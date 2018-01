España, potencia mundial de trail

Voz 2 00:00 es una sección con vocación de continuidad queremos dar esta temporada y a la montaña la importancia

Voz 0341 00:51 el espacio que que se merece en este Serrano porque hemos notado que es mucha la gente Verónica que empezó en el asfalto fue quizá su primera pulsión en esto de correr pero que ha dado el salto a la montaña

Voz 1951 01:03 esto es lo fácil no hay lo que muchos desgraciadamente tenemos cerca porque vivimos en la ciudad empiezan cinco K sigue un diez k una media maratón una maratón otra maratón otra maratón y cuando ya estás harto de hacer maratones de repente un día miras atrás y te encuentras en cualquier montaña que tengas cerca de casa pues en esa montaña fijo que hay una carrera

Voz 0341 01:20 eso es hijo que está por ahí Juanmi Ávila que es la persona que pues eso nos lleva el gris del asfalto al verde de la montaña no escucha ya desde Radio Granada o la Juanmi muy buenas horas buena

Voz 3 01:32 se llevan Verónica qué tal como está que está aquí en Galicia

Voz 0341 01:35 de eh conocedor de de montañero de todo este mundo pero a la vez también de editor de una revista revista digital Kiss de montan a la que invitamos y con bastante violencia a nuestros oyentes por favor vuelve que tiene esa acepción de ahí viene porque no vamos a agarrar cuya nadie veranos que está muy bien esa revista Kiss the Mountain Juanmi brevemente para empezar que tiene que hacer la gente que quiera al menos tener un primer acercamiento con con ese producto muchas gracias

Voz 3 02:04 pero cuando hablábamos hace unos meses por primera vez durante durante los días siguientes a al programa tuvo un montón de suscripciones nuevos no

Voz 1951 02:14 no sea que de esto no es como nos corresponde alguno algo y aunque eso conocimiento una cervecita Un invitar a comer

Voz 3 02:19 eso está claro inglesa Granada estará encantado pues mira ahí eh

Voz 1176 02:24 es una revista digital gratuita Hay un cualquiera se puede hacer

Voz 3 02:28 vivir WWW punto quiso de monte en punto com puede suscribirse nosotros les vamos a enviar enlaces de descarga hay mensajes para avisar que el número ser la calle tal no da forma muy cómoda de seguirles vía redes sociales vía Facebook no que

Voz 1176 02:43 ahí vamos descomponiendo eh

Voz 3 02:46 semana a semana hemos descomponiendo los distintos artículos de el de una forma muy cómoda y bonita de seguir que luego

Voz 0341 02:53 maestro cenando el producto lo dicho merece merece mucho la pena al menos conocerlo y acercarse a cualquiera de sus números Juan Díaz a lo que vamos a la anterior semana en la anterior ocasión Nos apuntabas ya por donde querías llevar los tiros en esta hablabas de de España como una potencia mundial en en todo el mundo de la montaña queremos o no solamente es reivindicarlo de alguna forma con algunos nombres propios sino también bueno para el que este todavía más lejano bueno pues hablar de las modalidades que que nos ofrecen porque son muchas y variadas

Voz 1176 03:27 sí es un poco o lo que como ha entrado

Voz 3 03:30 Verónica antes contándonos no digo no empieza con el asfalto empieza por de un kilómetro de una milla a cinco kilómetros diez medie de repente se ven embarcado en en maratón no

Voz 1176 03:41 el tres las un poco son poco igual es sobre todo ahora

Voz 3 03:44 marcando mucho mejor los tiempos yo recuerdo que en mi caso no yo tengo ya una edad tengo cuarenta y tantos años leí el yo empiezo por asfalto a correr un asfalto buen enseguida ves esto de la montaña me me atrae pro una carrera de veinte las siguientes de cuarenta y tantos en el País Vasco francés la siguiente me apunto a correr o Ultra Pirineu cuando se acababa de en en la sierra del Cadí muy serio una carrera de cien kilómetros

Voz 1951 04:09 esa es la tercera que hiciste

Voz 3 04:10 sí bueno a lo mejor pero pero fíjate ahora ahora están marcando mucho mejor los tiempos no esto deporte como bueno yo comente la semana uno la última vez que hablamos no que que son deporte en pañales que va va creciendo va evolucionar

Voz 1176 04:25 cuando te cae a un ritmo muy rápido oí bueno hoy a ver dónde está dentro de unos años no pero

Voz 3 04:33 parece que los jóvenes ahora que están marcando los tiempos no entonces empiezan con un ace

Voz 1176 04:41 el Kilómetro Vertical hay Kilómetro Vertical que

Voz 3 04:44 es una carrera normalmente entre cuatro cinco seis kilómetros hay que bueno consiste en que se ganan mil metros de desnivel positivo no se son carreras que practicamente hacen andando es imposible hay tramos que se puede correr no pero es ir andando con va ayudando te de bastones no

Voz 0341 05:00 hay un límite de distancia recorrida porque el kilómetro lo

Voz 2 05:02 de altura lo ganamos fijo pero

Voz 1176 05:05 que caber un un límite máximo seguramente en seis

Voz 3 05:09 menos menos creo que menos pero bueno a lo mejor a lo mejor el límite está en fin que medios seis no como tú como tú comentas nueve esto para calmar una prueba para optar a ser Kilómetro Vertical de Copa de España de la Federación Española de montaña o de la Esquerra en seguramente habrá una habrá una cifra mínima no no

Voz 0341 05:26 para hacernos a la idea es cuando vemos esas imágenes de gente que sube con con los riñones abajo no y las piernas bien anchas están subiendo Kilómetro Vertical no cesa que llevan cántaros

Voz 3 05:37 va a cada lado no son carreras explosivas son tremendas a la gente cuando llega arriba la meta se derrumban y no y no es postureo y mucho menos es que llegan llegan totalmente buenas a poner el corazón va a mil por hora en periodo de tiempo muy corto un kilómetro vertical bueno en una persona normal no se van normal que sería además hermanos vivían puede tardar cincuenta minutos cincuenta y cinco un ahora no el récord del mundo de Kilómetro Vertical lo tiene un italiano Urban que además estableció el récord con cuarenta y cuatro años eh yo era el único que haya bajado de media hora no ahora en un kilómetro vertical que se ha hecho en Suiza en Fuji y ha bajado sabe han batido su récord no la han dejado en veintiocho minutos y pico es una anécdota curiosa nave como una persona con cuarenta y cuatro años eh tenía el récord del yo Juanita

Voz 1951 06:26 es verdad que últimamente se ha introducido la otra cara no de estas carreras han surgido algunas no sé con qué aceptación pero la parte descenso

Voz 1176 06:34 se está es es un mundo no corría ninguna estas están haciendo

Voz 3 06:39 bastantes en Cataluña Ivonne seguro que dentro de poco obligan a correr con casco no porque es

Voz 1951 06:45 que la gente va sin freno

Voz 3 06:47 también hay se emociona mucho porque me hace ir hay que tener muchísimo cuidado porque se cogen un velocidades tremendas

Voz 0341 06:57 te quería preguntar por eso Juanmi porque en realmente pueden llegar a ser peligrosa yo no sé si si te consta que se ha producido alguna lesión grave pero y en ocasiones cuando podido ver un vídeo

Voz 4 07:07 a la a la cabeza esa imagen de de de la localidad de Gran Bretaña en la

Voz 0341 07:13 que se desciende es que bueno pero con piedras te dices pero vamos a ver aquí como sale esta gente aparte de magullada te puedes partir el cuello perfectamente y es un poco así eh eh

Voz 3 07:24 no sé si habrá vida algo en esas carreras de descenso por así decirlo no que son tan tan nuevas que no sé si hubiera habido algún accidente seguro que si no en Noruega en Tromso sean a trozos Esquerra es una carrera extrema hay y hace poco una una corrió edición una corredora americana Hillary Hillary Allen tuvo un accidente bueno que podía haberse muerto perfectamente matado son carreras es hay carreras que hay que saber dónde te estas metiendo no hace otra en Andorra también que sacamos en un reportaje en el número de noviembre también en el dos mil novecientos es una carrera de curiosa porque es una carrera que que tú puedes hay que correr parejas tienes que coronar los siete picos más altos de Andorra tú marcas el recorrido hasta hace poco no tienes que seguir un recorrido una generación marcada por la Organización para grano tú tienes controles en lo alto de cada uno de estos picos y tienes que pasar por los siete no y hasta hace poco también Se había cuerdas fijas para buscan un poco asegurar no dar la seguridad la dormimos un poco una carretera extrema de diferentes una carretera muy

Voz 1951 08:31 es la modalidad corta breve más una explosiva decíamos la siguiente Juanmi dentro del mundo del Trail es la la clásica Marathon aunque no siempre son cuarenta y dos exactos pero bueno ronda más o menos esa cifra

Voz 1176 08:42 si entre media a partir de Ben

Voz 3 08:45 da cuarenta tantos kilómetros que es el son la mayoría de las primeras pruebas una de que no son las que más fama tiene no la Sama en la fama está en el ultra no habrá son carreras muy bonitas de estas carreras desde por recorridos no que no son tan tan mono daños tan montañeros no que son por unas más por las no o las famosas Sky Running no que es correr por encima de dos mil metros

Voz 1176 09:09 y por aristas o no

Voz 3 09:12 subidas tremendas descensos espectaculares no oí bueno tanto tanto en la modalidad anterior como en esta España y bueno dejadme que lo vaya que vaya me comentando estas potencia tres planes potencian todo no han Kilómetro Vertical por ejemplo quizás donde menos donde menos pero bueno la gran reina del Kilómetro Vertical mundiales es catalana es el ahorrador la guerra del equipo Salomon muy buenos los campeonatos Junior que este año en Andorra el los dos primeros chicos sean igual hablando de ellos en el primer programa como y Hernando casas son campeón subcampeón del mundo no en chicas in Irati Zubizarreta de la Esportiva es una chica muy joven tendrá menos tenía dieciséis años también es campeona del mundo Fátima he Diego que sus exámenes campeona del mundo saque viene también una una hornada de de

Voz 5 10:14 eh

Voz 3 10:14 corredores españoles me potentes no

Voz 6 10:17 no no ha

Voz 7 10:31 de un lado hubo

Voz 8 10:40 en gol

Voz 7 10:43 sí

Voz 5 10:51 no

Voz 9 10:52 eh

Voz 4 10:59 a alumnado donde donde tienen más gente puntera

Voz 0341 11:03 bueno

Voz 3 11:05 allí también en en Euskadi no anda escozor tampoco eh

Voz 0341 11:09 no sé si lo sé pero igual por volumen de población naces y Harden de que salen muchos nombres catalanes cuando si gente líder aquí

Voz 1176 11:18 sí probablemente sea un poco bueno ahí está el Pirineo no lo lo primero oí seguramente sea la figura de de Kilian Jornet no que que también atrae mucho pero yo creo que cada es cada vez más

Voz 10 11:32 en un treinta España en I

Voz 3 11:36 es una corredoras en cualquier ciudadano mira por ejemplo la campeona del mundo del año pasado de de ultras es Gema Arenas que desde de Almagro Ciudad Real que tiene mi montaña SAS ella tiene que tiene que buscarle tiene que competir mucho además es curioso porque suele chica que compite prácticamente cada fin de semana y la gente le dice que no que eso no hay que hacer lo que Peres que ella dice que bueno es que no tiene montañas cerca de casa entonces ya trabaja ahí su forma de la montañas compitiendo cada vez de entrenar

Voz 1951 12:06 directamente va a las

Voz 3 12:09 decía yo lo de Cataluña es como cuando

Voz 1951 12:11 no hablamos de no se deportes como la natación como el motociclismo donde Ivy escuela durante muchos años y donde se apuesta desde la base por un deporte concreto a instalaciones hay profesores y hay en fin una inversión pública al final acaban saliendo este tipo de de personas aquí os lo mismo

Voz 3 12:26 esa se hace a costa que tienen centros de tecnificación en Andalucía también lo hay en Euskadi también no sé en otras comunidades no lo no lo desconozco no pero sé que en Cataluña y se cuida mucho hay una escuela de corredores de montaña jóvenes en el Berguedà Borja templó

Voz 10 12:44 queda ellas Nuria pica de

Voz 3 12:47 bueno Blanca ADS también hay mucho mucho corredor que bueno está entregando mucha afición da a chico joven desde el principio sí

Voz 1951 12:55 luego nos queda la gran distancia la reina de todo esto que es la ultra donde las distancias Juan beban es que son muy variables hay carreras de trecientos kilómetros de carreras de ochenta

Voz 3 13:05 sí es yo creo que no ultras a partir de bueno seguramente alguien me escuchara que sea más purista medirá no no de razón no porque yo creo que a partir de sesenta laboral ya puede considerarse Design c ultra no

Voz 0341 13:17 me parece que si no

Voz 3 13:21 déjame déjame de todas las maneras que te comente con respecto al al en la modalidad anterior que hemos dicho no para bueno para que la gente vea un poco en qué papel ocupa España no

Voz 11 13:32 en chicas la primera ha sido es el Avilés

Voz 3 13:36 es la segunda Laura porqué que es una chica vertical no las dos catalanas a mí la tercera es una holandesa afincada en Catalunya también digna de Barack chicas el primer aseo marco de Gasperi un italiano que ya es cuarentón también sigue estando hay dando tierras me tiene una historia preciosa se tiene tras también es segundo y Aritz Ejea de Mondragón croqueta por allí cerca nosotros sí que es un profesor

Voz 10 14:03 de de universidad

Voz 3 14:06 genere electrónica o algo así es bastante curioso y el tercero es un chaval muy joven de Cataluña también Jean Margarita volviendo al ultra ultra pues si a partir de sesenta kilómetros Si bueno hasta lo que quieras comentaba ese está el Tour de una carrera de trescientos treinta kilómetros Herrera que es una locura no

Voz 11 14:27 lo bueno queda en manos son poco en carreras

Voz 3 14:30 de setenta ochenta kilómetros quizás en en el territorio nacional no pues la más conocida por así decir lo bueno a lo mejor hay otras nombró la que la que me viene a la cabeza ahora de Estrasburgo y ganó la isla de La Palma a una carrera espectacular súper bonita súper bonita quizás esté masificado un poco más de la cuenta pues es una carrera que bueno todo el mundo debería correr no al que le guste esto de este deporte contra Zapatero de la montaña no lo carreras de cien kilómetros Se que bueno muchísimas en en España más hablada antes de Ultra Pirineu ejemplos en el carrera muy muy emblemática de esas aquí en Granada en ultra de Sierra Nevada bueno hay muchas carreras no y luego también las que son muy conocidas las de cien millas no entre ellas estaba el el ultra del Montblanc que en Estados Unidos pueden sabe tiene mucha fama western State por ejemplo carreras que que ya se jazz ya estamos hablando de de que el que gana esa carrera el ultra al Mont Montblanc que está más de veinte horas corriendo no esas el que gana no el la media será treinta y tantas horas no que ellas están dando dos noches no porque bruta del Montblanc sale a las seis de la tarde sea el que de una Nochevieja doméstico si ya es

Voz 11 15:46 como todo el mundo oí a partir de las cuatro de la tarde por ahí empiezan a entrar a la élite

Voz 3 15:51 pero bueno ya lo normal es que te coja la segunda noche llegas por la mañana y al día siguiente

Voz 1951 15:58 en esto de las ultras Juanmi yo siempre tengo la incógnita que atrae más a la gente los kilómetros au el desnivel porque hay quien dice chico yo es que en montaña voy muy bien subiendo y bajando pero cuando me metes quince kilómetros de pista no deja de llamar la atención la carrera y al revés no gente que prefiere pruebas más corrientes

Voz 3 16:16 has dicho hay gente hay gente para todo no hay gente que prefiere a lo mejor una carrera más técnica fue una carrera que se pueda correr más no yo creo que parece que está de modo un poco lo cuanto más duro mejor no pero te aseguro que es la persona que

Voz 11 16:27 que que quiera hacer una carrera

Voz 3 16:30 porque desnivel brutal con por ejemplo muy bien la razón a la cabeza que hay en en Huesca Canfranc Canfranc Canfranc son cien kilómetros de subes ocho mil ochocientos noventa y ocho a la altura del deberes no me imagino que no será tan no sepa exactamente esa cifra no pero bueno es como ir la venden no que esa carrera doscientos menos

Voz 1951 16:48 a la saque

Voz 3 16:51 era agua tela no y me imagino pero me imagino que el que la hace será porque gusta mucho más la montaña pero seguro que cuando cojo una pista o algo de asfalto incluso seguro que lo agradece un poquito no seguro igual cuando una carrera mejor que es buena por ejemplo transbordar Canya

Voz 11 17:07 los primeros

Voz 3 17:09 cincuenta kilómetros se gana tres mil cuatro mil metros que es duro pero bueno tampoco es nada pero es duro y luego hay una vez que haya una vez que llegas arriba del todo que estás a dos mil trescientos metros de altitud que tienes que tirar en no sé en quince kilómetros eh ponerse a nivel del mar no ahí tanto bajar que parece descansando un poco no pero te aseguro que tienes ganas de empezar a subir otra vez Félix que muscular mente también se sufre muchísimo

Voz 12 17:47 como llaman Smile hay

Voz 13 18:02 tres de aún wones y Juanmi

Voz 0341 18:08 esto tiene una hermana de habla inglesa no cese pues el festival del queso rodante Ballet Essen Brouard eh muy cerquita del distrito de Gloucester aquí y ahí lo tienes eso es un reportaje claro para para un descenso lo que que es tan difícil atrapar el que eso que en muchas ocasiones no se le puede dar al que lo agarra sino al que está más cerca de agarrarla y no siempre cuando pasa la línea de meta sino una vez se recupera de las lesiones que son inherentes al hecho de llegar el primero en esa carrera festival del que Román cuando es él prime el último lunes de mayo no tiene fecha fija es el van Holiday de primavera en enero

Voz 1951 18:51 el Alto Río pues igual podemos plantearlo para el próximo año

Voz 0341 18:54 sabían además vamos a ver si cumplo una fecha redonda porque se inició en el siglo XIX decía que las primeras referencias escritas de esta cita datan de mil ochocientos treinta y seis y a partir de mil ochocientos ochenta y cuatro se convierte en una cita anual para los periódicos comarcales sean realizado cambios como la inclusión de un maestro de ceremonias que lanza el queso antes supongo que

Voz 1951 19:12 caída del cielo que eso que es bastante importante de peso grande de tamaño barra cuatro barra entre

Voz 0341 19:19 cuatro kilos de peso entre siete y nueve libras y es el único premio que se lleva el bueno que no sabemos cómo llegas escaso menos poco no podemos hacer un esfuerzo recompensa esfuerzo recompensa se me queda corto a mí Juan mira

Voz 3 19:31 Bono también abre yo que estarás famoso aquí en en claro pues conocen cantarlo habérsela verse lo cogemos no lo ve un reportaje con todos los respetos para Derrick no me encantaba hacer una revista o un poquitín más seria oye que a lo mejor esta carrera es lo más serio del mundo no porque no se vamos por el lado de la montaña un poquitín más oscuras

Voz 14 19:51 yo por si acaso eso no les decimos nada ellos no lo vayan a tomar a mal Juanmi habilitadas desde Radio Granada ya no va a ser más historias de de montaña e cuando queráis en las próximas semanas un abrazo muy bien un abrazo fuerte

Voz 12 20:04 yo hacía pedazos nada nada

Voz 13 20:21 estáis Lario fuéramos eso