Voz 1393

00:00

la modificación ha sido digamos a nuestro porque es una zona que no tiene alumbrado es una zona que lo ciclos ahora entendemos que se va a ver reducida la velocidad pero eso vehículos sobre todo por la noche cuando hay mucho tráfico adquieren una velocidad de es que podríamos denominar altas y ahora en una combinación de bicicleta con carril bici y una senda peatonal que no dispone de excesiva protección por así decirlo si esas zona no está iluminada entendemos que no es una situación Johnny y que no cumple tampoco unos mínimos de seguridad no es que sea una zona periférica ni que estemos es tengamos porque estar allí abandonados