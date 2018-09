José Luis Ábalos: "El origen de este privilegio (el aforamiento) es una conquista progresista y habrá que adecuarlo a la nueva cultura política"

Voz 1379

00:00

hay que pensar también en el origen de este supuesto privilegio de tuvo que ver con un problema de preservar la independencia de la acción política y no ser perseguido injustamente para acallar justamente para reprimir la libertad esto no no fue no es una conquista progresista curiosamente se ha vendido todo lo contrario pero que vamos a ir bueno pues habrá que adecuarlos a la nueva cultura política pero por eso se limita exclusivamente a la acción o la función para la que uno está designado o elegido no pero más allá de eso en lo que afecta a la vida privada o lo que haya dos no tiene porque blindó arte no