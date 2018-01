¿Qué tipos de entrenamiento hay? ¿Cuál es para mí?

Voz 1 00:00 espacio patrocinado por Moody Con tu educador físico personal

Voz 1951 00:23 una semana más nuestro Coutts en el estudio ya de la Cadena Ser Fernando Suances muy con qué tal muy buenas

Voz 3 00:29 hola muy buenas tardes y métodos de entrenamiento

Voz 1951 00:31 hace creo que es la parte más dura quizá para el alumno no para ese runner que se acerca a vosotros y que bueno pues quiere ponerse enfermo quiere cumplir un objetivo como puede ser completar una media maratón o una maratón hay digamos cuatro grandes grupos de entrenamiento y hoy vamos a a bueno pues a especificar qué características tiene cada uno y a quién le pueden servir

Voz 3 00:51 y bueno este programa es un poquito más formativo pero bueno removido con creo que que da vamos a dar a conocer estos métodos de entrenamiento pues bueno para que sí sí tuve un poquito más para que los entrenamientos pues bueno yo estoy más orientados a algún método como concreto no saber que estoy haciendo realmente

Voz 1951 01:09 son los métodos que tu en peleas con la gente a la que entrena se emplean todos con todos los corredores o algunos tipos para cada prueba concreta

Voz 3 01:17 no os hemos dejado colgados en la página web los métodos de entrenamiento para cada una de las disciplinas del Ram para maratón para media maratón incluso pues bueno para la gente un poquito ya más experta café pista pues mil quinientos o tres mil que tengan una referencia están marcados cada uno de los entrenamientos que se deben utilizar para cada una de esas pruebas

Voz 1951 01:37 e hemos dividido todos los entrenamientos en cuatro grandes grupos el primero de ellos se Fernando es lo que me lo hemos llamado los entrenamientos continuos que son estos entrenamiento

Voz 3 01:46 eso es como su propio nombre indica pues son continuos no dejamos de correr con lo cual pues tenemos un continuo extensivo que tiene una duración entre treinta minutos y dos horas que se sitúa en una zona uno muy llevadera en lo que tenemos conocido como pues rodaje largo de fin de semana

Voz 1951 02:04 vale a un ritmo más o menos tranquilo eso es

Voz 3 02:06 se gente abajo una zona modera muy baja muy llevadera luego tenemos un continuo intensivo que es un poquito pues bueno sube un poquito otra zona más más arriba la distancia va a ser menor porque la intensidad eso es un poquito mayor dentro de los continuos y seguimos con el variable ahora esto es Lama variable porque cambia un poquito los ritmos pero remarcar que seguimos se de manera continua aquí se iba a ver como una recuperación pero en todo momento va a ser activo con lo cual no dejamos de correr se va un poquito más intenso esa recuperación hace a trote suave cito

Voz 1951 02:39 en el último ya tenemos el continuaba

Voz 3 02:42 sí hablé dos en lo que ya es más alta más corto el entrenamiento entre veinte y cuarenta minutos

Voz 4 02:49 dijeramos que el periodo de intensidad Duran

Voz 3 02:51 entre Si cinco minutitos más o menos un mil en el que sí que puede haber un descanso un poquito más largo ya de tres minutos porque dijéramos que sentenciada se ha mantenido durante un tiempo más largo pues recuperación un poquito más largo pero remarcó que esa recuperación es activa suavecita pero activan ningún momento nos hemos para

Voz 5 03:09 bueno pues saltamos al segundo grupo Fernando son los intervalos aquí bueno pues hay parones estamos hablando de de las

Voz 6 03:16 series no eso es este es el típico pues son las las series que realizamos un poquito en las pistas que hacen hace un poquito más rápida y luego pues hace una recuperación más o menos corta y se pueden hacer pues activa o pasiva a la hora de entrenar Fernando hasta cuando hay que exigirse es decir

Voz 7 03:36 en qué momento está bien parar hay que era partidario de darlo todo en un entrenamiento de bueno también de tener en cuenta cómo llega a la semana pero no sé qué nivel de sufrimiento y pide

Voz 3 03:47 a a la gente con la que estás entrenando pues bueno e eso depende de la planificación no es el mismo entrenamiento tú has decidido cada semana semana micro ciclos las dado una carga hay una semana que los entrenamientos tienen que tener carácter del esfuerzo mayor

Voz 4 04:03 hay mayor intensidad y luego hay otras Gemma

Voz 3 04:06 citas que será como más descanso más de adaptación en el que se exige como menos indudablemente sí aquí estamos ahora hablando de un perfil medio así pues bueno la gente no puede ser sino lo importantes que vaya Azim de entrenamientos que vaya adaptándose que vaya conociendo los ritmos que vaya cogiendo hábitos de beber agua de no beber agua hay otros a otras cositas que son como más importantes que no decirle que tiene que hacerlo como al máximo que no es el objetivo indudablemente que lo tenga que hacer al máximo

Voz 1951 04:37 son las series las más temidas quizá entre entre la gente lo que más le cuesta no entrenará lo a los runners da cierta pereza o un fin es un entrenamiento que no acaba de convencerles porque no es ese ritmo constante en el que uno se siente cómodo y en el que a uno le gusta correr precisamente de ahí viene no la afición a este deporte y sin embargo en la serie este trastoca un poco ese tipo de planes no sé si hemos acabado Fernando con los cuatro tipos que teníamos dentro de los intervalos

Voz 3 04:59 no en los nombramos tenemos un intervalo extensivo el largo la violación sería cuarenta y cinco a sesenta minutos luego tenemos el intervalo picó extensivo medio la duración del entrenamiento serían treinta y cinco minutos a cuarenta y cinco una carga de uno a tres y luego nos metemos con los dos últimos que esto sí que son ya muchos más intensos el intervalo intensivo corto que la duración de los entrenamientos de veinticinco a treinta y cinco la carga ya es muy pequeñita entre quince y sesenta segundos especialmente entre veinte y treinta en el que la recuperación va de dos a tres y las macro pausas de de diez a quince minutos y el último sería intervalo intensivo muy corto en el que la duración del entrenamiento varía de veinticinco a sesenta una carga de ocho a quince segundos y otra vez serían tres cuatro repeticiones si tres cuatro series recuperación también activa

Voz 1951 05:54 el tercer gran grupo Fernando es el de las repeticiones así lo hemos llamado también con unas cuantas categorías que que entrenamientos este

Voz 3 06:00 bueno esto ya es un poquito ya para especialistas eso modalidades y de medio fondo en el que ya la intensidad es muy muy alta que se hacen solamente muy poquitas repeticiones pero aún hay una intensidad muy elevada esta para nuestro equipo de usuarios pues bueno pues no no está como recomendado este tipo de entrenamiento

Voz 1951 06:19 vale vamos hay un poco de lado para cuando avancen un poco más

Voz 3 06:22 se quejan ya varios años de experiencia

Voz 7 06:26 saltamos al cuarto y último grupo en el que vamos a a competir o al menos vamos a simular una competición esto es tomar la distancia que que nos hemos puesto como objetivo bueno pues un poquito más un poquito menos en función de las fuerzas con las que nos veamos no Fernando esto ya esto ya sería lo último antes de pasar a a la competición

Voz 3 06:45 eso es previo ya la competición pues bueno se pueden hacer otro tipo de competiciones con la misma distancia o a veces son un poquito más cortas un poquito más más largas y es el ritmo de competición y si hacemos un poquito más corto pues éste será un poquito más rápido y si hacemos dijimos una distancia un poquito más larga pues indudablemente el ritmo de competición si era un poquito como más bajo

Voz 7 07:10 mira por ejemplo vamos a hacer la la Behobia San Sebastián esa distancia no reglada no habitual de veinte kilómetros cuál sería el tope para para entrenar catorce quince kilómetros ahí sí hemos hecho es gusto no podemos considerar preparados para para asumir una veinte K

Voz 3 07:29 bueno os hemos marcado también tiene un ejemplo de los métodos que se utilizan en este caso pues para una media maratón en el que tenemos once entrenamientos continuamos extensivos que eso sería las tiradas largas de fin de semana de una horita horita y media o así luego un con tino intensivo en el que aquí podemos meter un entrenamiento que es típico pues de que a nosotros nos gusta meter desde muy Conred comentamos que sería hacer un test como de una hora que corresponde a ese método de competición y control en el que en vez de recorrer pues veintiún kilómetros pues un treinta o un cuarenta por ciento menos pues corresponde además menos a quince kilómetros esa intensidad mantenía Duran te una hora pues bueno he entra dentro de lo que sería un método continuo intensivo o que es de sesenta minutos pues mirarlo en el programa anterior hablamos de las zonas lo tienes ahí como marca

Voz 1951 08:21 cuántos días antes de la competición normalmente es bueno hacer este último test

Voz 3 08:24 pues bueno ese podía hacer como en un par de veces Si el último pues por lo menos dos semanas antes algún otro previo pues para tenerlos como referencia ya en este último pues bueno ir a afinar bien lo que es ese ritmo en el conocido ese ritmo

Voz 1951 08:40 para terminar hoy Fernando hemos buscado un ejemplo concreto en este caso el de la Media Maratón

Voz 3 08:45 eso es ya habíamos comenzado a hablar entonces hemos dicho que el tercer entrenamiento es un continuo variable que podríamos decir ahí que que sería el jeque he teníamos dos El continuo variable uno continuo variable dos pues uno con sellos un poquito como más larga ha sido continuo variable dos luego un intervalo extensivo largo en el que la serie se habría que elegir después de de quince minutos esa serie de quince minutos que corresponden a a un tres mil aproximadamente he ritmo un poquito como más intenso que que contiene no intensivo el continuo vaivén varía

Voz 7 09:23 L Ferrando brevemente qué nos va a traer para el siguiente programa

Voz 3 09:27 sí siguiente programa pues ya que hemos conocido los métodos de entrenamiento tenemos las zonas de entrenamiento pues nos vamos a ir a la pista a realizar una series de cuatrocientos metros

