La luthier trailera

Voz 4 01:10 no todos bienvenidos a SER Runner una semana más

Voz 1509 01:13 los comenzamos hoy con una mezcla curiosa el deporte obviamente el running es uno de los elementos clave en la vida de nuestra primera protagonista sirva como muestra uno de los últimos retos que ha completado en cuatro días doscientos treinta y tres kilómetros que incluían coronar XXV picos de más de dos mil quinientos metros de altitud llegó a la meta de este tremendo desafío del Andorra Ultra Trail Noor pero hay otro elemento básico en la vida de esta danesa y es algo tan delicado una profesión tan minuciosa como la de luthier repara construye celos y violines en su taller de la Barceloneta nos escucha ya en Radio Barcelona su nombre es Harriet que hola Harris muy buenas

Voz 5 01:51 hola buen día me gustaría empezar Prado

Voz 1509 01:54 dándote por ese desafío que mencionaba hace un momento en Andorra este verano fue muy dura la carrera entiendo que si no

Voz 5 02:00 ah no yo creo que no fue muy muy bonito muy divertido

Voz 6 02:06 y y bueno era buena que Areva de

Voz 5 02:09 doscientos treinta kilómetros este que es que estás plano que era euforia e era he hablado con Gerard que es el tener la carrera él me ha dicho en francés Chiva teológica le uno de Carlo para así entonces ahí están los lo retomando así que han nos han he hecho pasar por las seis cajas más espectaculares no sitios más escondidos teniendo en mente una fiesta bueno pues ya vemos

Voz 1333 02:34 que no se ha tanta va empezar Harriet ahora hablamos de de todo ello de cómo enfoca en cómo enfoca el deporte pero que por que acabas este aquí antes de nada porque vienes de Dinamarca hay ahora estás en Barcelona para que lo sepamos bueno

Voz 5 02:49 yo he vivido en Dinamarca hasta las diecisiete años después de ir a vivir en Berlín unos daños en una Inglaterra en unos años en Francia once años allí encontraron un chico que usted es su compren este cincuenta años hoy felicidades Adrián que venir

Voz 7 03:08 sí sí

Voz 5 03:10 bueno entonces he encontrado este chico bien y luego lo he seguido a Barcelona bueno así aquí estoy osea que leer ese Barcelona este bueno más o menos mal hay gente realmente te Barcelona existe aún no

Voz 1509 03:25 sí sí ya ya hay unos cuantos hay unos cuantos Jarrett pero cuando tú llegas a Barcelona ya corría su es una pasión que has descubierto después

Voz 5 03:32 sí bueno mira yo estuve como hemos hablado ya que yo estoy yo soy Luccin violines pero principalmente estuve tocando el violín cuando estuve pequeña ir muchas veces los niños van o al conservatorio o a la pista de atletismo entonces yo estuve en la en el Conservatorio estuve haciendo música es muy poca gente que has fútbol violín esto entonces eliges uno o a la voz y la música

Voz 6 04:00 hasta y bueno creo que

Voz 5 04:03 empezado a correr hace unos quince años son algo así ir y bueno hasta entonces no hizo nada deporte aparte ser de Dinamarca hizo como treinta kilómetros bicicleta que ganaría

Voz 1509 04:15 oye su buen deporte pero no de Potter detrás

Voz 7 04:17 no

Voz 6 04:19 esto lo llevó esos daneses encima no sé si doce kilómetros para ir a la escuela doce kilometros para volver hay algunas paridad en la final a devolver pero no cuenta cómo haré por lo tanto que no hubo ayer hacer bicicleta voy para divertirme para mí es para transportar

Voz 1509 04:36 eh cómo es el primer día que decide ese salir a correr

Voz 1333 04:39 por qué te da por correr no lo hay disidentes

Voz 5 04:41 lo realmente la vida elegido para mí porque tengo una hija Hay ella tenía cuatro años incitaba a aprender a en bicicleta tenía mucho mierda que hallarse entonces yo veía

Voz 6 04:53 durante una hora

Voz 5 04:55 dar expuestos horas tres horas cuatro horas si yo Coria lado más más más IM dado cuenta que sí que

Voz 6 05:03 que puedo correr un maratón

Voz 1509 05:06 sea que le debes a ella en la verdad de este viernes

Voz 5 05:08 este es su culpa astucia

Voz 1333 05:11 Dinamarca los colegios hubieran estado un poquito más cerca no hubieras hecho bici y aquí Si hubiera estado más cerca tampoco dieras corrido

Voz 7 05:17 sí puede ser nunca se sabe cuál fue su primera carrera

Voz 6 05:21 entonces fue un maratón de él

Voz 5 05:24 en Nantes donde vivía en Francia fue la primera vez que carrera que nunca hizo nunca había hecho ni diez kilómetros a media maratón indignada

Voz 1509 05:33 directamente una de cuarenta y dos sí

Voz 5 05:35 sí bueno me sorprendió mucho porque la gente lleva mando Belloch si les y todo

Voz 7 05:42 que llevaba una botella de agua si yo venía con

Voz 5 05:44 hemos sin nada bueno pues aparte de haber entrenado que había visto cómo se entrenar con una revista que encontrarlo en un DVD como a entrenar Marton estuve con poniendo celo en el en el en el suelo tener de mi casa de corriendo entrenas

Voz 1509 06:03 qué tal te fue en la prueba una vez más allí es cuarenta y dos

Voz 5 06:09 bueno bien tenía mucho mucho dolor de brazos porque no podría soplar mis piernas entonces si con los brazos porque las piernas de este de ácido láctico no

Voz 1333 06:21 María digo bueno vamos a vamos a ir por partes Jarrett unos acabas de decir que eres una persona vinculada a la música desde pequeñita y que has conocido en el mundo del del Running no la pasión por correr bastante más tarde en este tiempo en estos quince años en los que estás practicando este deporte de un modo habitual marcando T

Voz 6 06:42 bastante retos y como hemos hecho al principio sufrido

Voz 1333 06:44 poco disfrutando bastante qué es lo que has aprendido y que cosa te ha portado el Running también para tu profesión de luthier

Voz 8 06:52 bueno yo he aprendido que sí sí

Voz 5 06:55 haces cosas imposibles todo es posible lo que notado más bueno en principio es que cada vez ahora estoy nutricionista también estoy estudiando bastante el tema haré la nutrición el la el el el la energía hizo lo temo tenemos energía como limitado eran Ernesto lo tenemos que hacer con con la cabeza no no estoy que siempre tienes que oye rebuscar porque probablemente es tan popular ahora es que la gente tiene que viene en otro sitio que sólo en los musculoso en el hígado donde estamos es tocando entonces siempre hay que contar voluntad no se va el lunes cuando vas a trabajar siempre Cheney entonces vamos a buscar reservas de energía que tienen en nosotros y fuerzas se que que sirve también para habido declararía pero principalmente para mi trabajo es que mi trabajo es muy muy minucioso

Voz 7 07:55 sí sí sí

Voz 5 07:55 que es usted muy pequeñas que estoy trabajando cosas asco milímetros hace bien DJ hacer la el equilibrio como correr en el bosque a tope

Voz 1509 08:07 no es un contraste no es de tu vida dentro del taller algo muy delicado con mucha paciencia como decías tú un trabajo muy minucioso y luego esa otra parte como más explosiva con más de dejarse llevar que es el el correo en el monte cuál te gusta más a cuál no podía renunciar si te dijeran que tienes que elegir una

Voz 7 08:26 es un trabajo el otro es el placer

Voz 1509 08:30 o sea que entiendo que te quedarías con el deporte de Lloyd

Voz 5 08:32 treinta años haciendo violines hay momento que aún que me gustan mucho mucho este trabajo es un trabajo fantástico te que tocas música ahí la gente la Mater a las formas bajo el sonido sí pero es un trabajo después de treinta años y es por esto que hace unos años me empezar a estudiar nutrición

Voz 8 08:54 porque hay que

Voz 5 08:56 siempre se curioso es buscar nuevas cosas claras porque somos vivos no

Voz 1509 09:01 tantos violines tienes Jarrett

Voz 5 09:04 cuanto tengo o violines

Voz 1509 09:06 cuántos puede haber

Voz 8 09:07 en el te ya mismo que es muy muy pequeña puedes ver buenas

Voz 7 09:12 se doscientos Reparaz

Voz 5 09:15 sí pero si hago alquiler donde estuvo un poco mi lector sino para que puedo correr que todo esto porque aquí lo en instrumentos a entonces es paga para para todo un poco

Voz 1509 09:28 te encuentras muchos músicos en las líneas de salida de las carreras algo un poco extraño

Voz 5 09:33 no es como he dicho hay muchas veces haces o música deporte pero pocas veces se se se unen las dos

Voz 1333 09:41 bueno ya ya hemos hablado aquí con alguno eh que

Voz 1509 09:43 a ambos afición directores de orquesta sí se trabajó como director de orquesta hay que decía que les relajaba muchísimo después de toda esa presión de momentos no sé cómo tan tan rectos no de de tanta formalidad el salir despejarse y ponerse a correr por la ciudad

Voz 5 09:58 sí dio el nombre del del

Voz 9 10:00 ayer Harriet para

Voz 5 10:01 la que oye si si además sin cortas pero ya tengo suficiente trabajo no quieres no tengo tiempo para correr es como siempre la gente te lo tienes algo yo digo pero yo prefiero estar en una montaña que delante del ordenador no está bien

Voz 1333 10:17 es una actitud además inteligente uno asume lo que pueda asumir no sé si trabajas es una vez más la baja sólo está de moda

Voz 5 10:22 lo que una cosa es así porque bueno más que nada sobre el tema de la prisión que para mí es una parte muy muy importante verdad

Voz 6 10:32 Javier te preguntaba trabajar sola o tienes a alguien más en ese taller contiguo sí sola digo porque esto sí que une no

Voz 9 10:40 la la devoción

Voz 6 10:42 la obligación en tu caso corre sola trabajo sola

Voz 5 10:46 sí estoy bastante clase como Services soltera

Voz 7 10:51 vivo sola mi hija ahora tienes

Voz 5 10:53 años vive en Dinamarca este estoy en de allí y entonces sí pero está bien

Voz 1509 10:59 te gusta correr con música o prefiere no escuchar nada

Voz 5 11:03 bueno yo muchas veces escucho libros como tengo muchas cosas y estoy estudiando tres temas diferentes estoy ahora haciendo una Grado en Química también ir y entrenador por distancia en la Universidad de marca y entonces que tengo muy poco tiempo entonces estoy y escuchando los libros

Voz 1509 11:23 José aprendes química mientras corres sí

Voz 5 11:27 ICIO lo único

Voz 1509 11:29 Nos por lo menos experiencia no me he encontrado a nadie que me diga que escuchen a veces libros de islámica con fórmulas y demás mientras

Voz 5 11:35 bueno pues lo lo leo pero lo más a mi edad a cuarenta y tres años veo que necesito escuchar o leer o pasar la las las cosas más que una vez es como cuando estas joven cien tienes todos de primer golpe ahora hace falta dos o tres veces para entenderlo entonces siempre escuchando también funcionó ese método

Voz 1333 11:56 de la escucha si quedarse graba

Voz 5 11:58 sí puedo decir concentrado sólo escuchar para mí siempre me he acostumbrado en un sitio cerca de casa para ganar porque mi hija estaba en casa entonces no llevaba la monta

Voz 6 12:11 la niña a tres horas te pasa

Voz 8 12:13 no yo he is hago principalmente mis entrenos

Voz 5 12:17 en Montjuïc que son

Voz 8 12:20 hay aquí en la ciudad Iago subidas bajadas de cien metros ciento cincuenta metros mientras no le gustó mucho quiere que

Voz 10 12:30 para montaña pero estoy cuestionando tan de Dago subida bajaron hubiera bajado durante horas escuchando los libros

Voz 11 12:46 eh tú

Voz 12 13:02 no

Voz 1333 13:10 es estudias nutrición los lo has dicho entre otras muchas cosas como mujer del Renacimiento que que eres pero tienes unas teorías bastante particulares y a mí me han dicho que es bastante esto de lo que te

Voz 13 13:24 a la boca cuéntanos así bueno claro cuéntanos cómo cómo te preparas desde ese punto de vista para para una carrera gorda para un reto gordo bueno no que siempre digo es que como en caballo

Voz 8 13:36 me yerba que como caballo de de de cursa con una hierba para mí es un poco la misma de lo tengo muy claro que si no puedo hacer la carrera comiendo lo que como siempre para mí es no no no soy yo que lo hago realmente no voy a ponerme polvo se cosas así yo soy crudo de gama llevo siete años sólo comiendo frutas y verduras ahí tengo una bueno hago consultas sobre este tema de este alimentación que es bueno ensayamos en inglés bueno realmente es frutas y verduras crudo que como muchos plátanos como en las carreras muchos plazas también

Voz 1509 14:19 ellas Jarrett habrá quién te esté escuchando y te diga joe pues es que yo necesito un plato de macarrones son plato de arroz o no se carne pescado con la sensación de que quizá les parezca que comer fruta y verdura cruda no aporte los suficientes nutrientes son la suficiente energía como para afrontar este tipo de retos como decíamos antes el Ultra Trail de Andorra entiendo que te encuentras mucha gente así todos los días y que bueno les dirá

Voz 7 14:43 sí sí mi experiencia es la contraria en yo sólo puedo

Voz 8 14:45 sí es la mira mira mis cuatro veces

Voz 7 14:49 que no no tengo no está

Voz 8 14:50 en faltas de proteína por ejemplo todo el mito de la proteína que en los deportistas necesitan proteína es todo un tema muy muy bien y que realmente no no hace falta vamos que no hace falta estas tanto que la gente piensan que en la fruta yo también a es proteínas y cuando ésta es hablando de la carrera de euforia de

Voz 5 15:13 por ejemplo sólo para decir que este año y eso

Voz 8 15:16 la Trans que me en Canarias pero las doscientos sesenta y cinco kilómetros después hizo euforia en en julio de de doscientos treinta kilómetros y ahora en septiembre lo hizo la el todo que son trescientos cuarenta kilómetros entonces algo me dice que

Voz 5 15:33 puedes funciona

Voz 8 15:36 algo con sin un claro en por ejemplo en la llegada al último momento me han dicho bueno la último cuando que está anegada la llegada me han dicho no aquí es sólo para corredores he dicho pero soy corredor no pero las de este Cabrera he dicho pero te dejan ver a tomar algo que yo he hecho este carreras han dicho no pero la largas he dicho he hecho las largas porque porque no soy yo no me siento como como un muy mal muy mal el Estado después las carencias porque tu cuerpo todas las vitaminas y minerales que necesitas para recuperar no es como así reír Emma todo gasto todo vuelve a rellenar yo siento que es como estoy recuperando mientras los que corren

Voz 1509 16:22 por ejemplo que comer que comedias en la línea de salida antes de un desayuno normal antes de afrontar una prueba

Voz 8 16:28 bueno como siempre plátanos

Voz 5 16:30 qué es lo más esa Suker lento

Voz 8 16:33 a su carga pero en mismo tiempo entonces tengo para ahora mismo pero tengo también para luego pero realmente pienso que si tienes una buena nutrición que para mí es lleno de fruta verdura y cosas frescas es un es evidente en disimular los niños tienes que comer frutas y verduras es es todos sabemos que es bueno entran dudas y si yo yo como la misma cosa pero si tienes una buena no todo el cien

Voz 5 16:59 bueno no hace falta depender tanto de

Voz 8 17:01 la nutrición de este día no es lo que cómo es el día antes la querella o durante la carrera o la noche antes o la pasta party es lo que como es toda la semana antes el año antes todos los diez años antes de estar todo el tiempo en en buen estado lista yo me siento así mellizo que ahorras ánimos para correr cien kilómetros yo te puedo decir si porque yo estoy

Voz 7 17:23 pues arreglando un violín mientras que se oye Jardiel

Voz 1333 17:29 tras definido como crudo de gana Verónica te preguntaba por el momento antes hablabas de plátanos pero decías que como los exámenes que no se preparan la noche de la víspera dinos un poquito más en qué puede consistir tu alimentación porque escuchar crudo de gana igual a mucha gente le puede parecer lejano le puede parecer así duro ya desde el punto de vista nutricional sino desde el punto de vista de del placer de la comida

Voz 6 17:52 bueno es que era un día cualquiera si es buena

Voz 8 17:56 día casi como la misma cosa día he como plátanos por la mañana este ciego unos siete a diez plátanos según si tengo mucho hambre no después al medio día como algunas frutas de temporada

Voz 6 18:10 me yo no sé nada

Voz 5 18:13 hace y cosas así como alguna fruta uno dos piezas de fruta más una ensalada de muchas veces Ésa es un kilo de pepino en una en una salsa de naranja con tomate un poco de Tallín y o o aguacate mango así esto funciona para mí me encanta y no tengo

Voz 8 18:33 no tengo bueno hagan el insiste sangre está todo perfecto

Voz 1509 18:38 me parece sorprendente osea admiro tu capacidad para comer cada día lo mismo

Voz 7 18:43 sí pero es verdad que esa parte de disfrute de la como

Voz 1509 18:46 cada uno de un sábado me voy por ahí con unos amigos y me voy a cenar es la que más podríamos echar de menos no escuchándote

Voz 5 18:53 me quito un poco el foco de la comida porque no es lo que me pongo en la boca que significa la calidad de la del momento que estoy pasando con con mis amigos a mi familia yo estoy para estar con ellos entonces hay que comer pizza o como las año aunque como un chuletón yo tomo un té estoy con ellos igual no es que mi placer es menos sólo porque no me pongo algo en la boca

Voz 7 19:16 hola claro que si algo algo si el vino es como bueno sí si el niño es depende si

Voz 5 19:27 tengo mucho realmente no veo

Voz 8 19:29 la necesidad de del alcohol pero una cervezas después son

Voz 5 19:33 Vera e ser pero no no es algo como habitual yo yo no doy mucha importancia este yo creo que la vida ha sido haces viendo te es casi cada día el sol que se levanta en el mar del mar

Voz 7 19:50 bueno lo veo que tú tienes suerte Jared que tienes el mal al lado si entonces

Voz 5 19:56 claro esto te daba una una alegría que

Voz 8 19:59 eh que me llevo todo el día en la en el bolsillo

Voz 1509 20:03 a una pregunta sobre tu país de origen Jarrett sobre en Dinamarca

Voz 7 20:06 sí hay hay mucha gente que corra porque el clima es bastante más duro

Voz 1509 20:10 del que hay que puedes tener por ejemplo en marzo

Voz 7 20:13 bueno sí allí es lo típico

Voz 5 20:16 en los deportes que se practican más son la bicicleta porque es plano bádminton porque es

Voz 8 20:22 al interior Hunt Ball

Voz 7 20:24 sí balonmano balonmano porque eso de

Voz 5 20:27 Portu y que se practica al al interior porque allí el tiempo no es muy favorable correr también mucho porque claro somos vikingos y hay una fuerza creó una resistencia en estos cuerpos que somos un poco más que van desde y seis duros Harriet sí sí sí somos duros somos y hay muchas que corren ultras por ejemplo pero claro montaña no porque la montaña más alta en Dinamarca hace ciento cuarenta euros metro

Voz 7 20:57 es justo sí que no lo sabía yo entonces acumulado luego de recorrer todo el país su puede consumirlo haciendo la vuelta en dos horas

Voz 5 21:05 se entera se llama la montaña del cielo es como

Voz 6 21:08 no a ser bueno para mí y bueno yo encuentra en

Voz 5 21:15 pensaba correr montaña hace unos ocho años algo así entre lo he empezado con la primera aventura que un maratón en el círculo polar que fue mi como ratón de de un poco de montaña yo sí pasa en Groenlandia pero también corriendo en el vuelo en el hielo eterna tal y allí me he dado cuenta que esto para mí es lo que quiero para mi vida no quiero barco eso sí casas y coches y cosas material yo quiero ser ricos de experiencias más que más que dinero entonces así ajustando para mi taller podría seguramente tener romper mucho más grande gana mucho más dinero a hacer presos mucho más más más caros pero si yo tengo suficiente dinero tengo suficiente si me sobre un euro tengo más que suficiente no dice tengo dos euros más de uno ya si tenemos dos es una filosofía de decir lo que Sofía de vidas que Pe que voy bien porque voy con menos preocupaciones

Voz 6 22:19 no no tengo miedo que me roban nada porque no tengo nada

Voz 1333 22:23 hablando de preocupaciones Harriet no sé si esto que te voy a preguntar te te preocupa al oeste de una forma distante

Voz 1509 22:29 incluso ajena pero cómo ve una

Voz 1333 22:31 la danesa natural de Dinamarca que ha vivido en varias ciudades europeas como nos ha relatado al comienzo que es asentado de sea asentado ya desde hace bastante tiempo en Barcelona lo que está pasando en el ámbito político en Cataluña

Voz 5 22:45 así estas medidas pensaron que había mucha gente en la calle últimamente

Voz 6 22:50 no yo lo veo así para mí

Voz 5 22:55 yo quiero vecinos felices entonces cualquier cosa que lo hacen feliz a mí me hace feliz y y el año pasado no sé de que hay una carrera que se llama actuó desean que sean ha dado con Obama pasaba algo entonces han montado otra carrera que se que se llamaba la 4k que principalmente el mismo iniciación dividido era como en Cataluña España

Voz 7 23:21 estable lo no

Voz 5 23:23 las dos carreras una semana después la otra y un momento que alguien matizó a pero tú has es la 4k no la la yo he dicho mira para mí sea montaña me da igual que nombre da ponen este fin de semana estuve un sitio fantástico que era él eh Bishop en daña encima de ser daña a darnos una charla sobre la alimentación allí que había en hacia de un centros detrás él y allí yo he mirado las montañas esto es Catalunya para mí esto es Catalunya con su música sus bailes sus montañas de todo este pero todos lo que hace el eso un poco entró la experiencia que tienes cuando estás en el Monte Blanco corriendo después cuando llegas en las zona de la llegada son dos dos cosas distintas no dé para mí la carrera como la que era el el la deltoides llegan al kilómetros doscientos no trescientos tres cientos veinte he llegado después de toda una noche con nieve y frío con CRAM pones llegado último Coll de mal Zohra paso el Col allí veo el sol que es la sobre lo del Monte Blanco en las pone todo Rosa empezado llorar de emoción como un momento muy muy fuerte porque a ese estado allí había estado ya más que cien horas despierto casi estas frágil Yves este sol pensado esto para mí es la llegada del mentes después lo que pasa en el pueblo con toda la música de autores esto es es como un poco aparte pero la llegada de Barack es este cuando llegas en este momento sabes que vas a terminar la carrera IV después que hay un amigo que no estaba bien yo lo he dicho me espero contigo aquí Él ha dicho no tú te vas porque puedes hacer un muy buen eh crono en este que Areva que de hecho ha llegado en la clasificación catalán catalán delante de todos

Voz 7 25:33 sí sí sí ante todos los chicos

Voz 5 25:37 entonces yo lo he dicho no porque a mí hay que ganar la carrera aquí en la montaña está aquí en la montaña así ver el sol que se levanta en el Monte Blanco y laica nado

Voz 1509 25:47 el sitio más bonito Harriet que has visto corriendo quizá S

Voz 5 25:51 hay tantos tantos sitios que ves del exterior pero también sitios que visitas interiormente no cuando Cores tanto largas distancia tienes una unas visiones a veces sobre la vida que qué zonas especiales no yo creo que pasa una cosa después de tantos horas sin dormir comiendo muy poco que tiene son como una expansión de la imaginación lo que a la gente a veces lo llaman alucinaciones y yo creo que sólo hay unas conexiones químicas que se en el cero porque normalmente no pasa

Voz 6 26:26 sí

Voz 5 26:27 vemos cosas que claro todos ven elefantes por todos lados

Voz 1509 26:31 tras veas la meta vamos bien sí

Voz 1509 27:16 Jared queríamos casi irte despidiendo ya pero me gustaría pedirte una recomendación tú como como luthier como persona que ama la música que ha trabajado con ella durante tanto tiempo me gustaría que nos dejase es una recomendación en forma de de música

Voz 15 27:30 eh que compositor que está puede decorar una llegada a meta una experiencia corriendo la montaña

Voz 5 27:39 bueno hay mucha música muy muy muy bonito no sé qué qué decir te guste a ti especialmente si hay música que me gusta mucho su música barroco antiguo pero está tocado hoy bueno éste si es que no va como muy lento muy pesado muy así alegre tengo en mi despertador por ejemplo una buenos son canciones que sea machacona esto Chacón ha siempre me te dan muy buen así es impulso de felicidad porque son música para era para él es italiano se antiguos ir esto me gusta muchas muchas cosas pero no es una una un compositor en especial es un tipo de baile

Voz 8 28:20 no minuto

Voz 1333 28:23 bueno pues que la recomendación ahí no deja de ser

Voz 7 28:27 si alguien tan frugal

Voz 1333 28:29 el austero como tú

Voz 15 28:31 vaya el barroco se vaya al barroco Harriet que vaya bien tu taller