Pilates + running

Voz 3 00:21 nació para que nació para correr un maratón y ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también en precisa coger coger unos de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes correr mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 4 00:45 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 5 00:56 o mucho menos

Voz 1509 01:08 hola somos bienvenidos a SER Runner una semana más que nos gusta el deporte lo sabéis de sobra pero qué mejor que poder fusionar lo lo hemos hecho ya otras veces en el programa y queremos hacerlo de nuevo hoy en este caso con el pilates hablamos de una disciplina nueva que se basa en la biomecánica del cuerpo humano que es capaz de detectar los fallos musculares de diseñar así ejercicios para poder mejorar las deficiencias en nuestro movimiento como deportistas el objetivo es el casi siempre fortalecer el cuerpo evitar lesiones mejorar el rendimiento así que para conocer esta técnica hemos invitado a los promotores de la anatomía un centro que está en Madrid también ellos los creadores de este pilates Ram Fruit quédense con el nombre están en Radio Madrid Agustín Oliver o la Agustín muy buenas

Voz 0460 01:49 muy buenas y Víctor Ruiz hola Víctor

Voz 1509 01:51 eh bueno lo primero tenéis vosotros dos la palabra para intentar resumir me en qué consiste esto del pilates Ram Fleet

Voz 0460 01:58 pues mira te comentamos un poquito a al final lo que hemos hecho es crear un protocolo específico para corredores en el cual hemos englobado diferentes técnicas pero sobre todo el tema del pilates y sobre todo el pilates máquinas más bien y lo que hemos hecho a través de un estudio de la mecánica del cuerpo hemos estado analizando cómo se produce el patrón de la marcha también el patrón a la hora de de correr y entonces hemos quedado unos ejercicios en concreto para prevenir lesiones para mejora del rendimiento durante la tarde

Voz 1509 02:33 mira os he oído decir que hay ciertas carencias a la hora de trabajar el cuerpo por parte de los runners excesivamente centrados en el tren inferior bueno qué consecuencias puede tener esto no o qué deficiencias podemos tener si nos centramos exclusivamente de la cadera para abajo

Voz 0460 02:51 claro al final si no trabajamos lo que por ejemplo puede ser el miembro superior a nivel abdominal por ejemplo en la fase de braceo a la hora de correr pues estamos partiendo seguramente bastantes sinergias entre cadenas musculares

Voz 6 03:05 a la hora de a la hora de correr por lo

Voz 0460 03:07 tanto tenemos que tenemos que trabajar también en esas zonas que ya te digo que normalmente son zonas que se dejan un poco se dejan un poco olvidadas

Voz 4 03:16 qué máquinas sirven

Voz 1509 03:18 zifios del pilates porque habrá quién nos escuche esté acostumbrado o haya practicado alguna vez lo haya visto al menos de cerca cómo es una clase de pilates y allá quién no les suene absolutamente a nada

Voz 4 03:29 pues al final nosotros trabajamos siempre en en un estudio de pilates máquina la noto mi el el eje principal siempre ha sido el trabajo o mediante mediante el estudio de máquinas entonces la máquina siempre más típicas suelen ser reforma las torres de entrenamiento oí nosotros siempre intentamos meter toda la parte de pilates Matt que es la parte de pilates suelo alternando ejercicios mezclando esos elementos en la máquina y la máquina lo que nos permite siempre es lograr un beneficio mucho más rápido a la hora del estreno del estiramiento que es otra de las carencias muchas veces que los corredores destaca eso yo que también suelo correr a veces solemos tener sobre todo a nivel de que te ideales sobrecargas musculares en pilates como eje por así decirlo su objetivo siempre es el trabajo muscular y a la vez el estiramiento vale un estiramiento que se lleva notando a cada sesión mucho más hizo complemento para así perfecto para para lo que es un una carrera completa la cual tu poder luego alternar el pilates como como se complemento que que te da algo que nunca ya sea lograr en en estiramiento por tu cuenta por así decir

Voz 1509 04:35 Paris conmigo en que él pilates tiene muchas veces un un halo de duda no entre bueno mucha gente que dice eso no es deporte eso es relajación ese entidad hay cuatro estiramientos con toda abrir de culpas para ellas para señoras de setenta es verdad es que sí es muy muy de irse

Voz 4 04:53 bueno suele pasar muchas veces que suelen venir ellas por así decirlo nuevo suelen venir de ellos como a regañadientes pero luego dicen tras la mayoría de veces te comentan es es que mi pareja me dice que quiere venir pero dice que esto es de señora si estas cosas pero luego se ha dado cuenta verdaderamente de lo que es el pilates y además bueno nacional lo puede comentar que ya lo sabe más

Voz 1509 05:12 con ella pero no sé si llamarte Graciela usuaria o al una tú me dirás Graciela Oviedo una de eh bueno insisto de las usuarias de este método que fusiona el running fusionar el pilates o la Graciela muy buenas

Voz 7 05:24 hola buenos días qué tal no es para señoras de setenta no

Voz 8 05:26 la gente no

Voz 7 05:29 os voy a hace lo pensaba que tenía ese prejuicio empecé un poco por el tema de ajo pues voy a obligar me estirar porque al final siempre corres vas con prisa in nunca mejor dicho y entonces me empecé un poco pilates por eso es tirar ideado cuenta que que vamos a sudar la gota gorda hay acabas con con dolor tú corrías ya antes de eso

Voz 1509 05:54 te pilates sin yo llevo corriendo

Voz 7 05:57 doce años así vamos no de una manera profesional porque has tenido yo no sé si lesión

Voz 1509 06:03 los problemas es cierto bueno algo que hayas notado que desde que empezaste hace unos meses ha ido

Voz 7 06:08 mejorando si en nota mucho que disfruto corriendo ahora porque mía yo antes no podía ni hablar en las carreras jamás he podido hablar yo soy días que corro voy a Madrid me pregunta qué tal vas ir yo no no sabes quién no puedo hablar

Voz 1509 06:21 gesto de OK con el si ya está ya está odio

Voz 7 06:24 hable en vez de repente me dado cuenta de Dios juez si es que se puede hablar es mucho mejor te hace las cosas más llevaderas Si sobre todo la rodilla que yo siempre he tenido problemas de rodilla mantiene hacia infiltraciones y ahora la verdad que llegó pocos meses pero menos a lo mejor no quiero cantar victoria tan rápido pero me noto bastante mejor

Voz 1509 06:47 eh Graciela cuéntanos un poquito como es una de estas clases tú como como usuaria que quizá no puedas dar esa visión más cercana no a los que digamos los estemos pensando o podamos algún día dar el paso y cruzar esa puerta de de la clase

Voz 7 06:59 que los principios básicos son los del pilates no queda lo que yo venía haciendo insisten mucho en toda la parte abdominal porque yo no sé quién ya que es como una bisagra no del cuerpo si al final no que no la es suficientemente dura todo al toda esa parte para correr la postura hay todo origen mucho el tema de la postura hay sobre todo la respiración que mi caso también era otra de mis problemas las cuestas las llevo fatal

Voz 8 07:26 muy arriba claro pues claro está me está bajo vamos oye la hija de viento arriba

Voz 7 07:35 Intel que insiste mucho en la parte la respiración que es algo que te da pereza ponerte a a practicar porque los que estamos acostumbrados a correr nos gusta correr no te gusta parar te a ver a oír la respiración y esas cosas lo todo el tema de fortalecerlo pues las piernas y todo eso es una mezcla un pilates como el que hacía antes pero insistiendo más en los puntos débiles Picasso para mejorarlos

Voz 0460 08:02 también por ejemplo lo que lo que hemos hecho con con el programa es añadirle un trabajo de cadenas musculares no solamente con el trabajo más analítico que es lo que puede realizar el método Pilates como dice Graciela al final del trabajo de piernas sino que nos vamos a fijar también en trabajo de cadenas musculares tanto anteriores posteriores comedia

Voz 4 08:21 has

Voz 0460 08:22 que al final lo que va a hacer que la eficiencia durante la carrera sea mayor es si el trabajo de toda la cadena muscular que va a trabajar su funcionamiento correcto entonces nosotros lo que vamos a ver es un poco donde se encuentra el fallo de esas cadenas y luego vamos a trabajar esas cadenas o bien con en suspensión o bien hemos trabajado con propio decepción desequilibrios o con cargas que ya no es solamente un trabajo únicamente como el que se realiza en pilates sino que va va un poquito más allá vale sobre todo en otro tipo de de entrenamientos deportivos

Voz 10 09:02 hay con donde se Sue a pues lo Pleiss Pichu India para nada tú

Voz 8 09:36 quería hablaros también de algo un poquito más especializado que en el programa hemos abordado a veces con eh

Voz 1509 09:42 a doctores y con especialistas en en temas relacionados con la mujer en este caso veo que vosotros hacéis hincapié no sé si en uno de los programas au bueno en general clases para embarazadas suelo pélvico cosas que cada día son más conocidas no entre la gente entre las mujeres mejor dicho que que con

Voz 0460 09:57 claro al final por ejemplo una mujer que haya estado embarazada hay que en mente corriera antes porque si quiere iniciar en El mundo del running tiene que tener bien trabajado Suu zona del suelo pélvico y su zona abdominal para ello pues hay que hacer un trabajo previo de hipocresía Bosso se puede hacer un nosotros también tenemos un programa específico o de posparto en el cual pues aparte de englobar ejercicios y pop lesivos también vamos a trabajar otra vez las cadenas luego terminaremos siempre con unos entrenamientos más funcionales los entrenamientos de alto de intensidad para que así en el momento de la de la carrera si hay algún tipo de de presión sobre esta zona pues el suelo pico responda como algo tiene que responder no se perciba absolutamente para nada durante

Voz 4 10:45 durante la carrera no parece al final bueno estoy es mucho más de Agus que es el que llevó el tema euros ginecología además pero es verdad que las mujeres están llegando a ese punto ya de que te comentan las cosas sin sin tabúes Si al llegan y te comentan oye yo corro tenemos este tipo de problemas tengo incontinencia has tengo se habla completamente normal que ya ya era hora sí es verdad es verdad para aprovecharlo estaba viendo decir no pero es verdad que se pueden trabajar de muchas maneras como bien ha dicho algún intentar que la mujer a la subida anormal después del embarazo después del parto y que pueda seguir corriendo en este caso que que yo creo que es un terreno también que hay en el mundo

Voz 1509 11:25 llegan mujeres todavía que piensan que una vez alguien ha tenido hijos ya no puede correr no no puedo

Voz 8 11:30 serlo igual no es que se lo que al final no

Voz 4 11:35 como Mondo tabú es por así decirlo

Voz 11 11:37 eh

Voz 4 11:39 han tenido varios embarazo varios partos pero a la hora de comentar sobre todo el mundo a lo mejor en este el pilates sobre la fisio novena nosotros de de un perfil masculino ya es como una momento de de de de silencio en el cual no se toca en ciertos temas ya es como si nos hubiéramos quedaba embarazada pero la del Espíritu Santo básicamente pero es algo muy sencillo lemas a la hora de abordar que es lo mismo que tener una lesión en la rodilla como comenta Graciela que lo mismos una incontinencia un problema que no sólo afecta en tu vida sexual sino que afecta en este terreno por así decirlo del impacto que se produce a la hora de la carrera

Voz 1509 12:14 las ve Graciela de que son gente maja con la que se puede hablar no

Voz 8 12:16 se ve que yo no he sido yo hago todo el pack

Voz 4 12:23 al final la también lo que hemos generado es como un entorno bastante cercano familiar y al final siempre abordamos nosotros clases de una manera muy reducidas entrenamientos personales clases individuales y trabajo máximo en grupos de tres persona vale lo que nos permite generar un ambiente bastante como de trabajo

Voz 1509 12:41 cómo te fue batidora después del embarazo ese después de haber sido madre

Voz 7 12:46 pues fenomenal la verdad es que la mejor marca del año justo después de dar a luz que fue la Behobia genial yo empecé a correr un muy pronto después de

Voz 1509 12:57 después de dar a luz define muy pronto que aquí yo he tenido casos hasta de dos semanas más tarde

Voz 8 13:03 similar similar te diría que tiene no puede pagar un poco más esperé a veinte días eh porque me comían los demonios

Voz 7 13:15 pero es que la Ardanne si estás bien y lo puedes seguir haciendo hoy durante el embarazo has estado activa como es mi caso que que yo he estado haciendo pilates estaba haciendo he estado corriendo y todo hasta el último momento Lola recuperaciones mucho más sencilla

Voz 0460 13:33 cuando dice el último momento es que el día antes de dar el look corrió en nueve kilómetros su master class de Pilar

Voz 1509 13:41 de repente sobrevino el parto claro en mitad de la carrera

Voz 0460 13:45 las últimas clases había momentos de esto de posiciones imposibles de Pilates de estas que no son de señoras de setenta que decía aquí se va a escapar

Voz 8 13:51 no te da nada aguanto aguantó aquí

Voz 1509 13:56 al final es lo que siempre se intenta transmitir no mientras tú te encuentres bien no haya ninguna contraindicación ningún problema asociado ninguna enfermedad en fin el embarazo embarazos una situación como como cualquier otra en la que obviamente hay que tener es claro tampoco nadie está enfermo por estar embarazada

Voz 0460 14:11 no lo que pasa es que hay veces que se pone como muy

Voz 4 14:13 gente que no ha hecho deporte en su vida se quedan en estado se queda embarazada ella es como me ha dicho el ginecólogo que tengo que empezar ahí de repente te viene a una persona que no ha hecho ningún tipo de deporte le da por ir a natación sin saber nadar ir a correr sin correr a pilates y querer era una clase fuerte entonces siempre tenemos que frenar un poco y saber hacia dónde vamos o claro también nos encontramos

Voz 0460 14:34 el el perfil justo de que a lo mejor después del embarazo y del parto la mujer quiere quiere perder peso sin haber corrido antes esa metido de lleno en intentar correr apuntarse carreras populares y eso sin saber cómo tiene el Estado de suelo pélvico pues el final es un es un error porque hay que trabajarlo mero y luego ya poquito a poco podría ir iniciándose

Voz 4 14:57 el tema del Ram si al final todo surge por así decirlo el programa el pilates run fluido los diferentes programas que tenemos en la anatomía surgen de del análisis por así decirlo de las necesidades de los clientes Si ahora evolucionan que vamos viendo en los cinco años que llevamos al final yo por ejemplo incide con Agus con el programa de este porque ha vivido el running de cerca hago mi familia a mi entorno y demás yo también lo he hecho y la verdad es que era una necesidad a cubrir el tema embarazadas otra necesidad a cubrir pero es verdad que englobado todo un perfil muy amplio de mujer embarazada que corre o Mujer en estado

Voz 1509 15:35 en en porcentajes más o menos cuántos usuarios barra usuarias tenéis son mayoría ellas ellas ellas gana

Voz 0460 15:41 de forma aplastante pero ella no no sé si pero ya no es como antiguamente cuando seguro que será solemnes antes encantados por unos datos de Garbajosa solamente venían un diez por ciento de hombre nosotros la verdad es que yo creo ya son treinta treinta treinta y cinco por ciento de hombre más o menos y un sesenta y cinco por ciento mujeres aproximadamente

Voz 4 16:03 sí pero es verdad que cuando ellos descubren pilates o cualquier tipo de programa de los que tenemos en este caso este a lo mejor más o menos que sí que está por así decirlo te puede venir más un perfil corredor que corredora que no tenía porqué pero es verdad que ellos en el momento en el que descubren las sensaciones Si de demás sobre todo en el caso de que la mayoría de clientes que podemos tener a lo mejor el sesenta por ciento vienen por recomendaciones de traumatólogos por lesiones es verdad que ellos finaliza muy rápido oí es como si se lo marcan como una obligación por así decirlo

Voz 1509 16:33 menos diré una cosa precisamente hasta donde yo sé los hombres no estáis sobrados de flexibilidad

Voz 8 16:38 sí tiene muy claro dónde tocar a Vendrell

Voz 1509 16:43 ticos donde estáis contadme donde está el estudio como la gente puede ponerse en contacto con vosotros qué tipo de servicios les vais a ofrecer un poquito esa oferta general de la anatomía pues mira

Voz 4 16:53 nosotros llevamos cinco años en Madrid de momento estaban situados en el barrio de Chamartín valen precisamente en la calle Columbia número treinta y nueve y ahí tenemos nuestro estudio vale un estudio bastante amplio luminoso en el cual hay espacios para diferentes actividades hay en la verdad que no puede contactar a través de nuestra web que es W triple W la mató mi con doble A

Voz 1509 17:14 punto com Anatomía eso se no

Voz 4 17:17 francés en francés ascenderá a la todo mi punto com y en nuestra cuenta esta gran arroba la anatomía

Voz 10 17:45 es Graciela

Voz 1509 17:50 hace un llamamiento público que la gente se anime a aprobarlo bueno porque entiendo que lo recomiendas

Voz 12 17:54 sí sí hombre lo recomiendo muy activamente la verdad es que creo que a la gente de siete días

Voz 7 18:02 que los los prejuicios que tiene el pilates y a la gente sobre todo los corredores porque creo que ayuda mucho a evitar lesiones y a a estar más preparado en el fondo para las carreras entonces aunque al principio te parezca o pérdida de tiempo entre comillas creo que el rendimiento se tiene que notar yo ya os lo diré cuando haga mi primera carrera que por cierto

Voz 1509 18:25 les

Voz 7 18:27 pues de él no sé si participar en la Media Maratón de Madrid todo yo soy muy fan de la Behobia Hay la verdad es que no no sólo corre carreras de diez kilómetros y luego la ve obvias

Voz 8 18:37 era todavía quedan todavía muchas iba

Voz 4 18:41 de invitar a otra carrera que se celebra también en mi pueblo manchego

Voz 8 18:44 bueno sí organizan familiares ya me quién es

Voz 1509 18:48 Asenjo disputó toda mía

Voz 8 18:50 es la vuelta a la Peña San Blas son catorce kilómetros

Voz 4 18:53 de una carrera Mista en la cual el runner va a disfrutar de un entorno bastante bonito bastante duro porque hay mucha seguridad cuando es pues mira es creo que es el este primer fin de semana de febrero en la web de de vuelta a la peña San Blas y me voy localizar te vamos a encontrar aquí en la línea de salida este año lo que estoy un poco de capa caída pero me enteré

Voz 1509 19:16 Agustín Víctor Graciela que ha sido un placer charlar estos minutos con vosotros hacerlo bueno de la propuesta desde luego es distinta es innovadora ni vamos a todo el mundo que por lo menos se anime a ir una vez probarlo y luego decidir si le gusta si les sirve os y no va a volver a pisaron una clase de pilates en el resto de su vida lo dicho gracias por estar con nosotros y nos vamos a todos ustedes

Voz 13 19:41 tu

Voz 10 19:43 sí

Voz 1509 19:49 no no