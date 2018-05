Izaro Antxia: mujer, trans, deportista

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si bien montaña también claro por supuesto bien calzado

Voz 1951 01:08 hola a todos bienvenidos a SER Runner una semana más hoy el primer nombre de este programa es como casi siempre el de alguien que dedica buena parte de su vida al deporte ellas de Portugalete es vizcaína se llama Isidro es informática y una apasionada del fútbol sala del running de la bici y por extensión claro del triatlón en los ciento cuarenta caracteres que define la vio de Twitter sede de como mujer transexual feminista deportista muchos la conocieron cuando en el año dos mil dieciséis Se convirtió en la primera mujer transexual que disputó como federada un partido de fútbol sala en España antes estuvo varios años jugando en un equipo de chicos no pudo hacerlo con uno femenino hasta que en marzo de ese año dos mil dieciséis tuvo en sus manos su nuevo DNI la condición necesaria todavía para obtener esa ficha Jon Egaña muy buenas

Voz 7 01:52 hola Verónica qué tal y fíjate que poco antes de su debut

Voz 1951 01:55 Paul De Lay por ahí en una entrevista que dijo voy a cumplir mi sueño de hacer deporte donde quiero disfrutar de un derecho que me ha costado mucho

Voz 7 02:02 sí es que hoy vamos a entrevistar de nuevo a una pionera no hay hay muchos campos este es uno muy especial muy delicado ya ahí haciendo un camino que que mucha gente está siguiendo ahora o la gente a la que a la que afecta esta situación hay una cosa que me divierte de estas entrevistas tú has citado lo que dijo ella pero bueno esto que a veces es muy delicada y tal también está bien escuchar quejas es decir que dura es Isidro no está entrando muy fuerte ya dice que también recibe patadas luego hablamos de eso

Voz 1951 02:30 hombre y que alguna dará degolló sino de protesta le tocará de las dos soles Haro muy buenas muy buena eh antes runner antes futbolera que va primero

Voz 8 02:37 mira qué fue primero el huevo o la gallina no sabría decirte lo llevo muchísimos años jugando a fútbol sala unos catorce que se dice pronto este año incluso ojo estoy jugando a fútbol también

Voz 9 02:53 o sea que no sé

Voz 10 02:56 no no sé qué decirte Deporte con mayúsculas en tu vida es siempre correr empecé en dos mil once me mi primo

Voz 8 03:03 era la carrera de adulta porque cuando era pequeña corrí la rigurosa primera carrera adulta fueran I Maratón cuando la pirata era de siete kilómetros y medio y fue la primera carrera que corrí porque mi amigo y lío

Voz 1951 03:18 esto siempre da igual si si te anima a hombres y tú eres deportistas y no vas a tener ningún problema

Voz 8 03:23 no no si yo voy a hacer la media todos unos siete eso lo puede hacer cualquiera empieza a entrenar en pie

Voz 11 03:28 estás empiezas empieza así

Voz 7 03:30 bueno pues como apoyo bueno entrar me antes que nada de eso que hemos dicho a a bueno ésa no ser acusación leíamos no que se quejaban de tu dureza a alguna rivales no sé si te has encontrado eh buen ambiente en tu equipo y en la rivales te has encontrado a alguien que que no le guste jugar contra alguien de tu condición

Voz 8 03:51 pues la verdad es que no no no no te voy a mentir compañeras desde luego

Voz 9 03:56 no iban rivales haber al final

Voz 8 04:00 quién se puede quejar de que de que tu entra fuerte pero también los datos están ahí yo llevo dos años jugando o año y medio o si bueno dos años y pico aquí tengo tres tarjetas amarillas de las cuales dos fueron una por cuando había cinco en el campo y otra en el peto puesto así tampoco se puede decir que los datos varían en contra mía a bueno y en fútbol me sacaron una en el primer partido pero ya está en cuatro idiomas más

Voz 1951 04:28 así que de momento de dura no tanto es verdad que eres muy alta cuanto es

Voz 8 04:31 un ochenta y dos y claro eso en un campo de fútbol

Voz 1951 04:34 el sala es ser muy alta sí pero

Voz 8 04:36 bueno cuando eres torpe lo compensa

Voz 1951 04:39 bueno vamos a hablar con Isidoro durante estos minutos de deporte de Running pero obviamente Isaura también te queremos preguntar por lo decía yo no antes ha sido pionera en muchos aspectos en el en el deporte es verdad que tú mientras con tu tratamiento a una edad bastante superior a la que muchos chicos y chicas ahora a día de hoy lo lo inician el adolescencia incluso cuando son bastante más pequeños y lo primero que quiero preguntarte por ese primer día en el que tú te miras al espejo y dices yo necesito ser una mujer también por fuera

Voz 8 05:12 sí lo que pasa que cuando para para llegar a ese día tienes que asumir que también lo eres por dentro entonces ese es el el proceso digamos un poco más más complicado tras casi casi un mes eso ya lo de fuera empieza a venir solo ahí empiezas a darte cuenta una vez que empieza a los tratamientos que que los procesos por los que pasa a tu cuerpo procesos por los que pasamos todo el mundo empiezan a cambiar empiezan a ser de otra manera te empiezas a sentir mejor ya cuando llega el momento que tienes la oportunidad de pasar por el quirófano en mi caso yo siempre digo yo no puedo hablar por otras personas el día que te despiertas es como despertar te de verdad os ha yo sentí en ese momento una paz que no había sentido en vivida vida fue como encima cuando es tu en la últimas en la última sesión que estuve con el psiquiatra hay cruces que bueno esto es obligatorio ir me dijo esta segura porque esto cuando no está segura te representes en cuanto en cuanto despiertas de la anestesia y cuando despertó de la anestesia dije mira pues si antes estaba segura ahora todavía más

Voz 1951 06:24 si hablas de ese proceso en el que tú misma buscas tu identidad no oí entiendo que sin demasiados referentes hace unos cuantos años no porque ahora ya se ha vuelto de alguna manera un poquito más público íbamos conociendo más casos de él de gente que a través de los medios de comunicación de las redes sociales y demás cuenta su historia personal pero claro hace unos años esto no era tan frecuente no sé si tú tenías referentes algunas ideas de que podía ser la transexual dad cuando eras pequeña pues no

Voz 8 06:50 no no las tenía no yo creo que es la primera es que a hablar por una charla de educación sexual en el colegio por sexto séptimo DGB sí soy muy mayor y Ángel

Voz 9 07:00 y ahí esas cosas muy bueno no queda llena de

Voz 8 07:06 de sí vi un documental que fue cuando esto

Voz 9 07:09 las viendo dice es sí o no sí o no al final

Voz 8 07:13 al tú tú sabes que sí pero te lo niega y eso fue la segunda parte y luego ya pues si cuando vas haciéndote mayor cuando los años pasan vas viendo muchísimas más cosas muy Isidoro bueno aquí estamos hablando estamos entrando en un terreno lógicamente personal así que tú responde

Voz 7 07:31 era eso o a lo que quieras no pero tú empiezas a tan tarde el tratamiento detenidas treinta y tres años no porque fue el proceso que te llevó darte cuenta de tu situación o porque realmente no tuviste medios para hacerlo antes a pesar de que ya sabía lo que quería

Voz 8 07:47 no más bien fue el proceso que me llevó a esa fue tu Time no fue digamos fue el momento en el que no pude más a tu al final cuando te resiste es algo llega un momento que por más que te resista por más que te resistan eso va a ocurrir sí por más que yo me lo negara por más que yo quisiera hacer una vida entre comillas normal llegó un momento en el que era imposible totalmente imposible entonces ahí fue cuando te das cuenta que tienes que hacer algo

Voz 7 08:18 y luego también vamos a contar a nuestros oyentes claro esto no está relacionado con tus apetencias sexuales y entonces en tu caso que estás casada

Voz 9 08:28 si estás casada con una mujer

Voz 7 08:31 esto dificultó más tu proceso para darte cuenta he dicho

Voz 8 08:37 estarán las mujeres sí sí sí bueno estoy casada estoy separada pero sí que si me lo dificultó bastante porque al final los referentes estas noticias que ves tú por la televisión

Voz 11 08:51 nunca te hablan de de que pueda haber

Voz 8 08:56 mujeres transexuales que sean lesbianas o

Voz 1951 08:59 sí que no se acaba de ser padre suele identidad de género en la entidad sexual

Voz 8 09:02 eso es ese hace una identificación clara Con

Voz 1951 09:05 bueno pues si eres transexual vas a ser una mujer heterosexual

Voz 8 09:08 eso es en mi caso no era si ir hecho ahora cuando ya empiezas a conocer a gente también fuera de los medios te das cuenta que hay muchísimo

Voz 9 09:16 las más personas muchas más

Voz 8 09:19 mujeres transexuales que son lesbianas incluso hombres transexuales que son B

Voz 1951 09:23 cuánta gente te lo dice a través de redes sociales en la calle el ejemplo que tú has servido sin pretenderlo en gran medida para para muchas personas con con menos años que tú y que va en tu caso y que quizá esto les puede ayudar en algún sentido

Voz 8 09:37 pues la verdad es que no me lo dice mucho pero

Voz 1951 09:40 te lo más pero que

Voz 8 09:43 tampoco tampoco lo necesito quiero decir esa es en cierto modo todas las cosas tienen un puntito de egoísmo mí también es cuando tú te das cuenta que que tú tienes que conseguir una cosa que luego que sí que es verdad que que puede ahí o que las personas que vienen por detrás pues pues logren eh se den cuenta que sepuede no no lo logren porque al final cada cual tiene su proceso oí las cosas pues van

Voz 9 10:09 cómo van ahí siempre hay también impedimentos de muchos tipos yo en mi caso no tenía

Voz 8 10:15 el muchos la verdad no no me puedo quejar de nada

Voz 9 10:19 ni deportivamente ni personalmente

Voz 8 10:22 eh

Voz 1951 10:23 cuando la Familia en cuanto a los amigos y te han arropado siempre

Voz 8 10:27 esto bueno en la dopado me arropa Ny

Voz 1951 10:30 yo digo que hay gente que quizá no tenga esa facilidad no que puede servir de soporten en momentos que son complicados

Voz 12 10:36 no he hecho no la tiene

Voz 8 10:37 sé positivamente que hay mucha gente que que no la tiene

Voz 12 10:40 sí

Voz 8 10:41 entonces y esa situación es muy difícil

Voz 9 10:44 sí

Voz 8 10:45 es muy difícil es muy complicada hay que estar donde está esa persona para darte cuenta de lo que supone el estar sola en

Voz 7 10:54 en medio de de todo esto Isidoro tu tu caso notas todas las con una naturalidad que que te agradecemos mucho de tu situación iríamos por hecho que has pasado por momentos complicados obviamente aunque ella no lo parece en absoluto creas curiosidad a tu alrededor cuando cuando estás en un campo de fútbol en cualquier ámbito eh pero como como aquí vamos más por el por el lado deportivo notas que que

Voz 9 11:17 las curiosidad sí sí claro que lo noto no toque

Voz 12 11:20 tengo curiosidad no toque muchas veces

Voz 8 11:24 empiezan a hablar bien a los chicos

Voz 12 11:26 aquí las chicas por allá iba te miran raro como diciendo

Voz 9 11:30 y que sí lo noto pero al final también lo entiendo no es algo que

Voz 12 11:39 que cuando tienes que visibilizar y que cuando empiezas a Billy civilizar la gente lo empieza a ver ya cuando en una carrera ya

Voz 8 11:45 has sido diez veces pues ya te conocen y sabes que eres sabes

Voz 12 11:47 crees tú ya no te miran directamente ni te dice nada tú vas a tu sitio oí pista

Voz 13 11:58 sin duda eh eh eh eh

Voz 14 12:29 una

Voz 1951 12:31 año dos mil dieciséis lo comentábamos al principio y tú consigues ese nuevo DNI en el que aparece tu nuevo nombre tu nueva identidad eres una mujer a efectos legales e importando puedes después de unos años jugando con chicos puedes hacerlo ya en un equipo de chicas cuál fue el primer partido que jugó usted

Voz 12 12:48 el partido fue en el polideportivo de San Ignacio el Bilbo B contra mi equipo el ello Amaya

Voz 1951 12:55 qué tal fue ese partido que fatal fuese momento no sé si fuiste titular espero que sí

Voz 12 12:59 no no no el partido el partido en sí personalmente fue malo muy malo

Voz 1951 13:05 perdiste no empatamos

Voz 12 13:07 a las las segundas de hecho de la Liga pero parece que tuviste una opción

Voz 7 13:12 bastante mejorable no tenía unos nervios es bastante

Voz 12 13:14 importantes aparte esa temporada ya tenía muchísima fatiga porque hice muchas locuras esa nada sobre todo de Running ya que no podía correr ya perdón ya que no podía jugar al fútbol pues entrenaba corría pues tenía ideas de esas de hacer junto a mi compañero Iñaki cuéntanos cómo vamos a ver vamos a correr una dos cargas el mismo día vamos a pues un día otra otro por ejemplo la la mayor con que además pues sí que fue también con Iñaki fue correr la carrera mixta de la UPV cinco kilómetros pillar el coche con él a toda leche a Basauri a correr la los diez kilómetros de Basauri y carencias las dos al mismo día sí claro claro luego quien se presenta a jugar un partido de fútbol sala Cayo no pero cuando yo no estaba jugando entonces podía permitirme más licencia catalana cuál es la mayor distancia que recorrió corriendo la media corriendo la media de Madrid que es la que voy a hacer ahora la hice en hace dos años casi me muero pero sólo lo casi pero la termine sí sí sí la terminé encima impacta cuando terminas la carrera hay justo al lado tuyo una

Voz 11 14:28 era una chica que se cae

Voz 12 14:31 tomada no de esto pero sí de fatiga osea que la ves que separan la meta ya hace poco vamos voluntarios sanitarios rápidos como no llegó a tocar el suelo ya estaba con la con la cama

Voz 8 14:43 ya

Voz 12 14:44 con la con la silla de ruedas ahí hay de hecho hay vídeo en por ahí en algún lado que es justo entra ella cae dentro yo no no no no sí yo no caí pero en el kilómetro dieciocho me empezó a doler la rodilla dije tengo que parar yo empecé a andar ligera durante un kilómetro hizo el último pude entrar bien pero encima lo curioso era que cuando aquello estaban los medios de comunicación hay conmigo

Voz 8 15:09 porque iba a jugar la la la semana siguiente

Voz 12 15:12 no era la semana el debut pues yo estaba corriendo está pensando me cago en diez

Voz 11 15:15 mira quisiera me lesione en la carrera la que leíamos para la semana que viene Ángeles lío eh

Voz 10 15:20 no no no no no no no pasaba en el vídeo que sacó que que Verónica lo ha escuchado lo de de la prueba antidrogas en los controles de coche

Voz 1951 15:31 sale en concesiones sí sí vídeo viral hace un par de meses eh

Voz 10 15:35 un conductor empezar a que hacerlo me parece muy bien porque hay mucho loco al volante le hacen soplar iba positivo que efectivamente

Voz 1951 15:43 bueno en todo caso no te lesionado este llega hasta la meta acabas de la carrera

Voz 8 15:46 no son as XXXIV decías que como

Voz 1951 15:49 los nervios en ese debut como es lógico el primer partido con con el resto de tu equipo cuando a caballos vais al Vestuario entiendo que celebración habría

Voz 9 15:55 no sé al final y que había

Voz 8 15:59 más más cosas extradeportivas fuera que dentro

Voz 1951 16:03 para vosotras gran partido para nosotros es un partido

Voz 8 16:06 llegamos ahí un partido yo me acuerdo que antes de empezar el le dije a mi entrenador que bueno ahora que me dices que sepas que no os a jugaré que cabrito o no al final jugó jugó mucho pero jugué y la verdad es que no mereció jugar mal en de que juegas cesaron de todo el fútbol sala dado de de portera de pivote de ala de cierre de las cuatro cosas jugador de de no tener preferencias y en fútbol Últimamente estoy jugando de extremo en la izquierda la derecha porque eso ya es igual de mala con las dos pero pues eso

Voz 7 16:40 a priori los extremos no son tan altas como tú pero bueno sea un ratoncito

Voz 10 16:43 lo de de la banda no eres no pero sí si yo he rápida sesenta metros lisos y hoy es verdad señala las medallas

Voz 7 16:53 decir que viene ataviada con una camiseta azul eléctrico de

Voz 8 16:56 eh del atletismo ha hecho un equipo de Portugalete

Voz 1951 17:00 les e Isabel uno de los equipos de Portugal equinos atraído también a tres medallistas y John tuyo de estas tú tienes alguna encastado hemos salido ninguno y a mí en la carrera me dieron una como el alumno más protestón de la promoción es la única medalla que consigue unidad

Voz 7 17:16 la mente la más justa que nunca pero ese ninguno

Voz 1951 17:19 en el caso es que Isidro gana medallas de otro tipo con mucho más mérito como por ejemplo estas tres que son de carreras en las que has participado

Voz 8 17:28 estas son del Campeonato de Euskadi de veteranas como

Voz 1951 17:31 de fue pues me fue bien porque conseguirlo

Voz 8 17:33 los objetivos que que quería conseguir aparte había estado con treinta y ocho

Voz 11 17:38 medio de fiebre el el día anterior y sabía que él

Voz 8 17:41 doscientos ve iba a ser complicado pero que los sesenta metros que es la prueba que más me gusta el peso tenía posibilidades aparte que en el peso éramos pocas el doscientos pues se lo veía complicado porque con el Cata que tenía ya el esfuerzo de un esprín de doscientos metros es más más complicado y veía que iba a pasar lo que al final me paso que casi me tengo que parar en cuando estaba llegando porque me ahogaba me ahogaba totalmente de pues eso de moco de flema de de de lo todo lo que produce el catarro

Voz 11 18:13 sí sí

Voz 8 18:13 el sesenta fue la primera que llegamos tarde llegamos a toda leche otra vez que me niego Iñaki yo soy agnóstico

Voz 1951 18:18 siendo así ganas de la carrera llegábamos

Voz 9 18:21 pusimos en la en la salida creo que hizo una de las de mis mejores salidas hice mi mejor marca que era nueve XXXVII en en sesenta metros IBI gane la la final luego en peso pues también hice incluso mínima

Voz 8 18:37 parar el Campeonato de España ahí

Voz 9 18:39 nueve noventa hay algo noventa y cinco noventa y seis creo que era

Voz 11 18:43 sí conseguí pues también la la medalla de oro

Voz 8 18:48 y en el doscientos en las que era la única

Voz 11 18:50 estoy era la única de treinta y cinco a cuarenta Juan terminar terminar ya ya me valía

Voz 7 18:55 a preguntar por el por el tratamiento respecto al punto de vista físico afecta mucho o acepta algo

Voz 8 19:02 sé pues mira os lo voy a decir con marcas yo antes de empezar el tratamiento tenía un diez mil de cincuenta a diecinueve creo que fue a cinco kilómetros y cuando ya llevaba tres meses de o cuatro tratamiento mi diez mil fue de una hora catorce en Santoña tengo una colección de últimos puestos bastante importante que me da igual pero cuando muchas veces te dicen eso de que tienes una ventaja física pues si puedo ser más grande pero sí puedo ser buena en el sesenta metros pero como me metas tres kilómetros me gana cincuenta y si eso es así híbrido que a ti te da absolutamente igual quedar primera que

Voz 1951 19:44 quinta que décimo sexta esto es como

Voz 8 19:46 no te están pinchando todos los días que te acostumbras dices pues bueno pues pues sí es lo que hay es lo que hay si osaba yo al final lo que trato es de pasármelo lo mejor que puedo en todas las carreras al final no me pagan por ello no son no se profesional me preparo lo que puedo para las carreras que puedo así por ejemplo esta semana hemos estado en el duatlón de pela hemos tenido incluso problemas porque cuando nos apuntamos había unos tiempos de corte y resulta que luego o los cambiaron pusieron de hecho el mismo tiempo de corte para los chicos que para las chicas

Voz 9 20:21 aquí yo y dos compañeros de equipo

Voz 8 20:24 más aparte de otra chica nos quedamos fuera del tiempo de corte por segundos bueno yo fue poder por algo más pero si hubieran esta se hubieran mantenido los que estaban cuando unos cuando no si escribimos

Voz 1951 20:36 este es terminar la carrera no no no

Voz 8 20:38 en ambos no nos pasamos el tiempo de corte que no sabían puesto en ese momento que cuando nos apuntamos nosotras no era ese tiempo de corte era quince minutos más que se dice pronto tuvimos que quedarnos con el disgusto y la frustración de no poder llegara

Voz 1951 20:54 a terminar la carrera a ver si te van mejor y otros tratan mejor en las próximas carreras que nos contabas antes que has hecho un hoy me levanto con el ánimo subido me apunto a setenta y cinco pruebas de aquí a diciembre

Voz 8 21:06 bueno de hecho el domingo como como aquí me Nos han subido los tiempos de corte pues digo pues me voy a Cantabria el domingo voy a duatlón legalizando para quitarme la espinita de Sopelana

Voz 1951 21:16 para hacer la bici claro por supuesto que es lo que más me gusta

Voz 8 21:19 de hecho es es muy a mi yo de pequeña siempre me decían en el pueblo de de las que estaban en el pueblo en Guriezo a todo el día con la bici de lado a lado subiendo cuestas bajando cuestas y todo el mundo me decía que no me dedicaba a la bici pues no sé la verdad si me hubiera dedicado pues se hubiera ahora hubiera corrido un Tour de Francia alguna cosa del pero no ha sido así y la disfruto la disfruto muchísimo la bici es algo que me encanta no sólo por lo que es pedalear sino por hirviendo paisaje es decir viendo vas viendo muchísimas cosas cuál es tu mejor recuerdo relacionado con el deporte difícil es difícil el el debut en fútbol sala desde luego es un recuerdo imborrable el debut sí sí rebufo digamos pero hay muchos momentos es que un tengo gente que en los momentos en los que yo iba muy mal en los que lleva muy mal en los que yo no podía me acompañaban en carreras cuando comentaba que por el tema hormonal yo no podía hay tal pues estaba Diana estaba Laura estaba Iñaqui estaba Chus siempre que hay los tenía me acompañaban en carreras estado Aralar es había mucha gente que que me acompañan carreras llegaba a la meta acompañada de sentirte arropado estaba mareada también había mucha gente que te sentías arropada cuando cuando llegaba a la meta así aunque tú no pudieras con tu vida pero te sentías arropada a momentos felices esas son son carreras que que a mí me daban la vida y me dan ganas de seguir porque si no igual no sigues de hecho un momento lo dejé por impotencia porque no podía deje de correr durante un tiempo y luego me di cuenta que esto no estamos aquí para para sufrir se a correr otra vez Si este verano he disfrutado como como pocas veces hacéis esto casé

Voz 1951 23:08 es un deporte de equipo no un deporte tan individualista como puede ser el running o las carreras veo que en tu entorno lo lleváis muy

Voz 8 23:15 como grupo para mi todo deporte pueden ser deporte de equipo está muy claro que una persona que Correa tres diez no puede ir con alguien que corre a siete porque acaba con las piernas reventadas pero pero al final la amistad también hace hace mucho ahí Si si eres amigo de alguien y ves que lo está pasando mal y la ayudas son unos unos valores deportivos muy importantes el ayudar a quién a quién lo necesita y la verdad es que he con esta gente que mencionado y algunos más que si me olvido que que me perdone me amigo

Voz 11 23:48 Aitana que ella me acompañaba a todas las carreras aunque ella hay ella ahí va más rápida que yo

Voz 8 23:53 pero ahí estaba me acompañaba estuvimos sin un acuerdo siete semanas seguidas corriendo todas las semanas una una carrera cita al final eso te ayuda a seguir y luego pues aparte estoy en unos equipos la verdad es que no puedo quejar

Voz 9 24:08 ni él Vioxx ni te runners que tengo

Voz 8 24:11 no están todos los compañeros y compañeras que son una Morla con ellos y disfrutar terminar la carrera te te juntas hablas te haces fotos de todo este tiempo verdad

Voz 1951 24:24 estoy viendo que desde tercer tiempo si yo notan

Voz 8 24:26 lo eh porque como luego es siempre tengo partido tengo alguna cosas pero ahí yo yo soy de determinar y salir pitando pero pero sí sí sí somos de tercer tiempo oye

Voz 7 24:37 claro y un un viaje citó relacionado con el Running Marathon así guapo de por ahí viaje

Voz 9 24:43 éxito Si he tenido bastante yo te decía si vas a hacer allá se echen he hecho hecho

Voz 8 24:49 ahora tengo el de la Media Maratón de Madrid me voy a ir a Francia a correr un triatlón el teatro donde la Cote vas que no sé si te así yo francés no cero

Voz 1951 24:59 te la costa vasca que se entiende cuál

Voz 8 25:02 así en su día ha estado en Valencia Madrid en Benidorm bueno en Cantabria mucho porque es como si fuera mi segunda tierra entonces en van en Cantabria corrido muchas veces por la zona de Burgos la primera es que voy a correr en el extranjero va a ser el triatlón este

Voz 9 25:15 sí

Voz 1951 25:15 pero he estado en muchos sitios Running Triatlón Fútbol Sala John yo no sé dónde saca el tiempo porque esta chica trabaja aparte tiene una vida tienen bien pica las obligaciones que tenemos todos en el día a día aparte tiene su entrenamiento sus carreras sus partidos de fin de semana a mí me estrés a solamente compensar el calendario que tiene que tener de aquí a fin de año yo también tiene una bata sí sí cómo se llama Sena

Voz 7 25:37 a Verónica claro no se influye la situación personal pero yo cómo me he permitido al inicio de la conversación casarlos bueno no casar la porque casada estaba estoy estoy todavía vale te te da tiempo por ejemplo para para el amor

Voz 12 25:52 qué antiguas están pero es que no es que tampoco estoy un poquito de Hablar por hablar es que tampoco es algo en lo que piense pienso que es algo que si en un momento dado te surge

Voz 8 26:01 pues bien pero me lo tomo con mucha calma ese sentido yo estoy muy bien como estoy no

Voz 12 26:08 no tengo ningún disgusto extra estoy genial como estoy hago lo que lo que quiero hacer y lo que me gusta es sí que es cierto que que hago muchas pruebas que hagan muchas cosas que me apunta muchas cosas que requiere una organización y una planificación brutal el hacer todo eso que a veces es peor es más difícil la planificación que luego correr pero puede ser más cansado que que era una pareja puede ser no es es cansado y cuesta más recuperar en te vamos

Voz 1951 26:39 despidiendo antes me quedan un par de preguntas que siempre les hacemos a todos los invitados que pasan por este programa te gusta correr con música esa es la primera

Voz 4 26:47 antes y ahora no probé un día sin música y la verdad es que desde entonces no ha vuelto a a llevar música de hecho en la medida de Madrid Se me olvidó el móvil que cuando aquello no tenía

Voz 12 26:58 Garmin el móvil

Voz 4 27:01 hoy tuve que correr las sin música

Voz 12 27:03 minaba yo creo que ese día me saqué el graduado nada

Voz 1951 27:07 a no hace falta es necesaria escucharse a uno mismo ya está diciendo pues es cantar en bajito mentalmente

Voz 8 27:14 cuando te ponen música por la carrera cantas yo por lo menos

Voz 1951 27:17 sí y alto bueno

Voz 12 27:20 gente alto alto no me gusta que llueva mucho cuando estoy corriendo entonces bien no

Voz 1951 27:25 le dices no la segunda pregunta es sobre la equipación que cada uno lleva ya sabes que hay ranas de todo tipo gente que tira de la camiseta de publicidad de la carnicería del barrio de su primo gente que se gasta cientos de miles de euros en lo último de lo último

Voz 12 27:38 tú dónde estarías más yo estoy entre medias como tengo tantos equipos

Voz 4 27:43 pues triatlón es cierra

Voz 12 27:46 atletismo Pío

Voz 4 27:48 el fútbol sala oxidado Chayanne o Indautxu fútbol entonces pues yo al final tengo ya cuando porrón pues lo que surja lo que surja tengo cientos de camisetas de cientos de carreras tengo la camiseta de los viernes Bilbao tengo la camiseta de de él vio la camiseta de runners entonces pues lo que lo que me pille seguía igual

Voz 8 28:13 si te has apuntado como federada porque hay carreras que te apuntas como federada pues entonces uso o la de la desvíos pero sino pues igual la primera que

Voz 11 28:22 que no es difícil es difícil porque hay tengo claro

Voz 1951 28:24 pues sí hay cientos coger la primera puede ser tanto a carrera claro es que muchas gracias por venir teme que de verdad te agradecemos muchísimo que además cuentes tu caso con total naturalidad como yo creo que tiene que ser de enserio abre muchas puertas a tu testimonio tu fuerza tu alegría y que creo que te hace muy feliz lo que hace es así que no dejes de hacerlo nunca

Voz 4 28:43 no intenta intentaré aunque Mi madre no lo lleva también como yo pero sí intentar es intentar es seguir haciendo lo mismo durante mucho tiempo y muchas ganas

Voz 1628 29:47 quizá los más cinéfilos se une la canción que se escucha de fondo forma parte de la banda sonora de la batalla de los sexos Hinault esta escogida al azar su protagonista la tenista Billie John Keane podría ser considerada como una figura de referencia en la lucha feminista Isaba moderada como la máxima defensora de la libertad sexual pero su caso no es el único en el deporte encontramos ejemplos como el del waterpolista Víctor Gutiérrez el jugador de rugby Gareth Thomas o el boxeador Orlando Cruz entre muchos otros historias como las de ellos deportistas de primer nivel que hacen públicas homosexualidad incluso las de transexuales como Isar bancaria Óscar Sierra en los Zaragoza Harry Keynes de fútbol americano y Andrea Fernández en el equipo médica las ansias de Voleibol son fundamentales para el colectivo LGTBI según véase ver portavoz de cristalice Euskadi la Asociación de Familias de Menores Transexuales

Voz 0545 30:40 cada vez que ha habido un caso si por ejemplo hoy no se la NBA o o a nivel más cercano a en el techo Rubí ha habido un jugador valiente que que bueno pues ha hecho pública su homosexualidad sí que aparece en los medios como algo extrañísimo eh cuando eh realmente personas homosexuales e tiene que haber en todos los equipos simplemente por un tema estadístico

Voz 1628 31:05 habla de Íñigo Calvo jugador de Getxo Rugby

Voz 17 31:08 esto aceptarlo oí presionado en teoría pero una de las barreras más grandes era era el grupo era el rugby al entorno del rugby Italia no se me costaba ahí me costaba al final ha resultado ser una tontería algo miedo que me cree yo mismo

Voz 0545 31:21 algunos valientes se atreven a decirlo y creo que cada vez en la medida que esté más integrado más normalizado entré en la sociedad será más quienes no tengan que ocultarlo no

Voz 1628 31:33 aunque es consciente de que los tiempos están cambiando y en gran parte en el caso de los transexuales la situación se va normalizando

Voz 0545 31:40 la verdad es que la generación anterior nos ha abierto muchas puertas EEI han peleado muchísimo pero si queremos hay un salto generacional importante en el caso de esas personas adultas que no han podido vivir hasta hasta ya mayores pues las escuchas han sido muchas veces se se han dejado la piel ha dejado la vida mucho más duras no sin embargo en el caso de nuestros es pues les vemos que ya desde pequeñitos están haciendo temperamento social están viviendo como lo que son y se sienten arropados no viven su transexualidad de una manera conscientes decir viven como niños y niñas forma normal están federados en sus deportes consiguen sus cambios de nombre de una manera mucho más sencilla aunque no en todos los casos

Voz 1628 32:24 que no cambia es que la adolescencia es el momento más crítico

Voz 0545 32:27 este cambio lo han verbalizado las ha realizado ya una vez de de empezar los cuerpos desarrollar etc entonces en muchos casos tenemos eh chavales que han estado jugando a fútbol en equipos femeninos y en el momento de aquella hacen ese tránsito empiezan a vivir como chicos no tienen cabida en ninguna parte tampoco han conseguido todavía recomendación o sustraer la mientras y tal entonces están ahí en tierra de nadie la mayoría ha tenido que dejar el deporte que practicaba suelen ir en el caso de los chicos a a gimnasio espera a veces me comentaba el otro día uno de los chicos que él ha dejado de ir por salen por las miradas nada porque bueno cuando tienen techo se ponen tampoco los vestuarios amables además el admitir o no a un niño

Voz 1628 33:18 yo o niña transexual en un equipo queda en manos del club

Voz 0545 33:20 que no existe una normativa excepto la del COI quedé en regula los niveles de testosterona en las mujeres es del resto no está arreglado y no hay una normativa que alguien no te quiere federar está incumpliendo la ley que dice que tiene que respetar a las personas en su en su sexo sentido no

Voz 1628 33:40 por ello las asociaciones piden una Ley integral que establezca unas pautas

Voz 0545 33:45 que se regule más exhaustivamente es decir que se garantice que realmente es así que nadie tenga que pasar por eso de decir porque a mi hijo le es el DNI tienes que me voy de aquí de Molló con este papel donde pone que no les pues vulnerar sus derechos y que tienes que ya verás en su en su categoría en su sexo y tal que no tengamos los padres las madres que hacer ese desgaste porque la ley lo diga eh justo en lo que respecta deportes no saquen no parecía ni un vacío legal no que esté súper reguladas