SER Deportivos Cuenca (22/01/2018)

Voz 1 00:00 en la actualidad deportiva en Cuenca

Voz 2 00:25 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca sexta victoria consecutiva la que logró ayer la Balompédica después de vencer en La Fuensanta al Azuqueca por dos goles a cero dos tantos de Carlos Bravo los dos de cabeza boom partido en general del Conquense con una primera parte redonda donde el equipo sentenció la victoria y con una segunda mitad algo más floja aunque incluso el Conquense jugando algo menos intenso pudo ampliar la ventaja tras la jornada la vigésimo segunda el Conquense se mantiene tercero y tenemos cambio de líder se coloca en lo más alto el Socuéllamos de Manu Calleja quede realizó la goleada de la jornada probablemente la goleada de la temporada al endosó un ocho uno al Madridejos baja a las

Voz 3 01:13 segunda plaza el Villarrobledo que no pasó del empate a uno con el Villarreal

Voz 2 01:16 ya así que tenemos al Socuéllamos líder con cuarenta y cinco puntos los mismos que tiene el Villarrobledo que es segundo tercero el conquense con dos puntos menos cuarenta y tres es de momento el único equipo que consigue mantener el ritmo de los de arriba cierran los puestos de promoción de ascenso el Guadalajara con XXXVIII pese a su derrota con el Albacete B del partido de ayer nos quedamos con el buen juego del Conquense en la primera mitad con un susto el que protagonizó Frank Simón que acabó en el hospital se temía que pudiese tener una lesión muy importante en su pierna derecha todo parece que se ha quedado en un susto en unos minutos charlamos con él a ver cómo se encuentra a la semana que viene la Balompédica visita al Villarrobledo que es el segundo clasificado y lo hará

Voz 3 02:04 con bajas importantes la de Frank Simón que segura

Voz 2 02:06 centeno no llegue y la de Iván Rubio que vio la quinta tarjeta amarilla será sancionado y más allá del fútbol hoy también les tenemos que contar los contactos con la familia de Ángel Pérez del recientemente fallecido ex presidente de la Balompédica para hacerle un homenaje en una iniciativa que ha partido del club con el apoyo de un grupo de socios además el fin de semana nos ha dejado la derrota del San José Obrero los de las quinientas cayeron en el campo del Club Deportivo Quintanar Se acercan peligrosamente al descenso todo lo contrario que el Ciudad de Cuenca que sumó una nueva victoria y sigue teniendo muy presente la posible dad el ascenso a División de Honor en basket hemos tenido pleno de nuestros equipos y tenemos que celebrar también los magníficos resultados de nuestros deportistas en el Cross Internacional de Itálica y ojo porque ya conocemos el calendario provisional en el Campeonato de España de rallys todo terreno para dos mil dieciocho En ese calendario no aparece el rally de Cuenca no aparece hemos quedado con el responsable del rally con el litoral hijas para que nos cuente porque el rally de Conca no aparece en el calendario del Campeonato de España arrancamos SER Deportivos

Voz 1 03:24 deportivos La Ser informa en equipo

Voz 3 04:37 en unos minutos nos metemos de lleno en el análisis de la victoria de ayer de la Balompédica al Azuqueca por dos cero Partido de la vigésimo segunda jornada pero antes de ir con todos los detalles de ese partido vamos a saludar a France Simón que ayer protagonizó pues el susto de la jornada se llegó a temer que tuviese una lesión importante de EE

Voz 7 04:57 eso le trasladó inmediatamente al hospital para

Voz 3 05:00 hacerle pruebas en su pierna derecha unas pruebas que de momento han descartado que tuviese alguna fractura en el hueso de la pierna Frank Simon Fran como estas buenas tardes

Voz 8 05:10 no tardes cómo estás

Voz 7 05:12 dudosos tono no te digo

Voz 8 05:15 la verdad es que como Jesús si verdad

Voz 7 05:18 cómo recuerdas la acción ahora mismo con el paso de las horas

Voz 8 05:22 tú sabes de la imagen que me quedo enganchar ahí me duele contemplar independizado de mucha tiene creo que hemos disfrutado

Voz 7 05:34 pensabas que era tibia peroné au las dos juntas incluso no

Voz 8 05:38 se que fue en el lado derecho movían pero me dice va está

Voz 7 05:44 además que tienes experiencia no que me has contado hasta mañana no que ya sufrió una lesión así cuando eras son mucho más joven y que Ike tenía esa sensación

Voz 9 05:52 decida si tenía esa edad de hecho hay un momento en el que él

Voz 7 05:58 arbitro sea hacer Catí yo creo que con la intención de sacarte una tarjeta amarilla y tú le dices algo al árbitro y el arbitro inmediatamente deja las tarjetas se olvida de las tarjetas si llama a las asistencias

Voz 8 06:08 es un adicto lo llevo de que llame al roto

Voz 7 06:13 bueno te trasladan al Hospital te hacen pruebas y allí que te han dicho exactamente qué es lo que te dicen los médicos

Voz 8 06:19 pues

Voz 10 06:21 aquí fatura eh me importa

Voz 11 06:25 sólo un golpe cómo voy evolucionando oí cómo porque tiene una pelea inflamada tienes el tobillo inflamado pero muy poco lo tengo buen juego osea que te acabe más arriba momento te tienen que hacer otras pruebas más no todavía

Voz 8 06:39 tiene tiene como te luego de que el gudari

Voz 7 06:43 no para descartar no que hay alguna microrrotura o alguna fisura en el hueso no me imagino plazos para volver a los terrenos de juego me imagino que todavía expone Donoso insolventes

Voz 8 06:54 con la idea de la verdad la lidian una seguidora el domingo lo que lo vengo no no sabemos nada

Voz 7 07:00 bueno de momento quizá el domingo sea un poco precipitado no por lo menos es una una pena verdad Fran porque yo creo que estaba recuperando otra vez tu gran nivel nivel de la temporada pasada

Voz 8 07:13 se han aquí estaban poco claro con la verdad pero bueno ya siete partidos como Mou todo con mucha confianza de ahí bueno ahora esto esperemos que no que no se gana

Voz 7 07:25 bueno vamos a a esperar ya a ver qué tal la recuperación de tocar muchas sesiones de fisio no te tocan o no te tienes

Voz 8 07:32 si la semana Terres tajada yendo a tratarme es qué podemos hacer

Voz 7 07:37 bueno pues seguro que dudar de cosas muy buenas para recuperar que no hay plazos de momento pues tendremos que esperar un poquito más para saber el alcance cuando France Simón podrá volver a los terrenos de juego de momento Nos alegramos de que quedase en un susto porque la verdad es que visto desde la grada daba daba mala pinta aquello eh

Voz 8 07:55 madre fue muchas gracias un abrazo amigo un abrazo claro eso claro

Voz 3 08:00 más allá del susto la Balompédica selló ayer su sexta victoria consecutiva décima victoria seguida como local quinientos cuarenta minutos sin recibir ni un solo gol en contra la victoria se fraguó en una buena primera mitad dos goles de Bravo los dos de cabeza el primero en el XXVIII después de una gran jura jugada de Gerika y la segunda once minutos después el dos cero Buena jugada de David Rodríguez gol de Carlos Bravo el segundo de cabeza contaba al acabar el partido que era la primera vez en toda su carrera no me extraña que había marcado dos goles con la cabeza en un mismo partido en la segunda mitad aunque el Conquense tuvo ocasiones de ampliar el marcador quizás se relajó un poquito más bajo un poquito la intensidad Azuqueca mejoró algo con los cambios todo eso hasta que llegó la expulsión de Roberto Izquierdo a siete minutos del final por menospreciar al árbitro lo contaba así su propio entrenador Antonio Costa en la rueda de prensa allí es que Roberto le llamó gordo aliñar

Voz 13 08:58 no tenemos a nuestra acusa lógicamente

Voz 14 09:01 por no todo al linier esa sostengo con uno también

Voz 3 09:06 bueno queremos saber cuánto le cae a Roberto Izquierdo por insultar que es un insulto o menospreciar al linier una consta que reconocía en rueda de prensa la superioridad de la Balompédica lo escuchamos

Voz 13 09:18 el primer tiempo

Voz 14 09:20 ha sido como bien han tenido ocasiones ha metido dos ya se les ha puesto el partido de cara a partir de ella manejó mi partido hoy acoge un equipo con muy buen jugador es un equipo muy bien trabajado

Voz 15 09:35 aunque la victoria ha sido tiempo

Voz 7 09:38 no ya para escuchar el análisis del entrenador de la Balompédica Luis Ayllón

Voz 13 09:41 hemos tenido un hemos tenido un buen inicio hemos hemos apretado arriba habíamos estado más más acertados con con balón en la circulación hemos hemos sabido aprovechar el el la amplitud que que nos ofrece la La Fuensanta Hay y bueno oí con eso pues creo que también hemos contrarrestado mucho subir o muy bien tú su juego directo balones a Pancorbo esa segunda jugadas Oña recogíamos el balón de cara hay podíamos jugar mostrar secciones unos nos han dado mucho oí bueno pues hoy al final es un poco un poco el ritmo creo que el mérito también está en en portería a cero porque porque es básico y a partir de ahí pues hemos tenido cinco seis ocasiones muy claras final sólo uno tiempo ha bajado un poco el un poco el ritmo por hacia hacia calor Un día oí que fue aspectos hace hace quince días eh aquí que estaba que estaba nevando y hacían había hacía calor y bueno el tener esa ventaja en el resultado teniendo el el control de del balón tener el control de juego pues sí que nos ha hecho bajar un poco en cuanto a intensidad pero no en cuanto a llegada no en cuanto a ocasiones creo que hemos creo que hemos hecho un muy buen partido y un partido muy completo que hemos contra lado todas las todas las fases del juego la pena pues bueno esto que hablábamos de Fran Simón la tarjeta tarjeta amarilla de de Iván que que es la quinta ahí no no vamos a poder llevar a Villarrobledo pero bueno lo lo importante que era hoy era seguir siendo sólidos aquí en casas e seguir teniendo la la portería a cero oí a partir de ahí que yo creo que hoy hemos visto un conquense

Voz 15 11:17 muy bien con con balón es el

Voz 3 11:20 análisis de Luis Ayllón por ahí tenemos

Voz 9 11:22 Brandon con Frank qué tal amigo cómo está

Voz 12 11:25 dónde le gustaría a usted ayer el conquense no

Voz 0176 11:28 pues me gustó mucho sobre todo la primera en la primera mitad de la segunda también por oficio quizá ahí porque hubo posibilidades de ampliar el el marcador y porque el equipo esta vez no se descompuso pero sobre todo me gusta mucho en la primera mitad donde hubo muchas opciones y ocasiones pero nada más precedidas de de Wes buenas jugadas de buenas combinaciones incluso los goles e goles el primero de un magnífico pase de Hedi ganó y lo hizo muy bien también Bravo que es anticipo a poner donde el portero de ninguna manera puede puede llevar el segundo gol sobre todo porque es una jugada trenzada más elaborada incluso y que y que al final se define con calidad también de Bravo hayan que mete la cabeza muy muy inteligentemente pero viene de pero viene jugada trenzada jugada alarga IU varias en este en este partido creo que el es se va soltando poco a poco los jugadores que pueden hacerlo están tomando conciencia de que es la la forma muchas veces mejor de sacar los partidos adelante poner la calidad que tiene el centro de del campo y ayer me gustó mucho el equipo que Abbás fue bastante solidario también a la hora de las ayudas yo creo que vivimos un una primera parte muy muy completa estoy quizá no fue el partido redondo en la segunda mitad porque ese trapo bastante como suele ocurrir en esta en estas ocasiones y también porque fallamos un poco el el último pase en ese parece que dejar solo a al compañero de cara al gol y que y que facilita muchísimo más las cosas

Voz 3 12:54 hay que promover Flandes de aquí el hermanamiento

Voz 7 12:57 Móstoles las dos ciudades Cuenca Móstoles por darnos a David Rodríguez aprobó ya Sierra eh

Voz 0176 13:02 sin ningún tipo de dudas son los jugadores que han destacado y en en ya el año pasado en el Marie que sobretodo a partir de que son buenos jugadores sin ningún tipo de duda Se debe contentarse leve además pues muy respaldados los unos a los otros esa jugada del segundo el segundo gol pues claramente no la compenetración que hay entre son dos jugadores Ny y es muy importante eso se traduce también en esta complicidad se produce también en el terreno de juego oí eso yo Suha eh es un aliciente más también para ir a la fuerza pero a dos jugadores de estas características e hacer cosas como las que hicieron ayer en el en el partido Iber Lugo también Nacional nombró tuvo mucho mucho trabajo las dos que tuvo eh la solventó de una manera extraordinaria

Voz 7 13:45 se le queda larga La Fuensanta una vez más a al Azuqueca con esos balones largos a Pancorbo no

Voz 0176 13:51 pues sí es un tipo de juego que ellos que ellos sienten tan siempre con la referencia siempre siempre tocando pero hay mucho campo no hay Gemma además ayer yo creo que que se encargaron bien de lo los defensas lo conoce bien lo conocen ya perfectamente irse el cogió muy bien la la medida en alguna ocasión incluso yo lo vi un poco desquiciado es verdad que tuvo alguna oportunidad algún remata a puerta pero allí el paso o con más pena que que en otras ocasiones por La Fuensanta con

Voz 7 14:17 la gran ausencia del partido y eso que vive no podía jugar por enfermedad la no convocatoria por segunda semana consecutiva de Paco Tomás el nueve de la Balompédica

Voz 3 14:27 la estas explicación que daba su entrenador

Voz 7 14:29 en rueda de prensa tenemos muchos jugadores hay mucha

Voz 13 14:32 ya hay mucha competencia interna hay jugadores Fran Pérez que que está entrenando muy bien que nos está aportando unas sensaciones durante durante la semana muy buenas Si bueno pues su final tenemos tenemos que elegir si que es la segunda semana que que Paco se queda fuera pero también es la segunda que Adrián si ya se queda fuera que Alonso se queda fuera uno de sí que tengo que destacar que que si fuese Poor por el ritmo de entrenamiento de la semana por el nivel de compromiso lo por por poner día a día e podría podría hacer perfectamente dos onces que que que es seguramente que el que lo que lo harían igual de bien ahora el el once que estamos utilizando más habitual lo que está consiguiendo resultados está está consiguiendo puntos y bueno pues eso es lo que la pequeña ventaja que que están teniendo los jugadores que

Voz 3 15:26 te convence

Voz 0176 15:27 sí me comenzó cuál por una por una razón es de la que que el caso de Paco Tomás es a lo mejor un poco distinto a otros jugadores del que hemos hablado por aquello de que no se injustamente uno no llevan pues eh con con aureola de de un jugador que lo es además eh podemos decir que es un fichaje rutilante en la delantera damas en un puesto donde llamó eso la atención también de accidental se sorprende la no convocatoria más que quizá de un defensa no Borbó ya digo pues muy injusto que esto que esto parezca yo de todas formas también estaba ayer por ejemplo repasando redes sociales después del partido e por ejemplo en el caso de Fran Pérez no eh estaba muy contento estaba muy alegre porque había vuelto a una competición había vuelto a jugar un partido en la en la Fuensanta bueno pues hay que entenderlo también de esta de esta manera son muchos no y nos gustaría que que todos jugasen está teniendo suerte en este caso Luis Ayllón porque está teniendo una plantilla que no es problemática por lo menos lo que su trasluce hubo la sensación que por lo menos a mí me da que todos están aceptando de alguna manera la convocatoria la no convocatoria de las titularidades las no titularidades en ese sentido yo creo que está bastante tranquilo y está bien es cierto es cierto que sorprende más el caso como he dicho antes de Paco Tomás que él de que le otros yo creo que que obedece positiva ETA que no está no está con suerte de cara al gol y si anímicamente ya empieza a pesar también ha jugadora más seño pues una racha que para luego goleadores desde luego eh es muy importante no poder mojar de los de los partidos porque eso va haciendo pues un círculo vicioso sino no metes va perdiendo confianza y al final pues eh no está hacen nuestras en las mejores en la mejores condiciones otra cosa distinta es que existe una muchísima interés estoy seguro en ello en recuperarlo que estaban los trabajo IU poder utilizar o porque queda todavía mucha temporada

Voz 3 17:14 pues un poco de todo habrá el con se queda tercero con cuarenta y tres puntos a sólo dos del Socuéllamos que el nuevo líder el equipo de Manu Calleja después de meterle ocho uno al Madridejos y de ver cómo el Villarrobledo empataba en casa del Villarrubia el Socuéllamos es líder con cuarenta y cinco los mismos que el Villarrobledo cuarenta y cinco el Conquense el único que sigue el ritmo de los dos de arriba con cuarenta y tres se descuelgan un poco Guadalajara con treinta y ocho Mora con treinta y seis y Atlético Ibáñez Albacete B con treinta y cuatro por cierto ganó el Marchamalo de Fran García dos un cuatro uno al Quintanar del Rey tal nos quedamos sin demasiado tiempo un abrazo amigo

Voz 12 17:48 un abrazo

Voz 3 17:49 seguimos en SER Deportivos les contamos ahora los contactos que han iniciado un grupo de socios con la directiva de la Balompédica para hacer un funeral homenaje a que fuese presidente durante tantísimos años de la Unión Balompédica Conquense tenemos al teléfono a uno de los socios que se han puesto en contacto para iniciar ese homenaje y que fue directivo durante casi cuatro años con Ángel Pérez

Voz 7 18:12 Enrique García Enrique qué tal cómo estás buenas tardes feliz cuéntanos eh avise mantenido ya los primeros contactos con la directiva del Conquense con la familia de Ángel Pérez para que la Balompédica lega un funeral homenaje a Ángel Pérez verdad

Voz 8 18:27 pues sí bueno la directiva de la Balompédica en los días del fallecimiento pues se dirigieron a la familia en concreto al hijo que la Balompédica quería hacerle un funeral y tal intrafamiliares dijo que bueno que pasados unos días se pondrían en contacto con ellos para hacerlo entonces cómo han pasado estos días aquí bueno pues son un grupo de socios hemos creído conveniente poder insistir a ver qué pasaba con el funeral eh lo que pasa es pues nada que la familia se va a fijar unas fechas que en esas fechas pues se hará el funeral y lo que la directiva consideré porque

Voz 7 19:07 esta mañana habéis conseguido hablar con el con uno de los hijos de Ángel Pérez ha dado el visto bueno no para que realizase es

Voz 8 19:13 hasta entonces hemos quedado en que la familia va a fijar una fecha eso van a ponerse a ello de acuerdo para asistir a alguno al funeral de los que la directiva considera

Voz 7 19:26 la fecha la pone la familia de Ángel Pérez entiendo no por los contactos que habéis tenido eh la oficia haría eh don Ángel que es el capellán además de la Unión Balompédica Conquense excepción

Voz 8 19:37 eh eh todos Ángel Benedicto que es el cura párroco de la agresión de la luz pues como todos lo sabéis es el ya Conquense equipo que es de los pocos en la geografía conquense que tiene Capellán y al que yo le estaré siempre muy agradecido porque el hombre siempre está dispuesto a cualquier costa balón técnica organiza

Voz 12 19:57 hay que cualquier cosa ofrenda floral

Voz 8 20:00 el de gracias por ascensor de lo que sea siempre está dispuesto a colaborar

Voz 3 20:04 bueno pues sería este funeral homenaje a Ángel Pérez oficiado por

Voz 7 20:09 eh don Ángel el capellán de la Unión Balompédica Conquense Enrique has hablado que otros posibles actos que se iban a llevar a cabo cabe la posibilidad de algún partido homenaje otra historia

Voz 8 20:18 bueno eso ya las directivas la gente tiene que decir más yo algo me a los oídos pero no soy yo quién para decirlo o sea yo sé que a nadie estar tiene pensado algunas cosas más pero que sean ellos los que te den la primicia

Voz 3 20:34 bueno pues C con pasa pasó de momento nos quedamos con este funeral que se está realizando que se quiere realizar en homenajea a Ángel Pérez

Voz 9 20:43 Enrique muchas gracias muchas gracias

Voz 3 20:47 pues son los primeros contactos para llevar a cabo ese funeral homenaje a la figura de Ángel Pérez quien durante tantos años fue presidente de la Balompédica que fallecía hace unas pocas fechas

Voz 2 22:29 vamos a hablar un rato de motor

Voz 3 22:32 aquí en Ser Deportivos Cuenca y es que ya conocemos el calendario provisional del Campeonato de España de rallys todo terreno para esta para este año para este dos mil dieciocho dijo porque no sale el rally de Cuenca tenemos confirmados el veintiuno y veintidós de abril la baja Alzamora el diecinueve y veinte de mayo el Rally TT mar de olivos el dieciséis diecisiete de junio la baja TT Dehesa de Extremadura el veinte veintidós de julio bajará von el veintiocho y veintinueve de septiembre el rally TT Guadalajara diecisiete y dieciocho de noviembre ubicación denominación que se desvía lo hará en breve no sale de momento el rally Tete de Cuenca Víctor al hijas responsable del rally Víctor qué tal cómo estás buenas tardes buenas tardes porque no está el rally de Cuenca en el calendario provisional del Campeonato de España

Voz 10 23:28 bueno juez

Voz 12 23:30 no está en el campeonato todavía porque estamos en negociación con el horas el promotor del campeonato que el club coruñés animador con nosotros el año anterior que es andinas y estamos en negociación pues de de las cláusulas las condiciones que están en encontrado pues tenemos que juntarnos hemos quedado la semana que viene para sentarnos Se supone que con los otros organizar

Voz 8 23:53 Arias asentado ya ha podido cerrar el contrato con nosotros todavía no es asentado egos queda o esta mañana concretamente he hablado con él para

Voz 12 24:01 para quedar es la semana que viene hay matizar algunos aspectos algunas cosas que vemos en el contrato oí vamos yo pienso que vamos a llega a un acuerdo porque Cuenca tiene que estar referente a nivel nacional e incluso internacional del motor y sobre todo terreno Il queremos estar lo que pasa que bueno queremos estar coser una vez que nos sentemos y negociamos con con el promotor del campeonato hoy es el miembro que representa a la Federación Española ahí pero vamos yo creo que creo que no ve ningún problema las fechas pues nos ha puesto pues por eso porque hemos tenido hay algunas discrepancias y como no está cerrado todavía pues antes de de asegurarlo pues se ha decidido o el o la Federación pues este momento dejaron están estampada

Voz 7 24:49 cuáles son las discrepancias Víctor exactamente por qué no está anunciado ya el rally de Cuenca

Voz 12 24:55 no dejéis cien partía son cosillas de del contrato

Voz 10 24:58 la organización que

Voz 12 25:01 pues que el conde el organizador considera que tiene que se va siempre por mejorar lo entiendo perfectamente nosotros estamos totalmente de acuerdo pero yo creo que el error principal es que no nos hemos sentado sentado aún sentado en una mesa a a cerrar Louis es lo que vamos a hacer la semana que viene no vamos a estar casi con toda seguridad en en el en el campeonato que es lo que queremos todos ahí él también lo sea que no no creo que va en ningún problema las fechas que ha expuesto que está el avance el calendario ya adelanto Si entras en la pagina del campeonato España Teté creo que se han modificado dos de las fechas la de Badajoz y la de Guadalajara se han modificado a las fechas que han dicho ir a nuestra también con comprueba sí ha puesto una semana más tarde de la que era habitual hasta ahora porque coincidía con rally de tierra o de o de asfalto del de la Federación también y la Federación siempre intenta que no coincidan los rallys pues para que los aficionados al motor que al final son afiliadas al motor muchos de ambas

Voz 10 25:59 ah y disciplinas pues eh

Voz 8 26:02 se puedan desplazar a ver tanto una carrera como la otra que con eso he sido el retrasar o de momento el calendario ha retrasado esa prueba para que no coincidiera con con otra de rally de del catarata España discrepancias buena a ser rápidamente en cuarto hablemos como personas que que somos inocentes Deimos I amigos que también somos no vamos a entender rápidamente

Voz 10 26:23 de ahí posiblemente B

Voz 12 26:26 es que exista el rally desde Cuenca en en el calendario

Voz 7 26:30 en el calendario en esas fechas no que nos estás contando diecisiete

Voz 12 26:33 mienten intentaría que fuera el fin de semana anterior por por temas de cuadrar en una carrera de Portugal importante y el IRA proximidad al Dakar que hemos sabido gustar en algún piloto referente que va a ir al Dakar cárcel cabello Cristina ha venido Nani Roma eh que ha tenido mala suerte desde de destacó pese al frío el abrazo grande que son buenos amigos Inés gustaría que vinieran pues algún piloto referente como ha sido estos dos años de Europa principalmente aunque todos todos los que vienen son bienvenidos son amigos e hizo nacer disfrutar a todos

Voz 7 27:11 entiendo es que al cambiar entiendes cambiar el calendario esa posibilidad de que vengan a Ep participantes del Dakar a aprobar o hacer esto una prueba del Dakar eh se diluye un poquito

Voz 12 27:24 a ver el miré a eh también informan que a lo mejor no porque el coche realmente el coche coche el auténtico coche que llevan al Dakar acceden eh de América en Latinoamérica pues se tiene que mandar como mes y pico dos meses de antelación el coche e para ya desde el coche normalmente con el que vienen aquí es eh es el modelo por ejemplo último pero no el el propio coger que corren entonces al final no no a principio no afecta tanto pero si mi idea principal era lo retrasó vamos un poco más toda esa gente que se acerca mucho a la CAI ya les perjudica un poco el el aspecto de de ir a la cárcel de entrenamiento de si acaso pasa algo hoy ir pierden el Dakar que es la carrera principal que ellos llevan en mente durante su calendario

Voz 7 28:11 bueno confirmamos por tanto Victor que pese al susto de no ver la prueba conquense en el calendario provisional del Campeonato de España de Rallys es muy probable que veamos la IV edición que sería del Rally TT de Cuenca verdad

Voz 12 28:24 sí unos le dicen que es la tercera otros décimos que es la cuarta

Voz 9 28:27 hace bueno como la primera uno dos el mismo año claro ponemos nosotros considera

Voz 12 28:30 los que había dos el primer año Irán dos Unai dos

Voz 7 28:33 en cualquier caso va a volver a ver este dos mil dieciocho de Cuenca no

Voz 9 28:37 haremos todo lo posible

Voz 7 28:40 pues nos alegramos mucho Víctor almejas muchas gracias gordo tiempo muy amable

Voz 12 28:43 bueno muchas gracias a todos los espectadores di yo todos los días

Voz 2 30:52 vamos ya a analizar el resto de resultados de nuestros equipos que nos ha dejado el fin de semana

Voz 3 30:58 empezamos por Primera Autonómica Preferente donde tenemos que contar una nueva derrota del San José Obrero tercera derrota consecutiva Cayón Quintanar de la Orden por tres goles a cero los de Toño Taranilla se colocan antepenúltimos con veintidós puntos sólo dos puntos más que el penúltimo clasificado pero ojo que las cosas no pintan del todo tan mal sólo cuatro puntos menos que por ejemplo el quinto clasificado yo es que está está Grupo II de Primera Autonómica Preferente en un auténtico pañuelo la derrota de obrero Quintana se fraguó en la segunda mitad nada más volver del descanso minutos Eva jugado cuando Óscar sevillano anotó el tanto primero de los toledanos en el sesenta y tres llegó el dos cero obra de Vivanco el dos cero definitivo fue obra de Valentín Pedraza ya en el descuento del partido una derrota que deja al obrero en una situación delicada pero todavía muy salvable la semana que viene recibe la visita del Yuncos la jornada además en prefiere ante nos deja el pinchazo del Tarancón empató en casa ante el Sonseca pese a todo en Tarancón sigue líder con siete puntos de ventaja sobre el Club Deportivo Quintana la El verdugo de este fin de semana pero los que no fallan son los chicos del Ciudad de Cuenca en Liga Nacional juvenil vencieron uno cuatro en casa del colista del Noblejas con tres goles de Ángel Ortiz el cuarto fue obra de Sergio Langreo desde el punto de penalti siguen los morados en lo más alto de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado el Atlético Tomelloso que tampoco pincho en esta jornada tenemos al teléfono al trío goleador del Ciudad de Cuenca Ángel Ortiz qué tal cómo estás Ángel buenas tardes

Voz 9 32:34 buenas tardes enhorabuena lo primero por los tres goles venías con ganas no de la sanción

Voz 12 32:40 sí la verdad que me ha perdido los dos partidos que la habrá que tenía que nada revolver así pues todo todo muy bien

Voz 3 32:49 bueno el resultado cómodo pero el partido no lo

Voz 7 32:51 que tanto sobretodo en la primera mitad verdad Ángel

Voz 12 32:54 siempre estamos empezamos un poco mal con muchos despistes de todo el equipo pero bueno lo bueno que he podido materializar todas casi todas las ocasiones que tuvimos y pudimos y los tres puntos que fuera de casa nunca es fácil

Voz 7 33:09 un poquito de relajación quizás en esos primeros cuarenta y cinco minutos por aquello de que el líder visita la casa del colista

Voz 12 33:15 yo lo y siempre nos ha pasado siempre lo mismo que jugando contra los equipos de abajo siempre nos hemos relajado pasaron Pedroñeras que empatamos luego IM la verdad que el otro partido o sea el de fin de semana empezamos también un poco relajados mira canguro

Voz 7 33:29 puso las pilas durante toda la semana ellos estuvo advirtiendo de que no no querían nada de relajación

Voz 12 33:35 sí Angulo lo que siempre narices eso que que vayamos a campo de primero que vayamos a acabar al campo el último pero que siempre que salir motivados

Voz 9 33:44 desde el primer minuto pondría las pilas en el descanso no porque la el equipo cambió la cara en la segunda parte

Voz 12 33:52 la verdad es que sabíamos que teníamos que mejorar lo de la de la primera parte que podían escapar los tres puntos salimos mejor más motivado más enchufado Si

Voz 9 34:02 lo resolver cuatro goles pero pudieron ser muchos más

Voz 12 34:07 luego en la primera parte tampoco la primera parte pudieron hacer ellos algún día

Voz 7 34:12 sí la verdad que la segunda parte

Voz 12 34:13 no me también mucho también nos relajamos Juana el resultado a favor y demás

Voz 7 34:18 bueno el equipo ágil como un auténtico tiro para ti cuáles son las claves del buen momento que estáis atravesando

Voz 12 34:24 yo creo que es la verdad que es lo bien que entrenamos lo lo enchufado que estamos todos que da igual que juegue que igual que en otros se saca los tres puntos

Voz 9 34:34 si todo va muy bien lo difícil que es no

Voz 7 34:39 sólo haber encajado una derrota en toda la temporada

Voz 12 34:43 lo bueno que también estamos haciendo muy buenos partidos fuera de casa que fuera de casa siempre donde más puntos se pueden dejar nosotros fuera de casa todavía no hemos perdido ningún partido

Voz 9 34:51 fuera de casa ni un solo partido de hecho la derrota fue en casa oye te acuerdas de cuando fue estos un examina fue contra Puertollano que sentimos cómodos también un partido sí sí

Voz 7 35:05 dicho te acuerdas hoy ya esos demasiado pues

Voz 9 35:07 yo creo que fue a finales de octubre dame a principios diría yo el doce de octubre

Voz 7 35:15 el doce de octubre fue la la única derrota que ha cosechado el Ciudad de Cuenca en toda la temporada

Voz 3 35:19 y además fue fue en casa quedan catorce finales e como las ves para para soñar con el ascenso

Voz 12 35:26 yo creo que hay que ir a final porque sino no se va a conseguir nada y hay que seguir igual de motivados Si ir ahí dando guerra

Voz 7 35:36 para ti quién es el rival más peligroso que os pueda quitar esa primera plaza el Atlético Tomelloso que es lo que está más cerca en la clasificación

Voz 12 35:42 sí parece que la dicotomía yo también lo quiere no quiere pinchar no se quiere bajar del carro la verdad que muy buen equipo también pero bueno no te puedes despistar tampoco de de equipos como Albacete Albacer porque y Azuqueca porque también dan mucha guerra

Voz 7 35:57 no me cabe ninguna duda habléis mucho en el vestuario de la posibilidad del ascenso

Voz 12 36:02 que va que va en el vestuario del ascenso y de manos habla nada nuevo otro sólo queremos ir partido a partido ganando pero el ascenso está muy lejos

Voz 3 36:12 los lo tienen prohibido o es cosa vuestra

Voz 12 36:15 además de que el míster no el míster es ni en ningún momento no ha dicho nada indica de ascender ni nada es lo que quiere es estar arriba puntuar todas las semanas Si a final de temporada que pase lo que tenga que pasar

Voz 7 36:28 bueno pues poco a poco como dices partido a partido después de meter tres goles en Liga Nacional juvenil no te llevas el balón y comprando lo verdad no te lo regalan

Voz 9 36:36 no no que va que va no lo quieren

Voz 7 36:40 Ángel enhorabuena por los tres goles y por la victoria del equipo

Voz 9 36:44 muchas gracias Luis a un abrazo

Voz 12 36:46 abrazo

Voz 3 36:47 la verdad es que es difícil saber qué es lo que va a ocurrir con el Ciudad de Cuenca pero de momento auténtico témporas Don con todas las letras mayúsculas del Ciudad de Cuenca una de las sorpresas seguimos del fin de semana la protagonizó el Pozo de Las Nieves el equipo de Jesús Torrecilla que tan acostumbrados nos tiene a las victorias ya las goleadas a favor no pudo pasar en casa del empate a uno contra el Independiente de Al caza ya avisaba la semana pasada Jesús Torrecilla que no iban a ser fáciles estas próximas jornadas Mela Alarcón adelantó a las conquenses pero Inés Sánchez empataría para las visitantes en el minuto sesenta y es que El Pozo de las Nieves sólo llegó a este partido con dos cambios sólo dos cambios y uno de ellos que llegaba de una lesión de larga larguísima duración las lesiones le están pasando fue Tura al Pozo de las Nieves a ver si empieza a recuperar jugadoras afronta esta fase final de la temporada con más garantías tampoco le fue bien el fin de semana al Conquense femenino cayó en casa del Guadamur por tres goles a uno pese a todo el pozo sigue líder con cinco puntos de ventaja sobre el Ciudad de Talavera Conquense femenino es sexo como en la clasificación en un balón mano mientras seguimos esperando que regrese la Liga Asobal a la espera de tener ya una decisión sobre el futuro de Víctor Gutiérrez el jugador que ha estado aprueba los últimos días en el equipo y cuya decisión sobre su continuidad se hará pública probablemente esta tarde mientras tanto tenemos que conformarnos con los amistosos el miércoles juega el Ciudad Encantada segundo de los amistosos de la pretemporada de invierno lo hacen Puerto Sagunto devuelven los chicos de lidió Jiménez la visita de la semana pasada de los valencianos sí que jugó el fin de semana en Ciudad Encantada B perdió en su visita a la cancha de la al Toledo por diecinueve a veintidós también cayeron los juveniles en su caso en casa del Prado marianistas por veintitrés a diecinueve de sí que ha habido pleno el fin de semana ha sido en baloncesto la verdad es que magnífica jornada para nuestros equipos ganaron los chicos del Club Baloncesto Cuenca al Grupo setenta y seis por setenta y cuatro a sesenta y nueve siete cuatro seis nueve ganaron las chicas del Club Baloncesto Femenino por treinta y nueve a cincuenta en casa del clínica leal y también el fin de semana nos deja muy buenas noticias en atletismo donde tenemos que celebrar el magnífico segundo puesto mes fines camilla en categoría sub catorce en el Cross Internacional de Itálica donde Guillermo Ballesteros fue tercero en categoría sub dieciséis Se Germán barro fue duodécimo en categoría sub dieciocho en la Media Maratón de Castellón Marcos Hortelano fue quinto en la Maratón del espada han tenemos la victoria de María Jesús Algarra en categoría veterana