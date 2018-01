SER Deportivos Cuenca (29/01/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca se acabó la racha triunfal del Conquense al caer en Villarrobledo derrota por cuatro a tres ayer en el Virgen de la Caridad de un partido loco un verdadero espectáculo para el aficionado más para el aficionado del Villarrobledo que para el del Conquense que acabó perdiendo la Balompédica desperdició un cero dos a favor incluso en algún momento de la jornada llegó ser líder virtual un conquense arrollador de inicio que en el minuto dos adelantaba con un tanto de Tajamata Ike en el XXXVII ponía más tierra de por medio con un golazo de Gerika pero pronto las cosas cambiaron un minuto después del gol de Gerika los locales acortaba distancias con un tanto de Acevedo el empate llegaría justo antes del descanso hoy ya con el entrenador del Conquense Luis Ayllón expulsado por protestar el gol del empate fue obra de Piojo y Piojo sería el encargado de poner el tres dos cuando se disputaba el veintidós de la segunda aún empataría a Bravo para la Balompédica en el ochenta y siete cuando el reparto de puntos parecía un hecho llegó el tanto de Aitor Asensio en el descuento para el cuatro tres definitivo un tanto protestado por el banquillo de la Balompédica un Conquense que acaba la jornada tercero a cinco puntos de Socuéllamos Villarrobledo que son primero y segundo durante unos minutos como les hemos contado el Conquense cuando ganaba al Villarrobledo y el Socuéllamos pérdida Miguelturreño la Balompédica fue líder virtual al final perdió la Balompédica ganó en su veíamos en el descuento con lo cual el Conquense que era tercero y el cuarto el que cierra los puestos de promoción de ascenso es el Guadalajara que venció cero uno en Azuqueca con polémica

Voz 4 02:20 Zapatero

Voz 3 02:22 la jornada también nos deja el primer gol de Paco Tomás en el Villarrubia salió en el cuarenta y cinco y marcó en el cincuenta y ocho trece minutos tardó el ex de la Balompédica en anotar su primer tanto el gol de Paco Tomás amarga el debut de José Manuel Poyatos en el banquillo del Quintanar fue el primero de los dos goles que metió el Villarrubia en el campo del Quintanar y que significó la derrota de Poyatos en su debut

Voz 5 02:48 tras que con sabor un poco agridulce agridulce sobre todo por el resultado eh creo que el resultado ayer fue un poco injusto con lo que se vio en el partido con nosotros eh tuvimos en bastantes ocasiones de gol no maté realizamos igual Hubble así de caprichoso que ellos en una ocasión y media eh nos hacen dos goles abrir un CD por el resultado muy contento por el trabajo hecho oí bueno pues está en la línea a seguir

Voz 6 03:21 el otro equipo conquense en Tercera al Pedroñeras empató en casa ante el Villacañas un empate que le mantiene su sí en los puestos de descenso Ia todo esto el mercado de fichajes se cierra este miércoles por la tarde en el Conquense ahora mismo hay más preocupación por la posibilidad de que se pueda ir alguno de los jugadores importantes que ilusión por posibles llegadas así que toca esperar in confiar en

Voz 3 03:49 no perder más jugadores el que se mete en una situación delicada es el Sun José Obrero en Preferente cayó ayer en La Fuensanta o en la en la Beneficencia uno dos ante el Yuncos encadena la cuarta derrota consecutiva cae a la penúltima posición en puestos de descenso la única buena noticia que dejó el obrero fue el

Voz 6 04:13 debut de verdejo que jugó unos mil

Voz 3 04:16 dos después de su fichaje también en el Grupo II de Preferente perdió el Tarancón cayó uno cero con el Club Deportivo Quintanar aunque sigue el Tarancón líder en el Grupo I el Atlético Jareño no se presentó al partido ante el Claude Tano por falta de jugadores Se habla José hablaba de la posible retirada del club de la competición la Federación no expulsó un equipo hasta la segunda incomparecencia injustificada y el Atlético Jareño de momento sólo lleva una incomparecencia además la intención del club es la de continuar Onésimo Escribano es el presidente de la ley

Voz 2 04:53 Tico Jareño cada directiva otros de todo lo posible para que el Jareño no

Voz 4 04:59 el grupo de desvío paralelismo siempre he tenido tuvo muy sienten cosas pues estoy al cubo hacia su bola inglés quiero agradecer el la vecina es la situación de tópico de bajada de haber entrado por esto supuso a lo mejor lo peor reportar algunos me ha llamado cuando para que me llama

Voz 3 05:22 la intención del Atlético Jareño es la de continuar por lo menos intentar que no les echan de la competición ya que habría sanción de la Federación y los que no pinchan son la locomotora del Ciudad de Cuenca canoa victoria mantiene el liderato trece

Voz 6 05:37 dadas por delante para seguir soñando con la di

Voz 3 05:39 visión de honor muchas cosas que contarles aquí en Ser Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde lo primero que vamos a hacer es un repaso por todos los resultados que nos deja este post este pasado fin de semana en Tercera Villarrobledo cuatro Conquense tres Acevedo dos de Piojo y Aitor Asensio para el Villa la Hamada Gerika Bravo para el conquense además Quintanar cero Villarrubia dos y Pedroñeras uno Villacañas uno Conquense tercero cuarenta y tres puntos Quintanar decimoquinto veinticinco y Pedroñeras penúltimo con veinte en preferentes San José Obrero uno Yuncos dos Constantine y Diego para el Yuncos pedí para el obrero el obrero ocupa puestos de descenso penúltimo veintidós puntos a uno eso sí de la salvación en Liga Nacional Juvenil Ciudad de Cuenca tres Sporting de Alcázar cero Javi Sauquillo y dos de Ángel Ortiz el Ciudad de Cuenca ex líder sólido cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en Liga Regional Femenina Dínamo Guadalajara B cero Pozo de las Nieves seis cinco goles cinco de Nuria Castillo otro de Neil Alarcón conquense femenino uno Racing de Alcázar dos no hay ficha del partido el pozo líder ponen de cinco puntos el Conquense femenino es octavo con dieciséis en basket primera Nacional el Club Baloncesto Argamasilla cincuenta y nueve el Caja Club Baloncesto Cuenca setenta y siete derrota del Club Baloncesto Cuenca femenino ante el Ciudad Real por cuarenta y tres a cincuenta y uno en balonmano Ciudad Encantada veintiséis Villarrobledo quince Ciudad Encantada juvenil que perdió en Ciudad Real ante la Alarcos Cort XXXII a veintiuno el Voleibol Miguel Curra tres Hervás uno en natación la excepción Esther del Club Natación encuentra participaba en la tercera travesía de invierno el puerto de Denia que organiza el Club Natación mediterráneo y esto fueron los resultados Elisa Berlanga setenta y cuatro en la clasificación general Miguel Ángel Plaza López en el puesto ciento doce de la general Rubén De Andrés que tuvo problemas con el chip y no se pudo conocer su clasificación que el mejor de todos David Ocaña que acabó en el puesto noveno

SER Deportivos

Voz 2 07:58 la SER informa en equipo

Voz 6 08:48 nos metemos ya de lleno en el análisis de la derrota del Conquense ayer en Villarrobledo por cuatro goles a tres tenemos al teléfono al delantero balompédico a Tajamata autor del primero de los tantos Taha qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 8 09:01 hola tardes

Voz 6 09:02 en qué valoración haces de ese cuatro tres sensaciones agridulces no

Voz 8 09:08 pues sí la verdad que como tú dices antes porque creo que hicimos muy buen partido de los pies humanos pero si uno remontaron en conseguimos empatar in cuando ya vamos el punto pues bueno en el noventa y dos mejor que uno en una jugada que yo creo que

Voz 9 09:28 pues es muy dudosa

Voz 8 09:30 digo que provocó no nociones el cuerpo unos fumo estimación incluido un halo

Voz 6 09:38 Taha desde fuera da la sensación de que parte de la clave de la derrota puede estar en el gol que hace el Villarrobledo justo después de conseguir ponernos cero dos por delante ese uno dos tan rápido es la clave cómo lo ves tú

Voz 8 09:51 sí la verdad que que no pertenezco dos goles muy seguidos conseguimos facturó más difícil te pones no pero si en un momento pero no Marga el el la verdad que es muy buen equipo oí también pues no yo mejor colocados no sé bastante

Voz 9 10:12 eh

Voz 8 10:13 pero sí puede ser que con las hay que no cargaran tan rápido si hubiéramos aguantado fueron minuto cuarenta y cuarenta y tanto los dos goles hubiéramos aguanta sus símbolos otros todos al descanso creo que hubiera cambiado el partido al mus las Transcont lobos

Voz 6 10:28 los que Jabois en la plantilla de que quizá la arbitraje demasiado casero o no el Golda Aitor Asensio el que te refieres tuvo el cuatro Andrés definitivo la verdad es que en las imágenes de televisión no se puede apreciar si sale o no sale de fuera de juego eh vosotros que habéis comentado que comentabais después del partido que creéis que fuera de juego claro

Voz 8 10:48 yo no estoy en el guión nos pilla la Justus niña y me parece muy clara la verdad

Voz 9 10:55 en imágenes de verdad que lo voy a hacer

Voz 8 10:59 pues no sé claro pero no a mí en directo ya te digo que Messi no en el banquillo hay física no parece muy claro

Voz 6 11:04 porque luego además eh ahí expulsión a a Luis Ayllón no en un lance donde hay una pues un golpe por lo menos no voy a decir agresión porque no no me parece que haya la fuerza necesaria pero sí que es verdad que Piojo le da un golpe a actos Rubio y el que acaba expulsados el entrenador del Conquense

Voz 8 11:21 sí bueno pero es una jugada donde estamos aquí y no sé cómo les a decir nada porque lo primero y lo segundo nodo creo que le pueda vivir porque la gente gritando goteando oí no sé exactamente igual con los gestos que hace

Voz 6 11:39 no

Voz 8 11:40 nada lo mejor es total con lo puso Cavero pongamos no de otra cosa pero no dice nada hay

Voz 6 11:48 la más allá de la derrota e orgullosos no por haber sido tan competitivos en un campo que es tan complicado por el mal terreno de juego que que tienen que cada vez se iba poniendo además peor por un público que aprieta mucho imponer un equipazo que es el Villarrobledo indudablemente

Voz 8 12:05 pues ella veo que que contento por la actitud del equipo el partido realizamos Diego no con el resultado hijo eh si cojo tuviese de los primeros veinticinco minutos hubiésemos muy buen partido y luego

Voz 10 12:21 lo veo muy buen equipo y apretó

Voz 8 12:24 bastante terreno juerga estamos muy pesado tan condicionado mucho al cual nosotros pero bueno yo creo que como buen partido oí excepto contento

Voz 6 12:33 luego encima meter tres goles y todavía tenéis capacidad de generar juego de generar ocasiones de empatar el partido no

Voz 9 12:39 ha sido ahora que después de que

Voz 8 12:42 no remontaban queremos dos ocasiones muy claras una de Javi de saca el portero a bocajarro por tomaron ahí no yo ahora mismo de quién Ny luego empatamos las venas es que en el noventa y cuando ya en el descuento cuando

Voz 6 12:58 a nivel personal otro gol en tu cuenta buena temporada aparatito

Voz 8 13:03 sí bueno poco a poco intentando trabajando a ver qué juego hace todo lo posible para el equipo oí

Voz 11 13:11 entonces hubo mucho mejor lo hace todo comprender

Voz 6 13:14 que es es vuestra función al final la de los delanteros y por la que casi siempre se acaba juzgando por dos goles de la temporada y eso que no tenéis demasiada continuidad que hay muchos cambios en la parte de arriba Taha pues no

Voz 11 13:25 para la diputada a a yo trabajar esta semana para recuperar la senda de las victorias

Voz 6 13:34 escuchamos ahora a los dos entrenadores entrenador del Villarrobledo conquense Manolo Martínez veía así el partido

Voz 12 13:41 eso es sólo la primera parte ya valen puntos en cuatro partidos lo que se ha visto en la primera parte guardo partidos luego la segunda Obviamente los dos baja físicamente por el esfuerzo hecho una primera así bueno vamos todo bien porque cabía la posibilidad de que aquí hacemos el esfuerzo con cinco seis futbolistas que jugaron noventa minutos en en Ontinyent y han tenido que repetir por las circunstancias que tenemos una plantilla ahora mismo que había la posibilidad de que no hemos físicamente yo creo que hemos caído más o menos igual los dos sea empezaba a partir de al final pero creo que hemos aguantado vivos físicamente hasta final ellos como metió noventa

Voz 6 14:15 Manolo Martínez turno para escuchar al entrenador de la Balompédica Luis Ayllón veo que hoy a que en el nuevo

Voz 13 14:22 el luego se ha visto un fútbol alegre un fútbol de ataque de no renunciar a cada equipo a sus a sus posibilidades sobre todo a nivel a nivel ofensivo y bueno pues al final el partido ha caído el cara de Villarrobledo como podía haber caído de nuestro lado habernos llevado un empate contento con la actitud de jugadores con con el trabajo con el esfuerzo y bueno y esto nos tiene que servir para para hacernos para hacernos más fuertes para para seguir creciendo el equipo está mejorando mejorando mucho cada semana que pasa

Voz 14 14:59 ahí se ahí se va viendo doy bueno nosotros tenemos que seguir en nuestro empeño

Voz 6 15:04 sonido de Villarrobledo Diario recogiendo a las declaraciones de los dos entrenadores una vez que acabó el partido yo he escuchado protagonistas escuchado entrenadores es el momento de analizar con Fran Alarcón Frank qué tal cómo estás buenas

Voz 11 15:20 muy buenas tardes y le consta

Voz 6 15:22 vuela la derrota el haber dado la cara ante un equipazo con el Villarrobledo

Voz 0176 15:27 yo estoy intentando buscar tanto de la tarde de ayer como la la mañana de hoy esas esas claves positivas que me que me incline la balanza Massa lo positivo más a ver el vaso medio lleno que hay que medio vacío pero es decir de la la verdad sinceramente me cuesta me cuesta porque es verdad que que el conquense está dando muestras de de de cada debía a ir a más Amorim ha mostrado una fortaleza defensiva importante de los últimos partidos sacando buenos buenos resultados

Voz 15 15:55 sí a mí el problema es que no me valen

Voz 0176 15:57 no me no me sirve de momento no yo creo que que el Conquense tiene que quedar ese paso definitivo es verdad que es una cancha muy difícil un campo muy difícil los barrancos luego el de Villarrobledo para para para para hacerlo pero es ahí en estos campos precisamente ya ante estos equipos donde se demuestra ir la cosa es que se pudo hacer no oí un poquito más la las decepcionó o ese sin sabor de boca que sólo queda uno se pone muy prontito por delante en el marcador en Morón predicaba con SEM incluso con dos ceros además con un precioso gol de Gerika muy inseguro pieza que además como también lo ha comentado Manolo Martínez su equipo el Villarrobledo viene de jugar el miércoles un partido importante y un partido duro a domicilio eh el partido de Copa no en casa del día en entonces Amin bajo mi punto de vista eso tenía que haber hecho mella tenía que haber pesado más para el equipo local en este caso que para el equipo visitante para nosotros pero sin embargo pues se cometieron varios varios errores algunos de ellos de bulto en defensa invertimos al Villarrobledo en el partido y luego efectivamente en la segunda parte el equipo físicamente eh no bajó Si bajo bajo lo mismo que bajamos nosotros porque fue capaz de de adelantado incluso en el marcador de revertir la situación con tres grupos muy preocupante Nos llegaba la alegría con ese con ese gol de de Bravo y otra vez en este caso Burgos sonó por por posible veo más que posible fuera juego Nos hace que que nos vengamos de de un campo donde hubiésemos conseguido pues pues tras ya digo sino un golpe a la viga definitivo por supuesto que no quiere dar muchos partidos pero sigue a nivel anímico eso que hablábamos tuyo a la semana pasada no de qué

Voz 11 17:42 con qué se necesita realmente una victoria

Voz 0176 17:44 eh fuerte y ante un rival también de mucha categoría como es el caso del Villarrobledo

Voz 6 17:51 clave que nos metiese en un gol no tan pronto después de ponernos cero dos en el marcador au por lo menos es lo que me parece a mí no que no supimos gestionar demasiado bien las ventajas un gol rápido después del de Gerika

Voz 9 18:03 si conseguimos empatar después de ponerse todas

Voz 6 18:05 por otro gol rápido el de Aitor Asensio

Voz 0176 18:08 sí sí es como si hubiera habido cierta desconexión de los de los jugadores no generalizando un poco oí posiblemente regó de ser algo injusto no porque se hizo también un buen trabajo y Ibiza pues pues fuera más mérito del rival que a lo mejor demérito nuestro pero sí que es verdad que yo vi por ejemplo en el primer gol pues un fallo importante un fallo de libro que estoy seguro que que Javi Soria reconoce y acepta bebé algo del área que cualidades ha jugado dos Villarrubia cero para que marque el el dos uno el uno dos perdón que yo creo que fue clave en el en el partido de que quizás fuese evitable fuese evitable e hace que se empate antes del descanso no yo esta mañana lo que le daba muchas vueltas también era al al pero el árbitro no que hubiese pitado Prim minutos antes casi tres minutos antes el ex final no pero es verdad que en el en el gol que hacía que hacía Piojo no en el en el tenedor dos allí Aaiún fallo también marcajes muy importante no el jugador remató absolutamente solo no con lo cual pues y fallos que se penalizan muchísimo desconexiones quizá así esos esos errores de concentración ante un equipo como este pues pues te cuestan el que cuestan el partido no ya por satisfecho con el punto era poco pudo sonó no esperemos que que anímicamente esto no acaba no haga mella sino que severa pues de la de la manera que hemos empezado el comentario no lo más Un poco medio lleno y que que se sepa que se puede competir con un equipo tan fuerte sí están preparado económica y deportivamente como el Villarreal como yo

Voz 6 19:43 lo que contra otros rivales no cuestan tan caros pero contra jugadores de la calidad de Azevedo de Juanma que pues te cae el balón al borde del área y no es lo mismo que le caiga el que caiga otro jugador de otro equipo de Otto de otro equipo de Tercera le caiga a él pues calidad tiene y lo manda donde Sierra que anduvo también muy fino no no pudo llegar al final derrota y eso que por unos minutos fuimos líderes de Tercera División porque anduvo el Socuéllamos sufriendo demasiado contra el torreño el Conquense pues dando la sorpresa que hay que decirlo así ante el Villarrobledo porque ni por presupuesto equipo estamos lógicamente a a su nivel aún así buen partido y buena imagen la del Conquense Nos vamos a quedar con todo eso el miércoles por la tarde Fran a las siete au así más o menos se cierra la Federación Castellano Manchega de fútbol vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo fuerza a ver si se pasa rápido el tiempo porque ojo que nuestros jugadores los que están destacando más en esta temporada cuando están pasando desapercibidos ya el conquense ha tenido que rechazar una oferta por uno de ellos una oferta importante en un equipo de Segunda División B ya anda al acecho otro equipo de Segunda División B por un jugador muy importante del Conquense así que vamos a tener que estar

Voz 0176 20:54 sí vamos bien vamos a estar como ayer esperando que titulares se llenan los cuento casi

Voz 6 21:00 esperemos que no posea si acaso vamos a ir estropeando todos los faxes que no es Henning

Voz 11 21:05 la dura veremos a ver qué pasa

Voz 6 21:08 fue un amigo que siendo un placer charlar contigo

Voz 0176 21:10 pues sí solamente recordaría alegraba mucho que viajaron también no algunos aficionados con la Unión Balompédica Conquense y eso también es una de las muestras de que de que el equipo va bien y que vuelve también la ilusión de cara al final de temporada

Voz 11 21:23 no hubiera sido mejor ganar Brando dicho un abrazo un abrazo hija

Voz 3 22:00 la selección española se proclamaba ayer campeona de Europa de balonmano después de ganar en la final a Suecia un auténtico partidazo sobretodo una grandísima segunda mitad un pedacito de oro como les contábamos en titulares que logró esa selección española que nos lo podemos agencia un poquito vamos a analizar ese oro saber si en esta ocasión ese nuevo éxito de la selección española va a servir para promocionar el balonmano tenemos al entrenador del Ciudad Encantada al teléfono lidió Jiménez líder qué tal cómo estás buenas tardes bueno lo primero analizan del partido

Voz 6 22:37 lo que cambió en esa segunda parte para ver ese pedazo de selección española que vimos

Voz 10 22:42 bueno yo creo que ya ha pasado ya como las universidades no quiero que asegura tres estado de dieciséis lamento psicológicamente non creo que lo quité ya te partido en Alemania con su grandiosa que porque como acumulamos o qué que habían parado el Benach corrió estuvo ahí hasta que viven en ataque posicional boca tecnológico mucho daño a la segunda parte

Voz 9 23:09 a mí el gran

Voz 10 23:11 el ataque no de César cabe una tranquilidad en calle en la que socio se sea cierto mucha tranquilidad no creo que el equipo fabricante muy bien dan a con lo físico Dalia Soto hago yo tuviera ha sido al o que un alto en de España no trajo a jugadores en Abu es un duro por ellos y yo los blanquinegros ya están he cambiado Palop

Voz 6 23:36 entorno debate se puedan hacer cosas grandes sin grandes lanzadores en este balonmano actual

Voz 10 23:42 sí yo creo que eso es concentre Felipe vicios tiene vio el mejor equipo algo prohibido porque del cupón mucho logró a priori pero si el equipo no se dieron cuenta que soy me encantaría trabajar mucho que pesa para mí ha lastrado el noventa por ciento de la SEC que ya lo que ha sido brutales para desatar

Voz 8 24:09 yo creo que no sé

Voz 10 24:11 ahora el grupo se lo cuentan parará gracias al guerrillero jugadores ya sí lo han hecho cosas multen llegan tengamos tiene tranquilidad y dirá como acabaron hago saber esgrimido aunque lo que tienen butaca desde su casa de su pareja

Voz 6 24:30 qué siente cuando ve a David Balaguer jugar como jugó ayer en la final cuando David en parte es producto tuyo confiar en tener en un momento delicado de su carrera cuando pocos confiaban en él de diste es la oportunidad de ser protagonista en un equipo de Liga Asobal en la asumió con con generosidad también y a partir de ahí ha despegado su carrera que siente estuco al verlo

Voz 10 24:53 no es mucho mucho mucha Lejeune hacerte ver dice que ya quedan o personal de un buenísimo chaval no que diría yo que es estado tal lo que les gusta cuenta con duchaba decantado el doce además hacerlo con un buen balón igual bien pero pero es una copia de oro Xavier volverá he haciendo la que haya un buen cada diez falta

Voz 9 25:24 yo creo que eso es lo está

Voz 10 25:26 lo que te gusta verme muy suponemos que porque han jugado muy bien lo Paco extremo pero como siempre que el defensor jugar esa parte doce un ataque robando valor vigués hacen un localismo repliegue defensivo para ha sido como él el apartemos lo que rectificase eh de sacrificarse saliendo su caída en ataque pero han han defendido como los demás no creo que para mí han sido dos extremos mejores defensores de los mejores defensores transmitió los ríos

Voz 6 25:59 tú te sentirás un poco como el padre orgulloso del hijo no al verlo triunfar

Voz 10 26:03 claro que no hable con él

Voz 8 26:10 eh

Voz 10 26:12 pero yo me ponen a poder ganar pero sí es verdad que Citi había detenido muy bien ese Experience recibirá no son conscientes de lo que es de lo que no sabían hacer irrelevantes no lo ha hecho muy bien yo no se veía nacer Lima con trabajo con Defensor Sporting que sobre

Voz 6 26:31 lidió hoy todo el mundo todos los periódicos todos los medios de comunicación hablan de balonmano aprovecharemos eh en esta ocasión este éxito de la selección española para promocionar un poquito más el balonmano la Liga Asobal

Voz 10 26:44 sí bueno yo espero que sí pero que son pocos los que hicieron entrenadores de alto nivel bueno los jugadores Doval ha dicho no de cubanos vamos España somos impulsada por los en España por supuesto que factores como bueno yo te está trabajando muy bien entre los niveles que bueno es que todo el palco pero soy redactora que darle auge de una marcha más

Voz 9 27:11 dirigí de este deporte hay una enfermedad

Voz 10 27:14 igual Miguel asociaciones a nivel de que el político tienen que ponerse en marcha y aprovechar este este plan también tuvieron la oportunidad componen este grupo técnico para ahora dar un paso más en el balonmano que hizo vuelva a Trias tal Chuck en una feria porque que con poco antes no

Voz 6 27:32 yo creo que todo esto pasa por que vuelva a ser televisado en abierto el balonmano que llegue a todo el mundo puede ser una de las

Voz 10 27:41 absolutamente pero como se ha hecho oficial Champions de cinco para entonces otra pero el efecto que ver desde ganasen XX no

Voz 8 27:48 el escuchar

Voz 10 27:50 la locura adecuarlo bien me mate Irún buenos para mí para mi trajes que sepa cómo se juega nuestro partido no no en ese buenos días en el estreno de la televisión comunitaria excepto que ello sería otro que tengo revisión muy impactante me maneja Mohamed tiene días de Champions Barcelona porque llevar el equipo que sería el derecho bueno creo que hay muchas cosas que mejorar muchas veces así

Voz 9 28:21 es cierto que hacerlas bien no

Voz 6 28:23 también con una lidió Jiménez entrenador del Ciudad Encantada muchas gracias como siempre

Voz 10 28:28 muchas gracias un abrazo hasta luego quiere

Voz 6 28:30 es vivieron muy especialmente ese triunfo ese oro de la selección española de balonmano fueron algunos miembros de la peña Furia Conquense que como es tradición allá donde se celebre un Europeo allá donde se celebre un Mundial allá que van ellos tres hemos al teléfono desde Croacia todavía a sus responsables Samuel Ruiz Samuel qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 18 28:52 hola buenas carreras ya con la voz un poquito

Voz 11 28:54 tomada e después de tanta celebraciones y tanto éxito

Voz 9 28:58 sí sí demasiado demasiado hayan a bordo entre animando y luego bueno los reflejos

Voz 11 29:04 pues la la garganta lo acusa si las dos cosas es verdad los refrescos y la gran animación

Voz 14 29:10 cómo viviste ese ese oro aunque

Voz 6 29:13 chubasqueros Musa cámara también os lo digo ya me imagino que es lo habrán hecho llegar

Voz 9 29:17 sí sí sí nos cada día que vamos saliendo no lo hacía llega bueno es el momento pues con una primera parte bastante igualada y luego la segunda apoyar como prácticamente como él dial de de España que que no terminar de de disfrutar de tanta ventaja que llevas Julian y en la segunda parte que hizo España especialmente tensa y bueno pues ya igual que los jugadores se veía va falta he visto todo de que se iba a lograr celebrándolo por todo lo alto

Voz 11 29:49 ha sido para vosotros para los miembros de la peña Furia Conquense y para los miembros de ETA

Voz 6 29:53 las peñas que forma es esa peña de España que se llama territorio hispano

Voz 9 29:58 bueno pues el post partido buena celebrándolo allí cantando campeones Si bueno pues luego se son claros en alguno de los jugadores a saludarlos ya agradecemos pues el haber estado ahí todos esos días eh animándoles

Voz 6 30:12 uno de ellos Balaguer no que es casi parte nuestra no que lo consideramos también medio conquense ya eh

Voz 9 30:18 sí la verdad es que hubo ninguna me lo dejó tanta huella que que lo consideramos como como esto bueno pues no tiene un gran aprecio su familia también que no hemos encontrado estos días por portar André Si tiene un gran aprecio a la ciudad de Cuenca entonces bueno pues Balaguer de nos tienen una vez oí

Voz 10 30:37 dice pasó a saludar nos ha enseñado agrega ya

Voz 11 30:41 perfecto perfecto lo encontraste

Voz 6 30:42 ha estado llevas la cuenta contada de sitios a los que ha acompañado a la selección española

Voz 9 30:48 pudo he sus claramente casi aquí un ciclo porque comenzamos en en el domingo de ya a partir de ahí pero es mundial y europeo

Voz 6 30:57 no habéis fallado ninguno

Voz 9 31:00 creo que estuvimos eh el de Dinamarca pero no recuerdo ya porque como decía que tiraban lado

Voz 6 31:08 ya has perdido la cuenta pero desde dos mil nueve no acompañando a la a la selección española

Voz 9 31:14 el Mundial de Croacia justamente a pocos por eso ya están en conocíamos su punto de la ciudad

Voz 11 31:20 ya va siendo hora de que os haga un poquito más de la Federación yo creo no

Voz 9 31:25 no no existen unos ahí media está Pello debatiendo a ver qué se puede hacer por nosotros pero pero parece que está la cosa complicada que para un grupo tan pequeño eh no en Europa no interesa no ayudan

Voz 6 31:40 ya bueno ayudas pero facilitarles un poquito la la

Voz 9 31:42 pues me refiero pues eso ayudar de de que este faciliten el tema de estar de lo caro Ader de de ponernos todos juntos pues bueno eh vamos ante bueno llevamos existiendo pues desde que que preguntamos entonces cada cada mes de junio en cuanto se analizó el sorteo si sale a la semana la venta de entradas estamos ya ya ha solicitado la pillado

Voz 10 32:07 las por nuestra propia afecta porque tú quiero poner

Voz 9 32:10 Nos es es bueno pues esperada final no saben si tenemos o no qué zonas y luego si a España no porque así las dirán con España pues sino llegará no tendríamos que tenemos que buscar la vida a última hora que que depende la selección que esto qué es más complicado en últimos años bueno Polonia por ejemplo o este caso de Croacia cosa no llegar las elecciones locales había mucha mucha reventa de entradas y hay muchas entra el y hubiéramos no no hubiéramos tenido problemas entrará pero si tenemos que buscar la vida ir en cuanto la poder a vetar en junio eh comprarlas los interesados en viajar a España

Voz 6 32:53 quizás si los echasen una mano pues viajaba el porcentaje en esa final cuanto era de aficionados de de Suecia con todo aficionados españoles

Voz 9 33:03 bueno no andaría ahí ahí los ojos la verdad es que no se les está cero en que la pasa si los locales con

Voz 6 33:09 en España con Suecia

Voz 9 33:11 los locales y mayoritariamente con con España

Voz 11 33:15 bueno pues hala a por lo menos esta viejos ahí bueno

Voz 9 33:18 el hacen es obligada

Voz 11 33:21 de hecho ha llegado contactos eso está ahí y además hablan mucho sobre de

Voz 9 33:26 no di dos sentir de los a que se verían al lado española Nicolás pues bueno

Voz 6 33:31 pues enhorabuena por la parte que nos toca ahí como decía en la introducción un pedacito aunque sea pequeño de esa medalla de oro también es vuestra con la discurra con ese con esa animación buen viaje de vueltas amo un abrazo

Voz 11 33:42 muchas gracias lusa un abrazo hasta luego

Voz 6 34:35 unos minutos también aquí para analizar la delicada situación que vive el San José Obrero en Preferente después de caer el domingo ante ni un caos y colocarse en la penúltima posición del Grupo II de Primera Autonómica Preferente Luismi López es el secretario del San José Obrero Luismi queda tal cómo estás buenas tardes

Voz 18 34:53 buenas tardes

Voz 6 34:54 cómo valoras Luismi esta o cómo se valora mejor dicho desde el club esta situación tan poco habitual en el equipo un equipo pues como lo hemos tenido mucho más acostumbrado estos últimos años a estar en la parte de arriba luchando por él extrae por el ascenso incluso consiguiendo lo cómo se vive esta situación Luismi

Voz 18 35:12 pues se con preocupación porque no de lo que estamos acostumbrados como bien dices la verdad es que pues no Santiago un poquito así todos un poquito por sorpresa no esperamos estar a estas alturas donde estamos

Voz 11 35:25 y entonces bueno pues no era otra que habría que hacer algo imagino que significa eso que significa abra que hacer algo

Voz 18 35:32 pues que en principio hablaba eh queremos saber eh preguntar Le Mans al equipo a Toño al cuerpo técnico ahí it para presentarnos a eh que es lo que quiere si necesita alguna cosa que que donde puede el pensar que pueda revertir esta situación ya tiene a su disposición

Voz 6 35:50 Luismi vaya por delante que a mí me parecería pues un error no cualquier cambio radical dentro del equipo pero es mi obligación pregunta hay confianza en el míster en el cuerpo técnico

Voz 18 36:01 en principio sí en Egipto toda y nuestro apoyo porque esto es un equipo ya aquí hace vamos todos en animalización y esto es exactamente con equipo ya el equipo somos todos eh no cabe duda de que son ellos los que nos tienen que pagar qué es lo que está pasando con eso está fallando y si podemos hacer algo más pues aquí hemos tienen

Voz 6 36:20 como por ejemplo eh hacer más incorporaciones por por ejemplo

Voz 18 36:25 eh si ese señor vea factible si es necesario oí hice pone a tiro porque no eh ellos son los que tienen eh eh eh pero tras su tasa por así decirlo

Voz 6 36:36 cuando desde la Junta directiva no es la situación del equipo donde el problema que es lo que creéis que ha pasado para que las cosas no acaban de arrancar y de funcionar

Voz 18 36:46 yo creo que es una falta de confianza en el equipo yo viéndolo desde fuera como simple aficionado y esto es una opinión personal pues digo que se bajan enseguida los brazos en cuanto recibimos ha dado la primera que nos vienen mal dadas ya no es fuerza esa confianza para para seguir eh y entonces eh eso sí que nos preocupa no la falta de confianza creo que ha habido demasiados cambios a lo mejor la la plantilla que tenemos

Voz 8 37:07 el joven un escaño

Voz 18 37:09 y como no estamos acostumbrados a estar ahí en esta situación pues nos pilla un poquito a todos un poco de las atentados no en ese sentido no sabemos eh falta esa confianza de de tira para adelante y bueno como eh Barack Obama no ve el tener confianza el mismo

Voz 6 37:23 básicamente no un equipo joven no al que ahora toca desde la directiva también mimar un poquito no en eso en lo que nos estás contando en León y para que no se decaiga porque la situación ahora es delicada aunque estamos muy cerca también de puestos mucho más altos de la clasificación la verdad es que la clasificación es un pañuelo pero al verse ahí no cabe la posibilidad de que los chicos se vengan abajo

Voz 18 37:44 ese es el problema que las faltas esa confianza para intentar más cosas para dar ese golpe encima a decir estoy en mi casa soy yo el que va a dominar y se puede perder muchos manera luego puedes tener mala suerte pero mira eh se llega muy poco portería por ejemplo entonces eso eso sí tenemos preocupa no apenas se tira a puerta eh que e intentar más cosas arriba voten si tienes mala suerte y repetían tres contraataques muy bueno pues mira mala suerte pero al que motivó arriba que la fisión hay que darles Agustí yo de ir a ver algo tener oí hizo que se lo pase bien es decir todos no podemos quedarnos en este fútbol de tanta duda ve tanta ayuda eh ello copan todo la verdad es que ellos luchan al límite y son los primeros que están fastidiados o con la situación que están en su tierra advertir por supuesto pero nosotros solo podemos darles nuestro apoyo y nuestra confianza

Voz 6 38:31 ayer debutó Verdejo por el que habéis hecho pues un esfuerzo de negociación importante como lo visten los primeros minutos el obrero

Voz 18 38:39 mira de dentro de todo lo negativo que hay yo creo que es lo que me quedo con lo positivo que es esta incorporación creo que tiene unas posibilidades que nos puede venir muy bien Pablito provocó aportar muchas cosas en lo poco que lo vi me gustó mucho hice la ves el potencial que que nos puede venir bien le faltaba por supuesto acoplamiento de lleva muy poquito tiempo en cuanto conozcan los compañeros de entrenamientos y además yo creo que en otoño muy bien y que va a aportar muchas cosas al equipo

Voz 6 39:06 Luismi López por mucho ánimo y a ver si podemos revertir esta situación delicada en la que se encuentra San José Obrero

Voz 11 39:13 en eso estamos mucho roce rusa