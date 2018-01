SER Deportivos Cuenca (25/01/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo la actualidad deportiva Cuenca

Voz 2 00:24 qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca muchas cosas les tenemos que contar hasta las cuatro de la tarde hemos quedado con Paco Tomás tras rescindir su contrato con el conquense está mañana firmado con el Villarrubia ahora les saludamos el Villarrobledo el rival de la Balompédica quedó ayer eliminado de la Copa Federación al caer con el contenían equipo de Segunda División B un partido en el que acabaron tocados dos jugadores importantes Raúl Calero Perona los dos son seria duda para el domingo contra el Conquense en Puerto Sagunto el Ciudad Encantada jugó su último amistoso de la pretemporada de invierno Victoria de los conquenses por uno for veintiséis a veintisiete vamos a hacer balance de este amistoso con lidió Jiménez Nos ponemos las zapatillas es jueves abrimos SER Runner Cuenca hoy con las plantillas a debate son buenas las plantillas para todos los corredores luego salimos de dura tres Si veintidós minutos arrancamos aquí SER Deportivos Cuenca

Voz 3 01:32 es sencillo lo descubrirán con empresarios y es que a uno le gusta vender pero le encanta comprar así que ponte en el papel de tus compradores para saber qué les gusta

Voz 1 03:13 SER Deportivos placer informa en equipo

Voz 9 03:20 ayer se hacía oficial la salida de Paco Tomás de la Balompédica esta mañana hemos conocido ya su destino Villarrubia uno de los rivales de la Balompédica el jugador ha aprovechado la mañana para pasarse por La Fuensanta donde se ha despedido de los que hasta ahora han sido sus compañeros ayer lo hacía de los aficionados a través de las redes sociales y decía esto con la tranquilidad de haberlo dado todo por este gran club me despido con mucha pena para empezar una nueva aventura en esto del fútbol estupenda afición maravillosa ciudad

Voz 10 03:51 te deseo que hagáis cumplir en un futuro los objetivos marcados y mucha suerte Paco Tomás qué tal cómo estás buenas tardes adiós no de esa despedida amistosa del Conquense no con pena

Voz 11 04:06 es tiempo de ahí que su compañero de club pero bueno es lo que toca hay final empatar en otro sitio con muchas ganas

Voz 10 04:20 rápidas encontrado acomodo además en un equipo con aspiraciones como el Villarrubia que se han reforzado mucho de cara esta segunda vuelta

Voz 11 04:26 sí bueno que tenía varias ofertas la verdad está barajando hacer esta era la mejor opción ir al cabo buena o porque ahí va a intentar hace Plus acerca bueno hay nada boutade gana así intentar ante los goles que no ha podido meter aquí

Voz 11 04:54 no lo la verdad que la ciudad está muy cómodo con los compañeros también he jugado virutas esto yo creo que no han tenido suficientes ocasiones de gol pero vive del gol ahí

Voz 1793 05:04 la sino acabo ha metido goles porque capote a usted tampoco ha sido con

Voz 11 05:09 quiere que haya más que doce que acabas en pañales que está cuadrando al Malta que payés coca ya para entonces pues nada aquí López que valora que el gol di yo voy a hacerlo en otro sitio que es hacerlo

Voz 9 05:27 la salida del Conquense no esa propuesta tuya no es que te salga una oferta y le digas pongansé qué quieres cambiar de aires sino que es el Conquense el que se ponen en contacto contigo no

Voz 11 05:36 pues yo tenía antes de que haya Varea pues van a llamar a varios sitios pero una habló conmigo hace dos semanas y ahí se quedó todo claro yo iba a seguir aquí muy contento aquí hago tanto conmigo pero bueno de las que más me parece ser que todo cambiara si el de arriba arriba te decirte hay que meter goles y que no es cierto que los dos tres de ellos aquí en el equipo hoy buscar una salida tienen que buscarán salir ahí está lo quiero estar donde lo que requiere ahí voy a otro sitio que ayer estoy harta

Voz 9 06:18 Dolor por ese cambio de opinión es por eso que estás contando cuando te refieres arriba que te refieres exactamente Paco

Voz 12 06:52 aquí estoy contento de haber conocido a la gente

Voz 11 06:54 es decir que lo que la verdad

Voz 9 06:56 disgustado de de Cuenca entonces

Voz 11 06:59 yo voy contento todo el mundo gozó de aquí me ha tratado muy bien desde presidente de Quito que llega está muy bien con él pero culto pero bueno parece que que no sé quién pues al final hacen que acepté por una decisión que era que hoy de nuevo pacto que al fin al cabo es lo que ha pasado y ya está

Voz 9 07:25 ya sabes que te deseo lo mejor y que te vaya muy bien y que metas todos esos goles que nos ha faltado por verte aquí y que saques todo ese talento futbolístico que tienes dentro en en el Villarrubia Paco un abrazo

Voz 11 07:36 muy caras en el cada vez habrá suerte también

Voz 9 07:40 en balonmano el Ciudad Encantada jugó ayer anoche en el on y su segundo amistoso de la pretemporada de invierno como hiciesen Cuenca nueva victoria para los de Jiménez eso sí con un resultado un poquito más

Voz 10 07:53 dado veintiséis a Veintisiete litio Jiménez entrenador qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 1793 07:59 hola buenas tardes qué conclusiones hablamos de usted

Voz 10 08:01 segundo amistoso de la pretemporada

Voz 1793 08:04 bueno pues muy contento no porque seguimos trabajando la línea de las bueno azada jugar presentarle mucho todos los jugadores jugando todos los cuarenta minutos yo lo que dominamos el partido pero es una toda la primera parte en los últimos diez minutos puso por delante dejó a togolés de la segunda parte enseguida dieron la vuelta al marcador y mantuvimos una aunque con una ventaja de cuatro cinco de toda la segunda parte hasta último minuto non Jo Sol me decía que todo el punto que jugó

Voz 13 08:30 pero pues estuvo no

Voz 1793 08:33 el nivel óptimo para estar contento con el trabajo resultado bueno siempre importante ganar no fuera de casa el equipo es complicado y eso tomando el partido muy en serio todo partido de Liga con pocos cambios Sheeran avisó a todos los estatutos la portería igual creo que querían ganar y eso le da más Embraer además exportar que nosotros abajo no

Voz 9 08:54 nada el resultado ya da entender aunque no hubiésemos el encuentro no que el partido o por los dos lados se tomó un poquito más serio por lo menos en la faceta defensiva no que fue lo que quizá faltó en el partido de hace ocho días en Cuenca contra ellos

Voz 1793 09:07 sí está claro como también es verdad que hay es mucha la la buena actuación de tanto hay tiran como de de Leo Maciel Solano que estuvieron a un nivel muy alto y eso contribuyó a esa a esa baja ese bajo porcentaje de altamente tres goles pero si era en la que el número mucha más me quiere hay además un patio más parecido partido de Liga no o partido de Copa que un partido amistoso ya había intensidad había mucha densidad defensiva como mucho Juan táctico de muy distinto a veces a la semana pasada no

Voz 9 09:35 jugaron todos jugó con lo que fue baja la semana pasada

Voz 1793 09:40 sí sí sí jugamos tuvimos los catorce bueno como hice la semana pasada quince minutos Un UF6 pese ocultados minutos otro usted pregunta partido cuando ella que era que la gente absorber todo el mundo jugará quedamos los quince minutos a doscientos por cien entre bastante trabajará decisivo es importante para y pronóstico que los objetivos que posan cubierto bien

Voz 9 10:02 el equipo afronta ya la recta final de la pretemporada de invierno como como los ves para la segunda vuelta de los ves físicamente recuperados del esfuerzo de la primera ya

Voz 1793 10:12 bueno ahora cansado no ha acabado porque había mucha carga no a la estamos estas dos semanas de trabajo ya aún muchísima carga Mouse muchos jugadores que bueno no podía es o de la carga que llevaban al líder físico lo hoy de pie entrenamiento y bueno Sierra que que a partir así pues de ella entraremos a bajar los entrenamientos y de carga para que equipo llegue tres cuál es algo que viene pero bueno yo lo veo bien no luego no tuvo en los tú como tuvo si granadas impotencia ahí lo veré muy bien para mismo yo creo que lo que hemos trabajado no tenemos que seguir trabajando que lo estás haciendo las cosas bueno mejoras estamos jugando tan bien e insultan está trabajando muy los entrenamientos que al equipo de sobretodo casi físicamente mentalmente recuperar aunque lo que ese final de dar vueltas fue muy duro para nosotros

Voz 10 10:59 a mí me apetece mucho viaje mucho

Voz 1793 11:01 mucho partido muy intenso como un objetivo importante exactamente desgastar al nivel psicológico no y creo que bueno que que el equipo está fresco físicamente sexo mentalmente para afrontar la segunda vuelta que va a ser la primera y hay que estar muy hubiese pagado no lo saben

Voz 9 11:17 la segunda vuelta se da más complicada

Voz 10 11:20 muchas gracias muy amable como siempre un hasta luego

Voz 9 12:57 una semana más es el momento de abrir SER Runner Cuenca

Voz 2 13:09 ya tenemos por aquí colocados en nuestros estudios ha tenido que Tommy qué tal cómo estás buenas tardes hola qué tal hija buenas tardes y con Manuel Ruiz Gómez Deferr Manuel qué tal cómo estás Manolo de Luis vamos una semana más abrir una sección que es la que dedicamos habitualmente al atletismo abrimos Herrán el Cuenca hoy nos acompaña Belén Yébenes López Belén qué tal vamos estas buenas tardes

Voz 7 13:31 buenas tardes qué tal tanto que es gerente de

Voz 2 13:33 acto pedía Tarancón así es verdad bueno pues con ella vamos a hablar de plantillas de opinadores procesadores de de de las zapatillas muchas cosas queremos hablar con ella pero lo primero Belén si te parece para entrar en materia explícanos en qué consiste la podología deportiva lo primero

Voz 17 13:51 pues vamos a verla podología deportiva se puede decir que lo más importante es un análisis un poco de corporal vale porque muchas veces nos centramos solamente en los pies y realmente tenemos que tener en cuenta las caderas rodillas incluso o algunos casos de escoliosis porque

Voz 18 14:08 y no solamente el pie de pies se puede decir que es la base

Voz 17 14:13 corrigiendo muchos aspectos podemos solucionar pues pues muchos problemas de de dolores de rodilla problemas musculares leves lesiones aquí consiste un poco en un estudio biomecánico de la marcha más bien

Voz 9 14:27 no sólo del pie sino de todo el conjunto del cuerpo que es donde vienen todos los problemas no

Voz 17 14:32 exactamente

Voz 19 14:34 Belén muy buenas tardes para estar aquí con nosotros y hemos sido tantas veces y lo comentan el compañero al principio eso de la pisada tronador senador pisa neutra es decir un poco así que entendamos todos en qué consiste cada cosa

Voz 17 14:49 esto vamos a ver cuando los términos de su opinadores tronador salieron poquito con el tema de las deportivas y bueno la verdad es que ahora han cogido mucho

Voz 15 15:02 verdad físico muchísimo

Voz 17 15:03 auge entonces se puede decir que cuando una persona es su tiradora es cuando estamos haciendo que nuestro pie vaya totalmente para dentro cuando es pro Nador males nuestro pies quedaba para juega por lo cual bueno pues hay que intentará alinearlo pero como decía antes el tema de rodillas es muy importante porque hay veces que que ponemos ciertas tuyas inside tenemos en cuenta la rodilla puede sufrir el doble porque tenemos que tener en cuenta hace nouveau algo y Guaro

Voz 19 15:39 o sea que no solamente es eso bueno adaptar las un poco a la a la pisada sino que hay que hay que ver otras cosas no

Voz 17 15:45 sí por supuesto

Voz 19 15:46 y hemos comentado antes lo diferentes episodios que existen también es bueno a nosotros los corredores no surge una duda eh porque cuando vamos a quemar zapatillas nosotros preguntamos nos preguntan siempre en que a ver cómo pisas tu hacia dentro hacia afuera pero nada empatados realmente sistema hace patillas preparadas para eso o ya lo hacen las plantillas comentan

Voz 17 16:08 haberlas zapatillas pueden ayudar y pueden llevar una pequeña Acuña el problema es que no sabemos la altura que necesitamos en cada caso de hecho cuando nosotros hacemos copla plantillas a medida ponemos una cuña en relación a los opinadores a lo provocador que seamos no ponemos una una una cuña estandarizadas sino que hay veces que son cinco milímetros siete milímetros por lo cual la zapatillas pueden ayudar yo creo que la zapatilla lo que más nos tenemos que fijar es que la suela sea estable sobre todo el tipo de terreno que estamos pisando no lo mismo caminar en terreno discontinuo que tan que o correr en correr en Correos disco continuo que en que en asfalto por la dureza del terreno y hay que ver también la dureza de la zapatilla porque también hay que tener en cuenta los impactos esos son otros problemas totalmente diferentes

Voz 9 16:56 sí porque por lo que nos estás contando Belén entonces hay distintos niveles de Nador por ejemplo por poner un ejemplo no Ike unas zapatillas convencionales no te lo miden porque se las venden a todo el mundo igual

Voz 17 17:06 exactamente a además tenemos que tener en cuenta que un senador normalmente pues tiene un pie plano valgo que se denomina entonces eh hay que tener en cuenta si solamente les estamos una cuña o realmente sujetar toda nuestra estructura anatómica lo que sí que tenemos que tener es una buena alineación sino nos hemos visto realmente Si vamos alineados en los músculos de de nuestros cuerpos están forzando de una manera u otra aquí donde más sufre siempre son las rodillas

Voz 9 17:36 eso puede perjudicar obviamente el rendimiento del atleta no

Voz 17 17:39 por supuesto hay muchas lesiones aparte de eso podemos producir lesiones

Voz 18 17:43 buenas tardes suelen estar Cesc que lo decías

Voz 7 17:46 hemos a una persona que empieza a correr ahora a la hora de esquí las zapatillas que consejo fundamentales llegar claro que Consulting especialista Easy no sé qué Consejo General de darías

Voz 17 17:56 pues general sobre todo que mire sus zapatillas lo primero que tiene que ver es si tienes un desgaste de zapatillas no solamente la suela sino también lo que es la parte más elástica la parte de dentro de fuera de del tejido por otro lado el si hay un desgaste bastante acusado a evidentemente o adoro es supina Ador y entonces sí que sería bueno pues que se vieran poquito los pies no hace falta a lo mejor en un inicio ir al especialista pero sí que por ejemplo pues pueden pasar por por por ortopedia hice Le puede decir pues mira si tienes tienes un problema de de pro nació no nació o tiendas las rodillas aquí le ponemos un poco indica

Voz 7 18:36 ah vale luego ya cada uno podrá comprar au

Voz 17 18:40 o no las zapatillas deportivas que que necesite aparte también un poco de qué tipo de deporte qué peso tiene hay muchas cosas a tener en cuenta al si queremos hacer un estudio realmente de como de de cómo vamos a ir como vamos a correr que tiempos estamos haciendo también es muy no lo mismo correr dos kilómetros recorrerte quizo quince kilómetros en todo todos esas cosas pues hay que tenerlo en cuenta no lo mismo una persona de ochenta kilos que que no de cincuenta

Voz 19 19:09 en la encontramos algún síntoma que nos diga oye no se me duele algo no me duele me tiene que doler te tengo que hace buenas plantillas hay algún momento que digas tengo que hacer algo porque no voy bien

Voz 17 19:23 hombre evidentemente una persona que continuamente tiene esguinces de tobillo por ejemplo pues hay que tener muy en cuenta que puede producirse porque tenemos una desviación de Varo entonces seguramente necesita una estabilización a lo mejor no pero simplemente su estructura muscular no les sujeta lo suficiente por ejemplo muchos problemas de rodilla nos vienen también pues al tener un valgo pues todas externa de la rodilla no suele sufrir mucho porque por los ligamentos están trabajando tenemos tienen un sobreesfuerzo entonces si hacen un trabajo continuado lo mismo entonces en cuando tenemos Dolores de ese tipo debemos de de mirar porque es

Voz 9 20:05 que también preventivo porque estamos hablando de a posteriori del dolor pero también hay un tratamiento preventivo es aconsejable el usar o tener determinado cuidado con las plantillas antes de tener un dolor Rosina ídolos no es necesario

Voz 17 20:18 creo que si nos vigila Amos cómodos gastamos o a qué nivel se desgasta al calzado podremos valorar si realmente necesitamos unas plantillas o no sino con un calzado que estabilice porque es es se supone que siendo la suela estable sería suficiente también es conveniente Un contrafuertes rígido del calzado Channel calcando contra más estabilización tengamos mucha más sujeción y los Borbones por supuesto el el que vaya al pie sujeto es es fundamentar para para evitar porque muchas veces el mismo calzado ya no sujeta esa desviación

Voz 9 20:52 por ejemplo la moda que hay ahora de correr tácticamente sin sin suela cómo cómo lo ves

Voz 17 20:57 la verdad es que la venta

Voz 18 21:01 sinceramente creo que se necesita

Voz 17 21:04 citaba un poquito de altura normalmente Se recomienda de dos centímetros de dos dos en dos centímetros dos y medio de tacón hasta tres normalmente el calzado más idóneo para

Voz 18 21:17 para correr vaya

Voz 7 21:20 las plantillas de serían fundamentales para para ciertos corredores en determinados casos ha comentado entonces pero la plantilla así ayuda mejor una pisada o podría incluso eliminar alguna patología no eso ya no tanto sí hombre sí tienen una patología

Voz 17 21:35 sí ha producido porque porque realmente tienes una marcha o tener una mala marcha tú puedes hacer por tu estructura anatómica o porque unos músculos tenga mucho más fortalecidos que otro por supuesto es una

Voz 19 21:49 te va a editar problemas entonces en claro para cierta gente imprescindibles entonces las plantillas cuando para detectado un estudio que tiene problemas ya sin plantillas prácticamente no podría correr hombre poder correr pues

Voz 18 22:02 de pero evidentemente depende de como decía antes depende de a qué nivel haces el deporte y bueno pues sí

Voz 17 22:10 también la edad que tenga hasta al menos otro factor importante no lo mismo un chico de veinte años que una persona de cincuenta años corriendo

Voz 9 22:17 personas que corren quince diez kilómetros le aconsejaría siempre plantillas no prácticamente por lo que estás contando no

Voz 17 22:23 pues depende ahí no todas lo necesitan es muchas veces tenemos la obsesión de todos plantillas yo creo que que no no no es lo más idóneo lo más idóneo es poner plantillas al que realmente lo necesita porque la estructura del pie se supone que está preparada para que vayamos correctamente entonces es como antes a los niños les ponía plantillas espacio plano algo pues pues yo creo que ni antes ni ahora sea ahora un poco dice de aunque que fortalezca la musculatura hay que ellos mismos levanten la estructura

Voz 18 22:56 pero es que hay niños que se cae muchísimo y entonces

Voz 17 23:00 pero también es aconsejable sujetarlo Si fomentar esa musculatura

Voz 19 23:05 cuáles son el más importante que tenemos en en los pies sobre todo para una persona que corra habitualmente

Voz 17 23:11 yo creo que las lesiones de los pies ya no es cuestión de lesión de pie normalmente el se puede decir que son más bien lesiones de tobillo y la rodilla

Voz 7 23:20 la visto esto provocado por una clara cansado y una

Voz 17 23:23 de espalda claro la espalda son los tres lesiones que más se suelen o bien por por unos músculos u otros pueden cero pueden ser también problemas óseos pero sobre todo los ligamentos los esguinces si pisamos mal estamos propensos a a hacernos esguinces más de más de lo normal

Voz 7 23:43 en el caso de que a una persona se Le recogen en plantillas para uso cotidiano solamente para hacer deporte

Voz 17 23:51 a ver depende eso es muy generalizado no no no yo no yo es que normalmente en este tema no generalizó nada porque porque es cierto que hay personas que las necesitan continuamente para caminar y hay otras personas que simplemente es a lo mejor un poco pues por el tema del impacto tenemos sobre tierra sobrecargas en el Carcaño o tenemos está ver ahora hay un problema muy importante que suele ser la fascitis plantar que mucha gente que que sufre que sufre de ello bueno pues hay que hacer realmente hay una tensión a plantar si es conveniente pues unos buenos estiramientos aparte una buena amortiguación dispuesto entonces depende un poco del del problema hay que atajarlo no no se pueda generalizar cada caso es un mundo hay que estudiarlo

Voz 19 24:40 para evitar este tipo de lesiones como una fascitis acabas de comentar darnos algún consejo fundamental que tendríamos que hacer todos todos los que corremos habitualmente

Voz 17 24:49 a ver yo para la fascitis creo que es fundamental estirar el pie noventa grados es es fundamental porque luego también creo que el el bueno recomiendo coger bolígrafos lapicero con los dedos de los pies que nunca los movemos a es una manera entonces que vaya vimos esos agilidad desatado en sí sino y de estirar porque estamos estirando mucho a veces hay personas que que que corren lo que hacen es mucha fuerza con los dedos y lo que mantiene su los dedos en garra y entonces es bueno uno eso sí estiramientos pues para esa es esas inflamaciones y luego aparte pues si realmente ya tengo un problema de de dolor por la verdad

Voz 18 25:30 la fascitis plantarse es es un

Voz 17 25:33 tema que cae muy gen hay personas que le complica mucho el día a día pues por ejemplo unas plantillas que la tiene que amortiguar muy bien toda la zona del arco plantar el los talones con el fin de que estirar incluso hay muchas veces que ponemos descargas me tratar sales para poder estirar toda toda esa fantasía

Voz 9 25:53 un complemento imprescindible también y muchas veces olvidados los calcetines ahora por ejemplo están muy de moda las medias de compresión que hacemos para elegir unos calcetines adecuados primero asume buenos para todo el mundo porque igual no para todo el mundo una media de complexión es buena no

Voz 17 26:10 a ver las medias comprensivas hay que evidentemente depende de la compresión normalmente los calcetines que venden realmente no tienen una compresión muy alta por lo cual se puede adaptar a todo el mundo y no no va a perjudicar a nadie a nivel venoso para nada lo único pues bueno pues elegir pues bueno una buena calidad evidentemente para eso sí tiene su duración ahora se lleva mucho el tema del hilo de plata también el hilo de plata pues también está muy bien pues el tema para pues para eso personas que la sudoración la tengan la tienen bastante elevada es que no tiene costuras no

Voz 19 26:48 ha habido de plata el hilo de plata es dentro de la fábrica

Voz 17 26:51 la acción de la mi del mismo tejido pues lleva unos hilos que son de plata y lo que hace es un poco como de de termostato del pie entonces pues bueno es es funciona bastante gusto funcionó bastante bien incluso para los amputados para el para el dolor fantasma que ya no salimos el tema también les ocurre es bueno obsesionarse es un pues bueno pueden buenos efectos para ese tema

Voz 9 27:16 existe en calcetines especiales que sirvan o va más allá de los compasivos calcetines que sean y que mejoren el rendimiento de un atleta o que no tengan costuras y no molesten

Voz 17 27:28 hombre que no tengan costuras y no molesten está claro pero pero bueno el la circulación si hay unas sobrecargas musculares y que te pueden ayudar a evitar que te que existe sobrecarga están todo es como cuando terminas cansado tú te pones unas medidas comprensivas cuando después de todo el día estás muchísimo menos cansado osea que ha ayudado a activar circulación y entonces pues fuerzas como que ha sido menor entonces sí que puede aliviar un poquito pueda ayudar a a tener un poco mejor rendimiento deportivo

Voz 9 28:01 desde luego la última ya la hago yo cerramos la entrevista si os parece con Belén y cómo funciona como funciona ortopedia Tarancón como es el funcionamiento cómo llegó un atleta llega Tony llegan Manoel se presentan en los topes de Tarancón que es lo que le hacéis cuando llega alguien hoy por la puerta del estilo de ellos corredores habituales que les gusta competir que hacen de vez en cuando carreras de larga duración como puede ser una maratón

Voz 17 28:27 bueno ahora mismo todavía realmente ortopedia Tarancón no está especializada en ortopedia técnica Ia acto actualmente normalmente suelo verlo yo Osán es pedir cita que les vea yo tenemos una plataforma es pequeña pero sí que vamos a hacer un cambio importante a ese nivel lo que hacemos es un análisis en estática y un poquito en dinámica el lo queremos a adaptar un poco para que se pueda correr un poco con el fin de poder hacer un análisis en carrera porque puede variar no lo mismo María en estática varían dinámica Hay en carrera pues también entonces hay que adaptar un poco a las nuevas tecnologías pero sí sería cogerle cita a hacer un estudio de cómo pisa y bueno pues ya decidiré explicarle un poquito lo que puede hacer indicarle a su médico y demás con el fin de que cada persona Si realmente necesito una plantilla pues pueda dirigirse a su especialista hay que sea la prescriba claro

Voz 19 29:27 Belén Yébenes es la

Voz 9 29:29 gerente de ortopedia Tarancón hemos aprendido un montón nos hemos quedado con muchas cosas apuntadas para para para el futuro algunas cosas que no teníamos demasiada en cuenta muchas gracias Belén por tiempos muy amable

Voz 17 29:40 muchas gracias a vosotros bueno pues un fin no

Voz 9 29:43 semana deportivo Toni que nos ha dejado un montón de resultados alguno muy llamativo cuando nada de las pruebas pues más más importantes del panorama nacional Cross de Itálica

Voz 19 29:53 eso es ese celebró el este sábado el día veintiuno y bueno la verdad que estamos súper contentos pero yo soy de esta gente que gente de Cuenca ha hecho verdaderos Tien Pazos te puedo decir por ejemplo que en la categoría sub catorce y eso Escamilla logró el segundo puesto estaba hablando de una categoría internacional no estamos hablando de algo de algo que corren cuatro y por aquí pero es una carrera popular eso es el luego el él en la categoría sub dieciséis y también el tercer lugar tenemos a Guillermo Ballesteros en Baselga que también estuvo ahí luchando con los primeros ya al final en tercer lugar Il luego en la categoría sub dieciocho sí bueno meritorio el décimo segundo lugar puesto de Hermann barro Moya y delante estos chavales que son verdaderas máquinas eso en cuanto a Cross Internacional de Itálica en Sevilla poco también hemos tenido el maratones Padang que se desarrolla por montaña también este sábado ir donde hay que destacado sobre todo a nuestra María Jesús Algarra que fue el acto en el Bono hizo el primer puesto del veterana y luego ya para terminar también hay como siempre orgullosos de tener este tipo de corredores eh muy meritorio también el yo que se celebró la Media Maratón de Castellón donde no

Voz 9 31:07 pero Marcos Hortelano quedó el quinto clasifica no estaba contento con el quinto clasificado a contentos Ése desde el nivel que marca ya como bien decía Manolo antes de entrar al programa nuestro querido Marcos Hortelano mano en la agenda del fin de semana que tenemos alguna cita importante

Voz 7 31:21 pues una cita muy importante porque es la tercera y última jornada del Campeonato Provincial Escolar de campo a través en este caso va a ser en Tarancón en el circuito Juan Carlos de la Ossa que está en los alrededores de la ermita de la Virgen de Riancho Ares y en él se va a celebrar hice van a jugar los puestos para ir al Campeonato Regional porque tienen en cuenta también la jornada anterior las categorías son las de el campeonato escolar alevín infantil cadete y juvenil tanto masculino como femenino y habrá clasificaciones individuales y por equipos de ahí saldrán como digo los clasificados tanto a nivel individual como por equipos que vayan al regional hay que resaltar que también se celebra un cross popular ya que la Comisión Provincial de el deporte escolar este año ha querido hacer también coincidiendo con el deporte escolar el circuito de cross popular en esta prueba también se va a decidir la clasificación de ese circuito es decir que habrá una carrera de los populares que van a correr junto a los juveniles masculinos y al final las clasificaciones la jornada empieza a las once de la mañana y terminará a las dos menos veinte de la tarde con la entrega de premios bueno se van a poder ver a mucho a las jóvenes promesas de las que nos hablaba Julio Torrecilla aquí el programa pasado y aparte de los de Cuenca pues equipos que están muy fuertes como Tarancón

Voz 18 32:37 eh pues tiene equipos de

Voz 7 32:40 de chavales y otros pueblos de la provincia y el niveles bastante alto en nuestra provincia en el debe del campo a través está pegando bastante fuerte

Voz 9 32:46 bueno pues ya sólo nos queda señalar que tenemos una dirección de correo electrónico deportes arroba Esther Cuenca punto com donde nos pueden enviar todas las dudas preguntas incluso sugerencias que tengan que hacernos en esta sección esta semana tenemos tres hemos seleccionado la primera que igual nos ayuda Belén si quiere también a a contestarle porque Marta nos comenta que dice que lleva un par de meses saliendo regularmente a correr dice que unas dos veces por semana anotado que le duele al pisar sobre todo en la planta del pie dice no sé si esto es normal porque antes no ocurría o debo acudir a un especialista Belén que les recomendamos a Marta

Voz 17 33:22 pues sí ha empezado con dolores de planta lo normal es que que sí que se lo mire ya os hablábamos de la fascitis plantar seguramente habría que ver en qué zona realmente de la planta es donde duele porque hay que hay que determinar

Voz 18 33:35 sí bueno o que se o

Voz 17 33:37 ya lo he dicho antes se puede pasar podemos un poco verla a valorarla hay hacerle un análisis y ver si realmente pudiera tener algún problema

Voz 9 33:46 bueno pues ahí está el consejo para Marta que se acerque a conocer una Especialistas Raúl nos pregunta cuánto tiempo tiene que pasar para poder apuntarse una maratón ya que llevo cuatro meses corriendo tres cuatro veces por semana y creo que estoy preparado quién Sunny matonismo Manuel

Voz 19 34:00 bueno no volvería jamás vamos a ver

Voz 7 34:03 las prisas de los que empiezan a correr ya quieren correr la maratón es normal que esa ansiedad pero yo aconsejaría que hasta que un corredor no ya por lo menos un año corriendo no no le diría que se embarcará en la maratón y además que hiciera una unos tres cuatro meses de base después otros tres o cuatro meses específicos ya con tiradas más largas y con un con un kilometraje semanal mínimo cincuenta kilómetros los que sino no va a llevar con garantías determinar la ahí lo suyo es llegar acabar la bien contento y luego ya plantearte el mejorar marca pero en la primera siempre terminar

Voz 9 34:39 bueno pues ahí está ahí el último es un piropo

Voz 2 34:42 para vosotros que le encanta la sección que dice que sí

Voz 9 34:46 podemos recordar cada semana la agenda del Fin de Semana de las carreras de la provincia casi se encuentra más informada pues ya sabe chicos esos

Voz 19 34:54 además con mucho gusto esta semana tiene la posibilidad de

Voz 7 34:58 a correr el Cross Popular que sea hace junto al escolar pues dicho queda novela apuntó

Voz 2 35:03 de qué es todavía estamos a tiempo Toni Manuel un placer como siempre Belén muchas gracias de verdad de ortopedia Tarancón también por habernos acompañado

Voz 20 35:22 Roger

Voz 2 36:14 y ahí tenemos a Paco Soriano para hablar de la Liga de adheridos Paco qué tal cómo estás buenas tardes buenas tardes

Voz 9 36:22 hola porque tenemos que repasar los resultados de la última jornada la octava en la que se ha disputado este pasado fin de semana y donde teníamos estábamos muy pendientes de un partido un partido muy especial así que Paco cuéntanos qué tal fue la jornada ahí ese partido

Voz 13 36:37 si el el primero hablamos que se aplazó a con las de la fama con Peña Blanca

Voz 9 36:43 sí que ya lo cobramos la semana pasada que exactamente

Voz 13 36:45 sí el resto fue que hubo Cuenca dos Cervecería La Alcarria dos el gran partido de la jornada bruja Martos arcas cinco pues sí la verdad que nos tocó jugar después si e hizo bueno pues un partido al principio

Voz 9 37:02 el continente como dice el marcador a favor de Arcas

Voz 13 37:05 pues la verdad que fue al final pues un partido con mucha incidencias y al final se destacó arcas Poor's bueno pues ya todo incluso por eh es superior a él numérica ahí demás pues al final arcas eh doble barro jamás

Voz 9 37:19 bueno pues ahí estaba estábamos muy pendientes de ese partido que deja la clasificación como

Voz 13 37:24 pues de esa distancia de un poquito más arcas con diecinueve puntos más se queda con sus once que Úbeda o Cuenca Asia acerca con once puntos Peña Blanca con siete por eso ha aplazado POTA Balenziaga los siete puntos el al cargadas con cuatro y la fama sigue con un puntito

Voz 9 37:40 la Liga sentenciada

Voz 13 37:43 yo diría que lo que eran cinco seis partidos Si lo bueno es que todos pueden perder con todo yo creo que

Voz 1793 37:48 no venga pues vamos a mantener

Voz 9 37:51 había en vilo en la Liga de adheridas aquí les damos el premio k pone al mejor jugador de la de la semana

Voz 13 37:58 pues sí sí me vas a permitir vamos hacia una excepción hice la vamos a dar al colegiado The Who truco marcas el arbitro Ballesteros Rubió porque la verdad que ideó un partido toda la ley hubo percusiones hubo penaltis hubo incidencias hubo polémicas y la verdad al chico estuvo a la altura email mucho más Ballesteros Rubio al colegiada vamos a dárselo a él

Voz 9 38:20 pues mira yo creo que es la primera vez que les damos un premio a un árbitro en la Liga atendidos ya llevamos unas cuantas temporadas haciendo repaso

Voz 10 38:27 primera vez en muchos años pues mira detalló detalle pero se lo mereció

Voz 9 38:33 pues ojalá no estuviese oyendo pues para él va este premio Capone al mejor jugador en este caso al mejor de la semana para Ballestero Rubio el árbitro de ese emocionante partido que dirigía que dirigía este pasado fin de semana Paco en novena jornada este próximo fin de semana como queda en la Liga como están los emparejamientos

Voz 13 38:54 pues el feudo Cuenca el domingo a las doce en las quinientas Cervecería La Alcarria va la fama el domingo también aquí mientras pero a las diez Ignacio Carrascosa Peña Blanca Mesón Porta Valencia el sábado a las cuatro en las quinientas

Voz 10 39:09 pues dicho queda pagó un abrazo hasta la semana que viene muy bien

Voz 22 39:18 pero plan ya si llegamos