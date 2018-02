Nuestra visita semanal, en Sevilla

Voz 1 00:00 vale

Voz 2 00:02 sí

Voz 3 00:04 con un Sport abrimos el calendario runner

Voz 1951 00:21 es un fin de semana está un poquito especial hay una cita que seguro os va a llevar a muchos a muchas hasta Sevilla así que también para ya nos vamos con el compañero de Radio Sevilla Santi Ortega hola Santi muy buenas

Voz 4 00:32 qué tal muy buenas y así te veremos en esa maratón

Voz 1951 00:34 el Sevilla lo hace tiempo que abandonó todos

Voz 5 00:37 que es que a largas distancias porque me fastidió la espalda número evite vaya a haber meterme en piscina bicicleta pero sé que hay casi trece mil me tiro

Voz 1951 00:47 en la que monta en Sevilla con la maratón bueno ahí os gusta hacer las cosas a lo grande pero esta maratón es verdad que es especial no para muchos corredores siempre que sea tan bonita que haya más o menos un buen tiempo aunque sea en febrero no sé cómo que llama mucho la participación de gente de de de todas partes

Voz 4 01:01 realmente nosotros quisiéramos que hacíamos en la Cadena Ser y la maratón hace muchísimos años cuando cuando nació hace que que que son treinta y cuatro ediciones ya hay dábamos en Radio Sevilla la salía de La Marató la llegada a la maratón llegamos a hacer la maratón completa hemos visto esa pequeña criatura ir creciendo con el paso de los años además reinventarse por ejemplo es el año dos mil trece de recorrer el centro histórico de nuevo como la plaza de España la Torre del Oro la Giralda parque me Luisa o no le parabrisas la Maestranza quiero deciros que es mi es una maratón que está viva y que este año tiene además el aliciente de de estar colocada con esa etiqueta de call their del de la ya que la convierten también en una maratón atractiva a nivel internacional bueno aquí realmente esta ciudad si se vuelca con esta prueba hijos contaría también que los los los circuitos de carreras populares en las carreras dentro de la propia Sevilla tiene un un boom en estos últimos años espectacular

Voz 6 01:52 oye Santi son treinta y cuatro años ya estabas hablando de esa trayectoria vosotros entonces hablabais de The Running cuando todavía no se llamaba así no

Voz 4 02:01 sí sí yo yo insisto recuerdo recuerdo los comienzos de la de de La Marató cuando empezamos a a contarla en Radio Sevilla y los cuatro pero los cuatro loco que él ve que también se metieron en la organización de esta prueba el crecimiento de puedes fue espectacular hubo un un un arreón también con el Mundial de Atletismo en el noventa y siete aquí pero esta ciudad siempre que cuento creo que que que puede ser repetitivo pero el propio clima que tiene eh que que hay muchísimos días de sol me encantaría poder de escribiros Coco acertadamente la cantidad de gente que hay a lo largo del año son muchos días de sol repito corriendo por los parque de Sevilla por la ciudad de una barbaridad la afición que que está generar aquí a ver también es eh

Voz 1951 02:44 si te decimos Santi que te quedes con un punto del recorrido es verdad que decía esto antes circula por lugares históricos de la ciudad de Sevilla pero si hay uno en el que no sé como espectadores nos tengamos que parar a ver pasar la carrera cuál me dirías

Voz 7 02:58 yo yo hechos que lo pregunté a partir del dos mil trece cuando se produjo ese cambio ese cambio trae para que fuera entrando debe La Marató de histórico hay dos puntos que a los corredores especialmente les encanta que es pasar por la zona de la Giralda que es una la parte histórica de Sevilla que es una preciosidad y por supuesto visionar ya en la última recta ya cuando ves el estadio olímpico al fondo que es puede hacerlo llego me ha costado sufrido pero llegó a un sitio también emblemático que fue el escenario del Mundial del noventa y siete para los maratonianos creo que esos dos lugares cada uno tendrá uno muy específico pero por norma general el paso por el casco histórico junto a la Giralda y la llegada poder hirviendo en esa venía de Carlos III el final con el Estadio Olímpico de fondo creo que son los dos puntos más atractivo para los corredores y en el caso del padre público seguro que el casco histórico

Voz 6 03:48 mira cómo ha repartido jugó un punto de belleza física arquitectónica y otro ya de tranquilidad psicológica cuando

Voz 7 03:54 el muro ponía tramo final lo veo lo veo llego yo llego llegue

Voz 6 03:58 oye siempre hablamos de una carrera en la parte final del programa dejamos ya el final del final para dedicarnos pues a taponar a dar una vueltita para muy una fiesta íbamos a cambiar el orden porque todavía tenemos que hablar más técnicamente de esta carrera pero ya que estás tú que eres un bon vivant por lo menos ha dicho Marquínez no que sepamos no sigamos danos una vueltita por ahí más allá de la carrera

Voz 7 04:27 a ver al por ejemplo al lado de la Giralda en la calle que en la calle Mateo Gago yo yo os digo que es uno de los sitios de Mónaco se llama la azotea un sitio extraordinario para tapar extraordinario

Voz 8 04:39 en en el centro para no meterte

Voz 7 04:42 todo la bulla del del del casco histórico las complicaciones de tráfico que puede generar la prueba aquí al lado de la radio en Radio Sevilla el Donald maravilloso sitio Un paseo por el río cincuenta locales

Voz 9 04:54 tienes enfrente que te está pegando el sol durante todo el día

Voz 7 04:57 extraordinario cincuenta locales

Voz 9 05:00 aquí puede haber en la parte

Voz 7 05:02 del del de la el Paseo de Colón que se llama locales restaurantes copas de padre ingleses es un sitio extraordinario en el Paseo de Colón al lado de la plaza de toros extraordinario que queréis cruzando todo el río justa la pata claro es si esta orante italiano en la calle Betis extraordinarios también yo puedo seguir viendo paro después si queréis de copas pues Centro Centro Centro Plaza Nueva y dos o tres local hitos que hay ahí que son claves fundamentales para con responsabilidad

Voz 1951 05:29 sí claro siempre todo con responsabilidad y la tapa por excelencia de Sevilla Santi tenéis una al por ejemplo en Bilbao es la famosa Giralda en Sevilla no sé si hay una que destaca poner

Voz 10 05:39 Emma del sido Giralda que es muy Senovilla

Voz 1951 05:42 el delito que además madre mía la Gilda la Gilda pero igual podéis a intentar la tabaquera me la Giralda pero no cuál es la toma por excelencia de Sevilla

Voz 7 05:52 por fechas por fechas como estamos en Cuaresma que aquí tiene mucho peso para la Semana Santa todo lo que esté relacionado con el bacalao una buena Padilla de bacalao bien hecha extraordinaria y una buena croqueta de un sitio conoce he dicho que no le he dicho que se llama Capsa Ovidio que está justo al lado la Iglesia les dan poder si venís ya no seréis yemenís no se está compuesta de bacalao la Pavía de bacalao

Voz 6 06:15 yo no le habíamos avisado a Santi de la pregunta pero vamos no ha dudado momento eh

Voz 7 06:20 para por algo será

Voz 6 06:22 pues es ante Ortega que muchas gracias pero este recorrido vamos a seguir hablando con Javier Gavela con el director de la carrera pero pero bueno tú ya has dejado incluso consejos para aquellos que se echen atrás en el último momento siguió en disfrutar de la otra Sevilla María sí

Voz 7 06:36 que se vengan que se venga venga un saludo

Voz 9 06:38 a todo lo que pasa es bien Javier director

Voz 6 06:41 el Maratón de Sevilla muy buenas hola buenas qué tal que hemos acabado Un poquito de de tapeo pero vamos a volver a la parte seria XXXIV edición es de de este Zúrich maratón que llega el domingo salida si no me equivoco no Javier a las ocho y media de la mañana ocho de la mañana

Voz 9 06:57 sin avenida Carlos III y bueno

Voz 6 07:00 no no Astún primer no se un primer esbozo de de lo que proponerse este año

Voz 9 07:04 bueno nosotros en Sevilla siempre decimos que es un maratón para para disfrutar la ciudad y de que puedas disfrutar en febrero hace un tiempo maravilloso en Sevilla para correr para para disfruta la ciudad puede hacer turismo puedes tomarte algo a una terraza que paz esta mañana a la hora de dar salida a día siete grados que para correr clima muy bueno la ciudad Mateos maravillosa el recorridos ya mismo avenidas amplias está para los corredores es el sitio perfecto para para hacer su mejor marca para encima disfrutado en recorrido monumental pecios

Voz 1951 07:38 no hay Javier ni una sola cuesta en todo el recorrido porque siempre se dice no que es el maratón más plano allá donde donde los haya no hay ninguna parte en la que ayer

Voz 9 07:48 que subir una cuesta nombre cuesta renunciar a la quiero decir no ganó Abel lo más pendiente que hay es un pequeñito tunel que en el kilómetro seis poco entradas del siete pero tanto túnel que que que pasar iba porque esa es la cuesta más grande que el maratón y luego hombre la salida del centro de Sevilla es cierto que el kilómetro cuarenta hay unos doscientos metros que se puede hacer es claro la gente cree vencidas compuesta que eso una cuesta ahí creado leal Arrieta porque el puede tener menos del uno por ciento el número ciento y el resto es que es ya no tiene zonas de subidas y bajadas es decir ya no qué tal correo hasta casado un cero coma dos por ciento lo nota pero pero no no es ya ni diciendo

Voz 1951 08:31 tiempo tenéis para el fin de semana

Voz 9 08:34 bueno afortunadamente la prisión ha cambiado las ahora pasará al expresionismo bastante malas daban lluvia y mucho viento ha ido cambiando ha mejorado Montón y ahora mismo la previsiones es Novés y claro no hay nubes y claros con el éxito sí muy poquito viento la temperatura tan darlo entre seis y dieciocho grados hacia ahora mismo si se mantiene de aquí al domingo día perfecto para para correr el maratón cumplirse el objetivo

Voz 6 09:02 Javier de de corredores que os habíais puesto

Voz 9 09:05 sí bueno no no hemos llegado al alto pero el corredor estamos en un poquito más de trece mil pero bueno bien mantenemos la pasado el encima con lo cual están estamos contentos es cada vez hay más hay más D más difícil crecer nosotros crecimos mucho en los años llega puerto no estamos manteniendo están estamos contentos con las cifras que manejamos es muchas veces Adela

Voz 1951 09:28 importante porque es verdad que hay un montón de carreras que acaban muriendo de éxito o no de tantos participantes que que absorben se acaban convirtiendo incómodas para correr incluso

Voz 9 09:36 claro nosotros hemos intentado crecer poco a poco nosotros aquí lo que nosotros estamos hemos empezado la penetración fueron siete Mielgo nueve mil once mil mientras que mi sino poquito a poco de una manera sostenible que el corredor no note el crecimiento vamos ampliando intentan ampliar los carriles destinados a la carrera para que el corredor pueda correr ese primer momento no la la salida tenemos seis carriles es es muy amplia y hasta el kilómetro catorce creo que es todas las avenidas son íntegras para la carrera no hay ni una avenida en la que se quite un carril con igual siempre avenidas muy amplias Yorke hasta el kilómetro lo ven que no hay ni una sola calle que tenga menos de tres carriles

Voz 1951 10:23 claro que luego el casco histórico pues da lo que da y eso ocurre en todas las ciudades no se puede tener una avenida de treinta metros de ancho en un casco histórico de de hace siglos en dos más por mi parte Javier la primera en cuanto a favoritos a quienes sprays en el podium chicos chicas

Voz 9 10:37 bueno en tenemos un plantel de atletas maravilloso yo creo que el mejor que hemos tenido que hemos tenido nunca también está y eso que empató a España y como gran novedad habiendo cambio España es que creemos que este año con las marcas que nos han pedido para las liebres puede haber algún español luchando por la victoria hasta hasta el final porque bueno Javi Guerra en concreto acabar una hora de medio maratón que su mejor marca de siempre ya han pedido el paso de la Media Maratón en una hora tres cincuenta ir es el paso que va a ir la casa carga con lo cual creemos que el puede estar luchando por ahí final luego ya veremos a ver españoles pasa no en nombre también tenemos a España a Eva Fernández que son atletas te has criado sin dos horas once que ellos también van a intentar ir del grupo de cabeza para mejorar sus marcas Così la mínima para el que Europa y en mujeres también en el Espanyol tenemos sobre todo Marta Esteban la letra escrita con dos gradas treinta y luego tenemos una nómina de atletas están dos africanos sobre todo que van a intentar batir el record el récord del maratón do nuestro objetivo es batir el récord de llegados el récord masculino y el récord femenino este año queremos queremos intentar batir todos los récords a ver a ver si conseguimos los tres otro casi récord más

Voz 1951 11:54 eh icono estoy terminamos Javier que son las actividades paralelas que habéis preparado como siempre para todo el fin de semana viernes sábado no te voy a decir que no se diga todo el programa porque sería imposible pero sí quizá para aquellos que anden por Sevilla hay que quizá no estén del todo enterados de de la que habéis montado alrededor de esta maratón destacan los un par de citas así llamativas

Voz 9 12:12 sí estará el día es es un es una parte muy importante del maratón la recogida el dos al parece dos exposiciones durante el entonces el domingo este año hemos hecho una especial hincapié los niños esa este año queremos que los niños los joven los adolescentes se acerquen al atletismo el sábado por la mañana tenemos una carrera en niños casa mi especial acarreado obstáculos muy divertida con hinchables para que los niños los que no están corriendo las entretengan mientras les toca correr iba a ser muy muy muy muy muy divertida y animamos a todos los niños que venían a participar

Voz 1951 12:48 sevillanos y alrededores y toda la gente llegada de cómo es Javier de España en todo el mundo hace tremendo

Voz 9 12:55 tenemos unas cifras increíbles de corredores extranjeros más de tres mil corredores que viene de fuera de España en España por ejemplo tenemos casi mil quinientos corredores que de de la Comunidad de Madrid son una cifra que no a mí siempre me sorprenden montón por ejemplo casi quinientos correos que llegan de Cataluña está dando cifras muy altas de de participantes de de fuera de Sevilla y Andalucía que establece la gente piensa maratón es una prueba de maratón es una prueba global es decir participa gente en este caso de las cincuenta provincias españolas de setenta setenta y ocho países diferentes

Voz 1951 13:31 a todos ellos que vaya bien el fin de semana Javier Gavela director del Maratón de Sevilla gracias por habernos acompañado gracias a vosotros

Voz 6 13:37 Verónica ya hemos acabado el programa o estamos a punto de hacerlo ya nos hemos quedado tranquilos

Voz 10 13:42 las a volver uno de las pero que tenga hambre en el Pincho de cara nos damos los tranquilamente que terminó con un vino grande

Voz 2 13:49 bien hay rebajas en ciclismo si montaña también claro por supuesto bien calzado

Voz 3 13:57 sí en todas las secciones no Fórum expone está en rebajas

Voz 11 14:02 aprovechen la oportunidad lleva te artículos de las mejores marcas a precios increíbles

Voz 1951 14:06 con una por número uno en precio de marcas líderes