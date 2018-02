SER Runner: Los Tarahumara, el pueblo que vive corriendo (16/02/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Yelmo Clark Running por supuesto bien calzado

Voz 7 01:10 muy buenas aquí estamos una semana más los de SER Runner con más historia sobre dos piernas siempre hablamos ahora vamos a escuchar como siempre al gran Martín de correr como un modo de vida pues bien hoy esa expresión cobra más sentido que nunca hoy sí que hablamos de un modo de vida en el sentido más profundo o La Verónica muy buenas muy buenas y que bueno pues te voy a contar algo que más o menos ya sabes porque ambos hemos hecho en los últimos días un curso acelerado sobre los estará Omara sobre los garra murió correcto y ambos hemos acabado admirando sus tradiciones no somos los primeros que nos hemos interesado en ellas

Voz 8 01:46 en México atacado por la hambruna el cañón es el último refugio de los indios estará humanas en otro tiempo fueron corredores para los reyes aztecas ahora cobren para sobrevivir en el maratón más importante de Norteamérica el tecno atletas compiten en una carrera de veinticuatro horas a través de las montañas de California son cien Villa se escarpados picos y ardiente escaño los la prueba máxima para la resistencia humana enfrentados a dando una ya la muerte lo están aún claras fuera una California para retar a los mejores corredores de América

Voz 11 02:34 esta es su historia

Voz 5 02:37 los

Voz 12 02:39 México Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua lo estará Omar a la Castellana Yuri un pueblo nacido para correr de hecho es el nombre significa los de los pies ligeros así que antes de saludar a nuestro protagonista de hoy vamos a hacer Verónica una breve introducción sobre lo que este particular mundo esta esta comunidad tiene detrás

Voz 1951 03:03 bueno es que es un pueblo que yo creo que quién más quién menos ha visto algún reportaje televisivo algún periódico algún programa como este dedicado a lo que parece ser un pueblo realmente nacido para correr hemos visto a chavales a mujeres a gente pertenece a esta comunidad a este pueblo Tara Omara ordenará morir ganar carreras en chancletas lo que nosotros llamaríamos chancletas las conocidas como hará Chess imponerse atletas que van vestidos me da igual de Nike que de Adidas de arriba abajo y que entrenó en todo el año

Voz 12 03:35 es que eso es quizá lo más llamativo no cuando hablamos de advenedizos en este programa bueno pues estos son el embrión de de todo lo que estamos nosotros abordando aquí corren con sandalias muy delgada todas las o hará Chess suela de hule ese mantener hidratados y no con geles no tiran de todos estos materiales ni de todas estas bebidas isotónicas de las que tiramos ahora sino con cerveza de maíz

Voz 1951 03:59 yo yo creo que en un pueblo para empezar peculiar pero que en esto nos ha sorprendido a muchos no sé si les conocerá también el gran Martín Fiz que como cada semana está en Vitoria o la Martín

Voz 1522 04:11 hola muy buenas pues la verdad es que tiene muchas ganas de hablar de los indios rumanas y no sé si los tomará son más que una leyenda o que son atletas sí que es cierto que hemos oído mucho hablar de ellos muchos reportajes el libro El libro de Christopher mandó al de nacidos para coger que por cierto ha vendido muchísimos gracias a ató la historia de los toros Maras pero que son aletas de gran resistencia pero lo que a mí me concierto lluvias voy a hacer hombre voy a hacer de el hombre del diablo no he visto entre los Taro Maras ningún atleta de maratón que haya destacado ninguna aleta de marcha atlética que ha destacado los Mexicano siempre han tenido grandes atletas está Andrés Espinosa allí Dionisio Theron Germán Silva que ha ganado la maratón de Nueva York Arturo Barrios Maathai Pérez que tiene dos XXII sí que es cierto que hay atletas de la Tauromaquia Lorena Ramírez ha ganado carreras pero son carreras de montaña donde no hay mucha donde no mucha participación sí que es cierto que los africanos y también han pasado mucha hambruna allí siguen pasando mucho mucho hambre pero que al final y a la postre son grandes atletas de de elite que tiene los récord del mundo de momento los toros aún Maras son atletas que que les gusta mucho coger que su modo de vida pero que a niveles de de élite de Juegos Olímpicos Europeos pruebas internacionales todavía tiene mucho que que decirlos cuenta

Voz 1951 05:40 John que comenzaron a vivir en zonas tan escarpadas tan abruptas tan lejanas de toda civilización para protegerse para proteger a su pueblo de lo que era la conquista de los españoles hace unos cuantos siglos atrás

Voz 12 05:53 quedarse ahí escondidos y que no les dieran caza tan rápido bueno Martín ha desatado las hostilidades iguales Martín que no participan porque porque no les interesa porque para ellos en una competición no sino como decimos un modo de vida en cualquier caso Nos vamos hasta México Nos vamos esta ciudad Juárez vamos

Voz 13 06:10 lugar al Rahmouni

Voz 14 06:13 atleta en este caso porque él sí que compite de diecisiete años

Voz 12 06:15 Alejandro Carrillo hola Alejandro muy buenas

Voz 15 06:19 hola buenos días vamos a empezar

Voz 12 06:21 por el principio si te parece nos puedes explicar por qué corre que lleváis en vuestro ADN el hecho de correr

Voz 15 06:28 nosotros el buen nombre ahorrarme viendo pero sí prueba clásica la viga corremos Grad porque para mí un lugar a otro el caminando Lozano en transitar así pero todos los días así pues chico corre algunos así nace casi en la SER Mendo hasta pasar ahí recrearlas coger todos los nuevos para ver escuela ya casi usarlas nulas no quedaba escuelas al nacido a mí ese recuerdo es corría corría pero no empezó a día paso a entrar en la Secundaria alma empecé a competir fases somos nosotros saludó que empezó a competir pero tiempo atrás la compartía menos más corridas por Corder Normaa Jandro

Voz 1522 07:24 hay más o menos que qué altitud tienes en la localidad donde tú vives

Voz 15 07:29 yo estoy yo y nadie puede decir que yo no me voy a ver Chiguaguas

Voz 12 07:36 eh Alejandro cuando piensas en en tu infancia recuerdas que tú ibas corriendo a la escuela sabes que eran diez kilómetros pero que recuerdas de acuerdo a tus padres corriendo recuerdas a la gente que vivía alrededor alrededor vuestro desplazándose corriendo por ejemplo para me he leído aquí que que que que unas décadas atrás Se hacía para cazar se hacía para intercambiar productos Se hacía para favorecer el comercio recuerdas corriendo a todo el mundo más o menos

Voz 15 08:02 yo yo recuerdo que también tenía va a ver qué andando con una carrera que estuviera perreras dejarlas que cuando donado en las convenciones allí la carrera tras más de veinticuatro horas he comer dormir duermo sostenidas con él pero ya ha presentado hasta también corre a la familia corre para era un mandado pues Turner de corredor pero no tenía el domingo estoy muy al luego a escuchar una que que el que da gobernadores fondo como cuando paramos yo estuve Hanún nunca haces casi quedaron lejos de la casa cuernos tres horas ante la Cámara Alta alta traje tradicional pero no me gustan Pedro aparte Duero nada eso no me asustan nada en el piso donde se va de mis hecho así cuando no estás también tenía que como conductos blancos pero luché nada yo así que no toma te ayuda para que para que resista más

Voz 16 09:34 está bueno Alejandro es solo

Voz 15 09:36 te quiero hacer nada me me hasta que no te hambre muy rápidos

Voz 1951 09:43 maíz agua uno de los secretos de to Alejandro empezaste a competir hace dos años cuál es la primera carrera que hiciste y cómo te ha ido desde ese momento

Voz 15 09:54 y empecé a decir menos conocida la carrera el III Maratón menos cañones al mi la mano está muy preparado pero así que el tiempo de una hora y cuarenta y dos minutos no no y los diez y quince en cuarenta años natos Villa Juárez empecé a entrenar aquí conocí a unos amigos ya entrenaba con él con ellos si es natural yo perdí con cuando ejercía sí pero como Samarra atrasados así en una carrera compites con términos acaban entrar más llantas retratan a un poquito lo he cuatro minutos pues en esa decirme estoy bien es la ciudad que sea que te pares los veintiuno también que no nada tres dos mil intimidar tuvo una invitación en Chihuahua su vida en primer lugar la primera vez que gané con una con un tiempo de una ahora treinta y seis minutos después otra vez empezando él el entrando nada con celo cañón Anguas es si en y yo les bajamos el tiempo ahí a veintiuno a un ahora XXXII estoy el recorte

Voz 17 11:41 a su ahora

Voz 4 12:13 Martín los ese tenido la oportunidad de deberes a sandalias a las que se refería Alejandro

Voz 14 12:17 las noches en el hablado de cómo están hechas al final son son suelas de hule en documental

Voz 12 12:25 esto que están hechas con con neumático no las plantas ha dicho poniendo el pie sobre el neumático recortando los llegamos a medida tú te haces a la idea de cómo puede ser correr correr con eso no lo sé

Voz 1522 12:35 diría es durísimo al final Alejandro él ya está hecho él está habituado normalmente acoger con este tipo de zapatillas no va a tener ningún problema casi seguro de de lesiones si va corriendo y evidentemente campo competición competición entrenamiento más más severos pues al final tendrá que ponerse como él dice una etapa unas calzado de de tenis es una zapatilla que para cobré en la élite es una es un calzado bastante agresivo pues porque al final si coges muy rápido de los tendones no te aguantan pero es que Alejandro ya está total totalmente acostumbrado a acoger en esta en esas situaciones yo me imagino que Alejandro no tendrá ni reloj ni cronómetro ni GPS y otra de las preguntas que me gustaría decirle si es que las cargueros que está haciendo él son carreras de ruta de en llano son competiciones que ya están en de de montaña

Voz 14 13:28 imagino que estará más habitual en carreras de montaña

Voz 15 13:32 las carreras que conciso de también es así plano matricularnos pero pero pero corra más en montañas los veinticinco kilómetros forma entraña más de dos horas con nosotros montañas no nada pero como que se va a la las montañas porque no tendrá que ver qué mundo me agarro así en perra debería nunca todos como se retrasa son poco

Voz 1522 14:11 qué es lo que cómo se alimenta a Umar ha que corre todos los días quince o veinte kilómetros porque yo he estado por Mexico oí incluso los deportistas de élite incluso los niños de catorce quince años incluso tú que eres un adolescente diecisiete años aparte de comer es muy habitual que vuestros padres os den un poquito de Tequila

Voz 15 14:33 pues allá pues nos alimentamos de cosechando los hijos de euros a Patti Smith pero también hay volvió a él pues mismo Mahrez uno de los pilares lo cual no tiene una no una convivencia hacen él pues no está hecho de Marie fermentado ser como madre mía cerveza cervezas eso me hacía llorar pero niños con catorce años pues no sus padres no no no les voy a que tomen no tiene nada cuando ya sabían que puede ser cuando sesgo años pero cuando hay no me haré que agradecimiento ellos ya empiezan los nada aquí que que plan para que nadie cobra nada más pero todavía no no no no me dejan tomar Pravia Alejandro

Voz 1951 15:37 será más larga que has hecho tú o alguien de tu entorno porque siempre se habla de los traumas como personas que son capaces de correr doscientos kilómetros si sin parar no sé si tú lo has experimentado o alguien que conozcas ha corrido ese tipo de carreras

Voz 15 15:51 de lo que ocurre en los veinticinco kilómetros porque no me no me dejaban claro que quieran menor ya verdad no te acuerdas cuando no podía hacer más pero ahora he pensado correr los setenta sino Mersey preparar notaba Fanjul todos los sesenta pero algo que él cuatro ya señores que jugando con te ayudaba ya son corredores casos fue mucho saber que has corrido Lucent estima metro creo fue en Francia Alejandro

Voz 12 16:35 cuántas personas componen la la comunidad cerrará murió

Voz 15 16:39 pues por programas tierra parados Maras están hay gente desde fuera casi desde que se llama normal prueba Payá está la crisis está hay mucha gente usaba humana cómo te podré decir que que no en como expandirnos así por toda la sierra caras humanas

Voz 12 17:05 es tú que esa situación que que vivís ahora mismo por ejemplo no sé con el Estado de México porque como comentaba Verónica es una comunidad que se desplazó a zonas muy agrestes precisamente para para evitar ser colonizada cuál es la situación que vive en la actualidad ese pueblo de los pies ligeros

Voz 15 17:26 la gente vive donde no se Dordain casi yo sí para cuidar sus guerras trapío pero entonces Noa en recursos si no hay trabajo para alimentarse y mucha gente desde la sierra en Duque trabajo duda no años buen trabajo aquí está mi dinero no es sino que no lo hacen las tierras donde siembra en diciembre un hijo ves a sí misma inicien todo sopla el ganado nada más no hay ningún trabajo estable

Voz 1522 18:02 Alejandro te viada mira te veía facilitar unos nombres de atletas de mexicanos dimes y conoces a alguno de ellos vale vamos allá Andrés Espinosa Dionisio Theron Germán Silva Martín Pita yo Isidro rico Alejandro Cruz Madaíl Pérez y luego tenemos marchadores de la categoría de Ernesto Canto María María Guadalupe González y Carlos mercenario conoces alguno de ellos

Voz 15 18:30 no no nos vive mirado a mi juicio que nombrase mirado así pues claro entre los dos dorados personas no no dando

Voz 1522 18:47 pues estos son grandes los sans han sido los grandes atletas Mexicanos que que a nivel mundial han sido los mejores vámonos han sido los mejores atletas del mundo en el caso de Dionisio Theron ya al el de Londres Germán Silva ha ganado el maratón de de Nueva York Andrés Espinosa tienen unas grandes marcas sí grandes puestos en grandes en buenas buenas maratones en el caso de mes de mercenario hijo de María Guadalupe pues son atletas tiene de marcha largas de largas distancias

Voz 1951 19:17 eh quiero preguntarte para ir terminando Alejandro por un nombre que yo creo que si te te sonará más y a María Lorena Ramírez Tara Omara que ha ganado el Ultra Trail cerró rojo esos cincuenta kilómetros no sé si la conoces

Voz 15 19:32 aquí sin la conozco

Voz 18 19:34 que ni hoy no he visto en concepciones en bares competentes que me dices que me que me desde qué me dices de ella ella como ella que coge contencioso con llantas

Voz 15 19:43 el ella corre con Larache con un traje tradicional hacía competidores en todas las carreras no pues nos está así ni nada eso así con no más

Voz 1522 19:59 aquí te gustaría usar a las de las zapatillas que usan los grandes atletas de de grandes marcas como puede ser Nike sketches Reebok Adidas te gustaría usar ese tipo de zapatilla tú crees que mejor harías tu rendimiento si usarás las zapatillas que usamos los europeos sólo mejores atletas americanos

Voz 15 20:17 pues buscando que me gustaría pero no Amira unas competencias o así yo soy yo siempre he competiría con el traje tradicional ya que años atrás otra traje tradicional así una simpleza escoge cuándo llegará nada Chelsea así haría garajes trece agujero que me llamaba

Voz 12 20:44 Alejandro Martín que que su nombre tradicional que no quiere cambiar el material una cosa más antes de concluir Alejandro a qué te dedicas aparte de correr estás estudiando trabajas

Voz 15 20:56 buena entrada recuerda pero un más después ahora voy a trabajar no pues pero volveré entrar

Voz 1522 21:05 donde trabaja Alejandro

Voz 15 21:07 junto grande donde no ya en la sierra para humanas lo más artesanías hechas a mano todo esto es lo que tiene que ver con con las enfermedades que con hierbas medicinales todo artesanías que se mundo guarda los para una hora esto es lo que ven los en el centro de Square

Voz 12 21:30 Alejandro podrías decirnos algo en tu idioma para despedirnos

Voz 15 21:33 maceteros aplicar también a Echegui una Pepe Cobo

Voz 1951 21:41 qué significa Alejandro que

Voz 15 21:43 yo doy gracias por llamar pasado saben a donde un pues yo muchas gracias

Voz 1951 21:50 pues muchas gracias a ti Alejandro por contarnos tu historia que vaya bien en el colegio que vaya bien los estudios que vaya bien el trabajo y que vayan bien también las carreras vale muchas gracias

Voz 15 21:59 mucho duro ciudadanos iba a despedir no esperó a Martí

Voz 1951 22:02 preguntabas tu antes por la altitud y la página del Gobierno de Méjico nos indica que la sierra Tara Omara está formada por montañas entre los dos mil y los tres mil metros de altitud con profundos barrancos Ike se compone esto le encanta yo lo de los municipios y dispersa en diferentes serías

Voz 16 22:18 hay pueblos en los municipios de Guadalupe y Calvo Morelos bayeta guacho chic barato pilas Ubrique Guaza pared Moris Uruguay y chinitas Maurici BOCOG Ina no no daba Karachi Ocampo Guerrero iremos Achi pues coño deportista

Voz 1522 22:35 pero qué quieren que se Prince que quiere ir a competir con los toros más a dos mil tres mil metros de altitud pues que se deciden por jodidos porque cuando he tenido muy difícil cobren en esas circunstancias en ese recorrido va a ser difícil hay sellos iban a hacer los fuertes que se ellos fueron tomadas yo en mi vida de juventud fuente romana porque al final te te crías como ellos la humildad y el trabajo hoy en los aspectos éticos de la de la familia te hacen ser duros Emilio yo espero que Alejandro Carrillo pues se pueda pueda cumplir sus objetivos

Voz 19 23:12 el como arma

Voz 5 23:26 me incitaba a los poco más

Voz 1509 23:31 había vamos a contar algo más de este pueblo nos vamos a marchar de nuevo hasta México para hablar con Mariel Ramírez ellas la directora de operaciones en la Fundación tomará José Alberto Yagüe uno ola amarilla El muy buenas

Voz 20 23:44 hola qué tal buenos días bienvenida a este

Voz 1509 23:46 el runner gracias por atendernos en el programa queríamos charlar contigo unos minutos para que nos cuentes en primer lugar a qué se dedica esta

Voz 21 23:53 la Fundación a no sé si conserva

Voz 1951 23:56 Mar preservar y difundir todo lo que es la cultura Tara Omara sí bueno

Voz 20 24:01 entre entre las facciones que realiza la fundación de una fundación que ya tiene veinticinco años operando trabajando con las comunidades de la sierra y pre puntualmente con cuatro bueno cinco programas hoy que son el programa de nutrición infantil Seguridad Alimentaria seguridad hídrica educación y un nuevo programa que estamos lanzando que el programa de economía social todos estos programas es si cree como bien mencionas con este enfoque de rescatar los los saberes tradicionales de las de las comunidades ahí y también de de pues de integrar otros conocimientos externos que que puedan contribuir o hacer mejor la vida de los del pueblo indígena rara murió aunque también trabajamos con el pueblo dar mi que es un pueblo que se encuentra en un grupo indígena que se encuentra más al sur de la sierra para Humala

Voz 14 25:01 Mariel tú perteneces a los a Murillo

Voz 20 25:04 no yo tengo diez años viviendo aquí en en krill en la cierra pero yo soy originaria de la de la Ciudad de México pero sí tenemos equipo somos un equipo conformado por compañeros que son indígenas que rara morir a una compañera Ona ni

Voz 1951 25:23 estas poblaciones Mariel están comunicadas con el resto o no sé como es el transporte por ejemplo es una de las diferencias que se ve con otras zonas de México

Voz 20 25:32 pues sí el el acceso a las comunidades es bastante pintado unas comunidades viven bastante dispersas que entre entre ellas eso es una característica de las de las comunidades indígenas de la del norte de de las incluso del norte del país de la sierra para humana ellos viven muy dispersos la la orografía de la zona es bastante complicado es bastante accidentada que ir eso impide que de alguna manera como la comunicación no no es como en los estados del sur del país donde es muy común ver a las a las comunidades asentadas juntas en un solo sitio los que lo llamamos los pueblos ellos están dispersos pero también es es una es un como un comportamiento bastante tradicional de las propias comunidades a veces lo hacerlas personas para llegar a los centros más urbanizados de la Sierra pues tienen que caminar más de doce horas para llegar a lugares donde hay servicios como me dijiste y como hospitales como escuelas e incluso tiendas donde pueden abastecerse de comida entonces generalmente viven en los barrancos entonces eso implica tener que hacer caminatas y eso es algo que los pues por eso esta característica de la resistencia de la de la gente indígenas en la sierra de poder que ha de tener esta costumbre de caminar de hacer grandes caminatas no entonces eso les da también la resistencia para en pues lo que son los corredores indígenas que que aguantan estos caminos para complicado tan tan tan accidentado Icon estas distancias tan carnal tan grandes no

Voz 12 27:18 ya hemos llegado Verónica a esa imagen no que no

Voz 14 27:20 Álava Alejandro diciendo que él sí tiene que pensar en su infancia siempre ven a sus padres a toda la gente de la comunidad demás familiares

Voz 1951 27:29 corriendo de un lado para otro recorriendo kilómetros eh para ir por ejemplo la escuela cada día hay volver Mariel tú que lo has vivido más de cerca es así es acercarse a una de estas poblaciones Ibero a la gente desplazándose de manera habitual corriendo

Voz 20 27:43 sí es muy es muy común incluso que ellos vayan cargando con con con él no le es un alimento que el de dar resistencia al rara Amauri a él no le es maíz molido ellos vuelen el maíz es es un tipo de maíz muy especial que que se cuece se hace como tipo palomita y luego con en el metal lo mueven con eso ellos cargan en en pie cuando van caminando van corriendo lo van cargando donde hay manantiales o lugares donde pueden tomar agua este lugar temí lo toman entonces eso es muy habitual es muy habitual mirarlo es impresionante incluso aunque ellos van caminando la velocidad a la que en lugar naciendo en esos también estos caminos tan pues tan agrestes no finalmente ellos tienen esta costumbre niños niñas mujeres mayores es es una es una actividad muy y su parte pues muy particular del rodará Murillo porque incluso muchos niños desde la primaria para poder llegar a la primaria tienen que caminar dos horas para llegar y dos horas para regresar entonces si esta velocidad es es pues muy característica de ellos

Voz 22 28:58 Marielle y bueno estamos conociendo a este pueblo de los pies ligeros a través de tus palabras y también

Voz 12 29:06 Nos estamos haciendo una idea de cómo son sobre todo en el plano físico pero te quería preguntar y escuchando Alejandro bueno pues hay algunas pinceladas no porque pues era un tipo joven pero bueno pues era un tipo educado respetuosos expresaba bien estaba estudiando era era era un tipo prudente tú no puedes decir cuatro cinco características de lo estará Omara desde el punto de vista personal no como son como pueblo

Voz 20 29:31 mira ellos son bastante podemos decir reservados ir observado sobre todo con con con el exterior no nosotros consideramos que eso es una manera de resistir del pueblo ahorrará murió en el el mantener de alguna manera no son tan abiertos de palabras no son tan tan primer momento están acercarnos a las a las personas pero creemos que es una manera de ellos conservar traslado de resistir frente a ciertas embates de del exterior pero también una manera de mantener como sus conocimientos y sus tradiciones como más interior no más más él lo o hacia dentro del pueblo raras mucho eso creemos que es una característica importante la otra es otra vez la capacidad de resistir en términos físicos pero también en términos culturales es muy yo yo yo yo me uso como una un ejemplo cuando los primeros las primeras visitas que yo hice a las tierras conocía las primeras grupos indígenas acá fue fue verdaderamente impactante ver cómo todavía ellos mantienen muchas costumbres y muchas formas pues de mucho tiempo atrás se ve que es algo que practican desde hace mucho tiempo atrás y creo que esta manera de de de ser tan reservado tan discretos en su manera de de de convivir como comunidad los ha hecho mantener está está estas estas tradiciones también son muy ya de ya la confianza son procesos largos ayer justo plática dábamos de que los procesos de trabajo o de confianza de construir empatía acercamiento con las comunidades son procesos largos precisamente pensábamos incluso haciendo especial esta similitud con con con las distancia entonces el rara muy sabe que para llegar a un lugar el camino es largo hay que caminar horas hay que ser perseverante y eso lo traducimos también a la vida ya los procesos incluso como nosotros como organizaciones qué hacemos con ellos los procesos son largos acá no hay el la prisa la carrera el tiempo de llegar rápido no sino hay que correr de espacios qué constante y lo mismo con los procesos que llevamos nosotros con ellos vemos que los procesos son despacio todo se consulta entre la comunidad todo se discute entre la Comunidad y las decisiones se toman en conjunto no hay una autoridad que reside por el pueblo sino es más bien el vocero de la decisión de toda la gente entonces para nosotros ésas son características fundamentales de las comunidades indígenas que vamos viendo en en todas las comunidades en todos los espacios donde tenemos interacción con ellos

Voz 1951 32:35 cultura del esfuerzo y democracia directa en no está mal para este pueblo Tara Omara Mariela aprobado las borracheras alguna vez

Voz 20 32:43 sí sí sí son muy cómodas la verdad es que yo creo que es un es un H bastante cómodo y yo las veo tienen distintos diseños incluso en la baja hay un grupo de mujeres que tiene las cintas maneja usan las cintas hasta la rodilla otros que las manejan más cortas e incluso distintos que manera de amarrar nada pero son muy cómodas ante ahorita bueno pues era cualquier día en hay encontrarte incluso en los centros urbanos quién de que que en las tiendas ya para el turismo se vende la sandalia rara Amaury pero ellos como originalmente el asiento será con la piel de los animales que sean sus cuerdas con las pierden los anima les las sandalias hacer digamos que la la la suela la la hacían con la piel del de la res me sabes era era como un Nules grueso que ellos usaban y bueno la verdad es que sí es muy cómodo si es un poco difícil acostumbrarse al principio porque no las usado para correrla usado para caminar

Voz 12 33:57 nosotros en este programa procuramos de cuando sale un nombre y que sepamos de quién estamos hablando entonces de la fundación de la cual eres directora de operaciones Marielle y bueno pues lleva en su nombre el de José Alberto ya

Voz 20 34:12 quién es quién era Pepe alguno como lo conocen acabar el fue él era jesuita el pertenecer a una orden religiosa jesuita y que en el vino estuvo un tiempo aquí en la cierran Hacienda Sierra tras sumar alguien me Victoria de misiones ya sé mucho tiempo principalmente por jesuitas ahí él fue nombrado como obispo de la cara humana creo que fue un hombre que que logro entender muy bien cuál era el trabajo que teníamos que hacer las personas que veníamos de fuera con los grupos indígenas el fue un gran promotor de los derechos indígenas de los pueblos que era piloto manejaba antes en en la época de PP por ahí de los setentas incluso antes no había camino entonces mucho de los padres viajaban en la avioneta pepera piloto tenía una avioneta y esa era la manera en la que él podía ir llegando a todas las comunidades y decía que todas las veinte padres hermanas que querían trabajar con el Amur y tenían que aprender Ramos

Voz 1951 35:23 María pero veo que iban en avioneta osea correr no corría entre las montañas no él él

Voz 20 35:28 Ellos para allegar llegaban en avioneta el agente rara Amauri para llegar todavía lo que pasa es que los centros de reunión del Rana murió son muy específicos presidir la Comunidad se reúne en un lugar pero Tea ese lugar a donde ellos viven todavía tienen que caminar

Voz 12 35:46 Ariel Ramírez es la directora de operaciones de la Fundación tarado Mora José Alberto ya cual verónica hemos podido comer

Voz 22 35:52 hacer más está bien eso de aprender los idiomas de la gente a la que se quiere llegar no se quiere ayudar

Voz 12 35:59 yo me quedo también Mariel con esa imagen que nos has dejado o no de las distancias que recorre el pueblo ahorrará murió

Voz 14 36:05 que son las mismas que a veces tienes que pues pues pues si rompe

Voz 12 36:08 no poco a poco en en su vertiente temporal para llegar hasta dentro de ellos au o poder ganar a los pues su su confianza

Voz 1951 36:15 pero ahí están trabajando día a día Mariel gracias por estar con nosotros

Voz 20 36:19 mientras vez

continuamos en los estudios de Radio Bilbao ha llegado ya a nuestro entrenador personal

Voz 14 36:54 dos Suances el hombre que no se mantiene a raya y que evita que nos despistemos en nuestra preparación o la Fernando muy buenas buenas tardes hoy vamos a aplicar la máxima de que no sólo de pista de running vive el runner

Voz 1522 37:09 hay que hacer también un trabajo específico que que no nos lleva a la calle

Voz 14 37:13 no que nos lleva por ejemplo al al gimnasio para crear una base también pues necesitamos el trabajo de fuerza es de carácter obligatorio y no sé

Voz 24 37:21 no solamente ir a que proteger articulaciones

Voz 14 37:24 además venga antes de entrar en el detalle de los que nos propones hay un poquito de todo hay alguna postura bueno pues más o menos imposible con la que no te atreves yo estoy viendo los dibujos Si ojito eh parte del cuerpo es menos flexible en tu casa y yo soy poco flexible en general por ejemplo te voy a poner el ejemplo típico de de de lo que es ACN gimnasio en el colegio de de bajar

Voz 1951 37:46 esta tarde potro no bajar

Voz 14 37:48 las manos para tocar los tobillos o el suelo yo me quedó a medio camino entre la rodilla y el tobillo ahí me quedo siempre a no ser que hablado habrá mucho compás de mis piernas se le ocurre que la próxima semana deberíamos hacer una rutina de flexibilidad que no te vendría mal venga hacemos un vídeo wall los podemos esta a eso es lo que decía estamos yendo al gimnasio hay hay posturas más o menos difíciles en las que vamos a entrar pero antes Fernando porque es importante también pasar por el gimnasio para para correr con garantías tiene que haber una base muscular para hacer cualquier actividad física también para evitar lesiones

Voz 1951 38:22 hay dos tipos de personas Fernando creo yo que pasan por el gimnasio uno es aquel que simplemente quiere fortalecer los músculos definir un poquito la fuerza y otro es aquel que va a desarrollar los músculos no y que bueno tiende a tener músculos más prominentes este segundo no es el clásico entre los runners

Voz 24 38:41 no no eso ya sería la modalidad pues bueno de de musculación no

Voz 14 38:46 o de fin de cuál sería la diferencia del entrar

Voz 1951 38:48 miento entre vamos a tener más volumen de músculos o vamos a tener más fuerza

Voz 24 38:52 pues bueno él y en la zona en la que ellos tienen que entrar en una zona que se llama como ve hipertrofia ahí están trabajando ahí como más en este caso lo que nosotros recomendamos si la base de parar un runner es un en un entrenamiento de fuerza que hay cafés de principio es una adaptación anatómica en la que dura diez semanas tres días por semana suele ser como lo habitual tres series de cada uno de los músculos a quince repeticiones que se podrían hacer muchísimas más corresponde a un treinta o un cuarenta por ciento de un REM que se llama con rangos de movimiento completos se suele hacer con máquinas para empezar porque están guiadas y facilita esa técnica

Voz 1951 39:30 mucho peso poco peso muchas repeticiones pocas repeticiones por dónde iríamos

Voz 24 39:34 poco peso liviano y repeticiones pues se pueden hacer quince pero que se podría nacer pues más veinticinco así no es el objetivo algo como concreto sino sumar ese periodo de tres días por semana de musculación a lo largo de diez semanas en aquella empezamos a a coger pues bueno tono muscular y eso hará que tengamos preparados la musculatura para luego poder ir a correr o hacer cualquier otro tipo de actividad que grandes grupos

Voz 1951 40:00 culos tenemos en el cuerpo o que grandes grupos vamos a trabajar

Voz 24 40:04 pues bueno más grandes el de pierna que necesita setenta y dos horas de recuperación y luego el otro como intermedios son Spa espalda dorsal

Voz 14 40:13 a pecho que es el intermedio y luego los pequeños yo serían bíceps tríceps

Voz 1951 40:17 lo que más le cuesta a la gente no

Voz 24 40:20 no les cuesta más igual pierna a mí es el que más me gusta ahí en el que si hablamos de Hernán pues es el que más preparado debe de tener aparte claro de la zona

Voz 12 40:28 eh Fernando hay quién se puede estar preguntando ha hablado de dos tres días por semana una intensidad más o menos al gusto podemos combinarlo el día que nos vamos al gimnasio podemos también con

Voz 24 40:39 a ver eso sí si se puede correr ir también se puede hacer trabajar también en la zona

Voz 1522 40:44 si al acabar pues también se puede tener una

Voz 24 40:47 tiene una como de estiramientos estirar recomendado

Voz 1951 40:49 como cada semana y que a todo el mundo le quede claro que vamos a tenerlo disponible en nuestra página web para que lo podéis descargar para que lo tenga es muchísimo más claro por qué todos los ejercicios que nos propone Fernando están acompañados de su correspondiente fotografía para que sepamos cuál es la postura Johnny no vayamos a cometer una burrada que somos muy tendentes a Caro uno le Jalón tras nuca probablemente no esté a punto de tirarse por el balcón el primer grupo Fernando vamos a decir que es pierna hombro por lo general son ejercicios más o menos sencillos no están hay que era un gimnasio eso sí porque nadie tiene en casa este tipo de máquinas o casi nadie que yo sepa pero bueno una vez que llegas al gimnasio es una rutina más o menos habitual

Voz 24 41:26 sí es uno de los habituales con la que se comienza a si consultan al técnico deportivo que está yendo al gimnasio pues le va a orientar iba a estar con él haciendo cada uno de los ejercicios aquí ponemos la recomendación pero bueno que la guía que le ponga ese monitor de gimnasio también estará bien

Voz 16 41:41 pierna hombro primer grupo segundo grupo espalda tríceps pecho bíceps esto significa que se trabaja un día una cosa y otro día otra

Voz 24 41:48 si al final es un poquito porque no puedes hacer todo de golpe lo tenemos que tener dos horas y media aparte que tampoco sería igual lo adecuado al final es sumar varios días en el que elige una rutina en este caso pierna John pero los lunes puedes acabar pues con un con un rodaje en la cinta Hay luego a hacer unos estiran el otro día de la semana pues eliges otra rutina la de espalda actrices pecho bíceps hace ya hay términos haciendo pues una rutina de cobre o empiezas con una rutina que igual sería más oportuno y acabas con los ejercicios de musculación

Voz 12 42:21 eh Fernando te quiero preguntar dentro del mundo pierna hombro por un músculo concreto que hace un tiempo no sonaba nada Ikea raíz yo creo que de varias lesiones de futbolista

Voz 14 42:31 estás

Voz 12 42:33 no sé si se oye hablar mucho de del sóleo yo yo creo que hace una década pocas lesiones en el sóleo en general y ahora salude mucho eh

Voz 24 42:41 bueno es lo que decimos la gente no está como habituada iguala a trabajar tanto pierna no parece que lo del gimnasio veces actrices es lo que más venden poco y quizá el luego hay en sitios sin el que no hay una máquina tampoco específica de sóleo si estamos habituados a gemelo pero hay que recordar que

Voz 12 42:57 no es verdad pero nosotros G

Voz 24 42:59 me los debajo está el sóleo que no vía articular el trabajo de ese sóleo hay que hacerlo como sentado levantar los talones y hacen un trabajo también del sí que es verdad que la gente al no haber pasado y haber trabajado por gimnasio este músculo pues bueno cuando hacen ese tipo de ese es un poquito más de de mayor calidad se hace un esfuerzo un requerimiento mayor pues bueno lo que decimos y no has estirado sino voy a gimnasio pues bueno luego pasa esto que son estas lesiones típicas

Voz 1951 43:28 he ahí otra máquina a la que yo llamo Fernado del demonio que es la máquina del remo y además produce un ruido que a mí me recuerda un poco a la consulta del dentista me da un poquito de mal rollo pero bueno es un ejercicio en el que fortalece hemos mucho la espalda

Voz 24 43:42 si la zona lumbar baja tú te refieres no se igual al concepto esa es una máquina de aeróbica sí sí la que utilizan los

Voz 1951 43:51 remeros vamos para en una buena máquina pero

Voz 24 43:54 si lo que hacemos es una máquina de gimnasio que se ha cintura coges ahí la pole hay la llevas con los codos pegados en la zona lumbar echar los codos lo más atrás posible

Voz 14 44:04 pero ni casas reminiscencias sonoras que nos indican que que has más si si si es que hace mucho ruido esa máquina sea estos ejercicios que nos propone Fernando Tesón familiares son familiares y algunos

Voz 1951 44:16 algunos más para terminar casi con con esta con este apartado Fernando quería preguntarte un poco pero esta rutina de de core en total seis ejercicios que aquí no se nos propones y duración de los ejercicios porque hay mucha gente a la que le da cierto miedo por ejemplo pienso en la plancha laterales un ejercicio que sobre todo al principio cuesta bastante que no sé si tenemos que ir anotando evolución en el tiempo se tiene que ir durando más que nuestra posición claro aquí hemos puesto como una agria

Voz 24 44:42 qué tipo de ejercicios puede haber con una evolución en ese caso tú hablar de la plancha laterales se puede empezar vez directamente pues apoyando como la rodilla hay mi tobillo

Voz 1951 44:52 igual que cuando vamos por ejemplo a las flexiones al principio apoyar la rodilla

Voz 24 44:55 eso es ahí como pasitos como intermedios pero bueno que esto pues al principio es hace un poquito menos de tiempo en medida en que va realizando entrenamientos pues la duración va a ser un poquito como mayor

Voz 1951 45:06 es un ejercicio que debo vamos no esté en concreto me refiero a la la rutina de gimnasio que debemos mantener siempre los runners o en determinadas épocas del año o cuando llegue la competición quizá es mejor dejarlo no sé cómo cómo lo recomiendas

Voz 24 45:17 no debe de estar presentes sí que van saltando como cositas ver que una vez se entrena fuerza resistencia otra vez estás en zona cómoda hipertrofia hay otra vez estás en en zona de fuerza como máxima que eso va a ir haciendo que tu padre vaya subiendo un poquito más de peso no pero siempre debe estar la rutina de de gimnasio presente otra cosa es que igual la semanita justo antes de una carrera por ejemplo pues pierden igual para no estar con las piernas como cansadas pues esa semana pues no has trabajado igual ese grupo

Voz 14 46:31 la sintonía que que que que siempre nos mueve un poquito al al baile vende como intimista reflexivo buen momento si es bonita decíamos en esta recta final siempre os proponemos una una visita más pequeña y en este caso a una carrera más pequeñas y en este caso queremos ir a Castilla La Vieja que últimamente nos está dando bastantes alegrías y tú eres de la LOGSE no no yo soy de DGB y luego hice bachillerato

Voz 1951 46:59 es una mezcla eso es Hugo DGB

Voz 14 47:01 María secundaria hay hubo una especie de saltó estos días

Voz 1951 47:04 todo en Primaria Secundaria la ESO Bachillerato y COU

Voz 14 47:07 sí a Félix Matarraña nos vamos hasta Segovia la población de La Granja de San Ildefonso para vamos a presentar una carrera de montaña el duatlón octavo hacia Félix Matarraña bienvenido a SER Runner muy buenas

Voz 26 47:18 hola muy buenas qué tal a ver qué nos estamos liando

Voz 14 47:21 explícanos exactamente que en qué consiste esa carrera que que cumple ya ocho ediciones en la que lo meteorológico bueno pues eso ha trastocado un poco los planes iniciales bien

Voz 26 47:31 bueno pues es un valor dual donde montaña que que se desarrolla en las inmediaciones de bueno yo era de los pinares Si la la Sierra de Guadarrama efectivamente como dices bueno pues da estoy ha sacado un poco los planes que teníamos previstos para la celebración de la prueba que estaba planificada para el próximo veinticuatro de febrero sábado pero debido a las grandes nevadas que han caído a lo largo de estos días de atrás pues que ha cubierto la totalidad de circuito sobretodo de BTT de bicicleta de montaña lo cual hacía prácticamente inviable Cubells hemos tomado la decisión a última hora prácticamente Mi cambiarla fume usted si llevarla al veinticuatro de

Voz 1951 48:17 eh son Félix cinco kilómetros de carrera a quince de bici otros cinco más de de carrera por un lado quería preguntarte por qué esas distancia así y qué tipo de gente atraviesa a la prueba

Voz 26 48:28 bien bueno las distancias y se diseñan en base a las dosis

Voz 14 48:33 eh

Voz 26 48:34 realmente el segmento de carrera a pie que hay que hacer propuestas entramos luego luego otra a pie la tradicional vuelta allí en la granja han las tapias de los Jardines del Real Sitio por el exterior entonces bueno pues nos marca la distancia es un recorrido de Trail no es trágico mucho de él pero si es persona de montaña hacia la montaña de Peñalara a toda la vuelta lo que se la lateral en la tapia y luego el segmento de bicicleta pues eh no vamos a quince kilómetros porque al final tienes que elegir un recorrido que primero bueno tenga una distancia mínima segundo y lo más importante es bueno se autorizó la dirección de Parque Nacional a elegir indeterminado trazado no puede elegir cualquier un recorrido ir por cualquier siendo así no es difícil a propuesta de recorrido y al final ellos osea la dirección del Parque Nacional Sierra de Guadarrama hace te autorizan a un trazado por tanto bueno

Voz 15 49:36 lo que no

Voz 26 49:38 es poco puede parecer poco para bicicleta montaña comparado con los diez que se hacen en carrera a pie pero la dureza de este recorrido por este trazado ya de por sí hace que la distancia en bicicleta sea más que considerable

Voz 12 49:53 bueno tenéis algunas limitaciones como unos acababas de contar en cuanto ha recorrido o más que limitaciones tienes que consultar no no podéis hacer lo que queráis dentro de un parque nacional hablamos también de de una zona declarada Reserva de la Biosfera en cuanto a número de participantes cuantos esperáis

Voz 26 50:08 esperamos tener entre cien y ciento cincuenta y de hecho uno de los motivos por lo que también os repasamos Moses porque desde hace varios días desde que abrieron las nevadas decisión se paralizó literalmente evidentemente el corredores conocedor de las circunstancias del recorrido de la gran cantidad de nieve que que en el recorrido ahí bueno pues eso hace que que la participación se había quedado estancada en a los setenta participantes en estos últimos días apenas inscripciones camina sin hablar razones por las que hemos decidido que si no estamos consiguiendo en estas circunstancias que participante o al corredor se se se anima a participar pues vamos a a llevarla una fecha en la que el la probabilidad de nevadas sea menor para los que no somos

Voz 1951 50:58 de allí Félix te voy a pedir que nos cuente un poquito qué es esto de Real Sitio que lleva por apellido la carrera de montaña del Real Sitio que es el Real Sitio

Voz 26 51:06 bueno pues el Real Sitio de el municipio de de San Ildefonso que que de hecho el nombre del municipio es el Real Sitio de San Ildefonso es como se llama porque es un lugar irreal donde ya desde hace ya muchos años más de trescientos años los Borbones se construyeron allí y es maravilloso si majestuosos jardines el Palacio de La Granja en la Real Fábrica de Vidrio también se construyó y bueno pues es un lugar realmente di maravilloso muy bello y lleno de de Cultura de puede decir muchas cosas pero pero el de ahí el Real bueno pues viene pues por eso por ser un sitio real como en muchos lugares de España

Voz 1951 51:52 vale los Borbones de fondo eh que están en en más sitios de los que creemos Félix destacan los un par de sitios en cuanto a visita turística no sé si tus favoritos los que más puedan llamar la atención de la gente que se pueda acercar hasta hasta allí

Voz 26 52:04 bueno hay mucho más que un par de sitios pero sin lugar a dudas pues tengo que decir que visitar los Reales Jardines sería obligado y ya de paso pues también el lo que sería los palacios del Real Sitio que estaba niños junto a los jardines también otro sitio que merece la pena conocer es si el museo bueno la Real Fábrica de Vidrio allí de la Granja donde podemos ver hechos se sigue trabajando y podemos ver bueno pues cómo se trabaja Hay se trabajaba el vidrio muy interesante también para para los niños como se separa se soplaba soplar vidrio y un montón de cosas más

Voz 12 52:46 cuántos habitantes tiene la Granja de San Ildefonso

Voz 26 52:48 que exactamente no lo sé el censo puede tener por eso muy decidió que tiene que rondar entre los seis mil siete mil habitantes

Voz 12 52:56 no es un pueblo grande dentro de la comarca no

Voz 26 52:58 sí para Segovía si es un pueblo grande genio

Voz 14 53:05 venga dilo dilo la gastronomía no te quedes con la pregunta es que Segovia Segovia supongo que me que me va a tirar de buena carne

Voz 26 53:12 bueno sin lugar a dudas granja en concreto pues su gastronomía estrella que además es una pena porque ahora estábamos estos días en la Semana de la Tapa de julio de la granja iban los pues su gastronomía estrella es el este judío subíamos su plato estrella pero sin dudas pues las Cármenes el asado de cordero también platos muy especiales en la Granja ahí ya Segovía general judío

Voz 12 53:39 es es lo que parece es lo que su nombre

Voz 26 53:43 sí sudaba grande de ahí Julio

Voz 13 53:47 cómo de grande esa para para

Voz 12 53:50 los no familiarizados cómo de grande

Voz 26 53:53 mañana por ejemplo celeste más si incluso un poquito más gracias por invitarme pero incluso bueno de grandes no pero pero sí es decir perfectamente eso sí sin sin hueco

Voz 1951 54:06 claro claro sino a menudo alubia y darle un poquito más de un mes todavía para para la prueba Sábado veinticuatro de marzo con la nieve de por medio si la nieve lo permite si el tiempo lo permiten ahí estará ese Octavo duatlón de montaña del Real Sitio en La Granja de San Ildefonso en Segovia Félix que no tenga que volver a retrasarlo Ike vaya bien la prueba

Voz 26 54:25 pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir llegar a conocer excelente en este maravilloso lugar

Voz 5 54:39 saltamos de Castilla

Voz 12 54:40 esto de citas Nos vamos a Castilla La Mancha este sábado día diecisiete con un estreno primer Cani Cross Nocturno Ciudad de Guadalajara algo menos de siete kilómetros para correr acompañado por tu mascota la cita a partir de las siete y media de la tarde

Voz 1951 54:52 Asturias saltamos de la ciudad a la montaña cuarta Carles

Voz 27 54:55 la de montaña Gijón Trail este domingo a las nueve de la mañana veinticinco kilómetros de monte y seguro que mucho barro también por delante

Voz 12 55:01 cerramos con una carrera de la que os hemos hablado más de una vez en el programa tercera carrera solidaria con el pueblo sirio tiene lugar este fin de semana en concreto el domingo a las nueve de la mañana en Madrid distancias asequibles para todos cinco y diez kilómetros salida en la plaza de Colón de la capital con el dinero obtenido la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio enviará material humanitario a aquel país especialmente para los desplazados internos que viven lejos de su hogar y en plena guerra

