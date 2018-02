SER Deportivos Cuenca (22/02/2018)

Voz 1 00:00 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos cuenta hasta las cuatro de la tarde vamos a estar aquí contándoles cosas que les tenemos preparadas en este en esta nueva edición de SER Deportivos Cuenca además tenemos cosas buenas y cosas menos buenas entre las buenas que se ha aprobado la licitación de las obras de la Fuensanta a Construcciones Carrascosa por casi cuatrocientos mil euros es el principio del fin parón despropósito el principio del fin para unas obras que llevaban más de dos años paradas menos bueno es que seguimos con el revuelo de la operación contra el amaño de partidos en Tercera y Segunda División B donde se van conociendo más nombres propios el último en salir el de un ex jugador del Conquense centrocampista Borja Hernández actual jugador del Guijuelo que durante tres temporadas defendió los colores de la Balompédica según publica El Confidencial punto com Borja estaría siendo investigado por la UDEF el entorno del jugador se muestra tranquilo porque consideran que no ha hecho nada ilegal y muchos menos y mucho menos que Borja haya participado en ninguna amaño de ningún partido confían en que todo se acabe solucionando de esta macro oferta del daño que les haciendo al fútbol ha hablado esta mañana el entrenador del Conquense Luis Ayllón

Voz 2 01:38 es una actividad en la que yo esté muy puesto porque la verdad que no no tengo yo no soy de en mi apostar mi ni perseguir ese tipo de ese tipo de actividad bueno pero creo que que es algo que puede hacer y que está haciendo mucho daño al al fútbol sobre todo al fútbol modesto al fútbol donde donde los recursos económicos son no son muy limitados y donde bueno hay hay situaciones o circunstancias que que envuelven a a jugadores que que casi iban a ganar más dinero haciendo este tipo de prácticas que que por lo que perciben jugando al fútbol con lo cual es una situación complicada y creo que que tienen que intentar erradicarlo verde ya hay y no permitir que sucedan este tipo de cosas sobre todo por la por la salud y por la continuidad de del fútbol modesto

Voz 0571 02:32 evidentemente no es lo mismo

Voz 1 02:35 apostar que amañar por apostar pero el que de verdad sale mal parado de estas cosas es el fútbol modesto esta semana el fútbol modesto es menos creíble que lo era hace dos semanas y eso tarde o temprano acabará notándose en abonados asistentes a los estadios probablemente desgraciadamente en los patrocinadores que son salvo que nadie diga lo contrario los que mantienen este fútbol al margen de la polémica esta mañana el conquense ha entrenado en la Beneficencia campo de césped artificial ya que es la superficie que se va a encontrar el domingo en Miguelturra llegará el conquense con bajas sobre todo en el centro del campo por sanción no podrá estar Héctor Rubio por lesión se perderá el choque Frank Simón sigue arrastrando problemas en la pierna y ojo porque no se descarta que pueda terminar incluso pasando por el quirófano un mes lleva France Simón en el dique seco y todavía no se sabe exactamente qué es lo que tiene tampoco podrá jugar el domingo Fabián que sigue siendo baja por un golpe en el pie es duda Iván Rubio con unos vértigos que ya le impidieron jugar la semana pasada muchas bajas en el Conquense en especial en el centro del campo eso sí recupera Luis Ayllón a Pablo eh en el Ciudad Encantada todos disponibles para recibir el sábado a Balonmano Logroño salvo Xavi Castro que será baja mientras espera todavía los resultados de la resonancia que determinen qué lesión sufre el catalán se confía en que mañana por la mañana se pueda conocer un Balonmano Logroño que va a llegar a Cuenca con muy buena Roland arranque de la segunda mitad de la temporada lleva tres victorias en los tres partidos que ha disputado hasta el momento el último arrollador XXXV dieciocho contra Cangas también hoy pendientes del rally Hispania que ha comenzado hoy y que ya van llegando los primeros corredores a meta domingo lugares Aguilar es el miembro de la organización Domingo qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 3 04:43 bien bien

Voz 1 04:44 muy bien gracias qué tal esta primera etapa cómo está yendo la jornada

Voz 3 04:49 viene esta mañana arrancaba vamos a menos siete bajo cero poco fresco para los pilotos pero los primeros doscientos veinte kilómetros los ha un poco duro por encima de la temperatura y ahora está ya en muchos sitios donde el templo de de la especial calculamos que en una hora y media dos horas hayan terminado todo he ha llegado ahora mismo los primeros diez doce pilotos hay algunos nombres que suenan se han venido muy rápido que parece que vayan a ser los presupuestos primero dejó pronto para decirle para decir quién quién va a ser no ser que alguno de lo detrás de de la sorpresa

Voz 1 05:32 de la sorpresa la primera etapa la de hoy consta

Voz 0571 05:35 va de trescientos trece kilómetros verdad salida en Cuenca todo de momento tendremos que esperar para conocer a los a los ganadores todavía nos queda

Voz 1 05:45 si te parece domingo mañana salida de

Voz 0571 05:48 desde Cuenca cuando se sale ir desde donde para que los aficionados puedan acercar que quizás mañana

Voz 3 05:53 ya mañana vamos a uno ximo de las temperaturas y queremos a las nueve de dos veces seguido y que es de detrás de centro comercial Millenium mirando

Voz 1 06:06 eso sí perdón mirada

Voz 3 06:08 Fidel no hubiera dos eh hay una más calles cortadas que no tienen salida justo a la salida de centro comercial esta parte de arriba

Voz 0571 06:17 aparte de eso

Voz 3 06:20 no hay que tenemos bueno o de vigilancia para que por la noche el es como todos a resguardo y los pilotos pues en el hotel en el que estamos instalados

Voz 0571 06:33 no sea que mañana sale a las nueve no para que lo tenga de nuestros oyentes en vez de a las ocho para evitar las bajas temperaturas que ha habido y no es el motivo

Voz 3 06:41 abaratar detendrá charlan en NH garantice la tarde que con toda la charla los piloto de lo que va a ser el día siguiente de lo que se iban a encontrar otros puntos más contenido son gente que les gusta a las seis y media nosotros dicho siete siete siete de la tarde pues nada

Voz 1 07:00 invitamos a todos nuestros oyentes que si les apetece en esta tarde a las siete en el hotel NH se pueden pasar y conocer todos los detalles domingo pues muchas gracias

Voz 0571 07:08 sí que vaya muy bien la prueba tres Si veintisiete minutos

Voz 1 07:18 nos vamos a ponernos las zapatillas que en unos minutos abrimos Cuenca con Nacho Lillo jefe del servicio de deportes de la Diputación con él vamos a analizar el Circuito de Carreras Populares que se ha presentado esta misma mañana

Voz 0571 11:05 una semana más abrimos serranas Cuenca

Voz 1 11:21 con Toni duque de Tony qué tal cómo estás buenas tardes buenas tardes y Manuel Ruiz Gómez de Fez Manuel cómo estás buenas tardes a estar de su hija yo soy invitado Nacho Lillo jefe del servicio de deportes de la Diputación en la semana

Voz 0571 11:34 en la que se ha presentado la décimo sexta edición del Circuito de Carreras Populares Nacho cómo estás buenas tardes pues muy bien

Voz 9 11:40 gracias por invitarme buenas tardes bienvenido

Voz 0571 11:43 pues hablarnos del circuito veinte pruebas que habéis metido en este en esta décimo sexta edición con tres pruebas novedosas venga mejor no lo cuenta

Voz 9 11:54 sí bueno el circuito más o menos tiene una continuidad ya desde hace unos años está en veinte pruebas y con veinte continuamos sí que es verdad que entran unas salen otras

Voz 0571 12:03 para dar la oportunidad a las carreras nuevas que hay por la provincia

Voz 9 12:07 buenas que les llevan algunos años haciéndose y que tienen la inercia de intentar entrar en el circuito entonces bueno este año entran planilla que ya estuvo en circuito y salió y ahora vuelve a entrar con más energía con más fuerza también entra una carrera que ya se lleva haciendo algunos años de un club que ha crecido mucho que es Valverde del Júcar que es la Carrera Popular de de moros y cristianos y luego la gran novedad entre comillas que que todo el mundo está así un poco inquieto con ella porque lados del Huéscar sale del circuito y es porque entra la Media Maratón en un acuerdo que hemos hecho con atletismo Cuenca porque bueno pues la o del huecas una carrera fuerte grande que entre comillas no necesita apoyarse en el circuito a nosotros nos encantaría que estuvieran todas las pruebas y la voz la primera pero indudablemente bueno la idea de tener una media maratón a unos ya llevamos unos años intentando meter alguna y había una que ya estaba haciendo y que está haciendo muy buen muy bien qué es la Media Maratón de Cuenca con lo cual en en un acuerdo con con el Club Atletismo Cuenca que incluso ellos cambiaron la fecha de la Media Maratón y la adelantaron al mes de octubre porque siempre lo han hecho en noviembre pues decidimos introducir esta este cambio eh que da más libertad para porque nosotros tenemos unos patrocinadores generales del circuito que entre comillas pues no no no dejan a buscar nuevos patrocinadores en algunos casos como sabéis que los patrocinios pues bueno son un poco excluyentes y así tienen un poquito más de libertad nosotros vamos a seguir apoyando al lado del hueca Hay así lo hemos hablado ahí es así en las convocatorias con la misma cantidad económica que siempre hemos dado que es una cantidad apreciable además ir bueno pues todos muy contentos la verdad así que esas son las novedades

Voz 10 14:00 cuenta pruebas Nacho buenas tardes y muchas gracias por tu presencia en el programa exceptuando esas tres carreras nuevas no hay prácticamente novedades en el reglamento verdad en cuanto a categorías Premis prácticamente es como estos años anteriores

Voz 9 14:14 sí sí bueno hemos hemos ido haciendo cambios en las categorías sabéis que introducimos la veteranas C hace poquito en el año pasado introducimos la categoría general masculina y femenina en arrastre para que también haya unos premios para que al final de circuito no sólo por categorías puede dar el caso de que el mejor corredor del circuito o la mejor corredora el circuito no sea de la categoría absoluta sino que sea debe veteranos a por ejemplo que se ha dado ya el caso no entonces cogimos también que el año pasado pasó un poco desapercibido este tema de las categorías generales y también es otra otra de las cuestiones hay pocas cosas más algunas cosas a nivel de organizativo por ejemplo este año los precios se mantienen que son unos precios como sabéis muy bajos y además que son más bajos también para los corredores que terminan los circuitos anteriores y eso se mantiene con precios muy bajos pero hemos hecho un pequeño cambio que es que la para que no haya tanta inquietud en los organizadores que hasta las veinticuatro horas del jueves siendo la carrera a lo mejor a las cinco la tarde a las seis de la tarde de un sábado en no saben cuántos corredores van a tener muchos aprovechan para para él el último día allí la última hora para inscribirse y ellos hasta el viernes por la mañana no saben cuánta gente va a detener el día siguiente hemos previsto un algo que ya habíamos hecho en el circuito de ETB el año pasado ya da muy buenos resultados que es subir dos euros la inscripción en la prueba desde las veinticuatro horas del domingo anterior a a la a la prueba con lo cual la gente pues pagarán lo mismo porque lo harán con un poquito más de antelación y ya está pero bueno es una forma de que se haya algún retraso dedillo no sea digamos el la mayor parte de la gente en la que se retrasa también en inscribirse los organizadores pues solamente dos

Voz 0571 16:01 Angelita mucho la organización saber cuánta gente sí se que contratar médicos y ambulancias bueno todo eso está preparada

Voz 9 16:09 no porque digamos que el circuito tiene una estructura estable con todos los servicios que se los proporcionamos a coordinados desde la Diputación Provincial pero sí que es verdad que que prepara el avituallamiento no es lo mismo agua para cien que agua para quinientos no hay que preparar la bolsa el corredor con la camiseta que les suelen dar algo de comer pues una Mediavilla que suelen hacer también el número de voluntarios también para las mesas para dorsales y tal y todas esas cosas y sobre todo el número de corredor eso no saber si os a tener doscientos o cuatrocientos corredores cuando quedan menos de cuarenta y ocho horas para volverse loco en Nacho y tú crees que sería positivo aumentar el número de carreras y tenemos veinte porque hay veces que se quedan pueblos ahí que también quieren entrar cómodo verías vería aumentar este bueno nosotros esto la verdad es que la pregunta del millón a ver eh nosotras no hemos plantado en este número de carreras después de meditarlo mucho después de meditarlo mucho primero e intentar que no haya carreras todos los fines de semana porque al final los corredores quieren hacer otras cosas ir a una media maratón desplazarse a Madrid a Valencia a Santa Pola alguna carrera el extranjero que hacéis todos entonces hay que tener cierta flexibilidad en en en el calendario eh después el hecho de de hace dos fines de semana de carrera ayuno de descanso quedábamos unos años haciéndolo así está muy bien para que la gente pues que se lesiona tal pues no no pase tanta necesidad por otro lado hay un calendario de pruebas no sólo de carreras sino de carrera carreras de montaña carreras de MTV otras carreras el calendario ahora mismo en Cuenca provincias muy grande cuando nosotros empezamos el circuito hace dieciséis años había tres carreras en Cuenca pero tres de todos es que no había más ahora nosotros en nuestros circuitos grandes digo los grandes en nuestras grandes tenemos cincuenta June ya sólo hacer ese calendario con lo hacemos además intentando que no se solapen las carreras es difícil por qué pues porque nosotros intentamos que en el mismo fin de semana no haya una carrera de montaña hay una carrera popular de tal manera que el corredor puede participar en las dos el que quiera tiene esa libertad cuando hay dual done pues no hay una carrera MTV entonces hacemos el calendario que nos cuesta mucho la verdad de una manera que sea fácil y que la gente que quiera además tener la oportunidad de hacer dos circuitos que ha porque incluso participar en tres nuevo hace dos años un corredor participo en los tres circuitos sí terminó los tres circuitos pudo pudo

Voz 0571 18:41 danos el nombre que lo tenemos que Jean Juan Simón Lazaro

Voz 9 18:44 tan

Voz 0571 18:44 pues apuntara primero porque lo tenemos

Voz 9 18:47 invitar alguna alguna semana temió usted

Voz 0571 18:49 mitos y todas las carreras de los llamados todas las carreras las pues no no yo no terminó los tres miro Luxor es fue el corredor de todos los bebés y más pegas coperas que piensa ponerla era el que más profería hechos este año ha sido una chica

Voz 9 19:03 pero no ha terminado los tres circuitos ha terminado dos el de caras populares que lo han hecho varias varios personas pero ella es la que más pruebas hechas innato como como elegir las pruebas y las carreras vamos a ver a nosotros al principio yo cuando empezó el circuito empezamos con las que había eran muy poquitas no sé si convenciendo

Voz 0571 19:25 que las incluso pues hombre no convenció

Voz 9 19:28 no pero sí que uniendo fuerzas viendo la verdad es que no está aquí Javier Polo pero él fue el el que vino a hablar conmigo la primera vez decir que no nos metemos en un circuito de digo pues vale lo que le gustaba fregado a pueblo sí sí de hecho el al principio pues no solamente hacía la labor de su club sino que hacía la labor de coordinación conmigo en los circuitos se desplaza el era el que se desplazara porque yo por todas mis cuestiones profesionales no puedo ir a todas las caras indudablemente desplazaba todas las carreras ayudaba en la organización lo que hacía falta el comiezo el circuito fue fue difícil en ese sentido Day Javier por lo tuvo que hiel ya conocía a algunas de las personas mucho más que yo de San Clemente Castillo las pruebas que había que hay eran muy poquitas pues ya las conocía había ido allí a correr y nos pusimos de acuerdo y bueno a partir de ahí pues rápidamente claro el el la estructura ayuda mucho y las pruebas de sesenta años los setenta corredores como máximo pasarán a doscientos a doscientos cincuenta entonces bueno pues mucha gente quería entrar ya las hemos ido eligiendo en función de que cumplan unos estándares de calidad al principio no éramos tan exigentes y ahora sí que lo somos ahora nosotros tenemos una hoja de evaluación con más de doscientos cincuenta ítems que repasa

Voz 0571 20:50 vamos con los con los con los responsables son

Voz 9 20:53 hay colectivos de las pruebas en función de que todo esté bien hay algunas cosas que no salen bien por eso intentamos mejorarlas

Voz 0571 21:00 cabreos me imagino no al quedarse fuera de o una prueba quedan

Voz 9 21:04 fuera el circuito hay que darles muchas explicaciones pero finalmente cómo hacemos las cosas no intentamos hacerlo lo mejor posible iba siempre con criterios objetivos pues lo llegan a entender este año por ejemplo England y ya salió hace dos o tres años y ha vuelto a entrar inmigrar ya sabía que había cometido algunos errores organizativos graves esos errores organizativos estos años sean los han pulido nos han convencido de que son capaces de hacerlo muchísimo mejor tal ya han vuelto a entrar Se trataba de dar las oportunidades pero que también eh bueno pues que las pruebas mantengan un nivel de calidad alto

Voz 10 21:37 qué es lo más complicado a la hora de plantear el circuito

Voz 9 21:41 bueno y quizá lo más complicado es es el comienzo el comienzo porque nosotros bueno las peculiaridades administrativas son rollo y quizá aquí no habría que contarlas pero el presupuesto de la Diputación se aprueba ahí es efectivo Un Bindi dos de enero ha sido este año y a partir de ahí a correr para contratar todo y tal y poner todo en marcha para que ha para nosotros ya el día veinti el día treinta de enero ya tuvimos la reunión de organizadores todavía todo puesto en marcha las exposiciones en marcha los folletos puestos los carteles la página web es el cronometraje contratado todo bueno pues una serie de servicios

Voz 0571 22:20 a mí me parece más interesante casi que las carreras

Voz 9 22:23 todo para poner en valor no el trabajo que que lleva esto

Voz 0571 22:27 tras Weiss también un poco a contra reloj vosotros también no para

Voz 9 22:31 por digo que sea lo más difícil es eso el el correr y correr y correr no solo con este circuito sino con los otros Álvarez que bueno no os cuento mi vida la vida profesional de nuestro servicio de deportes que somos seis personas allí trabajando porque pero pero ahora tenemos un montón de trabajo subvenciones ahora estamos vamos sacar también la convocatorias siete convocatoria subvenciones estamos con el deporte escolar a tope esta mañana hemos tenido casi trescientos cincuenta niños en el pabellón toda la mañana de Secundaria hay así todas las semanas tenemos un montón de actividades de diario no a parte de las de los fines de semana entonces estamos muy liado sí de hecho desde que empezó el circuito allá por el dos mil tres ya han pasado muchos años en el dos mil tres hubo un total de sesenta y cuatro corredores aproximadamente ahora este último circuito cuántos corredores hubo y cuántos pensáis que puede haber en este nuevo que empieza ahora bueno ahora es el los circuitos están bastante equilibrados primero porque cuando comenzamos había pocos circuitos hay pocas carreras y ahora ya está equilibrada ya la gente no se traslada tanto ante provincias al principio venían de Utiel gente que venía Albacete pero ahora en el circuito de valencianos bueno hay muchísima gente Circuito de Albacete ya sabes cómo es no es bueno el Circuito de Albacete empezó un año antes que el nuestro y este será su diecisiete pero en el Circuito de Albacete tienen pruebas todos los fines de semana creo que hay cuarenta y ocho cuarenta y nueve pruebas allí no paran no bueno pues ahora está bastante equilibrado con la gente de Cuenca estamos teniendo inscripciones en el circuito sobre seiscientas cincuenta seiscientas setenta inscripciones para gente que va a hacer el circuito estos últimos años pues hay rondando entre las quinientas seiscientas el año pasado creo que fue el máximo seiscientas setenta esperamos por lo menos tener aproximadamente las mismas

Voz 10 24:19 eh de las carreras cuéntanos de las caras que componen el circuito eh cuál es Satty aunque sé que te pongo un compromiso pero cuál cuál te gusta

Voz 9 24:27 cuál sería tu preferida de ponerse

Voz 0571 24:30 mi sobresale gran compromiso pero bueno yo homenaje

Voz 9 24:32 lo que mis mis gustos personales son parecidos a los de todos los corredores les gusta pasar por sitios bonitos en vez dar vueltas a las calles pero indudablemente cada uno tiene lo que tiene y puede poner en valor lo que tiene entonces las carreras por ejemplo en Cuenca la hueca cuando era hueca está en la media maratón que van por lados del Juca pues son una auténtica preciosidad pero tenemos la carrera de uña que da vuelta dos vueltas a la laguna que yo creo que vosotros clave esto muchas veces pues también es de vuestras favoritas además es un sitio con un encanto que en un pueblecito de ciento y pico habitantes metemos quinientas personas haya correr y eso es un aparato Hilla un malentendido aldea María sí entonces bueno yo creo que como todos los sitios bonitos en este programa contamos además con la suerte de de una persona como en manos loca completa

Voz 0571 25:21 dado todo todos los circuitos circuito con las reivindicaciones Nacho eh a ver yo creo bueno hay seguramente

Voz 11 25:28 da la razón a esta gente hay que valorarlas hay que premiar las año tras año

Voz 9 25:33 porque tiene la vete ya decir lo contrario que éstas

Voz 0571 25:36 sí es bueno

Voz 9 25:37 la verdad es que este tema que además surgió porque Manolo habló conmigo una vez y tal ya hace no sé si dos años o dos años a tres años les hicimos un un homenaje a los que iba entonces terminando no lo habíamos hecho desde el principio y tampoco te tiene sentido hacerlo todos los años en todos los circuitos lo que vamos haciendo es este año pasado lo hemos hecho en el circuito de TB con lo que cumplirá el décimo aniversario me parece que también fue en el cual el doce o el trece tres de trece aniversario bueno pues lo iremos haciendo antes de que antes de que se retiren por supuesto

Voz 2 26:12 yo siempre digo que el circuito de

Voz 10 26:14 de carreras populares la Diputación os cambió la vida a los corredores en dos mil tres teníamos que ir a Valencia María a correr como dices tú es que no había carreras eh teníamos la voz la Carrera del Pavo no había más entonces teníamos que hay y la verdad es que fue un impulso muy grande al atletismo en Cuenca de hecho la cantidad de clubes que han nacido Grecia y después de dieciséis ediciones esperábais esto o ha sido una sorpresa

Voz 9 26:39 bueno esto ha sido tan paulatino y poquito a poco que indudablemente pues pues sí sí esperamos que que sirviera de algo de hecho los objetivos de los circuitos a ver la Diputación tiene una política deportiva entre comillas no ya desde el punto de vista técnico mi visión no es política pero desde el punto de vista técnico lo que quería era fomentar la actividad física en la provincia con con estas cosas no entonces esa visión era dar la oportunidad de tener un calendario cercano de actividad sencilla a a todos a toda la población conquense y eso sí que lo hemos conseguido de hecho lo hacemos ciento ocho pruebas en los ocho circuitos que tenemos entonces aparte del deporte escolar que los campamentos y todas esas cosas que hacemos pero indudablemente eso hace provincia porque

Voz 12 27:28 eh en en en un gran

Voz 9 27:31 en la amplitud de toda la provincia tenemos un montón de competiciones se han creado en cuanto al tejido asociativo Se han creado un montón de clubes y asociaciones nuevas indudablemente yo creo que algo que ver tenemos otra cuestión es que también ya sabéis que el running ha puesto de moda

Voz 10 27:48 yo creo que hemos sido bueno pues un poco acaba

Voz 9 27:51 yo de las dos cosas no solamente ha sido no

Voz 10 27:53 esto impulso sino el impulso de muchas cosas más pero sí la verdad es que sean potenciar hablar de hacer provincia hiciera hay una cosa que se comenta bastante los joder el circuito que supongo que es por el problema de los pueblos pequeños y es que casi todos los circuitos y se centra en La Mancha

Voz 9 28:09 hay muy pocas carreras en la presentación en la Alcarria yo que tengo medidas Angle alcarreña se ven pocos pueblos sólo consiguen las

Voz 10 28:16 de hay sí bueno

Voz 9 28:19 indudablemente a ver es más fácil asociarse y tener capacidad organizativa en pueblos un poquito más grandes también inquietud quizá gente joven y en fin hay hay una serie de cosas no indudablemente que van con el desarrollo digamos es rural de cada sitio en la zona de la sierra de tanto las sierras Sierra Baja Alcarria pues es más complicado los pueblos son muy pequeñitos y hay muy poca densidad de población entonces nosotros sí que intentamos ayudar en todo lo posible a que crezcan por ejemplo en el circuito de meter

Voz 0571 28:52 lo de de

Voz 9 28:53 el obligamos a que vayan algún algún número de pruebas aquí es que no hay quiero decir que la única que hay la gente está deseando ir

Voz 0571 29:00 es muy bonita es muy bonita pero entonces no me parece que hay cuatro nacido Rayo obligue esa cuna dos dos y no no es una

Voz 9 29:07 eliminación positiva en carreras pero en de mete ver si que hacemos un poquito de discriminación positiva por por porque sino los clubes de por el sur pues no suben no subes no tienen necesidad de gastar un cuartos en kilómetros para subir no ejemplo en el circuito de toda la montaña tenemos un montón de pruebas y ya veréis que o lo presentamos dentro de unos días ahí te te carreras de trail como se dice ahora tenemos muchas pruebas por la sierra venga así que hacer Trail han pasado ya quince años desde que esto nació ha habido algún algún año Capel migrado que dices que es imposible llevarlo a cabo por lo que sea o esto poco a poco voy cogiendo forma y no había un problema pues yo pero que no que al revés este el primer circuito que nació y los otros son nacido al amparo bueno ahora le llamemos circuito de la competición de juegos y deportes tradicionales que vamos para el treinta y cuatro años eh pero bueno ahora ya vamos circuito porque ella vamos a todo circuitos pero bueno en cuanto a la organización Éste fue el primer circuito que nació al amparo de este han nacido los demás quiere decir quiero decir que la formula la fórmula gusta la fórmula estructural es buena yo creo que da resultado y eso es lo que nos ha hecho crecer en otros circuitos después bueno pues una cosa que funciona y que va bien y que todo el mundo le gusta pues es difícil de echar atrás no peligra nunca eh todas las corporaciones que han venido a la Diputación desde que está allí han creído en ellos que te digan corredores que les cambia la vida pues me imagino que eso enorgullece no hombre la verdad es que sí la verdad es que a mí me gusta mucho ir no no por nada sino porque hay mucho trabajo detrás que es y significa que que está dando resultado

Voz 0571 30:47 ojalá podamos podemos podamos mejorar aún más en estos circuitos en algunos en algunos más que te gustaría meter en los circuitos que no has podido que hayas visto en otros sitios que se hayan hecho y que no haya podido hacerse aquí por cuestiones quizá económicas

Voz 9 31:04 quizá pues una provincia grande nosotros no hombre no tenemos un gran presupuesto pero pero no nos quejamos es decida económicamente no nos quejamos no hemos metido más pruebas muchas veces por el hecho que os decía no por ser un poco por por no sé para estar equilibrados no por porque los circo

Voz 0571 31:22 Nos notar demasiado no se vayan de madre no está

Voz 9 31:25 está ocurriendo en algunos sitios no voy a dar nombres pero los circuitos en algunos sitios está empezando a funcionar mal por el hecho de de de de de de de haber llegado a un extremo de pruebas entonces quizá bueno a mí creo que los aquí en Cuenca Se hace mucho deporte mucho deporte varía yo mismo soy un ejemplo de eso no importe varía no entonces es circuito de duatlón y montaña nació con una mentalidad de de incluir distintas cosas no sólo duatlón no sólo montaña sino incluir algunas travesías también a nado incluir de Piragüismo igual alguno algún es decir que haya piragüismo natación carrera hay bicicleta es decir un circuito variado ya esa fue nuestra idea del comienzo que no sólo no le ha comentado nunca pero mira hoy sale aquí luego sea quedando Aldonin montaña porque no han surgido otras cosas no hay iniciativas al respecto y claro nosotros tampoco podemos estar Bujanda la gente que realice que organice eh porque no es nuestra función pero bueno sí que me gustaría que para todas esas personas que hacen distintos deportes y que y que prueban tantas cosas pues pues se pudiera hubiera un circuito así un poquito

Voz 0571 32:31 hemos variado más a correr alguna te va a dar tiempo pues Dios que corren no puedo ya corre ya tengo las rodillas yo yo fui jugador de voleibol en mis tiempos eso nos había según no yo no mira qué haces de todo esto yo fui jugadores tiempos bien mis rodillas deben tener como unos doscientos cincuenta años resalta pues entonces entendemos que pongas un poco el freno Nate nos quedamos con muchas cosas como nos pasa habitualmente en las tasación con contar contigo hablar de tu faceta deportiva que eres un gran deportista pero lo tenemos que dejar aquí quedamos esa te iba a decir en invitarte otra en otra ocasión nuestro Lillo jefe del servicio de deportes de la Diputación muchas gracias de verdad por habernos acompañado Toni Manuel también muchas gracias a vosotros ya hasta la semana que viene

Voz 4 33:15 muchas gracias muchas gracias

Voz 1 36:08 grupo Carlos innovación calidad y ahorro y una semana más saludamos a Paco Soriano para comentar la actualidad que nos deja la Liga de adheridos Paco cómo estás buenas tardes muchas cosas que comentar y que tenemos que poner encima de la mesa tenemos

Voz 0571 36:31 los fechas para los aplazados retraso una jornada la Liga y si te parece empezamos por los resultados de la duodécima jornada que es la que ha disputado este pasado fin de semana luego dejamos para el final el resto de comentarios así que cuéntanos Paco los resultados del fin

Voz 21 36:46 pues allá vamos a las doce fue así ver la fama uno Cuenca dos me puerta Valencia cero roja Martos Peña Blanca restaurante tres arcas seis Descansó La Alcarria venir cómo queda la clasificación pues seguimos igual de Arcas entre comillas destacado veintiséis puntos Luca mar veintiuno hubo pueden calar once Peña Blanca ocho diecisiete el Valencia el farolillo la fama

Voz 0571 37:13 venga quien le damos esta semana el premio Capone a mejor jugador de la semana es para

Voz 21 37:19 para del equipo líder lo vamos ahora su nuevo número nueve a Tony de Arcas que es eh destaca un poquito el pichichi con once goles intervino en la goleada de Arcas Antoni

Voz 0571 37:30 pues para Toni el pichichi del líder el premio a mejor jugador de la semana Paco por dónde empezamos a repasar cosas que han ocurrido a ver ya tenemos fecha para los partidos aplazados que es lo que va a hacer

Voz 21 37:44 ha sido esta semana pues el Comité de Competición ya dictó resolución los aplazado por la nieve y demás como había que jugar los antes de final de la anterior finaliza la Liga y la Liga hace terminaba la semana que viene porque después de la Copa pues entonces lo que se ha hecho ha sido posponer la última jornada de Liga para la siguiente es decir el dos el tres cuatro de marzo se jugarán los aplazados que lo comentaremos la semana que viene y la última jornada de Liga se dejará para el once de marzo

Voz 0571 38:09 para el once de marzo última jornada de Liga

Voz 21 38:13 es lo que vamos a decir ahora en el número trece es la penúltima que se jugará pasado mañana y el domingo

Voz 0571 38:19 por lo tanto sino echado mal las cuentas quedan nueve puntos por jugarse cada equipo no

Voz 21 38:25 exactamente exactamente igual todavía pueden pasar muchas de todo arcas no lo tiene nada no lo tiene seguro

Voz 1 38:32 por eso venga este próximo fin de semana se juega ya lo has dicho décimo tercera jornada que sería la penúltima original

Voz 21 38:39 el última de Liga faltando una desplazada y la última seriamente que son esto siguientes horarios SVB o Cuenca Valencia el sábado a las seis y media el ADN es luzca Marc restaurante blanca el domingo que las quinientas a las doce y arcas Cervecería La Alcarria el domingo las quinientas a las diez descansa Balazar no

Voz 0571 38:58 pues dicho queda abrigados que este fin de semana también trae frío

Voz 21 39:02 eso dice Paco un abrazo hasta la semana que viene igualmente algo

Voz 1 39:19 y así llegamos a las cuatro de la tarde nos marchamos mañana volvemos a las tres y veinte con más SER Deportivos Cuenca que pasen una buena tarde de la disfruten por aquí les esperamos mañana a eso de las tres y veinte de esta mañana