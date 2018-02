Hoy corremos en… Castellón

Voz 1 00:00 hada

Voz 1951 00:21 y como cada semana despedimos el programa con una cita inminente que se lleva a cabo este mismo fin de semana en esta ocasión nos fijamos en el domingo día cuatro es el Día Mundial contra el Cáncer es la lucha de muchos y también la lucha del Running por ejemplo con la segunda Marcha contra el Cáncer que se va a celebrar este domingo en Castellón organiza la Asociación Española contra el Cáncer y también al frente de esa organización saludamos a Luis Atsuara o la Luis muy buenas hola buenas tardes vosotros que organizáis unas cuantas carreras en la zona de la Comunidad Valenciana que también estáis en esta marcha que este fin de semana que ha preparado para la gente de Castellón

Voz 4 00:56 bueno la verdad es más que más que carreras como Ditroi puso una marcha no es nada marcha solidaria para para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer es el Día Mundial del Cáncer Ellos nos piden ayuda nosotros somos más especialistas pues en el tema de de carreras Errani y entonces pues lo que hacemos es ayudarles a montar un poquito todo el gran infraestructura ellos van desde la Plaza Mayor nivel ven el noventa y tantos por cien son mujeres muy sensibilizada con este tema y entonces lo que hacemos es un punto de fiesta que quiera correr correrá como el año pasado fueron trotando corriendo algunos han y volvieron los demás van andando rápido llegan a la Plaza Mayor y allí les hacemos implícitas avituallamiento los a una camiseta conmemorativa en fin un poquito de fiesta para todos

Voz 1951 01:36 la inscripción Luis que cuesta seis euros o diez esas dos opciones y luego esa otra opción de colaborar como siempre que se trata de una prueba solidaria la denominada Fila cero

Voz 4 01:47 correcto eso ya lo haces todo como es el cien por cien de ingresos para ellos entonces para el cáncer lo que hacen aquí es sí creo que han ofrecido los seis euros con la camiseta el agua el Lábaro dadas quedamos de turrón no es en la meta en fin todas esas cosas van inglés hay ido creo que después han añadido tal y por eso hacen mi partido para el que quiera colaborar lo más

Voz 1951 02:11 vale la propia Asociación Madrileña

Voz 4 02:13 nada frente al hospital donde tienen la sede a toda la gente a apuntarse

Voz 1951 02:17 distancia tres mil setecientos metros lo decíamos se Luis hace un instante no competitiva de lo que se trata es de Bono volcarse con toda esa gente que que sufre el cáncer recaudar el mayor dinero posible para luchar contra esta enfermedad pero al fin y al cabo es una bueno un día deportivo no que es de lo que se trata

Voz 4 02:34 el día de cocido de alegría yo creo que es muy bonito una marea de cuatro mil personas solas Cristian allí todas andando hacia vivieron y volviendo y cuantos otros pues es muy bonito también pasó puesto desde el primer momento los tres cuatro nuestra ayuda para que salga bien que que disfruten nosotros les pondremos un arco pondremos hay un reloj cualquiera a ver cuánto tarda mira ha habido en fin haremos un poquito todo para que sea el mejor posible vamos a meter en la tribuna pues las autoridades siguen también comenzaba otra cosa bien discurso leído el Día Mundial del Cáncer ahí hay un speaker también en fin hemos hecho todo de todo para que la cosa asamblearia

Voz 1951 03:10 vamos a ver fiesta insistimos domingo a partir de las once de la mañana Luis como es Castellón para correr ya no de cara a esta prueba sino en general para la para la gente que quizá otro fin de semana se anime a darse una vuelta por allí

Voz 4 03:21 y de gravemente tenemos tantas pruebas dos semanas que esto es tremendo no porque yo todas las semanas que ha habido una fiebre del running que que estaba pues en toda la provincia hay muchísimas carreras muchas son tipo marchas solidarias como esta el muchos anti la usar Belladonna la Cursa del cáncer todas estas cosas contribuyen también a la de nuevo hay gente que a lo mejor pues tienen iba a correr pues al ser marcha no competitiva pues la gente pues apunta disfrutan yo creo que va a ser un acto muy bonito ello está muy a superar las cifras del año pasado el año pasado creo que exhibir una cosa así creo que están superando y a esa cifra este año por lo tanto su objetivo superan los cuatrocientos personas ese día pues por lo que me han dicho yo te digo estamos todos los días después ya boletines moviendo no hay una web también la vuelta ruinas com punto es pues si alguien quiere apuntarse porque hay mucha gente de fuera Kevin atreve a colaborar con este acto he visto gente pues de Valencia hay muchos pueblos de la provincia que se ha colado es difícilmente ya te digo en la doctor clara en España contra el cáncer alivie también metía recoge en la camiseta lo recogen todo preparado preparados para lo mismo

Voz 1951 04:27 qué hacer frío Luis se va a hacer buen tiempo

Voz 4 04:29 yo creo que ese día basado un día estupendo yo era hoy y mañana ver torciendo el año pasado escogió la tormenta faltando a la carrera una tormenta impresionantes de todos ellos pudimos hacerla todos lo tanto que hay quien confía en que sea un día bonito que que que la gente lo pase

Voz 1951 04:47 me quedaba Luis con un dato que me apuntabas al al inicio de gran mayoría de mujeres que está bien que obviamente es un problema que quizás sensibilizar más a las mujeres sobre todo por el movimiento en torno al cáncer de mama pero toca un tirón de orejas también a los chicos no

Voz 4 05:01 sí es importante porque yo estoy todo aquello que cada vez está mirando es aquí más que que hacer son todos los tipos de cáncer de canjes y aquí lo que se busca esto sí que es verdad que las mujeres son son mayoría yo creo que que a lo mejor pues no sé a lo mejor igual he dicho mucho todas ellas porque tensión nombre y un ochenta habitantes por mujeres pero pero alambres es yo estando cada año más con coranes iban con la pareja no sé yo he visto mucha gente también que se está apuntando a pocos tantos yo concibo que es al final pues día que sean unos ocho mil peso que estén desde todos los hombres y mujeres que les puede donde no

Voz 1951 05:36 dicho para él domingo va a ser una fiesta a partir de las once de la mañana en pleno centro de Castellón segunda Marcha contra el Cáncer distancia de tres mil setecientos metros una prueba no competitiva pero insistimos si quieren hacer la corriendo también pueden por supuesto durante todo el fin de semana todavía las inscripciones abiertas viernes sábado y el mismo domingo por la mañana en la zona de la salida de la meta en la Plaza Mayor de Castellón y on line en runners home punto es Luis Alonso hará que vaya bien la prueba de muchas gracias

Voz 4 06:03 gracias a vosotros

Voz 1509 06:15 Imaz este fin de semana de mucho frío en casi cualquier parte de la Península en Extremadura sexto Trail cumbres urbanas este domingo a las nueve de la mañana en camino morisco provincia de Cáceres tres recorridos todos obviamente por montaña el Trail en sí XXXIII kilómetros dos mil positivo el de King hay ochocientos de desnivel y el más corto cinco kilómetros sólo doscientos metros de desnivel y una combinada para aquellos a los que os gusta también la bici saltamos a Galicia duodécimo duatlón cros Concello de Poio en Pontevedra este domingo a las once de la mañana primer tramo de seis kilómetros segundo sobre ruedas de veintiuno para terminar tres kilómetros más de cross

