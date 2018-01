Hoy corremos en… Larra-Belagua

Voz 1 00:00 de hecho nada yo hoy

Voz 1951 00:21 ya que estamos en enero hoy nos vamos a despedir marchando unos hasta la nieve y hasta la montaña en concreto a una carrera que se celebra este fin de semana el segundo es Running Larra Belagua en tierras navarras al frente de la organización vamos a saludar a cesar Irigoyen la César muy buenas hola buenos días qué tal decía yo segundo pero el año pasado es verdad que con la nieve algún que otro contratiempo tuvisteis no en la primera edición

Voz 3 00:44 pues un contratiempo al final se decidió cambiar la la fecha inicial

Voz 4 00:49 la abril porque hubo una ley

Voz 3 00:52 esta naranja es un es un lugar complicado bueno es un lugar de alta montaña en el Pirineo icono por temas de avalanchas Ventisquero teniendo en cuenta de que la carrera lleva asociada unas jornadas de puertas abiertas muy familiares pues decidimos no poner en riesgo a ninguna familia pasamos al mes de abril así fue

Voz 1951 01:14 valen este año entiendo que las previsiones meteorológicas son mejores que en principio vais a los sin problemas el sábado

Voz 3 01:19 P y la verdad es que que ahora mismo tenemos un un parte meteorológico que que no es muy halagüeño pero pero bueno seguimos adelante hasta que de forma y al gobierno en Navarra pues bueno pues pueda decidir cerrar o que o que una alerta una alerta naranja dadas las previsiones es que durante las horas en la carrera esté nevando pero bueno que el problema es la carretera yo creo que a todos los que vamos a este tipo de competiciones y eventos el hecho de que nieve creo que haya un punto más

Voz 1951 01:59 sin duda sin duda a ver si os abre esa pequeña ventanita ellos permite celebrar la prueba como te decía sin problemas porque vamos a hablar del resto de actividades porque tenéis un programa como tú decías amplio para este fin de semana pero esa carrera que va a comenzar a las cinco de la tarde si no me equivoco

Voz 3 02:14 sí entorno a las cinco de la tarde comienza la carrera son once kilómetros he debido al al horario de comienzo está poner una de las condiciones obligatorias feliz de de afrontarla además nuestro patrocinador oficial los CD frontales para todo el mundo hay ay bueno eso el recorrido conversión se que once kilómetros unos cuatrocientos metros de desnivel por el Parque por la Reserva Natural de la RAE el agua

Voz 1951 02:43 en una zona montañosa que altitud estáis exactamente

Voz 5 02:46 pues vamos a oscilar entre los mil cien y los mil quinientos metros entonces tú ubicado insistimos

Voz 1951 02:53 en una zona de montaña con mucha nieve junto al centro de esquí nórdico de de Larra Belagua donde César aviso organizado un día completo no solamente para la gente que se apunte a la carrera sino para todos los acompañantes no las familias que se acerquen hasta allí cuéntanos un poquito que es lo que habéis preparado

Voz 5 03:09 pues hemos decidido que sea una jornada de diversión a una jornada de puertas abiertas comenzaremos entorno a las diez de la mañana ofreciendo raquetas gratis a todo aquel que quiera para pasar ahí haremos un recorrido de aproximadamente una hora por los por los alrededores no otras que hay que hay marcadas y posteriormente vamos a ofrecer la posibilidad de de poder eh ya un curso que se hace de auto Rescate Montañas no tratando de de informar a todo el mundo cuáles serían las pautas para un rescate un rescate en el caso de que te dioses sólo ir siguiendo esa línea después es Lubre un grupo de voluntarios de Sálvame el camino no suena a ver una exhibición de de rescate a una persona enterrada en la nieve también tenemos una marca de de coches que nos va a hablar un poco sobre la la conducción en nieve vale concluía posteriormente gracias a que eso se le Ron Cari y abriendo ya a la hora de la comida pues haremos una una cata de que esos para luego disfrutar de un menú especial que han preparado en el en el restaurante del centro

Voz 1951 04:25 bueno vamos que es un día completo insistimos con esa parte importante también de supervivencia de cómo hacer frente a situaciones que no pueden sobrevenir a todos en las zonas de alta montaña en invierno parte gastronómica la parte evidentemente de la prueba César el resto del invierno entiendo que hay actividad no por allí que es verdad que esta carrera bueno pues se da una oportunidad a todos los corredores de montaña a los que les gusta también la nieve de participar pero que es una zona donde todo el invierno y actividades deportivas

Voz 5 04:51 sí sí ese el en la reserva natural de Larra ofrecer muchas cosas y el centro en en concreto durante todo el invierno puedes hacer esquí de fondo se pueden hacer también paseos con con raquetas pero no sólo eso en verano y junto a actividades que se proyecta en desde desde Isaba se pueden hacer pues nosotros hacemos al también salidas de marcha nórdica para recorrer parte de de de el Camino de Santiago de la zona para recorrerse bueno incluso rutas en bicicleta hay muchas actividades las que se pueden hacer en partiendo desde el centro y en la misma zona de de Larra

Voz 1951 05:29 en lo del snow Running Cesar que es una palabra entiendo que de los últimos años no que toda la vida se ha corrido por el monte la gente que corre por el monte en invierno lo hace con nieve pero ahora le ponemos este este nombre digamos moderno

Voz 5 05:41 bueno lo que tratamos de hacer de alguna forma es internacionalizar no sea lo que sí que es importante es que corredores corrió Polaris runners montañeros que corren todos acabemos estando en el mismo sitio y haciendo lo mismo no fascina al lado de la X acción pues digamos que que es como una internacionalización no oí cómo lo que queremos es darle un aspecto cada vez más internacional a este evento les gustaría poder ser el Campeonato de España el próximo año Nos gustaría entrar en en un circuito de carreras internacionales en nieve bueno esas son nuestras aspiraciones no nuestras miradas cielo ir por eso básicamente pusimos el el nombre aunque con el apellido claro de la rave Lawal

Voz 6 06:28 eh a ti te van estas carreras entiendo a mí me van esas carrera de hecho yo como como Morgan Ory gente corriendo

Voz 5 06:37 el mundo he de reconocer que me gusta más tratar de conocer sitios nuevos para poder ofrecer los después que ir a las carreras vivía día familiar y por trabajo son de entrenos muy por la mañana compró en tal muy por la noche compró en tal muy de de de tratar de buscar sitios nuevos para ofrecer nuevas Hesperia que a mi me gusta mucho correr por la nieve me gusta mucho correr por el monte me gusta correr AD incidir es en parte parte de de Un de una idea de salir con un grupo de amigos de Roncal correr y decidí joder qué bonito sería poder ofrecer al resto de la gente la posibilidad de correr de noche entre este bosque en estas pistas en este parque ya que un poco la idea

Voz 1951 07:27 a lo preguntaba porque claro muchos de nuestros oyentes se quizás sean más trailers pero de monte digamos y nieve no no sé si hay muchas diferencias deportivamente hablando a la hora de prepararse a la hora de equiparse y demás para hacer una carrera en el mes de enero y rodeado de nieve

Voz 5 07:41 ah bueno para aquellos que que nunca lo hayan hecho puede ser una puede ser una novedad no quiero decir que la diferencia básica reside en en a qué hora lo hagas cuenta nieve en ese momento no quiero decir que sí la nieve está más dura con unas gotas que tengan vías que que que que tengas para correr barro es más que suficientes y además le asocia tipo locas unos unos crean pones para correr que existen unas raquetas para correr bueno el resultado es mejor con peor Nieves la acabas hundiendo más pero bueno yo creo que no existe un entrenamiento específico mucho más allá de tener la opción de alguna forma de poder correr por el mismo lugar y conocer el recorrido no yo no conozco a nadie que entre expresamente para ellos

Voz 1951 08:30 pues ya lo ven una propuesta diferente en este caso rodeada de nieve en este mes de enero en concreto para mañana sábado a partir de las cinco de la tarde pero insistimos durante todo el día un amplio programa de actividades en este segundo Snow Running Larra Belagua en el Pirineo navarro César Irigoyen que vaya bien la carrera que finalmente se pueda celebrar Easy gracias por haber estado con nosotros

Voz 5 08:49 vale muchas gracias a una última cosa por aquello de que tenemos un buen acuerdo con la Federación decir que este año de esta carrera va a salir el navarro o la Navarra más rápida corriendo por nieve ya que es campeonato campeonato Navarro

Voz 1951 09:05 vale para ser apuntamos Innova ya no lo traerá al programa vale

Voz 5 09:08 claro que sí encantado muchísimas gracias a vosotros

Voz 1951 09:19 y un par de citas más para el fin de semana la primera en Extremadura séptima Media Maratón los Marruecos en Malpartida de Cáceres organiza en el Club de Atletismo de la localidad y el Ayuntamiento gay además de la Media Maratón los veintiún kilómetros una segunda carrera de diez y medio la salida el domingo a las once de la mañana desde la plaza de la Nora is seguro que con uno Lima bastante más cálido también el domingo tiene lugar un fiestón del Running en Las Palmas maratón de Gran Canaria también la media y la prueba de diez ca va a reunir en total a más de quince mil personas a las ocho y media la salida de las dos distancias más largas a las once y media el diez k dos modalidades más en este caso para el sábado carrera accesible tres kilómetros a las diez y media y el Mini Maratón desde las cuatro de la tarde

