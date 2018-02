SER Deportivos Cuenca (02/02/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 3 00:23 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca previa de fin de semana intenso en lo deportivo y fin de semana también pendiente de lo meteorológico porque dan nieve para el domingo en Cuenca para ese partido que va a jugar el conquense el buen fin de semana deportivo muy intenso sobre todo con el regreso de la Liga Asobal a esta hora ya tenemos al Ciudad Encantada camino de Puente Genil donde mañana arranca la segunda vuelta de la competición para los nuestros en unos minutos escuchamos al entrenador alivio Jiménez y hacemos análisis del rival con Israel sí interesantes tal fin de semana con el regreso a la competición de los nuestros con la Liga Asobal no menos interesante está el fútbol para alabaron dedica tenemos derbi provincial ante el Quintanar un partido siempre interesante que en esta ocasión llega con el valor añadido del regreso de José Manuel Poyatos a la que fue su casa hablaremos lógicamente de este nuevo Quintanar conoceremos los fichajes conoceremos cómo llega el equipo de Pepe Poyatos charlaremos del partido con Pablo Carrasco Line el central de la Balompédica ya analizaremos todo con Fran Alarcón y más allá del Ciudad Encantada ahí del Conquense tenemos otras cosas interesantes partidazos para el San José Obrero que visita a un rival directo y lo hace con necesidad de puntuar también partidazo para el Ciudad de Cuenca en una de las salidas más complicadas que les quedan a los conquenses ya que a final de temporada además tenemos voleibol más balonmano baloncesto rugby que se le ocurra en los chicos del Club de Rugby a palos para conseguir que vaya más gente a verlos de todo esto vamos a hablar hasta las cuatro de la tarde en SER Deportivos Cuenca que arrancamos ya mismo

Voz 7 03:53 mañana a las cinco de la tarde en Puente Genil arranca la segunda vuelta de la Liga Asobal para el Ciudad Encantada el equipo de Jiménez ha entrenado esta mañana en Cuenca a las tres ha partido con destino hacia tierras cordobesas donde van a hacer noche se han tomado muy en serio el inicio de esta segunda vuelta de la competición de ahí que hagan noche para llegar descansados mañana a ese partido y es que en la segunda vuelta de la competición y según tiene el Ciudad Encantada el calendario con casi todos los grandes teniendo que pasar por el GAL va a ser fundamental puntuar fuera de casa si se quiere soñar con Europa el entrenador lidió Jímenez ve así el choque contra los cordobeses

Voz 8 04:33 el pasado Huesca ganamos yo creo de un plus de moral y energía que mantuvimos toda la segunda vuelta ir parecido no creo que que es un partido importante porque si bien siempre bueno empezar empezar ganando pero bueno eh hay que cada partido como una final lo digo a ellos porque si cree nuestro equipo modesto quiere estar arriba con los mejores debía tomárselo así será Sillero que ellos falta algún punto más porque lo que tienen plan plantilla potente a nivel físico a nivel de jugadores número de jugadores patilla larga eran puestos en todos los sitios y bueno con mucha experiencia jugó el de su partido ya que lo que para ellos es importante no en su casa es un campo muy muy complicado vamos a intentar hacer un partido que ayer se les Se les a largo no intentar hacer eso pero complicado para eso hay que hacer hay que defender muchísimo defender muchísimo interés del astro porteros no

Voz 9 05:23 por ahí tenemos a nuestros en balonmano y rapidez cierra qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 10 05:27 hola muy bien Luis Caro buenas tardes si si te parece empezamos

Voz 7 05:30 analizando al rival a Puente Genil que cuenta en sus filas con viejos conocidos de la afición conquense David Jiménez a los porteros Álvaro De Hita Jorge Oliva un equipo que coquetea con los puestos bajos de la tabla pero como nos avisaba el miércoles en el Sanedrín y como hemos escuchado no al líder Jiménez hace solo unos segundos una clasificación engañosa para ellos

Voz 11 05:50 sí sí sí yo vamos es suscribo también la de la semana eh lo de esta misma semana el miércoles cuando charlamos y lo que nos acaba de comentar Eladio Jiménez es un equipo que Bono a pesar de que está a tres puntos del descenso eh está mucho más cerca de bajar desgraciadamente que desde su verdadero objetivo que no puede ser otro por presupuesto y por la propia configuración de plantilla que han dibujado este año que estar entre los ocho primeros con lo cual yo creo que bueno pues hay que esperar en esta segunda vuelta una reacción eh es un equipo que además no tiene nunca problemas económicos y bueno pues por ejemplo han tenido la baja de la nipona de era en el extremo derecho

Voz 12 06:30 el chico que está que vino de De Pedro

Voz 11 06:33 con su niño mover es de Antequera y hay han fichado al extremo derecho brasileño que es uno de esos jugadores sudamericanos que pintan muy bien como Matheus costar vidas e lo que señalas un entrenador con experiencia como Quino Soler un pabellón en el que se va a apretar mucho y luego pues una arquitectura una arquitectura de plantilla que combina como bien señala litio poderío físico larguísimo también el plantel con dos hombres por puesto y luego calidad por ejemplo la portería sin ir más lejos por aquello que la conocemos mucho bueno puede deparar poca aplaudió sorpresas de Itaipú Oliva son dos porteros muy interesantes que conocen bien la categoría más Oliva protagonista acredita pero es complicado que vayan a tener una mala tarde los dos la primera línea de ellos también muy poderosa David Jiménez por ejemplo que fue jugador nuestro

Voz 7 07:23 on aunque aquí bueno participaba en el esto

Voz 11 07:26 como es un hombre con Wall E Juanlu Moyano para que vamos a hablar Chispi ha renacido está plenamente recuperado en su lesión y son muchos goles por partido rudo bits que es la clave yo creo en esta segunda vuelta para que su equipo vaya hacia arriba eh es un jugador que bueno va ha estado siempre peleando incluso compartiendo rol defensivo y ofensivo para es el máximo goleador de la categoría suplen el clases como Nacho Moya pivotes interesantes el caso sobre todo de Moreira el ex de Aranda es un hombre escurridizo que hace mucho daño a todos los equipos en defensa no no perdamos de vista tienen al gigantón Revilla Almeida también el pivote brasileño en bien yo creo que todo pasa como bien señala lidió por concienciarnos en primera instancia de la importancia que tiene para nosotros comenzar bien la segunda vuelta de cara al calendario gravoso que tú que tú ya anunciadas en el que vamos a tener en casa por la moral que nos puede dar

Voz 7 08:17 y luego

Voz 11 08:18 bueno también por por el hecho de que fuera su baldón que tienen no sólo venga sino todos los equipos pero va a ser un asidero de puntos importantes para amortiguar y limitar los a veces casi obligados pies que vamos a tener en esa legal o esperemos que no pero que que se vislumbran en atención a a al tronío ya a la calidad de planteles que nos tienen que visitar aquí todos ellos instalados en la nobleza de la Liga Asobal

Voz 7 08:43 bueno nos has hecho un gran repaso de la plantilla de de Puente Genil pero el el más peligroso los más peligros para los que más te llaman la atención pudo Beach quizás

Voz 11 08:52 sí sí vuelve por sus fueros e repito que es un Ludovic

Voz 13 08:57 es bastante distinto al que hemos visto en otras temporadas

Voz 11 09:00 me preocupa por ejemplo la influencia que pueda tener un jugador como Nacho Moya habitualmente intermitente y que no rinde bien contra nosotros pero que cuando maneja bien el equipo con Mario Porras una central nos puede hacer daño Chispi está bien Luis hija dispone es un jugador con mucho gol y me preocupa mucho parar a su bigote Almeida Almeida son Almeida es un jugador en ataque que con un centro de gravedad bajo con movilidad de la línea de seis metros a uno puede hacer pupa y luego en defensa repito vamos a ver qué ocurre porque la portería es complicadísimo que uno de los dos no estén bien o Álvaro Jorge ir eh bueno pues en defensa hay que descifrar un seis cero con mucha altitud Irving el chico esté alto que estaban Aranda es es complicado con lo cual repito todo esto pasa porque nosotros eh con estemos con la mejores sensaciones de esos partidos antes de los tres últimos que tuvimos en la primera vuelta que parece que no lo hicimos un poco y que y que fueron maravillosos

Voz 7 09:56 decía lidió lo apuntabas tú también plantearon un partido al terreno físico te parece buena idea viendo la veteranía del rival pero también viendo que doblan puestos en

Voz 11 10:06 exacto exacto yo en fin ahí lidió que suele hilar muy fino la preparación de los partidos lo habrá tenido en cuenta e también es cierto que a pesar de que doblan puestos eh estoy seguro que lo que lo está trabajando en ese sentido sí que se le han escapado puntos precisamente cuando el partidos ha hecho denso cuando se les ha obligado a hacer mucho más denso el ataque de ellos si tener que estar casi al pasivo les cuesta a veces el retorno también qué duda cabe que si nosotros estamos bien en el apartado defensivo ya hay una buena colaboración con portería eso va a exigir ataques muy largos y repliegues rápidos para un equipo que si dobla puesto pero también utilizan muchos cambios ataque defensa y tiene una edad media pues ya avanzada

Voz 7 10:56 toda la plantilla del Ciudad Encantada disponible para este regreso será la quinta visita conquense en Asobal a Puente Genil hasta el momento una victoria dos empates y una derrota así que pase lo que pase habrá desempate salvo que haya precisamente empate

Voz 14 11:10 a un abrazo un abrazo lista como siempre

Voz 7 11:29 en Tercera se juega la vigésimo cuarta jornada tenemos derbi provincial el domingo en La Fuensanta las doce el Conquense recibe al Quintanar del Rey partido con el morbo del regreso de José Manuel Poyatos a la que el año pasado había sido su casa después de su salida un tanto abrupta a final de la temporada pasada la primera parada la hacemos

Voz 3 11:50 en Quintanar para conocer la última hora del equipo

Voz 7 11:52 de José Manuel Poyatos Antonio García compañero de la Cadena Ser Antonio qué tal

Voz 9 11:55 cómo estás buenas tardes buenas tardes cómo llega a él Quintana este choque

Voz 13 12:00 pues llega con muchísimas necesidades y es que el equipo de Quintanar del Rey lleva diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria o sea que hacen falta los puntos aquí en Quintanar pues como agua de mayo prácticamente

Voz 7 12:14 como se ve en Quintanar a al equipo ha recuperado la ilusión con la llegada de Poyatos al banquillo

Voz 13 12:19 pues si no la ilusión por lo menos contra Villarrubia se pudo ver que tenía un plan que seguramente hacia un plan parecido al que vaya a presentar este domingo en La Fuensanta un equipo orden adicto atrás que quiere aprovechar su velocidad arriba para salir rápido a las contras ir también una de las armas que ya se pudo ver el otro día aunque no dio resultado pero sí fue en las jugadas a balón parado eh hay que aprovechar esa altura que tiene el delantero Ibooks ir no sé si Poyato seguramente sí pues ya dejó su sello con alguna jugada ensayada en los Cornet y también las faltas directas donde fue la ocasión más clara del Quintanar del Rey una falta en la frontal que lanzó ocho Elijah Ike casi casi puso el empate en el marcador así que cuidado a esas faltas a esos Corner también pues eso a estar ordenado atrás y salir a las contra el porque la gente arriba tiene velocidad uu Jonathan que se crió allí de casas y más Reese crió allí en la cantera del Conquense is creo que así es como va a estar Quintana de La Fuensanta

Voz 7 13:20 pocos refuerzos no ha habido en este mercado de invierno que acabamos de cerrar su esperaba más llegadas en Quintanar

Voz 13 13:25 pues sí se esperaban yo creo que que la verdad es que no están nada contentos al final ha sido Luis Prados un joven central que puede jugar también de medio centro Ike pues es la única incorporación en Quintanar hubo allí varias cosas interesantes que estuvieron a punto de salir pero que no se han concretado si y al final el Quintanar tiene que afrontar esta última etapa de momento con con esto que tiene pero que y esperamos que en Quintanar hay algún refuerzo no sabemos de dónde o cómo pero creo que sí que el equipo tiene que hacer algún esfuerzo para reforzarse

Voz 7 14:00 la última Antonio que se dice o que dice Poyatos del Conquense que le parece

Voz 13 14:05 dices que conocen sus puntos fuertes que son muchos sobrevive esa solidez defensiva que han mostrado no en Villarrobledo que ahí sí que encajó goles pero todos los partidos anteriores pero que también lo conoce muy bien y conocen los puntos débiles y que por ahí va a intentar hacerle daño el otro día aquí en los micrófonos de Radio noventa pues dijo que obviamente

Voz 11 14:26 no es un partido más para él porque ha vivido

Voz 13 14:29 allí Ike pues eso que vagón con muchas ganas y con la intención de traer algo positivo

Voz 7 14:35 Antonio García compañero de la SER muchas gracias muy amable

Voz 9 14:39 adiós un par

Voz 7 14:40 pido donde la Balompédica buscará resarcirse de la derrota de la semana pasada en Villarrobledo y sobre todo mantener el buen momento de forma del equipo encastado locos colín central de la Balompédica que tal cómo estás

Voz 9 14:52 buenas tardes cierto morbo sí que hay en el partido no

Voz 14 14:57 bueno ver morbo pues no se entrenador que estuvo año pasó aquí que que es de Cuenca hay ir un derbi Borbó porque es un derbi y bueno un poco suma toda la verdad

Voz 7 15:08 Manel que su salida fue un poquito abrupta también de la de la Balompédica

Voz 14 15:12 bueno eso yo no sé yo quién que tiene que decirlo pero bueno lo que se le y lo que he escuchado pues

Voz 7 15:19 pues es bueno en lo deportivo derbi ante un equipo que se les suele dar bien La Fuensanta como ves este encuentro tú

Voz 14 15:27 bueno y al cabo es un es un derbi que parece un tópico pero yo yo creo que es así que vaya

Voz 12 15:34 cuál en qué los dos equipos que al final

Voz 14 15:36 al cuando cuando bien Quintana aquí siempre pone las cosas muy difíciles bien con muchas ganas de de nada conquense ahí y no creo hay que mi que haya que mirar la clasificación yo creo que son un derbi que tiene muchas ganas de jugar este partido

Voz 7 15:51 eh lo bueno y lo malo para los dos partes es que nos conocemos muy bien vosotros conocéis muy bien cómo entrena y cómo juegan los equipos de José Manuel Poyatos también Poyatos conoce perfectamente cómo juega el Conquense eso nos beneficia nos perjudica

Voz 14 16:04 bueno la verdad es que no nos conocemos bien a a muchos que estamos en la plantilla y bueno eso pues ser una baza para para él pero pero bueno también conocemos más o menos como como entrena Eli como puede plantear el partido y bueno al final decidido en los pequeños detalles creo yo

Voz 7 16:25 qué Quintanar esperas en La Fuensanta el domingo

Voz 14 16:28 pues un Quintana muy duro yo creo que con ganas de hacer las cosas bien aquí me imagino que estarán un poco a que nosotros llevamos la iniciativa hay cualquier fallo que tengamos nosotros personalizarlo

Voz 7 16:44 el Conquense necesita puntuar para no dejar escapar a los de arriba después de esa última jornada donde pasamos de ir durante un rato durante un rato líderes a acabar a cinco puntos de los dos de del primer y del segundo

Voz 14 16:57 sí que veníamos de una racha muy buena Junco lo fuimos como las sensaciones pero al final no no te da ningún punto así que si queremos estar ahí luchar por la Liga tenemos que sumar de tres en tres Si este domingo tenemos vemos que haga

Voz 7 17:16 dolieron los cuatro goles en Villarrobledo que son las buenas sensaciones que en general dejó el equipo

Voz 14 17:20 sí sí sí por supuesto volvieron y mucho teníamos de seis partidos eso creo que eran seis seis partidos y con deja déjame vamos te ya pero soy y bueno yo creo que hicimos muchas cosas bien contra contra el Villarrobledo pero pero escuece mucho de cuatro goles encajados

Voz 9 17:39 os colín un abrazo cuidarte

Voz 14 17:41 de pie

Voz 7 17:42 en la Balompédica es baja Frank Simon no se acaba de recuperar del golpe que se dio hace dos semanas eso sí recupera Ayllón hay Iván Rubio una vez que ha cumplido la sanción Unai Jon que recordamos no se podrá sentar en el banquillo cumplirá el primero de los tres partidos y que ve así el choque ante el Quintanar del Rey

Voz 15 18:04 el morbo es que es un derbi y lo además que es un partido un partido más un partido muy difícil Quintanar es un es un equipo complicado que ha tenido ha sufrido muchos cambios pero siempre tiene dos tres jugadores que pueden marcar la diferencia hay bueno y siempre que ha que ha venido aquí a la La Fuensanta sino a rascado un empate ha puesto las cosas muy difíciles al Conquense eh yo creo que también eh espoleado hoy motivado por por esa rivalidad provincial que que pueda haber no que que plantearán un partido en el que no quieran cometer errores en el que buscarán la velocidad de de IU a arriba hay que le tratarán de sacar mucho mucho partido al lo no para

Voz 9 18:44 Fran Alarcón amigo qué tal cómo estás solo buenas tardes te voy a empezar

Voz 7 18:48 haciendo la primera pregunta la misma que el hecho a Pablo Colleen que nosotros conozcamos perfectamente cómo son los equipos de Poyatos que Poyatos también conozca perfectamente a la Balompédica a quién beneficia a ellos no a nosotros

Voz 10 19:00 en este caso particular no jugará que en Cuenca yo creo que el abrazada tiene que decantarse a favor de la Unión Balompédica

Voz 11 19:05 la conquense porque efectivamente en igualdad de condiciones yo estoy

Voz 10 19:07 de acuerdo contigo conocemos eh cómo cómo querrá trabajar pero en la en la Fuensanta Hay quien los conoce perfectamente también a los otros porque conoce a buena parte de los jugador sí porque he visto muchos partidos yo creo que el hecho diferencial precisamente es el factor campo y en ese sentido tenemos claro

Voz 11 19:22 pero fuertes el quinto

Voz 7 19:25 Henar en Cuenca como crees que va a jugar ese partido estaba yo recordando esta mañana me ha llegado a la memoria la verdad es que no no sé muy bien porqué el partido contra el primer partido de play off en La Fuensanta aquel donde teníamos que remontar meter cinco centrales salir rápido hoy quizá sea una posibilidad cinco defensas en el en el Quintanar para jugar contra el Conquense

Voz 10 19:47 es que yo creo que de hándicap mayor que tiene ahora no estos momentos se que el equipo de de Pepe Poyatos ese es el que que se tienen que conocer no ellos no ha debutaron el fin de semana pasado co co Poyatos en el banquillo pero han llegado hoy han sabido muchos jugadores no han salido más además que que han llegado concretamente yo creo que está ahora ahora en estos momentos pese a los entrenamientos que lleven ya haciendo está mucho más pues un poco de acoplamiento también IR las características de los compañeros sí qué qué qué estilo de juego puede pueden proponer es verdad que este partido para ellos yo creo que es complicado no en sin desmerecer al Quintanar Pauls por supuesto siempre es un derbi siempre es un partido especial pero yo creo que no no no vamos a ver un aunque no excesivamente atrevido no más suave un poco por lo que tú comentabas con bastante gente atrás buscando el balón parado también lo comentaba Ayón y sobre todo la la velocidad de un hoy por ahí yo creo que va a pasar un poquito el el ese Quintanar que veamos en la en la Fuensanta un poco verlas venir verlas esperar poco sobre todo aprovechar los errores que podamos tener la Balompédica estaba muy fuerte e en estos últimos partidos llevo ese partido de del Villarrobledo algunos cuentan que incluso puede salir el el equipo de Ayllón reforzado de ese de ese partido pero yo tengo también un poco que que no remontaron hasta en dos ocasiones no fue una remontada doble para sino al hacerse con el partido no sé si eso anímicamente ha podido bajar un poco los ánimos de los chavales de la Unión Balompédica Conquense no

Voz 7 21:16 pues yo ánimos no sé pero doler sí que dolió nos lo ha contado Pablo Lynn France sigue siendo baja Fran Simón vuelve Iván Rubio probablemente al once titular yo me imagino que pocos cambios con respecto a los once iniciales que hemos visto últimamente quizá la ausencia de France Simón la cubra Vicky con Iván Rubio David en el centro del campo decorar

Voz 10 21:39 vale no es lo más probable no creo que apueste por esto Rubio de de inicio

Voz 7 21:44 aunque de perfiles más defensivo que Simón más defensivo que Vicky quiero decir

Voz 10 21:48 correcto hoy para jugar aquí en la era Fuensanta independientemente de que Vicky pues haya estado tenido altibajos Noi no acaba de coger esa regularidad que que que yo quiero no y que creo que la que la puede tener es un jugador más creativo su jugador que puede hacer cosas interesantes también en en ese pase importante no en ese pase ya en los metros que cuentan en los metros de de peligro en ese sentido yo creo que para jugar fracasaba me remito la primera la primera respuesta somos nosotros los que tenemos que proponer un poquito más

Voz 7 22:17 ya arriba la eterna duda Tajamata ya sin Paco Tomás de sólo tenemos dos opciones eh adivina Tajamata sigue la dado esta semana ha estado muy encima constantemente del nigeriano corrigiéndole haciéndole ver algunos movimientos como los hacía mal pero no sé yo ellos va a acabar apostando por él otra vez por Tajamata que fue el jugador que eligió la semana pasada ante el Villarrobledo

Voz 10 22:38 sí eh porque yo también había apostado no para Villarobledo como incluso aquí viven en Cuenca aunque algunas en algunas circunstancias porque vive tampoco podía podía jugar no después de después de de esa lesión tras el partido en en casa del Albacete yo vuelve a apostar por lo mismo no Tajamata de inicio oí quizá para la para la segunda parte o cuando Tajamata ya se haya vaciado la opción de de que efectivamente le está costando también no en la faceta goleadora no aunque sus números tampoco son la excesivamente buenos en ese sentido pero sí que me está costando un poquito más a nivel táctico no los movimientos y la compenetración con sus compañeros porque en la parte de de su faceta goleadora no que tiene que explotar Dyer para lo que realmente está tiene colaborar también un poquito en en abrir huecos y jugar un poquito también para los compañeros para que ellos puedan aprovechar

Voz 7 23:25 por lo demás yo me imagino que ningún cambio no conseguían portería Víctor lateral derecho John en el izquierdo en Soria en el centro de la defensa luego en el centro del campo con lo que estábamos hablando o Iván Rubio y David Rodríguez prácticamente seguro luego Vicky o Héctor Rubio yo puesto quizá un poquito más por la creación de de de Vicky Gerika bravo en las bandas y luego a Di veo Tajamata en punta de ataque yo quizás por el coñazo que la dado con perdón vive todas las semanas Luis Ayllón yo voy a apostar por el nigeriano

Voz 10 23:55 bueno es también una forma de contrarrestar no sea el contrato juego que que se habla mucho por ejemplo hacer que sabes que a mí me gusta mucho contra juego firmó bueno ellos tienen un un jugador adelante rápido jugador que puede buscar balones y correr los ya imponer defensa nuestros centrales vamos a contrarrestar nosotros con con las mismas armas no sería también bonito ver en la en la Fuensanta un duelo en esas de esas características

Voz 7 24:17 aunque no descartó Tajamata que además mojó la semana pasada en Villarrobledo también sería un poquito injusto sacarlo del once inicial

Voz 10 24:23 contrabajo trabajo además no yo yo quiero también reconocer el trabajo que hace también es verdad que la presión en la salida del balón aunque es un jugador que lleva cumpliendo que ya va cumpliendo años y eso al final del partido se va notando y yp puede facilitar también que las unas partes se ha hablado mucho David por ejemplo que tiene buen buen fondo físico pueda pueda aprovechase es trabajo mucho en la primera parte por Sergio

Voz 7 24:43 bueno se cerró esta semana el mercado de fichajes como contábamos y hemos estado contando en todos los días previos que había más temor de que se marchas alguno importante que era Carlos Bravo que tampoco íbamos a a desvelada ya a poner a la gente excesivamente nervioso antes de tiempo pero ya se conoce que fue Carlos Bravo quien tenía ofertas importantes al final se ha quedado además con buenas palabras buen hacer eh

Voz 10 25:04 sí yo firmaba por esa eso social y me daba mucho más miedo a la a la salida de cargos que que ilusiona a lo mejor la llegar a comer ahora ya una vez que ha pasado el tiempo que ya no hay peligro no que los plazos se se han cerrado sí que es verdad que quizá la parte galante pues me me vaya faltará a lo mejor algo no E incluso también pues pues un complemento para para los centrales no en caso de que de que de algún problema más pero lo tenemos más más bien cubierto no pero fin yo detrás Froome quedó Colo Colo primero y yo me doy por satisfecho sobre todo con qué con qué Bravo incluso también el jugador del que hablaba hace también unos minutos no David que estoy seguro que también es un jugador seguido por otros equipos a Sinama

Voz 12 25:42 con los músicos ya te digo

Voz 7 25:44 Carlos Bravo y David ha habido más jugadores que han recibido ofertas en este en este mercado es sólo comentar Hay por cerrar que hoy han encendido unos poquitos de La Fuensanta pero no te hagas ilusiones Fran no va a la selección española ni vamos a poder jugar por la noche de momento eh

Voz 10 26:02 en todo caso no es una mala noticia no sólo Amado dice veremos

Voz 9 26:06 y qué es lo que apunta

Voz 10 26:07 esa es esa luz averno que a ver dónde nos guía

Voz 7 26:10 pero no me emociones demasiado que usted una rápido con el tema de la luz y la Fuensanta eh

Voz 9 26:15 es un alero es una

Voz 10 26:17 eso desde hace mucho tiempo abrigos Se para el domingo

Voz 9 26:20 qué tan frío

Voz 10 26:22 la colaboraron predicaban que de las condiciones climatológicas no sea la las mejores porque yo creo que estamos viviendo un buen momento de de fútbol

Voz 9 26:30 Nos lo hemos el domingo amigo un abrazo un abrazo

Voz 2 26:38 sí

Voz 7 30:45 vamos con más cosas en Preferente partido importantísimo para el San José Obrero que llega penúltimo visita al Seseña que son décimo cuartos aunque sólo un punto por encima llega con bajas el cuadro de Toyota Lavilla Rufus Semprún por sanción a Marcos colmena Marcos Herráez por lesión viajarán los dieciséis disponibles más dos juveniles del partido habla su entrenador Toño todavía

Voz 23 31:05 pero veo a la gente muy metida Hay con muchas ganas de de darle la vuelta a esto oí que no se quede en palabras que de verdad se vea en sabían resultados Si porque mejor manera aquel que el domingo ante un rival directo vamos a Seseña con muchas ganas de de traernos los tres puntos que no sabían ver todo de otra manera muy distinta hay bueno y creo que al equipo le falta ese un resultado positivo para para volver a coger confianza ahi ir a encarar las jornadas posteriores que tenemos que son con rivales también de de nuestra zona con con mucha más confianza de la que tenemos en este momento

Voz 7 31:44 qué bien le vendría al San José Obrero el resultado positivo el encuentro del domingo cuatro y media de la tarde en Liga Nacional juvenil el Ciudad de Cuenca visita al Albacete B lo hace el sábado a las cuatro de la tarde uno de los rivales más complicados de la temporada para los morados que llegan líderes mientras que el filial del Albacete es tercero a SIVE el partido el entrenador morado David Angulo enfrentamos aún digo

Voz 24 32:07 al de los más duro de la temporada un viaje que teníamos marcado en rojo como de los más difíciles de la temporada pero bueno de nosotros vamos a ir como siempre a por la victoria vamos a trabajar vamos a luchar para conseguir lo que queremos y bueno todas las semanas hemos trabajado bastante bien sabemos cuáles son sus puntos débiles sabemos cómo atacarles como defenderles pero claro esto es fútbol y luego pasan cien mil cosas sabemos que nos jugamos mucho que es un partido muy importante primero contra tercero que no podemos fallar

Voz 7 32:40 un partido sin duda clave para los morados que eso sí llegan como un auténtico aviones Sergi Brown son las novedades que en el Ciudad de Cuenca que no cuenta con bajas el partido los recordamos cuatro de la tarde mañana sábado en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta en Liga Regional Femenina el Pozo de las Nieves recibe al al carné a la Academia Albiceleste mañana a las siete por su parte el enganche femenino visita al Fuensalida el domingo a las doce y cuarto en balonmano más allá del regreso de la Asobal el Ciudad Encantada vez recibe al balonmano Sonseca el sábado a las seis y media los juvenil les visitan al balonmano herencia el encuentros este sábado a las cinco y media de la tarde en Vásquez el fin de semana no tenemos jornada en Primera División masculina de Castilla La Mancha se disputa la Copa el Club Baloncesto Cuenca no se clasificó así que descansó para los chicos de Alberto Almodóvar si las chicas del Club Baloncesto Cuenca Femenino visitan al Basquet Talavera el partido se disputará el domingo doce y cuarto y ve el partido así su entrenador Alberto Almodóvar

Voz 9 33:38 pero es una salida a Talavera que siempre es un campo muy complicado vamos a encontrar un equipo que tiene hacer un buen partido en Ciudad Real ganando dieciséis lo nosotros venimos de una mala el don del traspié contra contra Ciudad Real en casa así que bueno con ganas de retomar el vuelo de volverá a ganar en hombre contra un equipo que estará en zona los muy probablemente extensión zona mucha mucha parte del partido entonces bueno esa N en en esa dirección han ido los entrenamientos esta semana intenta trabajar esa zona y buscar buenos porcentajes de tiro que es lo que nos condenó el sábado pasado contra el Ciudad Real

Voz 7 34:12 pues a ver si hay mejor puntería en las chicas del Club Baloncesto Cuenca femenino en Voleibol Hervás recibe al Miguelturra mañana sábado a las siete en San Fernando el femenino Hervás visita Almagro mañana a las cuatro y media

Voz 17 34:24 por si todo esto les parece poco les ponemos

Voz 7 34:28 la oferta encima de la mesa

Voz 25 34:31 queridos gestionado conquense tenemos que hablar sabemos que nos jugamos en la élite pero también tenemos argentinos en nuestro equipo nuestra pelota no es redonda pero a veces vamos con bien incluso nuestro campo tiene porterías querido aficionado sabemos que no somos a lo que estás acostumbrado pero para tío solo para tío queremos ser algo más

Voz 7 34:56 es rugby este sábado a las cuatro y media en el Luis Ocaña partido que va a medir a los conquenses de la palos contra el Universidad Católica de Valencia Icon este vídeo es como quieren promocionar que acuda gente a ver ese partido Mario Gomez es el responsable de prensa del club Mario qué tal cómo estás bueno

Voz 9 35:14 tardes hola buenas tardes qué tal venga convence a los oyentes para que se pongan mañana a las cuatro y media en el Luis Ocaña para ver ese partido de la palos

Voz 12 35:25 aparte del vídeo que ha dado bastante hondo sino en la ciudad desde en varios de sus colaboradores que los ella por adelantado es por el hecho de que en Cuenca digamos de los dos grandes espectáculos o la gran lo que mueve la además hace en esta ciudad pues suele se trata lo humano el Congreso somos todos sabemos si jugar el cálculo hacerlo domingo por la mañana e compras en este este fin de semana humano pues tiene que bajar a Fuentes mire entonces este vídeo en su principal aportación quiere animar a esa esa afición a que se acerque el por la tarde a ver el rugby a disfrutarlo y su todos no sólo a apoyar un deporte de cuenta que está jugando en Valencia que es un poco e emigrante por así decirlo sino a que más de descubra también la experiencia de este de este bello deporte con el con el lema ese de si te gustan los doce pues con este deporte te vamos a porque hay bastantes oscenses entre sus participantes

Voz 7 36:19 venga deportivamente hablando como se presenta el partido para la palos

Voz 12 36:24 pues es un reto la verdad es que el equipo ha empezado este dos mil dieciocho un poco bajo de moral tras despedirlo junto a los te gran en líder empatando y casi ganando ese partido eh no va muy bien eh tenemos un match ball para digamos con los con los equipos de arriba con Denia Se falló la semana pasada ante el colista se titubeo un poco y casi nos cuesta caro el partido ante la República que es un viejo conocido de estos tres últimos años que siempre unos todas las caras es un reto eh a ellos celebra particularmente bien el Luis Ocaña algo que tenemos que cambiar el equipo llega con recuperaciones pero pierde jugador importante como Gucci que es uno de los de las más selectivos pueda así decirlo uno de los jugadores de Tercera más más prudentes y por lo demás es como un reto que el cuerpo técnico ha trabajado muy intensamente es marginado Federico e esta semana porque tenemos que vencer para seguir no quedarnos Nina Hoss del ascenso Ny lejos el descenso porque las grabación ya parece que casi de ser cazada

Voz 7 37:23 bueno pues un reto más para la palos acabar con esa mala racha ante los valencianos que se les da bien nuestra casa estamos en fin de semana ya sé que os molesta los del rugby que se compare ese deporte con el fútbol americano pero es casi imposible no hacerlo no eh estamos en el fin de semana de la Superbowl Mario a Tito gusta el fútbol americano te gusta la comparación se puede aprovechar la promoción de que estos días se hable de la Superbowl para promocionar un poquito más el rugby

Voz 12 37:51 no no soy particular en mente porqué es aprovecharía más que este fin de semana empieza el Seis Naciones que se como la Eurocopa el máximo exponente de del Rubí en Europa más que la Superbowl que es es un elemento muy muy mediático pero no es parece parece muy similares ambos deportes pero en realidad tienen bastantes diferencias en el fútbol americano son mucho más más golpes que indiquen el rookie pero la casualidad que que sí que empieza este fin de semana no no soy muy corriendo pero bueno hay que tiene de sus diferente sus variantes porque el rugby es mucho más animado mucho más rápido aún así decirlo aunque tiene bastantes para un es que el fútbol americano deporte pues mucho mucho mucho más técnico

Voz 9 38:35 vamos que no vas a madrugar para verlos un abrazo muchas gracias

Voz 7 38:43 ya si llegamos a las casi cuatro de la tarde del viernes