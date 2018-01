Zumos, ¿un buen isotónico?

Voz 1 00:00 el sabio eh mezclar agua en que son

Voz 3 00:49 vuelve a ser runner Elena Gorrín dietista nutricionista de la clínica viola Casco Viejo de Bilbao calle Ribera numero diecisiete ha llegado algún feedback del tema del alcohol Elena

Voz 4 01:00 sí y no muy positivos amigo

Voz 5 01:05 bueno el de hoy es más suave ya que pero en no te va a hacer aprender muchas vidas

Voz 3 01:09 Eva eso es pero íbamos a rebajar el tono porque vamos a hablar de de zumos hay un montón de productos hay un montón de marcas que están sacando al mercado bueno pues una oferta bastante amplia de zumos de tops que que bueno que están bastante de moda yo por lo que estoy viendo que hay gente que lo usa digamos no sé si con mucho orden entonces vamos como te hace Verónica no tono atómico para empezar estos zumos sí o no

Voz 4 01:34 bueno estamos hablando de zumos de frutas y verduras con lo cual yo os puedo decir que si son zumos saludables que sea la palabra de esto y lo que hay detrás es un marketing importantes porque claro tendríamos que significa de todo el depuración de hígado extra si tienes un hígado intoxicado vete al médico no te tomes un zumo con con poco

Voz 5 01:56 esa etiqueta se supone que son los Verdes no todos los que son de color verde eso es lo que nos venden

Voz 4 02:01 la propiedad eso es lo que nos venden la verdura y la fruta es buena este en zumo o entera el problema de de tomar o de que la gente sólo empieza a consumir este tipo de de alimentos en forma de zumo es que la mayor parte de las fibras está perdiendo entonces estamos tomando las propiedades de esas verduras pero estamos perdiendo la fibra y luego la masificación también no entonces sí es verdad que hay un marketing detrás yo los los defiendo porque si son saludables pero las propiedades que quiere esa es en el marketing que hay detrás pues no es mejor que que tomar la verdura entera puede ser más cómodo no incluso se usa mucho también en las meriendas de los niños por ejemplo eh así no masticar bueno pues hay que masticar y hay que tomar las verduras y las frutas también enteras

Voz 5 02:47 pues más fashion

Voz 3 02:48 claro ese también al final un plato de vainas no mejor

Voz 4 02:53 no es que depende del momento si tú un día para para merendar te apetece tomarte un zumo verde o amarillo o naranja o te apetece desayunar lo enrarece es una buena opción pero lo que no podemos hacer es pensar que tenemos que desayunar siempre eso o que voy a tener más salud por tomarme lo que para unos tomar Melo al final no es esto sí y me tomo el zumo ya está tienes que mirar bueno durante el día yo tomo hablas las verduras que necesito tomó las frutas que necesito no hace falta tomarme cinco frutas en un zumo y luego no tomar absolutamente nada más entonces bueno

Voz 5 03:25 yo creo que atiende más un poco a modas y quién lo utiliza en el en el post de la carrera gente que tras llegar a meta saca de la mochila el claro

Voz 3 03:33 consumo de a pie zumo de naranja su modelo

Voz 5 03:35 quieras o no ahí que estamos dejando de tomar no Elena después de hacer un ejercicio físico

Voz 4 03:42 de ahí lo que estamos tomando es un buen aporte de hidratos un aporte de azúcares estamos dando frutas y verduras quizás faltaría una parte de una pequeña parte de proteína ojo que yo también tomo un zumo e me no tienen porque Marsé de tops que que sí que los defiendo lo que no defienda lo es todo lo la imagen está de moda y de marca aire de todo y de todos los nombres que vienen asociados entonces después de un ejercicio podemos tomarnos este zumo sí pero también otras cosas

Voz 3 04:10 bueno él aparte de marketing no suele molestar que que hay detrás de algunas modas últimamente he oído no me había pasado nunca porque yo bueno pues siempre ese tenía escuchado que un zumo de naranja levantarse está muy bien en vitamina C protección contra los resfriados y últimamente oigo que que un zumo de naranja por ejemplo igual es un chute excesivo que no tiene demasiado sentido tomarlo así tres naranjas o dos naranjas sí sí sí Verónica no si lo estoy haciendo mal

Voz 4 04:39 te si tienes razón John si tú te dan toda la mañana que tomaría tres naranjas enteras probablemente no entonces en zumos de las tomas que estás haciendo tomarte el azúcar de tres naranjas estas dejando la fibra entonces esa ese azúcar va a llegar demasiado rápido a sangre sí que puede provocar una a una esperar luce mía entonces es mejor la fruta siempre tomarla entera si te encantan los zumos hace un zumo o quizás de menos naranjas en vez de tres la pulpa que queda en el escribidor pues te la tomas también

Voz 5 05:12 porque era oculta que a ver que yo no puedo el zumo la SGAE sí pero en la que se queden exprimido en hombre concentrado así de par de mañana quitársela

Voz 4 05:20 es quizás desde Macedonia frutas a la mañana además que estamos dejando algo importante de la fruta que es la fibra entonces zumos sí pero no siempre es la fruta la mayor parte de la fruta es mejor tomar la entera me has arruinado

Voz 3 05:33 treinta años esté pero bueno yo lo sigo haciendo otra enemiga no pero sí que es verdad que cada vez hay más gente que lo dice yo he visto cucharas para recoger la pulpa opción a opción B comer de la verdad

Voz 4 05:44 efectivamente pero una uno uno o dos eso está bien porque ves que hay muchos mitos alrededor de la de la nutrición