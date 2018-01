SER Runner: Lo que el pilates puede aportar al running (19/01/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña tambien Clark Running por supuesto bien calzado

el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 1509 01:07 hola somos bienvenidos a SER Runner una semana más que nos gusta el deporte lo sabéis de sobra pero qué mejor que poder fusionar lo lo hemos hecho ya otras veces en el programa y queremos hacerlo de nuevo hoy en este caso con el pilates hablamos de una disciplina nueva que se basa en la biomecánica del cuerpo humano que es capaz dicen de detectar los fallos musculares de diseñar así ejercicios para poder mejorar las deficiencias en Nuestro movimiento como deportistas el objetivo es el de casi siempre fortalecer el cuerpo evitar lesiones mejoran el rendimiento así que para conocer esta técnica hemos invitado a los promotores de la anatomía un centro que está en Madrid también ellos los creadores de este pilates run Fruit quédense con el nombre están en Radio Madrid Agustín Oliver hola Agustín muy buenas muy buenas y Víctor Ruiz hola Víctor Mora bueno bueno lo primero tenéis vosotros dos la palabra para intentar resumir mes en qué consiste esto del pilates Ram Fleet

Voz 0460 01:57 pues mira te comentamos un poquito os ha al final lo que hemos hecho es crear un protocolo específico para corredores en el cual hemos englobado diferentes técnicas pero sobre todo el tema del pilates y sobre todo el pilates máquinas más bien y lo que hemos hecho a través de un estudio de la mecánica del cuerpo hemos estado analizando cómo se produce el patrón de la marcha también el patrón a la hora de de correr y entonces hemos quedado unos ejercicios en concreto para prevenir lesiones para mejora del rendimiento durante la carrera

Voz 1509 02:34 os he oído decir que hay ciertas carencias a la hora de trabajar el cuerpo por parte de los runners excesivamente centrados en el tren inferior bueno qué consecuencias puede tener esto no o qué deficiencias podemos tener si nos centramos exclusivamente de la cadera para abajo

Voz 0460 02:51 claro al final si no trabajamos lo que por ejemplo puede ser el miembro superior o a nivel abdominal por ejemplo en la fase de braceo a la hora de correr pues estamos partiendo seguramente bastantes sinergias entre cadenas musculares

Voz 8 03:05 a la hora de a la hora de correr por nota

Voz 0460 03:07 junto a tenemos que tenemos que trabajar también en esas zonas que ya te digo que normalmente son zonas que se dejan Un poco se dejan un poco olvidadas

Voz 1509 03:16 qué maquinas nos sirven o qué ejercicios de pilates porque habrá quién nos escuche esté acostumbrado o haya practicado alguna vez lo haya visto al menos de cerca como una clase de pilates y allá quién no les suene absolutamente a nada

Voz 9 03:29 pues al final nosotros trabajamos siempre en en un estudio de pilates máquina en la Naomi el el eje principal siempre ha sido el trabajo o mediante mediante el estudio de máquinas entonces la máquina siempre más típicas suelen ser reforme las torres de entrenamiento oí nosotros siempre intentamos meter toda la parte de pilates Matt que es la parte de pilates suelo alternando ejercicios mezclando esos elementos en la máquina y la máquina lo que nos permite siempre es lograr un beneficio mucho más rápido a la hora del estrés del estiramiento que es otra de las carencias muchas veces que los corredores destaca eso lo que también suelo correr a veces solemos tener sobre todo a nivel de isquiotibiales sobrecargas musculares en pilates como eje por así decirlo su objetivo siempre es el trabajo muscular y a la vez el estiramiento vale un estiramiento que se va notando a cada sesión mucho más es el complemento para así perfecto para para lo que es un una carrera completa la cual tu poder luego alternar el pilates como como se complemento que que te da algo que nunca ya lograr en un estiramiento por tu cuenta por así decir

Voz 1509 04:34 el estaréis conmigo en que él pilates tiene muchas veces un un halo de duda no entre bueno mucha gente que dice no es deporte eso es relajación ese entidad hay cuatro estiramientos con a abrir de culpas para ellas para señoras de setenta es verdad es que sí es muy muy de irse

Voz 9 04:52 no bueno suele pasar muchas veces que suelen venir ellas por así decirlo luego suelen venir de ellos como a regañadientes pero luego dicen tras la mayoría de veces te comenta

Voz 10 05:01 es es que mi pareja me dice que quiere venir pero dice que esto es de señora si estas cosas pero luego

Voz 9 05:07 te dado cuenta verdaderamente de lo que es el pilates y además bueno nacional no puede comentar que ya lo sabe más

Voz 1509 05:12 en ella es una de las no sé si llamarte Graciela usuaria o al una tú me dirás Graciela Oviedo una de que bueno insisto de las usuarias de este método que fusiona el running fusionar el pilates o la Graciela muy buenas hola buenos días qué tal no es para señoras de setenta no últimamente no

Voz 11 05:28 sí se lo pensaba que tenía ese prejuicio empecé un poco por el tema de ajo pues voy a me a estirar porque al final siempre corres vas con prisa in nunca mejor dicho y entonces me empecé un poco pilates por eso es tirar

Voz 12 05:44 y me cuenta que que

Voz 11 05:46 vamos a sudar la gota gorda hay ya acabas con con dolor

Voz 1509 05:52 eh tú corrías ya antes de este pilates

Voz 11 05:55 sin yo llevo corriendo doce años así de una manera profesional porque has tenido yo no sé si lesiones

Voz 1509 06:03 problemas cierto bueno algo que ya has notado que desde que empezaste hace unos meses ha ido

Voz 11 06:08 mejorando si nota mucho que disfruto corriendo ahora porque mía yo antes no podía ni hablar en las carreras jamás he podido hablar yo soy has que corro voy María me bruta qué tal vas indio no sabes que no puedo hablar

Voz 1509 06:21 el gesto de OK con el ya está ya está

Voz 11 06:23 me hable en vez de repente me he dado cuenta de videojuego si es que se puede hablar hija es mucho mejor te hace las cosas más llevaderas y sobre todo la rodilla que yo siempre he tenido problemas de rodilla mantiene hace infiltraciones y ahora la verdad que llegó un poco es pero me noto mejor no quiero cantar victoria tan rápido pero me noto bastante mejor

Voz 1509 06:47 a Graciela cuéntanos un poquito como es una de estas clases tú como como usuaria que quizá no puedas dar esa visión más cercana no a los que digamos unos estemos pensando podamos algún día dar el paso y cruzar esa puerta de de la clase

Voz 11 06:59 que los principios básicos son los del pilates no queda lo que yo venía haciendo insisten mucho en toda la parte abdominal porque yo no sé quién decía que es como una bisagra no del cuerpo si al final no que no la tiene es suficientemente dura toda la toda esa parte para correr la postura hay todo origen mucho el tema de la postura y sobre todo la respiración que mi caso también dado todo de mis problemas las cuestas las llevo fatal

Voz 13 07:26 no es arriba claro estábamos oye la hija el viento arriba pues

Voz 11 07:35 Intel que insiste mucho en la parte la respiración que es algo que te da pereza ponerte a a practicar porque los que estamos acostumbrados a correr nos gusta correr no te gusta parar te a ver a golpear respiración y esas cosas lo todo el tema de fortalecerlo ha pues las piernas y todo eso es una mezcla un pilates como el que hacía antes pero insistiendo más en los puntos débiles Picasso para mejorarlos

Voz 0460 08:02 también por ejemplo lo que lo que hemos hecho con con el programa es añadirle un trabajo de cadenas musculares no solamente con el trabajo más analítico que es lo que puede realizar el método Pilates como dice Graciela al final el trabajo de piernas sino que nos vamos a fijar también en trabajo de cadenas musculares tanto anteriores posteriores comedias que al final lo que va a hacer que la eficiencia durante la carrera sea mayor es si el trabajo de toda la cadena muscular que va a trabajar su funcionamiento es correcto entonces nosotros lo que vamos a ver es un poco donde se encuentra el fallo de esas cadenas y luego vamos a trabajar esas cadenas o bien con trabajo en suspensión o bien hemos trabajado con propio decepción desequilibrios o con cargas que ya no es solamente un trabajo únicamente como el que se realiza en pilates sino que va va un poquito más allá vale sobre todo en otro tipo de de entrenamientos deportivos

Voz 15 09:02 hay anchos donde se Sue a pues son los play spirit swing a para nada tú

Voz 16 09:35 quería hablaros también de algún poquito más especializado que en el programa hemos abordado a veces con eh

Voz 1509 09:41 conductores y con especialistas en en temas relacionados con la mujer en este caso veo que vosotros hacéis hincapié no sé si en uno de los programas au bueno en general clases para embarazadas suelo pélvico cosas que cada día son más conocidas no entre la gente entre las mujeres mejor dicho que que

Voz 0460 09:57 claro al final por ejemplo una mujer que haya estado embarazada hay que realmente corriera antes porque si quiere iniciar en el mundo del running tienen que tener bien trabajado su zona del suelo pélvico y su zona abdominal para ello pues hay que hacer un trabajo previo de hipocresía hacer un programa nosotros también tenemos un programa específico de posparto en el cual pues aparte de englobar ejercicios y pop lesivos también vamos a trabajar otra vez las cadenas luego terminaremos siempre con unos entrenamientos más funcionales los entrenamientos de alto de intensidad para que así en el momento de la de la carrera si hay algún tipo de

Voz 17 10:37 depresión sobre esta zona pues sólo pico responda como algo tiene que responder no se perciba absolutamente para nada durante durante la carrera al final

Voz 9 10:47 no no estoy terreno dar mucho más de Agus que el que llevó el tema euros ginecología demás pero es verdad que las mujeres están llegando a ese punto ya de que te comentaba las cosas sin sin tabúes Si llegan comenta no haya yo corro tenemos este tipo de problemas tengo incontinencia has tengo se habla completamente normal que ya ya era hora porque es verdad es verdad para aprovecharlo he estado viendo decir no pero es verdad que se pueden trabajar de muchas maneras como bien ha dicho algún intentar que la mujer a su vida normal después del embarazo después del parto y que pueda seguir corriendo en este caso que que yo creo que es un terreno también que hay que en el mundo

Voz 1509 11:25 los llegan mujeres todavía que piensan que una vez alguien ha tenido hijos ya no puede correr

Voz 17 11:30 sí lo es que tú lo llegan a pensar si no que al final

Voz 18 11:35 en un mundo tabú es por así decirlo

Voz 9 11:38 ha mantenido varios embarazo varios partos pero a la hora de comentar sobre todo en un mundo a lo mejor en este el pilates sobre la fisio novena nosotros de de un perfil masculino ya es como una momento de de de de silencio en el cual no se toca en ciertos temas ya es como si nos hubiéramos quedaba embarazada pero la de Espíritu Santo básicamente pero es algo muy sencillo problemas a la hora de abordar que es lo mismo que tener una lesión en la rodilla como comenta Graciela que lo mismos una incontinencia un problema que no sólo afecta en tu vida sexual sino que afecta en este terreno por así decirlo del impacto que se produce a la hora de la carrera

Voz 1509 12:14 las fe Graciela de que son gente maja con la que se puede hablar no

Voz 17 12:17 dice que yo

Voz 13 12:19 yo lo hago todo el pack

Voz 9 12:23 al final la también lo que hemos generado es como un entorno bastante cercano familiar y al final siempre abordamos nosotros clases de una manera muy reducida entrenamientos personales clases individuales y trabajo máximo en grupos de tres persona vale lo que nos permite generar un ambiente bastante como de trabajo

Voz 1509 12:40 cómo te fue batidora después del embarazo ese después de haber sido madre

Voz 11 12:46 pues fenomenal la verdad es que la mejor marca que yo el año justo después de dar a luz que fue la Behobia genial yo empecé a correr un muy pronto después de después de dar a luz

Voz 1509 12:59 gente muy pronto que aquí yo he tenido casos hasta de dos semanas más tarde

Voz 17 13:03 este es similar no puede pagar necesito hacer algo

Voz 13 13:09 la SPD a veinte días por qué comía los demonios

Voz 11 13:15 pero es que la Ardanne si estás bien y lo puedes seguir haciendo hoy durante el embarazo has estado activa como es mi caso que que yo he estado haciendo pilates estaba haciendo he estado corriendo y todo hasta el último momento lo la recuperación es mucho más sencilla

Voz 17 13:32 cuando dice el momento es que el día antes de dar a luz corrió nueve kilómetros si si aquí todo su master class de Pilar

Voz 1509 13:41 de repente sobrevino el parto claro en mitad de la carrera

Voz 17 13:45 las últimas clases había momentos de esto de posiciones imposibles de Pilates de estas que no son de señoras de setenta que yo decía quise vasca

Voz 13 13:51 para nada aguanto aguantó

Voz 1509 13:56 al final es lo que siempre se intenta transmitir transmitirnos mientras tú te encuentres bien no haya ninguna contraindicación ningún problema asociado ninguna enfermedad en fin el embarazo embarazos una situación como como cualquier otra en la que obviamente hay que tener precauciones que tampoco nadie está enfermo por estar embarazada

Voz 9 14:11 no lo que pasa es que hay veces que se pone como muy hay gente que no ha hecho deporte en su vida se quedan estado se queda embarazada ella es como me ha dicho el ginecólogo que tengo que empezar ahí de repente te viene una persona que no ha hecho ningún tipo de deporte le da por ir a natación sin saber nadar ir a correr sin correr irá pilates y crear

Voz 0460 14:28 pero una clase fuerte entonces siempre tenemos que frenar un poco y saber hacia dónde vamos o claro porque también nos encontramos el perfil justo de que a lo mejor después del embarazo y del parto la mujer quiere quiere perder peso sin haber corrido antes esa metido de lleno en intentar correo apuntase a carreras populares ir eso sin saber cómo tiene el Estado de suelo pélvico pues al final es un es un error porque hay que trabajar lo primero

Voz 8 14:53 hoy y luego ya poquito a poco podría

Voz 0460 14:56 iniciándose en el tema

Voz 9 14:59 si al final todo surge por así decirlo el programa el pilates reincidido los diferentes programas que tenemos en la anatomía surgen de del análisis por así decirlo de las necesidades de los clientes Si la evolución que vamos viendo en los cinco años que llevamos al final yo por ejemplo incide con con el programa este porque he vivido el running de cerca hago mi familia a mi entorno y demás yo también lo he hecho y la verdad es que era una necesidad a cubrir el tema embarazadas otra necesidad a cubrir pero es verdad que englobado todo un perfil muy amplio de mujer embarazada que corre o Mujer en estado

Voz 1509 15:34 en en porcentajes más o menos cuántos usuarios barra usuarias tenéis son mayoría ellas ellas ellas gana

Voz 0460 15:41 de forma aplastante pero ella como

Voz 17 15:43 no sé si les pero ya no es como antiguamente que será solemnes antes encantar unos datos de Garbajosa solamente venían un diez por ciento de hombre nosotros la verdad

Voz 0460 15:56 son treinta treinta treinta y cinco por ciento de hombre más o menos y un sesenta y cinco por ciento mujeres aproximadamente

Voz 9 16:02 sí pero es verdad que cuando yo descubren pilates o cualquier tipo de programa de los que tenemos en este caso de éste a lo mejor más o menos que sí que está por así decirlo te puede venir más un perfil corredor que corredora que no tenía porqué pero es verdad que ellos en el momento en el que descubren las sensaciones Si de demás sobre todo en el caso de que la mayoría de clientes que podemos tener a lo mejor el sesenta por ciento vienen por recomendaciones de traumatólogos por lesiones es verdad que ellos finaliza muy rápido oí es como si se lo marcan como una obligación por así decir

Voz 1509 16:32 también os diré una cosa precisamente hasta donde yo sé los hombres no estáis sobrados de flexibilidad

Voz 17 16:38 ha de tocar a Saviola

Voz 1509 16:42 ticos donde está hice contadme donde está el estudio como la gente puede ponerse en contacto con vosotros qué tipo de servicios les vais a ofrecer un poquito esa oferta general de la anatomía

Voz 9 16:52 pues mira nosotros llevamos cinco años en el Madrid de momento estamos situados en el barrio de Chamartín valen precisamente en la calle Columbia número treinta y nueve y ahí tenemos nuestro estudio vale un estudio bastante amplio luminoso en el cual hay espacios para diferentes actividades iraquí en la verdad que no os podéis contratar a través de nuestra web que es W triple W la anatomía con doble A punto com Tomic eso sí

Voz 1509 17:16 no en francés

Voz 9 17:19 tanto mi punto com y en nuestra cuenta esta gran arroba la anatomía

Voz 15 17:36 veremos es Graciela

Voz 1509 17:50 hace un llamamiento público que la gente se anime a aprobarlo bueno porque entiendo que los recomienda

Voz 12 17:54 sí hombre lo recomiendo muy activamente la verdad es que creo que a la gente de este teníamos

Voz 11 18:02 los los prejuicios que tiene el pilates y a la sobre todo los corredores porque creo que ayuda mucho a evitar lesiones y a a hasta más preparado en el fondo para las carreras entonces aunque al principio te parezca poco pérdida de tiempo entre comillas creo que el rendimiento se tiene que notar yo ya os lo diré cuando haga mi primera carrera que por cierto cuáles

Voz 1509 18:25 es

Voz 11 18:26 pues de él no sé si participar en la Media Maratón de Madrid todo yo soy muy fan de la Behobia Hay la verdad es que no no sólo corre carreras de diez kilómetros y luego la Behobia obvias

Voz 16 18:37 la todavía eh queda todavía para la idea muchos iba bien no

Voz 9 18:40 puede invitar a otra carrera que se celebra también en mi pueblo manchego

Voz 17 18:44 no no si yo organizan familiares ya mismo

Voz 1509 18:47 a tu disposición toda mi vida

Voz 17 18:50 es la vuelta a la peña San Blas son catorce kilómetros

Voz 9 18:53 de una carrera Mista en la cual el runner va a disfrutar de un entorno bastante bonito bastante duro porque hay mucha seguridad cuando es pues mira es creo que es el este primer fin de semana de febrero creo que la en la web de de vuelta a la peña San Blas y te vamos a encontrar aquí en la línea de salida bueno es que este año lo que estoy un poco de capa caída pero me enteré

Voz 1509 19:16 Agustín Víctor Graciela que ha sido un placer charlar estos minutos con vosotros bueno de la propuesta desde luego es distinta es innovador animamos a todo el mundo a que por lo menos se anime a ir una vez probarlo y luego decidir si le gusta si les sirve os y no va a volver a pisaron una clase de pilates en el resto de su vida lo dicho gracias por estar con nosotros así que vamos a veces a otras

Voz 17 20:11 si te gusta correr te gustará

Voz 1509 20:13 qué tal Valentí buenos días o sea que es usted el atleta más veterano de España

Voz 21 20:20 yo un número uno los demás no llegan siempre bien gustado correr no palabra nunca

Voz 18 20:26 a mi trayectoria vivida y es lo que hice yo

Voz 21 20:31 fue a hacer muchas carreras populares

Voz 22 20:33 hay escuchas Runner a la carta en la aplicación de Cadena Ser o en el podcast de nuestra web suscribe T para no perderte ningún programa

Voz 17 20:41 el universo Ramin espacio patrocinado por Murgui con tu educador físico personal

Voz 1509 21:07 una semana más nuestro coche en el estudio ya de la Cadena Ser Fernando Suances muy con qué tal muy buenas

Voz 23 21:13 hola muy buenas tardes y métodos de entrenamiento

Voz 1509 21:16 yo creo que es la parte más dura quizá para el alumno no para de SER Runner que se acerca a vosotros y que bueno pues quiere ponerse enfermo quiere cumplir un objetivo como puede ser completar una media maratón o una maratón hay digamos cuatro grandes grupos de entrenamiento y hoy vamos a a bueno pues a especificar qué características tiene cada uno y a quién le pueden servir

Voz 23 21:35 y bueno este programa Un poquito más formativo pero bueno he removido con creo que que da vamos a dar a conocer estos métodos de entrenamiento pues bueno para que se sitúe un poquito más para que los entrenamientos pues bueno más orientados a algún método como concreto no saber que estoy haciendo realmente

Voz 1509 21:53 son los métodos que tú en peleas con la gente a la que entrenas

Voz 23 21:56 eso es se emplean todos con todos los corredores

Voz 1509 21:59 o algunos tipos para cada prueba concreta

Voz 23 22:02 no os hemos dejado colgados en la página web en los métodos de entrenamiento para cada una de las disciplinas del Ram para maratón para media maratón incluso pues bueno para la gente Un poquito ya más experta café pista pues mil quinientos o tres mil que tengan una referencia yo están marcados cada uno de los entrenamientos que se deben utilizar para cada una de esas pruebas

Voz 1509 22:22 Alem eh hemos dividido todos los entrenamientos en cuatro grandes grupos el primero de ellos se Fernando es lo que hemos llamado los entrenamientos continuos que son estos entrenamiento

Voz 23 22:31 pues eso es como su propio nombre indica pues son continuos no dejamos de correr con lo cual pues tenemos un continuo extensivo que tiene una duración entre treinta minutos y dos horas que se sitúa en una zona uno muy llevadera en lo que tenemos conocido como pues rodaje largo de fin de semana

Voz 1509 22:48 vale a un ritmo más o menos tranquilo eso es

Voz 23 22:51 no se gente abajo una zona modera muy baja muy llevadera luego tenemos un continuo intensivo que es un poquito pues bueno sube un poquito otra zona más más arriba la distancia va a ser menor porque la intensidad eso es un poquito mayor dentro de los continuos seguimos con el variable ahora esto es Lama variable porque cambió un poquito los ritmos pero remarcar que seguimos se de manera continua aquí se iba a ver como una recuperación pero en todo momento va ser activo con lo cual no dejamos de correr se va un poquito más intenso esa recuperación hace a trote suavecita

Voz 1509 23:24 Menorca el último eso es tenemos el continuaba

Voz 23 23:27 hablé dos en el que ella lo haces más alta más corto el entrenamiento entre veinte y cuarenta minutos si dijeramos que el periodo de intensidad dura entre tres y cinco minutitos más o menos un mil en el que sí que puede haber un descanso un poquito más largo ya de tres minutos porque dijéramos que sentenciar se ha mantenido durante un tiempo más largo pues recuperación un poquito más largo pero remarcó vamos que esa recuperación es activa suavecita

Voz 9 23:51 pero activan ningún momento nos hemos parado

Voz 24 23:54 bueno pues saltamos al segundo grupo Fernando son los intervalos y aquí bueno pues hay parones estamos hablando de de las series no

Voz 23 24:02 eso es es que es el típico son las las series que realizamos un poquito en las pistas que hace un poquito más rápida y luego pues hace una recuperación más o menos corta y se pueden hacer pues activa o pasiva

Voz 5 24:17 a la hora de entrenar Fernando hasta cuando hay que exigirse es decir en qué momento está bien parar hay que era partidario de darlo todo en un entrenamiento de bueno también de tener en cuenta cómo llega a la semana pero no sé qué nivel de sufrimiento y pide

Voz 24 24:32 a a la gente con la que estás entrenando

Voz 23 24:35 pues bueno e eso depende de la planificación no es el mismo entrenamiento tú has decidido cada semana semana micro ciclos las dado una carga hay una semana que los entrenamientos tienen que tener carácter del esfuerzo mayor mayor intensidad y luego hay otras otras que será como más descanso más de adaptación en el que se exige como menos indudablemente sí aquí estamos

Voz 5 24:57 hola

Voz 23 24:58 hablando de un perfil medio así pues bueno la gente no puede ser alta sino lo importante es que vaya Azim de entrenamientos que vaya adaptándose que vaya conociendo los ritmos que vaya cogiendo hábitos de beber agua de no beber agua hay otros a otras cositas que son como más importantes que que no decirle que tiene que hacer luego como al máximo que no es el objetivo indudablemente que lo tenga que hacer al máximo

Voz 1509 25:22 son las series las más temidas quizá entre entre la gente lo que más le cuesta no entrenará lo a los runners da cierta pereza o un fin es un entrenamiento que no acaba de convencerles porque no es ese ritmo constante en el que uno se siente cómodo y en el que a uno le gusta correr precisamente de ahí viene no la afición a este deporte y sin embargo en las series te trastoca un poco ese tipo de planes no sé si hemos acabado Fernando con los cuatro tipos que teníamos dentro de los intervalos

Voz 23 25:44 no en los nombramos tenemos un intervalo extensivo largo que la violación sería cuarenta y cinco a sesenta minutos luego tenemos el Inter básico esté sí

Voz 10 25:53 con medio

Voz 23 25:55 la duración del entrenamiento serían treinta y cinco minutos a cuarenta y cinco una carga de uno a tres y luego en el metemos con los dos últimos que esto sí que son ya muchos más intensos el intervalo intensivo corto que la duración de los entrenamientos de veinticinco a treinta y cinco la carga ya es muy pequeñita entre quince y sesenta segundos especialmente entre veinte y treinta en el que la recuperación va de dos a tres y las macro pausas de de diez a quince minutos y el último sería intervalo intensivo muy corto en el que la duración del entrenamiento varía de veinticinco a sesenta una carga de ocho a quince segundos y otra vez serían tres cuatro repeticiones si tres cuatro series recuperación también activa

Voz 1509 26:38 el tercer gran grupo Fernando es el de las repeticiones así lo hemos llamado también con unas cuantas categorías que que entrenamientos este

Voz 23 26:44 bueno esto ya es un poquito ya para especialistas eso modalidades y de medio fondo en el que ya la intensidad es muy muy alta que se hacen solamente muy poquitas repeticiones pero aún hay una intensidad muy elevada esta para nuestro equipo de usuarios pues bueno pues no no está como recomendado este tipo de entrenamiento

Voz 1509 27:04 vale vamos hay un poco de lado para cuando avancen un poco más

Voz 23 27:07 sí es verdad pero no tengan ya varios años de experiencia

Voz 5 27:10 saltamos al cuarto y último grupo en el que vamos a a competir o al menos vamos a simular una competición esto es tomar la distancia que que nos hemos puesto como objetivo bueno pues un poquito más un poquito menos en función de las fuerzas con las que nos veamos no Fernando esto ya esto ya sería lo último antes de pasar a a la competición

Voz 23 27:29 eso es previo ya la competición pues bueno se pueden hacer otro tipo de competiciones con la misma distancia o a veces son un poquito más cortas un poquito más más largas y es el ritmo de competición y si hacemos un poquito más corto pues éste será un poquito más rápido y si hacemos dijimos una distancia un poquito más larga pues indudablemente el ritmo de competición si era un poquito como más va mira

Voz 5 27:55 ejemplo vamos a hacer la la Behobia San Sebastián esa distancia no reglada no habitual de veinte kilómetros cuál sería el tope para para entrenar catorce quince kilómetros ahí ya sí hemos hecho es justo no podemos considerar preparados para para asumir una veinte K

Voz 23 28:13 bueno os hemos marcado también tiene un ejemplo de los métodos que se utilizan en este caso pues para una media maratón en el que tenemos once entrenamientos continuamos extensivos que eso sería las tiradas largas de fin de semana de una horita horita y media o así luego un con tino intensivo en el que aquí podemos meter un entrenamiento que es típico de pues de que a nosotros nos gusta meter ahí desde muy Conred comentamos que sería hacer un test como de una hora que corresponde a ese método de competición y control en el que en vez de recorrer pues veintiún kilómetros pues un treinta o un cuarenta por ciento menos pues corresponde además menos a quince kilómetros esa intensidad mantenía durante una hora pues bueno entra dentro de lo que sería un método continuo intensivo o antes de sesenta minutos puedes mirarlo en el programa anterior hablamos de las zonas lo tienes ahí como marca Edit

Voz 1509 29:05 cuántos días antes de la competición normalmente es bueno hacer este último test

Voz 23 29:09 pues bueno ese podía hacer como no era un par de veces Si el último pues por lo menos dos semanas antes algún otro previo pues para tenerlo como referencia ya en este último pues bueno ir a afinar bien lo que es ese ritmo en el conocido ese ritmo

Voz 1509 29:25 para terminar hoy Fernando hemos buscado un ejemplo concreto en este caso el de la Media Maratón

Voz 23 29:29 eso es ya habíamos comenzado a hablar entonces habíamos dicho que el tercer entrenamiento es un continuo variable que podríamos decir ahí que que sería el Lake he teníamos dos continuo variable continuo variable dos pues uno con ellos un poquito como más larga ha sido continuo variable dos luego un intervalo extensivo largo en el que la serie se habría que elegir después de de quince minutos esa serie de quince minutos que corresponden a a un tres mil aproximadamente he ritmo un poquito como más intenso que que contiene no intensivo el continuo vaivén variable

Voz 5 30:08 a Fernando brevemente que nos va a traer para el siguiente programa

Voz 23 30:12 la siguiente programa pues ya que hemos conocido los métodos de entrenamiento tenemos las zonas de entrenamiento pues nos vamos a ir a la pista a realizar una series de cuatrocientos metros

Voz 25 30:21 tienes una meta deportiva o quieres mejorar tu salud el educador físico con está a tu lado te ayudamos a lograr el objetivo

Voz 17 30:30 iconos somos especialistas en actividad física deporte y salud ayudamos a mejorar tu calidad de vida y el rendimiento a través de actividades físicas personalizadas con un educador físico profesional a tu lado Vogue con

Voz 1509 31:05 ya que estamos en enero hoy nos vamos a despedir marchando unos hasta la nieve y hasta la montaña en concreto a una carrera que se celebra este fin de semana el segundo Snow Running Larra Belagua en tierras navarras al frente de la organización vamos a saludar a cesar Irigoyen la César muy buenas hola buenos días qué tal decía yo segundo pero el año pasado es verdad que con la nieve algún que otro contratiempo tuvisteis no en la primera edición un contratiempo eh

Voz 7 31:30 el se decidió cambiar la la fecha inicial a abril porque hubo una alerta naranja es un es un lugar complicado bueno es un lugar de alta montaña en el Pirineo icono por temas de avalanchas Ventisquero teniendo en cuenta de que la carrera lleva asociadas unas jornadas de puertas abiertas muy familiares pues decidimos no poner en riesgo a ninguna familia pasamos al mes de abril así fue

Voz 1509 31:58 valen este año entiendo que las previsiones meteorológicas son mejores que en principio vais a celebrarlos sin problemas el sábado

Voz 7 32:03 P y la verdad es que que ahora mismo tenemos un un parte meteorológicos que no es muy halagüeño pero pero bueno seguimos adelante hasta que de forma y al gobierno en Navarra pues bueno pues pueda decidir cerrar o que o que una alerta una alerta naranja dadas las previsiones es que durante las horas en la carrera esté nevando pero bueno es que el problema es la carretera yo creo que a todos los que vamos a este tipo de competiciones y eventos el hecho de que nieve creo que haya un punto más

Voz 1509 32:43 sin duda sin duda bueno a ver si os abre esa pequeña ventanita ellos permite celebrar la prueba como te decía sin problemas porque vamos a hablar del resto de actividades porque tenéis un programa como tú decías amplio para este fin de semana pero esa carrera que va a comenzar a las cinco de la tarde si no me equivoco si entorno a las cinco de la tarde

Voz 7 33:00 esa la carrera son once kilómetros he debido al al horario de comienzo está poner una de las condiciones obligatorias el uso de de frontal además nuestro patrocinador oficial los CD frontales para todo el mundo hay ay bueno eso el recorrido conversión se que once kilómetros unos cuatrocientos metros de desnivel por el Parque por la Reserva Natural de la del el agua

Voz 1509 33:27 en una zona montañosa que altitud estáis exactamente

Voz 26 33:30 pues vamos a oscilar entre los mil cien y los mil quinientos metros entonces tú ubicado insistimos

Voz 1509 33:37 en una zona de montaña con mucha nieve junto al centro de esquí nórdico de Larra Belagua donde César habéis ha organizado un día completo no solamente para la gente que se apunte a la carrera sino para todos los acompañantes no las familias que se acerquen hasta allí cuéntanos un poquito que es lo que habéis preparado

Voz 26 33:53 pues hemos decidido que sea una jornada de diversión a una jornada de puertas abiertas comenzaremos entorno a las diez de la mañana ofreciendo raquetas gratis a todo aquel que quiera para pasar ahí haremos un recorrido de aproximadamente una hora por los por los alrededores no otras que hay que hay marcadas y posteriormente vamos a ofrecer la posibilidad de de poder eh es un curso que se hace de auto Rescate Montañas no tratando de de informar a todo el mundo cuáles serían las pautas para un rescate un rescate en el caso de que te dioses sólo ir siguiendo esa línea después es Lubre un grupo de voluntarios de salvamento canino y nos van a dar una exhibición de de rescate a una persona enterrada en en la nieve también tenemos una marca de de coches que nos va a hablar un poco sobre la la conducción en nieve vale concluía posteriormente gracias a que sólo se le Ron Cary abriendo ya la hora de la comida pues haremos una una cata de quesos para luego disfrutar de un menú especial que han preparado en el en el restaurante del centro

Voz 1509 35:09 bueno vamos que es un día completo insistimos con esa parte importante también de supervivencia de cómo hacer frente a situaciones que nos pueden sobrevenir a todos en las zonas de alta montaña en invierno aparte gastronómica la parte evidentemente de la prueba cesar el resto del invierno entiendo que haya actividad no por allí que es verdad que esta carrera bueno pues se da una oportunidad a todos los corredores de montaña a los que les gusta también la nieve de participar pero que es una zona donde todo el invierno y actividades deportivas

Voz 26 35:35 sí ese el de la reserva natural de Larra ofrecer muchas cosas y el centro en en concreto durante todo el invierno puedes hacer esquí de fondo que se pueden hacer también paseos con con raquetas pero no sólo eso en verano y junto a actividades que se proyecta en desde desde Isaba se pueden hacer pues nosotros hacemos al también salidas de marcha nórdica para recorrer parte del del Camino de Santiago de la zona para recorrerse bueno me incluso rutas en bicicleta hay muchas actividades las que se pueden hacer en partiendo desde el centro y en la misma zona de de Larra

Voz 1509 36:13 en lo del snow Running Cesar que es una palabra entiendo que de los últimos años no que toda la vida se ha corrido por el monte la gente que corre por el monte en invierno lo hace con nieve pero ahora le ponemos este este nombre digamos moderno

Voz 26 36:25 bueno lo que tratamos de hacer de alguna forma es internaciones quizá no sea lo que sí que es importante es que corredores corrió Polaris runners montañeros que corren todos acabemos estando en el mismo sitio y haciendo lo mismo no nos fascina al lado de la definición pues digamos que que es como una internacionalización no oí cómo lo que queremos es darle un aspecto cada vez más internacional a este evento les gustaría poder ser el Campeonato de España el próximo año Nos gustaría entrar en el circuito de carreras internacionales en nieve bonos a son nuestras aspiraciones no nuestra mirada al cielo por eso básicamente pusimos el el nombre aunque con el apellido claro de la rave el agua

Voz 1509 37:12 a ti te van estas carreras entiendo

Voz 26 37:15 a mí me van esas carreras de hecho yo como como organizador y gerente de corriendo por el mundo he de reconocer que me gusta más tratar de conocer sitios nuevos para poder ofrecer los después que ir a las carreras mi día a día familiar y por trabajo son de entrenos muy por la mañana compró en tal muy por la noche compró en tal muy de de de tratar de buscar sitios nuevos para ofrecer nuevas estarían a mi me gusta mucho correr por la nieve me gusta mucho correr por el monte me gusta correr haré hicisteis es en parte parte de de Un de una idea de salir con un grupo de amigos de Roncal correr iraquí dijo eh qué bonito sería poder ofrecer al resto de la gente la posibilidad de correr de noche entre este bosque en estas pistas en este parque ya que un poco la idea

Voz 1509 38:11 se lo preguntaba porque claro muchos de nuestros oyentes se quizás sean más trailers pero de monte digamos y nieve no no sé si hay muchas diferencias deportivamente hablando a la hora de prepararse a la hora de equiparse y demás para hacer una carrera en el mes de enero y rodeado de nieve

Voz 26 38:25 y bueno para aquellos que que nunca lo hayan hecho puede ser una puede ser una novedad no quiero decir que la diferencia básica reside en en a qué hora lo hagas cuenta nieve en ese momento no quiero decir que es Chile la nieve está más dura con unas botas que tengan que que que que tengas para correr barro es más que suficiente si además asocia a todo tipo locas unos unos crean pones para correr que existen unas raquetas para correr bueno ver el resultado es mejor con peor nieve la acabas hundiendo más pero bueno yo creo que no existe un entrenamiento específico mucho más allá de de tener la opción de alguna forma de poder correr por el mismo lugar y conocer el recorrido no yo no conozco a nadie que entre expresamente para él

Voz 1509 39:14 pues ya lo ven una propuesta diferente en este caso rodeada de nieve en este mes de enero en concreto para mañana sábado a partir de las cinco de la tarde pero insistimos durante todo el día un amplio programa de actividades en este segundo es Running Larra Belagua en el Pirineo navarro César Irigoyen que vaya bien la carrera que finalmente se pueda celebrar si gracias por haber estado con nosotros vale mucho

Voz 26 39:34 gracias a una última cosa por aquello de que tenemos un buen acuerdo con la Federación decir que este año de esta carrera va a salir el navarro o la Navarra más rápida corriendo por nieve ya que es campeonato campeonato Navarro

Voz 1509 39:49 vale ser apuntamos Innova ya Nos lo traerá al programa vale

Voz 26 39:52 claro que sí encantado muchísimas gracias a vosotros

Voz 1509 40:03 y un par de citas más para el fin de semana la primera en Extremadura séptima Media Maratón los Marruecos en Malpartida de Cáceres organiza en el Club de Atletismo de la localidad y el Ayuntamiento gay además de la Media Maratón los veintiún kilómetros una segunda carrera de diez y medio la salida el domingo a las once de la mañana desde la plaza de la Nora is seguro que con un clima bastante más cálido también el domino algo tiene lugar un fiestón del running las Palmas maratón de Gran Canaria también la media y la prueba de diez ca va a reunir en total a más de quince mil personas a las ocho y media la salida de las dos distancias más largas a las once y media el diez k dos modalidades más en este caso para el sábado carrera accesible tres kilómetros a las diez y media y el Mini Maratón desde las cuatro de la tarde

