Voz 0717 00:34 qué tal sean bienvenidos a una nueva edición de Tao cerca este programa quincenal en el que a través de nuestras emisoras de la Cadena Ser en Extremadura tratamos de acercarle es un poquito más de la idiosincrasia de las costumbres de nuestros vecinos portugueses de tanto que es lo que nos une y algunas cosas que nos diferencian todavía y queremos saber en este en este nuevo programa pues queremos conocer un poquito más de las ferias y fiestas aprovechando que muy cerquita de de Extremadura muy cerquita de esta raya en Elvas ya saben apenas a dieciocho veinte kilómetros de Badajoz en tememos una localidad en ferias y fiestas las ferias de San Mateos que son las fiestas grandes de la localidad pues queremos conocer un poquito más como son las Ferias y Fiestas de de de Portugal en esa otro lado de la raya nos puede parecer que son muy similares pero seguro que hay también muchas diferencias y muchas curiosidades y bello vamos a hablar en el programa por supuesto tiempo para

Voz 0717 01:41 protagonista grupo o artista portugués aprovechando que va estar precisamente en las Ferias y Fiestas de San Mateo en Elvas pues vamos a escuchar a una fadista que está sonando y mucho en Portugal y que dicen que es una de las próximas estrellas inmediatas de el mundo fado en Portugal más tarde después de escucharla un ratito más tarde les contaremos más cosas de de ella iba hablaremos de otros ámbitos culturales porque Si por ejemplo este fin de semana habrá mucha música y hablaremos de ella en sanmateos el grupo saudade es el grupo portugués saudade es va a estar esta noche a las diez en el patio de Armas del Museo Etnográfico González Santana de Olivenza donde va a ofrecer un concierto en el que va a repasar un amplio repertorio de sus canciones populares ya hablaremos también de un encuentro que esa produce ha ido esta semana en Porto Alegre un encuentro de cooperación entre España y Portugal en cooperación que tiene que ver con la pérdida de población en las zonas rurales les Easy que las demografía que tenemos sobre todo la zona de de la Allen Tello de la parte centro de de Portugal también de de Extremadura nos quedamos con nuestra protagonista musical y enseguida hablamos también es una de nuestras colaboradoras semestral estamos cerca con Rita tapiado

Voz 6 03:26 como lo que es franca comenta

Voz 0717 03:53 pues ya está con nosotros Rita Tiago a la que damos la la bienvenida Rita de Binda hola Bondi qué tal todo qué tal estos meses

Voz 9 04:05 bueno aquí pasando en el calor de Extremadura este año no mucho calor tanto nota esto del cambio climático

Voz 10 04:13 Nos están afectando afecta hasta al cuerpo verdad

Voz 0717 04:18 bueno los cuerpos raros grasa siempre más calor ahora parece que entra otra vez un poquito más de fresquito bueno en tenemos feria de San Mateo en en Elvas estamos diciendo esto esta semana en estos días feria de San Mateo en el vas tú has estado en alguna vez en en en El base

Voz 10 04:38 confieso que no porque

Voz 9 04:40 no no soy de un poquito más lejos esto barres si entonces no no he tenido la oportunidad de estar de estar aquí en la Feria de las pues eso aprovechar también cuando son las las Ferias y Fiestas deriva pues bueno Lisboa hoy en día está siempre en fiesta eh

Voz 9 05:05 oficialmente cuando cuando oficialmente yo diría pues que es el mes de junio no porque normalmente ésta es estas Fiery Ferias estas fiestas sean lo hacían mucho a los a los patronos a los santos patronos de los pueblos y las ciudades ir pues en Lisboa se suele celebra que hablamos ya en otra en alguna ocasión ah el Santo Antonio tontones exactamente en junio ya entonces pues se aprovecha todo el mes de fiesta

Voz 10 05:38 lo aprovechan todo para para disfrutar

Voz 11 05:42 son igual que que los extremeños si Kaká Besman sí sí iré

Voz 0717 05:47 qué ha cambiado mucho la la la feria una feria en Portugal que aquí en España ante lo que tú has podido vivir muy otro lado

Voz 9 05:56 en mi opinión si yo me quedé muy impresionada la la primera vez que vi una feria aquí en España pueblo en concreto la la Feria de Mérida que bueno que que en realidad luego es pues más de Don Benito lo que ha sido hace poco que has ido a principios de septiembre reconfortado de bueno exactamente sí sí sí pues esta costas del recinto ferial y de la alumbra todo y sea sí que me haya sí que me ha impresionado porque pues nuestras nuestras fiestas suelen ser un poco más si no cómo explicar no con tanto no con tanto glamour es barato

Voz 12 06:44 ahora si esto puede ser un buenas

Voz 0717 06:46 gente portadas iluminadas con las miles de bombillas LED gay en todas las ferias de Portugal no se le da tanta relevancia no no no no

Voz 9 06:56 tanto además pues la las fiestas suelen consistir más bueno sí que normalmente puede haber pues estará asociado a alguna Romería o cualquier cosa a también normalmente en algunas zonas de Portu en especial hay por la zona de Riba yo del Valle de del Tajo pueden también estar asociadas a los toros y esas cosas pero lo que sí me ha impactado mucho ha sido todas las atracciones turísticas Seat las atracciones turísticas no esta

Voz 0717 07:29 es para los niños y niñas

Voz 9 07:32 entonces sí sí si ésta es que yo hizo pues no no no nunca lo había visto además yo siendo de Lisboa

Voz 9 07:40 pues sí que estaba acostumbrada a tener que que tuvimos durante muchos años la una cosa que que Catalá la la feira que no sea la feria popular sería la traducción con con todos estos cacharros cacharros pero todo el año no no hacía falta esperar una vez al año para montar

Voz 11 08:01 en lo engancha retos que ella sí sí exactamente sí sí sí

Voz 0717 08:06 mira me dice Luis Gonzalo que que la feria de San Mateo en en en el Bassi que tiene el portal yo es que hace muchísimo de pequeños sin sí recuerdo haber ido pero pero hace ya muchos años que no tiene

Voz 9 08:17 dada su un poco si en la raya no es si exacto y tiene también las atracciones y tan sí sí me consta no es es también yo creo que de hecho en los últimos años pero pero supongo que por la influencia de la convivencia aquí con Extremadura no que toda esta zona de la RAE pues las Ferias están cada vez más parecidas a las españolas sin duda

Voz 0717 08:41 lleva más gente de uno y otro lado la feria de Badajoz en junio pues también viene mucho mucho oportuno

Voz 9 08:47 desde la forma de ello de de por su puesto por su puesto mucho mucho mucho el mal este fin de semana dominaba a dar a él va de San Mateo

Voz 0717 09:00 de lo que se come la en la feria porque en Mérida como en Badajoz comen Plasencia como como enero vas estamos acostumbrados a los puestos de comida estén en Portugal también tenemos esos puestos de comida hay que se come la fecha

Voz 9 09:13 pues tenemos lo expuesto es de facturas es altura son como los churros pero ahí está una particularidad que pues sólo comemos facturas en épocas de fiesta

Voz 10 09:26 no los domingos por mañana

Voz 12 09:27 no no con chocolate o no

Voz 10 09:32 qué comemos Arturo si vamos de decía es esa

Voz 9 09:36 sí sí sí sí normalmente con una verbena o cualquier cosa hace también las las Ferias suelen estar asociadas a algún producto de la región no por ejemplo aquí cerca de Marjayún tenemos la Feria de la Castaña no porque en en esa época pues muchas castañas entonces sí que que que se hace una feria alrededor de la de la castaña por esta fecha o las del mes de septiembre sí que esta es estas Ferias alrededor de sanmateos también suelen estar asociadas a la cebolla osea también suele ser la fiesta de la cebolla porque hay muchas hoy ya alta

Voz 10 10:17 sí sí sí

Voz 0717 10:19 ciudades de de las Ferias y Fiestas en en Portugal un vamos a seguir hablando con durante toda todas las temporada porque nos quedó muchísimo que hablar de de Portugal de la raya de de sus tradiciones de las tradiciones extremeña es de lo que ella conoce uno de uno y otro lado

Voz 13 10:38 aquí lo vamos a seguir haciendo durante durante

Voz 0717 10:40 toda esta temporada también así que agradecerte como siempre que que estés con nosotros que hayas estado con nosotros igual

Voz 9 10:48 a vosotros vamos a hablar un montón de gordo

Voz 0717 10:50 te tiene muchas ganas de hablar por ejemplo de los fados alegres que han comentado que vamos a dedicarle un día hablar de los fados alegres que ahí sí muchos

Voz 9 11:01 a escuchar fado pero que no se deje de bueno

Voz 0717 11:03 como esa pero hoy estamos escuchando a Ana Moura que va a estar en esa feria de San Mateo que es una de las que fadista que está ahora pegando fuerte en Portugal más más novedosas Iker Bueno que tiene también sale hoy hoy toca esta selección que hemos hecho musical Rita de de los fados de lo que no son los fados de muchísimo la historia de Portugal vamos a seguir hablando mental que muchísimas gracias muchas gracias

Voz 14 11:36 claro no quiero no han ido física frente como ningún test

Voz 0717 12:16 nos vamos a trasladar hasta Évora ahí está el Museo del reloj polo de Évora es un museo que además tiene dos sedes una en la otra en Sherpa muy muy cerquita poquito más al sur y vamos a hablar con el director de este museo tan curioso que queremos conocerlo para que bueno pues quien quiera de toda Extremadura se pueda acercar a él que no lo conozca todavía él es Eugenio Almeida Eugenio bienvenido

Voz 15 12:43 hola buenos días gracias por la invitación

Voz 0717 12:45 el la historia del museo ya va va teniendo ya unos años es un museo que comenzó en el en el año mil novecientos setenta y dos

Voz 15 12:57 no no el museo como insumisión todo va colección saben los setenta y dos cuando del fundador del museo ha heredado de los tres relojes de bolsillo que Estado no estropeados y entonces el hizo tenía hermanas querían de porque ahora cosas de hombres o sea que da collages pop ciudad que es cuando Bosaso instalado ha empezado con una pasión y entonces como en todas las colecciones en poco tiempo ha pasado de tres relojes para cinco más paro parabienes para cincuenta para cien hasta que en en dos años la inicio de los años noventa ya hubo acción con cerca de quinientos seiscientos relojes ha empezado a tener alguno reconocimiento particular mientras se empieza a hacer exposiciones en universidades en bancos en ferias donde colección eran invitada a hacer pues al público

Voz 0717 13:58 con en este casi medio siglo hemos pasado de tres relojes a cuantos

Voz 15 14:04 hoy de que el museo abierto en mil novecientos noventa y cinco al público no se está estamos casi con los veinticinco años del museo yo ya tenemos un acervo al público dos mil seiscientos relojes mecánicos

Voz 0717 14:19 ajá de de que historias de que tapas de de la historia

Voz 15 14:25 en el mundo relojes mecánicos de todos más antiguo que tenemos seiscientos treinta

Voz 0717 14:33 a otro

Voz 15 14:35 ya tengo probó que estos hechos dos relojes el mundo que eran para la patera yo no está aquí en el museo ir después tenemos complejos hechos hasta dos tres semanas atrás

Voz 0717 14:48 todos mecánicos no

Voz 15 14:50 básicos no hay China ha aquí todo es

Voz 0717 14:54 y cómo es ese cómo es ese reloj del siglo XVII

Voz 15 14:59 es un poco diferente muy pocas personas tienen por porque no ha sido una pared y de centro de mesa pero no es que se ponía al centro tres grandes mesas que tenían no sólo hago dos horas y también han llegado ya ni meteríamos minutos Pedro por la primera vez nuestros los doce surge el sonido que tiene la función de la clave es el sonido en todas otras divisiones llevaba a casa por el sonido sabemos que horas Zone vamos en un periodo que no habiendo exportado es como yo no

Voz 0717 15:35 claro tan bien no teníamos

Voz 15 15:38 precisión no había necesidad de hacer una gestión del tiempo entonces los dos tenía una precisión de más o menos una hora por día

Voz 0717 15:47 Iker otras curiosidades Eugenio podemos encontrar en en Évora Serpa porque ya hemos dicho el tiene dos sedes el Museo no

Voz 15 15:56 correcto el museo Principado Cerpa que cien kilómetros al sur de Buenos Aires son una hora de coche en el museo no está habitado en un antiguo monasterio de chico también dieciséis y otra parte chico diecisiete el edificio del Museo llegue es una parte muy romántica

Voz 0717 16:16 tras para visito ya sólo eso sólo eso merece la pena ya

Voz 15 16:19 sí creo en casi todos los visitantes cuando entró en el museo empieza a mirar al suelo

Voz 0717 16:25 sí es cierto

Voz 15 16:28 de viajes porque es un poco diferente aquí tenemos en Cerpa nueve son Borges tenemos casi dos mil Borges donde hay que destacar casi seiscientos a Borges de bolsillo que tenemos aquí algunos muy curiosos así muy raros que se aprende con la visita guiada hasta vosotros jefe de Napoleón Bonaparte Francia coges lo aplicar el Mundial Jensen que ha ido a Batasuna con el tirón el primer hombre ahí abajo una hay datos muy curiosos los lógicos de las famosas películas de James Bond desde los siete hay un poco de de todos los que es la devolución del se voces de las modas nuevas tendencias iba

Voz 0717 17:15 todo relojes mecánicos recordemos

Voz 15 17:17 sí sólo hemos de rodajes son los dos mecánicos lo llaman objetiva para vos verdaderos coleccionistas desalojen no sobre Borges son robots Kronos es un concepto diferente

Voz 0717 17:33 es un nuevo mecánico algo más

Voz 15 17:35 tienen ingeniería tiene manufactura tiene proyecto los mecanismo Seita Nissan por esto tenemos trabajes mecánicos con cien doscientos trescientos años corredor batería cuando se estropean noventa pues en cuanto a la basura

Voz 0717 17:53 Illa cada vez hay menos relojes así que las nuevas generaciones que ya no saben lo que es llevar un reloj de pulsera o ver un reloj de de de Kuko un reloj en un salón de una vivienda de verdad ese tiene que quedaron fascinados los más pequeñitos

Voz 15 18:07 en aquí en museo tenemos todos dos semanas muchas muchas escobas colegios hasta la universidad que vieron al museo Cardona con Sober una forma de temática miles porque lo hemos profesores quieren enseñar cómo las horas ya un poco general dos más avanzados porque dice tienen un componente estática no solamente lo que están en los libros después muchos los todo lo que viene aquí ya con una filosofía diferente porque quieren saber cosas como que deja ver con una sociología como filosofía bien con las personas en el mundo de Astronomía que estamos estudiando la evolución del tiempo y entonces no no no nos podemos olvidar que esa es la máquina que tenemos para hacerlo donde el tempo del tiempo hoy en dos mil dieciocho en Portugal en España en Francia es diferente del tiempo en China y en Australia de tiempo para un niño y diferentes veinte de tiempo para un señor entonces todo esto es importante se habla durante siete años

Voz 0717 19:12 bueno pues una visita para cualquiera para acercarse a allí tanto al museo la parte que hay en Sherpa como la Public la parte que hay en Évora de este museo de Renault cuyo Museo de del reloj del que bueno subdirector lo mega nos ha hecho un somero recorrido pero muy interesante para conocer cómo cómo está ubicado muchísimas gracias Eugenio por por acompañarnos por explicarnos también el Museo del reloj

Voz 15 19:44 muchas gracias a guardemos entonces visitas de muchas personas de Extremadura que pasa dio hasta entonces

Voz 0717 19:52 entonces

Voz 0717 20:20 seguimos en Tao cerca y les contamos que es un buen fin de semana no venía diciendo para trasladarnos hasta el vas ahí está la feria de San Mateo Deus son as tradicionales fiestas esto señor Jesús de piedad de feira de San Mateos que sea abren un año más en en Elvas en el distrito de Porta Alegre ya hemos hablado de esos distritos en más de una ocasión así con una tradición Romera igual que tenemos aquí en Extremadura con miles de de romeros que van a estar allí durante estos días que están de hecho ya durante estos días en el Santuario el señor Jesús de AP da de que está construido desde el año mil setecientos cincuenta y tres Icon muchísimas actividades alrededor las más importantes pues es de festejos Tau vinos hasta exposiciones desfiles de de bandas espectáculos musicales espectáculos pirotécnicos a distintas horas en distintas zonas de del municipio de Elvas in además que tiene un recinto cubierto donde van a desarrollarse las principales actuaciones promovidas desde el propio Ayuntamiento es de la propia Cámara Municipal de de Elvas cuenta por ejemplo que con Quim Barreiros con Calais Emma con H MB con Diego pizarra con tres barrios si Tim algunos de ellos ya los hemos escuchado a lo largo de nuestra primera etapa de ETA o cerca hoy estamos escuchando a otra de las protagonistas que va a actuar el próximo día veintiocho en el vaso Ana Moura

Voz 6 22:10 creo

Voz 7 22:14 eh a allí

Voz 5 22:18 aquí

Voz 0717 22:20 y con Ana Moura que dicen los especialistas es una de las paradistas que más fuerte está pegando ahora en el panorama Portús es es una de las pistas que está ya muy cerquita a un peldaño de ser una de las grandes una de las grandes estrellas soy dicen los entendidos voz tiene un supo que la acompaña que toca maravillosamente bien sobre todos los instrumentos de de cuerda y que lleva ya unos años con ella están de gira por muchas zonas de Portugal lo dicho el día veintiocho la podemos escuchar muy cerquita de Extremadura en Elvas Ana Moura y con ella Nos vamos a despedir será hasta el próximo programa hasta el próximo tan cerca nos volvemos a escuchar aquí en la Cadena Ser de Extremadura en Tao cerca saludos de Gaspar García los Gonzalo García hasta pronto

Voz 8 23:16 con rencor