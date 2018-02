‘Dog’ + yoga = doga

Voz 1 00:00 sí no sé ya

Voz 1951 00:20 los planes de SER Runner casi casi tanto como el deporte son los animales yo creo que ya os habéis dado cuenta porque hemos hablado por ejemplo de Cani Cross os hemos propuesto en otros programas que compartís con vuestro perro paseos en bici por la nieve carreras kilo de hoy va más o menos en el mismo camino aunque me parece que os va a sorprender un poquito más se llama droga es la unión de yoga de dos de perro en inglés pero tranquilos que no vais a tener que poner a vuestro perro hacer ni el saludo al sol ni nada parecido de lo que se trata es de compartir posturas basadas en el yoga masajes una forma de relajarse de unirlos también con vuestro amigo y ayudar a aquellos que quizá tienen un exceso de energía a estar un poquito más tranquilos es una propuesta lo dicho nueva y que nos va a explicar mejor Alejandra Botto como practicante de este dos ya lo conocimos en el programa gracias a la carrera por la adopción de animales más conocida como perro Tom que lleva ya unos añitos en Madrid por ahí la tenemos eh a través de Skype que creo que la podemos escuchar perfectamente o la Alejandra muy buenas tardes

Voz 2 01:16 hola qué tal estabas oye qué bien lo has definido a todo

Voz 1951 01:18 ah vale oye pues primer punto que me que me anotó oye

Voz 2 01:21 llega como llega tu vida pues mira porque realmente yo estoy muy vinculada a los animales desde hace muchísimos años lógicamente ha sido todo como muy natural o sea realmente la denominación de optado el nombre en sí casi casi ya es circunstancial porque el toga yo venido haciéndolo indirectamente pues desde que tengo casi quince años digamos no cuántos perros tienes pues mira actualmente míos miedos en casa conmigo viven cinco luego tengo otros cinco que los tengo también mis casas como yo digo cercanas y luego pues en la Fundación ahora el Arca de Noé que bueno pues estoy presidiendo la tenemos un montón de Pietro saque para mí de vivir y convivir con animales es prácticamente una absolutamente normal

Voz 1951 02:14 vamos a seis una familia numerosa eh así que no sabemos cuál de ellos empezaste en esto de del dos Gaos y son razas diferentes y son perros más grandes más pequeños es algo que en el Cani Cross por ejemplo sí que influye y que no sé si en quién esta práctica también o no

Voz 2 02:29 bueno no en el en el dogma en realidad es un poco lo que venías dejen a tu es una combinación de las dos palabras de de dos yoga eh realmente no importa el tipo o de de perro ni la raza ni ni el color buena aquí no se discrimina no digamos a a ningún eh tipo de perro sirven todos lo que sí que es importante lógicamente es adaptar todo lo que toda esta actividad que hacemos pues en función del tamaño del perro en función del carácter el perro iba a psíquicamente en función de de lo que te va pidiendo en ese momento el el cuerpo no porque en realidad el Doha es una una actividad TAD que desarrolle llamó para para eliminar el estrés para eliminar la ansiedad y cada día el cuerpo no solicita pues se sensaciones y sentimientos difería

Voz 3 03:19 desafortunadamente no eh Alejandra el clásico

Voz 1951 03:22 a perro súper nervioso que no sabe pasear a tu sueldo que no acaba de aprender a tranquilizarse ni en casa ni en la calle ni aunque corra tres horas por el monte yo creo que quién tenga una mascota como esa tiene que estar diciendo por favor explicando cómo van a funcionar esto

Voz 3 03:38 claro bueno ver precisamente el el do lo bueno es que encaja a cualquier tipo de persona

Voz 4 03:42 Ana de cualquier edad de niños mayores

Voz 3 03:46 adulto es un poco de todo efectivamente pues para los perros que a lo mejor son un poco tienen un poco más más de ansiedad más activos eso sí que funciona muy bien obviamente el tema de los paseos y de salir a correr con ellos pero funcionaba muchísimo muchísimo el tema de establecer ese vínculo tan especial con ellos no al final el do

Voz 4 04:07 que lo que lo que prefiere es es que el animal disfrute de su día a día

Voz 3 04:14 pues con con con una actividad como como es

Voz 4 04:17 es el mimo la caricia pues es hay que disfrutar siempre enseñándoles hiló básico lo básico es que el animal pues no se exprese en ningún momento y sobre todo que se vaya establecen esa conexión entre ambos de manera que que el estrés se reduce se reduce también la ansiedad sobre todo se sea puesto

Voz 3 04:36 por una convivencia más importante mucha gente cuando dice no es que mi perro ladra y tal no bueno nos oye realmente como como también los niños no les gusta llamar la atención y esta actividad sí que sí más o menos tienes un tiempo libre puedes hacerla también en tu casa puedes hacerla al aire libre au saque que es muy fácil de que se adapte a las condiciones de tu vida

Voz 1951 04:59 vamos a colgar un vídeo en nuestra página web que bueno Alejandra hecho para que a todos los que demás claro cómo se practica cómo podemos empezar en esto pero en que con consiste una sesión Alejandra por dónde van los no sé si ejercicios posiciones y tiene fases diferentes la no quiero llamarlo clase pero bueno una sesión de Doha

Voz 3 05:17 lo que sí que es muy importante es que la gente no sea asusté que es no es que los perros aprenderán posturas extrañas como como a lo mejor

Voz 4 05:24 interpretan que es el yoga sí

Voz 3 05:27 no que como decíamos antes que los humanos pues puedan relajarse no la persona ya practican yoga pues sí que de repente pueden incorporar fácilmente a sus perros porque porque es una conexión que va a salir muy natural que así es como realmente surgió el el dogma no en fíjate que surgió ya en dos mil uno en Florida y además surgió de esta manera que te digo tan natural una profesora de yoga que está batiendo su clase y el cachorro se fue como incorporando ella pues como Vioque que también él disfrutaba le incorporó sus posturas ella empezó a dar a dar clases no la idea básicamente es establecer en el ambiente en el que tú mejor te sientas pues una música tranquila a mi me gusta mucho pues un pie

Voz 4 06:08 Jano una Diana Krall Norah Jones y sobre todo un ambiente cálido con una con una Alex una luz tenue idea ahí ya empezamos a buscar las partes de de nuestro perro

Voz 3 06:20 eh que no sabemos que le gusta

Voz 4 06:23 está recibir la caricia desde la cabeza que le quién les suele gustar muchísimo a la parte trasera hasta las patitas también traseras se va introduciendo una caricia con un movimiento muy suave

Voz 3 06:35 siempre sin forzar nada eh sin hacerle daño

Voz 4 06:38 me gustó utilizar siempre para el tema de de dos a tres palabras que son básicas para mí que esa abrazarle mimar le acariciar le porque creo que aúnan todo el concepto de de dedo gay todo lo que se necesita realmente para para establecer este vínculo tan tan importante e Inter priorizar nuestras emociones sentir que que gracias a este vínculo también nosotros liberamos ese ese estrés y esa ansiedad del día a día y sobre todo ver cómo el animal se le se le cambia yo siempre digo que que les sonríe el alma no porque es verdad que se genera en su expresión una una paz que viene toda eh

Voz 3 07:25 vuelta hacia nosotros entonces

Voz 4 07:27 lealmente toda la actividad de droga siempre va a ser muy natural sin cada día

Voz 3 07:34 día de a poquito el tiempo que tengamos sea no hay reglas básicas lo que sí ha es mucho que que fluya todo no que fluya todo con con ese esa necesidad de estar un ratito compartiendo nuestro pues pues lo lo lo más que tenemos nosotros piensa que al final el pero es una terapia no para no

Voz 4 07:56 nosotros es así y así sea estudiada irá

Voz 3 08:00 se ha comprobado no qué beneficios tiene Alejandra

Voz 1951 08:03 la para el perro sobretodo hablábamos del caso de bueno los que tienen un carácter especialmente nervioso muy muy activo pero en general para todos no sé si al final termina la clase y el perro digamos que está de otra manera buena se nota muchísimo

Voz 4 08:16 el objetivo evidentemente finales es

Voz 3 08:21 disfrutar el tiempo hay básicamente que se relaje la persona y el perro pero clarísimamente cuando tú terminas sea reducido muchísimo celestes ha reducido la la ansiedad una sensación

Voz 4 08:33 León de de bienestar que es absolutamente real no no no es la que que tú digas

Voz 3 08:41 no no no San cuando tú estás después de veinte o treinta minutos tu respiración funciona de otra manera se ha reducido considerablemente el estrés la ansiedad que básicamente es lo que ese lo que lo que se adquiere no con porque evidentemente en sesiones dedo ya no estamos trabajando aunque también se trabajen directamente pero no se trabaja fundamentalmente la musculatura ni ni nada de esto no piensa que son esto

Voz 2 09:09 todo muy muy muy y muy tranquilo no no hay no hay un ejercicio ni de mi de fondo ni de ni de nada que ver con con

Voz 3 09:20 con el gimnasio o con la yoga puramente donde sí que trabajamos mucho más la la musculatura no sé si no hay tantas tantas posiciones aunque al final yo siempre digo lo mismo el cuerpo alimento

Voz 2 09:33 al alma igualmente en la mente alimenta el cuerpo

Voz 3 09:38 es decir todo se va definiendo siempre en conjunción no la última

Voz 1951 09:43 Sandra tu con los perros entiendo que salen también a correr con los Chiguaguas no lo sé porque lo de correo no se les da muy bien no

Voz 5 09:49 para bueno ahora tampoco han dado pocas no era así sin haber dentro de todos los perros ya sabes que no todos los perros corran igual

Voz 3 09:58 pues a algunos de los perritos que daba pequeñitos pues efectivamente hay dos que son como que es la es apetece correr constantemente y les encanta seguir May hacemos ejercicio constantemente cuando no hago más Doha que con los otros

Voz 4 10:12 ir cada perras diferente pero luego para ejemplos ahora es que los pros a la mejor que que tengo pues porque hayan abandonado de caza o esto suelen ser perros mucho más activos pero también eh gestionan muy bien el el el do ano esa curiosamente no no tiene que ver con con la razas todo yo creo que tiene que ver más con el con el carácter pero en

Voz 3 10:37 el caso del dogma sí que te puedo asegurar que prácticamente todos los perros de alguna manera y no lo acaban haciendo bien acaban entregándose y acaban teniendo esos beneficios tan importantes para animar en la sociedad a día que estamos de un lado para otro Ike que tan importante es no que también les dediquemos un tiempo a ellos egoístamente a final el tiempo te lo que

Voz 2 11:01 que la verdad es que te dan tanto que es imposible eh

Voz 3 11:06 es imposible no es no poder saber recibirlo yo cuando hay gente que te dice no es que yo no entiendo de esta relación con los perros digo pues por qué no las aprobaron sean

Voz 2 11:14 el deporte el el el estar compartiendo una toda la actividad que tú haces en el día a día con tu perro es como yo digo te y te llena físicamente pero sobre todo mentalmente no

Voz 1951 11:28 igual que hacerlo con los amigos y más divertido que hacerlo sólo eh Alejandra como se llaman los cinco que tienes en casa

Voz 5 11:34 pues mira tengo Annika que

Voz 2 11:35 la rotonda conocida ya por todo el mundo eh tengo a Luca tengo a Bruno tengo a Hey a India que son como mi me más me malditos pero vamos tengo un montón de de perros en mi vida que además los para él los promovemos para que se adopten con responsabilidad y desde aquí os animo a todos a adoptar porque es una es eso

Voz 3 12:01 lujo esa yo ya creo que

Voz 2 12:03 que adoptar es lo es

Voz 6 12:06 es una sabes qué pasa que antes no no hablábamos de adopción casi cuando yo era pequeña no hizo más que no se me ocurre una mejor opción que en que adoptar no es que es la opción sea no hay entonces es anima muchísimo a a tener un perro en vuestra vida da igual la raza la el sexo como ya vivió todo el color amañada da igual pero poner un perro en tu vida Spanair salud

Voz 2 12:31 y y bueno indefectiblemente es es una es una a mí me parece una obviedad no pero para que no lo sepa todavía desde aquí le animo muchísimo a que a que adopten una

Voz 1951 12:43 y nunca jamás con un perro por favor adoptando que haya más a patadas Alejandra que muchísimas gracias por haber estado con nosotros que vaya bien con nica con Luca con Bruno con Navia y con todos los demás te esperamos en otra para el perro donde el año que viene valen

Voz 2 12:58 en unas cañas el quince de que el catorce de octubre perdonar en octubre y que estáis todos invitados el veintiocho de mayo desde aquí para los que queráis hacer droga tenemos preparada una súper súper sesión de Erdogan para todos los ciudadanos que ya os iremos comentando y espero que lo lo comenté seis para que se pueda dar a conocer lo que es el veintiocho de mayo que celebraremos el día perro sin raza con una súper sesión de Doha multitudinaria pic es hueco

Voz 8 13:35 aquí muy innata