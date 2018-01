SER Deportivos Cuenca (17/01/2018)

Voz 1 00:00 la actualidad deportiva en Cuenca

Voz 2 00:23 por aquí estamos qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca guantes en el Lieberman Ciudad Encantada disputa hoy el primer amistoso de la pretemporada de invierno lo hace frente a Puerto Sagunto Un partido encaminado a coger ritmo de competición de cara a la segunda vuelta de la Asobal tras una semana y media de entrenamientos después del regreso de las vacaciones de Navidad donde sobretodo ha primado el aspecto físico la cita es a las ocho y media en el GAL y la única baja en el cuadro conquense

Voz 3 00:54 sí es la del argentino Pablo vas Dane debido a una sobrecarga buena parte de las miradas de este partido van a estar puestas en el joven Víctor Gutiérrez del extremo izquierdo llegado del Ademar León donde jugaba en el filial de Primera Nacional que se encuentra a prueba

Voz 2 01:11 qué debe convencer al líder Jiménez para quedarse en el equipo hasta final de temporada una jornada la de este miércoles donde Sergio López pasará por el quirófano por sus problemas en el hombro por la que se perderá el resto de la temporada hoy tenemos mucho balonmano en este SER Deportivos hemos quedado con el extremo Hugo López para charlar del equipo de su buena temporada y luego vamos a abrir sanedrín balón Manero con Israel Pérez y con Jorge Domínguez en fútbol contarles que el Conquense retoma hoy

Voz 3 01:43 los entrenamientos están citados a las tres y media en la Fuensanta para comenzar a preparar el partido que el domingo les medirá al Azuqueca dos equipos que llevan trayectorias muy parecidas empezaron arriba después de ganar la primera jornada fueron bajando

Voz 2 01:59 Lotina mente desde la jornada seis y siete empezaron a subir puestos en la tabla de clasificación del regreso a los entrenamientos de la Balompédica les hablaremos mañana porque hoy les vamos a dar cuenta de la goleada del fin de semana el cero a doce que le endosó el Pozo de las Nieves al Azuqueca en su propio campo tres Si veintidós minutos arrancamos aquí SER Deportivos Cuenca

Voz 4 02:29 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 1 02:39 en La Ventana tenemos un propósito es impedir que te echas las

Voz 2 02:46 porque lo damos todo por la radio vamos perdiendo el tiempo poco hecho realidad sus polémicos Armero humano cinéfilos aventureros muy buena elegido y además utilizó muy bien cuando damos la nota

Voz 1 03:04 despierta el resto el día lo que quieras pero tú café con nosotros La Ventana de lunes a viernes a partir de las cuatro las tres en Canarias

Voz 5 03:17 con Carles Francino Cadena SER

Voz 4 03:22 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 6 04:02 la primera parada

Voz 7 04:04 en este sólo deportivos la hacemos para hablar de balonmano de la buena temporada que lleva el Ciudad Encantada del partido amistoso que se juega esta noche en el Galante Puerto Sagunto y para saludar a uno de los jugadores que más está llamando la atención en esta primera vuelta de la competición hablamos del extremo Hugo López Hugo que tal como estas buenas tardes qué tal llegar la pretemporada está siendo dura o no tanto

Voz 8 04:35 con muy poco claro dado que estamos colocando muy poco el balón pero bueno es lo que tenemos que hacer ahora para recargar las pilas para son noventa

Voz 7 04:45 los se hace pesada o echamos de menos el balón no se lleva bien el trabajo físico

Voz 8 04:51 una se hubiera bien el está haciendo más carga de de resistencia corriendo llenas de los entrenamientos y dio dos está dejando tocado balón de necesitamos claro tenemos que mejorar

Voz 7 05:09 bueno este miércoles primer amistoso van a pensar van a pesar un poquito las piernas no en este primer partido

Voz 8 05:17 dice que como siempre de pretemporada somos son un poco raro porque de acción más estaban muy raras no o no yo no lo vivo un partido de pretemporada en partido de competición pero bueno no va a venir muy bien para ir no trae el ritmo sí pero la competición porque nos hermana ya tenemos el partido Puente Genil

Voz 7 05:42 sí desde luego se echara la el inicio de la temporada haya encima eso es un debate lo que has dicho que hemos tenido siempre en la radio no sobre todo nosotros lo vemos desde el punto de vista del espectador el partido de un partido de balonmano amistoso en un deporte tan de contacto como es cómo es este pierde mucho no pues también para vosotros

Voz 8 06:03 está claro que los partidos dependen puedan el puertas serie no nos unidades pero tiene mucho tiempo para mejorar el sistema de juego que que ver las cosas que estamos haciendo mal después ver el vídeo todo juntos de qué podemos mejorar mete los sistemas en nuestro equipo siempre viene bien está claro que no la dureza de un partido de competición no lo mismo compartió amistad pero yo creo que que son muy importante los partidos amistosos para mejorar cosas

Voz 7 06:36 está metiendo lidió alguna novedad algún sistema nuevo que quizá no haya aprobado en la primera parte de la de la Liga

Voz 8 06:43 no es que hasta ahora no hemos tocado mucho balón pero si estamos haciendo estamos creando cosas tácticas él para poder mejorar cosas que la primera en la primera vuelta no habrían lo bien que nosotros esperábamos

Voz 7 07:00 me imagino que una de las cosas en la Harley incidido no en las superioridades no que tanto dolor de cabeza nos han dado

Voz 8 07:07 bueno yo creo que tampoco que tampoco la hemos hecho tan mal como como parece que los partidos se veía que por pero hemos de países bajo el punto de vista no que hemos tenido bastante mala suerte en algunas en algunas situaciones algunos partidos que para nosotros están me enjuaga pero no era resolviéramos el al último tiro no era daban el salía o es que a día de extremo muy nuevo portaba no sé yo creo que el que no la jugamos tan mal pero que te hemos tenido mala suerte

Voz 7 07:46 bueno al final todo esto es trabajo todo esto es preparación para afrontar la segunda vuelta de la competición que yo creo que se presenta ilusionante no sobre todo ante esa posibilidad jugo de de jugar en Europa ves tu posibilidades reales de Europa

Voz 8 08:03 bueno con yo el primero que dio nuestro cuando empezamos era era la salvación en una primera vuelta muy buena en una está ahí que hemos tenido mala suerte esos partido finales en el último partido la gastroenteritis las direcciones pero estamos ahí estamos a dos puntos uno yo creo que te siguiendo como estamos hasta ahora yendo partido a partido hasta donde podamos llevar vamos a duchar puedo estar ahí y sería muy bonito mapa ni yo soy un jugador de aquí pues entran en Europa dos Edipo en equipo de toda la vida

Voz 7 08:45 ya ves menudo sueño verdad Hugo

Voz 8 08:47 pues me han propagado poco el cuatro cinco cero unos pero con con el equipo que tenemos yo creo que este año vamos a estar peleando ahí otra eh yo creo que que este equipo se merece ya ser algo histórico por por nuestro club el año pasa de Europa este año la Copa Asobal yo creo que este año los toca

Voz 7 09:11 sí verdad es que se nos han escapado grandes objetivos que en ese momento nos hacían mucha ilusión siempre por por décimas no por por por cuestiones eh esa enfermedad que contaba esto antes en Huesca que nos privó de estar arriba eh o los segundos del año pasado es verdad que se menos pasa algo no nos debe una la historia por así decirlo verdad

Voz 8 09:30 bueno objetivos el año pasado cuando comenzó la temporada nadie diría que nuestro objetivo era metemos en Europa el año pasado estuvimos ahí

Voz 7 09:40 a este año cuando llegamos a la Liga señoras

Voz 8 09:43 el objetivo de la Copa Asobal

Voz 7 09:45 eh

Voz 8 09:48 la Copa Asobal objetivos a mí no me gusta pero que nosotros vamos a dar el doscientos por cien podría estar posible eso no cabe duda

Voz 7 09:58 sí porque yo creo que después de la primera vuelta que que os hemos visto hoy con lo que hemos disfrutado con vosotros esa séptima esa séptima posición yo creo que es totalmente injusta no esa hace premio por lo que habéis luchado y por lo que habéis hecho

Voz 8 10:14 y a nosotros también no más que el verte ahí terminar la la primera vuelta el séptimo con con la primera vuelta que hemos hecho en casa y de fuera llevó emotiva León hemos ido al Logroñés hemos ido Granollers quizás las más dudas ya muy puntuó en Logroño en León a punto Nano ayer la manera pero bueno entonces ningún punto de que hemos punto y luego ese no han escapado puntos que teníamos el partido de Cangas del desde duro pero bueno yo creo que estamos ahí estamos ante uno hay un paso muy importante comienza dar una vuelta a empezar White que empezamos la primera Si yo cara hacia arriba arriba arriba o hacia dónde vamos

Voz 9 11:10 una de las claves de esta buena primera vuelta para

Voz 7 11:13 mi haberse coincide esa ha sido en gran parte no mantener ese bloque que ya estabais el año pasado que ya lo hicisteis muy bien y además añadirle tres fichajes que que es que han aportado un montón al equipo

Voz 8 11:25 el esos para mi ha sido más importante de de esta temporada el el bloque principal de este equipo estaba eso labio que acoplar a adoptar eficaces que Campbell que también ellos han acoplado muy bien claro va que a nuestro sistema de juego como como al grupo que para mí es otra de otra de las cosas que tiene este equipo de que el grupo que tomó un es un grupo muy bueno tanto como pueda yo creo que eso es eso es lo para mí es lo más lo más importante que hemos tenido este año

Voz 7 12:02 voy a nivel personal cómo valoras esta primera vuelta yo desde fuera veo a Lugo más maduro al mejor jugador yo creo que

Voz 8 12:09 que hemos visto bueno pues yo entre todos los días entrenando al tiempo que si luego idioma confía en mí con dos ha confiado el resultado ya sido combinando mi tú también hace eso qué eso que tú te sientes más cómodo tanto los entrenamientos como los partidos con más confianza y también a la confianza que tengo los extremo que si uno va bien el otro está contento si el otro salido hace mejor el otro está contento

Voz 10 12:46 desde luego una competitividad muy sana

Voz 8 12:48 Si me está ayudando a veces mucho como jugador

Voz 7 12:52 es el mejor momento de tu carrera como creo yo

Voz 8 12:56 no sé si el mejor o el que más estoy disfrutando de Balonmano y más contento estoy conmigo mismo seguro de sí sí verdad se te nota además en la pista

Voz 7 13:05 TVE está contento y feliz porque tu trayectoria ha tenido altibajos no has dado algunas vueltas no en este en este mundo

Voz 8 13:14 sí pero si el principio de los primeros años cuando era juvenil que empezaban tenemos vídeos como un partido y eso todo ya desea dejar de de ir también un poco pues claro que entren a todos los días seguido al que indicaban no juegas la cabeza un poco no se me lo humano como Google que dio un paso atrás en en el lado humano no es ayuda oportuna y a Francia volvió a disfrutar un poco el Balonmano sí lo puedo la llamada y hoy que ha vuelto al primer equipo pues recupere un poco la ilusión por poder deporte y ahora estoy disfrutando muchísimo

Voz 7 14:04 una vuelta importantísima para Dino primer espada desgraciadamente por la lesión de Sergio pero se da como primer espada aparatito

Voz 8 14:12 buena que la adhesión de Sergio pues la gente podrá cree que para mí ha mucho mejor porque ya jugado los minutos que además importante me llegó pero yo creo que no es así porque teníamos para mí que teníamos teléfono algo acabo de tirar muy importante para mí porque los brillos comentábamos las pues vamos juntos los de rodaje como decíamos los veíamos juntos al ya multó el uno al otro tanto y está no deseo que para mí era un compañero bastante importante de lo bueno ahora un Paco galante sí ya sé que tengo que estar ahí que tengo que trabajar más duro cada día porque

Voz 0753 14:55 no pero yo creo que

Voz 8 14:57 los un trabajo con el trabajo diario y la confianza de y mis compañeros vamos a sacar esto va muy bien

Voz 7 15:05 me parece Víctor Gutiérrez el chaval de León que llega a prueba crees que se va que se va a quedar que va a convencer al líder qué te ha parecido aquí

Voz 8 15:12 bueno tampoco lo podía haber mucho porque como te comentaba antes que estamos teniendo más carga de resistencia hubiese como como en nombre de la pretemporada pero bueno yo creo que puede venir a ayudarnos iba a aportar al equipo si va a haber más gente más competencia nos va a ayudar Si disipó se hizo a mientras ayude bienvenido sea

Voz 7 15:37 Hugo López jugador del Ciudad Encantada que tenía ganas de charlar contigo en y hacer honor también a la buena primera vuelta que que habías hecho hubo un abrazo y muchas gracias por tu tiempo

Voz 11 15:48 pues muchas gracias de mi hija pudo ayudar

Voz 2 15:57 entonces si treinta y seis minutos abrimos sanedrín de balonmano y rapero cierra qué tal como

Voz 12 16:03 estás buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 7 16:06 me hoy nos acompañan este sanedrín el entrenador del Ciudad Encantada de Jorge Domínguez Jorge qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0753 16:12 hola tardes me repele el colombiano

Voz 7 16:16 que me imagino que somos somos todos venta Jorge empiezo por qué te parece la temporada de Hugo que ha sido nuestro primer protagonista en este programa

Voz 10 16:25 para mí espectacular grave entre no voy a poner paños calientes porque sin chico que como muchos pensaban como para rellenar plantilla dado

Voz 8 16:38 eh

Voz 10 16:39 minutos de descanso hito poco a Sergio al que parecía que el titular indiscutible y tal y a mí que que ha entrado Salgado la compañía hirió a base de trabajo y da amparo dos de cabeza a la ocupación llama jugar la mitad de tiempo que surgió en muchos partidos

Voz 7 17:00 desde luego irá coincides con Jorge en que es una de las revelaciones quizá dé el Ciudad Encantada de esta primera vuelta

Voz 13 17:07 sí completamente yo creo que has tirado las muy buenas sensaciones que ya dejó el año pasado donde llevaba ya un grado de madurez eh que además bueno pues mezclado un poco con con su condición de canterano pues no son orgullosa a todo yo creo que ese juego es un jugador que bueno una retrospectiva mucho más amplia deslumbró en categorías inferiores desde una posición distinta como era la de central pero que ha terminado convirtiéndose en el extremo hay haciendo una mixtura con con Sergio extraordinaria como alguien subraya Jorge dando minutos de muchísima solidez e tanto en lo en lo cuantitativo como lo cualitativo con lo cual eh pues fíjate con la circunstancias lamentables de la lesión de Sergio Insua obliga a la operación pues sirve para cerrarnos ahí a su condición de de de valladar

Voz 7 18:00 bueno pues hoy el Ciudad Encantada disputa su primer amistoso de la pretemporada invierno ocho y media contra Puerto Sagunto Un partido donde como decían titulares casi todas las miradas puestas en Víctor Gutiérrez el jugador que llega prueba procedente del filial del Ademar León que jugaba en Primera Nacional el Raquel referencia escenas de de Víctor

Voz 13 18:20 bueno yo creo que un poco la las que tenemos todos y las que subrayó Lidia principal en estos micrófonos bueno pues es un chico que proviene de una de las grandes España lo cual ya es un aval importante quizá junto al Alcobendas Granollers son Montequinto ahora en Dos Hermanas sea la de León la edad más importantes además siempre ha estado enrolado como como ya sabéis en las estructuras de las categorías inferiores de la Federación pues con Alberto Suárez incluso bueno pues coincidiendo entre selecciones eh con Xavi Castro etc pero bueno yo sí que tengo serias dudas de que pueda resistir el embate después de estos dos últimos años un poco de aquella mal era para dar el salto a una competición que no lo olvidamos eh es complicada y hay que bueno pues nuestra en esa posición específica de juego le va a exigir mucho eh vamos a ver qué pasa esta tarde yo le deseo la mejor de la suerte por cierto también Álex López que está inmerso en la en la en la operación eh pero si me preguntas a día de hoy eh se en que que que ejerzan un poco de futuro luego casi veo más cerca jugando Adrián Navarro os Adriano Blasco perdón eh junto a Hugo en esa posición que que Víctor bueno ojalá que el muchacho ayude que la cosa salga bien Iggy se pueda incorporar porque sería bueno pues síntomas de que nos pueda ayudar y y que también liberaría haríamos a los posibles esperemos que se puedan dibujar en la plantilla de otros cometidos que van a hacer mucha falta

Voz 7 19:44 encontré una vuelta Jorge tenías tu referencias sobre Victor tienes conocimientos sobre el y su trayectoria

Voz 10 19:50 sí tengo tengo un amigo de Le pregunté por Whatsapp y y me dijo que sí que son jugado tácticamente correcto es muy rápido como hay que Israel para mí es que tengo hay un poquito de debilidad hoy que que pretende aunque no la mejor fábrica adiestremos de España es igual que hace Granollers quizás en casi todos los puestos funcionan muy bien la cantera te el Ademar ya sea por la idiosincrasia que tiene es en cuanto a estilo juego de correr mucho Pucci contraataques saque rápido siempre tienen una gran de grandísima Cecilio a los extremo por eso bueno se juntan hay muchos factores que creo que podemos confiar en que el chico este funciona pero cómo cómo estáis comentamos para mí añade yo creo que hubo que se ha ganado el puesto oí a priori yo creo que es torería fe de unos es aquí el incluso creo que se debería es en el titular si chicos el que tiene una juventud exige tienen a provenir afectado un poquito de confianza y allí a ver que captan la posibilidad que comentaba

Voz 7 21:00 erraba Jorge de Nolasco en el extremo con con Hugo

Voz 10 21:05 soy o no yo lo he estado viendo entre nada Nolasco y Amy tiene un buen salto tienen brazo con mucha envergadura la Talgo tiene muñeca Oseja se podría desenvolver bastante bien pero bueno para esto para eso se llama que es decir chicos Victor Gutiérrez para dar la Pasión también algo y que tampoco andamos sobrados de laterales izquierdos claro

Voz 7 21:26 esa es la clave no Israel la situación no es que vayamos sobrado de laterales izquierdos es que no vamos sobrado de jugadores y cualquier otra lesión en cualquier parte del campo pues pondría en peligro no la la progresión del equipo de cara a esta segunda vuelta de la competición

Voz 13 21:42 sí bueno está claro que además es un asunto en el que el y hacen siempre mucho hincapié con buen criterio por aquello de que se juega como se entrena y que bueno e la fuerzas semanal también depende de la calidad ir el número de efectivos con los que pueda contar hay bueno pues en ese sentido también va el asunto lo que sí es cierto que en el caso de Adrián su condición casi de jugador universal en la primera

Voz 10 22:06 ahí dando el salto a la segunda

Voz 13 22:08 en el extremo yo creo que puede ser una opción a a valorar sobre todo aquello bueno creo que en ataque es sí que el lateral izquierdo con en el caso de Dutra en el caso de de Tiago aunque es tu labor Lloyd Paul este año están defensa así que puede estar algo más suplirá en esa posición percibida incluso a veces compartiendo pista Rafa López y Xavi pero bueno sí es cierto que todo lo que sea restar efectivos y tener que repartir hay más carga de minutos en cualquier posición del campo con un efectivo menos va en menoscabo de nuestras aspiraciones

Voz 7 22:38 Jorge como buen conocedor de la cantera no hay nadie en el juvenil en el B con el que podamos contar de cara al futuro es como esta

Voz 0753 22:47 sí me parece que ya ya estuvo en la primera plantilla

Voz 10 22:53 pero es que es muy difícil santo táctico e de ser semiprofesional o amateur a un toque de a a a un primer equipo de categoría Asobal yo creo que el salto todavía sigue siendo muy es grande pero bueno yo sé que si lidió se le ve con cualidades le podría llamar y provocarle ya lo estuvo probando pero ya te digo es que es una más que nada porque física matrimonio tiene tiene sal por tiene la muñeca pero el problema es nata explica ese para poder meterte en el que han pintado aunque sea para rellenar o dar minutos al descanso prácticamente tienes que ser muy correcto que a día de hoy es complicado

Voz 7 23:39 bueno más allá de las posibilidades de ver a Víctor esta tarde y habrá que esperar de este partido amistoso siempre lo hemos comentado el comentaba yo también con nuevo esto queda muy descafeinado en un deporte como el balonmano con tanto contacto

Voz 13 23:52 sí yo no en fin eh además eh parece hoy poco adecuado mantener el lienzo con con un entrenador los flecos de la de la línea pero yo como espectador pues que quieres que te diga no es eh aunque siempre me gusta ver jugar a mi equipo en cualquier caso al voley playa va lo que quieras pero no es un parar espectador repito eh un un atractivo tan importante como cuando hay puntos en juego aunque siempre se pueden sacar cosas de conclusiones cosas importantes y esta tarde bueno pues además esta este mini examen belgas del chico que espero que no le pese y que guardo vídeos

Voz 12 24:28 junto a valorar otras cosas si no sólo eso

Voz 7 24:31 espero que no sea esto un examen de final de curso Jorge darnos la visión de entrenador para qué sirven estos partidos amistosos que hay raya a mí como espectadores a veces hemos cuestionado

Voz 10 24:41 hola soy ni opiniones que lo tramitó sube en balonmano no existente se siempre lo pensado igual que lo hizo para para que no haya lesiones tiene haber una intensidad alta e en balonmano porque cualquier contacto que vaya no contempladas a que ahí es donde también los problemas eh pero el de sobre todo me gusta ya saben de Pável todas lo enviaban abstracto estás en este chico pero fíjate yo también pienso en cómo se va a desarrollar la segunda vuelta que eso para ver también como Sergio ebrios es nuevo entrenador de de Sagunto cómo va a gestionar la plantilla porque sinceramente creo que algún tipo de bueno presupuesto o calidad de jugadores creo que debería estar un poquito más arriba entonces quién mover eh a ver nos va a servir de piedra esto que para ver basta un taco lo justo trabajo también en cómo están de estos chicos letrado el pago

Voz 7 25:38 bueno Jorge qué esperas del Ciudad Encantada en la segunda vuelta de la de la competición va a ser más complicada que la primera claro

Voz 10 25:46 sí sí es que yo cada vez que salido del Gales esta primera vuelta liguera con las manos en la cabeza de Yordi grandísimo trabajo que hacen la intensidad defensiva es que es lo que nos gustan Sardá al ver como como como he dicho hubo doscientos por cien siempre salgan las cosas salgan mal siempre se al yo espero por lo menos que se mantenga la la posición el al murió tienes que el calendario es muy complicado tenemos una plantilla que ya lo hemos cualquier lección nos deja al equipo muy tocado pero yo ya te digo que con el equipo y comprando con el resto de plantillas de es habla de os podemos dar con un canto en los dientes no en esto de decir que si se llegase en Europa no te quiero contar lejana que se podría leer

Voz 7 26:32 bueno y Rada viaja seguro

Voz 12 26:35 el no sabemos dónde uno

Voz 7 26:39 un viaje a Ucrania Lituania Dati eso es

Voz 12 26:41 ese sueño viviendo a ver si de esos de de de repatriación segura y las conexiones

Voz 13 26:51 sí sí no me la verdad es que sería casi no un no una guinda la temporada sino un esfuerzo encadenado ya en serie continúa que que bueno pues no lo olvidemos el azar también lo ha no lo ha privado en alguna ocasión

Voz 7 27:07 Nos la manga con un par de minutos para hablar de el europeo y a cómo lo estás viendo cómo estás bien a España hay quién te parece la favorita a día de hoy

Voz 13 27:17 pues chico lo veo muy abierto este año porque yo que soy de talante croata me gusta muchísimo eh el equipo de observar e por la tradición y la solera que tienen como país en esto y porque bueno están combinando un relevo generacional con con los nuevos chicos que han salido hace unos años de de vale el Zagreb extraordinaria salieron un porrazo insolente casi contra Suecia que me dejó fuera de juego pero bueno yo creo que está un poco lo de siempre

Voz 14 27:44 eh en Dinamarca Francia Alemania

Voz 13 27:47 Croacia bonobos España aparte de que ha tenido un comienzo hacia las lesiones congolesa is aunque ha sido bueno muy bien cubiertas algunas con con esto como como Aitor Ariño y otras eh casi en juego como Adrià Figueras España S te tiene que pelear contra sus circunstancias físicas tiene que jugar a enriquecer su juego posicional ya proponer e unos sistemas completamente distintos a los demás por cuestiones antropométrico sí bueno pues yo creo que va a ser aspiran pero pero el camino va a ser el ardor y Espinosa yo creo que un campeonato bonito complicado y además con mucho protagonismo conquense de antaño y actual

Voz 7 28:24 sí señor como bien recordaba hasta en banquillos verdad

Voz 13 28:29 sí sí hombre gastadas eran seco Beach

Voz 15 28:32 el el el el fichaje misterioso

Voz 13 28:34 eso y el hombre de la grada como les decía yo he Ike muy buen francés en recordará e Hinault ya en el ocaso de su carrera eh que era catalogado entonces como mejor jugador del mundo

Voz 16 28:44 por fin común esto el Europeo

Voz 10 28:47 bueno pues como dice Luis a a grandes siguen siendo muy grandes pero está así es doctor quito de locura porque fácil o cosas que parecían abrió a priori no vimos como Alemania empató in extremis con mucha polémica tuvimos el grupo explica Marco públicas ceja a la cual no España me metió bañe considerable Sasha a uno que pues ya y las cosas no son sobre papel como luego se está viendo ya está pero bueno yo soy Mequinenza que cantar creo que Francia sigue siendo favorita pero sobre todo los derechos que tiene como dígame mi Luc Abalo y luego en España pues también comentar bueno pero que andamos muy sus hijos de tiro exterior pero como buenos amigos esta tarde va a ser buena también Paramio si hay confía en que Jordi Jordi Ribera para vino para hacer un cinco uno más que nada para intentar frenar el tiro exterior única marca es lo que está claro es que salga algo pues hasta entonces al Ciudad Encantada doble compromiso

Voz 7 29:58 mira Jorge como siempre un placer muchas gracias Jorge por tu primera intervención aquí estas hasta la próxima guerra un abrazo

Voz 13 30:05 haré un placer hasta luego

Voz 4 30:07 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 2 30:15 del distribuidor oficial de tus mejores momentos la cerveza más esperada que empiece la celebración cerveza ámbar ya está aquí para vosotros cerveceros

Voz 17 30:47 SER Empresarios el encuentro de la Cadena Ser con las pymes de Cuenca ya tiene fecha serán los días trece y catorce de febrero centenares de responsables y gerentes de empresa interesados en hacer crecer sus negocios saldrán cita en el Hotel NH Ciudad de Cuenca no te pierdas los consejos de Laura Arranz como Chifa

Voz 2 31:04 la programación euro lingüística y mediadora

Voz 18 31:06 dedica le una hora de tu tiempo a ser empresarios

Voz 2 31:10 allí explicaré las mejores claro

Voz 18 31:12 pues para que tu negocio crezca

Voz 17 31:14 adiós hace visible para el mercado y construye el plan de comunicación que tu negocio Se merece ser empresarios negocios que funcionan

Voz 5 31:25 hace diez años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia hoy se volvía reinventar para seguir siendo el primero será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio descubrió antes que nadie su nuevo diseño sus acabados interiores y las tecnologías Intelligence Mobility en tu concesionario Nissan desde diecisiete mil novecientos euros

Voz 2 31:42 Nissan Cascais siempre primero Nissan Innovation acércate a tu nuevo espacio Nissan augura San en Cuenca

Voz 3 31:51 buscas una empresa que agrupe todos los contratos de mantenimiento de tu negocio o de Bogart

Voz 2 31:56 en Cuenca la tienes mesa empresa

Voz 3 31:58 Tenedora acreditada en la instalación de climatización calefacción gas protección contra incendios legionela e instalaciones eléctricas si estás buscando remodelar tu negocio otorgar contamos con un departamento de decoración que harán realidad tus proyectos y si tienes un negocio de turismo rural pregunta por nuestro servicio todo incluido contactar con y mesa y nosotros nos encargamos de todo inmensa esto empresa de multi servicios Ci de presupuesto teléfono nueve seis nueve sesenta y nueve treinta y uno dieciocho entra en nuestra página WEB 3W punto inglesa servicios punto pues cuenta con y mesa ictus preocupaciones serán otras

Voz 5 32:36 el Viveros la mezquita informa ya es temporada de trasplantes tenemos más de trescientas especies con más de dos mil ejemplares para que todas las plantas que puedas imaginar para tu jardín Mitterrand la escoge entre coníferas frutales arbustos de flor frutos del bosque árboles ornamentales Rosales para tu huerto plantel hortícola de cultivo ecológico y tradicional viveros la mesquita somos especialistas no se conforme con menos estamos en polígono Sepes Cuenca

Voz 4 33:05 SER Deportivos La Ser informa el equipo

Voz 7 33:22 unos minutos han este SER Deportivos también para hablar de fútbol de fútbol femenino de la goleada del pasado fin de semana y muy probablemente la oleada del año queda mucho todavía pero difícil que ningún equipo conquense en fútbol vaya hacer un resultado más abultado la goleada es la que le endosó este pasado fin de semana el Pozo de las Nieves al Azuqueca en su campo venció por cero goles a doce Jesús Torres el entrenador del Pozo de las Nieves qué tal Jesús cómo estás buenas tardes

Voz 0753 33:54 alabó la sala no deja pues bien eh

Voz 7 33:57 bueno pues si tenían alguna duda de tu equipo de Silas vacaciones lesiva a relajar un poquito las habrás despejado del todo no después de ese partido y esa goleada

Voz 0753 34:08 bueno pues sí la verdad es que no hay tiempo para la han nos tenemos ahí a partir de directos que yo también tengo yo creo que nos hemos ido de vacaciones pero nosotros el partido le convierte en ovino muy bien porque bueno tuvimos que está para el partido con una menos sí sí tuvimos que sufrir aunque puede parecía un resultado más cómodo pero Supremo igual zonas ha hecho ponemos un poquito la aspirante el que no hay ningún rival fácil Ivo vallas como pecando un poco el tema que es con el que ya estamos intentando jugar para bueno poder en cada quien está segunda parte pretemporada da igual oí llegamos a los fluyó para

Voz 7 34:49 al descanso en este partido que ganaba cero siete es la mayor goleada que habéis hecho en esta temporada en la ida contra el Azuqueca también pero aquí en Cuenca les me tristes once cero me imagino que es un rival bueno son las colistas y se notará en algo no

Voz 0753 35:05 sí bueno a veces puede es un rival nuevo en la categoría que se quiera bueno pues hace mucho igual que evidentemente se nota que bueno pues en su primer año nos ha trabajado trabajado bien de hecho bueno ellas intentaron plantear un sistema defensivo atrás con dos líneas de cierre de cinco jugadores y bueno pues no les salió bien porque bueno es lo que te comento deja ese tipo de sistema hay que trabajarlo no simplemente con colocarse todo el mundo atrás vale pero bueno nosotros ya el año pasado y este año ya hemos tenido buenos partidos y sabemos cómo trabaja ese sistema evidentemente sabíamos positivamente que dadas las circunstancias iban a a intentar trabajar así Ivonne nosotros pues intentamos mujer mucho balón abrir mucho las líneas que al final pues bueno e ellas lo que te comentaba eh nos vino bien que ella no la habían trabajado fijado diciendo mucho las líneas y que nos costó un poco entrar porque bueno sabes que cuando hay una presentarán tan alta pues bueno encontrado en todos los espacios pero votaré por el segundo creo que fue ella ya vieron que bueno tampoco iban a hacer mucho y ya empezaban bueno pues afirma detrás de Bogotá en un sistema ya muy caótico para ellas y nosotros pues sacan provecho de de eso y bueno pues intentamos ir poco a poco lo claro eh pasando cuando Page empujando hoy no creas a lo mejor Mike cantan dos goles por el hecho de no el rival que es pero que al final como casi cada jugadoras que alojen haciendo bien se está viendo jugando bien y estamos definiendo bien cada portería

Voz 7 36:37 eso te iba a decir si cuando te encuentras un partido así con un rival donde hay tanta tanta diferencia eh si les dices a las chicas que bajen un poquito el listón

Voz 0753 36:47 no lo suelo decir porque no me hacen caso a caso y los que hemos jugado fútbol pues sabes que al final es que empuje sin empuje esa tú estás jugando bien estas encontrando espacios están llegando acaba por tener haya al final pues eh de cine que y de maletines bien hubo incluso una jugada de estrategia que que no veamos en la segunda parte viendo cómo descendían los pones en la primera salió a la primera por el simple hecho de que de que es lo que te digo de que al final estas empujan no no es un un partido en que estas tan bien físicamente y tan también anímicamente que todo te sale y evidentemente no salía a todos incluso marcó un central nuestras a Fraga que habitualmente no suele marcar el marco un gol bastante a placer por por eso digo porque como que todo te va a salir

Voz 8 37:35 lamentaciones que estilo

Voz 7 37:37 a la goleada lo importante los tres puntos y sobre todo que empató el Ciudad de Talavera lo que les deja más solos en a en el liderato ya siete puntos sobre ellos

Voz 0753 37:48 sí nos vino muy bien la verdad ahí vamos con ese resultado en la mente posa que también pues te ayuda un poquito a intentar separar el esa distancia un poco y nada hay bueno tenemos puntito nos toca enfrentarnos con ellos hay que para mí a priori es el partido más difícil de la temporada y en su casa el año pasado nos costó mucho eh trabajar ese equipo aquí porque es un el equipo que entiende muy bien su juego en su campo no trabajan muy bien igual que el año pasado sacamos uno cero en el minuto ochenta y cuatro creo que fue cuando pudimos abrir el marcador ir previsiblemente ese partido más complicado Iker gracias tenemos este colchón que bueno nos permite es que tenga algún tipo de margen de error no creemos pero bueno nos pongan ahora hechos que nos tocan los temas peligrosos nuestros sentiros que son el el amistades el Talavera hay

Voz 12 38:37 igual Amur bueno intentaremos pues como la primera vuelta sacar el trámite lo mejor posible bueno pues seguro que lo hacéis

Voz 7 38:43 estupendamente Jesús Torrecilla entrenador del pozo muchas gracias

Voz 12 38:47 el gordo tiendo Jesús como se gracias gracias

Voz 2 38:51 estás en calefacción y no consigues una temperatura agradable en tu casa hasta un treinta por ciento del calor se puede estar escapando por piezas cambiadas por unas nuevas de PVC y ahorra hasta un setenta por ciento en consumo de energía

Voz 3 39:07 en grupo Carlos nos encargamos de todo Videnov presupuesto en el nueve seis nueve veintiuno cero cero ochenta y ocho o nuestra tienda en la calle Hermanos Becerril número trece teléfono nueve seis nueve veintitrés sesenta y cuatro catorce además de financiamos el cambio de ventanas hasta nueve meses sin intereses

Voz 2 39:23 no dejes que tu dinero se escape por las ventanas grupo Carlos innovación calidad y ahorro

Voz 6 39:33 llegamos a las cuatro de la tarde

Voz 3 39:36 de nos marchamos mañana volvemos con más SER Deportivos Cuenca mañana jueves con el resultado del Ciudad Encantada la última hora del concreto