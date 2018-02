Hoy corremos en… Gistaín (Huesca)

Voz 1 00:00 yo hoy

Voz 2 00:04 con un Sport abrimos el calendario runner venga vamos a detenernos un fin de semana más

Voz 1951 00:23 has mirando a la montaña mirando seguro que al fresquito y en este caso al Campeonato de España también de Aragón de raquetas de nieve dos mil dieciocho se celebra este domingo en un pueblo con un nombre precioso que es his Taín en Huesca en la organización junto con la Federación Española está el Club Atlético Sobrarbe Alberto bosques uno de los organizadores o la Alberto muy buenas

Voz 3 00:41 hola buenas que campeonato de raquetas de

Voz 1951 00:44 ve alguno dirá con las raquetas de nieve si puedo correr

Voz 3 00:46 pues eso sí lo hace poco tiempo tampoco lo sabe

Voz 1951 00:49 la respuesta cuáles

Voz 3 00:50 pues que sí que sí corrí hice corre mucho además es una nueva disciplina llevó a cinco años a nivel oficial así bueno pues ha sido encargado de la Federación Española de montaña que nos han hecho al Club Atlético Sobrarbe para este año poder organizarla nosotros aquí

Voz 1951 01:06 doce kilómetros quinientos metros de desnivel positivo acumulado en los Pirineos entiendo que con bastante nieve qué tipo de previsión Alberto tenéis para el fin de semana y cómo es ese recorrido que espera a todos los iba a decir Raquel pero si me permites el término

Voz 3 01:21 sí bueno pues como tú dices son es un recorrido de doce kilómetros quinientos metros positivos y negativos hay que subirlos bajarlos en el entorno de la localidad de fiesta hay muy cerquita del pueblo iraquí discurre por la zona llamada pues guerra es una zona primero de bosque luego ya abiertas unas vistas excepcionales de esta parte de Pirineo central donde estamos en el Vallès Estado tiene salida llegara en el mismo punto en el Mirador Cruz de pujará se carrera con salida a todos a la vez no es cronometrada uno por uno sino todo todo el grupo a la vez hay dos categorías junior y senior coincide también con el día del raquitismo que organizó la Federación Aragonesa de montaña es un día en el que acuden pues personas que practican las raquetas de nieve de manera popular vendrá un grupo numeroso de ciento cincuenta personas aproximadamente que iban a dar color y animación al al día de la competición

Voz 1951 02:18 qué velocidad para que nos hagamos más o menos una idea los que entre los que me incluyo Alberto no hemos visto nunca este deporte que velocidad Se puede alcanzar en una zona que sea un poquito claro no muy empinada más o menos llano incluso cuesta abajo que velocidad se puede alcanzar con las maquetas

Voz 3 02:31 bueno pues tu calcula corriendo en ya no la gente que está acostumbrada hay si la nieve no está muy profunda no es mire muy muy polvo muy profunda es que está ya transformada Hay sustenta bien pues practicamente es como trotar lo corre sin raquetas por por el monte en el campo practicamente la gente que entrena hoy practica consideren pues una velocidad parecida ir subiendo también parecido porque bueno suben con raquetas por laderas no muy empinadas no es no son pruebas como las de esquí de montaña sino que son perfiles más suaves ir prácticamente un poquitín menos de velocidad pero no muy alejado de lo que sería corre forma

Voz 4 03:11 cuál es la mejor nieve Alberto para para correr

Voz 3 03:14 bueno pues no me lo mejor es que este transformada que no sea una nieve muy reciente o muy pesada que no esté muy húmeda que este transformada que un poco apretada para que no tengamos que que ejerce que que esforzarnos tanto nosotros lo que vamos a hacer para facilitar la competición es aprovechar el han dado a popular para que esté más pisado ya sabéis que hay nieve muy reciente lo que ahora ha nevado estos últimos días que ha habido una acumulación de cerca de medio metro de nieve entonces vamos a ir pisando poco a poco todo el recorrido para que un poco poco pisado para que se pueda correr mejor

Voz 1951 03:48 una duda cuál es la equipación que hace falta porque claro las raquetas obviamente son imprescindibles pero el resto de la equipación habitual para hacer este deporte

Voz 3 03:56 bueno es una prueba corta y entonces bueno es la equipación de corre de un corredor de un runner mayas pantalón camiseta larga y luego si pues ya lo que es más un poco más de cara al invierno pues gigante sobre todo con las posibles caídas gorro protección solar gafas para el sol ese Corres y sin bastones solamente es con raquetas para evitar peligros Si hacerse daño unos a otros hay básicamente es eso dependiendo de cómo surja la medio ese día Poble llegaremos o no a llevar una capa corta vientos o algún elemento más por si acaso

Voz 1951 04:32 previsión tenéis va a nevar va a hacer malo mucho frío no sé

Voz 3 04:35 en principio va a ser unos días de estos días son de frío con lo cual pues la nieve se mantiene bastante bien aquí parece ser que sale buen fin de semana aunque a partir del domingo entrada alguna posibilidad de de Nevada ligera pero bueno no sé si muy muy grave que que se anularon poco ese día osea que tampoco del en principio el tiempo va a ser favorable

Voz 1951 04:56 vale a ver si aguanta que el fin de pasado hizo bastante mal por todas partes en una penúltima Alberto cuéntanos cómo es ese entorno que se va a encontrar la gente que o bien para esta carrera o en otro momento de del año se acerque a toda esa zona del Pirineo de Huesca

Voz 3 05:09 sí exactamente nosotros también queremos aprovechar la ocasión que nos han brindado de la Federación pues pues para promocionar nuestro territorio también en el Sobrarbe en general y el estado en el Sobrarbe pues en muchas zonas para practicar raquetas desde el Vallès de Ordesa Bujari duelo pasando por Fanlo no en los valles de Bielsa tiene ETA barro Barroso ha y luego ya lo que es el está apostar en tiene diferentes enclaves como es esta zona de ahí pero también la ribera de Villadangos Mon Farrow la montaña de plan etc entonces es bueno es una excusa para promocionar también nuestros valles para para que la gente acuda en invierno a practicar raquetas esquí de montaña disponemos estaciones de esquí alpino pero sí de de la posibilidad de practicar otro otro tipo de actividades en la nieve durante el invierno

Voz 1951 05:55 de disfrutar de un fin de semana cuál es la especialidad gastronómica Alberto de esa zona

Voz 3 05:59 bueno pues la especialidad gastronómica de la zona podemos decir en Sobrarbe que son pues por un lado las chuletas famosas

Voz 1951 06:05 que son es como una especie

Voz 3 06:08 bueno pues como una especie de morcilla hecha con Cordero y ahí bueno pues y luego pues lo que es todo repostería de panadería Isasi lo que sobre todo sobre todo la el cordero

Voz 1951 06:20 campeonato de España de Aragón también de raquetas de nieve dos mil dieciocho este domingo once de febrero a ver si aguantan poquito el tiempo en his Taín en la zona del Pirineo de Huesca Alberto bosque en la urbanización junto con esa federación española de deportes de montaña Alberto que vaya bien la carrera ir otro día os invitamos al programa nos es un poquito más de este deporte tan chulo vale

Voz 3 06:37 pues cuando queráis muchas gracias a vosotros

Voz 1951 06:49 y un par de propuestas más para cerrar en Baleares octava cursa Talaia este sábado en Alcudia en la isla de Mallorca a las nueve y media de la mañana a distancia de media maratón algo más de veintiún kilómetros pero por montaña ir en Madrid séptima Carrera Solidaria que organiza la Fundación Entreculturas saliera en Puente del Rey el domingo día once a las nueve y media de la mañana distancias de cinco ir diez kilos

