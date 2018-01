Hora 14 Cuenca (05/01/2018)

Voz 14

11:53

la gente enorme los cajeros es quiere dormir si vas si van al albergue celebra no no no no te digo nada no hay nadie Naim nadie eso es auténtica verdad no hay nadie nadie K1 Ayuntamiento y lo repito que si en la calle porque leves una un alto una alternativa eso es mentira así señor que debe nunca me prometer con la voluntad de las personas puede cada uno el Live pasar escribe hoy teta lo estará incluido