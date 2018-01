SER Runner: El running como terapia para enfermos mentales (26/01/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Yelmo Klar Running por su puesto bien calzado

Voz 2 00:08 sí en todas las secciones todo Forum Sport está en rebajas aprovechen la oportunidad lleva te artículos de las mejores marcas a precios increíbles formas por número una en precio de marcas líderes

Voz 3 00:20 Martín Fiz nació para que nació para correr un maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes a ver mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 4 00:44 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 5 00:57 sobre los motivos de la paga

Voz 4 01:10 muy buenas bienvenidos una semana más a este SER Runner hoy nos toca vamos a decir que un spin off de algo que en parte ya hemos escuchado en esta antena o La Verónica muy buen

Voz 1951 01:20 estás muy buenas me gusta esto de que utilicé desconcertó están cinematográficos

Voz 4 01:24 totalmente totalmente eso pasa no sé por ejemplo muchas series no Aída

Voz 1951 01:28 acto alguno Spinoza igual era la la anterior siete vidas

Voz 4 01:31 debidas esas bueno fue escuchando a Pino a Pino ya Millás escuchando a vivir como conocimos como se trabaja por dentro y desde la perspectiva del del interno del paciente ya veremos ahora qué palabras son más aptas para utilizar en este terreno con Pino también hablaban de esa materia en la Fundación manantial vamos a entrar ahora al detalle pero para situar a nuestros oyentes para empezar recogemos la definición que nos dan la de manantial ellos y ellas sí mismos es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año noventa y cinco Se dedica a la atención atención integral de las personas con trastorno mental grave en este tablero cuál es la parte que nos toca hoy en SER Runner bueno pues que desde hace años unos años el running se ha colado dentro de esa atención vamos a arrancar primera voz que introducimos en esta conversación Radio Madrid Elena de Castro es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de manantial o la Elena muy buenas

Voz 1361 02:29 hola buenos días bueno es manantial

Voz 4 02:31 se corre

Voz 1361 02:33 eh manantial no podemos parar así que corremos hay estamos siendo siempre viendo cuál es la siguiente carrera cuál es cuál es el siguiente proyecto sí sí hizo bueno el mundo del del running pues efectivamente se ha colado en entre nuestras paredes bueno la pero

Voz 4 02:52 saque que hoy utilizamos para abordar este este tema que nos interesa por muchas más cosas esa carrera vamos a decirlo ya desde el principio para repetir unas cuantas veces y que todo el que que el aquel que esté interesado pueda sumarse dieciocho de febrero nueve de la mañana séptima carrera por la salud mental hay varias instancias luego hablaremos parte del parque del Oeste Llanos queda nada Elena

Voz 1361 03:13 pues ya os queda nada y así que bueno Nos nos dejas un espacio privilegiado para seguir difundiendo la carrera y que el dieciocho de febrero hayan muchísima gente muy diversa de edades de de de maneras de ser bueno que toda la gente venga a esta acción de sensibilización que hacemos en fundación manantial a través del deporte

Voz 4 03:37 hay Elena que ha venido acompañada de una de las personas que va a formar parte de esa línea de salida

Voz 1951 03:43 íbamos a saludar a ver cómo está a unos días a menos de un mes de realizar esa prueba es Carmen Estévez ellas trabajadora de manantial integra también está por ahí en Madrid habla Carmen muy buenas hola buenos días preparada o no para la carrera

Voz 6 03:55 sí pero muy preparada es la primera que hacer

Voz 1951 03:57 es

Voz 6 03:59 como maratón en la segunda cuál fue el anterior pues una que hice ya hace tiempo de Callao a la Casa de Campo qué tal fue pues muy bien desde cuándo llevas corriendo como cinco seis años practicando Running y que empezaste pues porque mi especialista está me aconsejó que era bueno para físicamente mentalmente para desconectar del día a día las corroborado si te viene bien si que te que te aporta cuando

Voz 1951 04:28 sales a correr y bueno terminadas es entrenamiento

Voz 6 04:31 yo me aporta bienestar ir luego para descansar por la noche mucho mejor

Voz 4 04:36 a Elena este es un caso que se repite es decir en términos generales porque ya sabemos que que cada persona es un mundo que es lo que aporta la actividad física

Voz 7 04:47 concreto a bueno a a la gente que está trabajando manantial

Voz 1361 04:51 pues la actividad física yo creo que aporta muchísimos beneficios a cualquier persona independientemente de que tenga un diagnóstico o no en salud mental efectivamente en fundación mandan que al trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental con lo cual lo que intentamos es acompañarles y apoyarles para que puedan cuidar su salud en general cuando hablamos de salud hablamos de esa sensación de bienestar que todos queremos buscar y alcanzar que no solamente tiene que ver con lo físico como sino que tiene que ver con lo mental con lo emocional con el bienestar social con ser capaces de relacionarnos con gente tener relaciones significativas entonces bueno pues la actividad de correr es un pretexto no se nos ocurrió y qué bueno que podía ser interesante montar una carrera y además por fomentar los hábitos de de cuidado también por llegar a la gente no a la gente que corre y que y que se empieza a hablar de salud mental que todavía parece que es un un tópico no entonces bueno pues entre la gente que que forma parte de Fundación manantial es descubrir les no una actividad para muchos nueva que en el momento en que hicimos La primera edición de la carrera descubrieron que era correr es empezar a poner en metas más pequeñas luego otras mayores y empezaron a participar en este evento deportivo bueno un poco lo que lo que ellos nos contaban no que verdaderamente en el momento en que empiezan a introducir una actividad deportiva se empiezan a sentir mejor que es muy parecido a lo que nos pasan la vida no que es como plantearte un objetivo y esforzar T para poder alcanzarlo no entonces sin duda en personas que tienen malestar emocional la actividad física y en concreto el Running pues tiene un impacto muy positivo

Voz 1951 06:45 es algo hasta cierto punto todavía hoy Elena tabú esto de hablar de de la salud mental

Voz 1361 06:52 yo creo que si lo que tenemos que cada vez menos evidentemente pero lo que tenemos que pensar es que la salud mental no es algo que tenga que ver con aquellos que la pierden con aquellos que tienen problemas y en el ámbito de la la psiquiatría no que tiene donde hemos cinco psiquiátrico la salud mental es algo que tiene que ver con todos que tenemos que aprender a cuidar la que tenemos que saber qué es que desde bien pequeños los niños en el cole tienes situaciones complicadas que muchos en muchas situaciones les hacen sufrir y les generan un malestar emocional entonces nuestro trabajos hablara ahí de qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer no psicológicamente y ser capaces de afrontar lo que nos pasa en la vida porque los problemas de salud mental tienen mucho que ver con el sufrimiento emocional con aquello que nos ocurre no y cómo lo afrontamos así que todavía es un poquito tabú pero cada vez más empieza a trabajar como os digo en los coles hacemos eventos de sensibilización como esta carrera como son conciertos de música como son jornadas en los medios de comunicación cada vez se habla más en positivo de la salud mental no estábamos acostumbrados a que todos en la sociedad cuando hablamos de salud mental nos imaginamos cosas negativas no la salud mental es algo de todos aquellas personas que tienen problemas que que les dificultan más en su funcionamiento esto diario pues hay que apoyarles hay que ponen en marcha proyectos para que puedan desarrollar su proyecto de vida no su propio proyecto de vida a través del empleo o a través de lo que para ellos sean significativos no sea significativo y eso es a lo que nos dedicamos en en fundación manantial apoyar y acompañar para que la gente pueda vivir en su comunidad podrá mejorar su salud mental y bueno pues se se conviertan en lo que somos todos no que somos ciudadanos de pleno derecho que intentamos vivir con la mayor dignidad posible no

Voz 4 08:47 a mi hija Elena además estamos hablando de una materia delicada frágil no sé si ahora mismo los que estamos los cuatro que que que estamos aquí sentados pues no se tenemos el hígado bien por decirte algo eso no nos asegura tenerlo bien siempre y por eso pues procuramos alimentarlos lo mejor posible tener buenos hábitos pues para pues para cuidarlo con el tiempo y entiendo que con la salud mental pasa lo mismo es algo frágil delicado que que no está más cuidar y por eso hablamos en general de una carrera para todos no no sé qué porcentaje de participantes son trabajadores vuestros cuántos no

Voz 1361 09:24 claro bueno pues hay mucha gente que viene de Fundación manantial tanto profesionales como las personas que atendemos las personas con las que trabajamos compañeros nuestros como es el caso de Maricarmen que trabajan en el centro especial de empleo muchas familias que ven un una apuesta por la promoción no de la salud mental bueno pues la verdad es que cuando la gente se inscribe no lo preguntamos no preguntamos si tiene o no tiene diagnóstico pero sí de fundación ante al entre usuarios que llamamos nosotros y profesionales bueno hay un porcentaje muy grande pues a lo mejor un treinta por ciento de de personas de la carrera no pero yo te diría que fíjate ese día claro a la gente que le toca directamente pues pues viene no pero nosotros también con esta carrera lo que queremos fíjate estas traspasar las fronteras de Fundación manantial incluso de profesionales de salud mental que también se unen a la carrera vienen ese día fíjate que tenemos un objetivo muy importante que es llegará esa gente que dice pero esto de la salud mental que es osea que una carrera para esto estos en fundación manantial que hacen entonces toda esa gente que corre que corre muchas carreras tenemos un recorrido precioso precioso este año se está animando muchísima gente pues es una excusa para decir bueno y además es una que una causa social y entonces bueno pues para que les llegue el mensaje no el mensaje sensibilización sí un poco lo que comentábamos al principio no de apoyo a aquellas personas que tienen problemas de salud mental facilitarles la inclusión social la inclusión laboral y luego a pensar en que todos tenemos que cuidar nuestra salud mental no

Voz 8 11:03 punta Jane

Voz 9 11:17 en fin

Voz 1951 11:28 quién le hemos traído el el caso de Carmen con el que queremos bueno de alguna manera ejemplificar no lo que lo que hacéis en esa fundación manantial decíamos antes ella es trabajadora de de manantial íntegra ahora le preguntaría ya pero primero cuéntanos un poquito por encima el caso

Voz 1361 11:44 bueno el caso de Carmen es el caso de muchísima gente y en un momento de la vida de una persona que parece que te rompes por dentro no ya seguro que nos lo explica mucho mejor la vida parece que se te rompe no hay un momento de un sufrimiento emocional muy grande que no sabes qué ha pasado que tu familia no sabe no entiende qué ha ocurrido que muchas veces la comunicación durante un tiempo se pierde y que hay que volver a empezar entonces ahí es donde entramos nosotros donde entrada Fundación manantial apoyando a las familias acompañando a la gente para que sepa qué es lo que ha ocurrido para que sea capaz de salir adelante de no les decimos dónde tiene que trabajar que tienen que hacer qué actividades no se trata de hacer un camino conjuntamente caso de Carmen bueno pues es una persona que tenía una motivación hacia lo laboral hacia el empleo una persona muy independiente no que lleva una vida exactamente como el Rey como las nuestras y en un momento determinado pues no estuvo dificultades para acceder a un puesto de trabajo desde manantial integra Se le ofreció incorporarse al proyecto de empleo ya lleva con nosotros como ha dicho cinco años está en la actividad de de catering de de manantial integra y bueno pues yo creo que la gente que que que quiere trabajar y que tiene una posibilidad pues sin duda es una oportunidad de oro para poder vivir independiente y bueno pues con con la mayor plenitud y lo mejor cara

Voz 10 13:15 a iba bebido Carmen en la medida en que en que te apetezca contarlo pero

Voz 4 13:21 sobre todo nos interesa más la la evolución en este periodo en el que has estado trabajando en manantial como cocinera luego hablamos también un poquito de cocina porque en SER Runner siempre hay un espacio para para la cocina Verónica bueno

Voz 1951 13:31 es verdad que no somos grandes cocineros Carmen en este sentido creo que podemos aprender de ti bastante pero ponemos de nuestra parte

Voz 4 13:36 si alguna vez alguna receta pero sobre todo que que ruptura hubo que supuso para ti y cuál ha sido la evolución a través de del trabajo estar dentro de la Fundación y por ejemplo también a través del deporte como estamos comentando cuál ha sido la evolución en este tiempo

Voz 6 13:51 bueno para mí yo antes trabajaba en trabajos ordinarios y un buen día en en el INEM y alguien me dijo si quería trabajar en fundación con lo cual yo para mí era desconocido pues porque no provee para mí más que un trabajo ha sido una terapia porque trabajar con gente que que a lo mejor tienen dos enfermedades un poco más que tú estás mejor que ellas pueden yo puedo más a mí me sirve de terapia también

Voz 1951 14:29 en tu caso Carmen tu diagnostico cuál es

Voz 6 14:31 eh trastorno bipolar vale hace cuánto tiempo

Voz 1951 14:34 diagnostican

Voz 6 14:35 pues trece años

Voz 1951 14:38 en el primer momento no sé si tú por iniciativa propia vas al médico o bueno notas que algo te está pasando

Voz 6 14:44 yo es que hago mis analíticas cada tres meses veo mi psiquiatra cada tres meses bueno de momento todo bien llevo cinco años estable sin sin ingresos con lo cual la vi manantial me aporta muchísimo

Voz 1951 15:00 en todo el tiempo que llevas trabajando estás mucho mejor mucho mejor

Voz 6 15:03 también hace cinco años que empezaste a correr au

Voz 1951 15:05 lo hiciste de más tarde no ya ya

Voz 6 15:07 es lo hacía si Valencia

Voz 1951 15:10 Media que sales a correr no sé quién te lo propone algún monitor alguien no pero empecé a hacer marcha eso fue a más fue a más

Voz 6 15:16 hasta que empecé a correr te picas te sí

Voz 1951 15:19 vale ahora hay más compañeros no sé si de de la propia fundación con los que salir a correr

Voz 6 15:24 bueno yo no los algo con gente yo salgo culpabilidades pero con gente de manantial sólo cuando hacemos la carrera

Voz 4 15:31 Carmen ha sido deportista siempre bueno ya prácticamente

Voz 6 15:33 los deportes lo que pasa es que cuando empecé fútil pues es uno de los descubrí que uno era uno de los deportes que más me gustaba

Voz 4 15:42 ah y cuéntanos y vamos a ver si corre si tienes cierta costumbre cuáles son tus hábitos porque es que

Voz 7 15:50 preguntamos esto a todo el mundo que pasa por el programa sales tres o cuatro veces cuanto que tiradas haces qué material llevas cuál cuál es tu look cuando corre por ejemplo zapatillas ante todo eso es lo más importante lo más importante eh hago mi chándal y cuando salgo de trabajo es llegar a casa lo primero una hora hora y media así pero todos los días hay todos los días venideros cuando hablamos de palabras mayores no porque cuando

Voz 6 16:16 CC y le cogí gusto yo hubiera tres horas al día una hora por la mañana otra mediodía yo trata de aquí

Voz 4 16:26 está bien pero yo creo que estamos hablando Verónica de así como digamos que en el Running aficionado de un récord experimento estás para ser profesional

Voz 6 16:34 esto Correa ya todos los días sí

Voz 1951 16:38 no sé no no dejarlo nada ni los domingos ni los días festivos ni en vacaciones ni nunca bueno yo lo que pasa es que bajo

Voz 6 16:43 poquito la Guardia cuando hace frío ahí en vez de hacer en vez de hacer footing a lo mejor hago marcha rápida primavera verano y otoño ya ahí es ya Putín

Voz 4 16:53 con ese ritmo de trabajo

Voz 7 16:56 eh lesiones habrás tenido o algo de rodilla algún tirón no no no no

Voz 6 16:59 porque algo muy bien has tenido mientras antes y después

Voz 1951 17:04 has enganchado a alguien de la familia y amigos

Voz 6 17:06 a mi pareja lo que pasa en mi pareja hace pero hace marcha vales que va más despacito

Voz 4 17:11 si le dejas atrás Carmen Si si no se está oyendo que es que seguro que no estado viendo a alguien que pueda padecer un problema igual os similar al tuyo desde el punto de vista deportivo que les dirías que que te aporta a ti el el correr

Voz 6 17:29 pues yo les diría que los que tienen un problema de salud mental deben aportarle al día a día el el hacer deporte porque mentalmente físicamente te va bien porque incluso las medicaciones que tomamos eh actuando esto cuerpo y estamos como como hinchados como el deporte hace que que que que setas un bienestar en tu día a día es una forma de conectar de de del día a día también tener un espacio para todos

Voz 11 18:07 te has Richard Hawley a mí me que me pasa

Voz 12 18:46 co en el año

Voz 13 18:49 lo de delimitación para bueno entiendo que hay muchas variantes no diferentes en cuanto a las enfermedades

Voz 1951 18:55 mentales pero no sé si hay quiénes lo tienen restringido o en general en la medida en que cada uno pueda es positivo para todos buenos

Voz 1361 19:02 porque es una elección personal como todo osea tienes que pensar

Voz 1951 19:07 por que la gente con la que trabajamos en fundación

Voz 1361 19:09 dial funcionamos un poco de la misma manera que con cualquier otra persona es decir el hecho tener un problema de salud mental no significa que ellos no tengan voz y voto en en en su propio proyecto de vida es decir ni hay nada prohibido

Voz 6 19:24 a a nadie ni hay nada obligatorio para Madrid

Voz 1361 19:26 que nosotros muchas veces fíjate nuestra función es descubrir y y que vean que existe que hay cosas interesantes y organizar dos acciones para para aproximarse nada en este caso por ejemplo a esta actividad deportiva hay centros donde hay gente que el Running no le gustaba absolutamente nada hay que prefieren el baloncesto sencillamente dar un paseo diario en compañía de gente o les gusta nadar o les gusta entonces bueno nosotros lo primero que hacemos es el como dice Maricarmen no como para cualquier persona introduce una actividad física es muy importante para para generar hábitos saludables y luego intentamos que la que eligen sea la que a ellos les gusta no entonces claro pues cada uno sabe sus límites y sus preferencias hay gente que a lo mejor pues no se siente capaz de recorrer lo que corre Maricarmen porque a lo mejor no ha corrido en toda su vida se contenta con hacer cosas más más suavita o hay gente que empieza por primera vez a lo mejor tú pensabas bueno la persona no se va a hacer los diez kilómetros ni de broma a los tres años están carrera apuntado haciendo es a los diez kilómetros así que como ha hecho Maricarmen como decía Martín al principio no si tú crees que puedes puedes pues eso es lo que nos está pasando diariamente con con la gente que atendemos en manantial dieciocho de febrero

Voz 4 20:46 la última carga por la salud mental Elena tenéis un límite he visto en en la web de dos mil quinientos participantes porqués pura razón logística o Si bueno

Voz 14 20:56 ya sabes que hay bueno hay que poner una una cifra de cara al Ayuntamiento oí bueno para nosotros dos mil quinientos es una cifra estupenda Ivonne pues organizamos el evento

Voz 1951 21:08 por son menos pensando que nunca

Voz 14 21:11 de personas que puede llegar como tope serían dos mil quinientos

Voz 1361 21:15 borda vamos estaríamos contentísimo sana pero no parece que está bien año a año baños vamos superando cifras y esperemos que este año también

Voz 1951 21:25 cómo se puede apuntar a la gente que todavía esté por ahí pensando solo

Voz 1361 21:29 pues existe una web de la carrera de carrera salud mental Puntocom y ahí está accesibles las inscripciones para las pruebas de cinco de diez para la marcha la marcha familiar que puede apuntarse la gente que quiera apoyar la causa social la gente que sencillamente que era una actividad más tranquila

Voz 4 21:51 es un paseo no si me parece

Voz 1361 21:53 Arde kilómetros efectivamente también es ese lugar donde pueden apuntar a los niños hay muchísimas familias que vienen con niños pequeños y nos encanta porque cada niño tendrá su camiseta sumó este año les damos camiseta de su talla tendrán su medalla y es una manera de introducir les en el en el mundo del running y además hablarles de de la causa social no por la que se organiza la carrera

Voz 4 22:17 y además Verónica les está echando una mano en esta edición pues siempre se busca no en estos casos un rostro conocido es un viejo amigo del programa que comparte con Carmen y subió a día corriendo y también su condición de cocineras de qué me hablas de Miguel Ángel Muñoz no está con vosotros este año

Voz 1361 22:38 eso es bueno lo primero que tengo que decir es que Miguel Ángel es una excelente persona y lo segundo que estamos enormemente agradecidos a que colabore con nosotros en fundación manantial especialmente en en la carrera bueno nosotros supimos que al gustaba mucho correr nos pareció estupendo no con contar con con él

Voz 1951 23:01 Carmen Miguel Ángel corre mucho eh sí porque bueno yo no he corrido con él

Voz 6 23:07 pero bueno tenemos que verlo ya veras ya porque claro

Voz 1951 23:09 estuvo aquí en el programa bueno no estuvo relatando sus aventuras por América tenido unos cuantas carreras por ahí en Nueva York estuvo así que tú si sigue el el paso que ese es bueno para ir detrás si si vemos hablar un poquito de cocina porque nos contabas antes que tú trabajas como cocinera en esta fundación manantial integran os dedicáis sino hacer un servicio de catering que más o menos en qué consiste damos

Voz 6 23:32 a comer a

Voz 1361 23:34 más de seiscientos y pico menús diarios

Voz 6 23:37 quien sí o sea un primero y un segundo de comida un primero y un segundo de cena damos Catherine aparte de lo que hacemos el día a día

Voz 4 23:48 eso sobre pedido sobrepeso vamos a poner el ejemplo de de hoy hoy hoy te has escapado un poquito pero no lo bastante como ocurre ahora

Voz 7 23:57 bueno eso es soy pues se nos ha hecho el favor a nosotros

Voz 4 24:00 sí ha venido al programa pero cuál es el menú de hoy no sé si tenéis algún Katerin también

Voz 6 24:04 hoy teníamos escaló es un empanada dos de que eso hoy pavo vale de segundo ir de primero había costillas con patatas ya la cena no te lo puedo decir porque hace después

Voz 4 24:19 a mí me está sonando yo

Voz 6 24:21 yo por ejemplo tenemos también un pequeño kiosco donde yo desempeño la labor de de hacer el menú carta también con lo cual hoy ya que por la mañana pues hacer lastre las tortillas para el desayuno y luego tenía va agua la gallega de primera tenía paella con lo cual ya lo dejé hecho NASA hoy ya para llevar al al restaurante

Voz 1951 24:49 Elena te iba a preguntar por el otro veo en vuestra web que tenéis un proyecto que se llama ricamente es es el que quería poner que quería preguntarte porque yo creo que es una de las formas a través de las cuál es la gente que nos escuche os puede conocer más fácilmente no

Voz 1361 25:03 bueno justo es lo que estaba comentando Maricarmen que me hacía gracia porque cuando has dicho que sabía escaquearse del trabajo para venir a la entrevista me ha hecho señales como no no ha llegado antes a trabajar para hace leer los menús de ricamente los menús de manantial integra el esquema de Maricarmen es una trabajadora nata pobre yo dejando la aquí de sandía Dora así que ha dicho no no yo me he ido cuando determinado todo bueno pues ricamente es un proyecto precioso porque ese es un kiosco lo que está en la calle avenida rollo del Santo en en la plaza y bueno pues es un kiosco que es abierto al público abierto al barrio entonces da desayunos y comidas y luego tiene bueno pues combinar además ha frugal de todas estas y demás no tiene una terraza ahí en invierno también está abierto porque nosotros nos parece el equipo está están trabajando un equipo de unas seis personas para nosotros el tema del empleo nos parece que es muy importante que sea estable entonces todos los contratos que hacemos en este momento más de doscientas personas están contratadas de forma indefinida en el Centro Especial de Empleo pues nos parece muy importante que también a pesar de ser un quiosco en invierno estuviera abierto precisamente para que la gente tuviera estabilidad en el trabajo entonces está abierto al público el equipo está formado por personas que te en problemas de salud mental bueno pues atienden irán un servicio estupendo a la gente del del barrio

Voz 1951 26:33 claro que sí a la gente de Hortaleza de los alrededores que se acerque alguien quiera repetimos la dirección Elena

Voz 1361 26:38 ahí está al final de la calle avenida de Arroyo del San

Voz 1951 26:42 Justo en la plaza ha apuntado iban a encontrar con Carmen y con todo el resto de de la gente Carmen como es la receta de la empanada porque es que ya me quedo con la ganas de saberlo secreto Carme no se pueden dejar probarlo vamos a tener que habla pero me garantiza AIS que está rica no

Voz 15 27:01 vale bueno pues a la Fundación manantial como han podido escuchar Un mundo en sí mismo y yo me voy a quedar con como resumen de lo que hemos hablado

Voz 4 27:11 la primera pregunta que te hacía Elena en esa actitud que a veces un poquito esnob que se mantiene desde fuera

Voz 7 27:16 Porta a todos los trabajadores de mantel la práctica del running pues

Voz 4 27:21 eso exactamente lo mismo que a cualquier otro y para eso ha servido escuchar a Carmen escuchar a Elena que es la directora de Relaciones Institucionales de Fundación manantial ya Carmen este

Voz 1951 27:32 vez cocinera es gallego pero es el corredor a hiperactiva cocina nos es que a día de la carrera de estar viendo las fotos para ver si va como yo le he aconsejado siguiendo la estela de Miguel Ángel Muñoz que esa es la rueda buena a ver a ver si es verdad

Voz 4 27:48 Millás por allí no ha vuelto a algún día

Voz 1361 27:51 bueno a Millás es un amigo de Fundación manantial sí estuvo con nosotros el día de las jornadas anuales que solemos hacer una al año invitamos a gente de primer nivel expertos en salud mental y también llevábamos a profesionales nuestros estuvo con nosotros lleva dirigiendo una una mesa precisamente de formada por usuarios y familiares de de salud mental oye quería que me que me dejáis un decir una cosita de la carrera que me parece interesante y es que este año tenemos un recorrido que es maravilloso porque sí sale de paseo de Camoens como has comentado la carrera pasa por el centro de Madrid pasa por la calle Bailén el Palacio Real la Puerta del Sol el paseo del Prado Neptuno vuelve bueno pues se por Colom por por Génova ya bajando Alberto Aguilera Marqués de Urquijo de que vivimos en Madrid y bueno pues que ya sabéis como es es una ciudad frenética yo quiero que la gente se imagine y durante una hora hora y media todo ese recorrido maravilloso sólo para nosotros para correr Paradise

Voz 1951 28:55 ha ido prácticamente turístico es un recorrido

Voz 1361 28:58 este chico así que tenemos estamos muy agradecidos al Ayuntamiento que nos haya apoyado en este en este corre en este proyecto todos los corredores tendrán una camiseta conmemorativa y además bueno tendrán sus trofeos que los hacemos en los centros de rehabilitación laboral que gestionamos de ese manantial para Comunidad de Madrid y un montón de premios estancias en Paradores y ropa deportiva de de así un crucero vamos a a rifar pero sí sí sí un crucero por el Mediterráneo

Voz 4 29:30 la cosa interesante si eso es así que

Voz 1361 29:32 esto es una rifa no tienen más que venir te a correr con nosotros ha pasado un día estupendo a lo mejor te puede te puede tocar y estamos a lo mejor vamos a estamos organizar también un pequeño concierto de música del grupo letra pequeña para cuando terminamos de correr la música de fondo sea ellos así que nada animar a todo el mundo a inscribirse en carrera salud mental punto com

Voz 13 29:57 film

Voz 4 31:16 es una sección con vocación de continuidad queremos estar esta temporada y a la montaña la importancia y el espacio que que se merece en este Serrano porque hemos notado que es mucha la gente Verónica que empezó en el asfalto fue quizá su primera pulsión en esto de correr pero que que ha dado el salto a la montaña las faltas lo fácil no yo

Voz 1951 31:35 de muchos desgraciadamente tenemos cerca porque vivimos en la ciudad empiezan cinco K sigue un diez k una media maratón una maratón otra maratón otra maratón y cuando ya estás harto de hacer maratones de repente un día miras atrás y te encuentras cualquier montaña que tenga cerca de casa pues en esa montaña fijo que hay una carrera

Voz 4 31:51 eso sí dijo que está por ahí Juanmi Ávila que es la persona que pues eso nos lleva el gris del asfalto al verde de la montaña no escucha ya desde Radio Granada o la Juanmi muy buenas horas

Voz 17 32:03 buenas e llevan Verónica qué tal como que está aquí

Voz 4 32:06 irá de un conocedor de montañero de todo este mundo pero a la vez también de editor de una revista revista digital Kiss de montan

Voz 10 32:15 a la que invitamos y con bastante

Voz 4 32:19 violencia a nuestros oyentes tenencia por favor pero es bueno que tiene acepción eh porque no vamos a agarrar cuya nadie veranos que está muy bien esa revista aquí se montan y Juanmi brevemente para empezar que tiene que hacer la gente que quiera al menos tener un primer acercamiento con con ese producto mucho

Voz 17 32:34 ah gracias además que recuerdo cuando hablábamos hace unos meses por primera vez durante durante los días siguientes a al programa tuvo un montón de suscripciones nuevos no

Voz 1951 32:45 o sea que de esto no es como nos corresponde algo no algo y aunque eso no conocimiento una cervecita aunque invitar a comer

Voz 17 32:50 eso está claro estar encantado pues mira ahí eh

Voz 4 32:55 es una revista digital gratuita Hay un cuarto

Voz 17 32:59 ahora se puede suscribir www punto X de monte en punto com pueden suscribirse nosotros lo vamos a enviar enlaces de descarga hay unos mensajes para avisar que el número de ser la calle tal no dieta forma muy cómoda de seguirles vía redes sociales novia Facebook no que ahí vamos descomponiendo made semana a semana hemos descomponiendo en los distintos artículos de de una forma muy cómodo hay y bonitas seguirle luego

Voz 4 33:24 va estropeando el el producto y lo he dicho merece merece mucho la pena al menos conocerlo y acercarse a cualquiera de sus números Juan algo que vamos a la anterior semana en la anterior ocasión Nos apuntabas ya por dónde querías llevar los tiros en esta hablabas de de España como una potencia mundial en en todo el mundo de la montaña queremos o no solamente es reivindicarlo de alguna forma con algunos nombres propios sino también bueno para el que este todavía más lejano bueno pues hablar de las modalidades que que nos ofrecen porque son muchas y variadas

Voz 17 33:58 sí es un poco o lo que coma entrado Verónica antes contándonos no digo no empieza con verás falta empieza por más de un kilómetro de una milla a cinco kilómetros diez medie de repente se ven embarcado en en maratón no el tren es un poco son porque igual es sobre todo ahora se están marcando mucho mejor los tiempos yo recuerdo que en mi caso no yo tengo ya una edad tengo cuarenta y tantos años di el yo empiezo por asfalto a correr un asfalto bueno enseguida veo esto de la montaña me me atrae pruebo una carrera de veinte las siguientes de cuarenta y tantos en el País Vasco francés la siguiente me apunto a correr o Ultra Pirineu cuando se acababa de en en la sierra del Cadí muy cero una carrera de cien kilómetros

Voz 1951 34:40 esta es la tercera que hiciste

Voz 17 34:42 sí bueno a lo mejor pero pero fíjate ahora ahora se está embarcando mucho mejor los tiempos no estoy deporte como buenos yo comente la semana uno la última ambos no el que que son deporte en pañales que va va creciendo iba a evoluciona cuando te cae a un ritmo muy rápido oí bueno hay haber donde está dentro de unos años no pero

Voz 18 35:05 parece que los jóvenes ahora a este

Voz 17 35:09 está marcando los tiempos no entonces empiezan con un hacer Kilómetro Vertical hay Kilómetro Vertical que es una carrera anormalmente entre cuatro cinco seis kilómetros Bray que bueno consiste en que se ganan mil metros de desnivel positivo no se son carreras que practicamente hacen andando hace imposible hay tramos que se puede correr no pero las andando con va ayudando te de bastones no

Voz 4 35:31 hay un límite de distancia recorrida porque el kilómetro lo

Voz 15 35:34 de altura lo ganamos fijo pero

Voz 4 35:36 hay que haber un límite máximo

Voz 17 35:39 la mente en seis menos menos seguro que menos pero bueno a lo mejor a lo mejor el límite está en fin y medios seis no como tú como tú comentas nueve y esto es para acabar una prueba para optar a ser Kilómetro Vertical de Copa de España de la Federación Española de montaña o de las de Esquerra en seguramente habrá una habrá una cifra mínima no pretendemos

Voz 4 35:58 para hacernos a la idea es cuando vemos esas imágenes de gente que sube con con los riñones abajo no y las piernas bien anchas están subiendo Kilómetro Vertical no cesa que llevan canta

Voz 17 36:08 a a cada lado no son carreras explosivas son tremendas es a la gente cuando llega arriba la la meta se derrumban y no y no es postureo mucho menos es que llegan llegan totalmente buenas poner el corazón va a mil por hora en periodo de tiempo muy corto un kilómetro vertical bueno una persona normal no se van normal que sería además hermanos vivían puede tardar cincuenta minutos cincuenta y cinco un ahora no el récord del mundo de Kilómetro Vertical lo tiene un italiano Urban CM que además estableció el récord con cuarenta y cuatro años eh yo era el único que haya bajado de media hora no ahora en un kilómetro vertical que se ha hecho en Suiza en Fuji o sea bajado sabe ha batido su récord no la han dejado en veintiocho minutos y pico es una anécdota curiosa nave como una persona con cuarenta y cuatro años eh tenía el récord de Juanmi

Voz 1951 36:57 es verdad que últimamente se ha introducido la otra cara no de estas carreras han surgido algunas no sé con qué aceptación pero la parte descenso

Voz 17 37:05 sí esta es es un mundo ha corrido ninguna estas ese es están haciendo bastantes en Cataluña Ivonne seguro que dentro de poco obligan a correr con casco no porque es

Voz 1951 37:16 que la gente va sin freno

Voz 17 37:19 no hay llevas la gente se emociona mucho porque hace no sea hay que tener mucho cuidado porque se cogen un velocidades tremendas

Voz 4 37:28 te quería preguntar por eso Juanmi porque realmente pueden llegar a ser peligrosa es yo no sé si te consta que se ha producido alguna lesión grave pero y en ocasiones cuando podido ver un vídeo me viene a la a la cabeza esa imagen de de de la localidad de Gran Bretaña en la que se desciende es que con piedras te dices vamos a ver aquí como sale esta gente aparte de que pues partir el cuello perfectamente y es un poco así eh eh

Voz 17 37:56 no sé si habrá vida algún esas carreras de descenso por así decirlo no que son tan tan nuevas que no sé si ha habido algún accidente seguro que si no en Noruega en Tromso sea nada es Esquerra es una carrera extrema hay y hace poco una una con la última edición una corredora americana Hillary Hillary Allen tuvo un accidente bueno que podía haberse muerto perfectamente son carreras es hay carreras que hay que saber dónde te estas metiendo no hace otra en Andorra también que sacamos en un reportaje en el número de noviembre también que se llama el dos mil novecientos es una acarrea su curiosa porque es una carrera que que tú puedes hay que correr la empareja tienes que coronar los siete picos más altos de Andorra tú marcas el recorrido hasta hace poco no tienes que seguir un recorrido una generación marcada por la Organización para la mano de tienes controles en lo alto de cada uno de estos picos y tienes que pasar por los siete no y hasta hace poco también Se había cuerdas fijas para buscan un poco asegurar no dar la seguridad y también Sánchez adornados un poco una carretera extrema diferentes en una carretera muy muy

Voz 1951 39:02 es la modalidad corta breve más explosiva decíamos la siguiente Juanmi dentro del mundo del Trail es la la clásica Marathon aunque no siempre son cuarenta y dos exactos pero bueno ronda más o menos esa cifra

Voz 17 39:14 si entremedias en 3D a partir de veinte a cuarenta tantos kilómetros que esa

Voz 19 39:18 el son la mayoría de las pedanías

Voz 17 39:20 pruebas no de que no son las que más fama tiene no la Sama la fama está en el ultra no pero son carreras muy bonitas

Voz 18 39:27 de esta se carreras desde

Voz 17 39:30 los recorridos no que no son tan tan montañoso montañeros no que son por carriles no o las famosas Sky Running no que es correr por encima de dos mil metros y paradistas Poor subidas tremendas de espectaculares no oí bueno tanto tanto en la modalidad anterior como en esta España y bueno dejadme que lo vaya que vaya me comentando estas potencia planes potencian todo no han Kilómetro Vertical por ejemplo quizás donde menos donde menos pero bueno la gran reina del Kilómetro Vertical mundiales es catalana es el ahorrador Lauro guerra del equipo Salomon hay buenos los campeonatos Junior quien este año en Andorra

Voz 19 40:16 el los dos primeros

Voz 17 40:18 eh chicos han hablando de ellos en el primer programa Line Guërna o casas son campeón subcampeón del mundo no en chicas in Irati Zubizarreta de la Esportiva es una chica muy joven menos de dieciséis años también es campeona del mundo Fátima de Diego que sus veintitrés exámenes campeona del mundo saque viene también una una hornada de de corredores españoles me potente

Voz 20 40:48 no no ha

Voz 21 41:03 venga ya

Voz 20 41:13 ya

Voz 21 41:15 sí

Voz 22 41:23 eh

Voz 4 41:31 alumnado donde donde tienen más gente puntera

Voz 17 41:34 bueno y allí también en en Euskadi no anda escozor tampoco eh

Voz 4 41:41 sí lo sé pero igual por volumen de población una serie de que salen muchos nombres catalanes cuando si gente lidera aquí sí probablemente sea un poco

Voz 17 41:51 yo bueno ahí está el Pirineo no lo lo primero oí seguramente sea la figura de de Kilian Jornet no que que también atrae mucho pero yo creo que K es cada vez más

Voz 18 42:04 en toda España en ahí

Voz 17 42:07 hay corredores en cualquier ciudadano mira por ejemplo la campeona del mundo del año pasado de de ultras es Gema Arenas que desde de Almagro de Ciudad Real que allí no hay ni montaña sabes ella tiene que tiene que buscarle tiene que competir mucho además escucho curioso porque es una chica que compite practicamente cada fin de semana y la gente le dice que no que eso no hay que hacer lo que pero es que ella dice que bueno es que no tiene montañas cerca de casa entonces ya trabaja ahí su forma de la montañas compitiendo cada

Voz 1951 42:37 a entrenar directamente balas este verano

Voz 17 42:39 ante directa decía yo lo de Cataluña

Voz 1951 42:42 es como cuando hablamos Juan de no se deportes como la natación como el motociclismo donde Ivy escuela durante muchos años y donde se apuesta desde la base por un deporte concreto a instalaciones hay profesores y hay en fin una inversión pública al final acaban saliendo este tipo de de personas aquí es lo mismo

Voz 17 42:57 ese esa se ha llevado Costa que tienen centros de tecnificación en Andalucía también lo hay en Euskadi también no sé en otras comunidades uno lo desconozco no pero sé que en Cataluña y se cuida mucho hay una escuela de corredores de montaña jóvenes en el Berguedà Pamplona

Voz 18 43:15 y que Dyess Nuria pican

Voz 17 43:20 Blanca Arms también hay mucho mucho corredor que bueno están creando mucha afición a chicos jóvenes desde el principio sí

Voz 1951 43:27 luego nos queda la gran distancia a la reina de todo esto que es la ultra donde las distancias Juan beban es que son muy variables hay carreras de trecientos kilómetros hay carreras de ochenta

Voz 17 43:36 sí es yo creo que no ultras a partir de bueno seguramente alguien me escuchara que sea más purista medirá no no de razón no pero yo creo que a partir de sesenta Bray ya puede considerarse Design c ultra no

Voz 4 43:49 me parece que si no

Voz 17 43:52 déjame déjame de todas las maneras que te comente de con respecto al al la modalidad anterior que hemos dicho no para bueno para que la gente vea un poco en qué papel ocupa España no en chicas la primera ha sido es y la Avilés la segunda la porqué que vertical no las dos catalanas también la tercera es una holandesa afincada en Catalunya también digna una de Barack chicas el primer aseo marco de gas pero hay un italiano que ya es cuarentón también sigue estando ahí dando guerras de tiene una historia preciosa se tiene tras también es segundo y Aritz Egea de Mondragón croquetas cercan a vosotros sí que es un profesor

Voz 18 44:34 de de universidad

Voz 17 44:37 ingeniería electrónica o algo así es bastante curioso y el tercero es un chaval muy joven de Cataluña también Jean Margaret volviendo al ultra ultra pues si a partir de sesenta kilómetros Si bueno hasta lo que quieras no como comentaba ese está el Tour de una carrera de trescientos treinta kilómetros

Voz 1951 44:55 durante la carrera que es una locura

Voz 17 44:58 pero bueno quedamos no son poco en carreras de setenta ochenta kilómetros quizás en en el territorio nacional no pues la más conocida por así decirlo lo bueno a lo mejor hay otras nombró la que la que me viene a la cabeza horas tras volcánica no la isla de La Palma a una carrera espectacular súper bonita súper bonita quizás esté masificado un poco más de la cuenta pues es una carrera que bueno todo el mundo debería correr no al que le guste esto de este deporte de la montaña LOC carreras de cien kilómetros de qué va no hay muchísimas en en España hemos hablado antes de Ultra Pirineu dos en en Jerez de muy muy emblemáticas de esas en en aquí en Granada en una el ultra de Sierra Nevada bueno hay muchas carreras no y luego también las que son muy conocidas las de cien millas no entre ellas está el ultra del Montblanc que no estaba unidas pueden estar ahí tienen mucha fama ahí la western State por ejemplo carreras que que ya se jazz ya estamos hablando de de que el que gana esa carrera el ultra el Montblanc que está más de entre horas corriendo no esas es el que gana no el la media serán treinta y tantas horas no que ya están dando dos noches no porque bruta del Montblanc sale a las seis de la tarde sea el que de una noche de comercio si ya sabe todo el mundo oí a partir de las cuatro de la tarde por ahí empiezan a entrar la élite pero bueno ya lo normal es que te coja la segunda noche llegas por la mañana y al día siguiente

Voz 1951 46:29 que en esto de las ultras Juanmi yo siempre tengo la incógnita que atrae más a la gente los kilómetros au el desnivel porque hay quien dice chico yo es que en montaña voy muy bien subiendo y bajando pero cuando me metes quince kilómetros de piso

Voz 23 46:42 está deja de llamar la atención la carrera y al revés no gente que prefiere pruebas más Corrales hay gente hay gente para todo hay gente que prefiere a lo mejor no acarrea más técnica de gente que fue una carrera que se pueda correr más no yo creo que parece que sí

Voz 17 46:54 de modo aún poco lo cuanto más duro mejor no pero te aseguro que la persona que que quiera hacer una carrera porque desnivel brutal con por ejemplo muy bien la razón a la cabeza que hay en en Huesca en Canfranc Canfranc Canfranc son cien kilómetros es subes ocho mil ochocientos noventa y ocho a la altura del Liberes no me imagino que no será tan será exactamente esta cifra no pero bueno es como la venden no que esa carrera

Voz 1951 47:18 ya sea doscientos menos

Voz 17 47:21 a esa carrera o tela no me imagino pero me imagino que el que la hace será porque le gusta mucho más la montaña pero seguro que cuando cojo una pista o algo de asfalto incluso seguro que lo agradece

Voz 4 47:31 a veces un poquito no seguro igual cuando

Voz 17 47:34 es una carrera mejor que es marcha por ejemplo tras Canya

Voz 18 47:38 los primero Se

Voz 17 47:41 cincuenta kilómetros se gana tres mil cuatro mil metros que es duro pero bueno tampoco es una pero es duro y luego hay una vez que haya una vez que llegas arriba del todo que estás a dos mil trescientos metros de altitud te tienes que tirar en no sé en quince kilómetros de ponerse a nivel del mar no ahí tanto bajar que parece un poco no porque te aseguro que tienes ganas de empezar a subir otra vez sí porque muscular mente también se sufre muchísimo

Voz 24 48:21 como si es no venga

Voz 13 48:38 aquí

Voz 4 48:39 te monta in tiene una hermana de habla inglesa pues el festival del queso rodante Ballet Essen Brouard muy cerquita del distrito de Gloucester aquí y ahí lo tienes eso es un reportaje claro para para un descenso lo que que es tan difícil atrapar el que eso que en muchas ocasiones no se le puede dar al que lo agarra sino al que está más cerca de agarrarla no siempre cuando pasa la línea de meta sino una vez se recupera de las lesiones que son inherentes al hecho de llegar el primero en esa carretera festival el que Román cuando es él Prim el último lunes de mayo no tiene fecha fija es el van Holiday de primavera en en inglés

Voz 1951 49:23 oye pues igual podemos plantearlo para el próximo año

Voz 4 49:26 está bien además vamos a ver si compra una fecha redonda porque se inició en el siglo XIX que las primeras referencias escritas de esta cita datan de mil ochocientos treinta y seis y a partir de mil ochocientos ochenta y cuatro se convirtió una cita anual para los periódicos comarcales sean realizado cambios como la inclusión de un maestro en ceremonias que lanza el queso ante supongo que

Voz 1951 49:44 caída del cielo que eso que es bastante importante de peso grande de tamaño barra cuatro barra

Voz 4 49:51 cuatro kilos entre siete y nueve libras y es el único premio que se lleva el bueno que no seamos cómo llegas es que eso no es poco no es problema podemos hacer un esfuerzo recompensa esfuerzo recompensa se me queda corto a mí Juan bueno también estará estamos aquí en Wall

Voz 17 50:06 claro pues vamos en cantarlo habérsela vérsela cogemos edad no lo veo un reportaje con todos los respetos para Derrick me encantaba hacer una revista o un poquitín más seria oye que a lo mejor esta carrera es lo más serio del mundo pero que no se vamos por el lado de la montaña un poquitín más oscuras

Voz 4 50:22 yo por si acaso eso no les decimos nada ellos no lo vayan a tomar a mal Juanmi Ávila desde Radio Granada y más historias de de montaña e cuando queráis a las próximas semanas un abrazo muy bien un abrazo

Voz 25 50:42 seré en Ikea estáis Lario fuéramos su

Voz 24 51:07 no

Voz 13 51:17 es runner

Voz 12 51:20 ya Baggio

Voz 13 51:22 con un Sport abrimos el calentando runner y esta semana para despedir el programa nos vamos a marchar hasta una carrera

Voz 1951 51:42 que no tiene lugar bueno o tiene muchos nos lo va a contar mejor Ester Villanueva desde la organización de este circuito de carreras globales solidarias para dos mil dieciocho este fin de semana se celebra la primera ola Esther muy buenas

Voz 26 51:53 hola qué tal muy buenas cómo estás cómo es eso de que la carrera

Voz 1951 51:56 no tiene sede

Voz 26 51:57 pues si se trata de carrera globales lo que a como se hizo

Voz 1951 52:00 son carreras que pues correr desde cualquier parte del mundo

Voz 26 52:03 simplemente con todo aplicación no con tu Renfe Running o incluso contra mezquitas y sincro analizamos todas esas carreras en los mismo ranking

Voz 1951 52:10 en este permitimos a todos los participantes

Voz 26 52:13 la misma carrera estén donde estén claro yo pudo

Voz 1951 52:15 elegir el momento en el que lo hago porque decíamos fin de semana tanto el sábado como el domingo cada uno puede adaptarlo a los horarios al momento que mejor le venga

Voz 26 52:23 eso es la primera carrera que tenemos del circuito global va a ceder este fin de semana el día veintisiete veintiocho de enero tienen cuarenta y ocho horas para salir a correr cinco kilómetros donde ellos quieran simplemente se tienen que registrar en la carrera que es en garras globales punto com barra con reformados ahí darán toda la información pueden salir a correr desde el sábado hasta el domingo a las doce de la noche donde ellos quieran

Voz 1951 52:47 una quedada especial Esther vamos a contar lo para los oyentes que estén en Madrid pueden unirse todos no correr en este caso en el parque del Retiro

Voz 26 52:53 eso es el vamos a hacer una quedada oficial en Madrid el día veintisiete a las diez de la mañana en el Retiro en la entrada de la Callas y ahí todo el mundo que se Madrid que quiera pasarse organizaremos Se para correr todos todos juntos esos cinco kilómetros venderá también Paola Butragueño que es la madrina esta carrera para un expirase un buen también decía que todos los beneficios de esta carrera todas las naciones irán íntegramente destinadas a la Fundación Aladino

Voz 1951 53:18 ni cuéntanos un poquito esa vertiente solidaria Esther para para que va el dinero

Voz 4 53:21 sí exactamente cada carrera

Voz 26 53:23 sólo va al tiene una una consolidaría distinta en este caso la de enero es para fundacional harina que consiste en intentar ayudar a los niños que tienen cáncer que intenten pasar su estancia en el hospital lo mejor posible no hay e intentar que lo pierdan la sonrisa