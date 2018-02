SER Deportivos Cuenca (05/02/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 3 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca la vigésimo cuarta jornada de Tercera nos deja la suspensión por culpa de la nieve del Conquense Quintanar que se tenía que haber disputado ayer a las doce en la Fuensanta también se suspendieron otros dos partidos el Socuéllamos Villacañas Mora Azuqueca el resto de la jornada sí que se pudo jugar con un partido menos el Conquense cae a la cuarta posición adelantado por el Guadalajara que se impuso al Villarrobledo por dos goles uno El Conquense es cuarto con cuarenta y tres puntos a uno del tercero el Guadalajara a cinco del segundo el Villarrobledo ya cinco Socuéllamos que es el líder pese a tener también un partido menos la nieve no afecto a la disputa de la jornada Asobal que se jugó el sábado en el regreso a la competición de la liga doméstica el Ciudad Encantada sumó un empate en Puente Genil un empate amargo ya que los conquenses ganaban de cinco a falta de cinco minutos para el final al final empate a veintinueve y el Ciudad Encantada que queda séptimo con diecinueve puntos la semana que viene reciben el GAL al Ademar León será apunten el sábado a las cinco de la tarde además del partido de la Balompédica la nieve también ha obligado a suspender el Conquense femenino que tenía que viajar a visitar al Fuensalida y tampoco pudo jugarse el partido del Club Baloncesto Cuenca Femenino que tenía que jugar la nieve no afecto al desplazamiento del San José Obrero que viajaba Seseña empató a dos el equipo conquense al que le faltó suerte un gol en propia puerta en el tiempo de descuento le privó de una necesaria victoria también perdió el Ciudad de Cuenca los juveniles del Conquense llevaban catorce jornadas sin perder cayeron el sábado en casa del Albacete B Juvenil por dos goles a uno en balonmano Ciudad Encantada B ganó veintiséis dieciocho

Voz 4 02:30 al balonmano Sonseca mientras que los juveniles

cuarto de todo esto vamos a hablar aquí en Ser Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde arrancamos

Voz 4 06:02 la nieve obligó ayer a suspender el Conquense Quintanar hora y media antes de las doce de la mañana hora programada para el inicio del partido el colegiado tomó la decisión

Voz 3 06:14 para conocer en estos próximos minutos la cronología

Voz 4 06:17 esa suspensión cuando hoy por qué se decidió cuando se puede jugar ese Conquense Quintanar tenemos al teléfono al presidente del conquense Luis San Juan Luis qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 10 06:27 qué tal muy buenas tardes

Voz 4 06:28 cómo fue la cronología de la suspensión del partido como fue la jornada de ayer domingo por la mañana

Voz 11 06:35 bueno pues fue todo un poco precipitado e todos sabemos que cayó una buena nevada eh sólo la anoche eh

Voz 10 06:44 estamos todos más o menos avisado de que había muchas posibilidades de que nevará que al día siguiente tuviéramos problemas iba al principio de la mañana son las nueve de la mañana ya empezamos a contactar los dos clubs para empezar a hablar de de pues eso te la posible suspensión o de o de evitar riesgos innecesarios

Voz 4 07:05 de quién parte la la iniciativa haré que ponerse en contacto con el otro club

Voz 10 07:09 bueno en principio me llama el presidente el Quintanar prontito a nueve de la mañana para decirme que que ellos tenían verdaderos problemas para poder circular así a así a Cuenca con el autobús Si bueno pero empezamos a a aplicar en que si realmente era totalmente necesario eh eh hacerles venida a Cuenca si al final en la Fuensanta igual no se podía no se iba a jugar el partido

Voz 4 07:38 Luis desde que entonados informan que tenían problemas para que jugadores del Quintanar llegasen al propio pueblo de Quintanar para iniciar la expedición a Cuenca

Voz 10 07:48 sí bueno eso es un uno de los datos más que que se barajan que ellos mismos tenían problemas de otros jugadores que no podían no podía llegar a aclarar y por consiguiente no podían venir a Cuenca es otro de los problemas añadidos más que ellos tenían y que nosotros eh

Voz 11 08:06 o como jurista una humildad

Voz 10 08:08 E intentamos eh entenderlo oí ayudarle estamos a final somos dos plus de de la provincia nosotros tenemos una muy buena relación con con el presidente el indagar eh bueno pues eh desde tres Conquense lo que hicimos es lo que creo que sería rehacer en estos casos e intentar ayudar e a un club amigo un club de de nuestra provincia

Voz 4 08:35 ese porque la Balompédica podrías eh haberse puesto rápidamente a limpiar toda la nieve del terreno de juego y el partido se podría haber disputado

Voz 10 08:44 bueno vamos a ver en principio yo estoy seguro que igual que hicimos nosotros eso también estoy seguro que Rafal presidente el Guindalera muy sector de la misma manera nosotros desde que entramos eh la directiva hace un año y medio ya aproximadamente tenemos a degradar una muy buena relación con ellos yo estoy seguro igual que lo hicimos nosotros ellos hubiesen hecho seguramente

Voz 4 09:05 en cualquier caso la decisión final de suspender el partido corresponde al colegiado toma la decisión pues casi hora y media antes del inicio del partido como fueron las reuniones con la con el colegiado

Voz 10 09:15 pues nada no la reunión con el que ha dado fue eh en principio eh evitar eh siempre eh que Quintanar se tendrá que desplazar para que al filial eh se suspendiera el partido de esta manera eh evitarle también a Quintanar que estuviera que que Catalunya ningún dinero innecesario el consiguiente peligro que pueda tener en la carretera digamos que que con una circulación eh que se podría hacer pero hubo con cierto peligro entonces por evitar todo eso es lo que estamos haciendo es eh en en todo momento estar en contacto el presidente que hay yo mismo para que ellos eh de alguna manera no tuvieran que venir a Cuenca que es hacía lo que sí hizo lo que hicimos fue que insistirá a los los chicos que tenían creo que era de Albacete y La Roda creo recordar no fuera la que encarar evitamos un problema yo otro problema que equiparar en Si eh dinero

Voz 11 10:12 al instar de la Fuensanta agua Cuenca para luego o no para no

Voz 10 10:17 no practicar el partido el que yo creo que al final bueno el único problema que hacemos ahora es meramente buscar una fecha para que los dos clubs eh no vengo poco bien que que bueno que sea lo que Dios quiera

Voz 4 10:29 cuando se puede poner ese partido porque fechas en el calendario y muchas no hay

Voz 10 10:34 bueno ahora en este sentido está trabajando ahora al cuerpo técnico para para ver cómo cómo les podría venir bien yo entiendo que que los dos cruce iban a poner de acuerdo sido si eh en una fecha que más vinos venga a los dos eh bueno sin descartar que parece ser después de estas pruebas de luz que se están haciendo La Fuensanta que que se podía hacer eh sería increíble impartido ya con luz artificial pero tiene partido con luz artificial en el Estadio Municipal de La Fuensanta eh derbi como el Conquense quitará sería pues sería sería bonito no engañar

Voz 4 11:12 ahora te pregunto por esa posibilidad e había barajado la opción de jugar en Semana Santa quizá Jueves Santo aunque esta semana juega la selección de Castilla La Mancha por ejemplo juega el viernes y probablemente convocará jugadores de la Balompédica o jugar el sábado santo quizá

Voz 10 11:26 claro que ahora mismo en tengamos abrazar muchísimas posibilidades ahora si no te puedo decir mi mil me voy a adelantar porque eh seguramente lo que lo que te diga en en equivoque ahora sí que es el momento de de de tranquilidad de mirar las fechas bien de de hablar los dos Go llegar el buen entendimiento que estoy seguro que el que seguro

Voz 4 11:46 bueno la vida en el otro orden de cosas lo que yo me comentabas el otro día se aprobaron las torretas de la luz una de ellas eso significa el presidente que va a haber lucen artificial en La Fuensanta o es un llamamiento a ver si lo escuchó al Ayuntamiento

Voz 10 11:59 no no no yo el Ayuntamiento me consta que de parte del Ayuntamiento están haciendo lo imposible para poder eh tanto Luis como como ya sabemos que han empezado las obras y por lo menos ya están eh adjudicada para que va o el tema de la Fuensanta se mejore seis e hice arregle en la medida que sea lo posible el tema era luz eh después de las pruebas que regresaron a todavía nos da un atisbo de de de de poder solucionar el problema tan tan querido y solicitado por los socios de la Balompédica que podamos jugar eh con luz artificial la prueba hicieron fue una mera prueba pero Food voy muy satisfactoria en principio eh dentro de una semana para aprobó poder probar e las cuatro torres bueno yo técnicamente no entiendo mucho de de de lo que falta todavía por por poder solucionar pero sí que parece ser que el problema grave que había que parece ser que gravísimo ahora nos lo es no lo es tanto con todo sólo la voluntad del Ayuntamiento que desde sí quiero agradecerles el trabajo que están haciendo pues e intentar solucionarlo para que eh en este conquense aparte de puede jugar por las tardes pues también hay digo pueda solicitar partido están tan importantes como lo queremos hacer ya hemos hablado con la Federación de trae la sub-veintiuno a Cuenca

Voz 13 13:25 es una de nuestras mayores

Voz 10 13:28 peticiones para poder albergar un partido de esas características en una ciudad como Cuenca que creo que se lo merece mucho

Voz 4 13:34 Luis eh el proyecto de remodelación de la Fuensanta está escrito aprobado adjudicadas las obras una empresa que las va a realizar en ese proyecto no estaba en la iluminación artificial entiendo por tanto que esto es un nuevo proyecto una nueva idea que estaría fuera de ese proyecto de remodelación de las obras pues que ha cambiado algo

Voz 10 13:53 no han recibido de lo que hay es una conductora hay un juicio el eh luego el Ayuntamiento no yo exactamente los términos no los conozco pero le a volver un poco de oídas del caso es que el Ayuntamiento gana gana este juicio Il eh condenan a la parte de la empresa

Voz 4 14:09 a la empresa que construyó finalmente las obras si es

Voz 10 14:13 esto que restableciera eh la iluminación o parte de la iluminación del estadio de La Fuensanta esto es un poco de suerte que hemos tenido en lo que engañar el importe eh este juicio muchos de nosotros no sabíamos eh cuando iba a ocurrir ha ocurrido camine ahora digamos que hemos visto la luz y nunca mejor dicho ID y desde desde esta eh desde esta digamos decisión del juez lo que sí ha hecho es que eh se ha acelerado en poco más el que en la propia luz de la Fuensanta pues se activará en todos los sentidos en principio sin sin la la sin sin lanzaba las campanas al vuelo porque vamos a ese luego se impresa al Allen problemas que que no conocíamos au problemas técnicos que que que son ajenas a nuestra voluntad pero parece ser parece ser que sí que va a poder tener en principio en unos meses e la propia Fuensanta luz artificial

Voz 4 15:12 debido a todo esto el problema originario por el que no se puso la luz será el coste económico que suponía eh pagarle a la eléctrica la conexión que era un montón de no voy a hablar de memoria pero en un montón de amplio y que nadie quería hacerse cargo eso ya se ha solucionado también entiendo

Voz 10 15:28 teniendo que estas cosas son las que están bien a solucionar el Ayuntamiento ahora mismo digamos que hay como dos problemas uno es que el jugador haga alzada al Ayuntamiento San la empresa ha puesto todos los elementos que tenía que poner para que la luz eh podía ser eh efectiva siempre y cuando este esta Ignacio famoso que es hasta Olano y ahora bien eh Lobo indicó que el Ayuntamiento pues negociará con con la eléctrica para que ese enganche pues se pueda realizar yo estoy seguro que estoy segurísimo que la alineamiento de una Gerena solucionar los problemas ten hijos de de E D de aparatos eléctricos que faltaban creo recordar en las torres

Voz 13 16:08 que son elementos como bueno pues no sé

Voz 10 16:11 que son eh para temas temas eh electrónicos durante su tienen eso que ya están puestos luego el tema de de de enchufar losas la red eléctrica yo entiendo y estoy seguro que pocos de la madre ningún problema

Voz 11 16:25 para e intentarlo

Voz 10 16:27 vamos pienso que esto

Voz 4 16:29 dos esperamos esa posibilidad de que el estadio de La Fuensanta años ha vuelvo a recuperar la luz artificial los San Juan presidente del Conquense no te molestamos más gracias por tu tiempo

Voz 10 16:40 Chava a vosotros muchísimas gracias pues toca

Voz 4 16:43 a esperar acontecimientos la nieve que no sólo afecto al partido de la Balompédica al primer equipo también afectó al Conquense femenino su partido se tuvo que suspender tenían que viajar para visitar al Fuensalida y las chicas del Conquense femenino no pudieron viajar tampoco se pudo jugar un partido de baloncesto el del Club Baloncesto Cuenca Femenino que tenía que jugar en Talavera tenemos por ahí al entrenador de las chicas Alberto Almodóvar Alberto qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 13 17:10 para las Talavera tenístico

Voz 4 17:12 salir de Conca las siete y media del domingo por la mañana no estaba en las carreteras para viajar

Voz 13 17:18 no no lo estaba no era ese el pásalo polacos por Cabrejas cero hablando con la Guardia Civil con el conductor de autobús decidimos que que lo mejor era que lo más es verdad que que luego Bogotá debajo pero la última estoy cumplirá ellas y luego se vio que los de incluso partes del tablero yemas de lo estaban cerradas la tarde entonces bueno pues ya a una federación yo lo hago con Talavera ahí tome una decisión eh

Voz 4 17:45 me imagino que por eso aparte tampoco ningún problema no entendible

Voz 13 17:48 no sin problema no no hubo ningún problema ni por parte de la Federación de uvas desde el otro equipo porque son cosas que no son ajenas a nosotros sí que que son equiparables

Voz 4 17:56 porque tampoco es cuestión de jugársela en la carretera no

Voz 13 18:00 eso siempre estará claro y aún no es el único partido el otro partido de la jornada me iban

Voz 4 18:04 si bien defendido

Voz 13 18:06 que por lo mismo no iba a dormir para allá y tuvo que dar la vuelta porque no podían dejar entonces bueno son las que eso lo entendí lo que

Voz 4 18:14 vosotros ni siquiera el mundo hacéis en el autobús no suspendido a finales de de algún gira aprobamos algún kilómetro ahora hay que buscar fechas que eso va a ser difícil

Voz 14 18:23 sí bueno ahora que vienes

Voz 13 18:26 tienen una vida muy libre las porque no hay competición al ser

Voz 10 18:28 Dani Bueno bus saber si logró lo puedo jugar

Voz 13 18:31 pero no fue Posadas bañar y sino pues a lo mejor nos tocará doblar algo fines me aguarda el partido estuvo eso es lo de menos no hay porque utrerano no no ser Diego y bueno para será cuando haya que jugar luso jugará ahí ya está buscaremos la mejor fiesta para los equipos y ya está

Voz 4 18:47 muchas gracias

Voz 21 22:25 mí

Voz 4 22:34 vamos ya con la Liga Asobal que volvía este pasado fin de semana con la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta y que nos deja un punto amargo para el Ciudad Encantada un punto que a priori puede ser bueno en la cancha de Puente Genil la Jiménez pero qué situándolo en contexto viviendo como los de lidió Jiménez desperdiciaron una ventaja de cinco goles a favor en los últimos cinco minutos pues no nos deja del todo buen sabor de boca y rape de cierra cómo estás buenas tardes

Voz 14 23:04 hola buenas tardes lo está pues con para quedarse comenzaba eh comenta como lo podemos explicar a la audiencia

Voz 4 23:11 apagón que sufrió el equipo del líder Jiménez en esos últimos cinco minutos

Voz 14 23:15 bueno yo creo que a hacer un análisis general hecho que tiene tres parlamentos otras partes bien diferenciadas la primera coincide con la primera mitad del partido en la que bueno pues eh estuvimos muy bien en ataque posicional marcado diecisiete goles lo cual es bueno pues son los guarismos muy importante pero tuvimos una endeblez defensiva en el sincero que nos costó otros diecisiete goles en contra lo cual es bueno pues unos un un tanteador muy reconocible para un equipo el nuestro en el que además tuvimos introducir un relevo con buen criterio la portería salió dirían que la verdad que firmó eh uno de los mejores partidos están cuenta luego eh una segunda parte que sería los veinticinco primeros minutos de la segunda mitad donde el equipo injusto era así ese sincero tras el paso por vestuarios se trabaja o mucho mejor eh y la verdad es que obligamos al rival hasta que es casi sin fundamento y seguimos sin cometer locuras eh en el apartado ofensivo eso nos permite yo eh bueno y abriendo brecha en el marcador hiriera esta tercera y última parte catastrófica de los de los cinco minutos finales con una ventaja de cinco goles que el balonmano la verdad es que bueno pues eh ser el cosas insospechadas como las que sucedió por ejemplo en Granollers a nuestro favor pero la vida a cinco cinco goles en cinco minutos eh bueno requiere una lectura ella a mi juicio tiene dos vertientes muy claras la primera endógena mirándonos a nosotros mismos porque hay que ser autocríticos eh hay una falta de lectura repetitiva como ya nos ha ocurrido en algunos partidos a la hora de cerrar fuera del sagaz e a la hora de interpretar una defensa abierta hacia el lo que no obstante opina Soler entonces ahí tuvimos muy serios problemas eh eh bueno pues no precipitando muchísimo además bueno pues tenemos el handicap de una vez que se que uno de los jugadores que mejor le esa situación este Sergio López está en el dique seco y luego a esas Unió e la animadversión arbitral que a mi juicio también fue decisiva digo creo que ninguna de salvo circunstancias de manera independiente pueden hacer que te tumbe un equipo cinco goles de ventaja pero la Junta como sucedió sí que no es bueno pues no llevó a La Ventana en más de de de de bueno de cómo se nos escapa ahí se nos escurre entre los dedos e esos riquísimos punto fuera de casa con lo que cuestan con lo que lo había trabajado el equipo

Voz 4 25:40 consigues hacer alguna lectura positiva del partido

Voz 14 25:43 sí sigo no evidentemente que el equipo es muy competitivo que a priori iba una cancha como la de Puente Genil más allá de que haya rendimientos en el equipo con Tano discutible no dejan de ser una plantilla e muy importante eh que fuera de casa es dificilísimo puntual bastar todo equilibrado pero claro como tú

Voz 10 26:02 muy bien dice situó al contexto diciendo lo que

Voz 14 26:04 Moss eh es es bueno pues casi digno de lamentar eh como bueno pues también algunas actuaciones individuales yo creo que la respuesta de en portería por aquello de que llevamos exigiendo crecimiento según va adquiriendo protagonismo en el en el escalafón de las categorías inferiores de la selección está allí iré el ayudar mucho a un a un equipo que va hacia él es complicado que arrimó al nivel de la primera vuelta luego tú tranquila hago yo creo que estuvieron sensacionales Thiago del su doble rol verdad ofensivo defensivo Hiru tras bueno pues siendo infalible desde los siete metros se apoyando mucho y bueno también eh Xavi encontró sensaciones que que había perdido la primera vuelta aunque buenos luego algunas precipitaciones irá más y creo que sí que parece uno más de la cuenta con los extremos yo creo que un equipo como el nuestro que tiene en el lanzamiento exterior en primera línea uno de sus principales baluartes junto con la conexión con el pivote hay que espabilar mucho más en la estreno porque la defensa rival van inducidos juego por ahí

Voz 4 27:03 irá un abrazo

Voz 14 27:06 me dieron placer como siempre

Voz 4 27:08 hay al entrenador del Ciudad Encantada Lidia Jiménez Lidia qué tal cómo estás buenas tardes hola buenas tardes qué explicación le das tú al partido de el sábado

Voz 22 27:18 bueno pues que hicimos una grandísima segunda parte para mí seguramente de la mejores sino la mejor de las de esta liga fuera de casa igual al final no ha complicado la vida y eso sí que muchos locos extraño pues la verdad es que te ganamos un punto no a un partido muy muy controlado oí no pensábamos que estaba ya hecho y al final pues no Josu un punto no

Voz 4 27:40 decepcionado por esos últimos minutos que echan al traste parte del trabajo aunque al final se consigue un punto

Voz 22 27:45 sí está claro que bueno que cuando ya lo que es tan claro hay que ver es qué equipo está jugando también que solvencia ahí defendiendo ha atacado bueno que que sino porque vimos triste no y eso habla de locales habla muy bien del equipo no lo que deja entrever estaba cabreada en el autobús eh esta sala del equipo de de lamenta que tenemos de ganar no y que fue un punto fuera de casa el equipo era consciente de que hayamos sido superiores Iker lo hayan haga escapar por los otros errores no que eso pues es lo que más duele no

Voz 4 28:18 analizando jugada casi por jugada de esos últimos cinco minutos cuál es la que más te duele de todo lo que se hizo en ese en ese tiempo

Voz 22 28:25 bueno creo que canción me tener una cuatro dos que sabíamos que podía pasar porque ya lo hicieron en el partido de cuenta o una serie de cosas eh quiero que las ciclos ya tienes tres Se juega muy bien que son el penalti a Colo el tiros y metro de Xavi aquí con la última acción de Xavi que juega el uno contra uno ahí pasa algo tan yo lo el pase me tiene que tenía que haber ejecutado lanzamiento seguidas así metro no creo que la además pues una falta en ataque que te puede pasar vale que te puede pasar Ikea o que la otra es una uno Un par un pase en pasivo en pasivos que bueno te puede pasar porque he levantado abrazo rápido tal bueno cansado quiero ese jugaron bien en ataque no jugamos bien pero a mí lo que más me dolió fue el que lo metieran cuatro horas de contrataque no creo que que hay equipos siguieron estuvo bien porque bueno es Fitch y ya no es cuestión de jugar no jugar es consciente de no quiere tenga partidos ha terminado y es cuestión de menta hay que bajar vale y creo que bueno Otegi Kun hizo puso daño no metió tres da que más otras el de Chispi que inicia el si pasa a él eh te pasa asistí el gol cuando aquel que es lo que más me dolió no que bueno del partido después porque lo que es que más que el que falla nunca hay que castigarlo porque yo creo que el fallo puede pasar puede pasar por la tensión los nervios el cansancio acumulado del partido en y bueno creo que en el Navas jugar vino que hayamos hablado o simplemente no verlo manda yo no me quito el máximo responsable de de cápsula bien se jugará mal por supuesto que sí pero es verdad que el defensivo fuera fue muy malo no muy muy muy muy malo esos cinco no porque si tuvo sigues que yo no metan gol en contrataque facil frene tienes el partido ganado no

Voz 4 30:06 lío crees que nos cuesta atacar defensas abiertas que sufrimos en esos tiempos de contra ese tipo de defensas

Voz 22 30:14 lo normal es que cuando uno cambia de sistema defensivo los pasa todos los equipos lo reconoce pero los ataques e tengan algún problema nos vamos a de pasar un montón de partido de cambiar el tema de excesivo está cansado pues hasta cataratas pues te puede costar Angola o dos sí es verdad que yo yo la hace nuestra es un alzamiento simplemente se limitó solo es Xavi que para hacer una buena parada de Hita paradón Marlene deberá que al meternos goles tan fáciles empiezan a Lucas en ataque no si yo creo que si nosotros hubiéramos jugado mal cómo jugamos esos últimos cinco minutos los doce minutos por querer meterle no meten de minuto Conti seis y seis Utah veintisiete y medio por cero de parcial y ya que eran tres minutos y medio e un es un resultado holgado cinco de cuatro goles no es el resultado desde los que uno puede pasar cualquier cosa no pero si debería pues el tipo que ha tenido cubano que lo que lo hemos trabajamos con atacar las yo creo que ya te digo las circunstancias del partido e invitaba a Pedro damos un punto com que nuestra malas mal ataque injusto lamenta de excesivo en los últimos cinco minutos lo condenó a Jones

Voz 4 31:23 así que no temes que a partir de ahora sea una constante de nuestros rivales no situarnos no ojalá ojalá

Voz 22 31:29 sí si eso fuera así a todo el mundo horaria no es sólo tan fácil porque bueno es el de la defensa no las de nuestros jugadores que son muy bajo rápido fuertes signos unos contra uno por espacio que que bueno que que eso no pueda hacer el buen toreo no determina como estos últimos seis cinco productor de puntería mil o Guadalajara lo que hago es un equipo que defiende más hemos habitualmente así no tenía agresiones pero creo que bueno que suele kilómetros les hemos ganado y también lo han intentado aquí Puente Genil lo hizo Gimme Tribune pase a la N creo que son partidos diferentes cada partido es diferente bueno esos cinco productos finales quitarlos yo me ocupa como lo digo sigue máximo repasar el máximo culpable porque si si el equipo porque yo no fui capaz de acertar con la tecla de los cuales están en ese momento o de que jugaran de jugar eh demanda otra cosa pero bueno creo que analizando cada jugada que pasó y cómo pasó creo que uno no que

Voz 14 32:30 que si a avisamos la jugada de penalti y la de Xavi

Voz 22 32:33 el tiro si meto sólo de lo que te puedo puedo desfilado jugadores eh yo que al pueblo retiré reflexivos que lo que ahí puede haber perdimos el partido el mundo en ataque

Voz 4 32:42 qué culpa de le pones a los árbitros de que se no se escapase la victoria

Voz 22 32:47 ya bueno está caliente pues el partido tampoco yo no simplemente dice que que en esos cinco minutos hayan podido también ellos errores y lo remite el único sigo diciendo es para mí la jugada es fundamental una jugada clave es un penalti se plantea con lo que jamás abogando de ya tres goles quiere libros que manual árbitro está a metro y medio que son pienso siempre digo que tiene que ver tienen tienen que pitar igual faltó dejando de diez perdiendo de diez empates en el marcador no creo que en este caso ellos pensaron que partió también estaba terminado nos dejado un poco si no fue decisivo por supuesto que no suben los otros al noventa y nueve poner bueno está culpa de un pequeño Se la ha hecho estas decisiones no porque va a última de Coll de Thiago dejarnos con seis cuando esa jugada había pasado durante todo el partido porque no sé cómo se puede permitir que no se pitó el árbitro voz final conocida en todo el mundo del balonmano que impide que los jugadores podamos eh oír el silbato bajo porque entiendo que a lo mejor para perjudicar al equipo eh con encontrar que yo no yo no me puedo jugar y lo puedo entender pero que tampoco es el caso silbato no hay ahí Garaña ganara pues que sólo lo entiendo lo que que esa jugada que sacar el balón pensando que porque no lo oye porque yo estoy en el banquillo tampoco porque la falta tampoco lo voy a quedar con cinco fueron circunstancias que ya te digo que el partido mucho antes porque porque sí pero si es verdad que tampoco se juntaron varias circunstancias para que te pase esto se junta para ejecutantes en las que que mordieron en un punto no

Voz 4 34:20 lidió Jiménez muchas gracias

Voz 8 34:24 un abrazo

Voz 4 34:33 aquello de que a perro flaco todo son pulgas pues apliquen no al fútbol ya la situación de San José Obrero visitaba este pasado domingo el campo de Seseña rival directo y además en una situación delicada con cuatro derrotas consecutivas y jornadas sin conocer la victoria y cuando por fin acariciaban el triunfo en el tiempo de descuento un gol en propia puerta acabó con las seis lesiones certificaba un empate a dos de nada sirvieron los dos goles de valen que había remontado un gol inicial de los locales tenemos al teléfono aval en qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 12 35:06 hola buenas tardes ni suerte

Voz 4 35:08 S

Voz 11 35:09 nada la verdad que no no no tenemos suerte

Voz 4 35:12 cuéntanos cómo fue ese final de partido como fue ese gol en propia puerta

Voz 11 35:17 gobernara íbamos ya sabes ya hacer de acabar el partido no pudo doblando en un córner que pita árbitro que que no era hasta que porta Pablo rostro piense el arbitro considera que es porque te jugador sacan el correr y hay Taiana Pinedo y por desgracia pues no llora iban a tiempo para las hagan hay ilícita gol

Voz 4 35:39 qué decepción no con lo necesitado que estabais de ganar un partido

Voz 11 35:43 sí la verdad es que si encima donde el tiempo no ayudaban al campo encharcado no nos ponemos por debajo conseguimos remontar Eloy pues el último minuto parece que fastidia más aún

Voz 4 35:55 Nos quedamos sin embargo con eso no con lo que estás contando con la situación delicada que llegado el San José Obrero este partido ante un rival directo ellos se ponen por delante y aún así tenéis esa capacidad no de de de remontar el partido

Voz 11 36:08 sí la verdad que empezamos ya en el minuto setenta y uno cero ya más de la dinámica que veníamos pues cumplirán pero por suerte pudimos sacarlo con lo que te he dicho que la mala fortuna de que en el descuento puestas en esa manera encima de un corren que que no era

Voz 10 36:26 a querer ganar al Ademar a ellos él me imagino al acabar el paro

Voz 4 36:31 pido no

Voz 11 36:32 será pues es un empate que tienes a ver a la derrota más que otra cosa porque pues todavía sin comparte defendiendo la verdad por eso estaba enciman contra y es que en el último minuto dotada gol pues es una vivienda

Voz 4 36:46 a nivel personal dos goles me imagino que los cambias no

Voz 11 36:51 a ver Content mordió pero tan aunque estamos igual lo importante es que sumemos Si cuanto más mejor

Voz 4 36:58 bueno son momentos delicados los que está viviendo en el San José Obrero como los estáis llevando desde dentro del vestuario tú personalmente

Voz 11 37:05 pues ahora tenemos que estar unido más que nunca es una situación delicada hay esto

Voz 10 37:10 Sinde en casa pues tenemos que ganar

Voz 11 37:13 ha así para para empezar a romper la dinámica que la verdad que no es muy favorable

Voz 10 37:16 no porque desde luego montar esto

Voz 4 37:19 Sony salir de allí de los puestos de abajo que duele ver al San José Obrero en esta situación sólo con se consigue con unidad no

Voz 11 37:26 sí sí está claro salgo del equipo de estar arriba este poder por lo que sea no puede ser pelotas intentaré hacer lo antes posible y ya salir del pozo que los perdió van pasando

Voz 13 37:37 y tu crees que las cosas no han acabado de función

Voz 4 37:39 al este año suele preguntado muchos de tus compañeros al entrenador muchas veces en casi todos dicen exactamente lo mismo cuál es tu opinión

Voz 11 37:47 nace yo creo que ambos a parte cabido muchas bajas el equipo muchos jugadores que hemos entrado nuevos hay ya adaptarte al juegos y eso pues todo lo que también influye un poco

Voz 4 38:00 bueno ahora lo más importante es mantener confianza no confiar en que esto va a salir adelante no

Voz 11 38:05 se da la que lo que lo preveíamos está descontento con los empatar al final pero

Voz 14 38:10 en el equipo estaba unido a mí eh vamos a luchar por ello

Voz 4 38:14 pues no queda otra valen al lo personal enhorabuena por esos dos goles que seguro que también te viene muy bien Athié en lo anímico en lo personal y a ver si hay más suerte para el equipo en la próxima jornada

Voz 11 38:25 se esperemos que de una hora

Voz 12 38:27 venga

