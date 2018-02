Gimnasio para ganar fuerza

Voz 1 00:00 espacio patrocinado por Murgui con tu educador físico personal

Voz 2 00:25 continuamos en Canarias

Voz 3 00:26 a los estudios de Radio Bilbao ha llegado ya a nuestro entrenador personal recordad que desde muy con llega Fernando Suances que es el hombre que no se mantiene a raya y que evita que nos despistemos en nuestra preparación hola Fernando muy buenas las buenas tardes hoy vamos a aplicar la máxima de que no sólo de pista de Running vive el runner hay que hacer también un trabajo específico que que no nos lleva a la calle sino que nos lleva por ejemplo al al gimnasio para crear una base también pues necesitamos el trabajo de fuerza es de carácter obligatorio y no se puede solamente ir a proteger articulaciones IVE más menguantes de entrar en el detalle de los que nos propones hay un poquito de todo hay alguna postura bueno pues más o menos imposible con la que no te atreves

Voz 4 01:13 yo esté viendo los dibujos Si ojito eh parda del cuerpo es menos flexible en tu casa y yo soy poco flexible en general por ejemplo te voy a poner el ejemplo típico de

Voz 3 01:22 de de de lo que es ACN gimnasio en el colegio de de bajar resaltar el potro no bajar las manos para tocarle los tobillos o el suelo yo me quedó a medio camino entre la rodilla y el tobillo ahí me quedo siempre a no ser que ha hablado habrá mucho compás de mis piernas

Voz 1951 01:38 qué ocurre que la próxima semana deberíamos hacer una rutina de flexible

Voz 4 01:41 ya que no te vendría mal venga hacemos un vídeo en los podemos está comprometerá eso es lo que decía

Voz 3 01:47 estamos yendo al gimnasio hay hay posturas más o menos difíciles en las que vamos a entrar pero antes Fernando porque es importante también pasar por el gimnasio para para correr con garantías tiene que haber una base muscular para hacer cualquier actividad física también para evitar lesiones

Voz 1951 02:02 hay dos tipos de personas Fernando creo yo que pasan por el gimnasio uno es aquel que simplemente quiere fortalecer los músculos definir un poquito la la fuerza y otro es aquel que va a desarrollar los músculos no y que bueno tiende a tener músculos más prominentes este segundo no es el clásico entre los runners

Voz 5 02:21 no no eso ya sería la modalidad pues bueno de de musculación no o decirme cuál sería la diferencia adelante

Voz 1951 02:28 miento entre vamos a tener más volumen de músculos o vamos a tener más fuerza

Voz 5 02:32 bueno e en la zona en la que ellos tienen que entrar en una zona que se llama cómo ve hipertrofia ahí están trabajando hay como más en este caso lo que nosotros recomendamos si la base de parar un runner es un en un entrenamiento de fuerza que cafés de principio es una adaptación anatómica en la que dura diez semanas tres días por semana suele ser como lo habitual pero series es de cada uno de los músculos a quince repeticiones que se podrían hacer muchísimas más corresponde a un treinta o un cuarenta por ciento de un REM que se llama con rangos de movimiento completos se suele hacer con máquinas para empezar porque están guiadas y facilita esa técnica

Voz 1951 03:10 mucho peso poco peso muchas repeticiones pocas repeticiones por dónde iríamos

Voz 5 03:14 poco peso liviano y repeticiones pues se pueden hacer quince pero que se podría nacer pues más veinticinco así no es el objetivo algo como concreto sino sumar ese periodo de tres días por semana de musculación a lo largo de diez semanas en aquella empezamos a acoger pues bueno un tono muscular y eso hará que tengan los preparados la musculatura para luego poder ir a correr o hacer cualquier otro tipo de actividad

Voz 1951 03:39 qué grandes grupos de músculos tenemos en el cuerpo o que grandes grupos vamos a trabajar

Voz 5 03:44 pues bueno en más grandes el de pierna que necesita setenta y dos horas de recuperación y luego el otro como intermedios son Spa espalda dorsal

Voz 3 03:53 pecho que es el intermedio y luego los pequeños yo serían bíceps tríceps cuál es el que más le cuesta la gente

Voz 5 03:59 y bueno les cuesta más igual pierna a mí es el que más me gusta ahí en el que si hablamos de Hernán el pues es el que más preparado debe de tener aparte claro de la zona

Voz 4 04:08 a Fernando hay quién se puede estar preguntando has hablado de dos tres días por semana una intensidad más o menos al gusto podemos combinarlo el día que nos vamos a al gimnasio podemos también

Voz 5 04:19 a ver eso sí si se puede correr ir también pues se puede hacer trabajar también la zona Corey al acabar pues también se puede tener una rutina como de estiramientos estirar recomendado

Voz 1951 04:29 como cada semana y que a todo el mundo le quede claro que vamos a tenerlo disponible en nuestra página web para que lo podéis descargar para que lo tenéis muchísimo más claro por qué todos los ejercicios que nos propone Fernando están acompañados de su correspondiente fotografía para que sepamos cuál es la postura Johnny no vayamos a cometer una burrada que somos muy tendentes a caro uno le Jalón tras nunca probablemente no está a punto de tirarse por el balcón el primer grupo Fernando vamos a decir que es pierna hombro por lo general son ejercicios más o menos sencillos no están hay que era un gimnasio eso sí porque nadie tiene en casa este tipo de máquinas o casi nadie que yo sepa pero bueno una vez que llegas al gimnasio es una rutina más o menos habitual

Voz 5 05:06 sí es uno de los habituales con la que se comienza a si consultan al técnico deportivo que está yendo al gimnasio pues le va a orientar iba a estar con él haciendo cada uno de los ejercicios aquí ponemos la recomendación pero bueno que la guía que le ponga ese monitor de gimnasio también estará bien

Voz 1951 05:21 pierna hay hombro primer grupo segundo grupo espalda tríceps pecho bíceps esto significa que se trabaja un día una cosa y otro día otra

Voz 5 05:28 si al final es un poquito porque no puedes hacer todo cambió de golpe que tener dos horas y media aparte que tampoco sería igual lo adecuado al final de es sumar varios días en el que eliges una rutina en este caso pierna pero los lunes puedes acabar pues con un con un rodaje en la cinta Hay luego a hacer unos estiramientos otro día de la semana pues eliges otra rutina la de espalda actrices pecho bíceps hace ya y terminas haciendo pues una rutina de core o empiezas con una rutina que igual sería más oportuno y acabas con los ejercicios de musculación

Voz 4 06:01 Hernando te quiero preguntar dentro del mundo pierna hombro por un músculo concreto que hace un tiempo no sonaba nada y que a raíz yo creo que de varias lesiones de futbolistas y no sé si se oye hablar mucho de del sóleo yo yo creo que hace una década pocas lesiones había en el sóleo en general y ahora salude mucho

Voz 5 06:21 bueno es lo que decimos la gente no está como habituada a trabajar tanto pierna no parece que lo del gimnasio veces actrices es lo que más venden poco y quizá el luego hay en sitios en el que no hay una máquina tampoco específica de sóleo si estamos habituados a gemelo pero hay que recordar que el tríceps de la pierna son los dos gemelos debajo está el sóleo que nos vía articular el trabajo de ese sóleo hay que hacerlo como sentado levantar los talones y hacen un trabajo también del sí que es verdad que la gente al no haber pasado y haber trabajado por gimnasio este músculo pues bueno cuando hacen ese tipo de ser un poquito más de más de mayor calidad se hace un esfuerzo un requerimiento mayor pues bueno lo que decimos y no has tirado sino voy a gimnasio pues bueno luego pasa esto que son estas lesiones típicas

Voz 1951 07:08 he ahí otra máquina a la que yo llamo Fernando del demonio que es la máquina del remo y además produce un ruido que a mí me recuerda un poco a la consulta del dentista me da un poquito de mal rollo pero bueno es un ejercicio en el que fortalece hemos mucho la espalda

Voz 5 07:22 si la zona lumbar baja tú te refieres no sé igual al concepto esa es una máquina de aeróbica sí sí la que utilizan los los

Voz 1951 07:31 primeros menos vamos para entrenar una buena máquina pero aquí

Voz 5 07:34 lo que hacemos es una máquina de gimnasio que sea más la cintura coges ahí la pole Hay la llevas con los codos pegados en la zona lumbar echar los codos lo más atrás posible

Voz 3 07:44 pero esas reminiscencias sonoras y nos indican que que has utilizado más si si si es que hace mucho ruido esa máquina sea estos ejercicios que nos propone Fernando Tesón familiares son familiares y algunos

Voz 1951 07:56 algunos más para terminar casi con con esta con este apartado Fernando quería preguntarte un poco pero esta rutina de de core en total seis ejercicios que aquí no se nos propones y duración de los ejercicios porque hay mucha gente a la que le da cierto miedo por ejemplo pienso en la plancha laterales un ejercicio que sobre todo al principio cuesta bastante que no sé si tenemos que ir notando evolución en el tiempo se tiene que ir durando más que nuestra posición

Voz 5 08:20 claro aquí hemos puesto como una guía de tipo de ejercicios puede haber con una evolución en ese caso tú hablar de la plancha laterales se puede empezar directamente pues apoyando como la rodilla ahí mi tobillo

Voz 1951 08:32 igual que cuando ejemplo las flexiones al principio apoyar la rodilla

Voz 5 08:35 eso es ahí como pasitos como intermedios pero bueno que esto pues al principio es hace un poquito menos de tiempo en medida en que va realizando entrenamientos pues la duración va a ser un poquito como mayor

Voz 1951 08:46 es un ejercicio que deberíamos no está en concreto me refiero a la rutina de gimnasio que debemos mantener siempre los runners o en determinadas épocas del año o cuando llegue la competición quitas es mejor dejarlo no sé cómo cómo lo recomiendas

Voz 5 08:57 no debe estar presente sí que van saltando como cositas ver que una vez se entrena fuerza resistencia otra vez estás en zona cómoda hipertrofia hay otra vez estas en en zona de fuerza como máxima que eso va a ir haciendo que tu vaya subiendo un poquito más de peso no pero siempre debe estar la rutina de de gimnasio presente otra cosa es que igual la semanita justo antes de una carrera por ejemplo pues pierna igual para no estar con las piernas como cansadas pues esa semana pues no has trabajado igual ese grupo

