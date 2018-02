SER Runner: Cuarta edición de la Ultra de Gredos (09/02/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Clarke Running por supuesto bien calzado

cien fin nació para que nació para que maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empiece a correr correr no es de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes era mi forma de vida aquí comienza se runner

ahora el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 6 01:09 bienvenidos a SER Runner una semana más

Voz 1951 01:11 el próximo veintidós de septiembre a las cuatro de la mañana en Arenas de San Pedro Ávila

Voz 8 01:22 o pensamos repetir el año que viene y te dan mejor a nuestro tiempo a la verdad de lujo la organización increíble y me hace hace hasta los focos venderá os voy a estar así de todos hasta acaba de puta Paul Davis abate dentro azul numerosos bajo nudo si es muy majos que son carrera tiene tiene tramos muy técnicos tiene esperamos de rodar tiene una bajar a una bajada espectacular gratis rezar gratis muy bueno pues lo me gusta mucho además es la cantidad de gente que había fuera de los avituallamiento de de Nikon con todos los avituallamiento la gente encantadora con Gemma enhorabuena para los foros felicidades carrera durísima para que hemos venido

Voz 1509 02:13 pues más o menos así dicen que es la experiencia a los que ya la han corrido la cuarta edición de la ultra de Gredos llega repleta de novedades la sede para empezar pero además eliminan los kilómetros finales de pista altura máxima dos mil cuatrocientos veintisiete metros son los que tiene el cabeza nevada desnivel positivo total cuatro mil setecientos ochenta y cuatro metros ochenta kilómetros y un tiempo límite de dieciocho horas para un máximo de ciento cincuenta participantes

Voz 1951 02:37 de organizando todo esto ya lo tenemos en los estudios de SER Ávila Jairo Hernández entre otros hola Jairo muy buenas

Voz 0173 02:43 hola muy buenas la que tenéis liada con la ultra

Voz 1951 02:45 credos entre la gente a la que le gusta montaña

Voz 1951 02:56 vamos a tener tiempo para hablar extensamente de la prueba de las diferentes modalidades charlar con algunos de bueno de las campeonas recientes de de esta ultra de Gredos pero sí te pido que me cuentes más o menos de que va a ir la carrera en este año dos mil dieciocho que me hagas un pequeño resumen para empezar

Voz 1522 04:19 sí estoy escuchando ahí a los que han perdido en otras ediciones cuando me dicen carrera durísima durísima durísima tiene que ser durísima porque ahora lo que se iba a cuanto más dura mejor y sobre todo pues destacar a la organización sin conocerle que si está bien organizado que o no porque yo creo que está bien pues todo felicitarles porque creo que no se iban a hacer de oro con esta carrera ya que son con ciento cincuenta ciento ochenta preocupantes se deduce que es un un uno Senna

Voz 10 04:52 Bar ahora mismo por ello eh eh conoces la zona bueno conozco

Voz 1522 04:57 la zona estado viendo en estos estos días Un pagina web y la zona de de Ávila el Almanzor ahí idoneidad Arenas de San Pedro pues es una zona preciosa hay mucha zona de de piedra porque me imagino que la zona es esa altitud como Vicente es Vero cuatro mil setecientos ochenta y cuatro metros y eso hace que la GP la vegetación sea escasa en algunos momentos pero cuál es es una es es es un entorno precioso

Voz 1951 05:24 y luego hay un aspecto importante que es la seguridad de todo esto son ciento cincuenta participantes hay más en el resto de modalidades de las que luego vamos a hablar pero queremos destacar en esta y en todas las carreras sobre todo las que tienen lugar en la montaña y para ello tenemos en los estudios de Radio Salamanca al responsable de seguridad de esta ultra de Gredos que es Alberto Sánchez hola Alberto muy buenas

Voz 11 05:45 hola muy buenas qué tal a ti te toca cuidar

Voz 1951 05:48 de los participantes que es yo diría lo más comprometido pero bueno en parte también lo más bonito no

Voz 11 05:53 bueno lo más comprometido corresponde a a Jairo ya seca la organización pero bueno que que como ellos confiaron en mí desde hace ya unos años pues al final ese coge se coge a mano con ganas que bueno que bien

Voz 1951 06:06 tú como empiezas a trabajar determinando cuáles son los puntos en los que bueno pues hay que evitar ciertos trazados las zonas como decía Martin hace un instante también de mucha Roca no sé cómo empezáis a acordaros ese plan de seguridad para la carrera pues mira

Voz 11 06:19 han de seguridad de una de una prueba pues es es es es complejo pero sí es verdad es que no sólo nos fijamos en el recorrido que eso bueno pues es es muy visual son más objetivo de de aprueba el recorrer recorrerte todos los tramos y puntualizar un poco en los en los sitios de más de más peligros pero luego también analizamos muchas más cosas con con Jairo con la organización empezamos a trabajar desde y presupuesto de ver un poco la viabilidad económica para para asegurarnos un poco la garantía de de de prevención a incluso hoy perfil de los dos corredores de los voluntarios trabajamos mucho con los voluntarios e informar de si hay tecnificada un poco a cada uno en su puesto es muy importante

Voz 1522 06:59 eso es lo eso es lo que a mi más me ha llamado la atención cuando entraba en la la página web de análisis de los corredores es importante conocer el perfil que tenemos de cada corredor y luego también de los sobre todo de los voluntarios que conozcan el entorno y que conozca que tienen que animar a los a los deportistas eso me llama bastante la atención sí

Voz 11 07:16 la verdad es que incluso analizando un poco

Voz 1522 07:18 eh y los ritmos de discreción ver

Voz 11 07:21 si se inscribe en muy pronto Si esperaran hasta el final se pueden saber muchas cosas de los propios corredores la procedencia así conocen ya zonas y repiten la carrera entonces todo eso lo analizamos bien eso además iba avisamos a los voluntarios esa que también este año les toca formación en en un poco psicología de carrera y demás después de de dos años ya de de formación pues vamos mejorando y ampliándola entonces pues al final hablamos mucho de del perfil de corredores que se van a encontrar a los corredores hay perfil de voluntarios y de de a situaciones de carrera

Voz 9 07:52 Alberto estamos hablando practicamente de una de una carrera en la que hay un límite establecido y tan pequeño de participantes que por lo que estás diciendo es casi un cásting no personal para para participar

Voz 11 08:03 a ver casting no porque porque la gente se inscribe se inscribe quién quiere pero sí es verdad que conviene analizar los estamos acostumbrados pues a que agentes inscriba hizo olvidarnos de ello al el final de una carrera pues si hay que analizar el recorrido pero si yo siempre digo lo mismo en el resto de carrera sede de formación que se da el pretender que una carrera de montaña controlarlas sólo con los puntos de con puntos muy concretos es imposible porque estaríamos hablando que de los ochenta kilómetros los ochenta kilómetros tienen riesgo sitio en peligros

Voz 1522 08:34 se abren inscripciones y se agotan exclusiones

Voz 11 08:36 es de de de momento la carrera pues va bien pero no es como en otras que al final desde el punto de vista de la seguridad todo es diferente sea no no tienen menor riesgo si si las inscripciones se no no las inscripciones van mucho más pausada simplemente que indica que hay dos corredores tienen tiene para preparase para para saber si van a una carrera

Voz 9 08:57 no si eso es una ventaja

Voz 11 09:00 de que no se llene de las inscripciones en cinco minutos Coma

Voz 1951 09:02 baja pero este año que abre visteis el uno de enero

Voz 0173 09:05 este año hemos así el año que que antes hemos abierto porque tuvimos un año de parón cambio de ser vital himnos estaba metiendo tanta caña a la gente que abrimos el uno de enero

Voz 1951 09:17 porque está en la puerta no diciendo por favor ya ya

Voz 0173 09:20 muchos correos gente que no conocía preguntando y entonces decidimos ya con el nuevo año abrir inscripciones y la verdad es que va van bastante bien para quedar todavía tantísimo tiempo nos han sorprendido porque pensábamos que iba a ser más cuenta gotas pero la verdad es que ha tenido un buen apretón

Voz 1522 09:38 ha ido aparte aparte aparte el de el del entorno de

Voz 12 09:42 el

Voz 1522 09:43 qué le ofrece y qué es lo que les ofrece al al corredor que se iban a encontrar cuando llegan allí

Voz 0173 09:48 bueno pues se van a encontrar estamos preparando un gran un gran evento en cuanto

Voz 13 09:54 va a

Voz 0173 09:55 a a servicios por ejemplo en Arenas de San Pedro que nos ha acogido muy bien queremos que eso sea un festival ya en el mismo pueblo es la primera vez que el ultra con el cambio de recorrido de la primera parte va a pasar pueblo otros dos pueblos por el casco entonces lo que va a causar también me pues que haya más gente que haya más expectación luego estamos preparando con los colaboradores unas una bolsa de corredor bastante buena y lo que decía también Alberto de los voluntarios iban a tener prácticamente cada poco tiempo gente de apoyo queremos preparar una una carrera como venimos trabajando estos años cada vez mejor de lo que queremos conseguir es que tengan una experiencia que te dan ganas de volver a devolver no sólo a la carrera sino de volver a la zona ya Gredos

Voz 14 10:43 histórica bien bien

Voz 6 11:24 hoy hablamos de la ultra de Gredos y de las carreras asociadas que se va a celebrar

Voz 9 11:28 el veintidós de septiembre íbamos a continuar para ello el despliegue de Ávila Nos vamos a a Radio Valencia íbamos a hablar con una persona que sabe lo que es ganar allí en medio ultra no una no dos sino tres veces el año catorce el quince y el dieciséis Beatriz

Voz 10 11:45 Alonso hola muy buenas hola buenas tardes qué vas a hacer para volver a ganar

Voz 15 11:50 bueno no lo sé no lo sé cómo lo tengo porque este año aquí en Valencia poco más que una hora de playa pudo rascar de momento entonces es difícil preparar una carrera como como el ultra de Gredos eh aquí en en el

Voz 1951 12:03 de Valencia es verdad y como hemos hecho las otras veces porque es que es verdad que son condiciones muy muy diferentes

Voz 15 12:09 bueno pues porque no vivía aquí es el primer año que estoy aquí otros años bueno yo soy de Gredos nací allí entonces es una prueba con esa es la de casa Beatriz para Di del otro lado de casa así yo además soy organizadora del otro lado del Trail de Gredos es una más pequeñita vamos nada que ver muy muy chiquitita y lo que hacemos es mover gente de la zona entonces bueno estar aquí es un poco para mí es novedoso está en digo en una ciudad y bueno pues me he adaptado corre en la playa y estoy viendo la manera de intentar llegar al ultra pero no sé todavía no he encontrado no encontrar la fórmula

Voz 9 12:44 ha llevado a Valencia bueno pues porque trabajo aquí

Voz 1522 12:47 Beatriz las tres ocasiones que has ganado aunque ha cambiado el circuito veo cuando tú has has hecho la media en el otro caso en nuestro caso lo había preguntó era Jairo después de que la es de ochenta kilómetros Si el máximo de dieciocho horas es asequible para todo el mundo se puede hacer andando corriendo

Voz 0173 13:04 a ver si nos hemos basado en los tiempos de corte las clasificaciones de los años anteriores

Voz 4 13:12 hay recorrido

Voz 0173 13:14 por ejemplo de la edición anterior que eran cuatro kilómetros más ahora unos Arenas ha reducido un poquito había un plazo de diez y nueve horas y la verdad es que la gente llegaba bien había gente que sí que pues problemas porque veía que no llegaba Se retiraron en algún punto de corte pero es un es un tiempo bastante bastante asequible también un poco limitado por el por el tema de la de la seguridad no que es es alta montaña tampoco se puede estar a estas alturas a cualquier hora Ny en cualquier circunstancia pero así es

Voz 4 13:48 casi todo el mundo no que que que se decide acababa de la terminan bien bueno yo entiendo que

Voz 15 13:56 el circuito por lo menos el del primer año sí que fue diferente a los otros dos los dos últimos años creo que era bastante más similar el primer año creo que era el recorrido al revés porque yo recuerdo subir y subir los gallos y las otras dos ediciones los bajamos que no se casi te diría yo que me gusto o la primera edición muchísimo más también es verdad que fue muy muy duro no subir por allí bueno no sé a criterio de Jairo porque lo cambiaron pero bueno en cualquier caso el recorrido es espectacular es que no puedo decir otra

Voz 1522 14:25 a ir donde gana donde gané Beatriz subiendo bajando

Voz 15 14:28 pues bajando bajando me gusta subir muy bien o bastante bien si me preparo pero creo que tengo el tacto de haber nacido allí entonces eso sí eso es algo innato que que no tiene ningún mérito porque es es algo que yo no he podido trabajar me sino que lo llevo de serie lleno y entonces pues hay hay ganó ganó bastantes hubo bien y me mantengo hay en la primera exposición la suya pero la baja

Voz 16 14:51 ah bueno digamos que destaca un poco más

Voz 1951 14:55 ya sabes Beatriz que dicen que los que ganan las carreras de montaña bajando poco están más locos que el resto puede ser porque sin freno si para abajo aunque debe las piedras por delante

Voz 15 15:03 puede ser puede ser también hay otro otro dicho no que que es algo así de que las carreras de montaña en las subidas las suyas son los kilómetros verticales era en la bajadas yo estoy de acuerdo

Voz 9 15:16 has tenido algún susto Beatriz pues hasta ahora

Voz 1951 15:18 no está ahora no me caído en ninguna de bajar no Beatriz ha ganado la medio ultra de Gredos los años catorce quince dieciséis decíamos ir la ganadora de la ultra de la carrera larga en este año de el año también dos mil dieciséis está por ahí al teléfono Letizia Bellido o Letizia muy buenas

Voz 1735 15:36 hola buenas tardes y allí los cuarenta que se te quedaban

Voz 1951 15:38 todos es bueno la verdad es que

Voz 1735 15:41 bueno un poco la distancia más larga que corría sí bueno la verdad se quede encantada con la carrera

Voz 1951 15:45 cómo te fue muy bien y la verdad es que

Voz 1735 15:48 eh fue una carrera dura los puso a todos un poco nuestro sitio por lo menos a los que debutaba vamos de densa carrera esta instancia pero con una sensación fenomenal en todos los sentidos

Voz 1951 15:57 cuál es la orilla no para empezar para ser la primera Letizia o qué

Voz 1735 16:00 sí sí pero ya sabes que siempre queremos más y más duro la verdad es que esta vez salió bastante bien el más duro

Voz 1951 16:08 este año he bueno estoy

Voz 1735 16:10 pensando en el circuito de las penas y entonces por cuestión de calendario me tengo que ir este año al maratón de los malayos que iban a ser a esta instancia nueva este año y bueno pues ahí estaremos dándolo todo como siempre

Voz 1522 16:23 qué tiempo te llevo el el la la carrera

Voz 1735 16:26 eh trece horas y cincuenta y tres tardes en recorrer los ochenta y pico kilómetros

Voz 1522 16:31 y luego la pregunta sí

Voz 4 16:34 o por ejemplo en la que la acreditación general cuarenta

Voz 1735 16:39 entre la dieciocho de la general

Voz 1522 16:42 tienes para este tipo de cosas están de ultra tiene un gran nivel

Voz 1735 16:46 bueno digamos que muchas veces cuando salimos a correr e tamén no sólo el trabajo que llevamos detrás que mucho sino que el tener el día influya muchísimo Oltra filial

Voz 1522 16:57 que ya de no sé no es de Gredos pertenece a una ciudad plana encuestas húmeda

Voz 1735 17:04 yo vivo en la zona sur de Madrid tampoco tengo cuestas para entrenar ir cuando voy a la montaña pues tengo una hora de viaje hasta la Sierra de Guadarrama

Voz 0911 17:12 es la máxima que ha abordado hasta el momento es bueno hasta el momento

Voz 1735 17:17 Morris sí ahora ya eh los ciento quince del del gran eh por ahí

Voz 0911 17:22 o sea que te ministra arriba después sí sí claro y cómo te fue dura fuerte muy dura

Voz 1735 17:29 sí Gran Trail Peñalara de aquí de Madrid he corrido en en Castellón en la Peña también bueno May no me he ido no me ha ido mal algunas mejor que otras pero ahí vamos aprendiendo mucho de todo esto que también hace falta

Voz 17 17:47 eh

Voz 18 17:55 yo

Voz 1951 18:06 claro

Voz 19 18:09 ahora

Voz 6 18:25 duelo vendió Jairo quiero en el que nos cuentes un poco los trazados que hay porque hablamos de la ultra la ultra la ultra pero bueno ya nos contaba Beatrice existe esa maratón y hay también algunas pruebas nuevas este año

Voz 0173 18:36 sí bueno primero también aclarar el camino recorrido el primer año que que comentaba Beatriz es verdad al principio saciar en sentido contrario lo que pasa es que luego analizando un poco la carrera de esa primera edición y tal y decidimos cambiarlo bueno pues por temas de seguridad y vistosidad ya que pasaba los últimos pasan por el Circo de Gredos en horas casi nocturnas no la seguridad era más complicada de llevar la también por la vistosidad del paisaje se decidió así así cambiarnos maleza

Voz 1951 19:08 aclarado entonces cuatro distancias eh vamos a ir por orden la primera la ultra de ochenta kilómetros

Voz 0173 19:13 si la ultra ochenta kilómetros cuatro mil setecientos ochenta y cuatro de de de desnivel es la la carrera base digamos no la la la principal de el del evento en la que pasa por lo que hablábamos antes de los sitios más más significativos luego antiguamente teníamos la llamada Media Mar y medio de Gredos sí

Voz 1951 19:38 sí la que decíamos que ha ganado Beatriz este año

Voz 0173 19:40 y por el cambio de ubicación lo hemos cambiado el nombre y también un poco porque digamos que cambia prácticamente el cincuenta por ciento del recorrido conserva la bajada pueblos gallos de ahí el nombre que le hemos puesto malayos y la subida al hace de de de pueblo sale de Arenas también pasa por el pueblo de El Hornillo y luego baja pueblo Galayo digamos que les da la vuelta a esas a esas montaña tan tan famosa de aquí de la Sierra de Gredos

Voz 1951 20:11 luego viene una eh por relevos lo llamativo de esta no es que haga por relevos sino que Jairo pues se puede participar dos personas haciendo cada uno una parte del recorrido algo que no es habitual no en este tipo de pruebas de monta

Voz 0173 20:22 años si es algo raro pero se nos ocurrió porque había mucha gente que que se está iniciando no decía no de joder que ojalá pudieran corre el ultra tal y se nos ocurrió esta idea para que puedan hacerlo y luego al año siguiente cambiarse ya que uno hace la primera parte del recorrido luego el relevo en la Plataforma de Gredos y ahí ya de termina termina la carrera al compañero quedarían cincuenta y cinco kilómetros el primer y veinticinco veinticinco el segundo es una manera de ir conociendo el ultra para en años posteriores pues poderlo hacer entero o con el compañero pues pues cambiar las tornas

Voz 1951 21:05 esto por ejemplo John y Martín lo pueden hacer Martín obviamente hará el tramo de cincuenta y cinco y tú yo no era el de XXV y a ver si llegas a meta

Voz 9 21:11 por ejemplo qué te parece esa idea Martín y luego preguntamos a Beatrice Letizia pero os gusta como suena la música

Voz 1522 21:17 pero la idea es la idea es es favorable son buena son son ya distancias para la gente que está muy trillado allá en lo que son pruebas de de montaña hay bueno todo se andará lo que pasa vivito de momento es hoy un hombre de urbe de asfalto de recaer esos allá él no de Oviedo Llanos pero vamos que todo se andará

Voz 4 21:35 pabellón muy a tener Guillot historia habrá que empezar a Leticia

Voz 15 21:40 me gusta os gusta el tema de los relevos bueno en mi caso me da una alternativa no no llego a hacer la larga porque no me da tiempo a prepararla pues pues sería sería una opción no se digamos compartirlo con alguien que digamos pues especial lo que para esa persona especial instancia me parece una buena alternativa porque no

Voz 1951 22:02 Decía Tito gusta

Voz 0911 22:04 sí es una alternativa que está bastante

Voz 1735 22:07 sobre todo cuando tienes un compañero con el que te pongas compenetramos bien eso sí porque bueno tanto ético de él depende que uno llega uno más tarde a Sun al sitio donde donde que encontrarse y terminar la prueba pero vamos es una alternativa genial

Voz 1951 22:22 es decir dos digo una cosa cuando se coge

Voz 1522 22:24 en parejas la responsabilidad es doble porque a ti no te importa el resultado tuyo pero te importa que el otro el resultado de tu compañero sea bueno hoy con esto quiero decir que al final el esfuerzo es doble porque quieres hacerlo mono lo mejor posible no quieres falles la tu compañero a tu compañera y al final es una responsabilidad es muy chulo muy bonito porque final comparte es lo que son los kilómetros Si pero es es una responsabilidad yo lo digo esto porque hace pocas fechas hecho de guía de una atleta invidente Mimi resultado personal me importa un bledo lo que lo que más me importa el resultado del del atleta invidente que que ya que lo hiciera a lo mejor pues sí

Voz 1951 23:01 pero aquí es chula porque en ese caso del coto hablabas Martín sales con él llegas a meta con él todo el trazado lo tienes que hacer junto no es algo que bueno es relativamente habitual en carreras de montaña el disputarlo por parejas aquí la novedad es que uno haría el tramo inicial hizo otro le daría el relevo y haría los últimos kilómetros hasta entiendo ya que Jairo se encontrarán en la meta no porque a ver si vamos a llegar uno el que hacen los últimos veinticinco iba a tener que estar esperándole una hora lo que viene por ahí del Monte o cómo lo hacéis para

Voz 0173 23:28 pues bueno que se junten en algún caso va a ser complicado porque los veinticinco kilómetros y segundo tiene casi muy poquito del nivel unos ochocientos metros y es una bajada larga entonces el el primero que acaba en la Plataforma de Gredos luego ahí tenemos habilitó un autobús no para para volver hasta la meta alguno de los que sean encabeza seguro que llega antes o casi que el que el autobús por carretera estoy seguro

Voz 9 24:01 venga Jairo pues vamos a acabar con el abanico de de posibilidades de carrera aquí te ves no en este caso es la más asequible yo creo que sí aunque ojo con Gredos se que se han dado entre sí pero no tanto por por las instancias sino porque es una zona en la que las temperaturas a veces juega malas pasadas para la gente que no lo conoce yo entiendo cuando cuando decía Beatriz que que el hecho de de ser de la zona es es una ventaja que no tiene mérito pero que va de serie pero que se nota bastante porque Jairo yo no sé qué porcentaje de atletas locales tenéis pero sí creo que conocer no sólo el recorrido sino los cambios de tiempo el cambio de temperatura en función de la altitud es bastante importante bueno lo que vamos la diez esto lo habéis hecho para qué bueno pues pueda apuntarse más o menos todo el mundo no que sea haya una parte más asequible

Voz 0173 24:50 sí una parte a ver lo que creemos también en la idea era hacer un poco escalonado no la evolución para también la gente que que que quiere correr largas distancias así un poco por lo que dice de aumentar un poco pues pues la participación de la gente que pueda venir cualquiera que quiera disfrutar de la Sierra es un recorrido muy sencillitas con apenas cuatrocientos metros de desnivel me basta hasta el pueblo de avisando es en su vida y luego ya todo bajada recorrido es muy bonito es para disfrutar son caminos sin ninguna complicación pistas ahí son recorrió pues para disfrutar para la gente a lo mejor que no está acostumbrada corre maratones de montaña o gente que se quiere cambiar del asfalto a del trail una carrera perfecta para eso

Voz 16 25:38 no

Voz 1951 26:28 Letizia como llevas la preparación de cara a la carrera es verdad que quedan todavía meses pero no sé cómo lo ibas este año

Voz 0911 26:33 pues bueno estamos una tapa Ana que estamos metiendo Volvo manera entrenamiento me pillas justo en el que sufriendo con gemelos haya consecuencia los entrenamientos pero bueno no es nada grave aunque descargando

Voz 1735 26:46 bueno vamos vamos hemos camino este año

Voz 1951 26:49 vale pues nada dale un saludo para tu fisio vale va a haber estaba con nosotros hasta luego

Voz 0911 26:54 muchas gracias a vosotros Beatriz Egipto

Voz 1951 26:56 yo como va bueno pues yo voy a tener que tirar de entrenar

Voz 15 26:59 viento residual por allí de poco puedo puedo hacer de momento ya tengo alguna idea tengo alguna idea que tengo que intentar materializar en la agenda porque bueno por aquí está la Calderona que que tengo ganas de conocer también el spam entonces bueno tendré que coger como dice con Letizia no para encontrar puestas una hora de camino por buena sea es ahora de caminos si si nos da alegría que nos da el monde no

Voz 1951 27:25 ahora que lo decías Beatriz me venía a la mente es verdad que no es demasiado conocida más allá de de gente muy Tyler hay que que sí que conoces a esa zona bueno todo el mundo tiene el mito de que la Comunidad Valenciana es todo playas todo sol y es todo llano pero es cierto que hay monte si te tiras hacia el interior muchísimo yo

Voz 15 27:41 no no me canso de decirlo los otros años lo prepare en Alicante donde vivía vivía en un pueblo de de Alicante de la sierra ir bueno si si no estoy haciendo mal la referencia creo que es la segunda o la tercera provincia más montañosa España

Voz 1522 27:55 se debe utilizar el educado al año de de lo que se dice ultra tras

Voz 15 27:58 hay pues el año pasado prácticamente bueno hice una realmente hice el Calar del río Mundo de ciento cinco no hice no estuve ahí bueno la verdad es que me me me presenté en aquella prueba un poco más por acompañar a unos amigos que otra cosa y bueno pues cuando estás en carrera final

Voz 1951 28:15 perdona segundo Beatriz yo por acompañar a alguien nombre hago ciento cinco kilómetros a acompañar Martínez Nos e ir a tomar una cerveza con ellos

Voz 15 28:23 bueno es una historia un poco larga no pero yo sí quiero

Voz 1951 28:25 es de todas las algún era un amigo al cásting

Voz 15 28:29 yo realmente estaba haciendo una preparación para correr en en Andorra pero bueno es un amigo con el que la preparaba se descolgó y yo decidí que sola porque no me apetecía hacer esa prueba entonces Bono de camino me encontré otros dos que estaban un poco desahuciados oye porque no te vienes con nosotros bueno yo que arrancó a cuarto vuelta vos dijera ya que voy me fui con ellos y bueno cómo no iba a todo lo prepara que veía pues estuve ahí un pequeño bajón defensas dije pues creo que esto me lo voy a tener que tomar con un poco más de calma

Voz 9 28:58 Beatriz dentro de que hablamos de paisajes espectaculares en todo momento con qué estampa te quedas tú de del recorrido que que realiza

Voz 15 29:05 fue la baja los Galayo sin duda

Voz 1951 29:08 sí como eh cierra los ojos no hable de vamos a recorrer aunque sea cien metros contigo de cómo es ese paisaje cuando estás

Voz 15 29:15 mí me lo pongo de fondo de pantalla Si ya fuera una noche estrellada como el cielo de Gredos no está nada contaminado es que bueno se me ponen los pelos de punta sería fue no sé no sé poner una imagen en en Internet que las hay y es que yo no voy a saber describir lo mejor porque para mí es que es algo indescriptible no a mí Gredos para mí es especial entonces diálogo allí es que quería vivir yo

Voz 1951 29:35 antes Beatriz que te sabes de memoria que podría subir y bajar

Voz 15 29:39 ojalá ojalá no porque llevo muchos años viviendo en la Comunidad Valenciana que fue donde donde empecé a correr ultras he corrido realmente desde bien pequeña pero no me he adentrado en la montaña tanto hasta que no he sido más adulta no fíjate que el cerquita lo tenías de casa pues muy cerquita muy cerquita de hecho Si Si algo me me duele así un poco de no puede están el ultra es que me pierdo muchas partes de Gredos en las que me gustaría estar pero me gustaría estar de antes pues estaré no pero es que tengo impaciencia por conocer esas partes

Voz 1951 30:08 dos asuntos más que me quedan en el tintero y le dejamos a Martín también que vaya echando el cierre de Jairo quería a preguntarte por los puntos UTE bebé ya se queda para esta edición quedan todavía nueve meses pero bueno un poquito de lo que es la infraestructura no de todo lo que va a rodear a la carrera diciendo que en fin de semana en el que la gente irá como decía Beatriz también con acompañantes con amigos con familia bueno un poco lo que va a ser esta fiesta de de Gredos y que nos cuentes también cómo se pueden inscribir aún quienes estén pensando hacer

Voz 0173 30:36 no bueno eso sobre los puntos y me ve los hemos tenido dos años este año también ya está en solicitado ya están concedidos que volveremos a su carrera puntuable para para el famoso Ultra Trail del Mont Blanc que es un es una Vicente también grande para que venga también gente gente de fuera como fue el caso por ejemplo de la escocesa en París que que vino exclusivamente porque lo hacían falta unos puntos vino desde Escocia

Voz 1951 31:05 consiguió que yo ya me quedo con la duda lo consiguió

Voz 0173 31:07 se ganó ganó ese ultra batió el récord de hecho bueno batió un récord en el ultra a sólo cincuenta minutos del récord masculino Hay ese año quedó quinta en la general fue fue algo espectacular sin apenas dormir eh y entonces es algo que que que veíamos que que es importante no porque al final el Montblanc en la gran

Voz 4 31:29 fiesta Hay hay que hay que estar con ella

Voz 0173 31:32 pues no sé qué mal me había preguntado si en cuanto a las

Voz 1951 31:35 inscripciones todavía abierta así como la gente puede

Voz 0173 31:38 sí puede apuntarse si la inscripción estará abierta hasta el treinta y uno de agosto y a través de la página web Ultra Trail Gredos punto com

Voz 4 31:47 también decida inscripciones que

Voz 0173 31:49 hemos hecho nada colaboraciones con con asociaciones ICO vamos pues de la bolsa social no es que hay una opción de de dorsal cero para traéis plan cazo

Voz 4 31:59 ah y el fin que es

Voz 0173 32:03 nació para recuperación de niños trasplantados también con la Asociación mil metas Portillo para la EMI parece infantil entonces pues que también tenemos esa opción España las las inscripciones que estarán abiertas hasta hasta el treinta y uno de agosto si no se completan sales antes claro tres plan por cierto Verónica

Voz 9 32:23 viejos amigos del programa correcta vamos el ocurran con toda la gente trasplantada Alberto Jairo y siempre que que que hacemos recorridos que atraviesan pueblos pequeñitos pedanías y municipios pues no tan conocidos no cuando cuando salimos de de estas provincias Nos gusta nombrarlos que queda nombrados por la radio que se escuchen nombrarlos unos pueblos que vamos a atravesar algunos de ellos

Voz 0173 32:46 bueno lo fue nombrar todos en la carrera vamos en orden si queréis desde de de Arenas de San Pedro que es bueno una de las mayores pueblos de la de la provincia de la provincia de Dávila hay haremos una subida hacia el pueblo de yo un pueblo pequeñito con apenas trescientos habitantes luego ya pasar pasamos a termino municipal que no pasa por por la localidad terminen municipales Navarredonda Hoyos del Espino San Juan de Gredos Zapardiel de la Ribera y luego ya en la bajada pues también pasa por el casco urbano de Gay Sando ya vuelve a Arenas de San Pedro

Voz 1951 33:28 Alberto te quería preguntar para ir cerrando sobre esa iniciativa riesgo cero de la que bueno hemos hablado antes también donde buscáis la no voy a decir Segurilla total porque nunca existe y menos en la montaña pero sí intentar reducir al mínimo las posibilidades de que alguien tenga un accidente durante la prueba intentar controlar todas las variables posibles de cada uno de los corredores que hacen la ultra y transformarlo en un consejo podríamos decir a todos los trileros a toda la gente que sean y ir a la montaña cuáles serían en no sé si decirte el top tres el top cinco de alguien que que estudia la seguridad como tú qué les diría a la hora de cogerla la mochila y echarse al monte

Voz 11 34:02 lo además son son tres puntos que esos cinco puntos ahora estamos trabajando en un programa que se llama Pon atención son cinco puntos e ir a finales es planificar la actividad

Voz 9 34:14 eso puede hacer cualquier tipo de deportista

Voz 11 34:16 eh de montaña es reconocer el itinerario sabiéndose en este caso para para las carreras que es muy importante e Bay material que tengo que llevar no de que llevo sino hay que además debería haber llevado controlar la meteorología es decir siempre donde había estás en caso de que vaya hay sólo entonces todos esos cinco puntos digamos que hoy se pueden llevar por un por una persona que haga trae una persona que sabe hacer senderismo o por alguien que haga lo que haga Barranco su escalada esos son los los cinco puntos en los que queremos que haya gente preste atención desde el comité de seguridad

Voz 1522 34:50 se antoja que el veintidós de septiembre a las cuatro la mañana ese chuletón nocturna de Ávila tendrá que esperar al día siguiente porque a las cuatro de la mañana una hora ya demasiado pronto hay que acostarse sería tarde igual siete signos pueden de gestar ese suculento chuletón de de Ávila por eso quería llegar hasta ahí la climatología a las cuatro de la mañana en Ávila a una altitud de mil quinientos metros de salida no puede ser bajo cero pero es que no o a las doce de la mañana que ahora que están todavía todos los corredores íntegros que cubriendo la temperatura en Ávila en un veintidós septiembre puede subir incluso hasta los veinticinco grados que qué material pueden pueden encontrarse tiene que que que participar los al los atletas que vayan a participar

Voz 11 35:34 pues mira que lo suyo es los iremos informando a lo largo de a lo largo de de de según se vayan acercando las fechas y es verdad que la carrera ha ganado mucho desde que se adelantaron de cuando se hace duro en octubre a ahora que se realiza casi a a primeros aquí es como dices tú que hay que controlar ya no ya no sólo la meteorología sino la climatología que hace en Gredos no no va a hacer tanta diferencia en en las cotas altas porque recorrido está hecho para que cuando haga más horas de de eso y de calor estén sobre todo ya en las partes de las cumbres con lo que no va a hacer tanto calor sí es verdad que tendremos que controlar un poco el tiempo de los días previos para saber si tenemos que pedir pues más ropa de abrigo o ir algo más ligeros tener en los avituallamiento es más agua o menos saxo iremos viendo en función de de cómo vaya hay tiempo de de todo el verano y de septiembre

Voz 21 36:23 pues Gredos para mí es una carrera eh para enamorados de la montaña organizado para organizado por atletas deportistas enamorados del del entorno de la naturaleza

Voz 23 36:50 Watson muy buena

Voz 1951 37:11 con los volcanes de SER Runner casi casi tanto como el deporte son los animales yo creo que ya os habéis dado cuenta porque hemos hablado por ejemplo de Cani Cross os hemos propuesto en otros programas que compartís con vuestro perro paseos en bici por la nieve carreras kilo de hoy va más o menos en el mismo camino aunque me parece que os va a sorprender un poquito más se llama droga es la unión de yoga de dos de perro en inglés pero tranquilos que no vais a tener que poner a vuestro perro hacer ni el saludo al sol ni nada parecido de lo que se trata es de compartir posturas basadas en el yoga masajes una forma de relajarse de unirlos también con vuestro amigo y ayudar a aquellos que quizá tienen un exceso de energía hasta un poquito más tranquilos es una propuesta lo dicho nueva hay que nos va a explicar mejor Alejandra Botto como practicante de este daba ya lo conocimos en el programa gracias a la carrera por la adopción de animales más conocida como perro Tom que lleva ya unos añitos en Madrid por ahí la tenemos eh a través de Skype que creo que la podemos escuchar perfectamente o la Alejandra muy buenas

Voz 24 38:06 hola qué tal estabas oye qué bien lo has definido a todo vale oye pues primer punto que me que me anotó oye el droga cómo llega tu vida pues mira a él los gadgets porque realmente ellos estoy muy vinculada a los animales desde hace muchísimos años lógicamente ha sido todo como muy natural sea realmente la denominación de Oporto el nombre en sí casi casi ya es circunstancial porque el toga yo he venido haciéndolo indirectamente eh pues desde que tengo casi quince años digamos no cuántos perros tienes pues mira actuó

Voz 6 38:40 en mente míos Mieras en casa conmigo viven cinco luego tengo otros eh cinco que los tengo también mis casas como yo digo cerca

Voz 24 38:52 y luego pues en la Fundación ahora el Arca de Noé que bueno pues estoy presidiendo Alá pues tenemos un montón de Pietro que para mí he de vivir y convivir con animales es prácticamente una

Voz 1951 39:04 absolutamente normal vamos a seis una familia numerosa así que no sé con cuál de ellos empezaste en esto de del do Gao si son razas diferentes y son perros más grandes más pequeños es algo que en el Cani Cross por ejemplo sí que influye que no sé si en quién esta práctica también o no

Voz 24 39:20 no no en el en el dogma en realidad es un poco lo que venías de a tú es una combinación de las dos palabras de de dos yoga eh realmente no importa el tipo de perro ni la raza ni ni el color buena aquí no se discrimina no digamos a a ningún tipo de perro sirven todos lo que sí que es importante lógicamente

Voz 25 39:41 adaptar todo lo que todo

Voz 24 39:44 esta actividad que hacemos pues en función del tamaño del perro en función del carácter del perro iba psíquicamente en función de de lo que te va pidiendo en ese momento el el cuerpo no porque en realidad el Doha es una una actividad TAD que desarrolle llamó para para eliminar el estrés para eliminar la ansiedad y cada día el cuerpo no solicita pues se sensaciones y sentimientos diferentes afortunadamente no Alejandra el claro

Voz 1951 40:12 Kiko perro súper nervioso que no sabe pasear aturdido que no acaba de aprender a tranquilizarse ni en casa ni en la calle ni aunque corra tres horas por el monte yo creo que quién tenga una mascota como esa tiene que estar diciendo por favor explicando cómo van a funcionar esto

Voz 25 40:29 claro bueno precisamente el dogma lo bueno querían es que encaja cualquier tipo de persona de cualquier edad de niños mayores adulto es un poco de todo efectivamente pues para los perros que a lo mejor son un poco tienen un poco más más de ansiedad más activos eso sí que funciona muy bien obviamente el tema de los paseos y de salir a correr con ellos pero funcionaba muchísimo muchísimo el tema de establecer ese vínculo tan especial con ellos no al final el do Galo que lo que lo que prefiere es es que el animal disfrute de su día a día pues con con con una actividad como como eh

Voz 26 41:07 el mimo la acaricia pues hay que disfrutar siempre enseñándoles hiló básico lo básico es que el animal pues se exprese en ningún momento y sobre todo que se vaya establecen esa conexión entre ambos de manera que que el estrés se reduce se reduce también la ansiedad sobre todo se apuesta por una convivencia más importante mucha gente cuando dice no es que mi perro ladra y tal no bueno oye realmente como como también los niños no les gusta llamarla la atención esta actividad sí que Si más son menos tienes un tiempo libre y puede deshacer la también en tu casa puedes hacerlo al aire libre osea que que es muy fácil de que se adapte a las condiciones de tu vida

Voz 1951 41:50 vamos a colgar un vídeo en nuestra página web que bueno Alejandra ha hecho para que a todos nos quede más claro cómo se practica cómo podemos empezar en esto pero en qué consiste una sesión Alejandra por dónde van los no sé si ejercicios posiciones y tiene fases diferentes la no quiero llamarlo clase pero bueno una sesión dedo

Voz 25 42:07 o lo que es es muy importante es que la gente no sea asusté que aclara no es que los perros aprenderán posturas extrañas como como a lo mejor interpretan que es el yoga sino que como decíamos antes que los humanos pues pueda relajarse no la persona ya practiquen yoga pues sí que de repente pueden incorporar fácilmente a sus perros porque porque es una conexión que va a salir muy natural que así es como realmente surgió el el dogma no en pos fíjate que surgió ya en dos mil uno en Florida y además surgió de esta natural pues a una profesora de yoga que está batiendo su clase y al cachorro se fue como incorporando allá pues como vio que también él disfrutaba lo incorporó sus posturas

Voz 26 42:47 ya empezó a dar a dar clases no la idea básicamente es establecer en el ambiente en el que tú mejor te sientas peso una música tranquila a mi me gusta mucho

Voz 25 42:59 no una Diana Krall Norah Jones y sobre todo un ambiente cálido con una con una es una luz tenue idea

Voz 26 43:07 ella empezamos a buscar las partes de de nuestro perro que no sabemos que le gustan donde les gusta recibir la acaricia desde la cabeza que le quién les suele gustar muchísimo a la parte trasera hasta las patitas también traseras se va introduciendo una caricia con un movimiento muy suave siempre sin forzar nada eh sin hacerle daño me gusta utilizar siempre para el tema de de dos a tres palabras que son básicas para mí que esa abrazarle mimar le acariciar le porque creo que aúnan todo el concepto de de dedo gay todo lo que se necesita realmente para para establecer este vínculo tan tan importante e interiorismo SAR nuestras emociones sentir que que gracias a este vínculo también nosotros liberamos ese ese estrés y esa ansiedad y sobre todo ver cómo el animal se le se le cambia yo siempre digo que que les sonríe y el alma no porque es verdad que se genera en su expresión una una paz que viene toda y de vuelta hacia nosotros entonces realmente toda la actividad de droga siempre va a ser muy natural sin cada día día de a poquito el tiempo que tengamos sea no hay reglas básicas lo que sí ha es mucho que que fluya a todo no que fluía todo con con ese esa necesidad de estar un ratito compartiendo nuestro

Voz 25 44:39 pero pues pues lo lo

Voz 26 44:42 lo más que tenemos nosotros piensa que al final el pero es una terapia no para nosotros es así y así sea estudiada ideas

Voz 25 44:51 ha comprobado no qué beneficios tiene Alejandra

Voz 1951 44:53 ya para el perro de sobretodo hablábamos del caso de bueno los que tienen un carácter especialmente nervioso muy muy activo pero en general para todos no sé si al final termina la clase y el perro digamos que está de otra manera

Voz 25 45:06 buena se nota muchísimo la objetivo evidentemente final es es disfrutar del tiempo hoy hay básicamente que se relaje la persona y el perro pero clarísimamente cuando tú termina

Voz 24 45:19 tras ser reducido muchísimo celestes ha reducido la la ansiedad sensato

Voz 25 45:24 John de de bienestar que es absolutamente real no no no es la que que tú digas nada ya no no sean cuando tú estás después de veinte o treinta minutos tu respiración funciona de otra manera

Voz 26 45:40 se ha reducido considerablemente el

Voz 25 45:42 estrés no hoy el ansiedad que básicamente es lo que ese lo que uno que se adquiere no con porque evidentemente en sesiones dedo a no estamos trabajando aunque también se trabajen directamente pero no se trabaja fundamentalmente la musculatura

Voz 26 45:57 mi ni nada de esto no piensa que son

Voz 25 46:00 todo muy muy muy eh muy tranquilo no no hay no hay un ejercicio ni de mi de fondo ni de ni de nada que ver con con con el gimnasio o con la yoga puramente donde sí que trabajamos mucho más la la musculatura no aquí no hay tantas tantas posiciones aunque

Voz 26 46:21 al final yo siempre digo lo mismo el cuerpo alimenta el alma ilegalmente en la mente alimenta el cuerpo es decir todo se va definiendo siempre en conjunción no

Voz 1951 46:33 la última Alejandra tú con los perros entiendo que salen también a correr con los Chiguaguas no lo sé porque lo de correo no se les da muy bien no

Voz 25 46:40 para que vea así nada haber entra de todos los perros ya sabes que no todas las perros corran igual pues ha de los algunos de los perritos que tengo a pequeñitos pues efectivamente hay dos que son como que es la esa apetece correr constantemente y les encanta seguir May hacemos ejercicio constantemente cuando no hago más Doha que con los otros

Voz 26 47:02 ir cada perras diferente pero luego para ejemplo sabes que los pros a la mejor que que tengo pues porque hayan abandonado de caza o esto suelen ser perros mucho más activos pero también

Voz 25 47:15 que gestionan muy bien el el el Doha no esa curiosamente no no tiene que ver con con las razas todo yo creo que tiene que ver más con el con el carácter pero en el caso del dogma sí que te puedo asegurar que prácticamente todos los perros de alguna manera y en lo acaban haciendo bien acaban entregándose y acaban teniendo esos beneficios tan importantes para animar en la sociedad diaria que estamos de un lado para otro Ike que tan importante no que también les dediquemos un tiempo a ellos egoístamente al final el tiempo porque la verdad es que te dan tanto que es imposible es imposible no no no poder saber recibirlo yo cuando hay gente que te dice no es que yo no entiendo de esa relación con los perros digo pues por qué no las probado o sea el deporte el el el estar compartiendo una toda la actividad que tú haces en el día a día con tu perro es como yo digo te y te llena físicamente pero sobre todo mentalmente

Voz 1951 48:18 igual que hace con los amigos y más divertido que hacerlo sólo eh Alejandra como se llaman los cinco que tienes en casa

Voz 24 48:25 pues mira tengo Annika que es la base de la ciudad allá por todo el mundo me tengo a Luca tengo a Bruno tengo a Hey Mwai a India que son como Mi más mínima hábitos pero vamos tengo un montón de de perros en mi vida que además los para los promovemos para que se adopten con responsabilidad ir desde aquí os animo a todos a adoptar porque es una es es un lujo esa yo ya creo que

Voz 25 48:54 que adoptar es lo es

Voz 24 48:57 es una sabes qué pasa que antes no no hablábamos de adopción casi cuando yo era pequeña no hizo más que no se me ocurre una mejor opción que en que adoptar no es que es la opción no ya no hay entonces anima muchísimo a a tener un perro en vuestra vida da igual la raza la sexo como ya digo todo el color el tamaño da igual pero poner un perro

Voz 25 49:20 tu vida es poner salud

Voz 4 49:22 y bueno

Voz 24 49:24 efectivamente es es una es una a mí me parece una obviedad no pero para el que no lo sepa todavía desde aquí le animo muchísimo a que

Voz 1951 49:33 a que adopten una animada que nunca jamás con Price un perro por favor adoptando que además a patadas Alejandra que muchísimas gracias por haber estado con nosotros que vaya bien con nica con Luca con Bruno Conget Colombia y con todos los demás te esperamos en otra para el perro del año que viene vale