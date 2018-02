Nuestra visita semanal, en Segovia

No hay resultados

Voz 5 00:24 la sintonía que que que que siempre Nos mueve un poquito al al baile vende como intimista reflexivo incluso se momentos sí es es bonita decíamos en esta recta final siempre os proponemos una una visita más pequeña y en este caso a una carrera más pequeño y en este caso queremos ir a Castilla La Vieja que últimamente nos está dando bastantes alegrías y tú eres de la LOGSE no no yo soy de DGB y luego hice bachillerato es una mezcla eso es hubo DGB Primaria Secundaria Aaiún

Voz 1951 00:55 la especie resaltó esto días todo un Primaria Secundaria la ESO Bachillerato y COU

Voz 5 01:00 a Félix Arranz Nos vamos a hasta Segovia en la población de La Granja de San Ildefonso para vamos a presentar una carrera de montaña el duatlón octavo hacen ya Félix Matarraña bienvenidas Hernández muy buenas muy buenas a ver qué nos estamos liando explícanos exactamente que en qué consiste esa carrera que que cumple ya ocho ediciones y en la que lo meteorológico bueno pues eso ha trastocado un poco los planes iniciales

Voz 6 01:23 bien bueno pues es un valor dual donde montaña que que se desarrolla en las inmediaciones bueno yo era la granja lleva debía de los pinares Si la la Sierra de Guadarrama efectivamente como dices bueno pues te da estoy un poco los planes que teníamos previstos para la celebración de la prueba que estaba planificada para el próximo veinticuatro de febrero sábado pero debido a las grandes nevadas que han caído a lo largo de estas días atrás pues haga ha cubierto la totalidad el circuito sobretodo de BTT de bicicleta de montaña lo cual hacía prácticamente inviable pues hemos tomado la decisión a última hora prácticamente Mi cambiarla un médico es decir llevarla al veinticuatro de mayo

Voz 1951 02:10 eh son Félix cinco kilómetros de carrera a quince de bici otros cinco más de de carrera por un lado quería preguntarte por qué esas distancias y qué tipo de gente a traéis a a la prueba

Voz 6 02:21 bien bueno las distancias y se diseñan en base a las Frazer realmente el segmento de carrera a pie que hay que hacer propuestas entramos luego la otra a pie la tradicional vuelta allí en la granja han las tapias de los Jardines del Real Sitio pues el exterior entonces bueno pues nos marca la distancia

Voz 7 02:42 eh es un recorrido de Trail

Voz 6 02:46 no es trail con mucho de él pero si es persona de de montaña ellas yendo a la hacía va

Voz 8 02:52 montañas de Peñalara sí

Voz 6 02:54 quizá toda la vuelta lo que se la la en la tapia y luego el segmento de bicicleta pues viene no vamos a quince kilómetros porque al final tienes que elegir un recorrido que primero buen tenga una distancia mínima segundo y lo más importante es bueno se autorizó en la la dirección del Parque Nacional ha elegido un determinado trazado no puede elegir cualquier recorrido ir por cualquier sendas sino que utiliza propuesta haber recorrido y al final ellos osea la dirección del Parque Nacional Sierra de Guadarrama hace te autoriza a un trazado por tanto son quince kilómetros que no es poco puede parecer poco para bicicleta montaña comparado con los diez que se hacen en carrera a pie pero

Voz 8 03:37 yo la dureza de éste

Voz 6 03:39 un recorrido por este trazado pues ya de por sí hace que la distancia en bicicleta sea más que considerable

Voz 9 03:46 Bono tenéis algunas limitaciones como unos acabas de contar en cuanto ha recorrido más que limitaciones tienes que consultar no no podéis hacer lo que queráis dentro de un parque nacional hablamos también de de una zona declarada Reserva de la Biosfera en cuanto a número de participantes cuantos esperáis

Voz 8 04:01 esperamos tener entre cien y ciento cincuenta y de hecho uno de los motivos por lo que también lo repasamos es porque desde hace varios días escisión se paralizó literalmente evidentemente el corredores conocedor de las circunstancias del recorrido de la gran cantidad de nieve que ha recorrido ahí bueno pues eso hace que que

Voz 6 04:24 la participación se había quedado estancada en torno a los setenta participantes en estos últimos días apenas inscripciones camina sin haber razones por las que hemos decidido o no si no estamos consiguiendo circunstancias que el participante o sea el corredor se se se anima a participar pues vamos a Ana a la una fecha en la que la probabilidad de nevadas sea menor iban a los que no somos

Voz 1951 04:51 de allí Félix te voy a pedir que nos cuentes un poquito qué es esto de Real Sitio que lleva por apellido la carrera de montaña del Real Sitio que es el Real Sitio

Voz 8 04:59 bueno pues el Real Sitio en el municipio de San Ildefonso que que de hecho el nombre del municipio es el Real Sitio de San Ildefonso es como se llama porque es un lugar de Real donde ella desde hace ya muchos años más de trescientos años los Borbones y bueno pues construyeron allí y los maravilloso y majestuosos jardines el Palacio de La Granja la Real Fábrica de Vidrio también se construyó y bueno pues es un lugar realmente di maravilloso muy bello y yendo de de Cultura de puede decir muchas cosas pero pero de ahí el Real podían pues tiene pues por eso por ser un sitio real como en muchos lugares de España

Voz 1951 05:45 vale los Borbones de fondo eh que están en más sitios de los que creemos Félix destacan los un par de sitios en cuanto a visita turística no sé si tus favoritos los que más puedan llamar la atención de la gente que se pueda acercar hasta hasta

Voz 8 05:56 sí bueno hay mucho más que un par de sitios pero sin lugar a dudas pues tengo que decir que visitan los Reales Jardines sería obligado y ya de paso pues también el

Voz 6 06:11 lo que a los palacios del Real Sitio que están junto a los jardines también otro sitio que merece la pena

Voz 8 06:18 eres la el museo uno la Real Fábrica de Vidrio que allí de la granja donde podemos ver hechos se sigue trabajando y podemos ver pues cómo se trabaja Hay se trabajaba el vidrio muy interesante también ahora para los niños como se separa se soplaba Weise soplar vidrio y un montón de cosas más cuántos habitantes tiene la Granja de San Ildefonso en exactamente no lo sé el censor puede tener eso muy decidió que tiene que rondar entre los seis mil siete Mi habitante

Voz 9 06:48 bueno pues a que es un pueblo grande dentro de la comarca no

Voz 8 06:51 sí para Segovía si es un pueblo grande grafeno grandes incendios

Voz 9 06:57 venga dilo dilo la gastronomía no te quedes con la pregunta es que Segovia Segovia supongo que me que me voy a tirar de de buena carne

Voz 8 07:05 bueno sin lugar a dudas la granja en concreto pues su gastronomía estrella que además es una pena porque estábamos estos días

Voz 6 07:13 en la la Semana de la Tapa de julio de la Granja iban los pues su gastronomía estrella este judío subíamos su plato estrella pero sin duda era dudas pues las carnes el asado de cordero también platos muy especiales en la grasa

Voz 8 07:29 ya Segovia general judío on feliz es lo que parece es lo que su nombre indica sí sudaba grande de ahí Julio

Voz 9 07:40 cómo de grande esa para para los no familiarizados

Voz 8 07:45 cómo de grande mañana aceituna por ejemplo celeste más si incluso un poquito más Mahler gracias por invitarme pero incluso bueno grandes no pero pero sí sí perfectamente eso sí sin sin hueco

Voz 1951 07:59 claro claro sino menudo alubia

Voz 8 08:01 si hubiera un poquito más de un mes todavía para para la puerta

Voz 1951 08:04 tan Sábado veinticuatro de marzo con la nieve de por medio si la nieve lo permite si el tiempo lo permite ahí estará ese Octavo duatlón de montaña del Real Sitio en La Granja de San Ildefonso en Segovia Félix que no tenga que volver a retrasarlo Ike vaya bien la prueba

Voz 10 08:17 pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir llegar a conocer este evento en este maravilloso lugar

Voz 2 08:32 saltamos de Castilla resto de citas nos vamos a Castilla La Mancha este sábado día diecisiete con un estreno primer Cani Cross Nocturno Ciudad de Guadalajara algo menos de siete kilómetros para correr acompañado por tu mascota la cita a partir de las siete y media de la tarde

Voz 1951 08:45 Nuria saltamos de la ciudad a la montaña cuarta carrera de montaña Gijón Trail este domingo a las nueve de la mañana veinticinco kilómetros de monte ir seguro que mucho barro también por delante

Voz 2 08:54 cerramos con una carrera de la que os hemos hablado más de una vez en el programa tercera carrera solidaria con el pueblo sirio tiene lugar este fin de semana en concreto el domingo a las nueve de la mañana en Madrid distancias asequibles para todos cinco y diez kilómetros salida en la plaza de Colón de la capital con el dinero obtenido la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio enviará material humanitario a aquel país especialmente para los desplazados internos que viven lejos de su hogar y en plena guerra

