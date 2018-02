SER Deportivos Cuenca (07/02/2018)

Voz 1 00:00 además el Deportivo

Voz 3 00:26 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca con muchas cosas que contarles hoy hasta las cuatro de la tarde como por ejemplo que el conquense ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer quién le entrenó desde el lunes que lo hicieron bajo techo por culpa de la nieve es por tanto el primer entrenamiento serio para preparar el partido del domingo qué les lleva hasta Almansa la única ausencia en el entreno ha sido la de France Simón que no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros ha hecho carrera continua pero está descartado para el partido del domingo conquense y Quintanar del Rey tienen hasta el martes que viene para ponerse de aquí perdón fijar una fecha para el partido que tuvo que ser aplazado este domingo por culpa de la nieve Si el martes trece a las dos de la tarde no consiguen un acuerdo será a partir de esa hora cuando la Federación decida la fecha en la que se jugará el encuentro ahora contamos todos los detalles el conquense que entrenaba en la Beneficencia enfrente entrenaba el Ciudad Encantada en El salga los de Jiménez tenían entrenamiento matinal entrenamiento con dos ausencias una por trabajo y otra un poquito más preocupante por enfermedad en unos minutos escuchamos las palabras de Leo Dutra hemos hablado con el brasileño al acabar el entrenamiento Un brasileño ya recuperado de sus molestias va a ser sin duda uno de los grandes protagonistas de la segunda vuelta de la competición y luego abriremos sanedrín de balonmano que nos están esperando por ahí JJ Domínguez y rapidez para analizar el empate amargo del pasado fin de semana y también para echar un vistazo al próximo partido el del sábado en el santoral ante el Ademar íbamos a cerrar este SER Deportivos hablando de la derrota del Ciudad de Cuenca el pasado sábado en Albacete y lo vamos a hacer con uno de sus jugadores con el centrocampista Alberto Mayordomo tres ven y dos minutos nos metemos de lleno manos a la obra

Voz 7 04:11 conquense de Quintanar del retienen hasta las catorce horas del martes trece de febrero para ponerse de acuerdo y buscar una fecha para la celebración del partido que el pasado domingo se tuvo que aplazar en La Fuensanta por culpa de la nieve es decir tienen hasta las dos de la tarde del próximo martes seis días por delante para llegar a un entendimiento para llegar a un acuerdo la Federación les ha puesto esa fecha como límite máximo para que se pongan de acuerdo o de lo contrario será el juez único para la Tercera División el que establezca de forma unilateral la fecha en la que se deberá disputar ese partido así que hasta el martes a las dos tienen tiempo para ponerse de acuerdo sino será de manera unilateral el juez único para la Tercera División el que establezca la fecha del partido veremos si son capaces los dos equipos de llegar a un acuerdo o tiene que tomar las riendas del asunto el juez único para la III División y fijar él la fecha de este partido el Conquense se reúne esta tarde van a poner en cima de la mesa algunas fechas al Quintanar del Rey veremos si en estos seis días llegan a un acuerdo o como decimos tiene que ser el juez único que tome las riendas del asunto la Balompédica la plantilla que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos lo ha hecho en la Beneficencia donde los de Luis Ayllón se entrenan para preparar el partido que el domingo les llevó a visitar Almansa una semana más no cuenta con sancionados el equipo de Luis Ayllón él es el único sancionado cumplirá en Almansa el primero de los tres partidos de sanción que le cayeron por protestar por su expulsión en el partido ante el Villarrobledo la gran duda sigue siendo el estado de el estado de forma de Fran Simón al que con

Voz 7 05:51 no acababa de encontrarse del todo bien le devolvieron a realizar unas pruebas médicas más diagnósticos a ver qué es lo que tenían esa que no acababa de tener demasiadas buenas sensaciones el medio centro de la Balompédica las primeras pruebas que le hicieron descartaron una lesión ósea tampoco controlado nada grave estas segundas pruebas más allá de un edema que le va a tener apartado esta semana veremos si llega al próximo partido así que de momento Frank Simón es baja para el partido de este domingo ante el Almansa es la única baja de momento para el equipo de Luis Ayllón hoy el jugador ha hecho carrera continua pero como decimos descartado para el partido del domingo en Almansa Un con que el se entrenaba en la Beneficencia justo enfrente en el lo hacía el Ciudad Encantada entrenamiento matinal de los hombres de litio Jiménez que preparan el partido que el sábado a las cinco de la tarde en el santoral les mide al Ademar León es la primera visita fuerte que recibe el equipo el Conquense dos ausencias además importantes en el entrenamiento de esta mañana una por temas laborables la de David Mendoza que no ha podido entrenar y la segunda por enfermedad la del argentino Colo basten con problemas en la garganta tampoco ha estado en el entrenamiento matinal de esta mañana con quién si hemos hablado al acabar viento del Ciudad encantadas con el brasileño Leo Dutra La Bestia ya totalmente recuperado de esas molestias físicas que le han impedido rendir al cien por cien en la primera vuelta de la competición sin duda si el físico le aguanta no le da más guerra va a ser uno de los grandes protagonistas del Ciudad Encantada seguro que de la Liga Asobal en esta segunda vuelta de la competición con él hemos hablado esta mañana

Voz 9 07:35 sí sí yo yo me encuentro mucho mejor Emilia John de físicamente todo yo antes no estaba muy bien porque era de John y ahora después de las vacaciones de Abidal de todo bien mejor está deteriorando basen oficio y todo ahí era vista Senado muy importante estoy dieron mucho así yo quiero aprender mucho más seguir mejorando

Voz 10 08:08 Liga padece esa

Voz 9 08:11 lo público todo mucho es una holgura yo yo creo que está envuelta creo que podría Dimas bien pero espero va podáis da más garantías la clasificación para Cuenca en el cuarto tercero sí sí estoy un poco conocido pueblo de esquí pues así vuelva mono estudiar Hay procurar hace todo diferente así a un equipo muy dura íbamos da muchos tu equipo para hacer las cosas bien y si sabe sabe con habitada

Voz 10 08:52 eh

Voz 3 09:05 sin duda algo Dutra la bestia como le apodan en Brasil se le da mejor jugar al balonmano que hablar

Voz 7 09:24 en unos minutos una pequeña pausa ya abrimos sanedrín de balonmano que tenemos que hablar de la temporada Ciudad Encantada tenemos que hablar de el empate con sabor amargo del pasado fin de semana echaremos un vistazo al próximo partido ante el Ademar León que hablaremos como no del que ha sido este protagonista primer protagonista de SER Deportivos Cuenca el brasileño Leo Dutra

Voz 7 12:30 tres y treinta y dos minutos vamos a abrir sanedrín de balonmano con y rapidez y Rage tal cómo estás buenas tardes

Voz 14 12:45 hola qué tal buenas tardes y con JJ Domínguez J qué tal cómo estás buenas tardes buenas tardes cómo estáis bueno os voy a preguntar

Voz 15 12:53 Nuestro primer protagonista en es SER Deportivos por Leo Dutra yo no tengo casi ninguna duda de que va a ser el gran protagonista de la segunda vuelta de la competición al menos del Ciudad Encantada y no descarto que de la Liga Israel exagero

Voz 16 13:06 yo creo que no que aciertas porque si podemos calificar como él mismo confiesa poco menos que insuficiente una primera vuelta en la que más Iron ni mucho menos un obstáculo y para el buen rendimiento del equipo en esa en este tramo de la temporada pues qué duda cabe que actuaciones como la del otro día yo creo que lo catapultó dan como gran cañonero del equipo además con esa efectividad Inmaculada desde siete metros que es muy importante para todos para todas las plantillas e como una de las revelaciones no sólo de del equipo sino como una realidad de la Liga yo creo que nos da muchísimo además bueno pues eh tiene el respaldo el IRA progresión de la juventud del ligero desconocimiento que tienen de su juego todavía en la Liga y que bueno pues está a día de hoy exonerar de tareas defensivas lo cual es importantísimo

Voz 15 14:00 veremos veremos porque los vídeos funcionan como tú sabes verdad y Rafa veremos que ha Dutra también le tienen detienen muy fichado J qué opinas de del brasileño

Voz 17 14:11 pues lidió siempre que ha tenido lo decía que todavía no habíamos visto al auténtico Leo Dutra que tenía mucho más que ofrecer a cada partido la evolución positiva confirman esas palabras yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de relevo de esta temporada y que hizo que el estos grandes fichajes que se van a quedar en la memoria colectiva de la aficionado Itzik que este juega en su contra pues esa pérdida de de factor sorpresa pero creo que es un jugador con tal nivel de calidad en progresión que todavía nos puede dar muchísimo hasta coreana como como se vio el otro día

Voz 15 14:46 tiene ningún tipo de dudas venga vamos a poner ya encima de la mesa de este sanedrín el empate de la pasada del pasado fin de semana en Puente Genil empate a veintinueve donde los nuestros desperdiciaron como ya saben todos nuestros oyentes una renta de cinco goles con la que llegaron a los últimos cinco partidos irrita con el paso de las horas con el paso de los días lo consigue consigues ver de otra manera es en empate

Voz 14 15:08 pues la verdad es que no pasa

Voz 16 15:12 el el a de porque soy consciente de la dificultad que entraña puntuar fuera de casa lo muchísimo que trabajó el equipo e hilo muy superior también que se mostró durante buena parte de de la segunda mitad pues incluso colocándose con aquel robo de de Xavi Castro oí Kyi y su consiguiente gol a falta de cinco minutos cinco goles arriba y bueno pues eso nos limita luego en casa para no tener suficiente margen de error creo que bueno visto el partido después de escuchar a las declaraciones del técnico es muy importan ve Ethan me reafirmo un poco en un poco en el análisis y el diagnóstico que hizo en su momento

Voz 15 15:52 J tiques aborte dejó ese ese punto en Puente Genil

Voz 16 15:57 pues es una mezcla me cabreo

Voz 17 16:00 lo hice en absoluta porque sobretodo más allá de el del punto perdido que esté antes muy importante y lo vamos a echar de menos con un calendario tan complicado como el que tenemos en casa en la segunda vuelta es que se reincide es que esta película la la hemos visto más de una vez es muy parecido a lo que paso contra el Cangas por ejemplo contrate otro ir a despilfarrar una ventaja de cinco goles en cinco minutos es que Otero propone realmente o es muy complicado hacerlo no podemos analizar mala suerte solamente arbitraje todo el vodevil esté que se la como el tema de la camiseta unos minutos antes pero pero Aguerre luego que que se nos atraganta a Defensa en abierta casi de baloncesto y luego tuvimos poca capacidad porque puede ser más comprensibles pues esa espesura esa poca capacidad al atacar desde luego intenta tirar de veteranía de tranquilidad acabar los ataques yo creo que que peor no se pudo hacer en esos cinco minutos y lo que más rabia da es que empañó una una gran labor con puntos muy positivos como la actuación de Kilian el propio Dutra ir el equipo en conjunto pero bueno

Voz 16 17:12 habrá que la tarde que están ahí

Voz 17 17:15 estaba sargazos arreglar lo que nosotros en el otro día

Voz 15 17:18 mira qué curioso que hablábamos días atrás e Israel estaba en esa en esa en ese sanedrín en esta tertulia de cómo se podía aprovechar el buen momento que vivía el balonmano español con el oro conseguido en el Europeo que golpe de realidad que al primer partido oficial que jugamos el pabellón yo cojo menos mal que no era el nuestro el pabellón sufre un apagón veinte segundos antes de acabar el partido no rompen una camiseta hay tenemos que poner otra pintada con un rotulador la verdad es que es un golpe de realidad tremendo no de la de la Liga que tenemos y de la situación en la que estamos

Voz 16 17:50 sí sí bueno hombre yo también lo contextualizar un grado de excepcionalidad porque la cancha de Puente Genil tus quién la conocemos reúne unas condiciones un poco precarias no deja de ser un poco paradójico también es verdad lo que señalas que sea precisamente la empresa que está

Voz 14 18:08 el equipo una potencia lo lumínico hasta las luces de Navidad ha puesto en Nueva York

Voz 16 18:13 se ve en fin eh sí la verdad es que yo creo que tampoco el tema el tema de de la alumnos no perjudicó estoy más en la línea que señala a J hay que mantenemos desde el mismo análisis del lunes que no es una coincidencia los problemas que tenemos para leer defensas adelantadas es decir cuando ocurre en Mar de dos tres cuatro partidos ya a la hora de cerrar los también yo creo que eso obedece a que hay que reflexionar sobre ello pone no sobre el asunto porque lo vivió funcionan en todos los sentidos y no es la primera vez que se nos atraganta no en el tramo final sino durante el desarrollo del mismo aunque otra vez lo hemos sabido leer contra otros equipos esas defensas adelantadas que no hicieron mucho

Voz 15 18:55 el lunes Jiménez sobre esas Petit decía que si fuese tan fácil ganarles todos le pondrían una defensa abierta

Voz 16 19:01 sí bueno lo que para que yo quiero quiero decir a mí como aficionado eh no me termina de convencer el asunto porque en Guadalajara vía algo parecido en la remontada del equipo alcarreño en Cangas Pontevedra pues un poco por ahí el león también eh quiero decir yo creo que más allá de que el tema arbitral también estuvo encima de la mesa y bueno pues algún error yo todavía no entiendo esa exclusión de Thiago a falta de medio minuto por entiendo que por desplazar el balón yo no sé si que el chico no

Voz 7 19:29 sí o lo explicó lidió oí

Voz 15 19:32 qué pues la bocina que hay en Puente Genil ha visto bueno

Voz 16 19:35 esa esa situación también la vi aquí con el contra el año pasado igual nos costó una exclusión con el mismo protagonista que claro lo hija Llobet son lecturas un poco complementarias pero yo creo que eso nos perjudicó también a la hora de a la hora de trabajar la última defensa ir yendo por delante que Thiago para mí fue el mejor del partido recordemos que dobla roles en ataque y en defensa ahí estuvo auténticamente sensacional

Voz 17 20:01 sí de verdad luego que fue todo un auténtico baño de realidad iban a esos pequeños detalles que a veces son muy complicado tenemos previsto pues imagino que esa muy complicado llevar camisetas o Blair de toda la plantilla hayan además cuando los presupuestos van tan ajustada racial por por contagiar de esa no creo que el caso de este partido en concreto por qué ese tipo n no sean muchas veces se puede perdón partido o al menos salir salirse o no entrar en él luego pues muy de acuerdo con con Sierra es cierto que otras veces ha sabido reaccionar a las agárrense están abiertas quizás en este caso Sergio López hubiera venido muy bien por las características que tenemos jugador por esa capacidad para pintar para esta versatilidad y aquí lo lo echamos de menos recurrimos al con lo que cometía alguna pérdida y quizá que a lo mejor con con otro tipo de jugadores a ese momento dado hubiéramos funcionado bien pero vamos por ejemplo Castro tiene las tras turísticas en la edad capacidad de extraer jugara de esos planteamientos tácticos

Voz 16 21:07 eso sí es cierto Luisa que ahí fíjate que yo en Xavi creo firmemente igual que estoy contento por Kilian porque soy un firme defensor de la cantera española que Lauren altísima muy apreciada muchos equipos de Asobal eh sigo sigo pensando que podía haber en lo hecho un poco mejor habiendo hecho un partido notable también es bueno el bueno de Xavi yo creo que es un poco un cúmulo de de muchas cosas y quiero insistir también en el tema vital fue muy perjudicial pero creo que es bueno pues reflexionar sobre cómo leer esas defensas le pueda hacer bien al equipo más allá de que eh uno pensemos que nos ha costado más puntos a menos igual que la primera mitad pues no pero que no con diecisiete goles en contra sino un cambio defensivo bueno pues oye yo creo que hay que ir a su mando un poco de alternativas y demás porque el equipo hilillo están capacitados para ello

Voz 15 21:55 primer partido sin Sergio López y lidió apostó por Nolasco te sorprendió Israel

Voz 16 22:00 no no me sorprendió para nada porque buceando un poco en los recursos que tiene la plantilla creo que es el jugador que mejor puede suplir ERE a ir puede compaginar posición con con hubo ERE decir que me defraudó porque cierto que le llegó poquísimos balones concretamente uno Si bueno pues se evidenció que la decisión no fue la más acertada yo creo que cuando medimos el tema de la universalidad de los jugadores y la polivalencia también hay que empezar a exigir rendimiento no sólo que jueguen en varias posiciones sino que se haga

Voz 14 22:35 satisfacción J

Voz 17 22:38 a mí no me sorprendió pero sobre todo por conversaciones previas todo y racios pan

Voz 14 22:44 anorak lo del balonmano repetidamente que era la opción más clara El rey y yo creo que no

Voz 17 22:52 co es un jugador que que tienen mucha más capacidad de la que hemos visto

Voz 18 22:57 no en Cuenca ya durante esto demasiado

Voz 17 23:00 hace tiempo yo creo que va a seguir insistiendo porque sabía porque el entrenador ha debido ver algo en los sacramentos al menos que los demás desgraciadamente no ha visto muy poco realmente es que es muy buena confianza

Voz 16 23:12 los a perdonar J es que es un jugador muy bueno yo creo que el grado de exigencia pero ya todos los niveles y sin perder la humildad la molestia de dónde venimos tiene que acompañar en todos los sentidos y Adrian estoy absolutamente convencido que puede dar muchísimo más independientemente de que juegue un día de extremo ya en el otro en el penúltimo defensivo de lo que ha dado hasta ahora

Voz 15 23:33 qué iba a decir yo que Israel y los los los viernes de lo que va a suceder el el sábado que muchas veces Nos adelanta lo que lo que luego acabo por ocurrir en el partido por añadir algo positivo también Thiago Alves no que el brasileño lo habíamos visto también un poquito renqueante en la primera vuelta de la competición sin mucho protagonismo en ataque por fin vimos el Thiago Alves de la temporada pasada

Voz 16 23:57 vamos si me permites J A mí me pareció una actuación absolutamente proverbial eh tanto en defensa en seis cero sobre todo en la segunda mitad cuando el sistema se ajustó más también en el último tramo de la primera llena ataque de unos relevos de calidad a Dutra absolutamente extraordinarios yo fíjate creo que se postula para esta segunda mitad como uno de los grandes argumentos relegó tipo eh yo creo que hay que anclar su valía para que podamos conservar lo que a mi juicio debe ser el objetivo en este segundo tramo de la temporada que es amarrar un puesto entre los ocho primeros hasta poniendo la cosa conocidísima

Voz 15 24:35 va a Tiago en esa posición

Voz 16 24:37 no yo creo que lo está haciendo perfecto y en ese sentido

Voz 7 24:41 a pesar de la juventud

Voz 16 24:42 los Ike una tiene más experiencia en Asobal que en otro hay que medirlo y hay que dosificar precisamente por lo que estamos hablando tiene que ir el centro del seis cero junto a David a la ahí Mendoza entonces bueno pues creo que pueden acoplarse perfectamente y no olvidemos que Tiago en muchísimas ocasiones del choque eh como nos gusta correr bastante en primera oleada segunda oleada no hace cambio ataque defensa ella poblamos el ataque con él

Voz 15 25:07 J

Voz 17 25:09 sí desde luego yo me atrevo a decir que el jugador más completo que tenemos ahora mismo una plantilla seguramente sea él no creo que nadie procesos never de calidad tanto en defensa como en ataque su contra pues va a jugar antes o en muchas veces arriba también pues hicieron que en defensa hay más con la intensidad con la que ha costado este equipo pues a nivel físico aunque es un chaval joven pues yo creo que le lepra acabar castigando lo hago que ya hemos visto en más partidos los los árbitros la han cogido la la matrícula es un jugador con mucha intensidad que siempre está ahí rozando la muchas veces la la expulsión un poco como el nivel de que tengan los árbitros para poner la barrera de los dos minutos de las tarjetas creo que hay es un poco lo que van a intentar también eh los ataques rivales jugar con ello Óscar que se encarga de exclusiones y que y que es el límite de su capacidad

Voz 15 26:06 venga vamos a echar un vistazo al próximo partido ya casi muy brevemente el sábado cinco Nos visita al Ademar es el primero de los gordos que nos visitan esta segunda vuelta luego el viernes entraremos en más detalle en el análisis del equipo pero es un vais a quienes con nuestra afición y con la situación en la que está ahora mismo el Ciudad Encantada Iturra

Voz 17 26:26 sí sí ganarle son pero sí bonito

Voz 16 26:30 eh yo una concentración en un nivel de intensidad aquí minimizar a errores eh bueno pues apurar mejor los repliegues defensivos sobre todo el saque contra gol bastar encima de la mesa Ademar es sinónimo de intensidad de trabajar muy bien con con su segunda línea o bueno pues es un equipo como vimos en el último choque León contra el Cangas de una amplitud enorme de banquillo con muchísima calidad y que te puede llevar por delante en diferentes roles partido durísimo como no puede ser de otra manera cuando te enfrentas al segundo clasificado de la Liga

Voz 17 27:02 sí hombre ganarse podía porque además este equipo nos ha hecho creer en ganar Leko aspirante a a todo el mundo iba hacen caso yo creo que que el GAL tiene que responder más allá de las críticas los los errores que habíamos pero ver yo creo que no deben fiar eh que hay que está enganchado al balón humano gracias a la selección europeo pues es una oportunidad de verlos certifica sino los que hemos visto de manera europeo pero algo bastante parecido hice puede ganar es complicado muchísimo es un equipo muy completo lo que ha recuperado bajar a gente como Jaime que ha funcionado hasta el último partido que viene con una tendencia positiva pero yo creo que si jugamos como sabemos hacerlo estamos concentrados durante todo el partido incluidos los últimos cinco minutos y la grada a apoyar como sabe apoyar pues desde luego puntuar están lo probable

Voz 15 28:00 cada vez que vine Rafa Guijosa me acuerdo perfectamente de los piques con con el amigo año vaya época buena del balonmano que también vivimos dijo con él la presión que le mete Guijosa a los árbitros incluso jugando

Voz 14 28:12 con la ley que por esa son las sabe sabe todas israelita como siempre un placer hasta la próxima

Voz 16 28:19 tiene un placer era nuevo

Voz 4 28:22 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 3 32:41 seguimos en nuestro deportivos

Voz 23 32:43 sí unos minutos para charlar del Ciudad de Cuenca el equipo juvenil el filial de la Unión Balompédica Conquense encajaba el sábado su primera derrota desde el doce de octubre no perdía desde el doce de octubre de dos mil diecisiete caía el sábado en Albacete en la Ciudad Deportiva Andres

Voz 7 33:00 Iniesta contra el Albacete B Juvenil derrota tras catorce jornadas ininterrumpidas sin perder una derrota contra un rival directo aunque eso sí los morados se mantienen en lo más alto de la tabla en el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Atlético Tomelloso is sobre cuatro sobre el Albacete B sobre el Albacer tenemos al teléfono al centrocampista del Ciudad de Cuenca Alberto Mayordomo Alberto qué tal cómo estás buenas tardes vaya derrota y qué pena no porque la marcha del equipo Honda inmejorable hasta esta derrota

Voz 18 33:31 pero si además trabajadores tan tras semana Buendía el partido que tratamos con muchas ganas puesto que son tres puntos más pero rival directo un partido ideal para los muebles de la mesa pero bueno el equipo trabajo muy bien yo creo que fue un partido muy parejo o cada uno con sus con sus bazas nosotros empezamos muy bien yo cuanto mejor partido ayer le dije al míster digo empezó el veinticinco minutos y digo seguro que que no lo íbamos tal y como estaba planteado el tema pero bueno al final ellos aprovecharon sus ocasiones nosotros no tanto ir bueno a seguir trabajando

Voz 7 34:05 bueno que eso es lo que pasó porque no cavas cierto aprovechar esas ocasiones porque al final ellos acabaron llevando la victoria

Voz 18 34:11 bueno yo creo que él nos metimos un poco en su juego traer un partido muy muy bronco muy muy difícil de de bajar la pelota al suelo horas que nos costó mucho al mucho más la menos puesto que miren hacia muchísimo viento y así era complicado lo balón poco en poco regular también pero bueno no hay no hay excusas la verdad que tuvimos tantas ocasiones llegamos a rival con con ventaja sobre varias veces Si no pudo aprovecharlo

Voz 7 34:39 Dani qué tal ha encajado el Vestuario esta derrota a la que tampoco acostumbrado estéis este año

Voz 18 34:44 bueno yo creo que al principio fue un palo gordo porque le haya perdido el partido lo planteamos como como una como una batalla la que la que a que íbamos el sábado pero bueno yo creo que ayer en la charla yo al equipo muy unido ya ha dicho que es el mejor vestuario en que yo nunca he estado sin duda difícil encontrar uno uno igual ir nada eh ayer el tanto el míster como como todos los jugadores nos quedamos en seguir adelante y yo creo que el equipo está está muy bien

Voz 7 35:13 bueno fue un partido especial para ti Alberto porque era enfrentarte al equipo en el que ha jugado hace unos años

Voz 18 35:19 sí la verdad que sí ya en la segunda que vuelva a mi antiguo casa pero bueno la verdad es que me me voy con dos con todas las semanas ahora dos tres perdón este año dos uno así que bueno habrá que el balance no es no es positivo

Voz 7 35:36 ya aquí sino recuerdo mal empataron no

Voz 18 35:39 sí aquí encontramos notamos a uno y otro partido también muy parecidos lo único que nosotros sí quebrar que empiece el partido de dice que tuvimos mejor con malos tiros el gran la gran diferencia el desde el partido de vuelta en otros como los bastante él muy moderado fue capaz de de encontrar a sus sus agujeros poemas con más facilidad y bueno al final Un gol de un gol de rebote de ellos en el partido que igual algo día porque al final en una ocasión le ha pegado un a un compañero mío iba a parar en tu saque muy parecido las locales

Voz 7 36:14 de me imagino que ya como has dicho en esas charlas a hacer examen de conciencia a ver lo que falló los errores pero a mirar para el frente que el frente que el futuro es eh es prometedor no para Ciudad de Cuenca

Voz 18 36:26 es verdad que es una muy buena hija te digo ayer el míster no Concepció de de seguir adelante que nunca lo que cuando el equipo tiene que demostrar de qué pasa esta hecho

Voz 7 36:37 quizá el yo soy de los que piensa que de las derrotas es difícil aprender pero sí que es verdad que a veces pueden venir bien no bajará un poquito de la nube dónde estabais dónde estabais haciéndolo muy bien victorias consecutivas eh no tiene rival otra vez volver a poner los pies en el suelo quizá

Voz 18 36:53 la verdad es que un partido en el que podíamos Nos podía decir dónde estamos pero sí que es verdad que que como te digo las condiciones tan tan extrañas de las que nos encontramos el del sábado pues tampoco tampoco ayudó pero bueno ya te digo que el equipo está el equipo está muy fuerte y bueno nos ponen Thyssen es el en la tierra de nada tipo sigue líder seguimos confiando en

Voz 14 37:15 el grupo y bueno ya parece que la diga se queda en cosa de cuatro vosotros Atlético Tomelloso Albacete Albacer y que te parece

Voz 18 37:23 bueno es saber que cualquier cualquier debate ubicar la cara ya lo hemos visto en la lo vimos en en una contra Puertollano un equipo que prácticamente no no hizo nada al final tres puntos en casa bueno yo creo que es Ivo muy fuertes también

Voz 7 37:37 cada uno tiene su

Voz 18 37:39 tu sus bazas y su y su manera de jugar pero bueno hay que ir partido a partido ahí ir fue claro repunte el fin de semana en casa

Voz 7 37:47 quién te parece de esos el mayor rival para

Voz 24 37:50 la lucha por el ascenso es decir quienes nos lo va a poner

Voz 7 37:53 más difícil

Voz 18 37:55 en lo que te digo Kiel cualquier equipo te puede hacer daño yo creo que bueno son equipos mucho un equipo muy trabajado ya dijo ayer el míster tanto a explota como como como Albacer Albacete y Tomelloso nada a pelear lo apelar al tupé y seguro que seguro que lo conseguimos

Voz 7 38:13 bueno pues no queda otra que reponerse de esa derrota y a seguir trabajando para que las cosas vayan bien y seguir en él en lo más alto de la clasificación Alberto Mayordomo centrocampista del Ciudad de Cuenca

Voz 17 38:24 has abierto un abrazo te das un abrazo

Voz 4 38:27 en SER Deportivos La Ser informa en equipo