SER Deportivos Cuenca (26/01/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 2 00:04 en la actualidad deportiva en SER Cuenca

Voz 3 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos Cuenca hoy con mucho Villarrobledo conquense es el partido de la semana en Tercera División y ojo porque hasta el Conquense puede cerrar la jornada acostarse el domingo por la noche líder porque para ello debe ganar al Villarrobledo y eso sí que pierda al Socuéllamos en casa del colista parece difícil casi imposible pero a veces las cosas imposible Se cumplen llegan los dos equipos Villarrobledo y conquense con bajas importantes José los Perona Raúl Calero por el Villarrobledo Iván Rubio y Frank Simon en la Balompédica porque Frank Simón está prácticamente descartado problemas por tanto para los dos entrenadores para hacer su once inicial para Manolo Martínez y Luis Ayllón

Voz 2 01:11 un Luis Ayllón que no tiene dudas en declarar como claro favorito al Villarrobledo llegamos llegamos en buen momento con buena dinámica cerca

Voz 4 01:22 de de los equipos de arriba el primero el segundo y bueno con posibilidades

Voz 5 01:29 de Sophos eh de ponernos a su altura e hizo incluso sobrepasar los va a ser un partido complicado porque sin su campo y son ellos los que va primero eh son ellos los que los que son favoritos y bueno pues nosotros iremos a hacer nuestro trabajo a nuestro partido oí yo estoy seguro que vamos a

Voz 3 01:51 eso te desde Villarrobledo también buenas palabras para la Balompédica Aitor Asensio delantero del equipo albaceteño

Voz 5 01:58 el virtual

Voz 6 01:58 Isabel que hay plantillas pero nada muy bien al igual que era nuestra sabemos que tarde más tarde en de no es al final ese tipo de equipos tiene que acabar condicionando estando por la ciudad como el equipo con la plantilla a competir aquí pues oye el Conquense tiene un equipazo todos lo sabemos la intentarán lapsus armas ahí pues ahí llevarnos los tres puntos que es lo que queremos

Voz 3 02:24 la cita el domingo a las cuatro y media de la tarde en el Virgen de la Caridad en unos minutos nos vamos a acercar hasta Villarrobledo para analizar con más profundidad al equipo de Manolo Martínez ir muy pendiente del Villarrobledo conquense va a estar el Socuéllamos con Manu Calleja su entrenador también vamos a charlar y vamos a ver con quién y cómo ve las opciones de los dos equipos en ese emparejamiento y abriremos sanedrín para analizar este encuentro las opciones de once inicial para Luis Ayllón la noticia de la mañana ha sido la salida en forma de cesión de Raúl Verdejo jugará cedido hasta final de temporada en el San José Obrero la operación se ha cerrado esta mañana en una reunión que ha mantenido el presidente del Conquense el del San José Obrero el padre del jugador ahora os contamos todos los detalles tres si veintitrés minutos arrancamos aquí SER Deportivos Cuenca

Voz 1 04:50 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 1793 04:57 no nos acercamos hasta Villarrobledo vamos a conocer la última hora del rival de la Balompédica este domingo el equipo que entrena Manolo Martínez allí en Villarrobledo Nos espera Emilio Romero compañero de Radio Azul Pedroñeras colaborador de esta Casa Emilio qué tal cómo estás buenos

Voz 2 05:12 tardes hola dijo buenas tardes cómo es este

Voz 11 05:21 pues es un partido importante para que volvamos a tienes no después de sobre todo después de la derrota el miércoles en ti generación pues sólo le queda la Atlantic Brahim o que en la de la Liga que bueno que yo creo que al final es claro que estaba hecho el equipo no para para ser campeón de Liga Enterprise tenías hubiera segundo John B

Voz 1793 05:37 cómo ha encajado el equipo esa eliminación en la Copa Federación Emilio

Voz 11 05:41 bueno al equipo que la cara en todo momento en Ontiñena además eh hubo momentos que que el equipo Olmos Martín es como mejor que el equipo equivalencia no lo peor podido la la baja el equipo de de modo Mathieu dentro quien no soy todo Oblaré nadie pero nada que es una de las piezas una entrar del equipo de modo Martínez Jiménez Caballero eh además lesiones que hay jugadores junto con los que no poder contar el uno central para compensar

Voz 1793 06:04 cómo van a afectar esas bajas al once inicial de Manolo Martínez que ponga el domingo en el Virgen de la Caridad

Voz 1793 06:50 más allá de las bajas de te animas a darnos un posible once para el domingo un once tipo que pueda poner Manolo Martínez

Voz 11 06:57 pues muy parecido al que juran Guillén la única variante puede ser pues por la baja no pero sí boxer Mateo posterior aseguro porque le tocaría a mató de un otro ya tiene partido sabemos que calado calcado partidos buenos días de los porteros

Voz 12 07:09 muy bien su portería

Voz 11 07:11 ya centrales sería Vaquero oí la de Lula todo es quién lo cual posiblemente eh Borja Collado en el centro de campo Montero seguro idioteces y grupos veremos a ver a a quién a quién Policy inscripciones Alenia o con Alberto vamos haciendo funciones de vaquero por un lado habitual como cedido lo otro a jugar presidente Amina ya yo yo ya arriba a las cosas que han parado

Voz 1793 07:33 si los nombres más peligrosos los hombres más peligrosos del equipo de Manolo Martínez con los que más tiene que tener cuidado la Balompédica

Voz 11 07:39 sobre todo por la clave está haciendo este año el centro de ocupar ya no Juanjo Giraud de segunda jugada su juego que tiene un buen disparo desde fuera instase estará único aquí tiene mucho que perdón única hay que tener mucho cuidado con con una jugador parado porque es un equipo que trabaja muy bien Pablo Martín era jugador parado y que estamos mucho resultados junto con Dani Kaye suelo no estar para pero bueno cualquier jugador la las tiene muy ensayar a las jugadas y estamos hablando de Juan Montero que ni Yoko Ono Acevedo del próximo cuando muy musicado por todo el de de seguridad de superior categoría editoras Aitor Asensio no yo creo que que este tipo de dificultad que para arriba tiene mucho gol ya días atrás está fumando ha un muy segura que veremos como buen sí Si me echa en falta a Perona uno

Voz 1793 08:19 su navaja indudablemente importante ha cambiado mucho el Villarrobledo del que pudimos ver en La Fuensanta hay que se llevó el triunfo de aquí en la primera vuelta

Voz 11 08:28 eh lo que es es prácticamente es muy parecido ya que el equipo al finés pues eh está haciendo como que estaba viendo el estaba un equipo que está en prisión pero con el con el Socuéllamos pero lo que son variante muy poquitas es un equipo que tienen a su menos el equipo todo segundas rebajas como decíamos antes situación pacífico pero es un equipo que cualquier jugador que puedan todo hay salir desde el once de la filial lo que está en el banquillo o también tiene mucha calidad te iba a Daniel Vice saber eh la te contaremos para ser muy muy muy muy parecido al equipo que si hubiera operando

Voz 1793 08:57 vais a el equipo no ha perdido en toda la temporada en casa el Villarrobledo se ha mostrado siempre muy fuerte de los diez partidos que ha jugado en el Barranco del Lobo en el Virgen de la Caridad no ha perdido ningún partido cuáles son las claves de esta fortaleza que está mostrando el equipo en casa

Voz 11 09:13 la clave es la defensa no en casa al equipo que efectivamente estoy bien eh deja muy una estriba sobre el equipo contrario hace bueno pues un equipo le gusta jugar muy bien una de las tres pues esto lo no sé cómo está el terreno de juego nuevo después de la ayuda este Aida se están las últimas horas que enviármelo tire contra el Ontinyent el equipo lo notó ir y bueno y luego también más apropiado muy muy machacado del campo pero bueno yo creo que que la la clave es en la las hubieran efectivamente en equipo era la Trinidad rival yo creo que hay que el equipo una vez que tiene las de cuartos cualquier jugador estuvo Alicante eso o ha subido por bandas como Piojo Fleming haya o Betty incluso Asensio o por de cabeza queda muy bien esos jugadores que que son muy firme marcar Ikea está dando muchos años mucho muchos partidos los tres puntos habían lo coló porque bueno buenas que tienen y sobre todo las claves las el lateral que tiene un equipo de bonos

Voz 1793 10:00 sigue mucho todo al equipo de Manolo Martínez lo has visto muchos partidos tanto en casa como fuera cómo se le puede hacer daño como se le pueda atacar a este a este equipo que parece invencible en casa

Voz 11 10:11 invencible en casa era bueno al final el otro día controlan tiene lo lo al último que pude ver fue pues bueno el equipo de cualquier equipo presión arriba alta le cuesta sacar a proteger atrás pero bueno finales es un equipo muy difícil de de bueno de de cogerle como sobre si coge la vuelta no porque tiene bastante variantes no pero la verdad es que que la clave puede se esté este domingo a la bajas importantes tienen hoy sobre todo el equipo Emmanuel Matías porque yo seguramente que el Estado aún vueltas a quién pone para suplió a que en el centro del campo porque estrictamente fíjate eh Raúl eso punción para no cambiar a abatir algunas veces también suele sino el el domingo pero el miércoles entonces eh la este móvil son las lesiones y cómo la va a poder meter en él el guapo era asemejaba el equipo al que estaban siendo non con corresponde debatir hoy de pero no pero bueno yo lo que presume de de peroné de hígado Calero pero yo creo que ahora mismo eh el y lo hemos visto contra Socuéllamos que algunos yo más bien expresión al equipo el equipo de de no tiene Ibero pues hay muchas veces se les toca rifar la y los equipos ponga en Campanar Nibali y le cogen los espacios muchas veces es lo peligro pero ya te digo lo que son variantes variante Pablo hija no está muy poquitas alternativas equipo le llevaron matinal

Voz 1793 11:20 ya con media temporada disputada algo más de media temporada te gusta más este Villarrobledo que el del año pasado

Voz 11 11:27 es son muy suyos semejantes eso muy parecido parecidos lo que pasa que pasa tenías eh era Cali disputó más extraños bien lo tiene bueno pues tienen juristas en el banquillo de Buenos sabes no hacen bien está costando mucho final ya aquí yo juego e ilustrada tildarse eso indiscutibles están en tienen un partido los como Azevedo de mi eh como Montero la mitad del pueblo pero una Pablo final pero lo que es un equipo el si eso fue muy padecidos en el pasado prácticas oculta como la calle que tuits entre cuatro y cinco goles nunca final su nota pero este año las pero ahora lo está repartida y sobre todo la segunda ya no los pijo como hacemos examinado ya Berni que que de constituyera apoyen y Ari y eso extraños el año pasado por ejemplo defendió mucho más de Vicky productos de primera vuelta este año el equipo tiene muy gracioso sueco llega de de segunda línea

Voz 1793 12:12 Emilio en la última que se dice del Conquense allí con qué ojos se ve al a la Balompédica para este choque

Voz 11 12:19 se miran mucho respeto luz aunque eso sí serán no yo no le que al equipo de convencer a uno el respeto de todos los equipos eh fíjate la primera vuelta perdió allí pero yo lo vi contra el Supremo Reggina Fuensanta hay por ahí lo de que hablábamos ayer pum partidazo lo cubana hizo un equipo estaba respeto y y bueno pues hace cuenta no

Voz 13 12:35 no no en la semana de viajero puede dejó la la primera

Voz 11 12:39 la prisión llegan en Congreso muy ubicada distraer podía bajar en una semana natural Don así que es la de Internet en la calidad que tiene este uno puede logrado bastó hasta finales de competición

Voz 1793 12:48 los Romero compañero de Radio Azul Pedroñeras colaborador de la Cadena Ser en Castilla La Mancha

Voz 3 12:53 no

Voz 1793 12:54 muchas gracias Emilio por tu tiempo hoy por tu sabiduría como siempre

Voz 11 12:57 Luisa muchas de la aquí ni promover un partido desde el domingo

Voz 1793 13:01 muy pendientes seguro de él Villarrobledo conquense aunque su equipo juega a la misma hora gastar el entrenador del Socuéllamos Manu Calleja Manu qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 13 13:11 hola buenas tardes qué tal bien bien todo viendo en conjunto

Voz 1793 13:13 o sea con quién vas Villarrobledo conquense quién prefieres que gane

Voz 13 13:19 yo creo que por un lado tengo que pensar con la cabeza que es decir casi empatan e pues bueno tenemos nosotros somos capaces de ganar Rosell podemos sacar cuatro al Conquense y dos al Villarrobledo pero por otro lado me tiran poco son entonces bueno de ganar algún hubieran el conquense

Voz 1793 13:34 venga ya quién ves favorito hará como análisis de entrenador sin el corazón ul Villarrobledo que no ha perdido ningún partido en casa o el Conquense que lleva seis victorias consecutivas sin encajar ni un solo gol en esos últimos partidos

Voz 13 13:47 bueno yo creo que el fomentar el mejor momento de la temporada no Iggy viene sobre todo cerrando la puerta que era algo importante yo creo que lo que afirmaba tras la solidez y luego en el medio están trabajando bien muy equilibrados es un equipo que ahora es difícil de hacer gol no que también es cierto que el Villarrobledo viene de jugar el partido de Copa el miércoles contra un equipo de Segunda B de tenerle ahí encontró escuelas de competido hasta el final y con ritmo de Segunda B que eso implica una fatiga hay un añadido y además viene con bajas claramente el Villarrobledo casa a unos mecanismos dejó muy claros jugó muy bien al fútbol elabora eh no sé es un equipo que que te lleva de un lado a otro los laterales largos mucho juego interior mucha fijación con los puntas es que es un equipo que incansable tiene muy bien cogida la medida es un fútbol muy combinado muy muy dejen a superioridades eh yo creo que en definitiva es un partido muy equilibrado y sexis ya casi seguro que en los pequeños detalles como como pasan en estos enfrentamientos

Voz 1793 14:38 venga darnos pistas como se le mete mano a este Villarrobledo como le mete mano tú

Voz 13 14:42 pues nosotros lo haremos jugando por fuera nosotros intentamos generar un partido de superioridades buena sobre todos los laterales porque son excesivamente ofensivos y a veces ahí tienen tienen carencias trabajamos con dos puntas claros sobre intentamos darle los parados sobre centrales a más de ellos tiene la baja de Perona que es fundamental en este equipo y el Conquense lo va a tener a fuego entonces una especie de fijación es una especie de cuatro dos cuatro de estar sólidos atrás con doble pivote y jugarnos el partido cuatro para cuatro arriba ya hay tuvimos ventajas aparte de que Evo lo puse yo creo que a balón parado ofensivamente son buenos pero en defensa suele pues eh tienen un poco de definiendo también es cierto que jugamos el Paquito que tiene unas medidas Si nosotros rojos mucho el balón parado y luego otra cosa que yo creo que el que se tiene que hacer que es que no que es madurar el partido no no ponerse nervioso que el partido estoy vivo siempre porque si ellos te hacen gol y luego tienen espacios para gente como Minaj ha sido bajo o los jugadores que tienen por fuera de de velocidad espacios te pueden hacer mucho daño yo creo que la clave es estar muy equilibrados en Guard presión alta en campo contrario intenta robar en su salida obligado es arriesgar en exceso gorros las espaldas de los laterales fijar bien los los dos centrales que tengan problemas ir casi jugarte un partido de cuatro para cuatro contraposición respira en campo contrario y eso es un poco lo que hicimos nosotros si nos dio resultados

Voz 2 15:57 pues ya tenemos el secreto a la misma parece fácil verdad Manu parece fácil

Voz 13 16:03 me parece fácil pero si jugamos ahora mismo hay ir ahora estaremos perdiendo cuando termine iremos todos a la aplicación a ver cómo

Voz 1793 16:10 Ángela qué tal va el trasatlántico que tienes entre manos Socuéllamos

Voz 13 16:15 el antiguo de momento es un velero íbamos dos soplando en la misma dirección otro remando soy un momento siento que hemos encontró una racha positiva estamos bien estamos con gol no encajamos yo creo que los buenos futbolistas están apareciendo no jugadores como Mejía y cimentaron un tanto irregulares pues el otra hija cuadro goles tener un futbolista que te dado cuatro goles en un partido pues a esta categoría es un lujo

Voz 1793 16:36 Manu Calleja que me apetecía charlar contigo un ratito de fútbol

Voz 2 16:41 un abrazo muy bien muchas gracias abrimos sanedrín Fran Alarcón amigo qué tal cómo estás buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes Fran Álvaro qué tal cómo estás amigo buenas tardes hola vista muy bien buenas tardes

Voz 15 16:57 el Conquense llega al choque con dos bajas importantes la de Iván Rubio por sanción y la casi segura baja de Fran Simón en el entrenamiento de esta mañana ha vuelto a no tocar balón continúa con carrera continua

Voz 1793 17:11 Nos ejercicios

Voz 15 17:13 pero lógicamente sin tocar balón Si se confirman las dos bajas e os voy a preguntar las opciones que veo yo para sustituir a Frank Simon ya Iván Rubio son una hombre por hombre meter a estos Rubio y Vicky en lugar de Iván de Frank Simon otra opción sería la de subir a Javi Soria al centro del campo con David Rodríguez y Vicky y meter a Tomás de central y otra que me parece un poquito más arriesgada y quizá la vea más descabellada que meterá Vega Vicky inyector en el centro del campo todas esas opciones son sin cambiar sistema Alarcón cómo lo ve usted

Voz 16 17:52 pues yo casi que duraría ahí descartaría casi las dos últimas se mira última me da un poco de miedo y la penúltima casi que también en qué sentido pues que Javi Soria creo que ha acogido un muy buen ritmo de competición está además con confianza no hay nada más que verlo en el en los partidos que está disputando Louis también en los números que está consiguiendo la Unión Balompédica Conquense a nivel de encajar de encajar goles con lo cual yo me quedaría con esa primera con esa primera opción es cierto es cierto que son dos hombres importantes los que los que van a faltar es cierto que aunque no se cambia el dibujo táctico e ese cambio de hombre sí que puede trastocar un poco lo que estamos viendo en las últimas las últimas jornadas pero yo si tuviera que apostar por uno de los cambios me quedaría con el primero que ha apuntado

Voz 1793 18:37 en Álvaro cómo lo ve usted

Voz 16 18:39 pues para empezar que son de bajar más eh

Voz 12 18:41 muy sensibles para continuar que hay algunas de las que ha dicho que suponen en mover a mucha gente de mover a mucha gente de su de su posición habitual quizás habría otra que jugar con un doble pivote David Rodríguez Ivica que arriba dos delanteros Tajamata ahí a diré yo me inclino más por la de meter Rubio lo que pasa es que ahí sí que habría que modificar porque yo creo que hay el doble pivote sería estupenda vigílico

Voz 11 19:03 por delante como punta en cualquier en cualquier

Voz 12 19:06 de los casos creo que son como digo baja muy sensible pero también creo que que hay eh Pandillo garantías como para para poder suplir las claro

Voz 1793 19:14 yo sí que veo la posibilidad no sé si la vis vosotros la la de Jamison ellos no la había tan descabellada

Voz 16 19:19 bueno Javier Soria puede cumplir perfectamente en el centro de en el centro del campo lo que pasa es que yo creo que que no sé si tanto a nivel anímico más que más que deportivo lo que fue una pueda suponer ese cambio de posición de Javi Soria sí que creo que tras tocar a la defensa eh mami se me antoja un poco un poco complicado será porque quizá es lo primero partido de Liga sobre todo fuera de casa hemos sufrido mucho en ese en ese aspecto siempre no solían hacer goles es una muy difícil dejar la portería a cero no quiere uno no que acabe esa esa racha

Voz 11 19:50 sí sí que venga llevamos en ese en ese sí

Voz 16 19:52 diré sí que es cierto también que Javi Soria está físicamente mucho mejor que cuando empezó la la temporada que puede ocupar más más campo y que puede hacer hay una muy buena labor también de destierre ir e ir de contención del equipo del equipo rival todo esto

Voz 12 20:05 lógicamente viene eh

Voz 16 20:08 eh viene muy influido porque vamos a jugar contra el Villarrobledo y vamos a jugar en su en su casa no quizás estos cambio y estar dos bajas que siempre van a ser sensible siempre se va a notar el la Balompédica sería al menos contra otro otro rival ahora en estos momentos y ante el Villarrobledo que está demostrando ser un equipo muy muy fuerte yo insisto el tema de la dejaría como está

Voz 12 20:26 hizo Mendoza porque porque parece que se había se había asentado una determinada manera de ocupar el campo mediocentro y dos interiores me descolgados más que hay rubia David Rodríguez en el sector izquierdo sobre todo para las paradas una buena presión en la salida en el que el equipo rival a mí me parece llama alegría total aparezca que entonces creo que es la de las cosas más sólidas que tiene que tiene la Balompédica en este en este cuento bueno claro también la baja condición a mí sobre todo como muy éticas al rival e condiciones mucho vamos a ver qué decisión toma todo el míster opciones tiene eh pero como he dicho al principio pero que son dos bajas muy importantes más teniendo en cuenta la entidad del rival al que es que

Voz 15 21:03 arriba Ayllón recupera a debe sin Paco Tomás las opciones son au Hadi vive en punta con el sistema que venía utilizando

Voz 1793 21:11 o la la doble punta como estamos contando con Tajamata si elige sólo un punta con con los quedáis ve que vuelve al once o Tajamata que fue titular la semana pasada

Voz 16 21:20 bueno yo en este caso se va apostando un poco con lo por lo que hacía no hace tanto tiempo no pese a que alivie va ganando va ganando presencia va ganando confianza iba ganando protagonismo también nos referimos al último partido jugado fuera de casa a domicilio frente al Albacete B con un magnífico gol además yo apostaría en este caso por Tajamata de de I de inicio ir dependiendo como fuese el partido una tanto detendría no porque va a ser un cambio posiblemente natural sacaría vive la en la segunda parte o una vez que que Tajamata subiese de fundado

Voz 12 21:55 bueno yo es decir caso voy a apostar por eh que yo creo que al menos antes de antes de la baja el domingo pasado en un buen momento goleador creo que eso siempre un lo tiene que tener en cuenta a la hora de ella sí seguramente su mejor momento en cuanto en cuanto a juego y bueno ha funcionado hasta hasta el domingo pasado que obviamente no

Voz 11 22:15 en Hoy por lo tanto no creo que no no

Voz 12 22:18 debería tocar mucho en ese sentido así que yo puesto prosigue en la punta

Voz 16 22:21 yo si me permitís hago un inciso no eh yo sí que apostilla lo siguiente el Villarrobledo un equipo que querrá me imagino no querrán salir Bono parónimos en casa jugando lo hizo y hay hay también una por una baza que nosotros tenemos es ese esa presión que le podemos hacer al Ibex un jugador físicamente que está bien bien condicionado pero sin embargo tiene algunos problemas bajo mi punto de vista a nivel a nivel táctico no a nivel de colocación y a nivel de ver el fútbol hay yo creo que Tajamata que además es un jugador que ya tiene sus años físicamente todavía está aguantando bien por su sabiduría y su pues su experiencia y su colocación yo creo que puedo hacer bastante daño a la salida de de lo jugado a al equipo de Villarrobledo

Voz 15 23:02 Fran Álvaro ellos cuentan con las bajas de Perona que a mí me parece una baja fundamental en el esquema de Manolo Martínez de José Carlos de Raúl Calais Calero y como lo cómo lo valoras más bajas son más importantes las bajas de que tiene el conquense las del Villarrobledo

Voz 12 23:21 lo que sucede es que la va a afectar al al al corazón del equipo creo que son bajas muy sensibles a una así creo que trabajar sobre todo eh de José Carlos Gil con la izquierda se va a notar mucho porque agobiados según es un suplente de garantías pero es que José Carlos es un puñal

Voz 1562 23:37 con muchísima presencia

Voz 12 23:39 lo ofensivo por por esa mano irán bien has comentado y estoy de acuerdo la baja de personas no solamente excesivamente exclusivamente en los sábado acostumbrado es muy peligroso creo que ha hecho creo que estos cinco goles y por un estilo son las bajas de de ambos equipos son importantes pero yo creo que las de conquenses son un poquito más un poquito más sensibles porque afectan como vivo eh a una zona del campo es muy muy sensible que estaba hablando muchísimo respeto es cierto que para lo toca muy poco la defensa de cuatro este año solamente bueno algún algún partido fuera de casa metido casi el tercer central como es Vaquero que también pues cuál de medios centro acompañamos forma Montero pero creo que en las lonjas conquenses son muy importantes

Voz 16 24:18 si no es bajo ese punto de vista uniendo la referencia del último partido que jugó en tierras valencianas el equipo de Manolo yo creo que era un era un arma de doble filo por un lado si ganaban en si pasan la eliminatoria iban a salir muy muy muy reforzados pero por otro lado también tenían el problema Abel cansancio de de de las bajas de hecho va va a producir este partido va a producir pero también es cierto que tutear a un rival de Segunda B no hay lo pusieron en bastante bastantes apuros incluso lo ha dos en el marcado yo pude ver ese partido y la verdad que hicieron muy muy buen parte muy buen partido lo lo chico de Manolo Martínez no pero yo creo que en todo caso eso no conlleva no nos beneficia no ese partido entre semana en miércoles en independientemente de la lesiones no que siempre tenemos que hablar véase en negativo no un deportista así y nunca es bueno ese ese aspecto pero sí que a nivel eh físicos yo creo que les puede perjudicar es una baza con también con la que tenemos que contar

Voz 15 25:15 pues últimos quiero preguntar por la marcha de Raúl verde juegan San José Obrero es un tema que vamos a tocar ahora en sólo unos minutos he que os parece Alarcón empiezo por ti

Voz 16 25:27 pues a mí a nivel pasó haya a nivel deportivo me parece una muy buena opción en todos los sentidos por el chaval para que juegue porque también anímicamente el me imagino que estaba pasando por un momento muy complicado también incluso por parte del entrenador de la Balompédica a sus compañeros que lo están viendo trabajar y que no tenía oportunidad porque además al San José también le va a venir muy bien en un momento muy delicado

Voz 1562 25:46 Álvaro

Voz 12 25:48 con suscribió plenamente las palabras de Fran creo que es un jugador invita jugadoras belga en lo que menos le conviene pasar una temporada en blanco igual debería haberse producido antes no no ha llegado la oportunidad se llega o no no ha cuajado esa esa opción y bueno desde el punto de vista el jugador eh creo que se lo hemos aceptado que ha podido azerí como muy bien dice Fran el el punto de en el del equipo se pues es un refuerzo de lujo de cara a esta parte final de campeonato claro

Voz 15 26:11 dos fichas libres le quedan a la Balompédica vamos a estar entretenidos hasta el treinta y uno de este mes

Voz 2 26:17 hablar con Álvaro un placer como siempre muchas gracias un abrazo un abrazo gracias

Voz 1793 28:36 esta misma mañana después de una operación a tres bandas en las que ha estado el presidente de la Balompédica Luis San Juan el presidente del San José Obrero

Voz 3 28:45 Gabri García el padre del jugador

Voz 1793 28:48 esta mañana se ha cerrado esa operación de cesión hasta final de temporada por la que Raúl Verdejo pasa a formar parte de la

Voz 3 28:56 primera plantilla de San José Obrero

Voz 1793 28:58 esta mañana le hemos preguntado ha contestado

Voz 3 29:02 Luis sello en el entrenador del Conquense sobre la salida

Voz 1793 29:04 de Raúl Verdejo dice esto propone

Voz 20 29:07 yendo al al chico desde hace tiempo que nosotros nos nos parece un buen jugador pero bueno por por la competencia que tiene que tiene aquí este año pues lo lo iba a tener muy difícil el gozar de minutos sí y creo que el minutos de competición y creo que es una parte importante en su proceso de su proceso de formación en su proceso de aprendizaje y bueno íbamos sabemos hemos decidido el accedido también a a cederlo al al San José para que pueda gozar de esos minutos de competición que le vayan aportando y luego además pues el seguirá de siempre ley cuando las cargas de entrenamiento pues no se solapen y no y no sean excesivas pues seguirá también eh entrenando con nosotros y nos permitirá pues sirviendo la la evolución que va teniendo y lo que eleva portando el el poder competir los domingos

Voz 1793 29:57 escuchamos ahora al propio Raúl Verdejo hablando de su salida de la Balompédica su llegada al San José Obrero

Voz 21 30:02 el problema fuera era los estudios que los que por la tarde aquí en Cuenca por lo menos lo puedo compaginar bien San José con Gabri que es el presidente de la hemos tramitado el frontón editó es soy contó en yo tengo que hablaron ya he hablado con este venir todo lo que pueda aquí a entrenar no sé es un par de días a la semana bueno a ver si viene a ver el año que viene qué tal

Voz 1793 30:25 Toño todavía entrenador del San José Obrero que tal como está sus buenas tardes

Voz 1562 30:29 buenas tardes pues ya ha cerrado la operación

Voz 2 30:31 Raúl Verdejo además ya tiene ficha para poder jugar con el sobrenombre con firmas no

Voz 1562 30:36 si esta mañana bueno nada más nada más cerrarse cerrarse la operación y con nuestro presidente pues se ha estado tramitando la cita para que para que puedas a nosotros a lo cual ya la situación la situación que tenemos Si bueno ya estará estará con la mano

Voz 1793 30:55 una llegada que se había enquistado parecía que se complicaba pero que al final ha llegado a buen puerto como la valoras

Voz 1562 31:03 bueno pues se positiva la verdad es que nosotros bueno pues futbolista que que el conocemos y que tenemos que que están bajo el poder minutos y que y que nosotros le le podemos ayudar también en eso pues verdad eh eh yo creo que es importante como ya Luis para para su proceso de forma tiene reciclaje pues de creo que Irán luto Si bueno pues la verdad que yo bajo dado tiempo detrás de detrás de que se cerrara pero que yo creo que cualquier persona vale venga a ayudarnos en este momento bienvenido sea

Voz 1793 31:38 desde luego al jugador no le va a faltar tiempo de aclimatación me refiero físicamente se encuentra bien

Voz 1562 31:45 sí sí eh vamos de estoy seguro que bueno lleva entrenando desde desde verano con con el Conquense el vagina el tipo de entrenamiento que realizan allí iba Intel en perfectas condiciones IN la cuestión otra monótono no trama con uva

Voz 1793 32:02 cómo va a compaginar los entrenamientos con el San José Obrero con el Conquense cómo lo ves tú

Voz 1562 32:08 bueno pues es una de las cosas que tenemos que hablar yo tengo una conversación pendiente con el que llegaremos eh durante esta tarde Rey o no estaremos de la mejor liga paciencia lo importante llevará Il bueno pues ahora ahora eso no va a haber ningún problema la eh eh por circunstancias de estudios en algún momento no puede venir pues ha hablado que cuida con el Conquense

Voz 14 32:30 sí nosotros el problema e intentaremos que deberá

Voz 1562 32:33 la la mayor de de días posible número mayoría posible con nosotros pero luego de que no hay problema en que en que el INE también entrené

Voz 1793 32:42 bueno pues se ha cerrado una operación en la que el San José Obrero llevaba trabajando desde hace bastante tiempo también la Unión Balompédica Conquense al final el Raúl verdejo que ha manejado ofertas de otros clubes bueno oferta del Club Deportivo Pedroñeras que por el tema de estudios al final no acabó por aceptar tenía también otros intereses de otros equipos de preferente al final ha optado por jugar en el San José Obrero y muy probablemente podrá debutar este domingo a las doce de la mañana ante el Yuncos Toño como habéis llevado la semana cómo lleva el equipo la semana después de la derrota de la semana pasada

Voz 1562 33:15 bueno pues como todas las semanas que las que hay derrotada el e íntima las circunstancias estamos eh de traslación sobre todo bueno los días que la semana que no que no se ganan no son no consumadas felices pero pero tenemos claro todo además que creo que no hay ninguna duda dentro de que de que lo otro vía o dimos un pasito adelante sobre todo en el primer tiempo en Quintanar y que hay que tenemos que seguir mil

Voz 14 33:43 bueno pues minimizar errores hay que

Voz 1562 33:46 no hay no hay otra receta que hay que seguir trabajando las de la gente está está concienciada de que de que vamos a salir de ahí que no es una paz de los corresponde a estar muy bueno pues con ganar de que de que llegue el domingo oí a ver si podemos lograr una victoria que ese verá las cosas de otra manera uno

Voz 1793 34:03 ya lo ha hablado ello contigo en numerosas ocasiones sobre sobretodo recuperar mentalmente no a la plantilla que es me imagino que ahora estarán bajo de moral verán bastante peor futbolistas de lo que realmente son

Voz 1562 34:14 está claro está claro que el aspecto mental es fundamental en estos momentos

Voz 14 34:19 sí bueno sí que verdad que

Voz 1562 34:23 lo hemos hablado muchas veces de las dinámicas son así cuando cuando la dinámica positiva te sale todo y en este momento no sale nada entonces pues una que trabajar con ellos el aspecto mental de que de que siguen siendo buenos futbolistas que la situación en la que estamos la qué ligación no es a nuestro Gobierno es más la Real pero bueno estamos ahí metido ahí también por méritos propios y no nos queda otra que intentar darle la vuelta Hay hay hay muchas más claro que los equipos que salen de esta situación son los equipos que están unidos

Voz 14 34:53 Nuestro nuestro no está desde el el camino a seguir porque

Voz 1793 34:59 también ha sido una losa que había llevado en estas últimas jornadas no la cantidad de bajas y hay jugadores que han tenido que salir de la dinámica del club

Voz 1562 35:06 si seguimos con con problemas con Marcos colmena de anda con problemas en el suelo a hablar con problemas en la espalda a esta prueba duras y con Marcos Herraiz que también tienen un problemilla problemilla mira muscular que bueno por casi seguro tampoco podrá a podrás para esta semana y bueno pues completaremos Euro la lista con con algún juvenil como venimos haciendo pero bueno ya digo que dentro sabemos que no que no hay excusa hay que ir que los que estamos somos sustancias capaces de sacar el partido

Voz 1793 35:37 también el calendario no da tregua en vaya rayita de equipos con los que nos tenemos que enfrentar a tocar Yuncos no un buen equipo quizá no está tan alto como se esperaba de él pero sin duda un gran equipo

Voz 1562 35:48 sí sabemos que el inicio de temporada y les inició una vuelta pues era complicado ir muy buenos ojos la verdad enfrentamos con un rival queriendo ser Trail John que que tiene la capacidad de poder ni cambiando rubricar durante el año han han dado la baja tres cuatro futbolistas se reforzaba con otros tres o cuatro exámenes distintos lomos de de la zona de Madrid por su cercanía Hay bueno pues un rival que no pondrán las cosas difíciles pero como digo creo que en este momento no es la ilusión y lo está ganar por por pagar esto importaba la vuelta a esta forma la dinámica algo que tiene que poder di yo creo que el domingo a ser cutis tengo cometido

Voz 1793 36:28 pues yo también pongan uno en la quiniela Toño Hong abrazó

Voz 14 36:31 gracias

Voz 1793 37:53 algo durante la que se van a disputar varios partidos

Voz 3 37:55 la cita es mañana en el pabellón Municipal del Sandoval entre las diez y las doce mil además les recordamos que el domingo a las cuatro y media en Tercera

Voz 1793 38:06 al Conquense visita al Villarrobledo en preferentes el domingo las

Voz 3 38:10 doce cuando San José Obrero va recibir al Yuncos en Liga Nacional juvenil el sábado mañana a las cuatro el Ciudad de Cuenca recibe al Sporting de Alcázar en la ven el Liga Regional Femenina el sábado a las cuatro es cuando juega el líder el Pozo de las Nieves que visita al Dínamo Guadalajara B el Conquense femenino juega el sábado a las seis en el Aubisque con la plana ante el Racing de Alcázar en balonmano segunda división masculina el Ciudad Encantada B recibe al Villarrobledo mañana sábado seis y media en el municipal de los juveniles visitan Ciudad Real visitaran al Alarcos juegan esta tarde a las seis y cuarto en basket el domingo a las doce el Global Caja Club Baloncesto Cuenca visita al baloncesto Argamasilla las chicas no juegan en voleibol el Club Voleibol Hervás visita Miguelturra lo hace este sábado a las ocho de la tarde en el pabellón Municipal de Middleton

Voz 23 39:03 en Nepal

Voz 3 39:07 Nos vamos

Voz 25 39:20 llegamos a las cuatro nos marchamos volvemos el uno

Voz 3 39:23 pues con todo lo que ha dado de sí el fin de semana