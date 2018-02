Cómo entrenar en pista

Voz 1 00:00 espacio patrocinado por Murgui con tu educador físico personal

Voz 2 00:24 continuamos en SER Runner

Voz 3 00:26 y lo hacemos saludando a Fernando Suances llega desde muy con llega para tener a raya a todos nuestros oyentes que no se me dan un pelo cada vez que llega o la Fernando buenas hola muy buenas tardes bueno por lo que nos van diciendo bueno algunos tienen dudas para empezar sobre Sacyr líos es normal porque hay mucha carga de trabajo Hinault todo el mundo entiende los pdf igual este hablando por mí pero pero básicamente nos tienen que dar la idea de que estamos ganando calidad en nuestros entrenamientos si estamos también sabiendo sobre todo en qué nivel estamos para para a partir de ahí marcarnos objetivos hoy Fernando dicen los que saben que las series es donde un entrenamiento ganan calidad donde un runner un corredor va buscando nuevas sensaciones se aleja del trote coche enero en el que se siente más cómodo de ese trote constante ir bueno pues tiene que exigir más a su cuerpo y es precisamente de lo que queremos hablar hoy de series series no si no recuerdo mal no es decías hace quince días de cuatrocientos metros no para esto lo lo recomiendas hacer en pista

Voz 4 01:24 pues bueno ya nos vamos si íbamos a orientar no un poquito en la pista a darles un poquito de formación de pues como a hacer este tipo de series equipo primer entrenamiento en el que el esfuerzo posea simplemente de un seis pero bueno que el objetivo sea terminar el entrenamiento

Voz 3 01:38 lo que nadie empiece la series en calentar eso es

Voz 4 01:41 que hay que hidratarse bien a lo largo del día antes de realizar el test treinta mil litros de agua por kilogramo de peso corporal e a lo largo del día beber un poquito pasa así

Voz 3 01:50 treinta kilos dos litros no

Voz 4 01:51 si te porteros XXI dos litros y en eso es luego a haríamos un calentamiento de veinte minutos intentar ir a pistas que tengan al lado un poquito de hierba ahí siempre recomendamos pues bueno que los calentamientos en las vueltas a la calmas hagan en en hierba para proteger un poquito los impactos en las articulaciones

Voz 3 02:10 cómo va a cómo funciona esto de las series cada cuánto tenemos que hacer una cuantas tenemos que hacer cuánto tiempo tenemos que emplean

Voz 4 02:15 bueno pues hemos preparado dos series de cuatro repeticiones de cuatrocientos con dos minutos de descanso pasivo y la macro pausa de cinco minutos también

Voz 3 02:29 en esas pausas que a veces nóminas macro pausas que tenemos que hacer

Voz 4 02:34 pues bueno ahí hidratar no si recuperarnos al final en ese tiempo es innecesario para puedes llevar la siguiente repetición a buen término no nos hemos dado un tiempo de recuperación como oportuno indudablemente las siguientes tras como muy cansado y no serás capaz de acabar las repeticiones que tendrías que realizan quién tenga un poquito más de experiencia pues realizara su rutina habitual estiramientos movilidad articular sus progresivos también recomendamos a para acoger un poquito más de nivel pues bueno pues que ese que tengan otras zapatillas un poquito más ligeras a las que se utilizan para para rodar para los calentamientos ya aquí para hacer con un poquito más de calidad pero bueno nos ponemos unas tapas días que pese menos e indudablemente esto va a ser algo muy significativo en los tiempos que tardemos en realizar la serie

Voz 1951 03:26 las series son para todos Fernando pues hombre

Voz 4 03:28 si al final se se pueden realizar teniendo un poquito de experiencia ya habiendo metido primero unos métodos continuos unos variables pues un poquito más adelante se pueden meter este tipo de entrenamientos

Voz 1951 03:41 Nos mejoran el rendimiento o nuestra capacidad e en todos los en todos los tipos de competiciones solamente ocurre con algunas distancias

Voz 4 03:49 no bueno al final luego dependiendo en la zona en la que tú estés trabajando ese tipo de serios obtendrán unos beneficios otros

Voz 3 03:56 yo he escuchado a más de uno que que cuando quiere dar el salto de de bueno pues de de un gran más o menos aficionado pero que le tiene contento adelgazado unos kilos pero pero quiere mejorar la calidad hay un periodo también de de frustración cuando da el salto a las series es decir que nadie se preocupe si si desde el principio no no encuentra sensaciones no no disfruta como disfrutaba antes

Voz 4 04:14 bueno lo eh yo creo que lo que pasa es que igual al empezar a hacer los tienen una experiencia mala de porque no saben realizar un ritmo como continuo aquí ya habíamos dado somos hemos dejado colgadas unas pautas en el que se supone que la pista atletismo mide cuatrocientos metros ya hay cuatro parciales de cien metros con lo cual recomendamos que hay que llevar un cronómetro hay que estar mirando el reloj cada cien metros que está toda aquí puesto

Voz 3 04:38 los papeles de Fernando Verónica que recordamos están colgados en

Voz 1951 04:41 en la web ya son los papeles de SER Runner porque esto es lo bueno del conocimiento que si es compartido llega mucha más gente

Voz 5 04:48 que nadie espere entrar en los papeles de

Voz 3 04:50 de Fernando o de SER Runner ya la primera es decir

Voz 5 04:53 en aquel leerse lo viene de ahí no pueden letrista pequeño

Voz 1951 04:55 sí hay letra pequeña pero no es de estos que pone m punto a punto bueno vamos a dejarlo ahí Fernando seguimos con estos papeles de Fernando como lo está catalogado John como concluimos este este entrenamiento estas series

Voz 4 05:08 pues bueno se trata de con el cronómetro llevar los parciales de cada cien para que la serie pues haga a un ritmo constante hemos puesto un esfuerzo seis con lo cual eso es lo que tienes que tener en cuenta que no es una exigencia de un nueve diez sino se trata de el entrenamiento que esas series de cuatrocientos las sagas cómodo y lo importante es que estoy mirando cada cien el reloj es es como el objetivo

Voz 1951 05:29 ahí a quién le puede suponer una distracción a la hora de rendir le digo no sé si puede ser un buen consejo que él no si vemos un acompañante por ejemplo para que nos ayude con los tiempos no

Voz 4 05:40 en directamente el reloj Alemany venga eso es también ha aportado una tabla de ritmos con lo cual tú eliges un ritmo por ejemplo para cuatro diez cada cien sería veinticinco segundos con lo cual al empezar la serie cada vez que pasa el cien miraría el reloj compruebas que son veinticinco segundos cuando vas por los doscientos metros vuelves a mirar el reloj compruebas de que son cincuenta segundos ya si das un poquito más rápido un poquito más lento ajustan dote ya en cada uno de esos parciales

Voz 1951 06:07 lo importante siempre tener muy en cuenta los puntos de control porque sino no valen de nada estos entrenamientos

Voz 4 06:11 eso es para eso hemos ido una pista en el que ya tenemos regula dar las distancias y entonces pues bueno nuestro al final son Matemáticas entonces pues con ese reloj y también facilita la cabal la serie al ritmo que que que se había puesto como objetivo

Voz 1951 06:25 de la pista por cierto importante yo creo que la mayoría de ciudades habló del caso por ejemplo de Bilbao hay polideportivos municipales en los que cuentan con pista de atletismo que se pueden alquilar por horas y a los que se puede acudir sin ningún tipo de problema quizá ya quién no sé en su localidad Fernando no disponga de una pista de atletismo sí Se trata de una zona digamos de asfalto podríamos hacerlo más o menos si medimos la distancia como una alternativa a la pista au siempre que era la pista

Voz 4 06:52 no en este caso hemos elegido pista lleva a la pista sino sería otro tipo como de entrenamiento se utilizaría un GPS hemos dicho que en una pista de tenis marcado que no se utiliza GPS porque da un error de de diez segundos cada kilómetro por eso utilizamos como un cronómetro y estamos en la pista por ejemplo en la pista del ello a tienes Yerba alrededor de cada una de las calles y además es gratuita con lo cual se podría ir allí a entrenarnos una pista que que el en este como en buenas condiciones pero bueno si te permite que no tienes que pagar como una entrada

Voz 6 07:21 tiene una meta deportiva o quieres mejorar tu salud el educador físico con está a tu lado te ayudamos a lograr el objetivo