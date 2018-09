Voz 1 00:00 las o yo

Voz 6 00:49 hasta aquí el jefe de los forajidos Miguel Ángel López My cómo estás bueno vamos bien como fue la semanas pues las van a poder espectacular te acuerdas la semana pasada hicimos ahí un agenda muy cortita pero muy interesante en ACS Serge acuerdos ver Encuentro Internacional de supervivencia acuérdate bueno pues todo un éxito talleres para niños como hacer fuego botiquín Deportivo visita un helicóptero línea provincial de emergencias el Consorcio la verdad que estuvo muy bien que algún forajido de eso no es verdad es que aquí hubo muy bien muy interesante y para los niños supervivencia en la montaña botiquín se paseó cosa estuvo bastante ante lo cual nos estuvimos también en él

Voz 7 01:27 cross cross solidario allí hiciste de de de speaker solidario fueron maestros

Voz 6 01:33 Money sí la verdad es que Mena FON un trail muy familiar un trae muy bien organizado yo creo que la II edición va a ser tuvo un éxito yo estoy casi seguro que que bueno que volverá sólo bueno pues si ayudamos a los que ayudan sólo está nada mal en una evolución y ahora con quién es acompañado de otro forajido nuestro segundo forajido nuestro segundo forajido de de este nueva temporada pues mira no sé mucha gente elegante que conocerá el ex Jorge Crivillé es Palmira pues ha sufrido el mar es un forajido normal no tenía dudas siento llamarlo pirata el mar o forajido

Voz 8 02:23 bueno suelo nuestros bueno es una cosa espectacular mira a cuatro personas en España que poseen el título de la triple corona en aguas abiertas que consiste en haber completado atento Carlos sin neopreno con lo que conlleva eso bajo el Canal de la Mancha la vuelta a la isla de Manhattan rio Hudson posa Moraíto y el canal de Santa Catalina aparte de eso Bono tiene muchísimo más travesías muchísimo recorrido es siempre todas sus retos

Voz 6 02:54 es en favor de la Asociación a l a Asociación Española de Pacientes de linfoma mieloma y lucen mía también con la Asociación Española de pacientes de cáncer Carlos es todo un forajido pero con un corazón grandísimo claro que sí si nuestros forajido sume son vuelos casi todos enorme tiene el corazón es como como como los de los caballos este este como a los de las ballenas y el fin de afrontar bueno no tiene pinta que es del mar hombre del mayor del bar del mal aquí tenemos a Jorge Crivillé es Carlos cómo estás

Voz 9 03:22 Jorge qué tal muy buenas y bueno es un forajido bueno del bar bueno lo intento

Voz 10 03:27 pero el forajido ser bueno pero bueno

Voz 6 03:30 Jorge si es bueno o no no no no no empieza tú Jorge

Voz 7 03:34 empieza esta nadar hace relativamente tampoco hace tanto por una pequeña lesión de espalda cómo cómo empezó todo esto

Voz 11 03:40 bueno nueve empecé a nadar porque tenía la espalda hecha polvo tenía dos producciones bueno como muchísima gente no IMI traumatólogo me dijo olvídate de todo tipo de deporte y estabas haciendo ponte a nadar empecé a nadar odiaba la piscina vale pero además es una cosa te lo juro yo empecé a nadar en el Virgin y la piscina que había era de veinte metros yo a los diez metros no llegaba a la otra parte ya los diez metros me tenía que parar vamos a ver es un deporte con mucha técnica despectivamente John no había nadado nunca con lo cual no sería no tenías Espert y si me costó él me costó un montón ya empecé a nadar allí allí conoce un grupo de gente que que también se estaba preparando travesías

Voz 7 04:19 en en mar abierto entre la por aquel entonces puede ser como serrana Serra donde sí señor no que no encontré nada más de uno no trae me cogía he podido Carlos olímpica eh lo bueno el bar de pues es un poco o te seguía con la lancha no te digo una cosa que es que no sé si lo sabréis pero yo me saqué la titulación por la Federación Española de de natación creo que pueden Sax

Voz 10 04:44 claro ya venía de Argentina quedó o de uruguaya Uruguay Uruguay agua ahí venía

Voz 7 04:48 con tenía que convalidar su su bueno cuando la vimos hacer las pruebas de gente simplemente para entrar bueno hasta el monitor dijo perdona cómo te llamas serrana no déjalo que ya ya ya la titular ya era una cosa sea con un salto espaldas porque lo que ya era de espaldas llegaba casi al otro borde la piscina de una cosa brutal

Voz 10 05:07 bueno esto es empezase con ella ya te me diste dejaste la la odiosa piscina e insiste en el mar no nunca la dejas se la piscina está ahí siempre lo que pasa es que sí que es verdad que la cosa piscina eh la odiosa Pristina para tu experiencia porque me aburría no es si efectivamente a ver la piscina así que está claro que tienes que hacer mucha piscina es donde se mejora la técnica es donde se aprende realmente a a tener una técnica para luego poder aplicarla en el mar pero yo donde realmente disfruto mano porque es verdad que también mar no es una piscina ahí el martes encuentras una imagen de jugar en peores condiciones con lo cual tienes que tener una buena una buena técnica y una buena preparación entiendo

Voz 7 05:47 Jorge exacto yo he dicho además bueno pues los los amigos los cuales

Voz 11 05:52 desde hace siete siempre me lo dicen pero es verdad yo disfruto más cuando

Voz 7 05:55 el mar está en su salsa cuando está revuelto lo prefiero así a que sea una piscina de sal me gusta más disfruto más y me lo paso mejor ya en cuenta Carlos que Jorge los entrenos que hacen para este tipo de retos estamos hablando que aquí estamos en el Mediterráneo dentro de lo que cabe el agua no tenga temperatura excesivamente fría aunque en invierno si nos metemos tuyo eh vamos no aguantamos entonces imagínate los entrenos que tiene que hacer y a las obras que se tiene que levantar también para intentar realizar sus retos exacto bueno al final como cualquiera

Voz 11 06:26 porque donde hace es larga distancia ya sea a correr ya sean a dar los entrenamientos suelen ser largos tienes que Yola practicamente todas las pruebas que hecho de estas así de de larga distancia ha tenido que nadar por la noche con lo cual también tienes que entrenar esa parte que es fundamental ay bueno pues las madrugones el todo eso la verdad es que es es la parte que no se ve es la parte que la gente no es la que estudia tu hundían

Voz 10 06:53 tienes que entregó entre los fuerte Jorge Algora televoto

Voz 11 06:56 las normalmente sobre las seis las siete ya estoy en la piscina hay puede ser pues a lo mejor una hora y pico dos horas y luego me toca doblar normalmente que hay me tengo que ir a trabajar ya yo hago mi trabajo o tal cuando acabo de trabajar sea la hora que sea pues dobló y vuelvo a lo mejor otras dos horas puede ser pues igual pueden ser las cuatro de la tarde que pueden ser las cinco y cuando te entrenas en el mar cuando entrenan mar tiradas largas eso ya lo dejo para el fin de semana entonces igual pues puedes hacer tirada tiradas de seis siete ocho diez horas de entrenamiento seis y es sin duda

Voz 7 07:35 sí en el cometen cuenta que luego los retos que el hace pues ha habido travesías de cincuenta kilómetros no ha sido así

Voz 11 07:41 la del canal de Winehouse donde donde estuvo en el mar aquí en África aquí normalmente en la Playa de San Juan porque es una playa más abierta las condiciones suelen ser más pero sí pero instó a Jorge

Voz 10 07:55 CIU se ser una piscina Camacho te has de dar vueltas

Voz 11 07:59 siempre intento hacer tiradas largas por ejemplo está que te hablo de diez horas son es un entrenamiento que hecho ya un par de veces que a mí me encanta es desde la Cala de Finestrat desde Benidorm hasta la Playa de San Juan Nano costeando es precioso de verdad es un entrenamiento muy interesante tienes que tener cuidado porque pasas dos puertos así un poquito ya comprometidos que es la Vila ahí y Campello pero bueno siempre llevando a alguien al lado que te cubra Iker de la seguridad es fundamental llevar también no si soy no siempre es fundamental de hecho ahora el tema de la boya al principio todos somos un poco reticentes perdona cualquier pruebas está poniendo ya como obligatoria hay yo lo veo correcto haya bueno

Voz 7 08:36 hace no la oportunidad de de Potter el embajador de lo

Voz 11 08:39 de las dos asociaciones que hemos hecho efectiva entiendo

Voz 7 08:42 mil quince fue premiado con personalidad social más relevante en el ámbito oncológico esto cómo surgió Jorge pues mira esto es fíjate que yo como cualquiera de nosotros yo creo que el tema de premios y tal es algo eso vamos Lago casos vamos demasiado pero

Voz 11 08:56 sí efectivamente pero éste sigue fue para mi ha sido yo creo que la la mención más especial y más no sé más emotiva que he tenido no han sido muchos años yo desde que empecé a nadar como he dicho en el dos mil nueve que la primera prueba así un poco larga fue el el estrecho de Gibraltar ya la hicimos a favor de de Wall desde entonces siempre hay tenemos común pacto lícito no de de de colaboración desde entonces yo a nivel personal y mi club Rf7 siempre todo lo que hacemos es a favor de la asociación

Voz 10 09:27 verá con la travesía actual además era una estafa

Voz 7 09:30 la efectividad no sólo a también asiste a charlas cuando le llaman es una persona muy involucrado en este tipo de situaciones exacto entonces para mí el recibir este esta nominación fueron dos años dominando mi luego que finalmente medirán esta este premio la verdad que para mí ha sido bueno increíble de verdad y una de las preguntas que más me hago yo ten en cuenta que yo también hago larga distancia pero bueno es diferente el montaña es pues para hablar con los compañeros avituallamiento que se piensa Jorge cuando no está dando a las cuatro de la mañana in no ves nada yo es una de las preguntas que me hago en medio de la nada que puede estar como te gusta de mentalmente me refiero se piensa en algo

Voz 11 10:12 pues a ver se piensa sí que es verdad que intentas no pensar porque lo más normal y lo más habitual en una situación así por la noche con un complicado y tal el te van a saltar siempre pensamientos más bien negativos no de qué hago aquí porque sigo aquí estoy hecho polvo me los hombres la espalda me están dando rampas de todo no les intentas no pensar o cuando te vienen esos pensamientos negativos siempre buscar un pensamiento sería positivo no ese ese anclaje y tal y luego pues te acuerdas de tu familia de tus amigos de ETA al intentar también que no se te meta un pensamiento demasiado recurrente

Voz 7 10:49 yo canto Yo canto muchísimo no siempre

Voz 11 10:51 intentas buscar eso cualquiera anclaje que te haga salir de de que tu cuerpo está nadando pero tu mente está en otra atraerá a los animalitos no

Voz 10 10:59 Irán quién es el habrá de todo supongo

Voz 9 11:01 a ver si he tenido he tenido encontronazos complicados encuentros marinos se te acuerdas algunas sillas al uno

Voz 11 11:10 Santa Catalina en un entrenamiento eso están californiana un exacto con un tiburón blanco

Voz 7 11:16 hay un encuentro ese buen encuentro señores

Voz 10 11:18 ahora hay que ganar una rubia

Voz 11 11:23 el más complicado fue en el canal de modo Kay en Hawai que ahí estuve pues casi bueno veintitantos minutos parado y rodeado de cuatro de cuatro tiburones dándome vueltas y claro ahí yo tenía dos opciones a subir al barco zanjaba Aíto aclara que no puede ser horas o esperan estuve esperando

Voz 10 11:42 oye me va más allá de de estas pruebas que son que son extremas y no pero

Voz 11 11:46 yo

Voz 10 11:46 este es un probaban donde que queremos dar al con posibilidades de alternativas de ocio para la gente mirando hacia el fin de de semana no te quería preguntar por qué le tenemos un poquito de fíjate ahí que vivimos en esta provincia SS volcada al mar no

Voz 9 12:00 pero tenemos un poquito de miedo al mar

Voz 11 12:03 a ver yo creo que tienes miedo se tiene miedo a lo desconocido y al final el mar no es tu medio entonces no deja de ser algo desconocido para ti la gente mucha gente que que nada conmigo o que empiezan a dar y tal dicen es que yo ya Si veo que hay muchos metros por debajo yo qué más da los metros que haya en el monte que no hagas pie ya da igual si que es cierto que aquí tenemos una cosa espectacular vale hay volviendo un poco eso que la gente que se está iniciando y demás nadar por la playa de San Juan nadar por el cabo rodeando el faro todo eso es Pérez

Voz 10 12:31 no se pueden hacer más cosas para fomentar esto porque es bueno pues con carril no porque se iba a decir no ha visto un carril desde desde aquí desde la playa de coco desde hasta la playa de la de verano pero no no se hacen muchas iniciativas de ese tipo en este ni en otros municipios no se fomenta mucho

Voz 11 12:49 creo que vamos a ver no deja de ser un deporte minoritario Valley es un deporte que tampoco tiene un atractivo como puede ser un partido de baloncesto un partido de cualquier cosa no es un deporte bastante personal unipersonal es decir la persona que se tira al agua es el que disfruta y es el que se está viviendo en este deporte sí que es verdad que nosotros insistimos mucho a través de club y demás para que se hiciera ese ese carril aparte de mucha otra gente entonces al final Ayuntamiento de UA bien el poner un carril que eso es una pasada porque por lo menos sabes que durante todo el año puedes nadar en una zona que acotada efectivamente Esteban a respetar a embarcaciones más pequeñas y demás pero bueno al final es yo creo que son las instituciones las que tienen que mover y promover también un poco este tipo de de de clasificarlos eh que es un deporte pero también es una forma de vida no es bueno para Jorge yo creo que ya es una forma eso no no yo lo que empezó como un hobby ahora mismo es una parte fundamental en mi vida nada

Voz 7 13:47 bueno vamos como el agua yo qué hago la la la natación Carlos de engancha eh yo antes para desconectar me hubiera también y me tiro ahí igual pero que vosotros adiós tienes que pegar de todo no bueno te pegan porque es muchísimo con gente está lleno y eso pero yo ahora cuando voy a entrenar por las noches es un placer estar en la piscina tranquilamente y desconectar de todo la verdad que yo es una cosa agua

Voz 10 14:12 agua tiene le tenemos respeto que tienen también un atractivo no sé yo creo que al principio te crees incapaz de hacerlo no un ambiente no sé que igual nos devuelve a juega al

Voz 11 14:24 sí yo una de las sensaciones que tengo o que intento tener cuando voy nadando en estas travesías largas es precisamente llegar a ese momento en el que tú es para abajo realmente tienes una sensación de como si estuviera volando porque la sensación de ingravidez el ver para abajo no ves absolutamente nada todo es un azul tal es increíble o sea que que efectivamente engancha eh

Voz 7 14:46 ni Jorge para acabar me da miedo preguntar pero próximo reto a vernos pues avanzar un poquito de la inicial sí sí bueno

Voz 11 14:53 a ver yo estoy ahora mismo metido en el proyecto que es el el hacerlo siete océanos que hasta ahora no hay ningún español que lo haya conseguido yo voy detrás de es el primero más que nada para tener una repercusión que luego pueda influir en en en efectivo y a que también tengo un un espónsor como es así que desde hace cuatro años me me financie ahí está detrás de mí apoyándome entonces esto se doce años me quedan tres que es el estrecho de bueno el estrecho de Cook

Voz 10 15:24 Nueva Zelanda estrecho vale el escrito cuanto excelente cuanto antes

Voz 11 15:31 fíjate el estrecho de con más que a nivel de distancia es la complicación de las corrientes es decir

Voz 9 15:35 ajá son aproximadamente veinticinco kilómetros una distancia exagerada porque yo he visto bueno en mar bueno a lo mejor un poquito

Voz 7 15:43 yo te hablo no mejor desde el punto de vista

Voz 10 15:46 el otro día en bueno Troya este verano Campeonato de Europa a veinticinco kilómetros en cinco horas no esta gente es que hasta esos son los pisos sólo en la LEB

Voz 11 15:59 no hay en este caso por ejemplo yo he visto tiempos desde diez doce horas hasta treinta claro

Voz 9 16:06 dentro es una pasada

Voz 11 16:09 y luego me queda también repetir el canal del norte entre Irlanda y Escocia que es el que dice este verano que me tuvieron que sacar del agua con con extrema severa y el estrecho de Gibraltar con lo cual me quedan tres pruebas mi intención

Voz 9 16:23 es hacerlas todas el año que viene y me cuadran bien las fechas que que me daban fechas las las distintas asociaciones sería hacer dejas el estrecho Gibraltar lo nuestro para ir al tema claro más que nada porque sería cerrar el círculo también

Voz 11 16:36 es algo para mí tiene un una cosa especial sería una pasado bueno que el gente donde se pueden

Voz 10 16:43 eh un fin de semana que quién hace un poquito de

Voz 11 16:45 pues mira este fin de semana

Voz 7 16:47 el fin de semana hablaremos en la agenda pero tenemos una cosa muy chula pero raros lo que tú digas bueno yo cuando voy en este sitio nadar me desconecta chulo si estoy tranquilo

Voz 11 16:56 el cabo el toda la zona del Cabo es precioso no va por ahí

Voz 9 16:59 el fondo que te puedes que tienes si es precioso para mí el cabo que es lo más cercano que tenemos tenga Jorge Blanco pésimas gracias a vosotros se muchísimas gracias

Voz 6 17:39 venga vamos con un libro forajido una recomendación de lectura bueno pues si algún libro que fíjate ayer lo acabé por la noche ya lo había leído antes esta semana me vuelto a ver un poquito porque me apetecía me he cansado solo de leerlo pero no de edad lectura sino que es que el tío no para de correr es mira se llama correr comer y vivir de Scott jour et lo estético un americano es un corredor americano de estos de todos tiempos uno de los mejores en resumen un poquito cómo hablaría Gonzalo Eulogio en la sección de cine mira a ver la historia de Scott la de una persona con una voluntad de hierro que ponen en entredicho muchos de los estereotipos de sobre los atletas el libro relata desde su infancia en la dura Minnesota el norte de cómo un niño de Gattuso de familia muy humilde pero muy obstinado se hizo asimismo dentro del mundo de la larga distancia iba enlazando recetas entre media de sugerencias de cómo se convirtió en en uno de los más grandes corredor Vega no en plan Mater en Minnesota hace frío y te digo una cosa es un libro de era uno de los Ultra Maratón era más más importantes era súper me gano yo soy más de un amigo suyo que era

Voz 7 18:43 Trujillo que venció en una de las carreras más duras

Voz 6 18:45 el mundo la jarro de ciento sesenta en Colorado que sólo lamentación era de refrescos y galletas óleo diera más un poquito de ese sector y menos vamos a quedar Carlo con una frase que

Voz 7 18:56 cogido del libro vale vale dice mira el tío dijo correr ciento sesenta kilómetros implica llevar el cuerpo al límite de la ruptura llevar tu mente al límite de la destruyó

Voz 6 19:19 eso es bueno darlos sigamos a nuestra sección de Agenda de fin de semana pues mira tenemos tres eventos en el mismo día un poquito variado vale ya que estamos en aquí en Alicante que esto es Mar y montaña pues mira tenemos el diecisiete de septiembre para los amantes de la naturaleza la primera edición de trail Serra ochenta precioso ayer estuve en las zona espectacular quince kilómetros en estado puro para ir a correr o para verlo en correr para verlo aparte la prueba está claro lo que quiere la gente tanto modalidad competitiva como senderista puede pasar el día allí desde arriba se ve la sierra de Aitana el Puig Campana giras IVE es la isla de Benidorm es espectacular si Media empieza allí estoy atrae a la gente que es un poquito más de The Fall falto bueno vamos un poquito más lejos y no vamos a la Marina décimo aniversario de un cross que se llama pins y mar otra carrera con un mimo impresión

Voz 7 20:14 el corredor ocho kilómetros y medio muy muy

Voz 6 20:16 mitad pero de pura fiesta del Running y bueno no queríamos olvidarnos como habíamos tenido a

Voz 7 20:22 de ahí que que casi lo desvelamos antes de la gran Jorge Crivillé soy que tener unas ganas locas de traerlo pero como antes estábamos en Alicante