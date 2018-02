SER Runner: 200 runners y una experiencia única, correr por los túneles del metro de Bilbao (02/02/2018

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Clarke Running por supuesto bien calzado

tras el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

muy buenas bienvenidos una semana más a SER Runner

Voz 5 01:15 hemos corrido Verónica Gómez sobre muchas superficies nuevo

Voz 1907 01:18 las Jon Egaña cierto es lo que da

Voz 5 01:21 momento hasta hoy no habíamos hecho nunca colarnos en el subsuelo de una ciudad

Voz 9 01:55 desde Abando duras receta tranviaria King la conexión del metro de Bilbao en la estación de Abando céntrica

Voz 11 02:01 eh con la Renfe con el tranvía suele venir en el metro la radio

Voz 1907 02:05 no no porque digo cerca de ganando teme su cuartito siete minutitos si asequible

Voz 5 02:10 es una experiencia única lugares recónditos esa ruta que recorre cada día el metro de Bilbao y que el próximo mes de marzo está la disposición de un pelotón reducido pelotón eso sí de unos doscientos runners la cosa tiene su aquél como ven no hablamos de una carrera nocturna en un instante vamos con los detalles sobre ese recorrido la distancia las características especiales de este trazado tan particular pero antes un porque a esta iniciativa en Radio Bilbao está entre otros Susana Palomino es la directora de Comunicación y Marketing de Metro Bilbao o las son muy buenas

Voz 12 02:41 hola buenas tardes como un arresto bueno pues esto nace de la mano de la Diputación Foral de vicio

Voz 13 02:45 María hay un interés también por arriesgar un poco hay dar paso a un montón de runners

Voz 12 02:54 hacer una experiencia única correr por unas instalaciones que hasta ahora nunca ha sido posible que no sabemos si volviera a suceder

Voz 5 03:02 pero yo me imagino a quién sea llegando a a tu despacho y proponiendo te vamos a abrir el Metro de noche

Voz 11 03:08 para que doscientos loco

Voz 5 03:12 sí locas corran imagino que a priori tú todo lo que ves son problemas porque para ti lo importante es que el metro funcione luego dice saber si me voy a meter donde no me llaman no

Voz 12 03:22 bueno ten en cuenta que estás hablando del Departamento de Marketing entonces a nosotros todo esto los parece estupendamente para que también a la parte técnica le parezca bien el otro día precisamente se hizo un recorrido técnico para valorar que el trazado que se había elegido estaba en perfectas condiciones para poder efectuar esta carrera hay otros metros que ya lo han hecho en Madrid Barcelona y Lisboa así por comentar los más cercanos diferente forma la aproximación a la carrera que estamos haciendo nosotros hemos añadido un Tocqueville

Voz 1907 03:53 vino pero pero bueno

Voz 12 03:56 la insisto que va a ser una una cosa única que es un toque bilbaínos su sonada explican los esta

Voz 1907 04:01 circunstancia que miedo me da bueno algún toque bilbaíno es parte de del trazado de metro no tener en cuenta que los corredores van a pasar dos veces por debajo de la ría y eso pues aunque metros hay muchos pues esto sólo pasa en Bilbao no Martín Fiz muy buenas la pena que envíe una nota

Voz 1522 04:17 hemos claro metros tenemos tranvía pero la verdad es que que es difícil yo creo que es una gran novedad y a mí me yo creo que van a tener un gran problema problema a va va a llegar en las inscripciones que van a tener una oferta y una demanda de más de doscientos participantes eso estoy más que seguro sólo que se lance la carrera van a tener más de doscientos y luego pues como decía Susana y cuando dice en perfectas condiciones las raíles lo demás para acogerlos a los atletas no van a tener ningún tipo de de problema quiero decir

Voz 12 04:48 efectivamente lo que es un a ver lo que es cierto es que hay raíles efectivamente hay traviesas hay zonas en las que hay un cruce de vías porque eso Umbrete Él que es cuando puedes cruzar los trenes para la línea uno Ipar alineados

Voz 13 05:02 es decir no es un camino ya no

Voz 12 05:07 quiso sino que tiene sus cosas pero nada

Voz 4 05:09 con lo que no puede hacerse vamos a mí lo que me me llamó por ejemplo la atención entre los entre los participantes VIP es la de de de

Voz 14 05:17 todo de todos de Alex Txikon capaz de subir montañas como es el K2 y demás bajara

Voz 12 05:23 al metro es uno de los personas que ojalá llega a tiempo y que esperemos sea participe de la carrera

Voz 1907 05:29 al que tenemos en el Everest ojalá consiga hacer esa cumbre que ya intentó el año pasado que no se quedó muy lejos y que este año está empeñado yo no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir invernal sin oxígeno te Lita con el reto vamos con los organizadores de la parte más deportiva algunas que otras preguntas tenemos para hacerle a Aitor cañí vano de la empresa Avi flat que es la que va a montar toda esta carrera hola Aitor muy buenas

Voz 14 05:51 qué tal la primera es duda que tenemos Martini

Voz 1907 05:53 yo no vivimos sin saber esto hay que llevar afrontarlo no

Voz 14 05:56 bueno no es necesario llevar frontal porque hay una iluminación perfecta en el metro vale pero es una de las cosas que estamos barajando después de la prueba técnica que hicimos el otro día de recorrido es una de las cosas que se está barajando entre la organización aquí la gente del departamento técnico de metro entonces bueno es algo que en breve comunicaremos pero bueno se puede decir que que en el metro se ve como si fuera de día practicamente pero bueno y estamos valorando todos temas de seguridad y en breve pues sacaremos toda la tema de normativa hay temas de seguridad para que la carrera transcurra de la mejor manera posible

Voz 5 06:36 y es cierto que Alfonso Martínez Capi veraniega nuestro técnico ya sabes que se ha quedado prendado de la voz de cañón

Voz 1907 06:44 te ha gustado sí sí sí me lo estoy imaginando con

Voz 5 06:46 esa sonoridad en los túneles de metro haciendo eh

Voz 1907 06:49 hoy todo eso Aitor

Voz 5 06:52 un respetó la seguridad has abierto ese melón es una de las cosas importantes en este en esta carrera notan tan particular el tema de la salida vamos a explicar a la gente que que no va a ser una salida habitual

Voz 14 07:04 ser una salida neutralizada todos los participantes harán su inscripción ya estarán en ansia se preparará un tren especial que les llevará a todos los participantes a la estación de Moyúa ya allí una vez que estén todos en la en la vía seréis se irá dando una salida neutralizada por grupos de veinte personas porque es así como se ha decidido para la seguridad del buen transcurso de la casa

Voz 1907 07:26 han en tren hasta la salida correcto se deshace en el camino

Voz 14 07:30 luego van a hacer acto para que una vez que llegan allí con la inscripción y tal sea él mismo punto de salida y de llegada para los corredores para tema de sus materiales sus bolsas sus sus cosas y y para temas de seguridad del metro hay que las eso sólo sea mejor que hacerlo mientras no

Voz 1907 07:52 como si iba a decir que es que es una carrera de metro

Voz 14 07:54 es un es un vagón un tren Metro especial sólo para en el que salvan hay gente de la organización gente de seguridad ingente de participantes

Voz 1522 08:03 ah manos por grupos de veinte

Voz 14 08:05 luego vamos vamos a tener campeones vamos a tener ganadores bueno

Voz 1522 08:07 esa clasificación no es una carrera aunque todos

Voz 14 08:10 van a llevar su dorsal con su chip se va cronometraje todo el mundo tendrá su diploma con su crono pero por el buen transcurso de la carrera y de la seguridad Se va a intentar que los grupos que van apadrinados por por por deportistas de élite o de o gente conocida gente popular que van a encabezaría apadrinar estos grupos pues vamos a intentar que no se saca que no es hagan estos grupos para posee soportó temas de seguridad entonces todo el mundo va a tener un

Voz 12 08:38 sumó su tiempo con su

Voz 14 08:41 ahí su diploma etc etc pero no es una carrera no va a haber ganadores los ganadores son aquellos que van a poder participar por primera vez en una carrera por el metro que va a ser una experiencia impresionante inigualable y creemos que es un un premio más que más que grande

Voz 11 08:58 pues bien a tener el tema en la barra del bar no para

Voz 5 09:01 para poder contar si de ya lo es de hecho

Voz 14 09:04 o sea que la gente pues si ya está comentando de lo especial de esta carrera hay lo que queremos es que la experiencia post carrera pues sea todavía mayor no y que a la gente le queda un gran recuerdo y que sea una experiencia inolvidable

Voz 15 09:21 ah

Voz 16 09:28 yo

Voz 1522 10:00 y mira por donde que para mí si el ganador o ganadora de esta carrera yo iba a apostar García entre los atletas VIP esa iba a ser una

Voz 18 10:08 que me suena a mí me tienes una chica no iba a ser iba a ser una chica que ganar una una una carrera mixta la campeona apostaba Martín Fiz yo también de cross

Voz 1907 10:17 que tenemos también los estudios de Radio Bilbao la ira ya muy buenas barras de la candidatura y la tienes ya llegará

Voz 12 10:23 ahora ponerme primer grupo por favor cómo te estoy bueno fue una propuesta que que me comentaron y la verdad que pues como viene han dicho ellos es que es inigualable que no sabe si se va a volver a repetir con lo cual vamos todavía con más ganas de de poder participar aquí barro no hay

Voz 11 10:46 qué asfalto pero bueno unidad del penal tienes bueno pero habrá alguna rata no alguna cosa si no está seguramente no Susana como tenéis como Dennis las tripas del

Voz 1907 10:56 metro sea enfadado Susana cuando has mencionado lo de la rana bien es el tema rata da mucho juego

Voz 12 11:02 pero pero no y y bueno hemos estado en la prueba técnica y lo hemos visto ni fauna ni flor

Voz 11 11:09 vale la ganamos si hay que decir que adentrado en el metro de Chicago no Martín iba iba por ahí ya

Voz 5 11:17 la gente que no sabe que este programa se hace desde Bilbao ahora mismo estamos todos en Radio Bilbao estamos hablando del metro de hiló porque es el que porque haya sacado adelante esta iniciativa pero sí que hay que decir que todos los supongo que hemos visitado muchos metros

Voz 1522 11:28 sí

Voz 5 11:29 yo me atrevería decir que ninguno sus cositas

Voz 1907 11:32 yo no digo que no pero ninguno está tan limpio como el de Bilbao Verónica no sé cómo viva ya de adopción iba a añadir otra circunstancia ninguno es más sencillo a la hora de entrar salir de las estaciones que el de Bilbao para mí es verdad que el de Madrid también estamos diseñado y es mucho más complejo pero por ejemplo el metro de Barcelona me parece lo más complicado que he visto en mi vida bien enterrado este camino tú lo te preguntaba antes por los kilómetros cuántos son desde la salida hasta la meta

Voz 14 11:56 son siete coma ocho kilómetros Itu tú más

Voz 1907 11:58 veías a ir allí a candidata bueno porque

Voz 1522 12:01 he visto dentro los participantes de los los VIP he visto que sólo son doscientos participantes máximo que van a participar yo sé cómo irá ya se desenvuelven en carreras de de campo a través con el bardo y aquí pues como ella vino ha dicho pues va a haber algún penalti te las los raíles en las traviesas eso le hace que ya va va este va a ser mucho más habilidosa que lo que pueda ser pues sale chico no o Carlos Gurpegui o cualquier atleta de

Voz 14 12:30 de otros deportes como baloncesto chino ir a Iraizoz en principio

Voz 12 12:33 a ver eso esperemos que tú has hecho parte de esta prueba

Voz 1907 12:35 técnica que se ha hecho en la que bueno ya veis más más o menos hecho una toma de contacto con lo que va a ser el escenario de la carrera del próximo mes de marzo qué te ha parecido

Voz 12 12:44 a ver yo sí que es verdad creo que ahí los padrinos y las madrinas tendríamos que tomar papel se puede correr perfectamente la iluminación es buena yo lo el frontal mirar sólo acaban de comentarios y que pues oye opcional a eso ya lo hacéis vosotros pero dice que se veía bien el tramo que yo hice se veía bien pero sí que es verdad Él espacios al final en el espacio hay tenemos que hacer un poco labor de equipo de

Voz 1907 13:08 cuánto puede haber más o menos a ojo eh digo entre la sensación de corredor porque hay tornos ahora decir cuánto espacio ahí exactamente

Voz 14 13:14 sí unos dos entre dos y tres metros hay zonas muy ancha hay zonas más estrechas zonas más anchas zen zonas de cruces debía pero digamos que el ochenta por ciento el tramo casi tres metros que pueden correr tres personas más o menos en paro

Voz 1907 13:25 pero el raíl de ida el raíl de vuelta digamos ese espacio y queda en medio quedan medios las sensaciones agobiante ir allá de tener espacio

Voz 12 13:32 incluso ir no sé si dos personas por ejemplo corriendo en paralelo en algún

Voz 1907 13:35 cuando hoy ya es demasiado no por ejemplo

Voz 12 13:38 la corrida en pista al final es la misma sensación entonces máximo dos tres personas en una pista por ejemplo y eso que tienes los ocho carriles Patti se suele estar entre dos tres personas entonces no no es agobiante no porque encima luego también cada nada están las estaciones con lo cual libera las entonces no no no da sensación de agobio eso me he comentado mucha la gente no a mí no me da la sensación agobio

Voz 5 14:00 es llamativo no porque Agustín verdad al al cross al aire libre bueno pues que que diga esto no deja de tener su aquel irá ya has hablado de la pista entiendo que el mismo razonamiento aplicamos para el calzado

Voz 12 14:11 sí yo por ejemplo las las zapatillas utilizaría porque las que utilizan la gente para entrenar no les daría más más vueltas al final las que utilizas en la calle pues se pues utilizar allí perfectamente

Voz 14 14:25 estás faltaba el el la zona central entre los el carril una de las vías y la otra el carril central estas faltaba es cemento digamos es hormigón entonces bueno

Voz 19 14:36 calzado normal hay una ropa normal tampoco es algo

Voz 21 14:57 o no

Voz 14 15:02 Aitor los equipos se elige no sale agua salina no va a ser sorteo sorteo puro y duro entre todos los participantes Si por el orden de porque se va a sacar un numero y a partir de ese número los dos ciento siguientes ya ahí se van a dividir entre veinte y punto y ni trampa ni cartón y luego

Voz 1907 15:20 es hacer sorteo entre ciento noventa y nueve Pereira ya no puede ser sorteo habían en que va el primer grupo

Voz 14 15:25 pues no lo sé digamos que los padrinos y madrinas van a encabezar cada uno de ellos uno de los grupos y bueno en el primero por supuesto

Voz 1522 15:34 una de las que una de las de la experiencia que tengo un equipo carreras suelen decir que los los los atletas que es el que tiene más calidad en muchas ese sale tipo tipo tú los primeros salen los los buenos y luego se va siendo según las marcas y esto se suele hacer más más que nada porque dicen es yo creo que no sé si tiene mucha mucha lógica que según vas corriendo sobre todo en debajo en en el metro según más saliendo caro son dos sólo son son doscientos participantes que los que salen primero se benefician porque a esos siete mil metros van a estar más originados que cuando salgan los últimos que ya está el el el aire está mucho más

Voz 14 16:11 no puede ser pues yo ahí ya me pierden en esa en en eso pero es volumen muy grandes o sea los túneles tienen una amplitud gigante yo creo que la gente está pensando en el metro de Londres que tienen unos Tune Lillo

Voz 1907 16:27 muy antiguo y porque claro has hecho más eso

Voz 14 16:29 vamos es muy grande rollo Bilbao a ver si me entiende más poniéndose va levantando

Voz 1522 16:35 yo ese esa pólvora da un pequeño polvillo se mete entre

Voz 1907 16:39 no hay polvo en el metro de Bilbao hombre Aitor vamos a ver que yo defiendo mucho el metro de Bilbao pero vamos a ver que no hay polvo en un vagón de metro o en un en un túnel

Voz 14 16:48 de verdad que hicimos la prueba técnica lo traía yo me quedé yo nunca había bajado no huele debajo de la ría no hay nada es suciedad y la sensación de iluminación es todo tal hay unas filtraciones de agua que las tienen canalizadas por temas de seguridad porque tiene que salir del agua por alguna parte osea yo me quedé realmente

Voz 11 17:09 vaya bajar a comprobarlo si te deja tu que has estado ahí yo por ejemplo está un par de veces y la verdad que no tenía son muchas veces el el

Voz 12 17:17 polvo igual el ambiente poquito tóxico no quiero deciros aquí para ver si hay polvo pues sin alterar el ambiente siempre te deja como es esa bordillo como vino no lo tuve y estuvimos un rato de media horita hace frío a ratos es como raro me eso es curioso y a la vez está bien no sabes como otro toque que le da la carrera no de residuos y o sea pero tampoco son corrientes así fuertes pero sí que es verdad que de repente sientes como calorcito antes que ven iría a una de estas para poner hasta hacían ni su ese fresquito que justo necesidades también está bien esas sensaciones

Voz 5 17:51 vale estamos hablando de la noche del veinticinco al veintiséis de marzo esto es de un domingo lunes sí

Voz 1907 17:56 qué pasa John me ha contado Aitor pasa el vagón escoba como el coche escoba cuando acaba una carrera ciclista no editor lo que hacen es comprobar claro que no hay nadie en eso ya son punto

Voz 14 18:05 protocolos de seguridad de metro que igual Susana te puede explicar mejor que que al final asegurar que no haya nadie ahí para que se dé comienzo

Voz 1907 18:12 es lo que hace Susana es cierra el metro ya no puede entrar nadie más ya no circula más trenes y un último digamos que comprueba el recorrido que está todo limpio que no hay nada y entonces comienza la carrera

Voz 22 18:21 correcto eso es el domingo tener en cuenta que el domingo el servicio de metro termina más a menos sobre las once de la noche dependiendo de las estaciones una vez que ya hemos verificado efectivamente que todo el trazado ya está limpio se deja un tren en la estación de ansia que es como comentaba antes Aitor el que luego eran iba a cargar a todos los participantes para llevarlos hasta la estación de

Voz 11 18:40 no iba ya a las dos de la mañana de este domingo en Bilbao que porque si ya una tarde de domingo en Bilbao

Voz 5 18:46 si no juego al Atleti es digamos la gente es ese ese recoge ya me pensando lo que la guarda el día siguiente hay algo preparado

Voz 14 18:54 bueno sí nosotros vamos a realizar una serie de eventos por por la tarde en la propia estación de ansiedad para dinamizar un poco ese día hay la carrera y a su vez que los participantes vayan llegando a recoger sus inscripciones sus bolsas sus

Voz 5 19:10 sus eso es por la tarde no por la tarde a las dos de la mañana haber algo ya saca o no a las dos de la mañana cuando Venancio es estar a lado

Voz 14 19:18 entre la organización el público familiar es sólo que sea que que que haya tenido paciencia ya haya estado allí esperando como valientes pero en principio no es el objetivo de la carrera que haya público porque no pueden Jara abajo abajo van a bajar los participantes por eso pues vamos a dar bastante importancia a todas las grabaciones que vamos a efectuar durante la carrera para luego hay aún post documental lo o un cargador hay de oro está ya no no hay castigo para para para

Voz 1907 19:49 participa en el documental yo sujetar la pértiga lo que necesite

Voz 14 19:52 bueno claro eso sí hemos está hecho además vosotros aquí del medio sois unos becarios perfecta claro que se estipula que pueda

Voz 1522 20:00 hacer el primero en este caso irá ya

Voz 14 20:04 tiempo prevé que puedo hacer el el último participante creemos que hasta casi la hora puede haber gente que tarde en hacerlo prácticamente

Voz 19 20:11 ahora o incluso algo más no hay una hora límite salvo salvo la salida

Voz 14 20:17 mañana pero bueno en principio un ahorita hay poco yo creo que será el tiempo del último entonces teniendo en cuenta que salen en grupos de de de veinte personas con los intervalos y tal pues bueno barajamos que puede ser entre entre dos horas dos horas y media el total mira eh el tío

Voz 12 20:38 que encima Martín con lo hacen más o menos más o menos pues no lo sé porque yo también justo casualidades el fin de semana en el europeo más cerró entonces intentaremos dar el callo al yo al doscientos por cien de lo que salga ya no sé pleno se hombre pues yo ocho kilómetros vamos a redondear a un ritmo de Bea lanzarlo tres cuarenta y cinco después de el fin de que me espera espero espero que está muy bien pero bien les pantalón largo corto vas a llevar Tito y manga larga o corta pues estoy pensando viendo sólo del calor las corrientes y tal y quizás un tirante y manguitos así se hace calor bajas y cuando hace fresquito para arriba te vas a sumar a frontal por si acaso eh luego la noche también cuando Soler a las seis de la mañana voy con afronta el me acuerdo cuando voy a quitarle no ha habido casos que no hemos visto nada pero

Voz 23 21:23 bueno bueno esperamos esos registros esas marcas Susana si ellos deseos libera un dorsal no os llamáis que tenemos una larga lista de gente deseando participar en la carrera vale anotamos Martíns te queda algo por ahí

Voz 1522 21:37 que es una carrera súper novedosa que hay que darle facilidades a esta oleada de de deportistas que se han sumado a esta deporte y que este tipo de iniciativas pues va bien que la gente no haga cubriendo siempre las mismas Carredas lo mismo lugares está carrera pues viene perfecta el único decirle a sus en aquesta ojalá sea la primera edición y que no sea la última

Voz 5 21:56 ojalá tú que conoces todo el mundo cuál es el metro más Andra jocoso que has conocido

Voz 1522 22:03 bueno peor he pueden ser Andrea José pero al final son son bellos ejemplos metro Dechy de Chicago es es mucho uno porque tan tan de pronto estás abajo en

Voz 24 22:14 en debajo que

Voz 1522 22:17 que sale y está porque los edificios chulo se puede ver también las películas en las el próximo Ward si hubiese alguna película de Chicago pues se puede apreciar yo

Voz 1907 22:25 viajado tanto John pero si te diré uno que tiene son cuando mucho encanto pero que te Lita que es el de El Cairo atención al metro de El Cairo no digo más buscado en Youtube

Voz 8 22:34 no digas nada más no puedo decir nada más

Voz 6 22:38 este eh

Voz 25 23:44 bueno es que os va por estos Abbiati por ejemplo

Voz 26 23:46 bueno yo era un poco también por tema de extradición no porque siendo de aquí porque la Behobia es como el día de San Sebastián el de Santo Tomás el día de la Behobia pues son días grandes celebrar yo pues porque andaba liado no podía entonces pues a la primera pues nos hemos apuntado

escucha SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe T para no perderte ningún programa

continuamos en Serrano

Voz 5 24:59 pero básicamente nos tienen que dar la idea de que estamos ganando calidad en nuestros entrenamientos si estamos también sabiendo sobre todo en qué nivel estamos para para a partir de marcarnos objetivos hoy Fernando dicen los que saben que las series es donde un entrenamiento ganan calidad donde un runner un corredor va buscando nuevas sensaciones se aleja de del trote cochero en el que se siente más cómodo de ese trote constante y bueno pues tiene que exigir más a su cuerpo y es precisamente de lo que queremos hablar hoy de series series no si no recuerdo mal nos decías hace quince días de cuatrocientos metros no para esto lo lo recomiendas hacer en pista

Voz 28 25:35 esta vez pues bueno ya nos vamos si íbamos a orientar Nos un poquito en la pista a darles un poquito de formación de los cómo hacer este tipo de series equipo primer entrenamiento en el que el esfuerzo posea simplemente de un seis pero bueno que el objetivo sea terminado el entrenamiento vale

Voz 5 25:50 nadie empiece la y sin calentar eso es

Voz 28 25:53 Puerta se viene a lo largo del día antes de realizar el test treinta mil litros de agua por kilogramo de peso corporal y a lo largo del día beber un poquito pasa así

Voz 5 26:01 treinta kilos dos litros no

Voz 28 26:03 si te porteros veintiuno dos litros cien eso es luego haríamos un calentamiento de veinte minutos intentar ir a pistas que tengan al lado un poquito de hierba y siempre recomendamos pues bueno que los calentamientos y las vueltas a la calma se hagan en en en hierba para proteger un poquito los impactos en las articulaciones

Voz 5 26:22 cómo va a cómo funciona esto de las series cada cuánto tenemos que hacer una cuantas tenemos que hacer cuánto tiempo tenemos que emplean

Voz 28 26:27 bueno pues hemos preparado dos series de cuatro repeticiones de cuatrocientos con dos minutos de descanso pasivo y la macro pausa de cinco minutos también pasiva

Voz 5 26:41 en esas pausas que a veces denominadas macro pausas que tenemos que hacer

Voz 28 26:45 pues bueno e hidratar no si yo recuperarnos adicionales el tiempo es innecesario para puede llegar la siguiente repetición en términos no nos hemos dado un tiempo de recuperación como oportuno indudablemente la siguiente Estarás como muy cansado y no serás capaz de acabar las repeticiones que tendría que realizar quién tenga un poquito más despedir pues realizara su rutina habitual pues de estiramientos movilidad articular progresivos también recomendamos a para coger un poquito más de nivel pues bueno pues que ese que tengan otras zapatillas un poquito más ligeras a las que se utilizan para para rodar para los calentamientos ya aquí para hacer las Iris con un poquito más de calidad pero bueno nos ponemos unas zapatillas que pesen menos indudablemente esto va a ser algo pues muy significativo en los tiempos que tardemos en realizar la serie

Voz 1907 27:37 las series son para todos Fernando pues hombre

Voz 28 27:40 si al final se se pueden realizar teniendo un poquito de experiencia ya habiendo metido primero unos métodos contiene unos unos variables pues un poquito más adelante se pueden meter este tipo de entrenamiento

Voz 1907 27:52 Nos mejoran el rendimiento o nuestra capacidad en todos los en todos los tipos de competiciones solamente ocurre con algunas distancias

Voz 28 28:01 no bueno al final luego dependiendo en la zona en la que tú estés trabajando ese tipo de series obtendrá unos beneficios otros

Voz 5 28:08 yo he escuchado a más de uno que que cuando quiere dar el salto de de bueno pues de de un Running más o menos aficionado pero que le tiene contento adelgazado unos kilos pero pero quiere mejorar la calidad hay hayan periodo también de de frustración cuando da el salto a las series es decir que nadie se preocupe si si desde el principio no no encuentra sensaciones no no disfruta como disfrutaba antes

Voz 28 28:26 bueno en los yo creo que es lo que pasa es que se igual al empezar a hacer los tienen una experiencia mala de porque no saben realizar un ritmo como continuo aquí ha dejado colgadas unas pautas en el que se supone que la pista atletismo mide cuatrocientos metros ya hay cuatro parciales de cien metros con lo cual recomendamos que hay que llevar un cronómetro hay que está enviando el relevo cada cien metros que está toda aquí puesto los

Voz 5 28:50 papeles de Fernando Verónica que recordamos están colgados en la web

Voz 1907 28:53 ya son los papeles de SER Runner porque esto es lo bueno del conocimiento que si es compartido llega mucha más gente

Voz 29 28:59 sí que nadie espere entrar en los papeles de de

Voz 5 29:02 Fernando o de SER Runner ya la primera es decir tiene

Voz 29 29:04 el leerse lo viene de ahí no puede haber entre pequeñas

Voz 1907 29:07 sí hay letra pequeña pero no es de estos que pone m punto a punto bueno vamos a dejarlo ahí Fernando seguimos con estos papeles de Fernando como lo está catalogado John como concluimos este este entrenamiento estas series

Voz 28 29:19 pues bueno se trata de con el cronómetro llevar los parciales de cada cien para que la serie pues haga a un ritmo constante hemos puesto un esfuerzo seis con lo cual eso es lo que tienes que tener en cuenta que no es una exigencia de un sino se trata determinar entrenamiento que esas series de cuatrocientos las sagas cómodo y lo importante es que estoy mirando cada cien el reloj es es como el objetivo

Voz 1907 29:40 eh ahí a quién le puede suponer una distracción a la hora de rendir él digo no sé si puede ser un buen consejo que él no si vemos un acompañante por ejemplo para que nos ayude con los tiempos no

Voz 28 29:52 en directamente el reloj Alemany venga eso es también ha aportado una tabla de ritmos con lo cual tú eliges un ritmo por ejemplo para cuatro diez cada cien sería a veinticinco segundos con lo cual al empezar

Voz 1907 30:03 el cada vez que pasa el cien mirar el reloj

Voz 28 30:05 con pruebas que son veinticinco segundos cuando vas por los doscientos metros vuelves a mirar el reloj con pruebas de que son cincuenta segundos ya si das un poquito más rápido un poquito más lento

Voz 5 30:16 ajustando te ya en cada uno de esos partía

Voz 1907 30:18 pero lo importante es siempre de tener muy en cuenta los puntos de control porque sino no valen de nada es entrenamiento

Voz 28 30:22 eso es para eso hemos sido una pista en el que ya tenemos regula dar las distancias y entonces pues bueno esto al final son Matemáticas entonces pues con ese reloj y también facilita el acabar la serie al ritmo que que que se había puesto como objetivo el tema

Voz 1907 30:37 de la pista por cierto importante yo creo que la mayoría de ciudades habló del caso por ejemplo de Bilbao hay polideportivos municipales en los que cuentan con pista de atletismo y que se pueden alquilar por horas y a los que se puede acudir sin ningún tipo de problema quizá ya quién no sé en su localidad Fernando no disponga de una pista de atletismo sí Se trata de una zona digamos de asfalto podríamos hacerlo más o menos si medimos la distancia como una alternativa a la pista au siempre que era la pista

Voz 28 31:04 no en este caso hemos elegido pista a la pista no sería otro tipo como de entrenamiento se utilizaría un GPS hemos dicho que en la pista de tenis marcado que no se utiliza GPS porque da un error de de diez segundos cada kilómetro utilizamos como un cronómetro y estamos en la pista por ejemplo en la pista del ello a tienes Yerba alrededor de cada una de las calles y además es gratuita con lo cual se podría ir allí a entrenarnos una pista que que él en este como en buenas condiciones pero bueno si te permite que no tienes que pagar como una entrada

Voz 30 31:33 tienes una meta deportiva o quieres mejorar tu salud el educador físico con está a tu lado te ayudamos a lograr el objetivo

conoces una cita especial en tu pueblo o ciudad solidaria divertida innovador al comporte la con nosotros y todo el universo Serra por correo electrónico SER Runner arroba Cadena Ser punto com arroba Cadena SER rabo en Facebook runner con un Sport abrimos el calendario runner

Voz 1907 32:34 y como cada semana despedimos el programa con una cita inminente que se lleva a cabo este mismo fin de semana en esta ocasión nos fijamos en el domingo día cuatro es el Día Mundial contra el Cáncer es la lucha de muchos y también la lucha del Running por ejemplo con la segunda Marcha contra el Cáncer que se va a celebrar este domingo en Castellón organiza la Asociación Española contra el Cáncer y también al frente de esa organización saludamos a Luis Atsuara o la Luis muy buenas hola buenas tardes vosotros que organizáis unas cuantas carreras en la zona de la Comunidad Valenciana que también estáis en esta marcha que este fin de semana que ha preparado para la gente de Castellón

Voz 31 33:09 bueno la verdad es más que más que carreras como he dicho pues una marcha no es una marcha solidaria para para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer es el Día Mundial del Cáncer Ellos nos piden ayuda nosotros somos más especialistas pues en el tema de de carreras Errani y entonces pues lo que hacemos es ayudarles a contarles un poquito todo el gran infraestructura ellos van desde la Plaza Mayor a nivel ven el noventa y tantos por cien son mujeres muy sensibilizada con este tema y entonces lo que hacemos es un punto de fiesta no que quiera correr correrá como el año pasado fueron trotando corriendo algunos y volvieron los demás van andando rápido llegan a la Plaza Mayor y allí les hacemos en Twitter avituallamiento no les hemos dado una camiseta conmemorativa en fin un poquito de fiesta para todos

Voz 1907 33:49 a la inscripción de Luis que cuesta seis euros o diez esas dos opciones y luego es otra opción de colaborar como siempre que se trata de una prueba solidaria la denominada Fila cero

Voz 31 34:00 correcto eso ya lo haces todo como es el cien por cien de ingresos para ellos entonces para el cáncer lo que tiene aquí es si creo que han ofrecido los seis euros con la camiseta el agua el Lábaro es que damos de turrón ordenó es una vivienda netas en fin todas esas cosas van a incluir hay ido creo que después han añadido tal y por eso hacen un partido para el que quiera colaborar lo más Manent la propia asociación que se mantenía autor clara frente al hospital donde tienen la sede yo va a toda la gente a apuntarse

Voz 1907 34:30 distancia tres mil setecientos metros lo decíamos se Luis hace un instante no competitiva de lo que se trata es de Bono volcarse con toda esa gente que que sufre el cáncer recaudar el mayor dinero posible para luchar contra esta enfermedad pero al fin y al cabo es una buena hundía deportivo no que es de lo que se trata

Voz 31 34:48 concibo de alegría yo creo que es muy bonito ver una marea de cuatro mil personas solas Cristian allí todas andando hacia Lidón y volviendo y cuantos otros pues es muy bonito a mi hijo secuestro desde el primer momento los prestar toda nuestra ayuda para que salga bien que que disfruten nosotros les pondremos un arco responderemos hay un reloj porque tira a ver cuánto tardan mira Alidón sin haremos un poquito todo para que sea el mejor posible vamos a meter en la tribuna pues las autoridades siguen también con cosa alguien discurso leído entendido del cáncer hay hay un speaker de o bien sea en fin hemos hecho de todo para que la cosa asamblearia

Voz 1907 35:23 vamos que va a haber fiesta insistimos domingo a partir de las once de la mañana Luis como es Castellón para correr llano de cara a esta prueba sino en general para la para la gente que quizá otro fin de semana se anime a darse una vuelta por allí

Voz 31 35:34 y de gravemente tenemos tantas pruebas dos semanas que esto es tremendo no porque yo todas las semanas que ha habido una fiebre del running que que estaba pues en toda la provincia hay muchísimas carreras muchas son tipo marchas solidarias como esta el muchas antípodas la usa de Madonna la Cursa del cáncer todas estas cosas contribuyen también a aquellas gente nueva que a lo mejor pues tienen iba a correr pues al ser marcha no competitiva pues la gente pues apunta disfrutan yo creo va a ser un acto muy bonito ello está muy a superar las cifras del año pasado el año pasado creo que es una cosa así creo que están superando ya esa cifra este año por lo tanto su objetivo supera los cuatro mil personas por lo que me han dicho yo te digo estamos todos los días después boletines moviendo no hay una web también la vuelta de Runner com punto es pues si alguien quiere apuntar porque hay mucha gente de fuera Kevin atreve a colaborar con este acto y he visto gente pues de Valencia hay en muchos pueblos de la provincia que se poblado es difícilmente ya te digo doctor clara contra el cáncer allí directamente ya recogen la camiseta lo recogen todo preparados todos lo mismo

Voz 1907 36:40 va a hacer frío Luis va a hacer buen tiempo

Voz 31 36:43 yo creo que sería estupendo yo era hoy y mañana que él dormido el año pasado escogió la tormenta faltando a la carrera una tormenta impresionantes de todos ellos pudimos hacerla todo lo tanto que hay quien confía en que sea un día bonito y que que la gente lo pase

Voz 1907 37:00 me quedaba Luis con un dato que me apuntabas al al inicio de gran mayoría de mujeres que está bien que obviamente es un problema que quizás sensibilizar más a las mujeres sobre todo por el movimiento en torno al cáncer de mama pero toca un tirón de orejas a los chicos no

Voz 31 37:14 sí es importante porque yo he visto el ciertas aquello que cada vez está mirando más hombres aquí más que el que son todos los tipos de cáncer porque estos canjes y aquí lo que se busca es todos sí que es verdad que las mujeres son insolidarios yo creo que que a lo mejor pues no sé a lo mejor igual he dicho mucho tras el ochenta habitantes por ser mujeres pero pero al hombre es es apuntando no estando cada año más de cinco años iban con la pareja no sé yo he visto mucha gente también que se está apuntando por lo tanto yo concibo que es que al final pues ayer día que sean unos ocho mil pero que estén desde todos los hombres y mujeres que lo importante no

Voz 1907 37:49 lo dicho para él domingo va a ser una fiesta a partir de las once de la mañana en pleno centro de Castellón segunda Marcha contra el Cáncer distancia de tres mil setecientos metros una prueba no competitiva pero insistimos si quieren hacer la corriendo también pueden por supuesto durante todo el fin de semana todavía las inscripciones abiertas viernes sábado y el mismo domingo por la mañana en la zona de la salida de la meta en la Plaza Mayor de Castellón y on line en runners home punto es Luis Alonso hará que vaya bien la prueba de muchas gracias

Voz 31 38:16 gracias a vosotros

Voz 1907 38:26 y más citas para este fin de semana de mucho frío en casi cualquier parte de la Península en Extremadura sexto Trail cumbres urnas este domingo a las nueve de la mañana en camino morisco provincia de Cáceres tres recorridos todos obviamente por montaña el Trail en sí XXXIII kilómetros dos mil positivo el de quince y ochocientos de desnivel más corto cinco kilómetros sólo doscientos metros de desnivel

Voz 12 38:49 hay una combinada para aquellos a los que os gusta también la bici

Voz 1907 38:52 si saltamos a Galicia duodécimo duatlón cros Concello de Poio en Pontevedra este domingo a las once de la mañana primer tramo de seis kilómetros segundo sobre ruedas de veintiuno para terminar tres kilómetros más de cross

