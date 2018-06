SER Deportivos Cuenca (27/02/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo la actualidad deportiva en SER Cuenca

Voz 2 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca les vamos a acompañar hasta las cuatro de la tarde reciban un saludos en unos escuchan ahora mismo en directo en la radio en el ciento tres punto ocho de la FM os y lo hacen desde nuestra página web ser cuenta punto com o desde nuestra redes sociales en Twitter somos arroba ser ponga en Facebook Cadena SER Cuenca es rápido tiene desborde tiene gol media Liga de Tercera División quiso ficharlo él se acabó decantando por el Conquense aquí en la más de media temporada que lleva se ha convertido en el máximo goleador del equipo aunque lleva eso sí unas jornadas sin marcar hoy en la tertulia de la Balompédica nos acompaña Carlos Bravo con él y con nuestros tertulianos tendremos que repasar la actualidad del Conquense una actualidad que pasa por la victoria en Miguelturra y la previa del partido del domingo ante el Villacañas eso además de charlar con de conocerle un poco mejor cómo llegó al Conquense cómo ha vivido este mercado de fichajes de invierno donde tantos equipos se interesaron por él dónde y en qué sistema se encuentra más cómodo aussies seguirá con nosotros la temporal

Voz 3 01:40 a la que viene muchas cosas una pequeña pausa seguida arrancamos las

Voz 1 01:46 balompédica deportivos SER informa en equipo

Voz 1 04:50 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 2 05:17 entre un veinticinco minutos abrimos tertulia de la Balompédica fueron Álvaro cómo está usted buenas tardes bienvenido o la dejamos

Voz 11 05:25 a buenas tardes nevaba mucho nevaba poco ahora llega la hora prácticamente nada ya nada menos mal si porque como como teníamos que pongan los hablantes en otro partido la cosa tenía más vamos a tener que voy a tener que jugar en Semana Santa al final Alfonso Fernández Alfonso cómo estás es muy hubiera States yen Joy invitado especial jugador del Conquense extremo máximo goleador del equipo será rifa hablando o lo querían todos los pues a por lo menos yo he escuchado a dos entrenadores de Tercera División en rueda de prensa decir que intentaron ficharle a principio de temporada Carlos Bravo como estas Carlos hola hola muy buenas tardes la hora que contento de estar aquí ya tenía ganas además nos acompaña crees que es tu novia hola cómo estás cómo os Carlos te gusta como juega mejor el mejor verdad que iba a decir Carlos qué equipos te quisieron fichar anda

Voz 12 06:17 eh bueno a principio de temporada de aquí

Voz 11 06:20 Castilla La Mancha no sólo de Castilla La Mancha por si bien no tuvo estuvo experta de

Voz 11 06:38 no quedan muchos más tampoco porque el conquense

Voz 12 06:41 bueno y ya en algunos

Voz 13 06:44 se lo he dicho no eh no sólo valoras el tema económico eh sí que es cierto que pues en este caso por ejemplo eso podíamos no ofrecía unas mejores condiciones económicas pero valoro mucho el tema de del campo no hay bueno cuando yo me dijeron en el tamaño que tiene una Fuensanta lo habéis visto en fotos el césped que era natural y la verdad que eso para prevenir lesiones la verdad que creo que es importante pues no tuve no tuve ninguna

Voz 11 07:09 lleva ahí fue donde se decanta por la Balompédica su voy a preguntar lo primero una valoración por la victoria en Miguelturra ante el Miguelturreño antes vamos a recordar que vamos a regalar una entrada cortesía de Radio Taxi para el partido de este domingo en el La Fuensanta ante el Villacañas la pregunta esta semana venga vamos a poner muy fácil muy fácil muy fácil en qué filial de un equipo de Primera jugó nuestro protagonista nuestro invitado especial Carlos Bravo el primer correo electrónico que llegue a deportes arroba ser Cuenca punto com se lleva la entrada podemos participar nosotros sí te da tiempo a Samir Humet las también me la sé yo también en las

Voz 3 07:46 la pregunta en qué filial

Voz 11 07:48 equipo de Primera jugó Carlos Bravo las respuestas la primera que llega a deportes arroba ser Cuenca punto com se lleva la entrada vamos a empezar si te parece Carlos valorando la victoria en Miguelturra ante el Miguelturreño costó abrir la lata pero al final cayó la victoria como fue el partido como lo viviste bueno es la verdad

Voz 13 08:06 partido fue calcado a lo que lo que no se había comentado el míster durante la semana y lo que habíamos visto en vídeos recibían muy muy pocos goles en primas partes bueno quizás se cantado malos partidos de de cara al rival a final de de de los noventa minutos Si bueno es que fue así primera parte tuvimos ocasiones para haber abierto el marcador pronto pero pero bueno al final del portero a la hora que estuvo estuvo acertado y luego la segunda parte es el balón parado Nos hizo marcar la la diferencia hay Illa bueno pues no nos fuimos en el marcador y tuvimos un partido que a priori parece que que fue cómodo pero nos costó mucho sacarlo

Voz 11 08:48 has visto alguna tú también eh bueno sí la verdad es que alguna alguna tuve ya en el segundo gol que mete ahí dentro en el rechace ya le digo al portero de todo porque bueno todo ello parece que está bien muy bien contemplamos una cualidad no que los rivales se motivan mucho no contra contra vosotros compró Conquense cuando vais a visitarlos

Voz 13 09:07 sí hombre yo imagino que sobretodo bueno para en este caso el Miguelturra el Miguelturreño que están

Voz 12 09:13 abajo no pueden dar un golpe

Voz 13 09:16 en la temporada ganando pues en este caso conquense que está ahí arriba ahí les puede dar una una motivación

Voz 11 09:22 está claro que cada temporada Fran cómodo lo valoras tu la victoria lo dijimos el viernes yo creo

Voz 14 09:28 se planteó un partido complicado porque ellos tenían poco que perder y mucho que ganar hoy cuesta mucho ganar los partidos a balón parado en estas categorías y cada vez más en el fútbol suele ser decisivo para abrir los partidos pero creo que la Balompédica ahora mismo está en un en un momento que es muy complicado meterle mano creo que tienen mucha muchas opciones de hacer gol y atrás no encajan así que la mejor manera de competir estará ahí arriba es sumar esas dos cosas así que creo que la Balompédica ahora es es muy mal enemigo para para enfrentarse

Voz 11 09:58 cuál es el secreto Carlos cuál es el secreto de esta porque a veces siempre lo contamos es difícil taparse la cabeza y los pies con la manta a veces parece que queda corta pero vosotros hacéis goles y encima no recibís y eso es dificilísimo en el fútbol

Voz 13 10:12 bueno yo creo que que estos son son dinámicas no y por eso te bueno sí que es cierto que desde la llegada de Sierra nos ha dado una una seguridad y una tranquilidad atrás que que bueno que te hace pues estar mucho más como el campo no hay Ibon sabes que arriba puede estar más o menos acertado algún gol vas a hacer hice atrás tienes un seguro pues como es David es que llevamos no son un ocho nueve victorias y con portería a cero lado la mayoría sino todas esas al apuesta hace te hace crecer

Voz 8 10:44 como como grupo y como equipo cómo es posible que David estuviese sin equipo bueno

Voz 13 10:50 es una buena pregunta sí bueno son ya cosas más personales suyas el tomo la decisión el año pasado de de bueno de de dar un tiempo en verano oí por circunstancias propias Si en cuanto se dio la oportunidad de de traerle aquí yo yo no le yo hablé con él MR y le comenté pues las estaciones Le comente de las características que tenía bueno tampoco tampoco le metía final está está dando el rendimiento que que yo esperaba ahí que todo el mundo esperaba

Voz 11 11:18 Alfonso que te parecía tener el partido en Villacañas

Voz 15 11:21 Nadal fue un partido como un como decía Carles un partido en el que el resultado a priori te parece mal da más cómodo el partido pero fue un partido un partido largo un partido en un campo la superficie muy pequeña

Voz 12 11:36 y espacios sanciones escasos

Voz 15 11:40 lo ha hecho Carlos tuvimos ocasiones la primera parte

Voz 13 11:44 ahora para adelantarse en el marcador

Voz 15 11:46 pero bueno y luego la circunstancia tres jornadas seguidas El hombre salió del banquillo primero fue Viking Almansa la semana pasada José Vega está dotada debe que salir desde el banquillo la primera que que tocaban acaba en gol y a partir de ahí ya el Miguelturreño muy por debajo en el marcador le costó más bueno es con tres goles tres puntos que que hay que hacerlo todavía más buenos en La Fuensanta hay que seguir la dinámica tanto fuera como como en casa después de de también de los resultados de la jornada hay sabiendo que dentro de dos semanas te enfrentas

Voz 14 12:22 al Socuéllamos venga míster

Voz 11 12:25 también el juego de Carlos Bravo que es lo que te gusta qué es lo que crees que puede puede mejorar como si no estuviese nombre

Voz 14 12:32 yo lo he dicho lo hemos dicho aquí muchas veces yo creo que si no es el mejor jugador de la categoría desde luego está entre los tres mejores porque tiene cosas que no tienen mucho Easy o no tiene casi nadie creo que aparte del gol creo que ataca muy bien los espacios yo a mi me gusta más jugando en la banda izquierda en la banda derecha porque tiene dos

Voz 11 12:53 las Le preguntamos a él hará el dice que la banda derecha

Voz 14 12:55 me hunde pero creo que tiene dos opciones tiene el disparo Irene el pase de la banda derecha solamente tiene tiene el pase yo creo que es muy peligroso con los centros que coloca pero creo que es un tipo de jugador que desequilibra los partidos creo que cuando uno espesa los partidos cuando uno no ve soluciones aparece un jugador así te desequilibra los partidos eso no se nos entrenan y nada eso sale así lleno no se viene a esta ahí para balompédica es una suerte contar con jugador así porque porque sabes que en cualquier momento te puede agitar el partido y donde no hay nada te saca un gol y eso él decía alababa antes a Sierra y con razón lo hemos hablado también algunas veces verá te a la sensación de que si si vienen a ocasiones en contra

Voz 15 13:37 para

Voz 14 13:37 pues este es desigual pero en la portería de arriba

Voz 11 13:40 va a generar peligro acciones siempre siempre te hace siempre te

Voz 14 13:43 hace y eso eso no se puede no se puede o no no no no no lo puedes pagar de ninguna manera eso está en el campo ya está hecho escuchamos a Manu Calleja aquí eh al respecto de Carlos que fue uno de los que quiso ficharlo es un jugador diferencial y es un jugador de seguramente en los en los play off en las eliminatorias creo que todavía va va a marcar la diferencia porque ahí es un mata mata que que puede caer de un lado a otro seguramente a la calidad de de gente como él como David Rodríguez como otros muchos jugadores que están en la plantilla puede definir las las eliminatorias para mí es fundamental creo que es ha sostenido El Easy David Rodríguez al equipo cuando parecía que estaba más indefinido que estábamos en construcción que estaba más buscándose la ida del míster au lo que querían desde el banquillo creo que el David Rodríguez y algún otro lo sostuvo y a partir de ahí cuanto ha cogido vuelo

Voz 11 14:34 creo que el equipo es imparable vino

Voz 8 14:36 dónde te encuentras más cómodo la derecha yo

Voz 11 14:39 siento siempre

Voz 12 14:41 sí que es cierto que que bueno que desde desde sí

Voz 11 14:43 hombre yo he jugado delantero pero bueno y extremo pero yo jugar de la carrera desde

Voz 13 14:48 sí sí sí sí ya cuando cuando afirma en el Madrid ya me chiquitito

Voz 11 14:52 ya ya ya que no estar dando pistas estar dando Pichai sí sí

Voz 8 14:57 seguro que detalla

Voz 13 15:00 no es tan sólo también hay otro que estar ahora en el segundo trimestre contaba bueno ya te digo yo el derecha más que nada porque bueno quizás a un extremo a la antigua usanza no de de entrar por la línea de fondo y sacar centro pero lo que lo chaflán no simplemente el hecho de atacar los espacios ya sea en Izquierda derecha pues es ahí donde donde más con me encuentro es verdad que que cuando jugó en Izquierda tengo dos opciones de meterme hacia adentro y golpear que también y a la hora de que además oye en Izquierda me gusta más porque la gente espera que me vaya hacia mi pierna natural no soy tan previsible igual como como derecha no entonces poderme por fuera hay con la zurda también puedo centrarme y bueno la verdad que mientras juegue donde donde se

Voz 11 15:48 ya hemos visto muy poquito de delantero

Voz 13 15:51 muy poco delantero no no no eso no se ahora me escuchas ahora sí

Voz 11 15:56 no decía que no te hemos visto mucho de delantero aquí en el conquense

Voz 13 15:59 no la verdad que no el año pasado en sí que juegue todo o casi todo adelantado hoy española que bueno pues pero de segundo apunta si no ha sí pero adelantó que yo no

Voz 11 16:11 en alguna rotación durante el partido sale de banda y lo mete presión a punto a toda velocidad la partido de suele soltar por arriba

Voz 13 16:22 yo creo que he jugado solo o alguien puede ir sí sí sí es cierto sí que te hemos tenido algunos partidos que absoluto en pretemporada que empezado empezada arriba durante la Liga si que en algún cambio quizás poco a lo mejor ya estaba físicamente peor el mister pues un poco más esa libertad de quedarme arriba ahí poder enganchar también pues a alguna contra pero bueno no normalmente estoy o no estoy jugando en banda

Voz 11 16:47 en cuanto al sistema tiene según han preferido

Voz 13 16:50 no la verdad es que no me yo me siento

Voz 11 16:53 bueno que te pongan no si no está claro al final los

Voz 13 16:55 sistemas ejes de son los jugadores

Voz 14 16:58 cómo cómo es que aquí somos fanáticos de los sistemas de la intensidad explicamos todo el fútbol de miedo

Voz 11 17:05 la no no no ataques no habrá esa pequeña Acuña ahí

Voz 14 17:10 no ya a parte a parte tiene una fama abstemio ya ya lo sé pero eso lo digo hay ahora te diga otra cosa que sabe sabe aguantar la línea hasta el final eso tener jugadores que te aguante en la línea hasta el final y que no caigan en fuera juego eso es fundamental hay hay tipos que viven allí arriba las que rompen al espacio se fuera o yeso al equipo dice jugar pero existe dieron le puedo dar un balón en velocidad porque me caen fuera Jo no sé que lo diga él pero yo creo que él una de las cosas que tiene que tiene buenas ese sentido es que sabe aguantar la línea espera entre los centrales su espero entre lateral y central y en el momento justo cuando cuando la rompiese es una cualidad importantísimo estoy

Voz 13 17:50 sí de acuerdo no está siendo dura la entrevista en mono no está mal hombre hacía estamos aquí para hablar

Voz 11 17:55 las

Voz 13 17:56 en la verdad que tiene razón e intento marcar los tiempos Si aún así me seguramente de meta demasiadas veces en fuera de juego mutuamente has caído alguna aquí suelto en la final ves tanto espacios a la espalda y me dicen los compañeros el míster de tranquilo es es vas a llegar de sobra aunque salgas un metro detrás de de los compañeros pero sí que sí que es cierto que intento ser inteligente a la a la hora de Mc Cartney bueno intentar así ayudar al equipo que las ocasiones yo quiero incidir

Voz 11 18:24 bien en un comentario hecho Fran de que una parte de la temporada sobre todo al principio cuando al equipo le costaba un poquito adaptarse parece soy de los que habéis llegado de fuera sus que mejor adaptado parecía que está al al al nuevo entrenador que también llegaba de nuevas tu David la verdad es que mantuvieron a principio de temporada un nivel altísimo bueno yo creo que al final ha sido una una su

Voz 13 18:46 más de del trabajo de todo el equipo y de iré cada jugador sí que es cierto que

Voz 11 18:52 a otros como que les ha costado más alcanzar nivel es mi opinión ahora el equipo está el altísimo una dinámica muy muy buena y estamos todos la verdad un nivel muy muy alto

Voz 13 19:02 hacer

Voz 11 19:03 cambios cualquier fin de semana que no que no se va a notar pero no sé que los quizás cuando vienes de fuera

Voz 13 19:10 eh pues tienes esa o yo personalmente me sentí

Voz 12 19:14 en la responsabilidad de de dar aquí un rendimiento

Voz 13 19:16 todo en base a lo que a lo que la gente esperada de mí yo he intentado cumplir las expectativas Si bueno en ello estoy espero espero seguir así

Voz 8 19:25 Alfonso alguna pregunta cuántas ofertas ya va directo

Voz 11 19:32 no la esperada pero no y yo sí la tenía apuntada pero para más adelante

Voz 12 19:39 ahora navidades pues bueno no

Voz 13 19:42 de Tercera sí que es cierto que puede puede volverá a Madrid a un par de equipos que que bueno que me que me llamaron así Castilla León también tuve tuvo una una opción pero bueno ya

Voz 8 19:56 para muerta otro tercera edad Andalucía no

Voz 13 19:59 sea no que yo sepa a lo mejor edad esto más que dio Expósito

Voz 15 20:02 algo que me gustaría a mí Ana

Voz 11 20:06 la Almería al dicho no hace mal tiempo allí en Almería está mal no está nada mal no hay buena luego de segunda B es el último que yo recuerdo que sale del Conquense al mediano leído mal las cosas

Voz 15 20:16 no les puede fue bastante bien hizo bastante goles de Valium con contrato en Segunda División

Voz 11 20:21 por eso por eso que no le fue mal Alfonsín

Voz 13 20:23 ya sabes cómo lo viviste todo aquello bueno ese son situaciones que que que por suerte ya estoy empezando un poco a a dominar no me generan la verdad aún un estrés importante es sobre todo este verano en el anterior la verdad que han sido muy complicados de bueno saber tomar o intentar tomo la decisión acertada pero estas novedades han sido han sido distintas lo gestionado de otra manera al final bueno pues obviamente lo tienes lo tienes en mente hay te ronda la cabeza pero ya te digo yo estoy estoy aquí por bueno porque al final él yo tengo un compromiso con este club vi yo tenía que respetar un contrato obviamente pienso gustaba salir a una categoría más pero estoy contento al final es lo que importa vamos entendiendo

Voz 11 21:17 a nivel seguramente a final de temporada connota jugado la barba espero no haberte verte sin barba de aquí a final de temporada hombre yo he jugado si si atendemos te cortas Labarga no

Voz 13 21:27 sí eso eso he dicho foro

Voz 11 21:29 pero bueno es y la verdad que pues sí eso crece racista sí hombre claro doce meses ahí yo yo espero verlo la española a la hora que sí me encantaría

Voz 13 21:40 me encantaría que el motivo de de afeitar fuera

Voz 11 21:44 fuera ascender con el Conquense y bueno ya a más de uno en a mi madre alegraría de cómo afectará casi siempre es la primera vez que sales de el del fútbol madrileño no por lo menos en estos últimos años donde has estado jugando básicamente yo te lo hizo una vez la pregunta que si nota mucha diferencia entre la tercera castellanomanchega la tercera madrileña donde se jugaba mejor donde la más fácil jugar al fútbol

Voz 13 22:05 a ver yo yo creo que a finales es fácil decir Lara no pero creo que cuando baraje las posibilidades que tenía tanto aquí en Castilla La Mancha como como el Madrid cuando decidí salir desde la zona de confort digamos si de salir de casa de pues de la Liga de Madrid yo creo que he acertado completamente allí y al final pues sí que es cierto que que no jugador que yo a cuatro-cinco jugando allí estaba valorado pero el hecho de de salir fuera y creo que que me hecho revalorizaron me creo que estoy

Voz 11 22:37 también madurar como jugador quizá sí sí

Voz 13 22:40 pues sí como jugador y también como yo creo que como persona no he hablado mucho con mi chica el tema de de estar solo nunca nunca me había gustado nunca me lo había planteado sí que es cierto que desde que estoy aquí sí que veo con he vivido con David José Vega pero he tenido momentos de necesitas estar sola sabes y esas cosas por ejemplo antes no me no me las planteo ahí ya te veo yo creo que me ha hecho me ha hecho crecer mucho

Voz 11 23:07 por eso el rendimiento quizá también esté acompañando

Voz 13 23:10 sí yo creo que que al final el rendimiento es una mezcla de muchas cosas yo eh bueno yo estudio yo estoy estudiando Administración Dirección de Empresas se presencial sólo tengo que ir a exámenes entonces que quieras que no yo me dedico a esto yo vivo para esto yo ya te digo yo intento tomarme las cosas lo más profesional que que puedo ir yo creo que la suma de eso con la ayuda de mi chica de mí de mis padres de mi familia compañeros si Ivonne y el ambiente que que la verdad que estoy encantado

Voz 11 23:41 pues suma para tener este rendimiento quitando tu etapa en categorías inferiores donde me imagino que será todo distinto y luego si quieres charlamos un rato de cómo es el mundo y cómo se vive de las temporadas en Tercera que has estado quizá es está donde mejor estas sin ningún tipo de dudas au

Voz 13 23:58 porque sin duda el año pasado y Esteban han sido

Voz 12 24:01 han sido diferenciales y ya tenía

Voz 13 24:04 yo obviamente tengo he tenido ilusión desde hace tiempo de Juan anota categoría pero siendo sincero conmigo mismo creo que el año pasado era cuando realmente por por números por rendimiento por por situaciones en el equipo que al final pues jugamos un paseo por primera hacer Historia del Móstoles pues sí que estaba preparada para dar ese salto a otra categoría y este año pues mira ojalá ojalá sea así porque yo creo que de momento llegó al lado de los números de la temporada pasada Hay espero espero superarlo Si bueno y que sirva sobre todo para para ascender a mí me sorprendo

Voz 11 24:37 realmente que nuestras en Segunda B no cuente

Voz 14 24:40 sí admitió tampoco te lo digo

Voz 11 24:42 verdad es cosa de Sierra pero

Voz 14 24:45 pero son cosas del fútbol yo yo creo que que no puedes explicar racionalmente que Sierra no tenga equipo no pudiese explicar irracional razonablemente que Carlos no no sé por qué nivel tiene para ello pero eso llegará

Voz 11 24:59 yo creo que a veces los equipos son muy timoratos a la hora de mirar para abajo no a la hora de fichar equipos de Segunda B que quieren en fichar a un jugador de Tercera sólo piensan muy mucho parece que prefieren fichar a uno que no hay funcionado de la misma categoría que arriesgarse por así decirlo a fichar jugadores que van bien en otras categorías para abajo es cierto al Conquense también repasa osea al Conquense preferente para habitualmente aunque lo ha hecho en alguna ocasión pero no no mira habitualmente a preferente para fichar jugadores

Voz 16 25:25 pues mira segunda B de Tercera

Voz 11 25:29 pero nunca suele mirar para abajo me imagino que será una de las explicaciones es cierto pero todo el mundo sabe ahora el rendimiento Carlos Bravo todo el mundo que si la tercera división sabe lo que llevas saberlo diferencia que es un paso adelante la zona cambios si yo creo que era el teléfono suena de difícil

Voz 14 25:44 de manera creo que es una más

Voz 2 25:46 claro a Soler como más y no

Voz 14 25:49 mira seguro pero yo creo que que que si va a modo de todo el mundo está pendiente ahora ahora mismo no puedo decir es que yo no sé qué que en juego allí o que juega ya todo el mundo lo sabe todo el mundo al rendimiento que está dando Carlos este año pero creo que a mí me resulta inexplicable desde luego y creo que va en poco meses seguramente va a cambiar

Voz 8 26:06 cómo viviste la etapa de jugar el perdón Alfonso venga dale

Voz 15 26:10 lo que iba a decir que esperemos que que pronto esté en Segunda B va a cambiar aquí otra eso claro quería decir no que no se me interprete mal sí que le dejó ya bolígrafo para para qué

Voz 11 26:20 nueve yo ya le renovaba desde luego cómo afronta este cómo se afronta como la llegada y la salida de un equipo como el Real Madrid donde juega esté jugando de cuando eres joven

Voz 13 26:30 bueno la llegada a la verdad que yo ya venía de la cantera del del Ryan no hay la llegada fue como algo como algo que sentía desde dentro yo recibí una llamada en casa al fijo he cogido el teléfono de mis padres sí preguntaron por Carlos me parecía me igual yo le dije que no estaba eh

Voz 11 26:52 no trabajando que está trabajando y me me dio la sensación de que

Voz 13 26:55 era de que el Madrid no sé no sé porque cuando llamó mi padre y habló con pues con esta persona que se llama palmero que además fallecido oí buenos lo agradezco mucho que me que me llamara para estar allí pues mira tuve la opción en cuando salí infantiles del Rayo de de irme al Madrid la verdad que a par de siguen madridista desde siempre no no me lo pensé creo que que que es algo que que todo el mundo le gustaría birdie para mí eso era era era Disney como decimos hoy yo guardo muy buenos recuerdos de ahí fue otro

Voz 11 27:30 Matic o porque hay muchos jugadores que la salida les ocasiona problemas

Voz 12 27:35 a ver la verdad que que

Voz 13 27:37 que el cambio de bueno de haber estado a cinco años allí y luego salir a un equipo modesto cómo fue en este caso el Moscardó pues te te cambia te cambia te cambia todo no estás pasando de pues de acciones increíbles el rodeados de los jugadores del primer equipo uno los campos espectaculares a a ver lo que es en realidad el fútbol el fútbol no es el Madrid a eso al final es Disney el fútbol es lo de ahora el fútbol es el fútbol modesto no bueno pues te das cuenta que a lo mejor es que en su momento pues no no valoras pelo lo que tenías no oí bueno la verdad que fue un poco fue jodido hablando más hablar pronto oí

Voz 12 28:17 pero bueno ya te digo lo que he vivido ahí es es ir

Voz 13 28:21 la irrepetible oí no cambiaría nada ni paso por ahí vamos es lo mejor que me ha pasado

Voz 11 28:27 algún partido en especial que recuerdes de tu etapa en el Madrid

Voz 13 28:31 bueno no sé la verdad es que hay ahí hay unos cuantos no cuando estás ahí ganas casi siempre Ivo no estuvimos tuvimos la oportunidad de jugar la la Nike Cup que era un torneo de cadetes ganamos la fase de Madrid al Atleti ganamos la fase de España al al Barça ahí y luego pues estuvimos en Manchester di la verdad que es uno de los mejores recuerdos que que tengo ahí pues eso juega jugar contra gente que ahora mismo pues es que está en primera división jugamos contra el PSG y estaba Areola de portero por ejemplo son cosas que que eso puede vivirse estás ahí

Voz 11 29:09 con quién compartir vestuario con Jesé que lo hemos puesto Mariano con que Mané Mariano Llorente que está real

Voz 13 29:15 le y que está en el Bolton

Voz 11 29:18 muchísimo cada vez que Soria que están en Sevilla cada vez que que me pongo partidos de primera digo o parece Portrait sí sí hoy iguales está yo luego entraron las dudas de si sobre tu valía personal sólo una vez que te dicen que que no puede seguir en el Real Madrid que te busques la vida o que te van a ceder

Voz 8 29:34 qué piensan que lo mejor es una una salida

Voz 13 29:37 bueno yo al final de todo de todo se aprende y con las experiencias bueno te das cuenta de las cosas si una de las cosas que me he dado cuenta en en este deporte me imagino que se la había en general es que hay cosas que no dependen de ti bueno tú al final pues tú pones de tu parte de tu tienes Rajoy es tu tu das lo que tienes en el campo pero bueno y hay momentos que que no que no depende Etica ahí se puede apostar por otra persona que hay bueno en ese en ese caso ya no puedes hacer nada no yo la verdad que que obviamente muy eso gusta mucho seguir allí pero sólo sólo puedo agradecer la oportunidad que me dieron de de haber estado allí Fran pero yo yo quería preguntarle sobre tercera sólo la tercera de aquí creo que

Voz 14 30:24 yo la tercera marino desde que no jugó el Real Madrid no la sigo entonces me queda un poco lejos están complicado ganar los partidos

Voz 15 30:35 porque a veces vinimos aquí la tertulia un juez que el partido sea abierto por un por una expulsión en el partido igual vosotros a este tío está aquí no sabe lo que cuesta cuesta ya lo hizo durante es verdad cuesta tanto ganar los partidos como parece de fuera está tan igualado todo y hasta un punto el partido que se rompe por una cosita eh que te dale que te da la sensación que no valoramos lo que os cuesta ganar los partidos

Voz 13 30:59 de la televisión es una visión muy muy muy complicada es una Liga muy complicada hay que cualquier equipo te puede te puede dar un susto no hay no hay una diferencia abismal entre el primer el último eh más que lo haga la clasificación no iban sí que es cierto que cuando jugamos fuera de casa por ejemplo ponen un ejemplo de Madridejos en en su casa nos costó bueno empatamos a unos expulsaron a al ex duque de portero Nos costó Dios ayuda a empatar ahí por ejemplo en casa obviamente no teníamos la misma dinámica Hay el juego no está tan afianzado etc pero bueno al final en en un campo en un campo pequeño y con cualquier acción a balón parado por ejemplo que el pelotazo te pueden hacer te pueden hacer te pueden dar un susto no hizo es que es en la Fuensanta es muy difícil que que pase eso porque es tan tan tan tan grande que es algo que tú tengas errores muy claros no te no tengo nacer muchísimas ocasiones y al final pues bien el equipo pues como Socuéllamos Guadalajara pues equipos de arriba y al final algo te genera

Voz 12 32:06 pero normalmente

Voz 13 32:08 los equipos de abajo te hacen sufrir mucho más en su casa que que la nuestra

Voz 11 32:12 has comentado antes que eres un tío muy profesional que te cuidas mucho me contaban una una anécdota que sólo podías cenar cuscús antes de los partidos sí sí sí sí es lo único que te sienta bien no no

Voz 13 32:24 hombre a él e intento que mis rutina no se conviertan en en en manías no

Voz 11 32:31 sí que es cierto te están rozando no

Voz 13 32:33 si esta vez a veces y no intento supersticiones superstición si hay hay cosas que tienen también una parte esa superstición bueno esos son son quizás rutinas que me has te llevando a veces a los extremos pero sí que me gusta tener el cuscús con pollo con con Ternera pero bueno tampoco me pasa nada sino cero este sábado por ejemplo no

Voz 11 32:53 n que ganamos ganamos pero no marcas de no no yo al final hicisteis internacional al portero no es sino yo cada vez que tiró ya te digo que se pone

Voz 13 33:04 pero bueno ya te digo mientras se conviertan en en cosas algo extremas son rutina mayor ayudan pues bueno está intentado estar concentrado no

Voz 11 33:13 vamos a hacer una pequeña pausa ya condenó a mostrarla con Carlos Bravo en la tertulia de la Balompédica

Voz 1 33:19 SER Deportivos La Ser informa en equipo

Voz 13 36:24 bueno yo la verdad es que que no me he caracterizado muchas veces por ser positivo y sigue es cierto

Voz 11 36:29 es

Voz 13 36:31 hace una semana nos veía muy muy lejos el tema de pues de de quedar primero y de ganar la Liga da más realismo dice Si lo voy a lo lejos no hay sí que es cierto que ahora con el paso de la jornada Si bueno viendo los resultados que hemos tenido nosotros Si los deslices que tenido

Voz 11 36:47 los rivales no no lo veo no lo ve tan tan loco el poder

Voz 12 36:52 claro sí que es cierto que que el

Voz 13 36:56 el haber perdido en en Villarrobledo pues bueno resta un poco de posibilidades de cara un pues bueno a un empatado a puntos con ellos son dolo directo no pero bueno yo creo que que si seguimos en esta en esta dinámica creo que vamos a tener opciones de de bueno

Voz 12 37:12 el primero de de llegar a Socuéllamos eh

Voz 13 37:16 con opciones de mantenernos segundo sigue ganar eso con la verás y luego he aparte bueno a ver si puede ser que podamos operar al Villarrobledo

Voz 11 37:24 con experiencia con los ponencia que tienes en Móstoles con la experiencia en otros playoff de cómo ves esas posibilidades que al final el objetivo más allá del de quedar primero o no quedar primeros el ascenso a Segunda División B

Voz 13 37:36 bueno yo la verdad que que tengo compañeros que han juego bastante empleos que yo no en mi caso este que ojalá yo creo que que seguimos así conseguir va a ser mi segundo oí uno yo creo que un poco de de oídas no de lo que escucha compañeros que han estado conmigo el primero te te dan una ventaja pues elemento muy grande no al final te la juegas son doble partido oí sabes que sigas has ascendido Boris y pierdes ya ha superado una ronda digamos Easy plantarse en una ronda que sigan a este plan de la última ya puede pasar cualquier cosa no entonces bueno yo creo que que sale a ser interesante a la Rivelles sino pues nada hay intentar Pelegrí pasar todas las posibles

Voz 11 38:18 además el año pasado no ganó el mismo rival

Voz 16 38:20 a usted ya nosotros sí sí la verdad es que casualidades lo luego eso no porque igual hay

Voz 11 38:28 ahí surgió tu fichaje por el Congreso ya estaba apalabrado para que yo bueno mira yo la verdad que me imagino que alguien vería muchos vídeos del Peralada ahí ahí vídeos contra el Peralada aparecía el Móstoles el equipo donde jugaba estoy David buena eh en treinta segundos cuéntanos cómo surge la historia Alfonso era es fue compañera del entrenador que teníamos el año pasado vino a vernos algún partido no todo fue en en verano cuando cuando estábamos en la playa que estaba con David estaba cuando Sierra a Villa la ve llamado Alfonso en este caso

Voz 13 39:02 al día siguiente me a mí y bueno e ir

Voz 11 39:05 pues un poco surge todo Alfonso valen mucho Alfonso vale mucho llamó David sonaba eso es importante es ver a los jugadores Fran cuántas veces lo hemos hablado si es que es fundamental y verlos en directo claro

Voz 2 39:19 claro nada de Del Horno heridos parezco yo bueno dio igual esta meto yo algún bolsos claro complicado se Carlos que ha sido un verdadero placer igualmente

Voz 11 39:28 cuando quieras repetimos eh yo encantado vamos