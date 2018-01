El running como terapia

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Clarke Running por su puesto

muy buenas bienvenidos una semana más a este SER Runner hoy nos toca vamos a decir que un spin off de algo que en parte ya hemos escuchado en esta antena o La Verónica muy buena

Voz 1951 01:20 muy buenas John me gusta esto de que utilice es conceptos tan cinematográficos

totalmente totalmente eso pasa no sé por ejemplo muchas series no Haidar

escuchando a Pino a Pino Millás escuchando a vivir como conocimos como se trabaja por dentro y desde la perspectiva del del interno del paciente ya veremos ahora qué palabras son más aptas para utilizar en este terreno con Pino también hablaban de esa materia en la Fundación manantial vamos a entrar ahora al detalle pero para situar a nuestros oyentes para empezar recogemos la definición que nos dan eh en la web de manantial ellos y ellas de sí mismos es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año noventa y cinco Se dedica a la atención atención integral de las personas con trastorno mental grave en este tablero cuál es la parte que nos toca hoy en SER Runner bueno pues que desde hace años unos años el running se ha colado dentro de esa atención vamos a arrancar primera voz que introducimos en esta conversación Radio Madrid Elena de Castro es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de manantial o la Elena muy buenas

Voz 7 02:52 percha que que hoy utilizamos para abordar este este tema que nos interesa por muchas más cosas esa carrera vamos a decirlo ya desde el principio para repetir unas cuantas veces y que todo el que que el aquel que esté interesado pueda sumarse dieciocho de febrero nueve de la mañana séptima carrera por la salud mental hay varias instancias luego hablaremos parte del parque del Oeste Llanos queda nada Elena

Voz 3 03:13 pues ya os queda nada así que bueno unos nos deja un espacio privilegiado para seguir difundiendo la carrera y que el dieciocho de febrero haya muchísima gente muy diversa de edades de de maneras de ser bueno que toda la gente venga a esta acción de sensibilización que hacemos en fundación manantial a través del deporte

Voz 7 03:38 Elena que ha venido acompañada de una de las personas que va a formar parte de esa línea de salida

Voz 1951 03:43 íbamos a saludar a ver cómo está a unos días a menos de un mes de realizar esa prueba es Carmen Estévez ellas trabajadora de manantial integra también está por ahí en Madrid hola Carmen muy buenas hola buenos días preparada o no para la carrera sí pero muy preparada Navaleno es la primera que haces

Voz 8 03:59 como datos en la segunda cuál fuera anterior pues una que hice ya hace tiempo de Callao a la Casa de Campo qué tal fue pues muy bien desde cuando ibas corriendo como cinco seis años practicando

Voz 1951 04:11 Running y que empezaste

Voz 8 04:13 pues porque mi especialista me aconsejó que era bueno para físicamente mentalmente para desconectar del día a día las corroborado si te viene bien si que te que te aporta cuando

Voz 1951 04:28 al esa correr y bueno bien las es entrenamiento

Voz 8 04:31 me aporta bienestar ir luego para descansar por la noche mucho mejor Elena este es su

Voz 7 04:38 en el caso que se repite es decir en términos generales porque ya sabemos que que cada persona es un mundo que es lo que aporta la actividad física y el Running en concreto a bueno a a la gente que está trabajando manantial

Voz 3 04:51 pues la actividad física yo creo que aporta muchísimos beneficios a cualquier persona independientemente de que tenga un diagnóstico o no en salud mental efectivamente en fundación Bernanke al trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental con lo cual lo que intentamos es acompañarles y apoyarles para que puedan cuidar su salud en general y cuando hablamos esa luz hablamos de esa sensación de bienestar que todos queremos buscar y alcanzar que no solamente tiene que ver con lo físico sino que tiene que ver con lo mental con lo emocional con el bienestar social con ser capaces de relacionarnos con gente tener relaciones significativas entonces bueno pues la actividad de correr es un pretexto no se nos ocurrió y que bueno que podía ser interesante montar una carrera y además de por fomentar los hábitos de de cuidado también por llegar a la gente no a la gente que corre y que y que se empieza a hablar de salud mental que todavía parece que es un un tópico no entonces bueno pues entre la gente que que forma parte de Fundación manantial es descubrir les no una actividad para muchos nueva que en el momento en que hicimos La la edición de la carrera descubrieron que era correr es empiezan a poner en metas más pequeñas luego otras mayores empezaron a participar en este evento deportivo Yvon un poco lo que lo que ellos nos contaban no que verdaderamente en el momento en que empiezan a introducir un acto Vida deportiva se empiezan a sentir mejor que es muy parecido a lo que nos pasa en la vida no que es como plantearte un objetivo esforzar T para poder alcanzarlo no entonces sin duda en personas que tienen malestar emocional la actividad física y en concreto el Running pues tiene un impacto muy positivo es algo

Voz 1951 06:46 lo que hasta cierto punto todavía hoy Elena tabú esto de hablar de de la salud mental

Voz 3 06:52 yo creo que si lo que tenemos que cada vez menos evidentemente pero lo que tenemos que pensar es que la salud mental no es algo que tenga que ver con aquellos que la pierden con aquellos que tienen problemas y en el ámbito de la la psiquiatría no que tiene un diagnóstico psiquiátrico la salud mental es algo que tiene que ver con todos que tenemos que aprender a cuidar la que tenemos que saber qué es que desde bien pequeños los niños en el cole tiene situaciones complicadas que muchos en muchas situaciones les hacen sufrir y les generan un malestar emocional entonces no son trabajos hablara de qué es lo que tenemos que hacer para forzar a hacernos psicológicamente y ser capaces de afrontar lo que nos pasa en la vida porque los problemas de salud mental tienen mucho que ver con el sufrimiento emocional y con aquello que nos ocurre no cómo lo afrontamos así que todavía es un poquito tabú pero cada vez más se empieza a trabajar como os digo en los coles hacemos eventos de sensibilización como esta carrera como son conciertos de música como son jornadas en los medios de comunicación cada vez se habla más en positivo de la salud mental no estábamos acostumbrados a que todos en la sociedad cuando hablamos de salud mental nos imaginamos cosas negativas la salud mental es algo de todos aquellas personas que tienen problemas que que les dificulta más en su funcionamiento diario pues hay que apoyarles hay que poner en marcha proyectos para que puedan desarrollar su proyecto de vida no su propio proyecto de vida a través del empleo

Voz 1951 08:25 o a través de lo que para ellos sean

Voz 3 08:27 significativos no sea significativo y eso es a lo que nos dedicamos en en fundación manantial a apoyar y acompañar para que la gente pueda vivir en su comunidad pueda mejorar su salud mental y bueno pues se se conviertan en lo que somos todos no que somos ciudadanos de pleno derecho

Voz 9 08:44 lo que intentamos vivir con la mayor dignidad

Voz 3 08:47 Elena Elena además

Voz 7 08:49 estamos hablando de una materia delicada frágil no sé si ahora mismo los que estamos los cuatro que que que estamos aquí sentados

Voz 5 08:56 pues no sé tenemos

Voz 7 08:58 dado bien por decirte algo eso no nos asegura tenerlo bien siempre por eso pues procuramos alimentarlos lo mejor posible y tener buenos hábitos pues para pues para cuidarlo con el tiempo y entiendo que con la salud mental pasa lo mismo es algo frágil delicado que que no está de más cuidar y por eso hablamos en general de una carrera para todos no no sé qué porcentaje de participantes son trabajadores vuestros cuántos no

Voz 3 09:24 claro bueno pues hay mucha gente que viene de Fundación manantial tanto profesionales como las personas que atendemos las personas con las que trabajamos compañeros nuestros como es el caso de Maricarmen que trabajan en el centro especial de empleo muchas familias que ven un una apuesta por la promoción de la salud mental bueno pues la verdad es que cuando la gente se inscribe no lo preguntamos no preguntamos si tiene o no tiene diagnóstico pero sí de Fundación manantial entre usuarios que llamamos nosotros y profesionales bueno hay un porcentaje muy grande pues a lo mejor un treinta por ciento de de personas de la carrera no pero yo te diría que fíjate ese día claro a la gente que le toca directamente pues pues viene no pero nosotros también consta carrera lo que queremos traspasar las fronteras de Fundación manantial incluso de profesionales de salud mental que también se unen a la carrera irían en ese día fíjate que tenemos un objetivo muy importante que es llegar a esa gente que dice pero esto de las argumental que es que una carrera para esto estos en fundación manantial que hacen entonces toda esa gente que corre que corre muchas carreras tenemos un recorrido precioso precioso este año se está animando muchísima gente pues es una excusa para decir bueno y además es una que una causa social y entonces bueno pues para que les llegue el mensaje no el mensaje sensibilización un poco lo que comentábamos al principio no de apoyo a aquellas personas que tienen problemas de salud mental facilitarles la inclusión social la inclusión laboral y luego a pensar en que todos tenemos que cuidar nuestra salud mental no

Voz 10 11:07 sí

Voz 8 11:35 en esa fundación manantial decíamos antes ella

Voz 1951 11:37 es trabajadora de de manantial íntegra ahora le preguntaría ya pero primero cuéntanos un poquito por encima el caso de de Carmen eh bueno

Voz 3 11:44 caso de Carmen es el caso de muchísima gente y en un momento en la vida de una persona que parece que te rompes por dentro no ella seguro que nos lo explica mucho mejor la vida parece que se te de Inter aún pleno ya hay un momento de un sufrimiento emocional muy grande que no sabes qué ha pasado que tu familia no sabe no entiende qué ha ocurrido que muchas veces la comunicación durante un tiempo se pierde y que hay que volver a empezar entonces ahí es donde entramos nosotros donde entrada Fundación manantial apoyando a las familias acompañando a la gente para que sepa qué es lo que ha ocurrido para que sea capaz de salir adelante de no les decimos dónde tiene que trabajar que tienen que hacer qué actividades no se trata de hacer un camino conjuntamente caso de Carmen bueno pues es una persona que tenía una motivación hacia lo laboral hacia el empleo una persona muy independiente no que lleva una vida exactamente como como las nuestras y en un momento determinado pues ya estuvo dificultades para acceder era un puesto de trabajo desde manantial integra Se le ofreció incorporarse al proyecto de empleo ya lleva con nosotros como ha dicho cinco años está en la actividad de de catering de de manantial integra bueno pues yo creo que la gente que que que quiere trabajar y que tiene una posibilidad pues duda es una oportunidad de oro para poder vivir independiente y bueno pues con con la mayor plenitud y lo mejor calidad de vida

Voz 5 13:17 Carmen en la medida en que en que te apetezca contarlo pero

Voz 7 13:21 sobre todo nos interesa más la la evolución en este periodo en el que en el que has estado trabajando en manantial como cocinera luego hablamos también un poquito de cocina porque en siempre hay un espacio para para la cocina Verónica

Voz 1951 13:31 sí bueno es verdad que no somos grandes cocineros Carmen en este sentido creo que podemos aprender de ti bastante pero ponemos de nuestra hay que pedir alguna

Voz 7 13:37 es una receta pero sobre todo que que ruptura hubo que supuso para ti y cuál ha sido la evolución a través de del trabajo estar dentro de la Fundación y por ejemplo también a través del deporte como estamos comentando cuál ha sido la evolución en este tiempo

Voz 8 13:51 eh bueno para mí yo antes trabajaba en trabajos ordinarios y un buen día en en el INEM y alguien me dijo si quería trabajar en fundación con lo cual yo para mí era desconocido pues porque no provee para mí más que un trabajo ha sido una terapia por qué trabajar con gente que que a lo mejor tienen dos enfermedades un poco más que tú estás mejor que ellas pueden yo puedo más y a mí me sirve de terapia también

Voz 1951 14:29 en tu caso Carmen tú diagnostico cuál es

Voz 8 14:31 a un trastorno bipolar vale hace cuánto tiempo

Voz 1951 14:34 diagnostican

Voz 8 14:35 pues trece años

Voz 1951 14:38 en el primer momento no sé si tú por iniciativa propia vas al médico o bueno notas que algo te está pasando

Voz 8 14:44 yo es que hago mis analíticas cada tres meses veo mi psiquiatra cada tres meses llevando de momento todo bien llevo cinco años estable sin sin ingresos con lo cual David manantial me aporta muchísimo

Voz 1951 15:00 en todo el tiempo que llevas trabajando estas mucho mejor mucho mejor también hace cinco años que empezaste a correr lo o lo hiciste de más tarde

Voz 8 15:06 no no ya ya antes lo hacía así Valencia

Voz 1951 15:10 el primer día que sales a correr no sé quién te lo propone algún monitor alguien

Voz 8 15:13 hace hacer marcha eso fue a más fue a más hasta que empecé a correr te sí

Voz 1951 15:19 vale ahora hay más compañeros no sé si de de la propia fundación con los que salir a correr

Voz 8 15:23 has y bueno yo los hago con gente de Dios algo culpabilidades pero con gente de manantial sólo cuando hacemos la carrera

Voz 7 15:31 Carmen ha sido deportista siempre

Voz 8 15:33 los deportes lo que pasa que cuando empecé footing pues es uno de los descubrí que uno era uno de los deportes que más me gustaba

Voz 7 15:42 ah y cuéntanos y vamos a ver si corres si tienes cierta costumbre cuáles son tus hábitos porque es que preguntamos esto a todo el mundo que pasa por el programa sales tres o cuatro veces cuanto que tiradas haces qué material llevas cuál cuál es tu look cuando corre por ejemplo zapatillas ante todo eso es lo más importante lo más importante eh hago mi chándal y cuando salgo de trabajo es llegar a casa lo primero una hora hora y media así pero de unos días todos los días pero cuando hablamos de palabras mayores no porque pero cuando

Voz 8 16:16 CC y le cogí gusto yo hubiera tres horas al día una hora por la mañana otra mediodía yo trata de acostarme

Voz 7 16:27 pero yo creo que estamos hablando Verónica de así como digamos que en el Running aficionado

Voz 8 16:32 Corporation es de Carmena tú estás para ser profesional de esto Correa ya todos los días sí

Voz 1951 16:38 no sé no no dejarlo nada ni los domingos ni los días festivos ni en vacaciones ni nunca bueno yo lo que pasa que

Voz 8 16:43 esto la Guardia cuando hace frío ahí en vez de hacer en vez de hacer footing a lo mejor hago marcha rápida primavera verano y otoño ya ahí es ya footing

Voz 7 16:54 ese ritmo de trabajo y lesiones habrás tenido o algo de rodilla algún tirón no no no

Voz 8 16:59 no porque algo muy bien has tenido mientras antes y después

Voz 1951 17:04 enganchado a alguien de la familia y amigos

Voz 8 17:06 mi pareja lo que pasa es mi pareja hace pero hace marcha males que va más despacito

Voz 5 17:11 si le dejas atrás y Carmen

Voz 7 17:15 si no se está oyendo que es que seguro que no se está oyendo a alguien que pueda padecer un problema igual lo similar al tuyo desde el punto de vista deportivo que que les dirías que que te aporta a ti el el correr

Voz 8 17:29 pues yo les diría que los que tienen un problema de salud mental deben aportarle al día a día el el hacer deporte porque mentalmente físicamente te va bien porque incluso las medicaciones que tú tomamos y actúa en nuestro cuerpo y estamos como como hinchados como el deporte hace que que es que que sientas un bienestar en tu día a día es una forma de conectar de de del día a día también tener un espacio para ti

Voz 1951 18:52 entiendo que hay muchas variantes no diferentes

Voz 15 18:54 en cuanto a las enfermedades mentales pero

Voz 1951 18:57 no sé si hay quienes lo tienen restringido o en general en la medida en que cada uno pueda es positivo para todos buenos

Voz 3 19:02 deporte es una elección personal

Voz 1951 19:04 como todo osea que tienes que pensar que la gente con la que

Voz 3 19:08 trabajamos en fundación manantial funcionamos un poco de la misma manera que con cualquier otra persona es decir el hecho tener un problema de salud mental no significa que ellos no tenga ni voz y voto en en en su propio proyecto de vida es decir ni hay nada

Voz 8 19:23 está prohibido para nadie ni hay nada obligatorio

Voz 3 19:26 para nadie nosotros muchas veces fíjate nuestra función es descubrir y que vean que existe que cosas interesantes y organizar dos acciones para para aproximarse nada en este caso por ejemplo a esta actividad deportiva hay centros donde hay gente que el running no le gustaba absolutamente nada hay que prefieren el baloncesto sencillamente dar un paseo diario en compañía de gente o les gusta nadar o les gusta entonces bueno nosotros lo primero que hacemos es el como dice Maricarmen no es como para cualquier persona introducir una actividad física es muy importante para para generar hábitos saludables y luego intentamos que la que eligen sea la que a ellos les gusta no entonces claro pues cada uno sabe sus límites y sus preferencias hay gente que a lo mejor pues no se siente capaz de recorrer lo que corre Maricarmen porque a lo mejor no ha corrido en toda su vida se contenta con hacer cosas más más suavita o hay gente que empieza por primera vez a lo mejor tú pensabas bueno la persona no se va a hacer los diez kilómetros ni de broma ya los tres años están la carrera apuntado haciendo es a los diez kilómetros así que como ha hecho Maricarmen como decía Martín al principio no si tú crees que puedes puedes pues eso es lo que nos está pasando diariamente con con la gente que atendemos en manantial

Voz 7 20:44 dieciocho de febrero sentimos carrera por la salud mental Elena tenéis un límite he visto en en la web de dos mil quinientos participantes porqués de pura razón logística o Si bueno

Voz 3 20:56 ya sabes que hay bueno hay que poner una una cifra de cara al Ayuntamiento oí bueno para nosotros dos mil quinientos es una cifra estupenda Ivonne pues organizamos el evento más o menos pensando que el número de personas que puede llegar como tope serían dos mil quinientos borda vamos estaríamos contentísimo sana pero no parece que está bien año a año baños vamos superando cifras y esperemos que este año también

Voz 1951 21:25 no se puede apuntar Elena a la gente que todavía esté por ahí pensando solo

Voz 3 21:29 pues existe una web de la carrera de carrera salud mental punto com ahí está accesibles las inscripciones para las pruebas de cinco de diez para la marcha la marcha familiar que puede apuntarse a la gente que quiera apoyar la causa social la gente que sencillamente que era una actividad más tranquila

Voz 7 21:51 has un paseo no es me pasa

Voz 3 21:53 Arde kilómetros efectivamente también a ese lugar donde pueden apuntar a los niños hay muchísimas familias que vienen con niños pequeños y nos encanta porque cada niño tendrá su camiseta sumó este año les damos camiseta de su talla tendrán su medalla y es una manera de introducir les en el en el mundo del running y además hablarles de de la causa social no por la que se organiza la carrera

Voz 7 22:17 y además Verónica les está echando una mano en esta edición siempre se busca no en estos casos un rostro conocido es un viejo amigo del programa

Voz 5 22:25 que comparte con Carmen y subidos a día corriendo y también su condición de cocineras de qué me hablas de Miguel Ángel Muñoz no está con vosotros este año

Voz 3 22:38 eso es bueno lo primero que tengo que decir es que Miguel Ángel es una excelente persona y lo segundo que estamos enormemente agradecidos a que colabore con nosotros toros en fundación manantial especialmente en en la carrera bueno nosotros supimos que a él le gustaba mucho correr nos pareció estupendo no con contar con con él

Voz 1951 23:01 eh Carmen Miguel Ángel corre mucho eh sí porque bueno yo no he corrido con él

Voz 8 23:07 pero bueno tenemos que verlo ya veras ya porque

Voz 1951 23:09 lo estuvo aquí en el programa eh bueno no sostuvo relatando sus aventuras por América tenido unos cuantas carreras por ahí en Nueva York estuvo así que tú si sigue el el paso que ese es bueno para ir detrás si si cambiamos a hablar un poquito de cocina porque nos contabas antes que tú trabajas como cocinera en esta fundación manantial integran os dedicáis y hacer un servicio de catering que más o menos en qué consiste

Voz 8 23:31 no damos de comer a

Voz 3 23:34 más de seiscientos y pico menús diarios del sí

Voz 8 23:39 sea un primero y un segundo de comida un primero y un segundo decena damos Catherine aparte de

Voz 7 23:47 lo que hacemos día a día esos sobre pedido sobrepeso vamos a poner el ejemplo de de hoy hoy hoy te has escapado un poquito pero poquito lo bastante ocurre a los demás es soy pues no ha hecho el favor a nosotros sí ya avenida al programa pero cuál es el menú de hoy no sé si tenéis algún Katerin también

Voz 8 24:04 hoy teníamos escaló es un empanada dos de que eso pavo vale de segundo ir de primero había costillas con patatas ya la cena no te lo puedo decir porque después

Voz 7 24:19 a mí me está sonando yo

Voz 8 24:21 yo por ejemplo tenemos también un pequeño quiosco donde yo desempeño la labor de de hacer el menú carta también con lo cual hoy ya que por la mañana pues hacer lastre las tortillas para el desayuno luego tenía bacalao a la gallega de primera tenía paella con lo cual ya lo dejé hecho envasado hoy ya para llevar al al restaurante

Voz 1951 24:50 Elena te iba a preguntar por el otro veo en vuestra web que tenéis un proyecto que se llama ricamente es es el que quería que quería preguntarte porque yo creo que es una de las formas a través de las cuales la gente que nos escuche os puede conocer más fácilmente no

Voz 3 25:03 bueno justo es lo que estaba comentando Maricarmen que me hacía gracia porque cuando has dicho que sabía escaquearse del trabajo para venir a la entrevista me ha hecho señales como no no ha llegado antes a trabajar para hacia

Voz 9 25:16 ayer los menús de ricamente los menos de manantial integra esquema de Maricarmen es una trabajadora nata pobre yo dejando la que adora así que ha dicho no no yo me he ido cuando determinado todo bueno pues ricamente

Voz 3 25:29 eso porque ese es un kiosco que está en en la calle avenida Arroyo de Santo en en la plaza y bueno pues es un un un kiosco que es abierto al público abierto al barrio entonces

Voz 8 25:43 la desayunos y comida

Voz 3 25:46 has y luego tiene bueno pues combinar a frugal de todas estas y demás no tiene una terraza Hay en invierno también está abierto porque nosotros nos parece el equipo está están trabajando un equipo de unas seis personas para nosotros el tema del empleo nos parece que es muy importante que sea estable entonces todos los contratos que hacemos en este mes tanto más de doscientas personas están contratadas de forma indefinida en el Centro Especial de Empleo pues nos parece muy importante que también a pesar de ser un quiosco en invierno estuviera abierto precisamente para que la gente tuviera estabilidad en el trabajo entonces está abierto al público el equipo está formado por personas que te en problemas de salud mental bueno pues atienden irán un servicio estupendo a la gente del del barrio claro que sí

Voz 1951 26:33 el la gente de Hortaleza de los alrededores que se acerque alguien quiera repetimos la dirección Elena

Voz 3 26:38 sí está al final de la calle avenida de Arroyo del Santo justo en en

Voz 1951 26:43 la plaza ha apuntado iban a encontrar con Carmen y con todo el resto de de la gente Carmen como es la receta de la empanada porque es que ya me quedo con la ganas de saberlo

Voz 3 26:51 secreto Carmen no se puede nada

Voz 1951 26:54 a probarlo vamos a tener la pero me garantizó AIS que está rica no

Voz 7 27:01 bueno pues a la Fundación manantial como han podido escuchar Un mundo en sí mismo y yo me voy a quedar con como resumen de lo que hemos hablado la la primera pregunta que te hacía elevado en esa actitud que a veces poquitos no que se mantiene desde fuera sé que él esa Porta a todos los trabajadores de mantel la práctica del Running pues eso exactamente lo mismo que a cualquier otro y para eso ha servido escuchar a Carmen escuchar a Elena que es la directora de Relaciones Institucionales de Fundación manantial ya Carmen S

Voz 5 27:32 a vez que era es eso es el corredor a hiperactiva cocina

Voz 7 27:37 Nos escaquearme y ya

Voz 1951 27:39 carrera de estar viendo las fotos y para ver si va como yo le he aconsejado siguiendo la estela de Miguel Ángel Muñoz que esa es la rueda buena a ver a ver si es verdad óyeme

Voz 7 27:48 ya sé que por allí no ha vuelto algún día

Voz 3 27:51 bueno a Millás es un amigo de Fundación manantial sí sí estuvo con nosotros el día de las jornadas anuales que solemos hacer una al año invitamos a gente de primer nivel expertos en salud mental y también llevamos a profesionales nuestros estuvo con nosotros lleva dirigiendo una una mesa precisamente de formada por usuarios y familiares de de salud mental oye quería que me que me dejara un decir una cosita de la carrera que me parece interesante y es que este año tenemos un recorrido que es maravilloso porque sale de paseo de Camoens coma has comentado la carrera pasa por el centro de Madrid pasa por la calle Bailén el Palacio Real la Puerta del Sol el paseo del Prado Neptuno vuelve bueno pues Colom por por Génova ya bajando Alberto Aguilera Marqués de Urquijo eh de que vivimos en Madrid bueno pues que ya sabéis como es es una ciudad frenética yo creo que la gente se imagine y durante una hora hora y media todo ese recorrido maravilloso sólo para nosotros

Voz 1951 28:54 correr es un recorrido prácticamente Turís

Voz 3 28:56 Tico es un recorrido turístico así que tenemos estamos muy agradecidos al Ayuntamiento que nos haya apoyado en este en este corre en este proyecto todos los corredores tendrán una camiseta conmemorativa y además bueno tendrán sus trofeos que los hacemos en los centros de rehabilitación laboral que gestionamos de ese manantial para la Comunidad de Madrid y un montón de premios estancias en Paradores y ropa deportiva de de así a un crucero vamos a a rifar pero sí sí un crucero por el Mediterráneo y eso es así que esto es en una rifa no tiene más que venir a correr con nosotros ha pasado un día estupendo y a lo mejor te puede te puede tocar y estamos a lo mejor vamos a estábamos organizar también un pequeño concierto de música del grupo letra pequeña para cuando terminemos de correr la música de fondo sea ellos así que nada animar a todo el mundo a inscribir se en carrera salud mental punto com