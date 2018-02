Una carrera sobre ocho kilómetros de vías

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Clarke Running

Voz 1907 00:05 por supuesto bien calzado

Voz 2 00:08 sí en todas las secciones todo Forum expone está en rebajas aprovecha la oportunidad lleva te artículos de las mejores marcas a precio

Voz 1907 00:17 sin creíbles forma Sport número una empresa de marcas líderes

Voz 3 00:20 Martín Fiz nació para que nació para maratón y ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también en a coger coger unos de cobardes es para gente qué busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes correr mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 4 00:45 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 5 00:57 oh

Voz 6 00:58 enviar una muy bonito porque creo eh

Voz 7 01:10 muy buenas bienvenidos una semana más a SER Runner en la andadura de este programa

Voz 8 01:15 hemos corrido Verónica Gómez sobre muchas superficies muevo

Voz 1907 01:18 las Jon Egaña cierto es lo que debe

Voz 8 01:21 momento hasta hoy no habíamos hecho nunca es colarnos en el subsuelo de una ciudad

Voz 7 01:55 estoy hablando lo receta tranviaria King la conexión del metro de Bilbao en la estación de Abando céntrica

Voz 4 02:01 eh con la Renfe con el tranvía el metro la radio Verónica

Voz 1907 02:05 no porque vivo cerca me ganando siete minutitos se asequible

Voz 8 02:10 presencia única lugares recónditos es la ruta que recorre cada día el metro de Bilbao que el próximo mes de marzo estará a disposición de un pelotón reducido pelotón eso sí de unos doscientos runners la cosa tiene su aquél como ven hablamos de una carrera nocturna en un instante vamos a ir con los detalles sobre ese recorrido la distancia las características especiales de este trazado tan particular pero antes un porque a esta iniciativa en Radio Bilbao está la entre otros Susana Palomino es la directora de Comunicación y Marketing de Metro Bilbao o las son muy buenas

Voz 10 02:41 hola buenas tardes como un esto bueno pues esto nace de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia hay ir de un interés también por arriesgar un poco hay dar paso a un montón de runners hacer una experiencia única correr por una

Voz 1907 02:57 las instalaciones que hasta ahora nunca ha sido

Voz 10 02:59 es posible que no sabemos si volviera a suceder pero yo

Voz 8 03:02 me imagino a quién sea llegando a a tu despacho y proponiendo te vamos a abrir el Metro de noche

Voz 4 03:08 para que doscientos loco

Voz 8 03:12 sí locas corran imagino que a priori tú todo lo que ves son problemas porque para ti lo importante es que el metro funcione luego dice saber si me voy a meter donde no me llaman no

Voz 10 03:22 bueno ten en cuenta que estás hablando del Departamento de Marketing entonces a nosotros todo esto le parece estupendamente para que también a la parte técnica le parezca bien el otro día precisamente se hizo un recorrido técnico para valorar que el trazado que se había elegido estaba en perfectas condiciones para poder efectuar esta carrera hay otros metros que ya lo han hecho en Madrid Barcelona y Lisboa así por comentar los más cercanos diferente forma la aproximación a la carrera que estamos haciendo nosotros hemos añadido un toque bilbaino pero pero bueno para insisto que va a ser una una cosa única

Voz 1907 03:58 es un toque bilbaínos Susana explícanos esta circunstancia que miedo me da bueno un toque bilbaíno es parte de del trazado de metro no ten en cuenta que los corredores van a pasar dos veces por debajo de la ría y eso pues aunque metros hay muchos pues esto sólo pasa en Bilbao no Martín Fiz muy buenas la pena

Voz 1522 04:17 tenemos claro metros tenemos tranvía pero la verdad que que decir yo creo que es una gran novedad ya a mí me yo creo que una tienen un gran problema problema vana va a llegar en las exposiciones que van a tener una oferta y una demanda de más de doscientos participantes eso estoy más que seguro sólo que se lance la carrera van a tener más de doscientos y luego pues como decía Susana cuando dice en perfecta condiciones las raíles lo demás para acogerlos a los atleta no buena tienen ningún tipo de de problema quiero decir

Voz 10 04:48 efectivamente lo que es un a ver lo que es cierto es que hay raíles efectivamente hay traviesas hay zonas en las que hay un cruce de vías porque eso Umbrete Él que es cuando puedes cruzar los trenes para la línea uno Ipar alineados es decir no es un camino y ya no quiso sino que tiene sus cosas pero nada

Voz 3 05:09 con lo que no puede hacerse vamos a mí lo que me me llamó por ejemplo la atención entre los entre los participantes VIP es la de de de

Voz 11 05:17 todo de todos de Alex Txikon capaz de subir montañas como es ver es el K2 y demás bajara

Voz 10 05:23 al metro es uno de los personas que ojalá llega a tiempo y que esperemos sea participe de la carrera

Voz 1907 05:29 al que tenemos en el Everest ojalá consiga hacer esa cumbre que ya intentó el año pasado que no se quedó muy lejos y que este año está empeñado yo no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir invernal sin oxígeno te Lita con el reto vamos con los organizadores de la parte más deportiva algunos que otras preguntas tenemos para hacerle a Aitor cañí vano de la empresa Avi flat que es la que va a montar toda esta carrera hola Aitor muy buenas

Voz 11 05:51 qué tal la primera es duda que tenemos Martini yo

Voz 1907 05:53 no no vivimos sin saber esto hay que llevar frontal o no

Voz 11 05:56 bueno no es necesario llevar frontal porque hay una iluminación perfecta en el metro vale pero es una de las cosas que estamos barajando después de la prueba técnica que hicimos el otro día de recorrido es una de las cosas que se está barajando entre la organización aquí la gente del departamento técnico de metro entonces bueno es algo que en breve comunicaremos pero bueno se puede decir que que en el metro se ve como si fuera de día practicamente pero bueno y estamos valorando todos temas de seguridad y en breve pues sacaremos toda la tema de normativa hay temas de seguridad para que la carrera transcurra de la mejor manera posible

Voz 8 06:36 y por cierto que Alfonso Martínez Capi veraniega nuestro técnico ya sabes que se ha quedado prendado de la voz de cañones me ha gustado sí sí sí en la estoy imaginando con esa sonoridad en los túneles de metro haciendo eco y todo eso Aitor respecto a la seguridad has abierto ese melón es una de las cosas importantes en este en esta carrera notan tan particular el tema de la salida vamos a explicar a la gente que que no va a ser una salida habitual

Voz 11 07:04 ser una salida neutralizada todos los participantes harán su inscripción ya estarán en ansia se preparará un tren especial que les llevará a todos los participantes a la estación de Moyúa ya allí una vez que estén todos en la en la vía seréis se irá dando una salida neutralizada por grupos de veinte personas porque es así como se ha decidido para la seguridad del buen transcurso de la casa

Voz 1907 07:26 han en tren hasta la salida correcto se en el camino que luego van a hacer corriendo

Voz 11 07:31 para qué

Voz 1907 07:33 una vez que llevan allí con la inscripción y tal

Voz 11 07:35 o sea el mismo punto de salida y de llegada para los corredores para tema de sus materiales sus bolsas sus sus cosas y y para temas de seguridad del metro hay que el acceso sólo sea mejor que hacerlo

Voz 1907 07:52 si iba a decir que es que es una carrera en el metro

Voz 11 07:54 es un es un vagón un tren Metro especial sólo para en el que salvan hay gente de la organización gente de seguridad ingente de participantes

Voz 1522 08:03 ah manos por grupos de veinte

Voz 11 08:05 luego vamos vamos a tener campeones vamos a tener ganadores

Voz 1522 08:07 la clasificación no es una carrera aunque todos

Voz 11 08:10 van a llevar su dorsal chip se va cronometraje todo el mundo tendrá su diploma con su crono pero por el buen transcurso de la carrera y de la seguridad Se va a intentar que los grupos que van apadrinados por por por deportistas de élite o de o gente conocida gente popular que van a encabezaría apadrinar estos grupos pues vamos a intentar que no se saca que no es hagan estos grupos para posee soportó temas de seguridad entonces todo el mundo va a tener un

Voz 10 08:38 sumó su tiempo con su

Voz 11 08:41 ahí su diploma etc etc pero no es una carrera no va a haber ganadores los ganadores son aquellos que van a poder participar por primera vez en una carrera por el metro que va a ser una experiencia impresionante inigualable y creemos que es un un premio más que más que grande

Voz 4 08:58 Jimena de enero el tema en la barra del bar no para

Voz 8 09:01 para poder contar si de ya lo es de hecho

Voz 11 09:04 o sea que la gente pues si ya está comentando de lo especial de esta carrera lo que queremos es que la experiencia post carrera pues sea todavía mayor no y que a la gente le queda un gran recuerdo y que sea una experiencia inolvidable

Voz 12 09:20 y sí

Voz 13 09:28 yo creo que

Voz 1522 10:00 y mira por donde que para mí si el ganador o ganadora de esta carrera yo iba a apostar García entre los atletas VIP esa iba a ser una

Voz 15 10:08 que me suena a mí me tienes una chica no iba a ser iba a ser una chica que ganar una una una carrera mixta la campeona apostaba Martín Fiz yo también de cross

Voz 1907 10:17 que tenemos también los estudios de Radio Bilbao la ira ya muy buenas de la candidatura y la tienes ya llegará presiona ahora que cumplir está

Voz 16 10:26 ponerme en el primer grupo por favor cómo te irá ya bueno fue una propuesta que que me comentaron y la verdad que pues como bien han dicho ellos que es inigualable que no sabe si se va a volver a repetir con lo cual vamos todavía con más ganas de de poder participar aquí barro no hay

Voz 1907 10:46 ya asfalto pero bueno pero si tienes tan habrá alguna rata no alguna cosa sí

Voz 8 10:54 Susana como tenéis como Dennis las tripas del mundo

Voz 1907 10:56 se ha enfadado Susana cuando has mencionado la rana bien avenida es el tema rata da mucho juego

Voz 16 11:02 pero pero no y y bueno hemos estado en la prueba técnica y lo hemos visto ni fauna ni flor

Voz 4 11:09 vale la ganamos si hay que decir que adentrado en el metro de Chicago no Martín iba iba por ahí ya

Voz 8 11:17 gente que no sabe que este programa Se hace desde Bilbao ahora mismo estamos todos en Radio Bilbao estamos hablando del metro de Bilbao porque es el que porque has sacado adelante esta iniciativa pero sí que hay que decir que todos los supongo que hemos visitado muchos metros yo me atrevería decir que ninguno sus cositas

Voz 1907 11:32 yo no digo que no pero ninguno está tan limpio como el de Bilbao Verónica no sé cómo baila de adopción iba a añadir otra circunstancia ninguno es más sencillo a la hora de entrar salir de las estaciones que el de Bilbao para mí es verdad que el de Madrid también estamos diseñado y es mucho más complejo pero por ejemplo el metro de Barcelona me parece lo más complicado que he visto en mi vida bien enterrado este camino tú lo te preguntaba antes por los kilómetros cuántos son desde la salida hasta la meta

Voz 11 11:56 son siete coma ocho kilómetros y tú más

Voz 1907 11:58 veías a ir a candidata bueno porque

Voz 1522 12:01 he visto dentro los participantes de los los VIP he visto que sólo son doscientos participantes máximo que van a participar yo sé cómo irá ya se desenvuelven en carreras de de campo a través con el bardo y aquí pues suena como bien ha dicho pues va a haber algún penal te las los raíles en las traviesas eso le hace que ya va va este va a ser mucho más habilidosa que lo que pueda ser pues sale chico no o Carlos Gurpegui o cualquier atleta de

Voz 1907 12:30 de otros deportes como baloncesto chino Iraizoz en principio haber eso esperemos que tú has hecho parte de esta prueba técnica que se ha hecho en la que bueno ya veis más más o menos hecho una toma de contacto con lo que va a ser el escenario de la carrera del próximo mes de marzo qué te ha parecido a ver eh yo

Voz 16 12:47 sí que es verdad creo que ahí los padrinos y las madrinas tendríamos que tomar papel se puede correr perfectamente la iluminación es buena yo lo el frontal mirar sólo acaban de comentarios y que pues oye opcional a eso ya lo lo hacéis vosotros pero dice que se veía bien el tramo que hice se veía bien pero sí que es verdad Él espacios al final en el espacio hay tenemos que hacer un poco labor de equipo de cuanto puede

Voz 1907 13:09 con más o menos a ojo eh digo entre la sensación de corredor porque hay tornos ahora decir cuánto espacio ahí exactamente

Voz 11 13:14 sí unos dos entre dos y tres metros hay zonas muy ancha hay zonas más estrechas zonas más anchas zen zonas de cruces debía pero digamos que el ochenta por ciento el tramo casi tres metros que pueden correr tres personas más o menos en paro

Voz 1907 13:25 pero el raíl de ida el raíl de vuelta vamos a espacio y medio que queda en medio si las sensaciones agobiante ir haya o no de tener espacio incluso ir no sé si dos personas por ejemplo corriendo en paralelo

Voz 16 13:35 punto ollas demasiado no por ejemplo quién ha corrido en pista al final es la misma sensación entonces máximo dos tres personas es una pista por ejemplo y eso que tienes los ocho carriles Patti se suele estar entre dos tres personas entonces no no es agobiante no porque encima luego también cada nada están las estaciones con lo cual libera las entonces no no no da sensación de agobio eso me he comentado mucha la gente no a mí no me da la sensación agobio

Voz 8 14:00 es llamativo no porque acostumbrada al al cross al aire libre bueno bosque que diga esto no deja de tener su aquel ya has hablado de la pista entiendo que el mismo razonamiento aplicamos para el calzado

Voz 17 14:11 sí yo por ejemplo la

Voz 1907 14:13 los las zapatillas

Voz 16 14:16 quizá porque las que utilizan la gente para entrenar no les daría más más vueltas al final las que utilizas en la calle pues se puede utilizar allí perfectamente

Voz 11 14:25 estas faltaba el el la zona central entre los el carril una de las vías y la otra el carril central estas faltaba es es cemento digamos es hormigón entonces bueno calzado normal hay una ropa normal tampoco es algo

Voz 19 14:57 o no

Voz 11 15:02 Aitor los equipos si se elige no sale agua salina no va a ser sorteo sorteo puro y duro entre todos los participantes por el orden de porque se va a sacar un numero y a partir de ese número los dos ciento siguientes ya ahí se van a dividir entre veinte y punto y ni trampa ni cartón y luego

Voz 1907 15:20 no es hacer sorteo entre ciento noventa y nueve Pereira ya no puede ser sorteo sellado en que el primer grupo

Voz 11 15:25 pues no los fija digamos que los padrinos y madrinas van a encabezar cada uno de ellos uno de los grupos y y bueno en el primero por supuesto

Voz 1522 15:34 una de las que una de las de la experiencia que tengo un equipo carreras suelen decir que los los los atletas que es el que tiene más calidad en muchas ese sale tipo tipo tú los primeros salen los los buenos y luego se va siendo según las marcas y esto se suele hacer más más que nada porque dicen es yo creo que no sé si tiene mucha mucha lógica que según vas corriendo sobre todo en debajo en en el metro según más saliendo caro son dos sólo son son doscientos participantes que los que salen primero se benefician porque a esos siete mil metros van a estar más originados que cuando salgan los últimos que ya está el el el aire está mucho más

Voz 11 16:11 no puede ser pues yo ahí ya me pierdo en esa en en eso pero es volumen muy grandes o sea los túneles tienen una amplitud gigante yo creo que la gente está pensando en el metro de Londres que tienen unos túneles

Voz 1907 16:27 muy antiguo y claro que has hecho más esto es

Voz 11 16:29 vamos es muy grande rollo Bilbao a ver si me entiendes pues en que se va a levantar riéndose va levantando

Voz 1522 16:35 yo ese esa pólvora da un pequeño polvillo se mete entre

Voz 11 16:39 no hay polvo en el metro de Bilbao Aitor vamos a ver qué

Voz 1907 16:42 yo defiendo mucho el metro de Bilbao pero vamos a ver que no hay polvo en un vagón de metro o en un en un túnel

Voz 11 16:48 de verdad que hicimos la prueba técnica lo traía yo me quedé yo nunca había bajado no huele debajo de la ría no hay nada es suciedad no da la sensación de iluminación es tal hay unas filtraciones de agua que las tienen canalizadas por temas de seguridad porque tiene que salir del agua por alguna parte osea yo me quedé realmente

Voz 1907 17:09 bueno ya bajara a comprobarlo si te deja tu que has estado ahí yo por ejemplo está un par de veces y la verdad que no tenía que haber muchas veces el el

Voz 17 17:17 polvo igual el ambiente poquito

Voz 16 17:20 tóxico no quiero deciros aquí decirlo para ver si hay polvo pues sin alterar el ambiente siempre te deja como es esa Gordillo como es verdad que no lo tuve y estuvimos un rato de dos ganó nada media horita hace frío a ratos es como raro eso es curioso y a la vez está bien

Voz 1907 17:36 como otro toque que le da la carrera saliente no de repente un rosario

Voz 16 17:39 esa pero tampoco son corrientes así fuertes pero sí que es verdad que de repente sientes como calorcito eso que antes queden iría a una de estas para el ni su ese fresquito que justo necesidades está bien está bien esas sensaciones

Voz 8 17:51 vale estamos hablando de la noche del veinticinco al veintiséis de marzo esto es de un domingo lunes sí

Voz 1907 17:56 qué pasa John me ha contado Aitor pasa el vagón escoba como el coche escoba cuando acaba una carrera ciclista no editor lo que hacen es comprobar claro que no hay nadie en eso ya son punto

Voz 11 18:05 protocolos de seguridad de metro que igual Susana te puede explicar mejor que que al final asegurar que no haya nadie ahí para que pues dé comienzo

Voz 1907 18:12 sea lo que sea hace Susana es cierra el metro ya no puede entrar nadie más ya no circula más trenes y un ultimo digamos que comprueba el recorrido que está todo limpio que no hay nada y entonces comienza la carrera

Voz 10 18:21 correcto eso es el domingo tener en cuenta que el domingo el servicio de metro termina más a menos sobre las once de la noche dependiendo de las estaciones una vez que ya hemos verificado efectivamente que todo el trazado ya está limpio se deja un tren en la estación de ansia que es como comentaba antes Aitor el que luego eran va a cargar a todos los participantes para llevarlos hasta la estación de

Voz 4 18:39 no iba iba a las dos de la mañana de este domingo en Bilbao que porque si ya una tarde de domingo en Bilbao

Voz 8 18:46 si no juego al Atleti es digamos la gente es ese ese recoge ya me pensando lo que la aguarda el día siguiente hay algo preparado

Voz 11 18:54 bueno sí nosotros vamos a realizar una serie de eventos por por la tarde en la propia estación de ansiedad para dinamizar un poco ese día hay la carrera y a su vez que los participantes vayan llegando a recoger sus inscripciones sus bolsas sus sus por la tarde no por la tarde a las dos de la mañana algo ya o no a las dos de la mañana cuando lleguen ansioso es estar a la gente de la organización el público familiar eso lo que sea que que que haya tenido paciencia ya haya estado allí esperando como valientes pero en principio no es el objetivo de la carrera que haya público porque no pueden bajar abajo abajo van a bajar los participantes por eso pues vamos a dar bastante importancia a todas las grabaciones que vamos a efectuar durante la carrera para luego hay un post documental lo o un claro

Voz 1907 19:45 pues no hay toro está ya no no hay caso

Voz 11 19:48 el arte para esta no para documental

Voz 1907 19:50 yo no sé para sujetar sujetarla pértiga lo que necesites no claro

Voz 11 19:53 por eso hemos está hecho además vosotros aquí del medio sois unos becarios perfectos

Voz 1522 19:58 creo que sí la tiene estipula que puede hacer el primero en este caso irá ya

Voz 11 20:04 si tiempo prevé que puedo hacer el el último participante creemos que hasta casi la hora puede haber gente que tarde en hacerlo prácticamente una hora o incluso algo más no hay una hora limites salvo salvo la salida del metro de la mañana pero bueno en principio un ahorita hay poco yo creo que será el tiempo del último entonces teniendo en cuenta que salen en grupos de de de veinte personas con los intervalos y tal pues bueno barajamos que puede ser entre entre dos horas dos horas y media el total mira eh el tío

Voz 16 20:38 que encima Martín con lo hacen más o menos más o menos pues no lo sé porque yo también justo casualidades el fin de semana

Voz 1907 20:42 en el Europeo más cerró entonces intentaremos dar el callo al yo al doscientos por cien de lo que salga ya no sé pero se hombre pues yo ocho kilómetros vamos a redondear a un ritmo de BA lanzarlo tres cuarenta y cinco después del fin de que me espera espero espero que muy bien pantalón largo corto vas a llevar Tito y manga larga o corta pues estoy pensando viendo sólo del calor las corrientes y tal y quizás un tirante y manguitos así si hace calor bajas bajo y cuando hace fresquito para arriba te vas a sumar a frontal por si acaso eh

Voz 16 21:16 que luego a la Notre Dame cuando Soler a las seis de la mañana afronta el acuerdo cuando voy a quizás ha habido casos que no hemos visto nada pero

Voz 20 21:23 bueno bueno esperamos esos registros esas marcas Susana si ellos los deseos libera un dorsal no os llamáis que tenemos una larga lista de gente deseando participar en la carrera vale anotamos Martíns te queda algo por ahí

Voz 1522 21:37 que es una carrera súper novedosa que hay que darle facilidades a esta oleada de de deportistas que se han sumado a este deporte y que este tipo de iniciativas pues va bien que la gente no agua cubriendo siempre las mismas Carredas vimos lugares está carrera pues viene perfecta el único decirle a sus en aquesta ojalá sea la primera edición y que no sea la última

Voz 8 21:56 ojalá tú que conoces todo el mundo cuál es el metro más Andra oso que has conocido

Voz 1522 22:03 bueno peor que pueden ser Andrea José pero al final son son bellos ejemplos metro Dechy de Chicago es es mucho uno porque tan tan de pronto estás abajo en

Voz 21 22:14 en debajo que

Voz 1522 22:17 que sale y está porque los edificios no se puede ver también las películas en las pymes próximo Ward si hubiese alguna película de Chicago pues se puede apreciar yo

Voz 1907 22:25 he viajado tanto John pero si te diré uno que tiene son cuando mucho encanto pero que que es el del Cairo atención al metro de El Cairo no digo más buscado en Youtube dicen no me lo puedo decir nada más