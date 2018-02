SER Deportivos Cuenca (23/02/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 2 00:04 con la actualidad deportiva en SER cuenta

Voz 3 00:25 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca

Voz 4 00:30 mañana tenemos partidazo de balonmano en él

Voz 3 00:33 Margall apunten la cita mañana a las cinco de la tarde el frío Encantada recibe al Balonmano Logroño un partido siempre con interés un partido siempre con morbo recuerden que este encuentro es día de ayuda al club por lo que es lo mismo menos los socios todos a pasar por caja le vamos a pasar el escáner con Israel Pérez al Balonmano Logroño que ha empezado este dos mil dieciocho de forma arrolladora

Voz 5 00:57 tres victorias en tres partidos para el equipo de Jota un encuentro marcado por la lesión de Xavi se han confirmado los peores pronósticos el central tiene el cruzado de la rodilla

Voz 3 01:09 roto dice adiós a lo que queda de temporada tendrá que pasar por el quirófano segundo jugador del Ciudad Encantada que esta temporada se lesiona de gravedad tras Sergio López en fútbol en Tercera en una semana movida estamos a las puertas de la vigésimo séptima jornada el Conquense visita al colista al Miguelturreño el partido el domingo a las cinco de la tarde partido trampa para la Balompédica ahora analizamos si os contamos toda la última hora del contencioso además este fin de semana tenemos cita importante para el club

Voz 5 01:46 esto Cuenca femenino desde mañana juega la Copa en Guadalajara y tenemos Saras jabatonas del Club de Rugby a palos en un torneo en Albacete por la igualdad de género

Voz 3 02:03 de todo eso y mucho más aquí en Ser Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde arrancamos

Voz 1 02:09 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 7 02:16 un incendio puede acabar en un momento con lo más preciado tu vida deja tu seguridad en manos de Fraga Servi empresa de seguridad a nivel nacional en el sector de incendios instalamos es robar establecimientos nave oral superficie sistemas de detección y extinción de incendios señalización de emergencia mantenimientos Integrales Proyectos Orientación y trato personalizado bragas Servi visita nos estamos en el polígono Sepes calle arcas tres bien la web Fraga service punto com Fraga Serbia salvamos vidas

Voz 9 02:59 cuando coméis demasiado en el restaurante Bayo no quedan ni los huesos

Voz 10 03:12 si no eliges bien su seguro puedes tener una mala experiencia en cambio com

Voz 6 03:16 la fe la experiencia es otra pianure además hasta un cuarenta y cinco por ciento de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre

Voz 11 03:23 Mapfre Calle Colón cuarenta y dos por pedir presupuestos recibirá un práctico obsequio recuerda sólo en Mapfre Calle Colón cuarenta y dos teléfono nueve seis nueve veinticuatro dieciocho sesenta y dos del mejor experiencia sólo con Mapfre

Voz 12 03:42 claro

Voz 4 03:48 mañana a las cinco en el Ciudad Encantada recibe al Balonmano Logroño Partido de la vigesimoctava jornada llegan los dos equipos empatados a puntos pero los conquenses por delante y lo primero que vamos a hacer es pasarle el escáner al equipo riojano y rape cierra cómo estás buenas tardes

Voz 1185 04:07 hola buenas tardes del equipo

Voz 4 04:09 J llega fuerte el Balonmano Logroño con tres victorias en los tres partidos que ha disputado de esta segunda vuelta el último con un auténtico repaso a gangas eh

Voz 1185 04:18 sí sí sí desde luego estamos hablando probablemente si aislamos el caso del Fútbol Club Barcelona siempre extraordinaria independiente al resto de equipos de la categoría quizá la escuadra las mejor forma de todas las que conforman eh

Voz 13 04:33 eh la categoría qué porque están este

Voz 4 04:35 buen momento que es lo que ha cambiado

Voz 1185 04:37 bueno lo que ha cambiado el ese la inercia negativa y el arranque de liga pésimo que estuvieron he y un poco bueno pues es la conquista y la asunción de la lógica pero un plantel ello una plantilla he que está doblarán puestos y con muchísima calidad independientemente de que pueda estar eh a una escala cualitativa diferente a la de otras temporadas no deja de ser un equipo hecho desde el banquillo eh pasando a la pista para estar clasificado los segundos

Voz 4 05:11 así te iba a preguntar es el peor Logroño que ha pasado por Cuenca en los últimos años pero aún así con una plantilla muy superior en cantidad probablemente en calidad que la nuestra

Voz 1185 05:22 sí sí bueno claro está yo repito yo creo que tan dicen a dar de los rivales

Voz 4 05:27 más que el Ademar

Voz 1185 05:29 sí sí sí para mí es un equipo que debería quedar segundo siguió si es más yo creo que le va a pesar durante toda la segunda vuelta eh esa nefastas actuaciones en la primera pero ya veremos a ver al final en qué situación queda porque repito eh sin cadena haga bueno pues con la recuperación de jugadores muy importantes como el propio Ángel Fernández campeón de Europa

Voz 4 05:50 te iba a decir nombres propios Ángel Fernández lógicamente no uno de sus grandes peligros si con el que habrá que tener mucho cuidado en el partido de mañana

Voz 1185 05:58 sí bueno hay para hay hay preocupaciones para detonar Circe que hizo cuando atención por todos lados la primera es desde el punto de vista táctico la velocidad que van a tratar de imprimir al juego eh recordemos que es un equipo eh que no solamente trabajará hasta que el pausado y posicional sino que me gusta muchísimo correr de hecho son el equipo que es el segundo máximo oleada de la categoría y luego bueno pues eh a esa velocidad que deberá imprimir eh respaldada primero por una por una longitud blanquillo enorme calidad Luis caer X y compensada en los extremos evidentemente con gente como chufa Javi Muñoz eh ha sido siempre uno de los grandes artilleros de la categoría como hablamos el que Ángel Fernández ha ido muy bien acompañada por laterales eh bueno pues como Ángel Montoro cobra Imanol como Juan del Arco tipos eso sí que se nos dan bien a nosotros siempre a nuestra pero lo chicos grandes lo sabemos sujetar pero buenas que luego tienen también centrales como cuando eh como Juan Castro o como Eduardo Cadarso que yo creo que hay que suele ser hombre es uno de los pocos chicos que ha salido de la cantera de allí que lo está haciendo muy bien muy complicado hija muy complicado porque claro todo esto hay que ponerlo en contexto del partido que vamos a jugar las condiciones físicas que tenemos ahora mismo la plantilla hablar

Voz 4 07:13 el brasileño Scialfa qué tal lo está haciendo este año en Logroño

Voz 1185 07:16 para regular desde luego si si a alguien busca a que chufa espectacular maravilloso que deslumbró eso llegará a España está un poco lejos está un poco lejos todavía de su mejor versión pero bueno en cualquier caso ya sabemos que es un hombre con muchísima muñeca pero que ha encontrado muy buena réplica en ambos extremos en el caso de los españoles ya sabes que creo que tenemos la mejor cancelar el mundo tenemos lo mejor jugador del mundo en todas las categorías digo lo sacando la bandera por los Javi Muñoz o por los Ángel Fernández

Voz 4 07:46 en portería con lupa y Gurutz Aguinagalde qué tal están funcionando

Voz 1185 07:52 pues bien bien Rihanna además son son porteros de volumen y un hombre no es la garantía súper que otras temporadas tenían con Richard Katerin pero bueno ya que ocupa que le está costando la adaptación está firmando partidos interesantes o el problema es la veteranía de un tío como Gurutz Aguinagalde que que sabemos que no es un portero de dieces ni siquiera lo designa heridos pero siempre va a estar ahí por veteranía por por situación Hypo Hypo estaría hacía entonces peligro peligro por ahí también a parte hay que repito estamos hablando de un Logroño es muy muy muy distinto al que algunas comimos a la primera vuelta

Voz 4 08:32 qué es lo que tiene que hacer el Ciudad Encantada grosso modo para intentar meterle mano o qué es lo que hicieron los que le metieron mano ya al Balonmano Logroño

Voz 1185 08:40 bueno lo primero que nos aprovechar también

Voz 15 08:43 eh ese inicio de Liga

Voz 1185 08:45 en el que el terreno está abonado a las sorpresas y es más fácil sorprender para la redundancia entonces bueno tenemos que hacer cosas de las que hicimos allí e imponer nuestro ritmo de juego e limitar mucho hicimos las pérdidas de balón porque no hay mejor alimento para un equipo que te quiere correr tendrán la oportunidad de hacerlo y a veces te lo hacen incluso marca con lo saqué contragolpe pues imagínate primeras soleada segundas oleadas o transiciones rápidas de estos estos jugadores porque pierdan valor con lo cual finalizar ataques tira de luego no convertir el partido en un correcalles porque allí tenemos que perder pero ya no porque sino por número de efectivos

Voz 4 09:23 último partido lo dejó tan Conca

Voz 1185 09:26 es lo que ha venido siendo derribado uno de nuestras víctima favorita

Voz 4 09:31 no solo

Voz 1185 09:32 porque de aquí han volado jugadores verdad muy importante esa eh obedeciendo a su llamada Singla o porque bueno pues en la aquí por ejemplo me gusta el tema del portero jugador y lo hemos castigado muchas veces cuando lo ha hecho iba a la variedad de porque ha sido un entrenador que siempre atendido grandísimas tan plantillas en contra entrenadores como los que ha habido aquí en plantillas como las que ha habido aquí que han sabido meterle mano con muchísimos menos recursos pero bueno no podemos olvidar que es un teórico de este deporte que ha estado al amparo de grandísimos entrenadores como pastor y que ahora eh pastar también eh junto a Raúl González y que bueno pues el nombre el hombre sabe de lo que habla sabe lo que lleva entre manos y desde luego que en un equipo como el Paris san Germain aunque cada segundo entrenador va a seguir llevando la bandera española que ha por me vaya

Voz 2 10:19 desde luego al amparo se vive más cómodo eso no

Voz 4 10:21 no cabe ninguna duda cierra un abrazo como siempre muchas gracias

Voz 1185 10:25 bueno me placer Luis Carmona siempre hasta luego

Voz 3 10:28 en el Ciudad Encantada al final se han corroborado

Voz 4 10:32 los peores pronósticos con respecto a la lesión de Xavi Castro el catalán sufre la peor de las lesiones tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla por lo que tendrá que pasar por el quirófano y por lo tanto se pierde lo que resta de temporada Lillo Jiménez entrenador del Ciudad Encantada litio cómo estás buenas tardes

Voz 2 10:52 hola buenas tardes no hay buenas noticias al final tanta demora no eran buena no es una buena señal

Voz 0318 11:01 no sé de lo que ella bueno me mato te la resonancia ella nuestro amor y cómics pudieron lo que había no obstante Isidro como Charlie que y era muy claro pero bueno había que aúna habría que mirar el vuelo que lo que se confirma habrá novedades deseamos que iba a ayudar a copas cosa muy complicada que sea ella ligamento

Voz 1185 11:23 muy afectado bueno no estaba Cantero

Voz 0318 11:26 yo trato entero pero sí es verdad que para un deportista hay cooperar no

Voz 4 11:30 con lo cual dice adiós a lo que queda de temporada has hablado con Xavi me imagino que destrozado no el jugador

Voz 0318 11:37 sí pues la ocuparon un chico tan joven sobre todo por él más que poder equipo proponerlo porque bueno normal tan joven sale de casa después de tanto tiempo y cuando no sólo está haciendo que sea quitó uno de los mejores de la Liga aquí no hay mejor y de repente este palo y condenaron una acción puente que fue nada brusco no que Fillon que pueden hacen sus quisiéramos tonta pues una más graves que un deportista no pues el pórtico esperemos que veremos pronto de que Ike va con más fuerza

Voz 4 12:11 esto condiciona mucho el partido del sábado de este sábado lógicamente pero también en lo que resta de temporada para el

Voz 2 12:19 si pierdes un efectivo y un efectivo importante

Voz 0318 12:22 sí bueno en la que tanto Sergio como de pues son dos jugadores que están jugando inició que disputando muchos minutos con nosotros hubo importantísimo pero bueno yo lo movía rendirnos y lo que que el equipo hay Dios coraje pues hacer una empezar a la mitad

Voz 17 12:38 hay que

Voz 0318 12:41 que importante es otra irá a muerte que pone apretar el culo jugadores uno con otro de los que más equipos que nunca sacará el trabajo adelante no que que lo que lo que vamos a hacer porque coloca mis jugadores

Voz 1185 12:55 insiste que mañana un partido seguro

Voz 4 12:59 lidió sin Xavi Castro Issing Sergio López planteáis la posibilidad de fichar jugadores au según está el mercado llena en la en el avanzado de la temporada en la que nos encontramos imposible

Voz 0318 13:13 bueno de de no no jugador igual que que ahora yo estoy centrado en el partido de mañana nada jugadores quiero sentarme en el partido intentará sacar el máximo rendimiento de mis jugadores está ganar el partido de mañana ya que

Voz 17 13:31 que hay posibilidad

Voz 0318 13:33 pero es complicado muy complicado porque bueno sustituir a Xavi y batir en contra un jugador de su nivel de fácil que lo que bueno lo pues problema es la efectivos efectivos del equipo que dos jugadores menos proteja muy colgados a nivel entrenamientos también Nokia que entrenamiento que a nivel de competir pues esperando que no pase otra de desgracia viéndolo los meses que quedan pues bueno queda mucha temporada por delante no es estamos abril mayo que al final situación quedamos

Voz 4 14:00 lo bueno es preocupante porque lo demás

Voz 0318 14:02 lo compartirlo miércoles sábado con la Copa muy duro es bueno si tenemos el equipo aguanté bien y que no tengamos que que ficha a nadie no yo espero que no y que las cosas salgan adelante no

Voz 4 14:13 pero no se descarta no por lo que estas dijo

Voz 0318 14:16 la porque uno cuando tienes una plantilla tan tan tan corta para qué cosa que pudiera llegar que comunicante pudiera salvable y que y que deportivamente no pudiera aportar posibles estudia liado

Voz 4 14:27 no tenemos suerte no tenemos suerte desde luego con las lesiones y cuando mejor está al equipo del griego parece que nos dan un mazazo encima de la cabeza

Voz 2 14:35 para volvernos a la cruda realidad lidió suerte para mañana

Voz 1185 14:40 ahora muchas gracias un abrazo estado

Voz 4 14:44 fiasco

Voz 18 14:45 seis molinos buen ambiente bellas chicas espectáculo todas las noches con la bailarina Alexandra de lunes a jueves desde las diez de la noche dos por uno en consumiciones para divertirse y pasar una noche inolvidable Sala El Molino únicas salas de fiestas en Cuenca ven Avda

Voz 1 15:05 bien de las hasta

Voz 6 15:08 las dudas los miedos y la pereza se convierte de confianza ganas de unas reformas con construcciones hijos de Victoriano era todo será fácil de la reforma el hogar comunidades fachadas obras integrales contamos con los recursos humanos necesarios y apostamos por las obras de calidad construcciones hijos de Victoriano Valera en calle Mateo Miguel edición once bajo la web construcciones madera punto com si piensas en reformas piensa en construcciones hijos de Victoria lo Valera

Voz 19 15:39 no es lo mismo frenar

Voz 20 15:43 ah que

Voz 6 15:45 Moreso Mena ahora el servicio post venta Bello a revisar tu estrenos con el Paco lo mi de aprovechas de un cincuenta por ciento de descuento en las pastillas de freno de antenas faenas ofrendas servicio post venta P Kipling red de servicios oficiales peleó en la provincia de Cuenca

Voz 21 16:03 en muebles inmuebles renovamos exposición aproveche el momento muebles kilómetro cero con grandes descuentos compran muebles de exposición a precios de ocasión dormitar Jesse comedores mobiliario juvenil de Catalina mueble tapizado ya auxiliar recuerda tu muebles

Voz 22 16:24 Sitti apasiona correr el clon del corredor de la Casa del Agua es tu sitio entrenamientos en grupo asesoramiento y evaluación profesional continuada para todos los niveles dos entrenamientos presenciales a la semanario una quedada al mes de Trail el fin de semana el club del corredor de la Casa del Agua organiza charlas informativas deportivas actividades y participación en viajes informa disponemos de distintas cuotas abonado si externos

Voz 23 16:49 la diversión facilita la consecución de los objetivos del corredor de la Casa del Agua calle Pilar Navarro veintisiete

Voz 4 16:56 sí

Voz 1 17:02 no

Voz 3 17:27 el domingo a las cinco de la tarde el Conquense visita al colista de la Tercera División castellanomanchega visita al Miguelturreño que desde hace unas jornadas

Voz 4 17:37 ya no juega en el Campo Municipal de Miguelturra que es un campo grande de césped natural un campo más parecido a la Fuensanta desde hace unas jornadas el Miguelturreño juegan el Candelario el de Rivas que es un campo pequeño de césped artificial de dimensiones para que se hagan una idea similares a la beneficencia ojo incluso un poquito más pequeño incluso un poco más parecido al campo del obispo la plana Ése será el campo el primer gran obstáculo al que tenga que enfrentarse el equipo de Luis Ayllón en el partido del domingo escuchamos al misterio de la Balompédica

Voz 20 18:14 el es un campo que limita mucho la la idea que yo juego que venimos desarrollando nosotros lo que tratamos de desarrollar pero bueno tenemos que tener una una capacidad de adaptación alta al medio oí Si somos capaces de adaptarnos eh hay que ser intensos está pendiente de segunda jugadas se va a ser un partido donde va a haber mucho mucho choque hay muchas segunda jugada mucha disputa bueno pues nosotros aquí también el presidente que tenemos aquí en Cuenca en un campo similar como la como es la BN los partidos que hemos que hemos jugado aquí los los hemos hecho mucho no creo que hemos hecho bastante

Voz 4 18:55 el Miguelturreño es colista está prácticamente desahuciado sólo ha ganado dos partidos en toda la temporada así que un partido donde ellos tienen muy poquito que perder radica uno de sus grandes peligros se juegan poco querrán vencer al con quién se demostró que son buenos jugadores de Tercera División de ello puede dar muestra equipos como el Socuéllamos al que los al que les metió el susto en el cuerpo y también el Villarrubia en la última jornada Luis Ayllón hablando del rival y del partido

Voz 20 19:24 se supone que que tendríamos que que ganar o que estamos obligados a a ganar pero bueno al final el Miguelturra con el cambio ahora de de campo en los últimos partidos que ha hecho le ha puesto las cosas muy muy difíciles a los rivales tanto a Socuéllamos allí en Miguelturra como como Villarrubia fuera de casa siendo capaz incluso de meter dos goles de ponerse por delante en el marcador en sendos partidos con lo cual es un es un equipo que ahora mismo tiene tiene las posibilidades de de conseguir la salvación son son muy muy difíciles son remotas pero no bueno yo creo que que también la motivación sobre todo a nivel individual de los jugadores de de de poder demostrar que pueden jugar en Tercera División independientemente de que si no consiguen salvar la categoría este año con con su equipo pues tendrán ganas de demostrar que que pueden competir te pueden dar nivel consigue el año que viene pues como he dicho que si no pueden estar en Miguelturra podrá estar en otro equipo de Tercera División con lo cual la nivel individual jugador por jugador pues es es es un partido difícil y luego pues el el orgullo la ahí la satisfacción y la motivación de de un equipo que está en la situación que está de poder ganar a un equipo de los de de los de arriba en su casa con con su gente pues bueno pues al final eso hace que nos encontremos a un rival muy muy difícil con como han dicho bien ha dicho con con mucho eso que con poco que perder ellos sí mucho que perder nosotros Si bueno pues a ver como nosotros afrontamos el partido sobre todo con con la mentalidad concienciados de que de que no va a ser fácil

Voz 4 21:09 será un problema si el Conquense menosprecia al Miguelturreño ya lo hemos contado sustos para Socuéllamos sustos para Villarrubia así que ojo el Conquense que llega con bajas es baja por sanción Héctor Rubio por lesión a France imán ojo porque como comentábamos ayer el mediocentro no acaba de encontrarse del todo bien y no se descarta que tenga que pasar por el quirófano con lo que se perdería pues con casi toda seguridad toda la temporada llegaría muy justo para la fase final de la temporada llevaban un mes arrastrando la lesión en la que no se acaba de encontrar bien aquel susto recordarán que se pensaba incluso que tenía una fractura en el peroné tiene un cuerno en el hueso que no le deja entrenar con normalidad que no le hace tener buenas sensaciones si pasa por quirófano pues otro mes para fijar la fecha de la operación yo otro mes y medio dos meses probablemente para la recuperación así que si pasa por quirófano Frank prácticamente diría adiós a toda la temporada es larga para el partido de este domingo Iván Rubio arrastra unos mareos por culpa de unos vértigos su presencia dependerá de la evolución que tenga estos dos días antes de llegar al partido es baja también Fabian con problemas en el pie que anda también con algo de molestias que no le dejan entrenar al cien por cien Vega la novedad es la vuelta de Pablo y posiblemente al once titular después de cumplir su sanción la semana pasada

Voz 2 22:36 vamos a abrir ya sanedrín de los francés con Fran Alarcón y Fran Álvaro Fran Álvaro Franco Alarcón buenas tardes tarde muy buenas tardes

Voz 3 22:45 venga vamos a tirar de tópico si os parece partido con mucho que perder poco que ganar porque la exigencia al conquense para enfrentarse al colista será que gane

Voz 24 22:57 sin ningún tipo de duda no hay otra opción aunque se pueden dar otra opción no pero en la mentalidad de los jugadores de la Balompédica también de los de los aficionados solamente cabe cabe ganar a un nunca porque no sé yo creo que propicio no para para seguir ahí siguen a la espera de del Villarrobledo a Socuéllamos no no hay que con confianza simplemente con con seguridad el convencimiento de que es un partido que se puede se puede sacar hice debe se debe

Voz 16 23:24 el gran algo

Voz 3 23:25 el campo pequeño rival motivado lo más difícil probablemente abrir la lata no

Voz 16 23:30 hola me tomaré desea hacer el primer gol aquí le pedimos a mi un equipo bastante bastante limitada pero pero allí en tasa es un campo de su contexto con su fútbol con Farmar en seguramente sea el rival más peligrosa pero estoy de acuerdo contigo creo que si el conquense que seguir ahí arriba y sobre todo quiere seguir la estela de en los dos primeros creo que es casi obligatorio es juntos esto

Voz 3 23:56 Alarcón en los medios que seguimos habitualmente a la Balompédica este partido nos ha recordado mucho al del año pasado del Yuncos veces y lo recordarás rival ya sin opciones descendido y que nos costó mucho ganar

Voz 24 24:08 sí sí de hecho el el Miguelturreño la la temporada pasada en la que la jornada pasada hice una muy buen un muy buen partido angina de remontar consiguieron Cardona la vuelta al marcador lo cual hubiese sido en caso de que ellos hubieran ganado una inyección de moral muy muy importante no hay aunque están ahí nada posición prácticamente desahuciada todavía pueden dar los últimos coletazos y entre otras cosas yo creo que también a nivel deportivo a nivel ético si se me permite la expresión ir también por por un público y una y una ciudad que está detrás de ellos pues querrán que se han acabar de la mejor manera posible está esta Liga tienen todavía algunas opciones incluso no sólo no son muchas cierto y cierta verdad pero hubiese sido desde luego muy peligroso muy peligroso que este fin de semana pasado hubiesen conseguido los tres puntos

Voz 3 24:59 Álvaro es menospreciar al rival será peligroso se lo digan a Claudia hay Socuéllamos

Voz 16 25:05 no no no no es buen negocio eso es menospreciar a nadie en fútbol e inmensos este eliminarse este partido creo que vamos el partido muy complicados y se va pensando que me costaba que no que va a ser un partido fácil creo que se va a equivocar y nosotros también nos vamos a equivocar si pensamos que eso a su partido facil aunque sea un equipo limitado aunque no tengan casi opciones de permanencia yo creo que el partido cambia muy mucho de la ida la Vuelta creo que va a ser de también diferente el campo base acerca para mucho más rápidamente porque porque ellos están acostumbrados a jugar en ese campo y creo que no va a ser un partido nada fácil ojalá hay ir a tres no te con problemas y gustos pero me da la sensación de que no es fácil

Voz 3 25:47 desde luego a ver qué les parece esta semana Luis Ayllón ante las molestias que ha ido arrastrando John Vega también con la posibilidad de que Víctor siga sin jugar a prueba tabacos colín en el lateral derecho con solito más en el centro de la defensa sillas por la izquierda que os parece

Voz 24 26:04 pues mire yo soy más partidario de volver

Voz 1 26:06 o algo

Voz 24 26:09 de no hace tantas jornadas no hoy poner a vistos en en el lateral yo creo que que los dos partidos sino recuerdo mal si si jugar ahí creo que pudiera hacer suficiente no pensando también en la configuración de del equipo en ese once inicial que volver con con Pollini con Javi Soria hacen con la defensa de mi idea no sé cómo habrá eh como sabrá gestionar este tema no por parte de del entrenador directiva también por parte del propio jugador no sus sus intenciones y su reacción después de lo ocurrido pero yo desde luego no abogará por volver a a vuelven

Voz 16 26:44 a poner a Víctor en el lateral

Voz 3 26:46 es porque no voy a jugar victoria creo verdad

Voz 16 26:49 de Pablo es más adecuada el envío de que ya lo hizo alguna vez jugar ahí el hemos visto que tiene profundidad ahí algo que lo que a día de hoy mi opinión adolece Thomas y creo que este ultimo brinden por rendía muchísimo más y mejor en su posición en la que creo que en ese sentido sino poco has visto yo me decanto más poblado con la de Pablo porque seguramente va a ver que abrir el campo por fuera seguramente no haber España por dentro y a lo mejor no es una especie de opositores al centro del campo para va intentar terminados jugadas de la de la mejor manera posible sino por lo visto ya digo que yo yo me decanto por dos Colirio el lateral derecho Thomas en el central venga

Voz 3 27:30 campo con la baja de Frank Simón la baja de estos Rubio la reserva de Syva llegaron no va a llegar al partido iban Rubio que apostamos

Voz 24 27:39 o la opción de Vic y por supuesto sigue sigue vigente tiene todas las todas las posibilidades hubiera pues el acompañante Jaime me cuesta un poquito más de promoción parece mentira no en esa posición

Voz 2 27:51 de hecho no David Rodríguez Pedro David Rodríguez Vic y otro más si a David Rodríguez es estar descontado

Voz 24 28:00 Padraig pero es verdad que que alguna de esas complica la las posiciones incluso en una en una temporada como la del centro de como al centro del campo no bueno pues Vicky David y quizá pues ayudar un poquito hay la mediapunta haciendo de la fe de gas por aquello de José Vega me refiero para que lleva desmarcado un muy bonito hoy por esa seguramente que también en un estado anímico muy muy positivo Álvaro

Voz 16 28:24 si no se lo venimos cuatro dos tres uno al final del del del último partido con José ver ahí iba yo creo que optará por Bono o al comience proponentes otros porque no lo tiene indiquen Javi Rodríguez ahí José Vega por delante

Voz 3 28:36 bueno el resto de la jornada duelos interesantes duelos de buenos entrenadores tenemos a Manu Calleja contra Fran García en el Socuéllamos mala Marchamalo Un Manolo Martínez contra Darío Martín en el Villarrobledo Atlético Tomelloso el Quintanar de Poyatos al recibe al Almagro y el Pedroñeras de calle recibe al Manchego de Sergio Inclán buena jornada Fran No te pregunto a Alarcón digo si va a pinchar el Socuéllamos el Villarrobledo porque no tuvimos

Voz 2 29:01 sí queda todavía no dejar pasar incluso no voy a apostar tonterías hasta la semana que viene un abrazo

Voz 16 29:16 eh

Voz 25 29:18 venga Marsá grandes descuentos por jubilación muebles de baño mamparas grifería platos de ducha todo todo todo a unos precios increíbles aprovecha Tea hora del descuento por jubilación de hasta el cincuenta por ciento no dejes escapar esta oportunidad visitan nuestras posición llamarse Avenida de la Cruz Roja que entre

Voz 11 29:37 si te gusta probar nuevos sabores pastelería Casamayor te los descubre

Voz 6 29:42 este mes te vamos a descubrir los nuevos dulces con manzana y las deliciosas ya apetitos las empanadas

Voz 3 29:47 con nuevos ingredientes bacon con queso

Voz 6 29:50 e carne espinacas pulpo pollo con champiñones más sabores que van a encantar vena pastelería caso mayor en calle Colón cincuenta y seis y pastelería cafetería Casamayor dos punto cero en avenida Juan Carlos I dieciséis en la plaza de liguilla luz en Casamayor damos sabor a su vida

Voz 10 30:09 si estás pensando en comprar un sus esta es tu gran oportunidad la Quincena Félix extraiga llega a San hizo gracia parte tuvo algo extraíble N conecta trece y ciento treinta caballos por veinticuatro mil cuatrocientos ochenta euros hasta el veintiocho de febrero sólo dos Saura abrazaban tu concesionario Nissan avenida de los Alfares Cuenca

Voz 11 30:29 la alimentación de tu mascota no es un juego Ben apuntó mascota en Plaza de la Constitución dos en el centro de Cuenca recibirá todo el asesoramiento que necesitas en nutrición collares higiene juguetes y toda la información de clases de educación canina deportiva realizamos el servicio de reparto gratuito a domicilio de tus compras punto mascota juega tranquilo

Voz 6 30:57 quiere ser profesor y poder impartir certificados de profesionalidad en la presión formación vamos a impartir el curso de docencia para la formación profesional para el empleo además lo vamos a impartir en modalidad online para que puedas compaginarlo con tu trabajo y una vez termine el curso podrán inscribirse en el registro de formadores de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para que cualquier centro pueda contar contigo comenzamos en marzo si estás interesado llámanos al nueve seis nueve veinticuatro cero dos dieciocho o pasa te por nuestro centro a Persson formación en plaza del Romero dos Cuenca

Voz 4 31:31 este domingo en Albacete la Sección Femenina del Club de Rugby a palos participa en el primer torneo por la igualdad de género además de las chicas conquenses van a participar el Club de Rugby Albacete el Atlético Puertollano El arlequines Miguelturra para charlar de este torneo tenemos a capitanes jugadora del equipo conquense

Voz 2 31:51 Fátima García qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 4 31:55 es la capitana de la selección femenina del Club de Rugby a palos cómo se presenta el torneo Fátima

Voz 14 32:00 pues la verdad es que lo Koke como Trajana porque queremos jugar tan bien así torneos y partidos intensos y como Trajana

Voz 4 32:08 participa es vosotras participa Club de Rugby Albacete el Atlético Puertollano de quienes Miguelturra cuáles son los más complicados

Voz 14 32:17 pues de todos son complicados no porque tiene un nivel así que a nosotros nos toca dar lo mejor que podamos

Voz 2 32:24 y ahora todo es él solo

Voz 4 32:26 cuando torneo que disputa gays

Voz 14 32:28 es sí porque a finales del año pasado jugamos uno Puertollano ahí he tenido un jugado se decía

Voz 4 32:36 bueno y cómo se siente con nervios con ganas con incertidumbre

Voz 2 32:43 sí sí

Voz 14 32:46 ya hay ganas de jugar también partidos

Voz 4 32:48 por ahí tenemos también a Claudia Mejías Claudia

Voz 2 32:51 muy buenas tardes pero es de El Salvador verdad Claudia sí sí Conca que lleva este el año pasado no en dos mil diecisiete mil

Voz 13 33:03 sí

Voz 2 33:04 el dos mil dieciséis el dos mil dieciséis

Voz 13 33:07 sí pero muy puse jugar ya a finales del dos mil dieciséis igual yo llevo dos años aquí

Voz 4 33:16 cómo llevas el jugar aquí hay mucha diferencia del rugby femenino que hay en El Salvador al de que te has encontrado aquí en Cuenca

Voz 13 33:24 pues una diferencia quizás por la modalidad que El Salvador yo jugaba Rudy se hace aquí estoy jugando quince

Voz 2 33:34 bueno que trece entonces

Voz 13 33:37 esa es un poco la diferencia pero las posiciones es cuando la mismos hacia que bien

Voz 4 33:43 bueno el torneo en el que jugáis este fin de semanas siete ahí te sentirás entonces más cómoda

Voz 13 33:49 así la verdad es que sí y que me pongo desarrollar más de lo que he aprendido editor tiempo Kibo jugando así es que vivir aquí Pedro lo que estamos bien bastante bien

Voz 4 34:04 Claudia según tu opinión y cuál es el rival más complicado de los que os vais a enfrentar

Voz 13 34:10 las chicas de Al Bashir test me han dicho que es que es un equipo bastante bueno yo no he tenido la peroné jugar con ella pero es compañeros así y me dicen que son bastante buenas

Voz 4 34:21 pero creo que hay posibilidades de ganar el torneo

Voz 13 34:24 es un activista hizo ya dio que siempre que decir pero pero no al final creo que es más pasarnos la bien hacer lo que hemos aprendido en los entrenamientos ya si se gana pues mejor aún pero si no puedes pasarlo bien

Voz 4 34:44 oye ahora que hablas de entrenamientos son más duros aquí o son más duros en El Salvador

Voz 13 34:49 no aquí son más duros que también un poco el tema de del clima de Salvador a en un clima más cálido esquí pues si entrenamos en invierno el frío el frío de hacer los suyos me he sentido más duros entrenamientos aquí

Voz 4 35:12 el torneo lleva un sobrenombre el primer torneo por la igualdad de género como se puede luchar Fatima para que hay igualdad de género no sólo en el rugby sino en todo el deporte en general

Voz 14 35:25 sí la verdad es que ahora hoy en día hay digamos que estamos llegando más a la igualdad de género y nos tenemos que trabajar juntos para conseguir esa igualdad tanto los deportes como en todo en Senegal

Voz 4 35:39 sí qué medida pondrías tú encima de la mesa dime una Fátima

Voz 14 35:43 pues no puedo ejemplo que los medios de comunicación que salgamos más a los ojos

Voz 2 35:51 siento el conjunto árabe y que vaya más gente a ver los deportes femeninos dijo sea la última pregunta también para ti

Voz 4 36:01 ya que hace falta para que el deporte en general eh consiga la igualdad de género entre hombres y mujeres

Voz 13 36:08 que sí que se nos reconozca porque es que siempre al hablar de error dice piensa son chicos y las chicas no se les da mucha mucha publicidad un no sé cómo se puede decir pero usando estamos los no el les pasa nosotras más que todos los

Voz 2 36:33 bueno pues también tomamos nota de tu reivindicación te parece mucha suerte un abrazo Fátima muchas gracias

Voz 1 36:47 es Open

Voz 3 37:08 no tenemos más citas este fin de semana en Preferente volvemos al fútbol San José Obrero recibe este domingo en la Beneficencia a las doce al pantano

Voz 4 37:22 partido importante para los conquenses que además intentarán dedicar la victoria a su entrenador Antonio Taranilla que hace sólo unas horas acaba de ser padre decir que desde aquí le mandamos nuestra más sentida enhorabuena no tenemos Liga Nacional Juvenil si tenemos jornada en Liga Regional Femenina el pozo visita al amistades Guadalajara mañana a las siete en el anexo del Pedro Escartín y el Conquense femenino recibe al Ciudad de Talavera el partido se juega en la Beneficencia este sábado a las cuatro de la tarde en polideportivo o tenemos cita importante para el Club Baloncesto Cuenca femenino juega en Guadalajara este fin de semana la culpa de Segunda femenina debutan mañana a las cuatro y media contra la clínica dental leal de Daimiel la otra semifinal es Guadalajara frente a Talavera la final quién gane las dos semifinales se enfrentarán el domingo a las seis Se juega en Guadalajara esta fase final de la Copa de segunda Femenia en balonmano el Ciudad Encantada juvenil juega en Daimiel mañana a las cuatro y media en voleibol el Hervás visita al Adeva y el femenino Hervás recibe al boli Guadalajara el domingo a las doce en el polideportivo de San Fernando el motor se disputa la segunda jornada del rally Hispania la primera etapa fue para Andrea Mancini el italiano se adjudicó la primera etapa de este rally Hispania que se disputó consolide llegada en Cuenca y una cita de atletismo Elena Córdoba Pablo Pastor disputan este fin de semana con Castilla La Mancha el Campeonato de España junior y cadete de marca llegamos casi a las cuatro cerramos