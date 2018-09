Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:19 bueno pues seguimos en Hoy por Hoy Alicante a las doce y cuarenta y nueve minutos

Voz 3 00:23 eso es la que les ofrece el centro óptico vamos a hablar de ese primer aniversario del Pacto Valenciano contra la violencia de género machista la reunión tiene lugar a esta hora en Casa Mediterráneo está presidida por la vicepresidenta Mónica Oltra en donde anunciaba bueno pues está hablando y están muriendo porque ahí ya más de siete mil seiscientos personas que se han sumado a este pacto en la Comunidad Valenciana dos mil seis el cuarenta por ciento de las doscientas noventa y tres medidas medidas como la equiparación de la violencia terrorista aire de género o la exención de tasas universitarias para los menores víctimas de violencia de género y queremos hablar todo ello con Emilia Caballero que es fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y también miembro de la Plataforma ocho m Emilia que tal como está

Voz 4 01:07 hola buenos días Dine pues

Voz 0622 01:09 eh que iba a hablar tú te iba a pedir un un balance pero bueno tendrá que tenemos que empezar por con con ese la verdad es que terrible suceso no que que anunciábamos al principio no la muerte de ese niño de dos años ingresado en el Hospital General de Alicante

Voz 5 01:25 se por las heridas provocadas por por su

Voz 0622 01:27 madre por su padrastro no es tremendo se hace necesaria también no medir

Voz 5 01:34 estará para proteger a lo anterior por por supuesto por supuesto que sí y de todas maneras si hablamos del pacto aparte de lo que has dicho que efectivamente se ha hecho hay mucho mucho que no se ha hecho dónde está la asistencia de la víctima de una nueva porque claro la que ya conocemos ya sabemos por dónde va qué pasa con la formación en las administraciones públicas eso es del pacto que pasa con la educación en las escuelas si al cava acaban de aprobar un proyecto de educación que luego cada director de cada colegio o instituto decididas y lo pone en marcha un lo ponen en marcha pero bueno en un año no no he visto nada qué pasa con los puntos de encuentro qué pasa con los equipos psicosociales de los juzgados qué pasa con las unidades de que no existe el más que en Valencia que pasan con unas medidas de protección efectiva que sabemos Agnès de protección para las víctimas no existen porque porque existen las de los juzgados que no sirven para nada porque son papel mojado qué pasa con las casas de acogida que son de gestión privada igual que eran con los veinte años pasados con la política el PP con unos requisitos de contratación que hacen inviable que organizaciones expertas podían gestionarlas Ike y que las gestionan pues empresas de de construcción o de si no saben mi ni qué es lo que hay que hacer no está además son casas de acogida que son pisos que no reúnen condiciones de ninguna clase donde se albergan mujeres y niños pequeños con una falta espacio brutal que pare sí que hay un almacenamiento con unas normas unos reglamentos restrictivos que no se compadecen para nada con lo que necesitan las víctimas de violencia de género con una falta de atención psicológica especializada IFE ante esto es de un año donde está la comisión de seguimiento que no es dice esa comisión nada porque nos ha reunido cuándo y dónde se reúnen esa comisión en fin yo la verdad creo que después de un año pues lo único que ha pasado el cese ha puesto una pensión una una indemnización para las mujeres víctimas de violencia de género como las de terrorismo que me parece estupendo hilo de el no pago de tasas para esto esto mira se están matando mujeres todos los días están matando niños y aquí estamos diciendo que el pacto es una maravilla pues mire no lo siento muchísimo porque ya me gustaría ya me gustaría pero no ha sido así

Voz 4 04:25 no ha sido así porque ha habido ningún avance ningún no

Voz 0622 04:32 por tanto por lo que veo lo tienes clarísimo no hay más oscuros que claros y mucho más ahora bien a la filosofía es decir la la línea de actuación que se marcó hace un año con todas estas medidas es es la es la correcta aunque falta voluntad política para para implementarlas

Voz 5 04:53 cualquier medida que se ponga en marcha con respecto a la violencia de género pues es bienvenida pero los objetivos del pacto que ahí están pues son tan genéricos tan sensibilizar miden igual el oído algún responsable del de Segi dicen que han que que en un año en un año han sensibilizado a la sociedad sobre la mesa eso no es verla sensibilizar frente a evidencia diciendo lo estamos haciendo desde hace muchísimos años pero en un año no se ha hecho nada no se ha hecho nada en ese terreno donde están las campañas donde está que es sensibilizar a ver qué díganme cosas concretas cuénteme cosas concretas que que se dónde están yo se ha hecho con doscientas di pues no no hagamos algo más concreto digamos exactamente en cada uno de esos años que me lilas de todo eso se van a adoptar por lo menos eso yo no me voy a meter en analizar esas medidas bien querer criticar las no voy a críticas las John el firmado el pacto pero no voy a criticar las valen las salen han las han pactado así tienen siete mil Vico no sé cuántas personas vale

Voz 4 06:17 vale bueno vamos a ver

Voz 5 06:20 dígame cada año que calendario tenemos y qué medidas vamos a poner en marcha y como las ponemos no hay más no hay más

Voz 0622 06:29 o sea que lo que pediría es es es muchísima más concreción a la hora de aplicar estas todas estas medidas no

Voz 5 06:35 claro que cuenta con venció y calendario ese es otro que la verdad de que de que ellos dicen que están esas tres tres que yo he querido analizar así rápidamente que es la existencia de la víctima la formación en las administraciones públicas y la educación una de esas cosas no has hecho nada claro como abonos a mejorar las casas de acogida como vamos a hacer unidades de valoración del riesgo unidades de verdad no lo que están haciendo que sacan un papelito como si fuera la lotería no vamos a hacer las cosas conseguida me porque para ser sin seriedad ser un ruedas de prensa o o homenajes o no sé qué hacen no reuniones de estas que salen en los medios que sí para eso hemos pasado veinte años haciéndolo unos

Voz 0622 07:31 lo que entiende además que para muchas de las medidas sobre todo desde el punto de vista judicial a la escuela tú hacías

Voz 5 07:38 judicial no hay nada claro

Voz 0622 07:40 a las casas de acogida de las unidades de valoración

Voz 5 07:43 eso sí para todo eso eso es lo que tendría que hacer el el el se

Voz 0622 07:49 me para todo eso además se requieren cantidades económicas no partidas económicas acordadas pero no para llevar a cabo todas

Voz 5 07:55 sí que había doce millones no sé qué bueno no sé no sé cuando hace millones llegan a todo pero sin ella gana todo lo que me digan que me dan un calendario que se cumpla ese calendario o no se cumpla el año que viene podemos valorar así no podemos valorar nada porque nada se ha hecho pero además aunque se hubiese hecho no lo podríamos valorar no necesitamos que las cosas se puedan evaluar

Voz 4 08:24 y no se evalúan se puede medir es ella

Voz 5 08:27 antes me para ver si sabía para que me parece muy bien igualaron el terrorismo con con la violencia de género

Voz 4 08:35 al hilo de los tasa de los chavales ya está hecho nada más yo soy lo que hay

Voz 0622 08:42 sí hablaba la la vicepresidenta lo considera que hay un mayor grado de de implicación por ejemplo de los trabajadores de la de la sanidad no que hay un mayor grado implicación y que esto eh bueno pues los profesionales cada vez son más sensibles y toman más medidas ayudan más a tomar medidas contra la violencia de de género en este ámbito sanitario se se avanza

Voz 5 09:04 pues sí en el ámbito sanitario a la ya larga a consiguiera es Sanidad hizo mucho para para que esto se pudiera hacer efectivamente en los hospitales se han hecho jornadas sean hecho yo de aquí unas jornadas en el Hospital General si es verdad que se hicieron cosas e hicieron cosas en en cuanto a que los sanitarios se dieran cuenta de quién tienen delante y quién ha sufrido maltrato aunque no lo diga poder hacer preguntas se hicieron unos protocolos eso es verdad pero vamos eso se hizo desde Sanidad poco nos pongamos medallas que nos corresponde

Voz 0622 09:50 en fin pues que queda que te quedan me temo mucho camino por

Voz 5 09:54 pero queda mucho camino por recorrer y la verdad es que es urgente porque llevamos demasiadas muertes a la espalda

Voz 0622 10:01 pues sí de de mujeres como hemos contado hoy de ir donde me niños en este caso el de dos años

Voz 5 10:07 año ha matado a ocho niños Éste será el octavo o el noveno en fin Emilia Caballero

Voz 3 10:13 lo fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis oye muchas gracias por estar con nosotros

Voz 4 10:17 nada gracias a vosotros