con una hora cuarenta y siete creo que esta creo que lo pone y un diploma María de los Ángeles dice

Voz 4 05:15 no lo que ha traído las marcas diploma que aquí hay constancia yo es que se lo es que los ahí

Voz 5 05:26 tenía un cómo se llama esto el palmarés de la primera carga empecé en dos mil siete de Santa Pola de las dos horas y pico la media sí que sí sí dos horas con los intereses contraste en cuatro con ayuda de los dice

Voz 0920 05:42 Leal los horas cuatro porque nada que no lo encuentro

Voz 5 05:44 no sé qué haber hecho a que antes de este que tenemos aquí tenías otro ese mismo pretendía mi palmarés pero que podía todas las carreras todas las demandaron como digo es cierto hablar el palmarés me han dicho que ya no

Voz 0920 05:59 medallas en tu casa no tienes que hacer

Voz 5 06:02 sí pero es que ya no es demasiado arrasa ese tu categoría rabiar darle a los amigos las familias ya te venga a a Italia claro es que son tantos que a ver qué hago con ellos tantos familiares a tantos trofeos trofeos tanto

Voz 0920 06:19 muy bien pues ya te digo yo te que te estaba comentando Andersen que tengo una anécdota tuya de cuando hicimos la quedada está de Running antes de la media maratón de Alicante que congregó éramos más de casi trescientas personas ahí en el Atlético Montemarta

Voz 7 06:33 sí sí yo hice un comentario de os dije no es una prueba para competir de los casi trescientos asistentes tú aplaude este sí exactamente así

Voz 4 06:42 ha aplaudido gusta competir pero me han dicho que no tus fuerzas demasiado es que es saludando a todo el mundo conoce y claro tiene razón ese entrena tiene siempre compongo sí sí sí sí

Voz 5 06:54 mira te voy a poner un antifaz que no te conozcan porque no puede ser bajado aquí hola adiós tal son amigos son compañías son vecinos y como tiene alicantino para saludara claro yo las galerías entrenador lo haces caso pues la verdad que muy poca muy poca gente lo sabe no lo sabe él dice voy a todo el día un tiro me permitían tiros tiene más escaso es que tú vas a la tuya tal tal Jaime pero bueno hay más humildad hasta que pasa es que yo se lo voy a demostrar y los demás Gianni está a flor de piel vamos están haciendo puedo estar corriendo

Voz 7 07:31 hasta que el cuerpo aguante todo lo que

Voz 5 07:34 pero hay más que les dirías especialmente a las mujeres porque a nosotros también nos interesaba de fomentar el

Voz 0356 07:41 todo el mundo corre no hay como ahora como hábito voy

Voz 5 07:45 de buena salud pero es lo mejor que pueda entrenar y digo Checho la mejor del día ahora ya lo que venga lleva cuando Simon una ampliamos con ese ánimo hay vas no vives tu vida

Voz 0920 07:58 ahora mismo sin correr

Voz 5 08:00 no a heridas que corre estás nerviosa y tiene unas ganas bienes mono especial eh que es como una droga corriendo hay más feliz si es buena lo siento no tenía familia Bin de tu familia

Voz 4 08:12 dirá Trini Familia pero tienes una cierta edad hija no no no no

Voz 5 08:17 contrario mama a mi hija por ejemplo me anima mucho nunca lo dejas mientras que puedas tú p'alante p'alante sin animan venía ya corre y mis nietos si corre pero no participa de momento

Voz 4 08:29 Irán frecuentada empadronando que pasa que todavía no llegó a los cincuenta y cinco años cuando ya lo cuenta pues yo vamos es un claro ejemplo

Voz 7 08:42 gustaría preguntarte es exactamente qué es lo que te aporta correr porque claro ejemplo para mí no es felicidad estar a gusto el y encontrarme bien

Voz 5 08:52 conmigo a mis Maicon a gente que me rodea tanto amigos como familias como todo lo que me aporta el templo si yo recomendaría a todas las mujeres ante mujeres como hombres que salgan a la calle a correr las zapatillas y no tiene ni p'alante volverás como les gusta vuelve a ser tu próximo carrera la próxima bueno tengo la de Alicante Santa Pola estaré veinte y luego la siguiente en la media media maratón mejor dicho de Alicante que ya estoy escrita a Santa Pola y luego la de Santa Pola a media de las veintiuno y Soria

Voz 0920 09:24 además hacer la gran carrera de Mediterráneo Le de veinte Canal más polémica

Voz 5 09:27 a Hans si mal la Vega Baja el día veintiuno también tengo una de diez kilometros bueno bueno son cosas de los setiembre de esto al día veintiuno veintinueve veintinueve sí si tengo la de no no no no no no estoy estoy no no que va esto ya escrita en en diez kilómetros en Almoradí que lo bueno es que está en tantas alguien ya veintinueve tengo una no recuerdo has esto

Voz 4 09:55 lo peor pero bueno yo sí tengo me dice a veces pues a ver si te lo entregó para venir al al te mira como si escucho

Voz 0920 10:23 la Diputación de Alicante dixit de las personas pero desde esa carrera nos quedamos el sábado veintinueve en El Altet final de mes tenemos una carrera tren impresionante que tú siempre las ha sido si no porque ahora este ha sido uno de los organizadores pero siempre no porque sabes que yo soy partidario de las carreras donde tratan bien a los corredores porque es una es la forma de fidelizar los de que vuelvan y luego vengan más es es la mejor forma de entonces ante no más secreto de no no no es que ante tanta competencia tantas pruebas pues tienes que tratar bien porque cabo ellos son los protagonistas para ello hemos traído a Sergio Monroy una de las personas de la organización de de la quinta carrera de El Altet cinco Azca bueno y mejor que tu para hablarnos de la prueba muchísimas gracias buenas tardes

Voz 0356 11:10 bueno pues ya lo sabéis el día veintinueve de septiembre a partir de las seis de la tarde dará comienzo la que va a ser la quinta edición ya quinta edición como bien decías yo creo que nuestro elemento diferenciador ha de ser un poco no un poco sino todo lo que es el trato al al corredor en todos los aspectos tenemos una una bolsa del corredor muy generosa y sobre todo nuestro elemento diferenciador sin lugar a dudas nuestra meta en nuestro me da cuando termina la carrera como decía de cinco y Skype esas dos mil corredor disfruta de ese método donde puedo disfrutar de jamón de queso cerveza en fin tratamos a a cuerpo escenario sin lugar a dudas que también debo deciros que El Altet el el pueblo de la tesis se vuelca al cien por cien con con los corredores de hecho pues muchos de nuestros patrocinadores que son restaurantes de de de El Altet hacen un menú del corredor para atender a los corredores repito se vuelca todo la al creer ya para cenar no uno menú para ver para comer me invitaron pasta hidratos de carbono etc etcétera mucho de nuestros patrocinadores en definitiva no es volcarnos totalmente el El Altet para para que la prueba salga como buenos merece todo hay que decirlo

Voz 0920 12:25 el póster de la carrera es un espectáculo no cabía un alfiler que hemos hecho es decir de de patrocinadores y sponsors que hay en en la prueba eso es importante que haya tantas tantos comercios y las empresas de la localidad que apoyan

Voz 0356 12:37 a las pruebas claro sin lugar a dudas aquí por supuesto OPA como Paco Martín tenga trabajo fantástico nuestro donde saludar más adelante pero bueno les saludamos ya no está nuestro amigo Paco Paco Martín pues lógicamente es ha hecho un trabajo fantástico está rodeada de aproximadamente veinte personas que son las que en definitiva organizan la carrera bueno como detalle me gustaría también hay comentar que bueno

Voz 9 12:59 en un poco al hilo de de cuál es un poco la

Voz 0356 13:02 la manera de realizar la el arranque de la de la prueba en otras en otras ediciones aletas olímpicos como ha sido Marieta Jover y Daniel Andújar este año vamos contar con con la ayuda de Domingo Ramón Mena Arguedas que moco como bien sabéis es es plusmarquista de tres mil obstáculos y que ha participado tanto en Moscú en Los Ángeles y bueno nos va a ayudar a a dar la salida a Ximo homenaje para

Voz 0920 13:29 domingo Ramón totalmente Oscar

Voz 0356 13:32 no nos consta que estaba muy ilusionado y vamos convencidos de que va a ser una jornada formidable oye circuito a dos vueltas figuró dos vueltas cinco y diez entre urbano

Voz 0920 13:42 el cinco es una vuelta bueno cuando él dice circuito urbano conviene con vamos matizar que significa asfalto Puri lo tenga lo que tenga claro porque lo decía el sábado por la tarde pues mira eso

Voz 0356 13:54 tú viene porque

Voz 0920 13:57 a la semana siguiente son las fiestas de El Altet

Voz 0356 13:59 bueno pues un grupo de personas en su día hace cinco años decidió de bueno pues dar un elemento diferenciador dar una prueba deportiva que Ike coincidirá pues lógicamente con todo lo que era las las fiestas de Altet hice decidió que siempre fuera el fin de semana anterior al arranque de las fiestas delante de un buen preámbulo a las fiestas no a mi gusto ustedes no tengo que deciros que aparte de tener esta carrera el día domingo Shimano creo recordar día veintitrés está la carrera infantil de la cual os puedo decir que ya tenemos cuatrocientos inscritos a van todos los niños practicamente de de del Altet esas se celebra el domingo a partir de las once de la mañana y lógicamente pues con con un éxito rotundo año tras año que en este caso la edición de este año creo que es la octava

Voz 0920 14:47 no hay nada menos que el año pasado Sergio hubo setecientos participantes el objetivo este año pues queremos estar entorno a los novecientos tengo que decir doscientos es un incremento importante sí

Voz 0356 14:58 de hecho las cifras en comparación vamos un quince por ciento más que el año pasado en comparación con en las mismas fechas Irago que decir que el treinta por ciento de las participantes son mujeres con lo cual estamos encantadísima de que pues estén ahí con nosotros ya tan especial para nosotros para todo el mundo incluso para el club más numeroso efectivamente pues en aquella hay y sobre todo quiero recalcar el quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que nos ayudan y que nos aportan su bueno pues su granito de arena para que año tras año o vayamos pues consiguiendo que bueno pues que cada vez se hable más de nosotros no el tenis en este club y fomente AIS el el atletismo en todas en todas las edades efectivamente nosotros somos un club eminentemente futbolero mal el club deportiva en nuestro si lo sabéis pero es el club más antiguo de Elche data del año mil novecientos treinta y seis pero bueno hace unos años Paco Martín pues nos ponemos en contacto arrancamos el proyecto de la sección de atletismo y tengo que deciros que está en torno a cien niños bajo el paraguas del atletismo con con Paco

Voz 0920 16:03 aseguró que cien niños en una escuela municipal un club deportivo de de este calibre no es nada fácil de conseguir y mucho menos una población como claro los cerca de cinco mil habitantes es vamos efectivamente en torno a cinco mil habitantes eso quiere decir que estamos en torno a un trece un catorce por ciento

Voz 0356 16:20 de la población está bajo el paraguas de

Voz 4 16:23 por lo que luego quiso el azar son muy bien muy importante en este caso para fomentar hábitos saludables de vida entre los más claro engaño

Voz 0920 16:30 imagínate ingresa en cada población que el catorce por ciento estamos hablando de unas cifras importantes tú imagínate ahí está la labor que está realizando ellos pues igual chapó enhorabuena tú imagínate seríamos un poco una potencia una potencia no es visto sí es trasladar al conjunto del país el atletismo seríamos una potencia a a final en los deportes en general y en particular siempre depende de quién este tras la ilusión las ganas y el y el saber hacer las cosas claro pues eso estamos pues invitamos a todos

Voz 6 17:00 en los que todavía no se ha apuntado la escrito la prueba estables

Voz 0356 17:04 bien pues yo recuerdo a veintinueve de septiembre donde se puede inscribir la web en la web Championship muy importante este año con un elemento chip incorporado en el dorsal mareos son con lo cual otro elemento diferenciador y en fin os esperamos a todos día veintinueve a las seis de la tarde a ver

Voz 4 17:19 vamos a ver si la convencido Trini Trini es que

Voz 8 17:22 no vamos a ellos pero ya ya

Voz 4 17:24 el público tienes tu vale para las para las esta que has es adicional año si quiere sí pero aclara que si Hamelin al acaban pues venga

Voz 5 17:35 e intentaré todas formas muchísimas gracias

Voz 4 17:37 otros vale desgraciadamente pues se Sergio Monroy muchas gracias hay mucha suerte muchas gracias gracias a vosotros por eso nos ha

Voz 0356 17:43 va a transmitir nuestra ilusión ir esperamos a todos