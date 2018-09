Hoy por Hoy Alicante | Perfecto Palacio - Presidente de CEV Alicante

Voz 1 00:00 tengo a Happn en otra gente amable

Voz 2 00:07 desde cuarenta y siete minutos de la hora que les ofrece en el centro óptico ya les hemos contado como has

Voz 3 00:12 ayer en una asamblea fue el ex

Voz 0622 00:14 todo nuevo además por unanimidad no presidente

Voz 2 00:17 el Consejo Provincial de la CEV de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en este caso en la provincia de Alicante Perfecto Palacio el empresario Perfecto Palacio señor Palacio que tal como está

Voz 4 00:27 hola don Carlos escucha vamos a quitarlo del usted y el todo vale vamos a a quitarlo vale mucho mejor para todos nada encantado como siempre Carlos de estar aquí

Voz 0622 00:41 en la Cadena Ser perfecto pues enhorabuena en primer lugar

Voz 5 00:44 muchísimas gracias gracias la verdad es que bueno pues pues vimos en el paso adelante aquí y ahora lo que tenemos que hacer es que a partir de hoy empezaba a trabajar

Voz 0622 00:57 oiga cuál es esa fórmula o la fórmula que tiene usted ese pegamento al que hacía referencia ayer para cohesionar a la sociedad alicantina

Voz 5 01:05 bueno es la mejor fórmula para cohesionar es el diálogo y diálogo ir el el trasmitir el proyecto tal y como es yo yo creo que en esta provincia claro que tenemos capacidad de diálogo y capacidad de cohesión lo que pasa es que tenemos que ponerla en práctica mira a los empresarios llegamos a acuerdos todos los días doce veces porque es parte fundamental de cualquier empresario y llegar a acuerdos comerciales eh bueno pues vamos a trabajar es llegar a acuerdos de este tipo porque además yo estoy seguro que no hay un empresario nadie que no quiera que esta provincia mejore

Voz 0622 01:45 ha habido algún problema entonces por tanto a la a la hora de transmitir ese mensaje no sido entendido el perfecto por una parte del empresariado

Voz 5 01:52 no yo lo que pasa es que yo creo que se a lo mejor se ha mandado varios mensajes de claro cuando mandas varios mensajes pues puedes llevar a la confusión no yo lo que creo que debemos hacer es el proyecto provincial de cohesión coger el camino a todos y cuando hablo de este proyecto provincial de cohesión para defender los intereses de nuestra provincia no hablo solamente de los empresarios es que hablo de los empresarios de la sociedad civil e incluso de las instituciones porque si verdaderamente no tenemos esa unión será muy difícil que nuestra provincia siga siga prosperando

Voz 6 02:33 hablando de los empresarios de esa parte no a la cual bandas el el mensaje no hoy se abre precisamente de Alicante no se se mensajes en los mandado ellos esperas que

Voz 0622 02:46 vas a reunirte con con esta otra patronal

Voz 5 02:49 mira yo me pensé si me permites me gustaría hacerte una reflexión en este proyecto provincial de cohesión cabemos todos absolutamente todos sin ningún tipo de exclusión y yo creo que he se va a Alicante tiene las puertas absolutamente abiertas a todo aquel que esté dispuesto a aportar su granito de arena para mejorar nuestra audiencia viese es esa es nuestra filosofía tenemos las puertas absolutamente abiertas estamos dispuestos a ir donde haga falta a la mesa que haga falta para hablar sobre este proyecto de cohesión

Voz 0622 03:34 sí influye tu cohesión provincial que no se va se va a perder ni se va a diluir en en un proyecto autonómico entiendo perfecto

Voz 5 03:42 no mira porque a nosotros para empezar somos se Alicante no el el proyecto autonómico de la Comunidad Valenciana es un proyecto muy nuevo que está en construcción Hinault extraer responsabilidad como ZEPA Alicante como alicantinos es primero poner en valor añadir a ese proyecto la perspectiva alicantina y que nadie piense que no vamos a defender los intereses de nuestra provincia los vamos a defender absolutamente a tope porque nosotros nuestro primero gran objetivo es que esta provincia mejore y además si esta provincia mejora no hay ninguna duda que la Comunidad Valenciana será mucho mejor

Voz 0622 04:22 en qué mensaje el lanzas no podíamos ha hablado de los empresarios unión

Voz 6 04:28 de todo y con él

Voz 0622 04:31 empresariado no entorno a este proyecto de cohesión de la de la provincia de poner en valor la provincia Alicante ya el resto de bueno pues de la sociedad a políticos administraciones ayuntamientos que no se quieren ver qué mensaje

Voz 5 04:45 con todo lo que te contaba mira cuando se persigue algo yo creo que todo el mundo instituciones políticos líderes de opinión todo el mundo esto persigue el mismo objetivo perseguimos el mismo objetivo no que es que nuestro entorno nuestra provincia pues sea mucho mejor que llevamos mejor más cómodos con más alegría pero tenemos que ser capaces de que todo el mundo se crea el mensaje porque sólo los empresarios no lo creemos no se lo cree la sociedad civil pues no se lo creen los políticos o no se lo creen los líderes de opinión difícilmente podremos conseguir nada

Voz 0622 05:26 hasta ahora muchas veces sea el mensaje aquí en la sociedad alicantina de que Valencia los los margina no ustedes bueno pues eso crea una especie de caldo de cultivo Se trata también de superar ese ese mensaje

Voz 6 05:38 y un tanto bueno pues digámoslo así

Voz 0622 05:44 si se me permite entre comillas es que no me otra palabra llorón perfecto

Voz 5 05:47 sí sí sí se bueno pues es ese un cambio de paradigma que tenemos que poner en marcha ya sea hoy en día uno no puede ir solo a ninguna batalla porque porque se lo comen entonces lo que tenemos que ser capaces es que he desde la Comunidad Valenciana se les ve el valor que tiene esta provincia y si somos capaces de conseguir eso pues entonces conseguiremos muchas más cosas porque todos sumidos en la Comunidad Valenciana vamos a ser mucho más fuertes para llegar a otros sitios a Madrid a Bruselas para conseguir cosas para esta provincia por lo tanto sí y vamos a vamos a descartar eso vamos a trabajar por esta provincia pero siendo leales a un proyecto autonómico que nos tiene que aportar a los alicantinos muchas cosas

Voz 0622 06:36 en dentro las demandas la infracción Anunciación al cuadrado hablas te ayer de de ella no esa va a ser un ese va a ser un caballo un caballo de batalla importante no

Voz 5 06:45 bueno es que tiene que serlo tiene que serlo el agravio el agravio comparativo este de Alicante con el tema de la financiación pues tiene que acabar en algún momento es que ya son muchos no y claro es que desde el Gobierno central a la provincia de Alicante ir al Gobierno autonómico da igual el color político aquí no se trata viene de de ir contra nadie sino es que hemos estado infla financiados con un color con el otro

Voz 0622 07:11 por tanto tenemos que seguir luchando

Voz 5 07:13 tenemos que seguir dándole visibilidad a este problema para conseguir que llegue un día en que los alicantinos recibamos verdaderamente lo que creo que nos merecemos con todo el derecho del mundo

Voz 6 07:26 pero si se me permite sí perfecto si la carta es la que es y hay un mayor

Voz 0622 07:31 harto para Alicante al quién va a tener un menor trozo de pastel

Voz 5 07:36 aquí no es que pidamos más para nosotros y menos para los demás lo que pedimos es que haga un reparto justo y equitativo y que esa tarta que que tú mencionas pues que las porciones sean las que tienen que ser por qué los alicantinos tenemos que recibir menos

Voz 0622 07:54 por eso vamos a luchar en más eh preguntas no sólo es un problema de Alicante no sólo de un problema de de financiación tenemos otros dos infraestructuras agua

Voz 5 08:06 por tenemos unos cuantos Carlos tener unos cuantos el problema

Voz 0622 08:09 no hemos juzga de fuga también de capital humano también que decía el otro día Ineco sí sí sí la fuga de talento

Voz 5 08:16 que se nos está bien no es que tenemos tantos frentes que vamos a intentar priorizar y vamos a intentar poco a poco a mi me parece un frente fundamental del del agua no yo creo que a todo el mundo se le llena la boca que quiere ser solidario que la solidaridad es algo muy importante pues lo que le pedimos al resto de España es que sea solidario con la provincia de Alicante nos aporte agua a los que les obra y entonces sí que hablaremos de solidaridad mientras no sean capaces de defendernos agua o de aportar nuevos recursos hídricos pues indudablemente podrán hablar de solidaridad pero no será para para esto no aquí el agua es fundamental para esta provincia y y ya no sólo para la agricultura sino en general para todos no para el turismo también es muy importante que es un pilar fundamental para nosotros sea que las infraestructuras las la carretera de de entrada al aeropuerto y salida La autovía Murcia Alicante que es que está congestionada día sí día también se tenemos muchas cosas pero bueno pongamos una lista a priori hacemos y vayamos poco a poco

Voz 0622 09:24 sobre el distrito digital y la llegada de esas grandes empresas que le parecía perfecto para acceso a mí me parece el patio

Voz 5 09:30 lo que no me gustaría es que pasara lo que ha pasado muchas veces en esta provincia porque yo digo que somos la provincia los grandes anuncios

Voz 0622 09:37 sí

Voz 5 09:38 y espero que esta vez no el distrito digital es una magnífica idea a los empresarios como somos bastante más pragmáticos que nos gustaría que se concretara más no porque la concreción es el paso justo anterior o el paso previo a la ejecución y ahí es cuando podremos evaluar como Dios manda las cosas a mi me parece que el anuncio del presidente Puig es un anuncio fantástico para esta provincia y en este caso para la ciudad de Alicante pero lo que les pedimos es que empecemos a concretar el proyecto y empecemos a poner las bases sólidas de verdad para que esto no se en una no

Voz 0622 10:19 una última cuestión perfecto en en una provincia en la que en los últimos tiempos nos hemos quedado sin sin voces que representen eh

Voz 6 10:28 ahora quieres tú coger ese ese relevo no

Voz 0622 10:32 te va a escrutar con lupa lo que lo que haga sonadas

Voz 5 10:36 bueno yo he lo cojo con toda la moleste con toda la humildad del mundo porque yo primero lo de perfecto sólo de nombre etcétera pero tras ser iré desde luego ni tengo una eh debajo de la camisa de Superman y soy el salvador de nada yo vengo a aportar mi granito de arena también con toda la humildad del mundo para que mi entorno que es donde está mi familia donde está la mis colaboradores amigos pues sea mucho mejor lo que puesto es una parte de mi tiempo dedicarla esto

Voz 4 11:08 porque a mí que esta provincia y esta ciudad

Voz 5 11:10 ante a mi a mi familia nos ha dado mucho y creo que es justo y solidario como te decía antes pues devolvérselo como se lo puedo devolver pues poniendo mi tiempo y mi esfuerzo y mi trabajo y mis conocimientos en favor de esa mejora

Voz 0622 11:24 bueno pero todos todos tiene ven o debemos tira del carro eso está claro

Voz 4 11:28 es bueno pues Perfecto Palacio

Voz 0622 11:30 silente del Consejo Provincial de la ACC en la provincia de Alicante que gracias por estar con nosotros en este día uno de del nuevo mandato y mucha suerte