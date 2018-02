Tarahumaras: el pueblo de los pies alados

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si hay montaña también Yelmo Clark yerra

Voz 2 00:05 sin por supuesto bien calzado

Voz 3 00:08 sí en todas las secciones todo Forum Sport está en rebajas aprovechen la oportunidad lleva te artículos de las mejores marcas a precios increíbles

Voz 1951 00:17 es forma Sport número una empresa de marcas líderes

Voz 4 00:21 Martín fin nació para que nació para correr un maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente qué busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes coger mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 2 00:45 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 5 00:57 no es un hecho

Voz 6 00:59 de la paz

Voz 2 01:11 aquí estamos una semana más los de SER Runner con más historia sobre dos piernas siempre hablamos ahora vamos a escuchar como siempre al gran Martín de correr como un modo de vida pues bien hoy esa expresión cobra más sentido que nunca hoy sí que hablamos de un modo de vida en el sentido más profundo o La Verónica muy buenas muy buenas y que bueno pues te voy a contar algo que más o menos ya sabes porque ambos hemos hecho en los últimos días un curso acelerado sobre los estará Omara sobre los garra murió correcto y ambos hemos acabado admirando sus tradiciones no somos los primeros que nos hemos interesado en ellas

Voz 7 01:46 en México atacado por la hambruna el cañón es el último refugio de los indios estará humanas en otro tiempo fueron corredores para los reyes aztecas ahora cobren para sobrevivir en el maratón más importante de Norteamérica el tecno atletas compiten en una carrera de veinticuatro horas a través de las montañas de California son cien Villa se escarpados picos y ardiente escaño los la prueba máxima para la resistencia humana no pero enfrentado salvando una ya la muerte lo están aún claras fuera una California para retar a los mejores corredores de América Ésta es su historia

Voz 10 02:39 México Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua lo estará Omar a la Castellana Yuri un pueblo nacido para correr de hecho es el nombre significa los de los pies ligeros así que antes de saludar a nuestro protagonista de hoy vamos a hacer Verónica una breve introducción sobre lo que este particular mundo esta esta comunidad tiene detrás

Voz 1951 03:03 bueno es que es un pueblo que yo creo que quién más quién menos ha visto algún reportaje televisivo algún periódico algún programa como este dedicado a lo que parece ser un pueblo realmente nacido para correr hemos visto a chavales a mujeres a gente pertenece a esta comunidad a este pueblo Tara Omara ordenará murió ganar carreras en chancletas lo que nosotros llamaríamos chancletas las conocidas como hará Chess imponerse atletas que van vestidos me da igual de Nike que de Adidas de arriba abajo y que entrenan todo

Voz 10 03:34 el año es que eso es quizá lo más llamativo no cuando hablamos de advenedizos en este programa bueno pues estos son el embrión de de todo lo que estamos nosotros abordando aquí corren con sandalias muy del Gadir todas las o hará Chess suela de hule ese mantener hidratados y no con geles no tiran de todos estos materiales ni de todas estas bebidas isotónicas de las que tiramos ahora sino con cerveza de maíz

Voz 1951 03:59 yo yo creo que en un pueblo para empezar peculiar pero que en esto nos ha sorprendido a muchos no sé si les conocerá también el gran Martín Fiz que como cada semana está en Vitoria o la Martín

Voz 1522 04:11 hola muy buenas pues la verdad es que tiene muchas ganas de hablar de los indios rumanas y no sé si los tomará son más que una leyenda o que son atletas sí que es cierto que hemos oído mucho hablar de ellos muchos reportajes el libro El libro de Christopher mandó al de nacidos para coger que por cierto ha vendido muchísimos gracias a a toda la historia de los toros pero que son atletas de gran resistencia pero lo que a mí me concierto viajas voy a hacer el hombre voy a hacer de el hombre del diablo no he visto entre los Taro Maras ningún atleta de maratón que haya destacado ninguna aleta de marcha atlética que haya ha destacado los Mexicano siempre han tenido grandes atletas está Andrés Espinosa allí Dionisio Theron Germán Silva que ha ganado la maratón de Nueva York Arturo Barrios Maathai Pérez que tiene dos XXII sí que es cierto que hay atletas de la Tauromaquia Lorena Ramírez ha ganado carreras pero son carreras de montaña donde no hay mucha donde no mucha participación sí que es cierto que los africanos y también han pasado mucha hambruna allí siguen pasando mucho mucho hambre pero que al final y a la postre son grandes atletas de de elite que tiene los récord del mundo de momento los toros aún Maras son atletas que que les gusta mucho coger que su modo de vida pero que a niveles de de élite de Juegos Olímpicos Europeos pruebas internacionales todavía tiene mucho que que decirnos

Voz 1951 05:39 cuentan John que comenzaron a vivir en zonas tan escarpadas abruptas tan lejanas de toda civilización para protegerse para proteger a su pueblo de lo que era la conquista de los españoles hace unos cuantos siglos atrás

Voz 10 05:53 quedarse ahí escondidos y que no les dieran caza tan rápido bueno Martín ha desatado las hostilidades iguales Martín que no participan porque porque no les interesa porque para ellos en una competición no sino como decimos un modo de vida en cualquier caso Nos vamos hasta México Nos vamos esta ciudad Juárez vamos a

Voz 2 06:10 lugar al Rahmouni

Voz 10 06:12 atleta en este caso porque él sí que compite de diecisiete años Alejandro Carrillo hola Alejandro muy buenas

Voz 11 06:19 hola buenos días vamos a empezar

Voz 10 06:21 por el principio si te parece no puedes explicar porqué correcto por qué lleváis en vuestro ADN el hecho de correr

Voz 11 06:28 nosotros el buen nombre ahorrarme viendo pero sí prueba clásica la viga corremos Grad porque para mí un lugar a otro el caminando Lozano en transitar se así pero todos los días así pues chicos algunos así nace casi en la SER Mendo hasta pasar ahí recrearlas coger todos los nuevos para ver escuela Cornellà casi usarlas nulas no quedaba la escuela nacido a mí eso recuerdo es corría corría pero no empezó a día paso a centrar la Secundaria alma empecé a competir fases somos nosotros saludó que empezó a competir pero tiempo atrás la compartía menos más corridas por Corder Normaa Jandro

Voz 1522 07:23 hay más o menos que que altitud tienes en la localidad donde tú vives

Voz 11 07:29 yo estoy yo y nadie yo ver Chiguaguas

Voz 10 07:36 eh Alejandro cuando piensas en en tu infancia recuerdas que tú ibas corriendo a la escuela sabes que eran diez kilómetros pero que recuerdas de acuerdo a tus padres corriendo recuerdas a la gente que vivía alrededor alrededor vuestro desplazándose corriendo por ejemplo para me he leído aquí que que que que unas décadas atrás Se hacía para cazar se hacía para intercambiar productos Se hacía para favorecer el comercio recuerdas corriendo a todo el mundo más o menos

Voz 11 08:02 yo yo recuerdo que también me enseñaba a ver qué andando hacemos son ante una carrera que no carrera dejarlas que una abuela las pieles allí la verdadera puede durar más de veinticuatro horas he comer dormir duermo sostenidas con él pero ya ha presentado unos también casi a la familia corre para era un mandado pues carne de corredor pero no tenía el domingo primer torno al luego a escuchar una que que el que da gobernadores fondo como cuando paramos yo estuve Hanún nunca haces casi Ortiz para lo que es la casa cuernos tres horas ante la alta el traje tradicional pero no me gustan Pedro aparte Duero nada eso no me asustan nada en el piso donde me llegó a través de hecho así cuando no estás también teniendo conductos blanco pero luché nada yo así que no toma te ayuda para que para que resista más

Voz 1951 09:34 está bueno Alejandro él solo

Voz 11 09:36 te quiero hacer nada me hasta que no verdad hambre muy rápidos

Voz 1951 09:43 maíz agua uno de los secretos de los para Omar as tú Alejandro empezaste a competir hace dos años cuál es la primera carrera que hiciste ir cómo te ha ido desde ese momento

Voz 11 09:53 sabes y empecé a decir menos conocida la carrera el III Maratón menos cañones al mi correlatos la mano está muy preparado pero así que cuando el tiempo de una hora y cuarenta y dos minutos no no y los diez y quince en cuarenta años natos Villa Juárez empecé a entrenar aquí conocí a unos amigos ya entrenaba con él con ellos si el natural yo perdí con cuando ejercía sí pero como Samarra atrasados así en una carrera compites con términos acaban entrar más llantas retratan un poquito lo he cuatro minutos pues en esa decirme estoy bien es la ciudad que sea que te pares los veintiuno también que no una fueron dos mil intimidar tuvo una invitación en Chihuahua su vida en primer lugar la primera vez que gané con una con un tiempo de una ahora treinta y seis minutos después otra vez empezando en el entrando con celo cañón Anguas es si en yo yo les bajamos el tiempo ahí a veintiuno a un ahora XXXII estoy el recorte

Voz 12 11:41 a su ahora

Voz 2 12:13 Martín no sé si he tenido la oportunidad de ver esas sandalias a las que se refería Alejandro las guardé el hablado de de cómo están hechas al final son son suelas de le en documentales

Voz 10 12:25 esto que están hechas con con neumático no las plantas ha dicho poniendo el pie sobre el neumático recortando los llegamos a medida tú te haces a la idea de cómo puede ser correr correr con eso no lo sé

Voz 1522 12:35 diría es durísimo al final Alejandro él ya está hecho él está habituado normalmente acoger con este tipo de zapatillas no va a tener ningún problema casi seguro de de lesiones si va corriendo y evidentemente campo competición competición entrenamiento más más severos pues al final tendrá que ponerse como él dice una etapa unas calzado de de tenis es una zapatilla que para cobré en la élite es una es un calzado bastante agresivo pues porque al final si coges muy rápido de los tendones no te aguantan pero es que Alejandro ya está total totalmente acostumbrado a acoger en esta en esas situaciones yo me imagino que Alejandro no tendrá ni reloj ni cronómetro ni GPS y otra de las preguntas que me gustaría decirle si es que las cargueros que está haciendo él son carreras de ruta de en llano son competiciones que ya están en de de montaña el me imagino que estará más habitual en carreras de montaña

Voz 11 13:33 las carreras que conciso de también es así plano planos pero pero fuera corra más en montañas los veinticinco kilómetros forma entraña más de dos horas con nosotros montañas móvil ni nada pero como que se va a la las montañas porque no tendrá que ver qué mundo me agarro así en perra debería nunca todos como se retrasa son poco

Voz 1522 14:11 qué es lo que cómo se alimenta a Umar ha que corre todos los días quince o veinte kilómetros porque yo he estado por Mexico oí incluso los deportistas de elite incluso los niños de catorce quince años incluso tú que eres un adolescente diecisiete años aparte de comer es muy habitual que vuestros padres os den un poquito de Tequila

Voz 11 14:33 pues allá pues nos alimentamos de cosechando los pues dijo cedros a Patti Smith pero también hay pues mira él conmigo me parezco no les yo imanes lo cual no tiene una requieren una convivencia hacen él pues no está hecho de Marie fermentado ser como mi madre mía cerveza cervezas eso me hacía llorar pero cuando el niño con catorce años pues no sus padres no no no les voy a que tomen no tiene nada cuando ya sabían que puede ser cuando sesgo años pero cuando hay no me haré que agradecimiento ellos ya empiezan los niños aquí que que plan para que nadie cobra nada más pero todavía no no no no me dejan al día Alejandro

Voz 1951 15:37 será más larga que has hecho tú o alguien de tu entorno porque siempre se habla de los traumas como personas que son capaces de correr doscientos kilómetros si sin parar no sé si tú lo has experimentado o alguien que conozcas ha corrido ese tipo de carreras

Voz 11 15:52 lo que ocurre en los veinticinco kilómetros porque no me no me dejaban claro que quieran menor ya verdad no te acuerdas cuando no podía hacer más pero ahora he pensado correr los setenta sino Mersey preparar notaba Fanjul todos los sesenta pero algo él cuatro ya señores que jugando con te ayudaba ya son corredores casos fue sin saber que has corrido Lucent estima metro creo fue en Francia Alejandro

Voz 10 16:35 cuántas personas componen la la comunidad cerrará murió

Voz 11 16:39 pues por programas tierra parados Maras están hay gente desde fuera casi desde que se llama normal prueba Payá está la crisis está hay mucha gente a humana cómo te podré decir que que no en como expandirnos así por toda la sierra caras humanas

Voz 10 17:05 es tú que es situación que que vivís ahora mismo por ejemplo no sé con el Estado de México porque como comentaba Verónica es una comunidad que se desplazó a zonas muy agrestes precisamente para para evitar ser colonizada cuál es la situación que vive en la actualidad ese pueblo de los pies ligeros

Voz 11 17:26 la gente vive donde no se Dordain casi yo sí para cuidar sus guerras trapío pero entonces en recursos si no hay trabajo para alimentarse y mucha gente desde la sierra en Duque trabajo duda no hay buen trabajo aquí está el dinero no es sino que no lo hacen las tierras donde siembra en diciembre un hijo ves a sí misma ni todo el ganado nada más no hay ningún trabajo estable

Voz 1522 18:02 Alejandro te viada mira te a facilitar unos nombres de atletas de mexicanos dimes y conoces a alguno de ellos vale vamos allá Andrés Espinosa Dionisio Theron Germán Silva Martín Pita yo Isidro rico Alejandro Cruz Madaíl Pérez y luego tenemos marchadores de la categoría de Ernesto Canto María María Guadalupe González y Carlos mercenario conoces alguno de ellos

Voz 11 18:30 no no nos vive llegado a mi juicio no no es que nombrase nombrase mirar así por claro entre optimistas así tratos al perro en personas no no dando cuando

Voz 1522 18:47 pues estos son grandes los sans han sido los grandes atletas Mexicanos que que a nivel mundial han sido los mejores vámonos han sido los mejores atletas del mundo en el caso de Dionisio Theron y al el de Londres Germán Silva ha ganado el maratón de de Nueva York Andrés Espinosa tienen unas grandes marcas sí grandes puestos en grandes en buenas buenas maratones en el caso de mes de mercenario hijo de María Guadalupe pues son atletas tiene de marcha largas de largas distancias

Voz 1951 19:17 eh quiero preguntarte para ir terminando Alejandro por un nombre que yo creo que si te te sonará más y a María Lorena Ramírez Tara Omara que ha ganado el Ultra Trail cerró rojo esos cincuenta kilómetros no sé si la conoces

Voz 11 19:32 no la conozco

Voz 13 19:35 a mí me he visto en competencias estén varios competentes que me que me dices de qué me dices de ella como ella que coge contencioso con llantas

Voz 11 19:43 el ella corre con Larache con un traje tradicional hacía competidores en todas las carreras no nos está así prevenir nada eso así con no más

Voz 1522 19:59 ahí te gustaría usar las de las zapatillas que usan los grandes atletas de de grandes marcas como puede ser Nike sketches Reebok Adidas te gustaría usar ese tipo de zapatilla tú crees que mejor harías tu rendimiento si usarás en las zapatillas que usamos los europeos son los mejores atletas americanos

Voz 11 20:17 pues lo que me gustaría pero admira unas competencias o así yo soy yo siempre he competiría con el traje tradicional ya que años atrás otra traje tradicional así una simpleza escoge cuándo los nada Chelsea así haría garajes trece que me llamaba

Voz 10 20:44 Alejandro Martín que que su nombre tradicional que no quiere cambiar el material una cosa más antes de concluir Alejandro a qué te dedicas aparte de correr estás estudiando trabajas

Voz 11 20:56 buena entrada recuerda pero un más después ahora voy a trabajar no pues pero volveré entrar

Voz 1522 21:06 Alejandro Rojo

Voz 11 21:08 Grande donde no medicinales en la sierra para humanas lo más artesanías hechas a mano todo esto es lo que tiene que ver con con las enfermedades que con hierbas medicinales todo artesanías que se mundo guarda los para un lo que ven en el centro de Square

Voz 10 21:30 Alejandro podrías decirnos algo en tu idioma para despedirnos

Voz 11 21:33 no sé pero hasta aplicar también a Echegui una Pepe Cobo

Voz 1951 21:41 qué significa Alejandro que

Voz 11 21:43 yo doy gracias por llamar pasado sábado donde un puñado muchas gracias

Voz 1951 21:50 pues muchas gracias a ti Alejandro por contarnos tu historia que vaya bien en el colegio que vaya bien los estudios que vaya bien el trabajo y que vayan bien también las carreras vale muchas gracias muchas gracias no íbamos a despedirnos pero a Martín preguntabas tu antes por la altitud y la página del Gobierno de México nos indica que la sierra Omara está formada por montañas entre los dos mil tres y los tres mil metros de altitud con profundos barrancos Ike se compone esto le encanta yo lo de los municipios y dispersa en diferentes serías pueblos en los municipios de Guadalupe y Calvo Morelos belleza guacho chic barato pilas Ubrique Guaza pared Moris chin chinitas Maurici boina no no daba Cary chi Ocampo Guerrero iremos Sacchi deportista no

Voz 1522 22:35 pero qué quiere que se Prince que quiere ir a a competir con los toros Maras a dos mil tres mil metros de altitud pues que se queden por jodidos porque cuando ha tenido muy difícil en esas circunstancias en ese recorrido va a ser difícil hay sellos se iban a hacer los fuertes Ike se ellos fueron tomadas yo en mi vida de juventud fuente romana porque al final te te crías como ellos la humildad y el trabajo hoy en los aspectos éticos de la de la familia te hacen ser duros Emilio yo espero que Alejandro Carrillo pues se pueda pueda cumplir sus objetivos

Voz 14 23:17 como norma

Voz 15 23:26 no hay fasto Instituto

Voz 1509 23:31 todavía os vamos a contar algo más de este pueblo nos vamos a marchar de nuevo hasta México para hablar con Mariel Ramírez ella es la directora de operaciones en la Fundación tomará José Alberto ya uno o la Mariel muy buenas

Voz 16 23:44 hola qué tal buenos días bienvenida a este

Voz 1509 23:46 el runner gracias por atendernos en el programa queríamos charlar contigo unos minutos para que nos cuentes en primer lugar a qué se dedica esta

Voz 2 23:53 la Fundación a no sé si conservar preservar y difundir todo lo que es la cultura Tara Omara

Voz 16 24:00 sí bueno entre entre las facciones que realiza la Fundación Somos una fundación que ya tiene veinticinco años operando trabajando con las comunidades de la sierra y pre puntualmente con cuatro bueno cinco programas hoy que son el programa de nutrición infantil Seguridad Alimentaria seguridad hídrica educación y un nuevo programa que estamos lanzando que el programa de economía social todos estos programas es si cree como bien mencionas con este enfoque de rescatar los los saberes tradicionales de las de las comunidades ahí y también de de pues de integrar otros conocimientos externos que que puedan contribuir o hacer mejor la vida de los del pueblo indígena rara murió aunque también trabajamos con el pueblo dar mi que es un pueblo que se encuentra en un grupo indígena que se encuentra más al sur de la sierra para Humala

Voz 10 25:01 Mariel tú perteneces a los a Murillo

Voz 16 25:04 no yo tengo diez años viviendo aquí en en krill en la sierra pero yo soy originaria de la de la Ciudad de México pero sí tenemos equipo somos un equipo conformado por compañeros que son indígenas raras una compañera bona ni

Voz 1951 25:23 estas poblaciones Mariel están comunicadas con el resto o no sé como es el transporte por ejemplo es una de las diferencias que se ve con otras zonas de México

Voz 16 25:32 pues sí el el acceso a las comunidades es bastante pintado unas comunidades viven bastante dispersas que entre entre ellas eso es una característica de las de las comunidades indígenas de las del norte de de las incluso del norte del país de la sierra para humana ellos viven muy dispersos la la orografía de la zona es bastante complicado es bastante accidentada que ir eso impide que de alguna manera como la comunicación no no es como en los estados del sur del país donde es muy común ver a las a las comunidades asentadas juntas en un solo sitio los que lo llamamos los pueblos ellos están dispersos pero también es es una es un como un comportamiento bastante tradicional de las propias comunidades a veces lo hacerlas personas para llegar a los centros más urbanizados de la Sierra pues tienen que caminar más de doce horas para llegar a lugares donde hay servicios como me dijiste y como hospitales como escuelas e incluso tiendas donde pueden abastecerse de comida entonces generalmente viven en los barrancos entonces eso implica tener que hacer caminatas y eso es algo que los pues por eso esta característica de la resistencia de la de la gente indígenas en la sierra de poder que ha de tener esta costumbre de caminar de hacer grandes caminatas no entonces eso les da también la resistencia para en pues lo que son los corredores indígenas que que aguantan estos caminos para complicado tan tan tan accidentado Icon estas distancias tan carnal tan grandes no

Voz 10 27:18 ya hemos llegado Verónica a esa imagen no que no regalaba Alejandro diciendo que él sí tiene que pensar en su infancia siempre ve a sus padres a a toda la gente de la comunidad demás familiares corriendo de un lado para otro

Voz 1951 27:30 ver recorriendo kilómetros eh para ir por ejemplo la escuela cada día hay volver Mariel tú que lo has vivido más de cerca es así es acercarse a una de estas poblaciones Ibero a la gente desplazándose de manera habitual corriendo

Voz 16 27:43 sí es muy es muy común incluso que ellos vayan cargando con con con él no le es un alimento que el de dar resistencia al rara Amauri a él no le es maíz molido ellos vuelen el maíz es es un tipo de maíz muy especial que que se cuece se hace como tipo palomita y luego con en en el metal lo mueven con eso ellos cargan en en pie cuando van caminando van corriendo lo van cargando donde hay manantiales o lugares donde pueden tomar agua este lugar temí lo toman entonces eso es muy habitual es muy habitual mirarlo es impresionante incluso aunque ellos van caminando la velocidad a la que en lugar naciendo en esos también estos caminos tan pues tan agrestes no finalmente ellos tienen esta costumbre niños niñas mujeres mayores es es una es una actividad muy muy parte pues muy particular de entrará murió porque incluso muchos niños desde la primaria para poder llegar a la primaria tienen que caminar dos horas para llegar y dos horas para regresar entonces si esta velocidad es es pues muy característica de ellos

Voz 10 28:58 Marielle y bueno estamos conociendo a este pueblo de los pies ligeros a través de tus palabras y también nos estamos haciendo una idea de cómo son sobre todo en el plano físico pero te quería preguntar y escuchando a Alejandro bueno pues hay algunas pinceladas no porque pues era un tipo joven pero bueno pues era un tipo educados respetuosos expresaba bien estaba estudiando era era era un tipo prudente tú no puedes decir cuatro cinco características de lo estará Omara desde el punto de vista personal no como son como pueblo

Voz 16 29:31 mira ellos son bastante podemos decir reservados ir observado sobre todo con con con el exterior no nosotros consideramos que eso es una manera de resistir del pueblo ahorrará Amaury en el el mantener de alguna manera no son tan abiertos de palabras no son tan tan primer momento están acercarnos a las a las personas pero creemos que es una manera de ellos conservar traslado de resistir frente a ciertas embates de del exterior pero también una manera de mantener como sus conocimientos y sus tradiciones como más interior no más más de lo o hacia dentro del pueblo raras mucho eso creemos que es una característica importante la otra es otra vez la capacidad de resistir en términos físicos pero también en términos culturales es muy yo yo yo yo me uso como una un ejemplo cuando los primeros las primeras visitas que yo hice a las tierras conocía las primeras grupos indígenas acá fue fue verdaderamente impactante ver cómo todavía ellos mantienen muchas costumbres y muchas formas pues de mucho tiempo atrás se ve que es algo que practican desde hace mucho tiempo atrás y creo que esta manera de de de ser tan reservado tan discretos en su manera de de de convivir como comunidad los ha hecho mantener está está estas estas tradiciones también son muy ya de de la confianza son procesos largos ayer justo plática dábamos de que los procesos de trabajo o de confianza de construir empatía acercamiento con las comunidades son procesos largos precisamente pensábamos incluso haciendo especial esta similitud con con con las distancia entonces el rara muy sabe que para llegar a un lugar el camino es largo hay que caminar horas hay que ser perseverante y eso lo traducimos también a la vida ya los procesos incluso como nosotros como organizaciones qué hacemos con ellos los procesos son largos acá no hay el la prisa la carrera el tiempo de llegar rápido no sino hay que correr de espacios qué constante y lo mismo con los procesos que llevamos nosotros con ellos vemos que los procesos son despacio todo se consulta entre la comunidad todo se discute entre la Comunidad y las decisiones se toman en conjunto no hay una autoridad que reside por el pueblo sino es más bien el vocero de la decisión de toda la gente entonces para nosotros ésas son características fundamentales de las comunidades indígenas que vamos viendo en en todas las comunidades en todos los espacios donde tenemos interacción con ellos

Voz 1951 32:35 cultura del esfuerzo y democracia directa en no está mal para este pueblo Tara Omara Mariela aprobado las borracheras alguna vez

Voz 17 32:43 sí sí sí son cómodas

Voz 16 32:46 son muy cómodas la verdad es que yo creo que es un es un H bastante cómodo y yo las veo tienen distintos diseños incluso en la baja hay un grupo de mujeres que tienen las cintas maneje usan las cintas hasta la rodilla otros que las nueve mesas más cortas e incluso distintos que manera de amarrar nada pero son muy cómodas ante ahorita bueno pues era cualquier en hay encontrarte incluso en los centros urbanos quién creía que que que en las tiendas ya para el turismo se vende la sandalia rara morir pero ellos como originalmente el asiento será con la piel de los animales que sean sus cuerdas con las pieles de los animales y las sandalias a sabíamos que la la la suela la la hacían con la piel del de la res me sabes era era como un un curó eso que ellos usaban y bueno la verdad es que sí es muy cómodo sí es un poco difícil acostumbrarse al principio

Voz 17 33:50 yo porque las has usado para correr no las lanzado para correrla usado para camina vale vale

Voz 10 33:57 nosotros en este programa procuramos de cuando sale un nombre y que sepamos de quién estamos hablando entonces de la fundación de la cual eres directora de operaciones Marielle y bueno pues lleva en su nombre el de José Alberto ya uno

Voz 17 34:12 quién es quién era Pepe alguno como lo conoces

Voz 16 34:15 tras el fue él era jesuita el pertenecer a una orden religiosa se permita que en el vino estuvo un tiempo aquí en la sierra en en la sierra Trauma la victoria de misiones de hace mucho tiempo principalmente por jesuitas ahí fue nombrado como obispo de la cara humana creo que fue un hombre que que logro entender muy bien cuál era el trabajo que teníamos que hacer las personas que veníamos de fuera con los grupos indígenas el fue un gran promotor de los derechos indígenas de los pueblos que era piloto manejaba antes en en la época de PP por ahí de los setentas incluso antes no había camino entonces mucho de los padres viajaban en la avioneta pepera piloto tenía una avioneta y esa era la manera en la que él podía ir llegando a todas las comunidades y decía que toda la gente padres hermanas que querían trabajar con el Amur y tenían que aprender erraron

Voz 1951 35:23 María pero veo que iban en avioneta osea correr no corría entre las montañas

Voz 16 35:27 no él él ellos para llegar llegaban en avioneta el agente rara Amauri para llegar todavía lo que pasa es que los centros de reunión del Rana murió son muy específicos presidir la Comunidad se regula en un lugar pero te a ese lugar a donde ellos viven todavía tienen que caminar

Voz 10 35:46 Ariel Ramírez es la directora de operaciones de la Fundación tarado Mora José Alberto ya cual verónica hemos podido conocer más está bien eso de de aprender los idiomas de la gente a la que se quiere llegar no se quiere ayudar yo me quedo también Mariel con esa imagen que nos has dejado o no de las distancias que recorre el pueblo ahorrará murió que son las mismas que a veces tienes que pues pues pues sí rompiendo poco a poco en en su vertiente temporal para llegar hasta dentro de ellos au o poder ganar pues su su confianza

Voz 1951 36:15 ahí están trabajando diaria Mariel gracias por estar con nosotros gracias